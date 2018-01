La agenda deportiva de 2018

Voz 1 00:00 después de escucharlos gazapos que nos ha dejado el dos mil diecisiete el pegamos un vistazo a este dos mil dieciocho que arranca hoy empezando por el

Voz 1991 00:12 el gol ya sabéis que tiene en la Liga bastante vengar

Voz 1 00:15 da el Barça a ver si reaccionan los que vienen por detrás y afloja el equipo de Valverde en Liga de Campeones tenemos a todos vivos excepto al Atlético de Madrid que ya sabéis que no hizo una buena fase de grupos estamos en año de Mundial Antonio Romero qué tal muy buenas

Voz 1991 00:30 hola muy buena mucho más advertido lo gasta boca vamos a contar nosotros

Voz 0239 00:33 bueno ya estamos aquí para todo para la golosa

Voz 1991 00:36 para los serio Miguel Martín Talavera qué tal muy buena

Voz 0047 00:38 qué tal muy buenas cómo estáis de Flaqué cola Yago qué tal muy buenas

Voz 1991 00:43 Liza año a todos lo primero Romero la Liga está sentenciada

Voz 0239 00:49 hombre yo creo que si estamos hablando de

Voz 2 00:51 el Madrid me parece que el Real Madrid catorce puntos más lo que les problemas armonizar Leganés es una diferencia

Voz 0239 00:57 muy difícilmente recuperable siendo si hay un equipo en el mundo que tiene el gen competitivo para para remontar o para intentarlo el Real Madrid pero yo sinceramente yo veo muy difícil ahora bien el Barcelona tiene otros rivales o para otro rival fundamental que eso el Atlético de Madrid al que ahora le viene en digo que estoy de Diego Costa evita con Diego Costa y solo y me parece que con el Atlético de Madrid y el Barcelona no se puede ganar además el Barcelona todavía no ha tenido ninguna curva que desde la pretemporada en el que el Real Madrid le pasa por encima en esos dos partidos de la Supercopa todo cuesta abajo salvo la lesión de de melé yo creo que a lo largo de nueve meses de competición alguna curva le tiene que venir y cuando le venga tiene que estar en el Atlético de Madrid para intentar recortar distancias

Voz 0047 01:38 la aquí y ahora la Liga está a casi casi sentenciada si es verdad que no

Voz 3 01:42 Atlético Marte en refuerzos es verdad que quizá al Barça como dice Romero solo ha habido una curva Casillas la versión del le que no es poca curva pero ha sido la quizá la única grave que lo que que superar Valverde pero siempre no no voy a los perseguidores tomando ninguna recta por por seguir con el símil me da que el Barça ha encontrado un filón de juego eso es muy fiable en cuándo y quién les sí perfectamente para la Liga otra cosa en Europa pero en cuanto a la Liga me da que que el equipo de Valverde tiene el setenta y cinco por el título en el bolsillo porque no veo a ninguno de los perseguidores con la fiabilidad suficiente como para remontar

Voz 1104 02:13 Arlene nueve puntos al Barça con todo lo que yo con

Voz 3 02:15 lleva en el caso de Atlético o ya no tengo ni el Valencia ni catorce el Real Madrid de que tiene un partido pendiente con lo cual

Voz 0239 02:21 me dijo que me mojo y te digo que día a día

Voz 3 02:23 primero de año veo la Liga ya sentenciado en la gala

Voz 1576 02:27 no yo sentenció no muy encarrilada sí pero sentenciado no mejor por los argumentos que decía Romero yo creo que el Valencia es verdad que este último es no ha sido el mejor del equipo de Marcelino pero no tiene competición europea aunque ahora comience la Copa en el Atlético de Madrid pues no tiene la carga de Liga de Campeones aunque es verdad que a tirar y también con los refuerzos se va a ir a por ello pero yo creo que el Barça no ha tenido no ha tenido una

Voz 4 02:51 el base malo ahora una eliminatoria muy

Voz 1576 02:53 pura en Liga de Campeones contra el Chelsea que creo que va a pasar y cómo va a continuar imagino que se avecinan partidos muy complicados donde veremos a ver el fondo de armario que que es quizá lo que menos le ha funcionado a al Barça en las últimas temporadas y quizá por ahí el Atlético May que tiene que estar fino no lo siguiente muy Pino practicamente no dejarse puntos por lo menos para poner un poco de picante a la convicción no

Voz 1991 03:16 Liga de Campeones en Osaka ido Romero el Atlético de Madrid siguen el resto de equipos españoles todavía quedan dos meses para que vuelva a la competición porque vuelve en febrero pero a día de hoy quiénes ves como favoritos quiénes están bien el City de Guardiola estén presionando la en la Premier todo el mundo mira también al París Saint Germaine tú quienes crees que son los favoritos

Voz 0239 03:36 bueno yo creo que la clave es que quedan dos meses a mi me parece que un Real Madrid relajado en el campeonato nacional de Liga ya demostrado en ocasiones que entrado en siete ocho partidos en lo que queda de Liga de Campeones es un rival peligrosísimo a a dos dos a dos meses vista viniendo de donde venimos Castel Barcelona encima al Real Madrid en el Santiago Bernabéu para mí el Real Madrid favorito en París Saint Germain sine preguntas quiénes es también pues es evidente que dice que el City está muy bien es evidente que el Barcelona está muy bien es evidente que el Bayern de Munich que empieza a encarrilar con Heynckes lo que parecía que no encontraba con Ancelotti pero yo creo que ahora viene la eliminatoria verdad que entra eliminatoria de febrero y a partir de ahí que en cuartos y en semifinales se va a haber realmente el nivel de los competidores el París Saint Germaine es verdad que ha hecho una muy buena fase de clasificación pero lleva años haciendo una buena fase de clasificación yo le quiero ver contra el Real Madrid hizo esperar a ver qué pasa porque me parece que el París Saint Germain de centro de antes un equipazo pero me deja muchas dudas de centro del campo para atrás

Voz 1991 04:36 la aquí yo el Badri

Voz 3 04:39 descartado en la Liga lo convierte ipso facto en casi gran favorito para para ganar en Europa pero parece que el Madrid cuando se centra en esos siete ocho partidos que le pueden quedar para para llegar a una gran en una hipotética final se convierte un equipo peligrosísimo además el actual campeón con lo cual al Madrid por muy mal que estén en la Liga no le voy a descartar no ganen en Europa al Barça en cambio pues puede ser una paradoja pero le veo muy bien en la Liga pero me da que con el equipo que tiene no les da para competir con los grandes de Europa pido se mueve muy bien en este mercado de invierno incorporar a jugadores de un rendimiento altísimo de manera inmediata humedad que el Barça no cuando le toque enfrentarte a los grandes miuras que que no considera al Chelsea uno de los grandes Mieras que que puede tener aquí aquí hasta el final no les con la capacidad a pesar de contar con Messi para intentar superar oponer superar a los grandes equipos que ahora mismo para mí son aparte del Real Madrid el París Saint Germaine ese mí es la eliminatoria estrella de de de de octavos y el que salga de ahí va a salir muy reforzado para que quede competición el nuevo insípido Guardiola que si mantiene este nivel evidentemente es otro de los grandes favoritos para esta vez sí puedes decir algo grande en Europa

Voz 1991 05:40 tal ahí tenía que estar al Atlético de Madrid semana acordar los rojiblancos mucho de cara baje

Voz 1576 05:44 sí mucho porque los últimos años yo creo que ha sido un equipo que ha animado no en vano ha llegado a dos finales hacia una semifinal se quedó en cuartos siempre ha estado los últimos años entre los ocho mejores de Europa y desde luego por algo está por detrás de Madrid Barça no sé si algún equipo más entre entre los mejores coeficiente de ahí que es una pena no usted pero aquí esta es una competición que que te pasa factura y que si no estás fino lo pagas con la clasificación ya sea en una ronda de pierde pagado ya sea en la primera fase como la pasada Atlético de Madrid por eso sin la mente creo que yo para esta competición hay que tener bagaje hay que tener a un poso y haberlo demostrado yo sinceramente tengo muchas dudas con el y con el City porque no tienen un buen bagaje en Europa porque luego no es lo mismo pasear deportivos ligas e la la inglés algo más competitiva evidentemente que la francesa pero luego yo quiero verlo a cara de perro con rivales siempre como Madrid que estoy de acuerdo con flequillo al estar descartado en Liga se convierte en automático es número uno en las apuestas en en la Liga de Campeones que su competición pero también de meto ahí al Barça y método al al Bayern de Múnich yo creo que los equipos incluso algún italiano yo creo que los equipos que a cara de perro eliminatorias duras de toda la vida que saben jugarla les pongo por delante que los que están ahora asombrando a golpe de talonario oí competiciones domésticas

Voz 1991 07:05 sí para acabar tenemos que hablar del Mundial el Mundial de Rusia llega a España después de una fase de clasificación yo diría que brillantez donde nos hemos jugado la plaza con con Italia una Italia que no va al Mundial que se ha quedado fuera en creo que hemos evolucionado hemos crecido y hemos vuelto a creer igual después de ese palo que nos llevamos en Brasil Romero

Voz 0239 07:25 sí hay que ser prudente no lo llevamos en Brasil en menor medida pero también lo llevamos en Francia dijo que hay que ser prudente pero también optimista porque con todo lo que ha pasado en lo extradeportivo en la Federación Española de Fútbol Julen Lopetegui ha sido capaz de coger el timón con fuerza centrara al grupo solo en el fútbol y hacernos recobrar la ilusión yo creo que es un equipo que seguramente no tenga todavía la calidad de ese que nos hizo campeón de Europa o fundamentalmente que nos hizo campeón del Mundo en Sudáfrica dos mil diez pero tiene mucha calidad y tiene variantes vamos a ver qué pasar de aquí a junio con Diego Costa con el permiso Morata el delantero centro que más le gusta Julen Lopetegui que si rinde bien llevar un plus de calidad todavía más al equipo que creo que en la fase de clasificación hizo un partido para quitarse el sombrero contra Italia después del sorteo del pasado mes de diciembre en Moscú en el Kremlin de parece que hasta cuartos no quiero ser demasiado optimista de este I este año pero hasta cuartos tenemos que pasar casi casi sin despeinarse a partir de cuartos hay que competir o Dana uno España está obligada a entrar en semifinales yo creo que España va obliga de mano a entrar en semifinales luego repito gana uno y ahí eh eh se juntan de va ser factores como para poder hacer una predicción y acertar pero todo lo que no sea entrar en semifinales competida hasta el final y evidentemente llegar hasta cuarto Hong releer relativa facilidad a mí me parece un fracaso

Voz 1991 08:46 la aquí estoy

Voz 3 08:48 eso decir que no suele poner a España el ganar el Mundial porque se ha ganado la historia hay y luego eso muchísimas selecciones que durante cuatro años se preparan para eso pero sí que es verdad que estamos con una con una selección que seis Julen Lopetegui es capaz de de tocarlas las teclas buenas y no le veo parangón en cuanto a talentos a selecciones con con mucha calidad un estilo de fútbol quizá más de pero pero que en cuanto a talento sobre todo dentro del campo hacia arriba España verdad que tiene tiene una auténtica mina con con infinidad de jugadores de variantes que le pueden dar un salto cualitativo son capaces de os Julen Lopetegui es capaz de hacernos explotar en esas tres cuatro semanas que en las que se compite en un en un Mundial con una exigencia que tienes a este tipo de competiciones luego es verdad que hay otras selecciones las la muy fuerte le tengo mucho miedo entre comillas a la a la Argentina de Messi por aquello de que ya se ha quitado de encima el peso de mayo al Mundial no llegó al Mundial con tiempo para trabajar igual puede dar con la tecla para hacer creer que Messi pueda brillar en el que puede ser su último Mundial eh compitiendo al máximo con lo cual bueno son son muchísima seleccionadas que las que son candidatas pero si me preguntas por España creo que la la clave está en que Lopetegui sepa sacar todo el talento de parece insuperable en cuanto a en cuanto a grupo que que tiene la selección se creo el centro del campo para arriba

Voz 1576 10:01 pues igual que estoy un poco loco pero porque hay que guardar le pleitesía de vida a los ella Casillas Puyol y compañía pero yo creo que aquellos eran once doce trece catorce futbolistas muy definido echó como se definió como grupo como los como convocatoria sinceramente creo que tenemos incluso ahora mejor mejor selección porque tenemos que se a lo mejor ocho o nueve centrocampistas que si fueran titulares a ninguno no nuestros temería mientras que aquel aquello está muy acotado a unos cuantos quizá por ahí por ahí lo dejo no sé yo a mi me gusta mucho el equipo me gusta muchas alternativas es verdad que pueda de alguna lesión que te puede trastoca un poco los planes de Lopetegui del resto de seleccionador porque queda mucho tiempo para mí la selección española como plantilla me encanta creo que tiene creo que tiene mucho mucho atrás creo que tiene mucho la portería del centro del campo lo he dicho más de una vez creo que no hay centro del campo mejor el mundo en cuanto a calidad y cantidad que el de la selección española ya arriba así digo ese pone fin en estos meses con Atlético de Madrid y creo que también tenemos una delantera muy muy muy poderosa yo creo que a España la pongo en el grupo cabecero para pelear el Mundial y luego Brasil que me gusta mucho creo que cuando ha seguido un poco el foco de medio Brasil brilla más inmediata me ha gustado mucho en esta fase de clasificación y Alemania pues yo Alemania es que otro de los equipos que va a estar ahí en todas las quinielas lo primero porque es el actual campeón del mundo pero sobretodo porque viene una mezcla de veteranos y de jóvenes que

Voz 0239 11:31 la vida orgánica bueno una cosa de Talavera Jean

Voz 1991 11:34 claro

Voz 0239 11:35 mira yo yo soy muy de acuerdo con el razonamiento de Talavera pero le a dar una razón por la que fuimos campeones del mundo en dos mil diez por la que ahora estamos en el pelotón de favoritos y es que en el dos mil diez teníamos a los mejores del mundo en muchas posiciones y era un recuento rápido queríamos el mejor portero del mundo sin discusión quería Iker Casillas incluso el segundo mejor que era Víctor Valdés me refiero a estado de forma teníamos la mejor pareja de centrales siete años menos teníamos a Sergio Busquets Xabi Alonso que eran los dos mejores medio centros cada uno su función en el mundo no había ninguno mejor teníamos Andrés Iniesta que era lo mejor centrocampista ofensivo tendríamos a Xavi que era el mejor centrocampista organizador del mundo cuando digo del mundo no es que es que el mejoren a Xabi había otros muy buenos pero es mejor era Xavi arriba ahí tuvimos algún problema porque vino la la aparición de Pedro instaban David Villa y Fernando Torres se podía discutir pero en seis siete posiciones del equipo de Ismar de España que ese año gana el Mundial eran los mejores del mundo y ahora tenemos un grupo muy buenos futbolistas que están entre los mejores del mundo pero que no son lo mejor del mundo es homosexual

Voz 1576 12:39 su equipo he dicho convocatoria en que cambia calidad me parece más esta selección que aquella que evidentemente puso el listón en lo más alto que fue campeona

Voz 1991 12:48 sí sí y además hizo Eurocopa Mundial Eurocopa que añitos madre mía después de todo lo que habíamos llorado en años anteriores casi no nos lo creíamos tiempo tendremos para hablar todavía del Mundial de la Champions de la Liga incluso de la copa que arranca esta misma semana tenemos partidos así que Romero tala FLA aquí muchas gracias feliz año

Voz 0047 13:07 igualmente un abrazo a todos los dejamos el fútbol vamos con el basket

Voz 5 13:12 Nos

Voz 1991 13:29 vamos con el baloncesto Francisco José Delgado Pacojo hola qué tal muy buenas muy buenas noches y feliz año almendrados que año tenemos dos mil dieciocho por delante con respecto al baloncesto raro

Voz 1758 13:41 por eso un año raro porque es un año en donde no hay Eurobasket no hay mundial eso de las ventanas del baloncesto hace que este año vaya a haber pausa así que habrá competición pero no va a haber ni europeo mundial de baloncesto masculino por cambiar del paso yo creo que el acontecimiento más importante es el Mundial de Baloncesto Femenino que se va a disputar en España

Voz 1991 14:04 en Tenerife el mes de septiembre

Voz 1758 14:07 en septiembre que yo creo que puede ser el acontecimiento más importante del baloncesto para nuestro país Si yo diría a nivel mundial

Voz 1104 14:15 sí sí sí sin lugar a dudas a nivel de selecciones tenemos eso

Voz 1991 14:17 el Mundial como decía Pacojo en España vamos a ver qué tal están las las nuestras que siempre suelen rendir a un grandísimo nivel en

Voz 6 14:26 el ex la selección masculina tenemos

Voz 1991 14:28 es un año huérfano porque no hay nada y luego pendientes de la Liga a ver qué equipos están bien y hay quienes se meten en la Copa quiénes están en la lucha por el título y luego la Euroliga es una temporada muy rara para nosotros tenemos que espabilar y mucho eh

Voz 1758 14:43 es una temporada rara general para que nos vamos a engañar quiero decir es rara en la Euroliga porque eh pero era un país con cinco equipos en la máxima competición europea como tiene España en donde bueno no acaban de estar ninguno bien el que mejor hasta dos el Real Madrid en el primer tramo de campeonato pero tampoco es para tirar cohetes esta metido en el Top ocho justito Baskonia ha ido mejorando progresivamente pero

Voz 0239 15:06 tampoco da unas garantías de poder estar

Voz 1758 15:09 con seguridad en el Top ocho es decir luchando por estar en la Final Four de los demás casi es mejor no hablar el Barça está fatal Valencia está mal Unicaja está peor de lo previsto y las citas en Belgrado que es donde se juega la final four ese daño bueno cabe pensar que tenemos todavía posibilidades de mejorar en el baloncesto europeo hizo pensar en la opción de que por lo menos un equipo español de los cinco que tengamos que tenemos pueda estar luchando por el cetro continental qué es lo que más o menos acabado pasando todos los años Iglesias tampoco complicado y en cuanto a los otros dos cosas que comentas la Copa es lo que más cerca tenemos dos en febrero de este año coincide con el All Star de la NBA se juega en Las Palmas de Gran Canaria

Voz 8 15:47 ahí es bueno ahí estarán los grandes pero siempre

Voz 1758 15:49 que haya alguna sorpresa como Fuenlabrada que está dando la sorpresa en la primera parte del campeonato la Liga y bueno pues yo creo que el favorito vuelva a ser el Real Madrid aunque todavía es pronto para para decirlo lo que sí sé es que este dos mil dieciocho estamos ante el último año en la Liga Endesa presumiblemente de Luka Doncic Iker tendremos que exprimir al máximo no los seguidores del Real Madrid sino de los seguidores del Real de baloncesto porque se nos va a ir un talento a la NBA brutal del que se va a hablar durante muchos temas

Voz 1991 16:17 hablando de la NBA tenemos allí lo que hasta ocho ocho españoles jugando en equipos de en Estados Unidos que temporada esperamos de ellos

Voz 1758 16:26 es que estoy muy a repetir algo que están haciendo la temporada raras que está todo muy raro empezó la temporada bien Memphis con Marc Gasol se ha ido estropeando progresivamente hasta el punto de ser uno de los peores equipos de la NBA pensábamos que Pau Gasol iba a tener más presencia si está intermitente con San Antonio sin embargo está haciendo muy buenos partidos Nikola Mirotic que empezó fatal peleándose con su compañero en Chicago resulta que ahora es el español que están marcando los mejores promedios en la NBA sí para abordarlo todo yo diría que el español que va a estar más cerca del anillo es el que menos va a jugar en el tramo final de temporada que José Calderón que en cuando se recuperen los bases de los Camps me temo que va a tener menos bola de la que se ha ganado porque eso ganando mucha bola a lo largo de El tiempo que ha estado jugando como titular luego para completar el año del baloncesto también en la NBA la cosa esta regla para para los españoles pero bueno podemos confiar en que por lo menos allá alguno luchando en los tramos finales de del anillo

Voz 0047 17:24 acompañantes gracias Pacojó un abrazo un abrazo ya

Voz 1758 17:27 buenas noches del baloncesto al tenista

Voz 1991 17:30 tenemos una temporada intensa por delante además después del dos mil diecisiete maravilloso que nos ha dejado Rafa Nadal con dos Grand Slam el yo es Open en su décimo Roland Garros además llegó a la final de Australia el Wimbledon de Garbiñe Muguruza así que dos mil dieciocho lo diré apasionante hola qué tal muy buenas el primero como está Rafa Nadal que ha renunciado a Brisbane se conocen más que nadie hay que dejarle a su aire y que vaya donde tenga Kate lo demostró el año pasado

Voz 8 17:58 sí yo creo que en una idea clara este año es jugar lo menos posible para él no es fácil jugar poco eh porque tiene que jugar tierra tiene que jugar cemento tiene que jugar nuestras deslaves no les pasa como a Federer por lo tanto bueno tendrá que dar el callo pero pero todos lo que se pueda ir quitando un tanto absurdo que a veces van por los fijos pues este año se los va a quitar esperemos que llegue Australia en plenitud de facultades éste va a ser un año duro porque vuelven Djokovic vuelve muy guay vuelve Wawrinka Nishikori hay que contar con Zverev que ya es muy peligroso y por lo tanto va a ser complicado tanto como así que esperemos que juegue bien que es lo importante es muy importante y yo siempre digo que si juegas bien si Juan mal pierdes por lo tanto habrá que confiar en que juegue bien que llegue viene a usar Estados que intente mantener el número uno y que si pueden dar un par de si París gente de ellos dejando un hueco imbatible para siempre pues yo creo que sería fantástico esto es lo que estaba y tenemos que contar un poco con Pablo Pablo

Voz 0047 19:05 Carroll el año pasado en semifinales yo

Voz 8 19:08 OPS metido en la Master Cup aunque fuera de rebote no entró directo por una lesión que tuvo después Julius Open que no dejó hacer puntos pero sí que consiguió al final entraba al jugar bueno ese paso que hay que dar esas novatadas que se pagan pero que te vas haciendo grande te haciendo madurar yo creo que Pablo está madurando muy bien este año ha tenido una buena temporada y este dieciocho de esperemos que no tenga todavía mejor y por lo que sea

Voz 0047 19:36 oye al tenis femenino pues tenemos esperanza no

Voz 8 19:39 pero hay es en la Penya creo que no tenemos más Carla Suárez no está bien y sábados a pues bueno tampoco todavía ha explotado Garbiñe pues sabemos cómo son las mujeres Jorge Internet antes de los coches ahora sí ahora no

Voz 0047 19:57 pero bueno como

Voz 8 19:59 son todas pues se puede pensar en qué

Voz 0047 20:03 sí ahora sí ahora no son dos horas Beslán

Voz 8 20:06 es fantástico esperemos que se pueda recuperar el número uno ya en brillo y va a pelear por ese número uno porque cuarenta puntos de diferencia tiene con Halle los puede sacar haciendo huevos y metiéndose en la final lo por lo menos acabando por delante de Halle volver al número uno digamos Australia con unos yo creo que el tenis femenino lamentablemente creo que sólo pasado en estos momentos en el tenis masculino seguro seguro que están apareciendo chicos porque hay jóvenes que creo que pueden ir poco a poco dando la talla

Voz 1991 20:40 Bono sea como sea tenemos una gran temporada por delante en el mundo del tenis gracias tuve un abrazo del tenis al mundo del motor empezando por la Fórmula uno donde hay cambios ya sabéis Carlos Sainz que ya terminó la temporada con Renault va a partir ya de desde el arranque de la temporada haciéndolo ustedes es decir por derecho lo va a hacer y Fernando Alonso que sigue sin en Mclaren y veremos a ver si evoluciona le dijeron que iba a evolucionar el coche y que iba a mejorar de cara a esta temporada Manu Franco muy buenas qué tal

Voz 9 21:07 muy buenas como año tras año muy bien muy bien la verdad es que con muchas ganas de que empiece ya esta temporada de Fórmula uno ya de ver si por fin damos el salto ir dejándole estos años tan oscuros que hemos tenido con los los pilotos españoles Si como dices tú a ver si de verdad la cosa cambia para este año

Voz 1991 21:23 qué esperamos de Carlos Sainz que es el que ha hecho el mayor cambio

Voz 9 21:26 bueno pues de Carlos Sainz el otro día hace una entrevista con Pedro de la Rosa en las hay decía que tanto de Carlos Sáenz como de Fernando Alonso espera que estén en los podios yo espero lo mismo yo creo que que Carlos está en el momento en el que puede hacer su primer podio de este año la temporada no estará ni mucho menos a no sé que cambie las cosas los podios luchando por la victoria de manera continuada de manera regular pero yo creo que sí que puede tener un coche que en algunas carreras como digo para luchar por el podio eso ya sería un salto de calidad muy importante para el para el piloto madrileño vamos a ver si lo consigue ya te digo que no será fácil porque vamos a ver de nuevo a los Mercedes muy arriba los Ferrari y los Red Bull pero el equipo oficial Renault es el lugar perfecto para que Carlos Sainz no este año pero sí en el futuro llega a ser campeón del mundo

Voz 1991 22:12 Alonso que va poder por fin competir con los grandes o no

Voz 9 22:15 pues Alonso muchas cosas lo primero es que Alonso este año yo sinceramente creo que se ha vuelto un poco loco pero si se ve con fuerza y tiene la la calidad y las ganas y la fuerza para hacerlo pues pues nadaba ir a por ello pero es que Fernando Alonso es que año empieza con Daytona muy probablemente está a falta de confirmación oficial probablemente haga también las veinticuatro Horas de Le Mans ir parte casi todo el Mundial de Resistencia también además del Mundial de Fórmula uno es decir puede hacer aún durante todo el año podemos tener carreras de Fernando Alonso va a ser un poco como el fútbol que tenemos Champions Liga pues algo así va a ser la Fórmula uno la Champions y la Liga o al VI Campeonato resistencia no por encima de alguna manera pero tanto en un sitio como en otro opta a ganar y yo creo que el equipo Mc Laren con el motor Renault tiene que estar delante va a ser complicado también eso sí de manera regular las victorias pero sí que puede ganar alguna carrera y estar en los podios el piloto asturiano y en cuanto a resistencia en Daytona y sobre todo las veinticuatro Horas de Le Mans que como digo no está confirmado pero parece casi vamos parece casi un hecho que va a estar ahí en las veinticuatro horas de Le Mans el el piloto asturiano como digo pues con opciones de ganar con Toyota que es el único equipo oficial así que este año nos vamos a divertir yo creo y mucho con el automovilismo

Voz 1991 23:27 el rival a batir un año más Hamilton sin duda

Voz 9 23:30 sin duda Hamilton aparte de que ha terminado el año en un estado de forma espectacular aparte de que es LB Nuria en la pista sino fuera de la pista que yo creo que eso es algo muy importante es la el en la Fórmula uno y en la vida no la la forma en la que vas por el mundo y Hamilton babor va por la vida como diciendo como si la vida fuera suya no como si la pista los circuitos el asfalto todo todo fuera suyo y yo creo que que es el rival a batir primero por el talento que tiene por cómo lo está haciendo tan bien porque Mercedes va a seguir siendo la referencia sin ninguna duda porque no cambian los motores apenas cambió la reglamentación Mercedes tiene mejor coche aunque como digo Ferrari Red Bull y esperemos que McLaren

Voz 1991 24:08 lo van a poner muy difícil gracias Manu un abrazo o un abrazo enorme compañeros feliz año a todos los coches igualmente de los coches a las motos Mela Chércoles qué tal muy buenas

Voz 0047 24:16 ese ráfaga de hago feliz año nuevo para todos

Voz 1991 24:18 al de que esperamos para este dos mil dieciocho terminamos el dos mil diecisiete con dos campeones del mundo mínimos repetir esa es la idea

Voz 1104 24:25 este es el segundo triplete porque no claro claro no es la primera vez además hay que soñar con ello es factible

Voz 0239 24:31 eh en Moto GP una especie de todos contra Márquez

Voz 1104 24:34 el año pasado no es bueno pues consiguió su cuarto título de cinco ha disputado en Moto GP es el mejor piloto de la historia a sus veinticuatro años con seis mundiales cuatro de la clase reina otro de que otro de Moto2 y bueno vamos a ver qué tal va la onda en teoría está mejor parida por las investigaciones que tuvieron en el test de Valencia que la del año anterior de todos modos habrá muchísima competencia temporadas más larga que nunca nos vamos a diecinueve grandes premios entre Tailandia también en el calendario yo tengo mucha confianza puesta en Maverick Viñales el año pasado apostaba por él como el el posible campeón de esto muy bien la temporada luego se vino abajo problemas en Yamaha en vez evolucionar la M la involución Aaron yo creo Valentino Rossi que más Brick plenos bien los tiros además los cambios de neumáticos le les perjudicaron in bueno pues este año tiene hacerlo bien si os y Maverick Viñales mucha tensión a Ducati el año pasado Dovizioso fue el único capaz de llevar hasta la última carrera a Marc Márquez con una Ducati que ha demostrado ser la más regular por lo de toda la temporada sólo pinchó gravemente en Australia pero es la que mejor se adaptó a todos los cambios que hubo de neumáticos y esperemos y Jorge Lorenzo en este dos mil dieciocho este delante sistemáticamente como mínimo al nivel de Dovizioso es lo que se les exige a Jorge Lorenzo que acaba contrato esta temporada eh que acaban contrato Lorenzo y todos todos los pilotos esta clase reina eh acaban así que habrá dos campeonatos uno en la pista y otros fuera de ella

Voz 1991 25:55 a conseguir los mejores los bienes

Voz 1104 25:57 no va a ser el primero

Voz 1991 26:00 pero sin el desaparecido Ángel Nieto hace unos días Mela hablábamos con Jorge Martínez Aspar va a estar representado va a estar yo creo presente para todos pero bueno físicamente podríamos decir en ese Ángel Nieto Tim

Voz 1104 26:13 si la escudería Espar pasa a llamarse en dos mil dieciocho Ángel Nieto Team además el hijo mayor del maestro Gelete Nieto e pasa a formar parte de los grandes organigrama técnico del equipo valenciano en el papel de Tim principal el director deportivo seguirá siendo kilo Bolshoi el propietario continúa siendo Jorge Martínez Aspar es una bonita bonita iniciativa detalle ha salido con el alma con el corazón ella fue el propulsor Gaspar de que el circuito de Jerez llevara el nombre de Ángel Nieto algo que veremos este mes de mayo en el Gran Premio de España pondrá el nombre el trazado andaluz a la catedral del maestro Ángel Nieto así que va a estar presente Iggy déjame que diera también algo de las dos categorías

Voz 0047 26:49 porque digo hablaba de dobleces que te en el PP

Voz 1104 26:51 hay opciones en las tres categorías eh en tenemos a Márquez a Maverick a Lorenzo con posibilidades serias en en la clase reina Pedrosa si es capaz también de mantener una temporada regular y poco más agresivo de lo que hemos visto el año pasado en Moto2 tengo mucho

Voz 3 27:04 esa ilusión puesta en Joan Mir estuve

Voz 1104 27:06 dónde Moto3 y tiene pinta de que lo va a hacer bien desde el principio compartirá pues con Alex Márquez otro que debe estar obligado a pelear por el título si os sí que entre ellos puede estar jugándose ojo a lo que te voy a decir la plaza de compañero de equipo de Mar Márquez en el box del Repsol Honda

Voz 1991 27:20 en dos mil diecinueve

Voz 1104 27:22 mucha atención a esta batalla eh llega a Barberá a la categoría intermedia procedente de MotoGP también tengo curiosidad por ver cómo lo hace el valenciano en Moto3 el campeón hay recambios se hay recambios de tenemos a bueno al al madrileño en Jorge Martín hombre con su nuevo Jorge Navarro el mercado que estamos de Jorge Martínez madrileño estas valencianas un Canet yo dos una apuesta firme llegan debutantes como yo me que lo va bien seguros dijo también un madrileño que lleva con muchas ganas Alonso López no hay que pedir de momento podios en y pelear por el triunfo es un chavalín crisis seis años que tiene que formar poco a poco disfrutar aprender ya al año siguiente en dos mil diecinueve sí que debería estar eh

Voz 3 28:02 en permanentemente peleando por la victoria pero están

Voz 1104 28:04 cogió juegan este niño madrileño que puedas guerras la primera temporada

Voz 1991 28:08 pase lo que pase lo iremos contando durante la temporada y hablaremos con los protagonistas gracias Mela un abrazo un abrazo grande de las motos a dos ruedas seguimos a dos ruedas pero en esta ocasión sin sin motor Borja Cuadrado muy buenas qué tal llegó feliz año a todos igualmente se presenta una temporada donde ya no vamos a tener Alberto Contador

Voz 0298 28:28 sí yo creo que es la principal novedad no hemos visto aún Contador espectacular en este último año con ese ciclismo épico y yo creo que ese legado va a ser difícil que lo recoja porque no hay ningún ciclista en el pelotón sea español o internacional que pueda conseguirlo y Bono pues a expensas no de esa ausencia de de Contador tenemos a Mikel Landa que es la gran referencia del ciclismo nacional que ha fichado por Movistar Movistar que junta a tres grandes estrellas Nairo Quintana Valverde Mikel Landa Ike como ya anunciado de Eusebio Unzué lo suyo es que coincidan los tres en el Tour de Francia para medirse al Sky en teoría de Chris Froome porque vamos a ver qué sucede es otra es la gran noticia yo creo en el arranque de temporada en función de cómo se resuelva su caso de positivo por salbutamol en la Vuelta a España pues tendremos un tipo de temporada otros lógicamente

Voz 1991 29:13 bueno pues veremos a ver cómo es el desarrollo de la temporada sin los españoles porque claro quién nos queda ahí Borja es que de los españoles que venga por detrás para darnos alegrías o de los que ya están aquí en nos tenemos que fijar

Voz 0298 29:25 bueno pues estaremos a Mikel Landa que tiene veintiocho años lógicamente Alejandro Valverde con treinta y siete vamos a ver qué tal se recupera de la grave lesión que sufrió en el Tour pero el año pasado estuvo muy bien pero es verdad que habría que empezar a pensar en la savia nueva y Bono pues ahí tenemos a Enric más que estuvo muy bien en la Vuelta que ese digamos el corredor al que Contador ha ido protegiendo durante los último dos años y L quiere considerar como su relevo del corredor de Movistar que también ha estado muy bien David de la Cruz que es otra estrella que Yoko que este año lo ha hecho muy bien pero que ha fichado por Sky y eso supone trabajar para otros corredores así que bueno pues una etapa de transición pero yo que con un líder sólido a poco que se den las circunstancias en en la carrera como es Mikel Andy vamos a ver si poco a poco pues bueno vamos creciendo en en número y en calidad de corredores

Voz 1991 30:09 gracias Borja un abrazo

Voz 0298 30:11 un abrazo también muy atentos como cada temporada

Voz 1991 30:13 del atletismo este año nos hemos quedado un pelín huérfanos fue José Luis López qué tal muy buenas ya sin Ruth Beitia ya hemos perdido bastante

Voz 0047 30:23 yo estoy así porque siempre era esa medalla practicamente segura en todos los campeonatos hay libre pista cubierta este año probablemente por el hecho de que había un Europeo al aire libre y un Mundial dos competiciones donde ya es normalmente siempre subió incluso hasta lo más alto del podio eso quiere decir que evidentemente hemos perdido ahí una posibilidad de medalla importante y además no sólo eso sino también todos lo que significa Arrupe en la selección en cuanto a capitana en cuanto al líder en cuanto a motivado obra de de todos los demás integrantes de la selección española

Voz 1991 30:54 en cuanto a los españoles en quién nos tenemos que fijaron quién tienes esperanzas para dos mil dieciocho

Voz 1104 30:59 yo quiero ser

Voz 0047 30:59 en optimista este es un año un tanto de transición no hay ni JJOO ni mundial al aire libre pero sí que puede ser el Europeo en Berlín en el mes agosto una buena oportunidad Paco sigue algunas medallas creo que Orlando Ortega después de su gran año olímpico en el dos mil dieciséis con esa merecían río tuvo bastantes problemas en el dos mil diecisiete pero estoy convencido que el dos mil dieciocho puede volver otra vez a están arriba y puede ser candidato a medalla siempre hay que confiar en Le en la marcha atlética a pesar de que yo veo ahora un tiempito sin sin darnos esos en grandes éxitos de otros tiempos pero yo siempre emoción la marcha ha del mecha al y algún otro medio fondista pueden tener también muchas posibilidades de conseguir medallas sobre todo en el Europeo incluso tampoco descartó que el otra gran cita del año el Mundial de pista

Voz 0239 31:45 la cubierta de Birmingham en el mes de marzo

Voz 0047 31:48 se pueda estar incluso aspirando alguna medalla o por lo menos acercarse a ella

Voz 1991 31:54 comentabas esos dos campeonatos el de Europa de Berlín y el de el de pista cubierta mundial en Birmingham quiénes son las grandes estrellas mundiales del atletismo

Voz 0047 32:04 pues hubo también nos hemos quedado poquito huérfanos porque ya no es Zu Sayn inmoral

Voz 1991 32:07 Juan es el primer año después alguno

Voz 0047 32:09 incluso que puede ser bueno en el sentido de que otras grandes estrellas está un poco eclipsadas porque prácticamente todo el interés edad Usain Wall bueno pues yo confío mucho en fin que acaba de ser nombrado el mejor atleta mundial de temporada podría otra vez atentar al récord del mundo de Sotomayor resaltó altura tal vez estaño

Voz 0239 32:30 lo vaya a conseguir también me parece muy

Voz 0047 32:32 muy interesante ver si se recupera recuperaban Iker después de esa grave lesión jugando a rugby va Mikel para algunos es el sucesor

Voz 1576 32:41 a estrella mediática número uno mundial

Voz 0047 32:43 de Usain Bolt yo espero que vaya a volver con fuerza en esa temporada sobre todo en los mítines de la Diamond League y por supuesto pues hay que ver cómo va a afrontar ya su periplo en la ruta en el maratón Mo Farah después de que abandone la pista de que le ha dicho que tiene también el récord del mundo de maratón y otros jóvenes atletas muy jóvenes como por ejemplo Coleman el velocista norteamericano que podía ser también un hombre muy muy interesante

Voz 1104 33:11 la prueba quiero traer muchas muchas estrellas va a estar

Voz 0047 33:14 todo muy muy repartido y eso es bueno para el Athletic

Voz 1991 33:17 estaremos muy atentos a todo lo que suceda gracias López un abrazo un abrazo buenas noches vamos terminando tenemos que hablar también del fútbol sala Toni López qué tal muy buenas

Voz 1758 33:26 muy buenas qué tal está

Voz 1991 33:28 se espera un año bastante intenso en el fútbol sala eh

Voz 1758 33:31 sí con cositas ahí trasera en dos bastante importantes en este inicio de año cuando más ahí de fútbol sala primero el Europeo que se verá en Eslovenia es a finales de enero empieza ahí el grueso está en febrero diez de Federer la final en la que España tiene que estar están Un grupo de hacer vayan a Francia en grupo a priori fácil lleva siete días ganada está donde así que el objetivo es

Voz 0047 33:52 ganar la octava corona continental nuevo ya en marzo llega

Voz 1758 33:55 aquí en España la Copa de España que es así el evento más especial del fútbol sala siempre todos los años este año más aún porque es en Madrid en la capital en un pabellón enorme como encender y esperan que sea un antes y un después para el fútbol a nuestro país sabes que trufada bien que no tiene del enganche que que debería tener para muchos que a lo mejor quién a los jugadores quieren los que seguimos mucho fútbol sala es espera que esta Copa en marzo del quince al dieciocho Marzano Agustín Center sea ese punto de inflexión y luego también a destacar la faena porque se juega en Zaragoza en abril entre Inter Barça Sporting igual ya el guión de Hungría que entrena Javier Rodríguez el mítico ex del Barça y de la selección así que cuatro equipados que van a estar en el pabellón Príncipe Felipe Zaragoza en abril todo esto todo este año a ver si alguien es capaz de quitarle algún trofeo al Movistar Inter que en dos mil diecisiete el año pasado se llevó prácticamente todo este año otra vez a ganar todo así que a ver si alguien es capaz de quitar alguna corona

Voz 1991 34:54 el gran rival a batir el Movistar Inter veremos si alguien lo consiguen un año apasionante por delante en el fútbol

Voz 0047 35:01 un abrazo otro otro

Voz 10 35:04 y para terminar tengo aquí

Voz 1991 35:06 a Pedro Fullana o la Fullana muy buena

Voz 9 35:08 Ana para repasar en el resto

Voz 1991 35:11 es que no hemos destacado forma individual pero que nos olvidamos de ello

Voz 11 35:13 sí y además vamos a tener citas importantes por ejemplo ya este mes de enero con el Europeo de balonmano con nuestros carros con entrar en acción del doce al veintiocho de este mes en Croacia además también tenemos cita grande con los Juegos Olímpicos de invierno en Pío en Chang en Corea del Sur evidentemente el mayor candidato a la medalla Javier Fernández en patinaje artístico citas importantes por ejemplo en natación con el Mundial de P Dina corta en China con Mireia Belmonte ver si puede participar porque el año pasado recordamos en dos mil diecisiete no lo pudo hacer tenemos Mundial de bádminton para Carolina Marín en China también tenemos por ejemplo mundiales de judo kárate gimnasia rítmica o halterofilia con Lidia Valentín que va a buscar revalidar la medalla de oro conseguida también en este pasado dos mil diecisiete por ejemplo otro deporte que dos grandes alegrías como el golf los cuatro grandes de esta temporada sobre todo centrados en el Masters de Augusta ahí estará por ejemplo Sergio García que tiene revalidar título exacto defiende el cetro conseguido también en dos mil diecisiete John Rahm como el gran aspirante que tenemos por delante el Piragüismo que siempre nos da alegrías siempre a nivel internacional agua vamos a tener mundial este año por tanto mundial cerquita en Portugal con Saúl Craviotto y toda la delegación España gracias villana hasta luego ya sabéis

Voz 1991 36:18 tenemos un dos mil dieciocho por delante que acaba de arrancar