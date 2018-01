Los gazapos de 2017 de la redacción de la SER

Voz 0455 00:00 vamos con el especial gazapos por aquí a mi lado está José Palacio a la Palacio muy bueno qué tal

Voz 1 00:04 muy buena feliz año a todo ese feliz año en el que sí

Voz 0455 00:06 carga de recopilar los gazapos durante la temporada ayudado por el resto de compañeros de de las redacciones va acumulando poco a poco llega el día uno lo vamos soltando para que os riáis un poco de nosotros este año vamos a tener la ayuda de dos compañero Jordi Martí Barcelona muy buena o muy buena

Voz 1201 00:24 es feliz año para todos que veo que algunos os ha sentado bien porque os veo con formas más redondeadas

Voz 0455 00:29 sí sí en forma redondeada no ha visto los ojitos que hay por aquí

Voz 1201 00:33 se nota que la noche fue a tipo fijo bueno vais viento pues claro e ignoramos también a Bilbao Íñigo Marquínez qué tal muy buenas muy buenas feliz año Dios qué tal qué tal

Voz 2 00:43 en plena forma de levantado prontito hoy me ha subido al monte

Voz 1201 00:47 ah sí señor costumbre de Bilbao macho de enero subir al pagas sí señor yo estoy en plena forma vamos yo tengo asiático

Voz 0455 00:55 yo tengo costumbre de subir al monte pero le Cometa Mendi en julio

Voz 1201 01:00 sí al tiempo cara no pero eso ya no es nada una tradición

Voz 0455 01:04 el año nuevo pero es de cada año que también cuenta que la cabra tira al monte correcto que vamos al lío

Voz 3 01:11 por dónde empezamos en Palacio hay que decir que un poco Mario Torrejón que está llegando pero basta

Voz 1 01:15 de allí también en este especial gazapo o porque los niños han dado mucha caña en este año nuevos sobre la Nochevieja se le ha hecho muy larga muy larga pero bueno

Voz 3 01:23 vamos a empezar como siempre lo gazapos poniéndonos nosotros delante no

Voz 1 01:27 era un becario a cualquier compañero emisora sino al presentador de este Larguero al Gran Yago de Vega y ya se sabe que se pueden hacer gazapos trabando tiene alguna palabra diciendo alguna burrada Yago hace gazapos directamente sin hablar

Voz 0699 01:45 además además de los play off de segunda división para ascender a Primera tenemos los de Segunda B para ascender al lío

Voz 2 01:51 dos tres íbamos en si es hijo de Macao morder

Voz 1201 01:57 es verdad

Voz 0455 01:58 es complicado ascender de Segunda División A Primera de Segunda B a Segunda es una auténtica locura

Voz 1 02:03 es más complicado morderse la lengua en antena

Voz 1201 02:05 difícil morderse la lengua tampoco se lo está poniendo fácil no era no era muy agradable lo que era fácil Íñigo de irse mentalmente del tema si realmente no oído nada

Voz 0465 02:18 eh

Voz 3 02:19 vamos poniendo a las vacas sagradas por delante lo primero

Voz 1 02:22 yo otra vaca sagrada de la Cadena SER es el gran el mítico José Antonio Ponseti que en las retransmisiones de Fórmula uno pues está en su salsa no suelta todo lo que quiere lo que pasa es que a lo mejor los refranes y la las frases en los dichos no se le da muy bien eh

Voz 4 02:36 llenos le iba a decir después de las críticas que hemos hecho a la organización que es verdad que han tardado muchísimo en repetir

Voz 5 02:41 los los monoplazas el creer que hemos visto dijo riendo pista intentando recoger pierda no las de este gran premio hay que verlo con pinzas vidas verlo con lupa las dos cosas pero ya decía yo que no la clavado eh

Voz 1201 02:59 ahí vamos es un clásico los refranes eh ahí vamos y Escorial

Voz 1 03:05 Mamón Se lo sabe todos el está metiendo

Voz 6 03:08 baza en todo entonces no sonaba algo raro cuando lo estaba diciendo

Voz 1201 03:11 no destrozo se lo sabía lo sabía está él

Voz 1 03:14 pero un día mundial la denuncia eh

Voz 1201 03:16 la verdad que no sabes si vas a decir algo dices lo voy a decir lo que se pero voy a decir lo has visto parlante que es un campeón

Voz 3 03:24 bueno el que dijo una cosa muy rara ya este sí que mira que es difícil pillarle en un renuncio nunca

Voz 1 03:29 Japón alguna cosa extraña esa a Manu

Voz 3 03:32 o es muy difícil yo intento

Voz 1201 03:34 me sorprende que nuestro líder tengan falle

Voz 3 03:37 a su lado están fallo fallo del

Voz 1 03:41 todo pero digamos que hasta

Voz 3 03:43 Jordi Martí les sonó extraño y este muy reciente de apenas hace unos días que os pido sólo una cosa que mañana no sé si os vais a mamar mamar me vais a pasarlo

Voz 7 03:53 tiene la pena pero quiero decir que os vais a tomar algo un chupito que bueno no no no no llegas con catorce kilos

Voz 2 03:59 estéis visibles a las doce de la noche y los chupitos no no porque esa noche buena día a las doce prohibido hablar de las tarjetas de Ramos no diré más datos en Google Jordi

Voz 1 04:10 no existen y corregirle no porque lo de traición

Voz 2 04:12 no claramente correcto es el lenguaje coloquial que como estamos tan a gusto bueno sale tampoco pasa nada no pero es verdad que con De la Morena

Voz 1201 04:23 los gazapos vivíamos mejor con todo cariño o un abrazo pero un abrazo muy fuerte pero aún Botín diarios muy buenas para arrancarle a mano pues hay que arrancarle

Voz 1 04:36 si hay que rascar demasiado y de hecho tiene muy poquita Manu y yo creo que eso es algo

Voz 3 04:41 que tenemos que ir sacando poco a poco forzarle forzado a propósito de un mil dieciocho

Voz 1 04:45 que hagan eso también lo lo dan los años eh

Voz 0455 04:48 momento llevamos uno veamos el segundo poco a poco eh

Voz 1201 04:50 me duele Benito como propuesta de nuevo año y lo consigue no te preocupes

Voz 3 04:55 sólo con escuchar la nota de voz de Álvaro Benito de dos minutos y medio eso pero gazapos que haga falta forma bastaban hay algo más bonito que despertarse con cinco

Voz 2 05:03 bonito no no para nada es maravilloso te levantas por la mañana voy a desayunar con cinco de Álvaro Benito no se puede hacer nada en este en este tema

Voz 1201 05:11 sí de estaría o no

Voz 3 05:15 da da mal el número no sería la primera vez que alguien bloquea alguien en la Cadena Ser en Whatsapp de verdad no vamos a dejar

Voz 1201 05:22 vamos a gran parte de la redacción de Madrid con Álvaro Benito e saltó la noticia

Voz 3 05:29 qué fue de producciones Marta Casas ríe con ganas de saber más de lo que sabemos el resto de esta tertulia fue uno a Marta se pone los coloquios ahí en la calle sabe que el sábado algo con con certeza venga vale vamos con otro gazapo uno de los que va a tener varios en este especial es Óscar Egido sabes que a buscarle gusta hablar muy rápido Hablar por hablar

Voz 1201 05:50 dijo venía

Voz 3 05:53 no pero lo que extraña es que

Voz 1 05:55 que no les saliera este rival del Barcelona Serveis que hay equipos que son difíciles de pronunciar Istanbul vas e ir no sé hay muchos equipos que están muy complicados están Chain que jugó la pérdida contra el Sevilla estuvo a punto de eliminar la Champions pues a mí me extraña que no supiera a decir este nombre

Voz 1643 06:12 estoy sorprendido porque Óscar Egido valer las otras noticias a través del móvil que narcos animando de nuevo a Bale Andrología él abrió era que me pasa a última hora el Barça va a jugar el Trofeo Joan Gamper contra él sea Paco es como se llama eh

Voz 2 06:30 sí chapa Cohen se Jordi Bonet

Voz 1201 06:34 esa hora

Voz 2 06:38 de todas maneras como es un equipo en el que no hemos hablado mucho tanto por desgracia el último año sabes que no no suena pues es normal también

Voz 1 06:45 es éste me gusta gazapo doble que protagonizan en un Hora veinticinco Deportes Paco Hernández Jesús Gallego yo puesto Paco Fit Jesús así un poco moderno mañana que el raro modernizando en el tema de la música y es que con con un fichaje en Segunda

Voz 3 07:00 muy poco a poco el Valladolid ha fichado a Rayo

Voz 0699 07:03 al perdón a Nacho del Rayo y en Albacete ficha al lateral izquierdo David Morillas sería un buen portero eh

Voz 7 07:10 llamándose Rayo no lateral lateral en la está por eso hay que tener bemoles para corregir ahora ya

Voz 1201 07:22 el lateral no vas a seguir Paco duda eh de operarla

Voz 3 07:28 da un poco de freno mano dice hubo extras me no voy a corregirle

Voz 1201 07:31 ese pactismo directa

Voz 1 07:33 y es que está bien yo digo Paco una gloria Iñigo qué tal con Borja Cuadrado mal

Voz 2 07:39 bueno pues lo que tenemos que llevar todos

Voz 1201 07:43 a mí cosa sacar no pasa otra cosa

Voz 1 07:45 que yo no sé si os peor pero más divertida también que ese Diego González del que luego te preguntaré pero a Borja nunca les dejes en un concurso dar las pistas vale

Voz 3 07:56 los ríos no está el Deportivo R

Voz 1 07:58 daban un NBA dos coma dieciocho digamos que a Borja se le fue tanto la persona que dio dio el jugador que tenía que hacer darla

Voz 3 08:07 gente usted

Voz 8 08:09 esta sobre el jugador que estamos buscando nació

Voz 0465 08:12 tres días antes que Larry Bird válido hasta identifícate después que Toni Kukoc bueno venga

Voz 9 08:17 en el vial que viviente

Voz 0465 08:22 mil novecientos cincuenta y seis es la fecha en la River la gente tiene que descifrar cuando nació Bernard King buenos días antes

Voz 3 08:33 nadie días antes que la river y luego la gente tiene que adivinar cuándo nació Bernard quién que nació tres

Voz 1 08:39 días más a huevo no sólo podemos

Voz 0455 08:41 pese a los oyentes llaman me encanta porque en ese momento empezó a poner todo el mundo en el digo jode que listo todos

Voz 1 08:49 sale sale rápido no no podría

Voz 0455 08:51 tu de todas formas entonces es nuestro nadie pero te saben lo peor pero dado que seguimos dando pistas después por si acaso

Voz 1 08:57 Bimbo como como si no hubiera pasado nada vamos a seguir dando pista por si acaso pero bueno este este me encanta de un SER Deportivos

Voz 3 09:04 ponía no te vayas gone Mi primo ahí de repente

Voz 1 09:08 con Francisco José Delgado todos los martes no son martes soñada el día de los oyentes en el que se les hace una pregunta tienen que adivinarlo y claro tenemos un número de whatsapp a ver si os queda claro cuál es el número Whatsapp de SER Deportivos

Voz 1643 09:21 a ver yo recuerdo nuestro número de teléfono seis treinta

Voz 10 09:24 a nueve dos cero seis cuatro seis ahí sólo nota de Vocento no mandé mensajes de texto

Voz 11 09:28 te voy a corregir el número del guasa seis treinta nueve dos cero seis tres seis tres seis

Voz 10 09:35 ella ha cambiado en repiten Sonia Lus el número de teléfono de verdad no heló no el malo

Voz 11 09:40 no es el siguiente seis tres cero nueve dos cero seis tres seis

Voz 10 09:45 hagamos una cosita no con el número de teléfono

Voz 12 09:48 pues lo primero pedir perdón porque alguien ha dado mal el número de Whatsapp han sido yo también los botes exactamente igual ocho por ciento de pilotos mejores confirma acabaremos cuya

Voz 3 09:57 no hagan muchos mensajes ese día así

Voz 1 10:01 terminan mil llegaron al que tenía el no

Voz 3 10:04 me lo rompe también llegaron unos cuantos

Voz 1643 10:07 hemos esa carita para verla

Voz 1201 10:09 eh a gente que les llegan audios de un programa de radio

Voz 3 10:12 es más claro que el del Madrid

Voz 1 10:15 está muy mal que ese no estaría en casa diciendo pero este quiénes que me envía a la UVI Whatsapp que este es para vosotros que soy más veteranos que yo por no llamar más viejos pero si yo yo lo llamo vosotros os acordáis de un a un programa en Telecinco se llamaba Goles son amores no que tenía una sintonía muy chula de Manolo Escobar tienen maravilloso que eso bueno pues Álvaro Benito mezcló que Xavi que ahora está muy de moda narcos y Pablo Escobar con Manolo Escobar

Voz 0699 10:42 Jito al congoleño que es síntoma de gol en el Villarreal Gustavo López cuáles son amores que decía Pablo Escobar

Voz 0465 10:47 en su día entre va son eh Bakambu es que el Villarreal tiene mucho gol

Voz 1201 10:54 tiene mucho gol no sé si Pablo Jodar tomar llamado aplazado plomos vamos

Voz 1 10:58 yo no no sé si si es porque mi cabeza está así de mal pero he querido mezclar a Manolo Escobar a Pablo Escobar con la sintonía de goles son amores

Voz 13 11:11 Pablo Illes ah como queda el resto Esther L es como ahora se les respeta

Voz 3 11:49 acoja una más la mezcla eso Un peso para Álvaro Benito

Voz 1 11:52 con aclara al gran Manolo Escobar con palos

Voz 3 11:54 hombre yo lo que quiero decir a los oyentes que detrás de esto hay algún un se puede decir tacos no es verdad no algo bueno

Voz 1201 12:00 sí habrá de la noche porque es el típico fallos Diane

Voz 3 12:03 en que lo estás escuchando y mando guapa Palacios no es tan flagrante a esto es un fallo que te cambias un nombre de una persona pero está el típico sino eh

Voz 1 12:14 si va de esto no vamos a decir que que los a cómo fue su productores sería como graves

Voz 1201 12:18 no no no ver Jordi Cases pero en tu red de espionaje Palacio eh

Voz 2 12:23 bastante cabroncete muchos muchos yo creo que ahora pesando al Premio Ondas además a los realizadores y técnicos de verdad que cuando estás hablando hoy metes la pata de una sonrisita en la cara y empieza a apuntar algo de ella darías de palos ondas exige un punto de ser cabroncete porque sí

Voz 3 12:42 pero de repente están apuntando algo la hoja alguien unos un Acuña no y ahí anda te ante una plaga

Voz 0465 12:50 eso

Voz 3 12:54 para Mario me me me dio sin querer estuve

Voz 6 12:57 por eso sin querer no no seguro que no estuviera ya nadie digo esto nueve sí he visto micrófono al PNV me venido con

Voz 1643 13:09 no estamos muy bien

Voz 2 13:13 de nombres yo recuerdo el año pasado me cubrir de gloria en los Juegos de Río el cuando Valentín

Voz 1201 13:23 pues yo lo dice Lydia Lozano en eso es tres pensando

Voz 3 13:29 la verdad que lo gastamos que quiso soy en el Top tres de los ciento cincuenta que quiso meter el año pasado

Voz 1201 13:34 en el técnico y realizador también oye sino he los de informativos todavía no

Voz 1 13:40 decir no hay ningún montaje Fes hecho

Voz 1201 13:43 los informativos es crema crema queremos crema es es una manera de equivocarse tan tan sublime tanta tantas horas en directo es lo que tiene claro

Voz 1 13:50 vamos a ir con la previa del primer montaje del Semel lengua la traba que la va a hacer la previa en un corte especial y mágico Toni López

Voz 3 13:59 claro tú empiezas mal en antena tu intervención

Voz 1 14:02 vas a remolque vas a remolque tienes que sacarlo como sea lo que pasa que luego la verdad que tiene cintura para salir Toni

Voz 14 14:08 por ejemplo que el Europeo sub femenino diecinueve diecinueve femenino jugando España el tercer partido José grupos contra Escocia en el descanso en el descanso cero a cero ganó el primero primero segundo depende de sí misma para pasar a semifinales y más de categorías inferiores en balonmano los hijos Junior han pasado en invictos a octavos de final han ganado hoy treinta veintidós Eslovenia jugará en octavos contra Polonia

Voz 7 14:27 está de vacaciones

Voz 1201 14:31 esto está montado hoy multirreincidencia tal cual

Voz 1 14:36 europeo sub femenino femenino

Voz 1201 14:39 parece grandioso y eso ya de limpieza

Voz 1 14:42 ahí a dar vueltas si sale pero sale muy bien eh

Voz 1201 14:45 en perfecto gallego un gran amigo eh siempre siempre te ayuda

Voz 1 14:52 para eso mucho mejor Romero ya lo escucharé dicen pues bueno vamos con el primer montaje de Semel lengua la traba que esto es siempre Gloria Bistrita como gusta decir con el partido de hoy prácticamente ya se pone

Voz 3 15:04 el broche de oro al el broche de oro a la a la temporada el Atlético de Madrid repasamos el recto recto el resto de actualidad

Voz 15 15:11 para cuatro seis semanas basta el traslado mañana a Madrid para que sea intervenido el club Quijano Julie jamás jamás hace quirúrgicamente efectivamente

Voz 2 15:22 Claudia crece una buena noticia tu un accidente en el tiro de este año

Voz 8 15:24 yo estaba en cama en como estaba en cama en coma desde ese día el nueve de julio

Voz 0465 15:30 las ocasiones más cercanas a menos merodeando el conjunto

Voz 1201 15:34 al verano Rojas el partido

Voz 8 15:36 el Izoard Alberola no Alberola Rojas arrasó Alberola que está ahora dudo si es Alberola no o al verla Alberola Alberola Rojas

Voz 0699 15:46 irá atletismo en el Festival Olímpico de la Juventud europea la española Andrea Jiménez ha ganado en la prueba cuatrocientos tiempo de cuatrocientos metros perdón enhorabuena lo importante

Voz 10 15:55 es surrealista lo del bar Si no hay discusión con el ojo de alcohol con el ojo de alcohol y el PAR apunta más líos que hace la liga española adoptando lo que no funciona hay pasando del único útil con este reto

Voz 16 16:05 todo sigue siendo para mí el máximo el el equipo perdón más revolucionario ideal Liga Iberdrola son sextos

Voz 17 16:13 cero cero ocho partido lleva sin ganar el equipo Mahdi amarillo que suma cuatro de veinticuatro se quede en la posición décimo catorce X catorce con catorce puntos

Voz 5 16:22 desde el buscando lo abandonaré

Voz 0159 16:27 bueno está aquí hora25 da porque se quedan con Pedro Blanco y Hora Veinticinco recuerden la noticia de la tarde y Morata traspasado traspasado traspasado al Chelsea vuelve Larguero a las once y media con Yago de Vega

Voz 15 16:37 para ello se intervino club Quijano Lliure fijaba unos años

Voz 1 16:41 no sé qué cojones

Voz 7 16:44 sí

Voz 1201 16:46 el ganador máximo Mela quirúrgicas que fue un guiño Cuadrado que es un ciclista

Voz 3 16:58 o acaso en este caso era el defensa del Alavés mariscando

Voz 1 17:02 bueno más bien cómico patata

Voz 3 17:06 eso es muy complicado Íñigo Íñigo Íñigo

Voz 1 17:08 la paté porque esta sí que es sacada de Kruger a la Vuelta a España en la que quiere decir una cosa pero digamos que te sale algo erotismo erótico festivo esquivó que diría Jordi Martí que querías decir con esto Íñigo por delante la cabeza de carrera

Voz 2 17:26 para nada de apenas nueve segundos es decir son Carme Chacón atrapa

Voz 1201 17:32 no no es que a mí me parece que además amigos esto un puñal en la espalda y cuello eh aquí estamos hablando pero sobre todo estamos escuchando a ver quién se equivoca

Voz 6 17:49 no hay que ayudar a apretar ahí empujar a quemar sobre todo Roberto tuvo más porque no iba a decir nada raro era muy caro no

Voz 18 18:00 a quién ganó la etapa se entera ahora del otro está ahí

Voz 1201 18:02 sí

Voz 1 18:05 bueno esta mezcla el ciclismo por eso quería obligar la cola de Íñigo Marquínez ir digamos que no le van a dar un diez en inglés a nuestra compañera Laura Ortega en este boleto

Voz 0159 18:17 en ciclismo from se proclama campeón virtual del Tour de Francia y Michael Landa se quedó a un segundo del podio en baloncesto Pau Gasol ha confirmado que continuará en los San Antonio Spurs seguirá jugando así hasta la NBA estos cuarenta años

Voz 1201 18:30 aquí es irse así que se quiero éramos muy a ese coche fantástico no están

Voz 1 18:46 de Bisbe fueron que no bueno no puede valer al

Voz 6 18:54 no pero bueno es una cosa

Voz 1 18:57 la otra otra otra Laura no va a ser la última

Voz 0455 19:01 bueno

Voz 1 19:02 quiero que intentéis adivinar contra quién juega España yo creo que la la selección femenina en este boleto también de Laura

Voz 0159 19:08 recordar que el uno de septiembre se jugará es amistoso ante Italia en Toledo a las siete y media el cinco lo harán en ante Estonia en un partido de clasificación para la Eurocopa dos mil diecinueve

Voz 1 19:20 la estonia no ante Letonia Estonia Rostock de Moscú en esta esta es muy buena de Gallego yo no voy a hacer spoiler a nadie pero estamos hoy ya dos mil dieciocho no el año pasado diecisiete bueno pues pues Benzema renovar la por el Real Madrid fijaos hasta aquí año renovado Benzema

Voz 0699 19:41 también es protagonista Karim Benzema que ha renovado su contrato con el Real Madrid hasta el año dos mil once hoy firma de los protocolaria en el estadio Santiago Bernabéu

Voz 1201 19:51 eso me gustaría que no son corta de dos mil ocho dos mil diecisiete

Voz 6 19:56 esto es mucho más vistas lo firmaban el retractó no vale confundir los deseos con la realidad leer bien

Voz 19 20:02 Yago vuelve es de nuevo

Voz 1 20:05 sí porque tu cada vez que lo apunte yo apunto cuando Yago confunde la semana los años y los días

Voz 20 20:11 en el Sánchez Pizjuán ha completado la gran semana que ha completado este año este año no esta semana muy

Voz 0455 20:18 empezar de nuevo en el Sánchez Pizjuán ha completado la gran semana del Sevilla que ganó en Liga de Campeones ha ganado hoy en Liga que aprovechando además el empate que no lo sabía por aquel entonces el Atlético de Madrid recupera la segunda posición de la clasificación si Palacio Mamón apuntaba

Voz 1201 20:31 al día uno ya lo he visto estaba cogiendo el boli

Voz 0455 20:37 es lo que hablábamos antes cuando cogen el molino corresponde ya están apuntando cosas de sí

Voz 2 20:42 presentando una candidatura Pedro es poderoso pero no

Voz 0455 20:44 no no pasa nada yo cuando me confunda digo empezamos

Voz 0104 20:47 yo si te va a ver premiado con el pasado ya varios años si llevamos ya mucho tiempo juntos siete años con este de gazapos deberían por este lado del del reloj que tenemos delante

Voz 3 20:57 su segunditos una chica y un día mes años tenía estaría mal

Voz 1 21:02 bueno esta te va a gustar Jordi algún fallo tenía que tener

Voz 3 21:06 no que sea que se ojo a lo que va a hacer según Yago de Vega Iniesta con su renovación

Voz 20 21:15 hoy ha sido noticia Andrés Iniesta con el Barça porque ha renovado de por vida hasta que quiera seguir jugando al fútbol estará ligando ligando ligando estará ligado al conjunto catalán sí apunta de la ligado al conjunto catalán

Voz 3 21:30 luego pues ya ves que yo me voy a enterar porque todo va a decir

Voz 1201 21:35 también ligando de por vida tampoco está el tu claro claro

Voz 3 21:40 en el que tú productor señal que hacen los gazapos que está mucho más expuesto mala sombra porque por ejemplo los del equipo de El Larguero de entre semana somos más pelotas con Carrick por supuesto por cuando Manu se equivoca decimos esto no lo apuntamos que se va a enfadar Manu claro

Voz 1 21:56 no se lo oigan Mario que tú hagas llegando no hemos sacado habla de Manu de mis mucho esta noche

Voz 6 22:01 no me parece que es algo natural no

Voz 1201 22:05 poco más largo eso es lo que veíamos en la redacción lo que decimos de hecho no

Voz 1 22:13 hacía tiempo que no salía un gazapo de Javier Herráez que el año tuvo algunos muy buenos acordado Wesley muy Goiri Luka Modric Luri Modric Luka Modric que por cierto este año intenta buscarlo no sabe si volvía a decir Modric Kovacic no dice

Voz 3 22:28 exacto ha cambiado la pronunciación a Kovacic Modric muy bien un error

Voz 1201 22:32 bueno e niño

Voz 3 22:34 que bueno Serrat niño o pasa que también tuvo como ya

Voz 1 22:37 hasta que se lio con los días la fecha las semanas

Voz 2 22:40 estaba Romero para ayudar Herráez cerramos una amistad

Voz 21 22:43 tú me dirás eso era cerramos porque ellas Aído el autobús de la selección española de fútbol mañana no hay entrenamiento mañana no hay rueda de prensa por la tarde viaje hasta Jerusalén para dormir lunes rueda de prensa y entrenamiento martes partido de vuelta a Madrid

Voz 1643 22:56 qué va a ser larga aproximadamente Se llegará a Santander por el por el domingo jugamos el lunes

Voz 21 23:04 no he dicho previa el domingo el partido el lunes por la noche después de partido llegamos el martes

Voz 1201 23:10 hay día que lleva yo tengo que hacer el viernes sábado y domingo y pido perdón no volverá a ocurrir siempre

Voz 6 23:21 es que Robert

Voz 3 23:23 recoger Javi está bien porque Pierre

Voz 6 23:26 hay mucho algo

Voz 1 23:29 pero para que veáis que Romero también se confunde y que algunos criticaron el año pasado por no perderlo por fuera ojito porque se jugaba creo que era el España Albania si era España Albania ir Albania tenía un delantero que se llamaba Lucky lo pasa que lo confundió con otro que digamos es un poquito mejor que Lula y tampoco se le pasó Álvaro Benito durante la retransmisión

Voz 0684 23:50 es un error al error de soul Banon poner Lukaku bueno Lukaku casi Lula más claro claro despegó con diurnas derecha puede error

Voz 5 24:03 cada vez Álvaro Benito no te no

Voz 9 24:06 me extraña tengo la foto buenísima te voy a mandar a lo que me mandaron del carrito que tenías cuando jugabas en los tramos de la vía es

Voz 1201 24:15 pero tiene encontrar gazapo para dejarlo ahí si tiene algo que en buena encajado no tiene ningún problema

Voz 2 24:21 en munición para intimidar al adversario correcto eso hay que tenerlo siempre

Voz 1 24:25 bueno vamos a cerrar este bloque cito este primer bloque con otra vez la gran Sonia Lus porque ya sabemos que los periodistas somos hombres y mujeres

Voz 19 24:34 de de letras no

Voz 1 24:37 no de Ciencias los números pues las matemáticas notan un poco mal atentos a la última deportista que es Nuria Marqués las medallas que ha conseguido según Sonia Lus que ha conseguido hoy

Voz 22 24:47 cuarenta y cinco medallas para España entre ellos diez oros sexta posición en el medallero pero tercera en el número de medallas dentro nos entre los nombres propios Núria Marquès dieciocho añitos cinco medallas tres oros dos platas y tres bronces

Voz 3 25:01 que no salen las cuentas cinco dos platas tres oros y tres procesos que está ahí con cinco

Voz 1 25:06 más una que lleva el reintegro vamos que le ha birlado

Voz 3 25:09 tremenda de la que yo casa

Voz 2 25:11 la segunda aparición de Sonia eh medita no no ha venido del Sonia parece poco

Voz 0455 25:17 pero cuando aparece el de Ponseti

Voz 2 25:19 lo

Voz 0104 25:21 no no es algo que te den minutos en antena siempre para para poder cantarla eso es muy importante siempre

Voz 2 25:26 eso es Magí bueno vamos a hacer un pequeño alto en el camino seguimos perfecto

Voz 1201 25:50 misa yo

Voz 24 25:54 bueno seguimos en este especial

Voz 1201 25:56 desde el día uno en el Larguero aparece Laura Ortega Laura tengo yo unas academias de inglés buena buena buena buena se lo habido Penín una tontería hay que es la base española

Voz 2 26:16 Michael Landon para muchos otros marcó una época correr los supuestos sobre todo el estilo Michael las cosas bien y quiénes Jordi es muy de pantalón de cuero camisa Si bueno solapas grandes oye chupa de acuerdo Michael Landon Autopista hacia el cielo es posible yo creo que el de la casa

Voz 1201 26:35 luego hizo una autopista hacia el cielo Lorraine balear ha tenido con el coche fue aquí os dejo mayores vale esto se llama cultura el capullo los millennials de golpe

Voz 0455 26:47 tampoco vivir de la época de los Beatles y sé quiénes son

Voz 1201 26:49 llama cultura es que verdad aquí

Voz 3 26:54 sí da M tiene cosas porque va a hacer especial

Voz 1 26:58 ilusión Antón Meana sportinguista

Voz 3 27:00 la de pura cepa Ike Bruno Alemany en el quieran crack del fútbol internacional colocó al Sporting de Gijón en Champions

Voz 25 27:08 no todo el Barça en la Juventus se podría quedar fuera todavía más D P a día en el Sporting de Gijón ganar su partimos que ahora que la Juve no lo hiciera para pasar a octavos además el grupo el Sevilla que habéis hecho las cuentas

Voz 10 27:19 agria dado Bruno a los seguidores del Sporting Gijón acoge metido en él

Voz 0465 27:23 siempre digo la pena que se gazapo Juan cojo callarse ahí

Voz 1201 27:31 no estoy está cogiendo la puntilla ya de remarcar también

Voz 3 27:34 los gazapos siguen algún día

Voz 1201 27:36 también algún día esperemos bueno nuestra querida Marta

Voz 1 27:39 Casas tuvo una intervención estelar con cierta compañía Hinault es una compañía

Voz 3 27:46 muy humana vamos a lo no llegamos iba

Voz 1 27:49 esta dejarlo ahí sino que ella estaba entrando creo que era un carrusel de de la mañana Carrusel donde a media no seguirá con creo que era con Borja Cuadrado cuando de repente sonó lo siguiente

Voz 26 27:58 en un gran partido en el que tuvieron muchísima intensidad defensiva en el pusieron muchísimas ganas a las siete y media de la tarde la Eslovenia campeona de Europa en la que van a tener siete jugadores que el pasado verano conseguían hacerse con el oro en el Eurobasket

Voz 7 28:13 oye que que que Rafa

Voz 27 28:19 venga vale esto vale para los gazapos aquí médico

Voz 7 28:29 Marta Cara ya está preparando el playback que Dylan porque no tiene tiempo para sacar al perro pero bueno

Voz 2 28:33 su perros dunha Jordi a ti te paso lo mismo me pasó a mí no me pasó lo mismo a mí me tiran un sonido a mí el perro de conexión pero a veces algún cabroncete metiera un perro de fondo a día a mí que pasar aquí yo en el caso de Marta me pareció escuchar más de un perro

Voz 3 28:50 lustroso otro xenófobo metiendo ahí que total

Voz 1201 28:53 El laberinto que suele distinto ese vais Hamid bueno eso benjamines

Voz 6 28:57 ah amigo Benjamín bueno vamos perro como

Voz 3 29:06 hay que hay algo hay que recuperar algunos gazapos

Voz 2 29:09 esto de los perros cuando de verdad de cómo estás entrando en directo y te pasó una cosa no sé un plato que se cae lo que se ha puesto a otras

Voz 1 29:18 les llamaban a la puerta e indirectamente dejaban

Voz 3 29:20 corrige no móvil e ya digo más es que tenemos historia pon a dormir vamos a recuperar un gazapo que yo no sé si han escuchado

Voz 1 29:30 Marquínez y Jordi porque yo creo que Antón sí que se lo hemos puesto aquí a uno es favorito seguro Mario

Voz 3 29:37 que es el gran Toño García en una agenda hace yo creo ya tres años mínimo tres años más empezó a dar resultados de tenis lo que pasa que no dio un han no dio una con los tenistas

Voz 0104 29:48 los pequeños apuntes y jugando en semifinales por la medalla no ante Del Potro así por tres por la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos con momentos está jugando David fe Federer Roger Federer David seis cuatro tres seis donde única

Voz 1201 30:10 lo puedes poner otra vez por favor

Voz 2 30:13 analizarlos y los peñones apunta

Voz 0104 30:15 es que va a estar jugando yo Bach novo BIC en semifinales se hayan no ante ante Del Potro póster de partido por la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos en este momento está jugando David Ferrer Federer Roger Federer David eche cuatro tres donde le va a esperar

Voz 1201 30:34 a cuatro para mí

Voz 0455 30:38 me parece maravilloso

Voz 1201 30:40 María apretones dijo en su día Ferrando quién es el amigo

Voz 3 30:46 no sé quién yo no soy era que todo el que era que todo lo que les estaba dando también por no tener no le echa un cable de su equipo grandísimo Toño García que recordará ante

Voz 0455 31:01 no recuerdo uno parecido de un Óscar Egido que empezó a decir ni en emparejamiento emparejamientos de la Copa del Rey tenía María Breton es al lado empezó Óscar buenas juega contra el Deportivo en el Deportivo juega contra el Zaragoza juega mira Bertone dice María echamos una mano y no sé y lo que estás diciendo

Voz 1201 31:22 a seguir hablando

Voz 0455 31:28 ahí se quedó sin bolero ni el tato de quién era el pareja el emparejamiento que había

Voz 3 31:32 vamos con una unos clásicos que es que confundamos a jugadores entrenadores según hablando de eso

Voz 0104 31:38 de ahí se olvide hubo un becario no hace tanto hace cinco cuatro cinco años también con la lista de las selecciones que Ángel Vázquez de Moria Antón y empezó el día Reina dice bueno hoy voy a parar aquí porque no olvidar algunos

Voz 1201 31:54 quiero que se me vale pedían la lista de los que es acordaba lo no voy a seguir una nueva etapa

Voz 6 32:03 a Casillas y Reina la defensa Sergio Ramos pero no voy a seguir

Voz 2 32:07 pero no que serán terribles en grande que bueno

Voz 1 32:12 no confundimos muchas veces que entre futbolistas compañeros de la Cadena SER Íñigo cuantas veces te han podido como confundir con Íñigo Martín

Voz 2 32:19 diez más de mil antes incluso de que jugase Íñigo Martínez

Voz 1 32:26 vamos a escuchar por primera vez a Jacobo Castro en un boleto confundir a Marquínez y Martínez

Voz 2 32:32 por su parte del Barcelona sigue centrado en el mercado de fichajes y en dos nombres Íñigo Martínez Íñigo Martínez guiño cuyas incorporaciones están cerca de cerrarse

Voz 1201 32:40 bueno jugar Íñigo eh

Voz 1 32:45 hay lo disimula pero es que la siguiente vez ya digamos que les sale la sonrisilla Jacobo

Voz 2 32:50 parte del Barcelona así manos a la obra en cuanto a fichajes el centrocampista Coutinho del central Íñigo Marquínez Martínez gustan en el conjunto azulgrana has hecho

Voz 1201 32:58 la Bella de de la joven pero es raro Íñigo sea lo normal es al revés que se dedica no hablar del famoso primero es señores y señoras

Voz 28 33:10 vaya oye Joaquín nos dice que Íñigo no estaba entre los elegidos por nuestros

Voz 3 33:14 eso he ha dicho está velocidad apunta que tienes ahí profunda es coreana con Chávez ha dicho que tiene buen juego aéreo Íñigo

Voz 1201 33:21 digo no es cordial también no tiene otra cosa que hacer en pocas semanas otro que tal baila entre quince y Vermaelen tiene con el María oye

Voz 6 33:32 eh cuidado ahí abriremos una comentó

Voz 1 33:36 a ver otra que habladurías el portero volvería Manolete el portero del día Vicente Guaita vale nuestro compañero Fran el Valencia Fran Guaita el protagonista gran Antonio Romero

Voz 29 33:49 Luca para que la pone tensa al punto de penalti Guaita bueno el paso que otra vez por la derecha del Balón de Fran Guaita quiero sacar la contra con Amat se tiraron tuvo Marcos Llorente espectacular Marcelo le pega Marcelo desde Río de Janeiro la pelota por encima de Fran Guaita

Voz 3 34:05 dos veces ya no hay ni dios que tenga narices a corregir a Romero en antena

Voz 1201 34:09 por lo que se aguanta poco habían caído aquí

Voz 1 34:12 pero esta me gusta de Yago nuestro compañero

Voz 1201 34:16 buenísimas pero será compañero se llama

Voz 1 34:18 Sergi Vittorio pero le confunde con el jugador del Atlético de Madrid Vitolo por compra

Voz 0455 34:23 estar mañana a las doce de la mañana abre la jornada del domingo el partido de Montilivi entre el Girona y el Getafe buscamos novedades y ser Vitolo qué tal muy buenas gustaría hábito lo tener la calidad que tiene

Voz 3 34:33 la pelota pelota para recoger a a Sergi López

Voz 0455 34:38 no es que Serbia Vittorio entró como un hombre que vamos sin decir pero se demuestra la profesionalidad eso me pasa a mí una vez en antena que me llamaron Yago Lamela

Voz 1201 34:51 este año en la final de la Champions en Cardiff en Hora catorce me dieron paso yo sabía que era yo pero dijeron Mario Torrejón medio segundo de silencio no vaya a ser que hubiera pinchado a David Barrio en tres dije a matar a la chica buenas tardes aquí en el final

Voz 1 35:11 el último de esta sección porque ahora viene uno que es que es espectacular y que no se dio en antena se dio un Facebook Blair pero no quiero decir de destripar

Voz 3 35:18 mucho más a Japón

Voz 1 35:21 el último soy yo protagonista entre los Pacos que ha tenido Las Palmas Paco Ayestarán Paquito Ortiz Paco Jémez vale pues yo tuve que hacer la previa del Getafe Las Palmas se marchaba Paquito Ortiz entraba Paco Jémez yo metí a Paco Hernández

Voz 10 35:37 tiene varios jugadores tocados Paqui Hernández por eso ha ido a veintidós jugadores una lista que tiene las dudas de Macedo Bigas Calleri Remi son tanto los pagos de Las Palmas que Boston nuestro compañero Paco Hernández al deportiva en el palmas y otra vez que Pacojo ayudas oyes

Voz 6 35:54 Paco Hernández podría sin ningún problema está entrenando

Voz 2 35:58 bueno Paco Porras efectivamente MR el homicida que este jugando al fútbol más tremendo Jolín Pacojó tu Amigos para siempre no no no sé si Pacojo tiene alcohol Milito además es de los peores de los que no suele venir eh

Voz 1201 36:10 esto facilita delitos no me dices tú mira que cada bueno tiene más

Voz 2 36:14 ni siquiera sonríe para luego guardarse Jordi

Voz 1 36:18 yo yo no sé si vosotros lo habéis escuchado está en la redacción Bornos los cuatro que la hemos escuchado varias veces y es un Facebook Life en este buen momento que tenía al Valencia que se hizo con Pedro Morata viene el que pues la gente iba preguntando a Pedro qué pensaba sobre el equipo refuerzos ir de repente le dieron un nombre dijeron oye sigue a este jugador brasileño Nick

Voz 30 36:43 no tengo ni idea de lo que me hablas del centrocampista brasileño del Flamengo Tomás Turbao ni de suena pero me tomo nota

Voz 3 36:54 pero yo creo que sí

Voz 1201 36:58 yo lo que cuando estaba apuntando estaba yo no me lo aclamaba vamos

Voz 6 37:03 bueno se da cuenta de que bueno venga ya para la gente con todos dicen total esto no se van a enterar

Voz 2 37:19 Armando casitas Armando ya ahí tormenta buenísimo

Voz 1 37:25 llegamos xenófoba a uno de los momentos clave de este especial gazapos ya es el primer montaje de informativos

Voz 0455 37:32 nosotros no lo aburramos durante el año pero los de informativos

Voz 1 37:34 no ve informativo siempre deja el listón muy alto así es que vamos con ese primer montaje especial informativo cabinas

Voz 31 37:44 servicios informativos

Voz 12 37:49 son las tres las cuatro en Canarias bien conocer los planes el resto unos trescientos cincuenta

Voz 3 37:54 se han movilizado han realizado perdón a la

Voz 2 38:00 son los otros A350 han protagonizado algún incidente han con la pata entre las colas

Voz 32 38:05 con la cola entre las patas no pues las patas dentro

Voz 7 38:07 la cola Robert Capa fotografió la Guerra Civil la Guerra Civil en Vallecas

Voz 33 38:12 con los compañeros de la SER se meten mucho en su papel Rafael Urturi por ejemplo nos envía esta vigilancia de contiguo negro de Contigo Dentro

Voz 7 38:19 ah mira

Voz 16 38:22 el veterano Titadyn Antón Antón

Voz 12 38:28 a fondo de piscina los virus ataque aquí en España esta noche ha muerto una mujer de un disparo en una cabeza en la cabeza

Voz 34 38:34 no hubo esa penetración entre toro torero esa penetración

Voz 1201 38:40 para conseguir

Voz 34 38:41 el que disfrutas hemos más de la corrida

Voz 33 38:43 no buenas tardes buenas tardes Isabel pero una corrección si soy Pilar no te preocupes hoy María Jesús

Voz 1201 38:52 buscaba será ante Almunia este fin de semana

Voz 35 38:55 el día cuatro de junio en Los Rosales el motivo saber cuál los dos equipos que han conseguido es el primeros de sus grupos de la Preferente Seve son iconos

Voz 7 39:04 en la práctica

Voz 2 39:08 eres Iñaki Iruretagoyena director de marketing lucharemos

Voz 1643 39:13 esa San Pedro hablando de los detalles de ese encuentro que viviremos a la par

Voz 1 39:17 tío de las cinco

Voz 31 39:20 a las seis menos de las cuatro sabe lo que es

Voz 36 39:26 no sé lo que es nada que no tengo ganas de hablar contigo

Voz 1201 39:29 voz

Voz 36 39:31 porque no quiere hablar conmigo porque voy con prisa no tengo ganas de hacerlo

Voz 1643 39:34 yo le acompaño Déjame entrar otra

Voz 1201 39:37 inversión importantísima Jackson lo tornó quinientos mil euros

Voz 16 39:40 que en definitiva dinero que va dirigido directamente al apoya la apoya al apoyo que la mejora del coste en el billete de lo usual

Voz 37 39:50 en los deportes hoy cielos cubiertos menos nubosidad real según el pronóstico lluvias débiles

Voz 1201 39:56 bueno pero eso es como la pesca sabes ya suprimido que fue primero no es la pescadilla sino la gallina

Voz 38 40:00 aquí perdió la vida hoy pues pues queda descaro

Voz 1201 40:07 ahí porque yo sí lo hizo el otro día sí

Voz 16 40:10 sí es verdad que las de la sabes de la reserva de Urdaibai tienen los los huevos congelador

Voz 36 40:18 o sea que paciencia sentido común muy alerto a las ir muy atento a las alertas

Voz 2 40:25 de momento es todo recuerden que pueden es seguir informado siempre nuestra web Cadena Ser punto com nosotros volvemos a las cinco las seis en Canarias son Gloria son Gloria lo queremos todo eh

Voz 3 40:41 la salida Antena tres que es metió una chica

Voz 1201 40:44 que no quiere hablar contigo las crónicas que graba hasta confunde si luego no limpian son terribles va a ser muy difícil había que darle al conjunto eh

Voz 0455 41:00 lo que no que no sé es si fue penetración toro torero es años

Voz 1201 41:04 a la corrida sin ninguna duda

Voz 2 41:07 oye negro dicho Laura Laura ven para dentro ven ven lo que estás aquí van defiéndete

Voz 3 41:14 vamos vamos vamos a seguir escuchando voces otro de los

Voz 1 41:17 se especiales que hay en este especial gazapos que es Óscar Egido y sus inicios programa a ver si os queda claro si hay mucho tiempo poco tiempo muchas cosas son pocas cosas que cosa

Voz 1643 41:29 con todo esto y mucho más son las tres y cuatro tenemos mucho tiempo no res poco tiempo hay mucho que contar vamos a escuchar todo lo que podamos

Voz 0465 41:37 a día de Gerard Piqué así que vamos al lío

Voz 6 41:41 al lío Íñigo será la primera en la historia de la radio que tenemos mucho tiempo

Voz 1 41:46 te dicen le pasa una vez vale no a cortos pero que no les pasa una vez pasar

Voz 1643 41:53 otra vez son las cuatro tenemos mucho tiempo poco que contar tenemos poco tiempo y hay mucho que contar así que vamos a Dios

Voz 1201 42:02 sí

Voz 3 42:04 la voz pero espero que si no tenemos suficiente con dos hay una tercera no juega bien

Voz 0159 42:09 hacía de premios gala de la FIFA pero en papel se ha llevado el premio Golden Boy del año dos mil diecisiete imposible

Voz 1643 42:15 daré menos contar más o menos hasta luego

Voz 1201 42:20 pues es un problema de ellos sirve contar menos lo tiene mucho tiempo porque habla tan rápido

Voz 2 42:29 yo lo recojo todo diciendo vamos al lío se venga vamos a vamos a hacer otro pequeño alto

Voz 0455 42:36 con el camino seguimos venga siete de cada diez

Voz 0159 42:38 personas con discapacidad no tienen trabajo y necesitan

Voz 31 42:41 formación y apoyo para encontrarla puedes formar les tú no puedes comprar el cupón cual parte el cupón diario de la ONU tres mil euros al mes durante veinticinco años Ci premios de XXXV para desear que muy feliz año en el Corte Inglés te hemos preparado miles de ideas para deslumbrar emocionar con precios y descuentos que son un auténtico regaló como cámara réflex ganan setecientos cincuenta bacon objetivo dieciocho cincuenta y cinco ha estabilizado de setecientos ochenta y nueve a quinientos noventa y nueve euros o circuitos scalextric desde ciento veintinueve con noventa y nueve euros sólo hasta el fin

Voz 37 43:21 en dos mil dieciocho en El Corte Inglés

Voz 39 43:41 Laura Ortega muy buenas muy buenas como llevas eso lo de Michael Landa como te salió lo de Michael

Voz 0159 43:47 bueno lo primero en mi defensa es que llevaba pocos días aquí y entonces los nervios de Al entrar en directo aquí lo había pues empecé a hablar y dije venga pues decimos Michael no le ponemos así un poco más internacional allí su mamá más importancia no

Voz 18 44:00 no hablaba yo creo que se dice Michael el aura yo sí

Voz 1201 44:03 dicen mayor va a salvar

Voz 1643 44:05 es un caballero venimos pero tú has dicho nunca Michael bueno bueno ha dicho cosas peores como el cheque bebé

Voz 1201 44:13 a partir de ahí la dice

Voz 3 44:16 bueno Marquínez Bengasi en qué nivel de estudios de Diego Marchini sabe dijo

Voz 7 44:21 bueno el caso Benito que no eres tú

Voz 3 44:28 entiendo que ya estoy en el Top tres por segundo año consecutivo que bueno que sacando para

Voz 1 44:32 el año que viene clases de Diego González de que curso está ya

Voz 2 44:37 Íñigo está en quinto doctora Nicolás

Voz 1 44:40 Barnier Íñigo Íñigo no quiere meterse con su compañero Íñigo

Voz 2 44:44 no lo sé Diego tienes algo que decir

Voz 9 44:48 muy buenas noches

Voz 7 44:50 claro es perfecto estabas pero de momento yo aquí a ganar eh que desplazó a la gente si puede ganar

Voz 1 44:58 que yo quiero que entre vosotros dos entre Marquínez muy González nos nos explica Diego

Voz 40 45:03 qué quería decir en ese punto que efectivamente porque mete el libro tres tres tres seis seis tres tres a trece repito tres arriba treinta y seis para acabar todo son tras es y seis en el marcador a menos

Voz 1201 45:18 o sea que estábamos jugando bien no solamente había tres calórico vamos a liarla poco Iker adelante

Voz 2 45:27 tras XXXVI iban treinta y tres treinta y tres y en el tercer cuarto

Voz 1201 45:30 la verdad es que es una putada así

Voz 6 45:33 el corte brillante claro radiofónico con ritmo es una maravilla

Voz 1 45:38 ahora ahora ahora empieza empieza a venir lo mejor por ejemplo a mi se me da mal decir la Liga Femenina te tiene unos males vi la Liga Iberdrola Liga Iberdrola ya se me ha dado mal ahora imagínate esta noche en El Larguero

Voz 10 45:53 el Rayo Osasuna y todavía tenemos un encuentro más el lunes que es el Reus

Voz 1 45:56 el Numancia en la Liga Femenina

Voz 10 45:59 Jornada dos dos resultados en el día de hoy Betis

Voz 1643 46:02 yo no es capaz de decir la Liga Liga Iberdrola pero eso no me pone presión ya sabes de Spears vérsela oye esto siguen saliendo en Atenas dos veces

Voz 3 46:21 ahí luego de productor

Voz 1201 46:24 que hay empresas que bueno Iberdrola

Voz 3 46:28 ya Mamón porque la los resultados de la Liga femenina me dice pero como eh

Voz 1201 46:34 la Liga decirlo que hay que decirlo patrocinador

Voz 2 46:36 pues de eso viven los equipos sí señor yo creo

Voz 1 46:39 la Liga Iberdrola Iberdrola

Voz 2 46:43 la Liga de la compañía energética con eso efectivamente

Voz 1 46:46 así que es la mejor prevista para el segundo montaje del belén Calatrava y ahora yo no sé cómo entender esto de Juanfran

Voz 2 46:53 Jiménez pero no sé si es hacer un restringe no pero a mí me ha sigo me has ido apareciendo en el día de hoy sólo hecho lo iba a decir el chollo del bombo en el Sevilla

Voz 0699 47:06 volver al once el delantero colombiano Muriel y Nolito no estará en el Maroussi

Voz 1201 47:12 bueno me da igual yo creo que jugó para ir tomando tuvo un aire

Voz 5 47:17 tan sólo ocho tanto la vuelta prácticamente Partiendo de cero ahí en esa plaza de Callao Plaza de Callao Gran Vía

Voz 41 47:23 pero ya digo que hasta el miércoles en jornada de doble sesión en la Ciudad Deportiva cuando Nacho González y todos los futbolistas pongan ya el foco en el próximo rival la expedición viajará el jueves para jugar el viernes a partir de las nueve en Anxo socarrón contra el culo contra el otro

Voz 8 47:38 el hubo supongo que acordarnos de Javier Saviola el ex del Barça del problema

Voz 0699 47:44 bueno ahí están amaneciendo y donde mañana juega

Voz 2 47:47 para Nadal su trigésimo octava Fine duda su trigésimo octavo partido frente a Roger Federer

Voz 1201 47:55 conocido Valverde que él no vio el gol ya ha vuelto a pedir la implantación del

Voz 2 47:59 Mar del ojo de alcohol del ojo de alcohol

Voz 42 48:02 además el equipo local aguantado visitas hay goles Celta de Vigo de alta de viga cero Atlético de Madrid pero

Voz 0699 48:10 segunda división vez finalizado el partido de la jornada el Mirandés uno Borja Borja Burgos solo

Voz 2 48:16 restringe no

Voz 1201 48:18 ha apeado Diego es más oye que conejo taninos

Voz 3 48:27 con lo ve la verdad es que no está Japón

Voz 6 48:30 los orden comprándose un tío de Bilbao del mismo centro diga callado la plaza del Callao lo digo acento bilbaino como bacalao lo ha llevado a Bilbao

Voz 1 48:43 bueno sabéis que el año pasado tuvimos sección magistral nuevas secciones los gazapos de El peor día de Jorge Escorial con esa faringitis que se luso

Voz 0104 48:53 pero a la nariz te parecía impresionante

Voz 3 48:56 era eran una mezcla entre un tren

Voz 0104 48:58 de hierro Ramazzotti una cosa muy borrada verdad

Voz 1 49:01 pues ojito al día de gloria que dejó nuestro compañero de Albacete Juanma Sevilla eh quiero que escucháis la apertura de campo

Voz 8 49:10 magia trece minutos para que comience el partido en el Carlos Belmonte

Voz 0684 49:13 ya aquí estamos en el Carlos Belmonte todo preparado ya para que

Voz 1284 49:17 que este partido siguen entrando espectadores al coliseo manchego recordamos Dani que este partido se disputa en plena Feria de Albacete ahora mismo veinticuatro grados de temperatura como decimos sigue entrando gente al coliseo manchego hay ambos equipos

Voz 8 49:32 tanto en Albacete como el Club Deportivo Lugo buscando Dani la primera victoria de la temporada uno Se han pasado por la feria y de otros no poquito de

Voz 1 49:41 claro no fue esta fue la apertura de campo no había empezado ni el partido ni nada venga vamos con la primera ronda ver qué tal iba a Juanma

Voz 8 49:49 vamos a ver si tenemos en el Barcelona en Albacete Juanma alcanzamos el minuto a los del partido en la primera parte aquí en el Carlos Belmonte de momento no hay goles

Voz 1201 49:56 esa Albacete cero a cero

Voz 1 50:03 todos estábamos deseando que en el Albacete Lugo hubiera Un gol lo hubo

Voz 0684 50:09 señores señoras ocurrió ocurrió Ice dual en Albacete Juanma

Voz 43 50:14 no

Voz 0684 50:20 vale no valer apenas

Voz 7 50:21 no vamos a subir un poquito más a ver hasta qué punto llegamos