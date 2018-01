Ovidio de la Roza: “Quieren imponernos de forma indirecta la Euroviñeta en España”

Voz 0027 00:00 Ovidio de la Roza buenos días

Voz 1 00:04 Señor de Las Rozas

Voz 2 00:05 Nos Llanos escucha sí sí voy de buenos días

Voz 0027 00:07 qué tal buenos días es presidente de la Confederación Española de Transporte de mercancías lo primero el señor De la Roza que rutas alternativas gana buscar los camioneros hacia Francia

Voz 3 00:16 bueno pues cualquier otra puede ser la ruta de Cataluña para poder efectivamente pues puede evitar en este caso pues este paro que queremos hacer como medida de presión a la Diputación de Gipuzkoa por tanto digamos que desde el punto de vista internacional se causas sino una duda alguna opción pero nosotros lo que estamos intentando por una parte es evitaron menos daño posible los propios empresarios y también el posible daño también a la a la provincia de Guipúzcoa pero en todo caso es una situación indeseada pero que nos ha obligado a la propia posición de la Diputación después de agotar escritura argumentó si Reuniones encontrar de que se tomará esta medida

Voz 0027 01:01 qué porcentaje de los camiones que van de de España Francia hay de Francia España pasan por Guipúzcoa

Voz 3 01:07 pues aproximadamente una media diaria de ocho vehículos a esto tenemos que añadir obviamente también en el transporte nacional y el transporte local que se realizar en toda la provincia de Guipúzcoa

Voz 0027 01:17 sí de esos ocho mil vehículos cuantos calculan que pueden sumarse a la protesta porque los los camioneros locales no la van a secundar pues eso

Voz 3 01:25 lo han dicho que efectivamente hay vuelos de días hay una organización que no está dentro de cometen hacer transportes si hay otra administración que han incluso ha firmado la propia convocatoria difícilmente entendemos esta postura porque está organización fue precisamente la que nos trajo vamos no sustanció primeramente el problema hizo mostraba muy beligerante a esta situación problema que hicimos obviamente propia ver el Comité de las letras no porque obviamente esto afecta a todos los transportistas altamente locales sino nacionales e internacionales pero bueno es una posición que nosotros respetamos porque nosotros lo que hacemos es una llamada de de conciencia a la a todo a todo el sector en el sentido de que esta situación que en estos momentos se ha presentado en la Diputación de Gipuzkoa ya tenemos amenazar de que pueda extenderse a otras comunidades no solamente vecina sino de otras partes de España esto sería la aplicación un ahorro viñeta situación que nosotros históricamente venimos defendiendo los para que nos impongan negociaciones que cometió de Fomento importan todos nosotros vamos vamos a intentar por todos los medios que se produzca como prueba solamente para sectores como la propia economía española

Voz 0027 02:40 en el fondo del asunto la Diputación dice que la amortización de las carreteras tiene un coste que todo lo que recaude con este impuesto irá destinado a mejorar las vías repercutiría portando en beneficio de quienes usan las vías que son los camioneros

Voz 3 02:53 sí pero es que el problema ahí así lo hemos argumentado con tu muchísimos documentos es que el transporte por carretera ya para más que suficientemente sus costes externos de hecho nosotros estamos aportando más de doce mil millones de euros al año a las a las arcas del Estado y por tanto nosotros no estamos dispuestos a pagar una va a hacer una doble imposición esto va además podemos demostrar porque aunque hemos tenido con la propia diputada de Guipúzcoa competente en la materia esto es una mera recaudación que se quiere imponer así es aún sector exclusivamente al transporte de mercancías por carretera no al resto de los usuarios porque en todo caso si así fuera evidentemente sería una un coste a repartir todos los usuarios en la proporción que a cualquier los correspondiera así esto me de esa pica al transporte de mercancías por carretera

Voz 0027 03:42 en la práctica eh pretenden llegar a provocar un cierto desabastecimiento de determinados productos en Guipúzcoa de las redes

Voz 3 03:49 al menos nosotros lo que realmente queremos es que se tome conciencia por parte de la de conjunto de la sociedad guipuzcoana que esta es una medida que nosotros no estamos dispuestos a consentir que Iker luego nosotros nos vamos a a como y vamos a tomar una medida Ike de nos Murray capaz de recapitular por parte de la Diputación pues es posible en un par de meses posteriores son semanas posteriores podemos juegan a existir en ella de nuevo los otros el desabastecimiento tú con tu tres días crecer el planteamiento que hacemos precisamente para no producir grandes extorsiones a partir de esos días y sin embargo podían producirse efectivamente quinientos pero no es nuestra intención es sobre todo hacer una llamada a la población para que tomen conciencia en este sentido que pueden hacer no solamente al sector sino porque con española como decía anteriormente prevista

Voz 0027 04:39 quienes sí va a servir para que la respuesta sea más honesta no le llamaremos piquetes se pero tienen previstas acciones para informar a aquellos camioneros que sí tengan intención de seguir cruzando por Guipúzcoa

Voz 3 04:50 ninguna nosotros hemos hecho una llamada a través de nuestros medios de comunicación tanto internos como los de educomunicación estamos como en este caso estamos haciendo a través de de La Ser pero nosotros no vamos a hacer Ny hemos hecho nunca en cualquier de las actuaciones que hemos tenido cuando son Rusia desgraciadamente antes de convocar a hacer algún tipo de medida de fuerza en este sentido lo hemos hecho siempre en función de la voluntad de cada transportista si toman conciencia de de de de lo que nos puede perjudicar como sector evidentemente no nosotros no vamos a obligar a que saga de gomina con piquetes ningún otro tipo actuaciones ser una cuestión de de voluntaria ID concienciar al sector que no pueden seguir de alguna forma tomándonos el pelo como se lo está tomando continuamente de Ramos instalaciones públicas sobre todo con cargando los cables cómo estás así como fiscalidad

Voz 0027 05:41 hoy diez de la Roza me ha parecido entenderle que que saben que hay otros territorios pendientes de de como de como ejemplo guipuzcoano para tomar la misma decisión imponer los mismos impuestos específicos para camiones los hay con nombres nos puede decir otras provincias otras comunidades que que estén en esta disposición

Voz 3 06:00 sí sí sin ninguna duda en nosotros ya hemos escuchado declaraciones del propio vicepresidente de de Navarra en este sentido que va provincia Navarra pero pues en Castilla León en Galicia en Cataluña también se están tomando Cataluña iba tomar también esta medida lo que pasa es que la situación Purito mira la dejado en stand by pero ya también había anunciado medidas parecidas en Galicia Castilla Castilla León se están también en La Rioja seis tanto me movía está bien de desviación de vehículos obligatoriamente digo siempre vínculos de trapos de mercancías a las a las autopistas es decir decisiones que si una aguda y en el conjunto de las mismas al final acaban como yo no he comentado anteriormente imponiendo imponiéndose de una forma indirecta la Rubí en España ya hubo una viñeta que por el propio Gobierno central Kiessling tiene que tomar la medida porque es a quien compete todas las cartas los nacionales realmente es en estos momentos siempre ha manifestado su oposición a imponerla precisamente en la misma línea ahora mismo adhesión que estamos argumentado perceptor

Voz 0027 07:02 la Confederación Española de Transportes de Mercancías gracias por estar en la SER buenos días