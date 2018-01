Juan Fernández Aceytuno: “Vivimos una burbuja por la rentabilidad de los alquileres”

Voz 0027 00:00 con Juan Fernández Aceytuno consejero delegado de Sociedad de Tasación

Voz 0027 00:09 que ustedes hacen públicos hoy los datos que han recopilado en cuatrocientos municipios de España en su informe de tendencias el sector inmobiliario concluyen que el precio medio de la vivienda nueva en España creció el año pasado un cinco por ciento pero el la mayor alza se ha registrado en los últimos meses de dos mil diecisiete porque en el primer semestre de los pisos se encarecieron un uno con siete por ciento y el resto hasta llegar hasta el cinco el tres con el tres coma tres por ciento que es el doble se encareció en el segundo semestre de dos mil diecisiete están empezando a dispararse los precios el hecho de que los precios hayan crecido mucho más en la segunda mitad de del último año quiere decir que en dos mil dieciocho la subida va a ser grande

Voz 2 00:49 pues es una señal de alerta hay un punto de de que hay que estudiar y que hay que analizar a fondo porque es una situación estamos abriendo mercado muy diferente al que vivimos en la burbuja anterior donde la facilidad de acceso al préstamo facilitaba el acceso a la vivienda prácticamente todos los segmentos de la población en este caso lo que estamos viendo es más una burbuja dar rentabilidad que los alquileres particularmente en las grandes ciudades son las que están llamando a inversores sua particulares ahorradores particulares que quieren poner sus ahorros en vivienda por las rentabilidades que acá los de escuchar no es el momento dulce para los especuladores no tanto especuladores sino inversores normales no no todo son especuladores yo lo veo más entrar para dar el pase y saliera a corto plazo no yo aquí veo que la bolsa en el es verdad que a lo largo del año ha subido un siete pero la última mitad al año también ha bajado seis eh en los tipos de interés de remuneración de cuentas bancarias está bajo mínimos y un ahorrador medio una familia que tenga unos ahorros si tiene tiempo para dedicar a la gestión de un alquiler activos en turismo vacacional está bien situado y se quiere dedicar a eso las rentabilidades son importantes sur yo creo que compitan por supuesto luego están Socinsa fondos si es que también eh calentará el mercado pero lo que vemos es en este momento una fuerte demanda para eh vivienda de inversión también hay reposición pero lo que no hay o todavía no se ve es la vivienda nueva para jóvenes

Voz 0027 02:23 la posición para entendernos a posiciones la persona que tiene una casa en la vende para comprarse otra que le gusta

Voz 1 02:29 no pone porque mejora puede comprar más metros así que lo que hay

Voz 0027 02:32 es gente que ella tiene una casa y que la vende para comprarse otra pero lo que no hay tanto es gente que se incorpora al mercado de la vivienda a los jóvenes no acceden a sabiendas nuestro

Voz 2 02:42 y eso yo creo que hay diferentes razones hay unas que son sociológicas de una generación que tiene muchas más opciones probablemente que teníamos las generaciones anteriores su esperanza de vida es mucho mayor y ellos en este momento muchos de ellos piensan que con los sueldos que están recibiendo la movilidad que se les requiere no pueden anclas en una vivienda lo están haciendo con las bicicletas con los coches con los viajes colectivos no lo van a hacer con una inversión que es probablemente la más importante de la vida no yo creo que eso en parte se retrasa luego los las los sueldos que es están recibiendo por la parte el perfil de gente joven son muy bajos realmente la capacidad me lo hablamos del amianto de del joven es igual los bancos han vuelto a criterios de endeudamiento razonables racionales donde en dos eh financia cualquiera y todo eso complica el acceso a la vivienda y hace un puzzle que bueno tendremos que yo creo que más que que que es demanda que no aparece es demanda que se está retrasando no es es personas que están retrasando su momento de acceso a la vivienda en qué zonas se

Voz 0027 03:48 que está encareciendo más en la vivienda nueva en España ahora mismo

Voz 2 03:51 pues fundamentalmente donde el alquiler está tirando de la demanda de compra para alquiler y esto es que son dos mercados que padecen Race distintos al mercado de alquiler y el mercado de compraventa pero está muy relacionados porque compiten entre ellos un inversor está expulsando de alguna forma al momento de poner una vivienda en alquiler en el centro de una ciudad está expulsando de saque de centro de las ciudades a colectivos de jóvenes que antes a lo mejor entre tres o cuatro estudiantes podían alquilar un piso ahora no puede que los precios que eh con los que deben competir las plataformas vacacionales no les permite alquilar si tienen que ir

Voz 0027 04:28 de las ciudades y hay alguna zona en la que los precios estén ya a niveles previos a la explosión de la burbuja

Voz 2 04:36 eh hay algunas zonas sea el centro de Madrid de Barcelona que están pero a nivel medio todavía Madrid Barcelona están un veinte por ciento entre un quince y un veinte por ciento por debajo de los precios el dos mil seis dos mil siete el la dinámica que yo creo que es lo más importante también es diferente no por lo que comentaba antes de la del tipo demanda que está generando

Voz 0027 04:56 hay pequeñas burbujas ahora son aún burbujas localizadas en determinados los centros de las de las grandes ciudades hay pequeñas Borbujos

Voz 2 05:03 no son tanta burbujas en el sentido de que pueden explotar y generar un problema y fundamentalmente porque no están financiadas desde un punto de vista bancario y el riesgo sería particular pero sí hay zonas donde pensamos que los alquileres está alcanzando unas unas cifras difícilmente sostenibles que el turismo es muy sensible a determinados aspectos macroeconómicos a riesgos pues de tipo de terrorismo tipo de movimiento oso alternativas que pueda haber en España se ha beneficiado sin duda el el trasiego de turistas desde Grecia o desde el norte de África pero en cualquier momento puede pasar lo contrario esperemos que no pero es realmente empieza a haber un riesgo importante de personas que creen que van a alquilar su vivienda a unos niveles altos pues no no ha garantizado un seguro a todo riesgo

Voz 0027 05:57 eso es está dando por ejemplo en en Barcelona que es la ciudad con el precio medio de compra más mascarón

Voz 2 06:03 más de esto en este momento se está retrasando la cualquier sol que podamos ver a nivel de incertidumbre política Se está retrasando en el en el en los observa en los datos que observamos de precios de la vivienda

Voz 0027 06:15 advierten un shock de incertidumbre política están viendo que el índice de confianza Inmobiliaria retrocede

Voz 2 06:23 en Catalunya a corto plazo yo distinguir al análisis de Cataluña en dos aspectos contó emplazó y largo plazo las estadísticas de vivienda normalmente tienen un impacto en los los indicadores con dos retraso de entre doce y dieciocho meses la crisis del dos mil siete fue el siete de agosto del año dos mil siete hasta el dos mil ocho o principios del dos mil nueve no se todo en Madrid Barcelona caídas el precio de la vivienda en todo caso de sí joder de subir y luego comenzó a bajar pero prácticamente se mantuvieron los mismos precios por qué es esto porque los promotores las personas que vende una vivienda en el momento que la actividad lo primero que hacen es mantener precios no se bajan los precios esto no es una acción cotizada que inmediatamente sensible al SOC baja precios y ajustada a la demanda estos eh los promotores esperan esperan a ver el si es un shock temporal un a largo plazo y en un plazo de doce dieciocho meses podremos ver en en estadísticas del precio de la vivienda este impacto

Voz 0027 07:21 pero más allá del precio de la vivienda ustedes son un buen termómetro muy fiable me refiero a se hacen más o menos tasaciones y eso se puede palpar el momento eso se está notando en casa

Voz 2 07:31 se está notando en varios aspectos uno La confianza nosotros hacemos una encuesta trimestralmente a novecientos profesionales del sector inmobiliario y la única comunidad autónoma donde baja la confianza en España un dos por ciento es en Catalunya no baja en el resto el resto de las comunidades autónomas crece el otro indicadores el alquiler el el alquiler estaban una rentabilidad en Cataluña del siete coma seis por ciento rentabilidad bruta que es una rentabilidad muy buena pero es la única que no crece en España en este último trimestre esto son indicadores de corto plazo que como digo detectan mucho antes las incertidumbres que los de largo plazo que a nivel de precios de lo que trato de de adelantar es que los precios se van a retrasar o la llegada de noticias en cuanto a los precios no van a aparecer en el periodo y

Voz 0027 08:17 es que será una cuestión de un año un año haciendo ha dicho no porque se habla de rentabilidad el alquiler ahora mismo en dónde en qué punto de España dan mayor rentabilidad un piso de unos hombre lo ponen en alquiler fundamental

Voz 2 08:29 entre Madrid y son las grandes las grandes Baleares Valencia e las capitales donde eh acogen turismo vacacional lo tienen mayor número de visitantes normalmente están ligadas a la rentabilidad de alquiler que es la que está la que está demandando ahora mismo este este tipo de pruebas si nos fijamos en cuántos años de salario íntegro

Voz 0027 08:49 pero tienen que dedicar un trabajador una persona que vive en España para comprarse un piso medio cuál es el dato son siete coma

Voz 2 08:58 seis años pero este dato realmente y hay que tomarlo ponerlo entre comillas porque los ingresos no son medios de todos los españoles

Voz 0027 09:07 sino por comunidad autónoma una corte

Voz 2 09:10 de población los jóvenes tienen un salario mucho más inferior al tipo medio con lo cual a un joven a lo mejor pues con el Salario Mínimo Interprofesional pues de puede costar en vez de siete catorce o quince años compró una casa es encima sin ahorro previo es misión imposible realmente no sólo van a plantear

Voz 0027 09:30 iremos diferencias también por territorios por ejemplo en Baleares en la media de años que un trabajador tiene que dedicar para comprar una casa es infinitamente mayor que en La Rioja

Voz 2 09:39 sí efectivamente bueno Baleares está muy sesgado el mercado por el mercado del turismo que compra de de mercado internacional de personas que compran la tipología de la vivienda que se produce allí no entonces es siempre un mercado de los las tasas de esfuerzo calculan a nivel comunidad autónoma pero realmente si descuenta la parte de turismo vacacional de inversores de extranjeros las cifras muy parecida a la que posean en Cataluña Valencia Madrid

Voz 0027 10:05 con la distancia temporal que nos da ya una década desde dos mil siete que elecciones aprendimos de de la hoja pues yo creo sinceramente que tenemos un cierto profe

Voz 2 10:15 general que ha aprendido muchas de las elecciones la financiación la primera a la financiación de una financiación sensata a la que vemos en estos momentos no hay locuras nos está financiando cualquier cosa nos están financiando vehículos viajes bodas con la hipoteca no se están financiando pymes con la hipoteca que hay en el año dos mil seis había novecientas mil compraventas y un millón trescientas cincuenta mil hipotecas como eso que significa o poste la viviendas está utilizando como vehículo como el que sepa la sociedad para financiar otro tipo de actividades

Voz 0027 10:49 ahora mismo Oria porcentaje de transacciones hace con hipoteca

Voz 2 10:51 el treinta por ciento en treinta ahora hay cuatrocientas ochenta mil transacciones y doscientas ochenta mil hipotecas aproximadamente entonces realmente la situación es muy diferente en ese aspecto yo creo que a largo plazo es mucho mejor para el país en yo creo que la sociedad lo que demanda es un sector inmobiliario sensato prudente con unas perspectivas que muy bien puede subir el precio de vivienda dos un tres por ciento cada año pero que no no haya la volatilidad que hemos visto en años anteriores ni la incertidumbre de si estará en comprando un soufflé au si realmente estoy haciendo una inversión a largo plazo no vemos más profesionalizado también por la entrada eso cines las empresas coticen que entran cotizadas en Bolsa entran con oficio entran con ganas de construir con ganas de poder producto e fijándose en la demanda no despachando viviendas que es otra cosa que veíamos en el año dos mil seis dos mil siete que es que no el estudio de del el gusto del cliente

Voz 3 11:46 no se tenía en cuenta ahora la personalización la tecnificación de las viviendas la calidad de ahorro energético que tienen está años luz de la que veníamos hablando del gusto del cliente ustedes los tasadores son algunos

Voz 0027 12:02 digamos unos testigos privilegiados de cómo va variando no sé si tan del gusto sino la necesidad de lo que compramos en qué se diferencia le digo ya incluso hasta estructura interna e una casa que compramos y a día de hoy de la que compraban los españoles hace veinte años

Voz 2 12:18 hombre yo creo que ahora hay un el que compra una casa ahora tiene un proyecto de vida tiene un proyecto eh realmente no lo es muy raro que ahora veamos gente comprando vivienda por especulación hice fija mucho más en la localización la primera razón para cambio de una vivienda o comprar una vivienda es la localización la segunda superficie los metros cuadrados de los que van a disponer y la tercera son calidades medioambiental eso a sólo leo el a la posibilidad de que mientras te da el sol en la fachada una orientación sur pues te evita muchísimas horas de calefacción de ahorro energético asociado que la gente no lo valora eh por último los todas las zonas espacios comunes e la personalización el sentirte que estás viviendo en un normalización diferente e no habló de precio no hablo de diseño de calidad y hay grandes diseños arquitectónicos en viviendas de protección oficial que han tenido gran éxito

Voz 0027 13:11 dentro de la casa dentro no buscamos por ejemplo no los salones más grandes que hace veinte años o cocinas más pequeñas lo la Vall

Voz 2 13:19 hable que más se busca es el silencio es el el aislamiento de la vivienda eh incluso por encima de la solidez lo que valoramos cuando entramos una vivienda y que parece que tiene un cierre médico lamentablemente hoy vivir en una en el campo pues probablemente tienes cuarenta de niveles de cuarenta cuarenta y cinco decibelios de sonido que puedes tener en tu casa en el campo no en la ciudad bajar de setenta es dificilísimo esto sólo se puede conseguir con aislamientos de alto nivel de alta calidad esto es una de las variables que hace cambiar eh Debbie debida y de la calidad percibida por parte de los de los

