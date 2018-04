Propósitos de año nuevo

Voz 2

01:10

este año por ejemplo he decidido perder algo de peso o en su defecto procuraré que mis amigos lo ganen para parecer más delgado este año no pienso picar entre horas sólo lo haré estrictamente cada hora en punto este año voy a leer más creo que estoy a dos etiquetas de champú de que me convalidó en primero de Química y este año estaré menos pendiente de mis redes sociales has ta desconexión en este llevo haber veintisiete Lights este año me he propuesto también ser menos crítico conmigo mismo pero este punto no me gusta demasiado estoy seguro de que puedo pensar uno mejor este año quiero ser más libre y espontáneo olvidarme del guión eso era un cupón descuento y por último he decidido dejar de proporcionar idea dejarlo todo para última hora y en este punto ya me cansé y pensé que ya si eso terminaría mis propósitos más tarde es dos de enero y al menos han empezado ustedes el año en la compañía adecuada