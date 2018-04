Lo que nos deja 2017

Voz 1 00:00 arrancamos este primer día lectivo del año dos mil dieciocho con la intención de mantener rutinas tan saludables como le dar la bienvenida a dos de los cronistas más prestigiosos de nuestro país como cada martes esta primera hora es para conversar con Sergio del Molino y Nacho Carretero Sergio Nacho muy buenos días feliz año nuevo

quería empezar confesando que yo no soy Toni Garrido por por empezar poniendo las cartas sobre la mesa pero pero ya veo que os habéis dado cuenta vosotros solos qué tal vuestra salida y entrada en este año dos mil dieciocho como ha ido cómo han ido estos últimos días

Voz 1358 00:47 cachito cerveza con poca resaca porque yo la verdad que ya me me quité de salir ya en en Nochevieja hace ya como pleistoceno a toda todavía no ya no sabéis toda la costumbre de salir Nochevieja yo ya había dejado de salirse ya que es muy bien me levanto muy bien aquí no empiezo el año bien lúcido oí terriblemente deprimida

Voz 4 01:07 ya debe ser claro claro yo tal hizo daño enfermos que creo que sólo puede ir a mejor eso te iba a decir a se conexión es la voz

Voz 5 01:20 no la verdad es que no se porque pero que

Voz 6 01:23 que hay una cepa de gripe muy agresiva quiero agarrar mira eso y quiero pensar que es eso llegando con Hungría y paso importante

Voz 1 01:30 sí es pensar quiere sólo uno más eso es tu pequeño consultora no días bueno vamos a iniciar nuestra charla de los martes pegándose mucho a la actualidad de estos días una actualidad que como sabéis pues nos lleva a certificar lamentablemente el peor de los desenlaces a una de las desapariciones que mayor atención mediática han causado en durante buena parte de dos mil diecisiete que es la larga ausencia de de Diana Quer lamentablemente el paso del tiempo como suele ocurrir en estos sucesos pues no hacía presagiar lo peor nos hacía perdón presagiar lo peor así que no podemos decir que la noticia que conocíamos el último día de dos mil siete no haya sorprendido verdad

Voz 5 02:05 no la verdad es que bueno y además cuando hemos sabido que que la Guardia Civil

Voz 6 02:12 tenía controlado este hombre desde verano bueno había medios que lo tenían más o menos claro pero por prudencia no se dio el nombre de este

Voz 5 02:19 de de este hombre

Voz 6 02:23 pues no apuntaba nada bien la propia familia ya estaba bastante mentalizada de que este desenlace podía llegar pero bueno no deja de ser un shock brutal el haberlo descubierto la peor manera posible empezar el año porque porque es que seguimos en las mismas

Voz 1 02:38 sin duda han hecho a ti te tocaba seguir muy de cerca esta información ayer mismo publicaba un artículo en el diario El País sobre la repercusión que el caso ha tenido en en su entorno en el en el pueblo como se vive en estos casos cuando uno está en primera línea

Voz 5 02:52 bueno pues te das cuenta del shock que en el que

Voz 6 02:56 está asumido toda la Parroquia de asados en este caso todo el municipio de Rianxo y buen y toda la comarca allí donde donde tuvo lugar pues los vecinos están están alucinados a mí me tocó un poco pues como dices recoger un poco la atmósfera ir reflejar un poco el bueno el estado de ánimo generalizado que por ahí como sabes una zona donde desgraciadamente es muy activo el narcotráfico el trapicheo el contrabando este hombre formaba parte de uno de los clanes de estos de trapicheos y entonces bueno pues ahí vuelve a través la bola de que si es una zona peligrosa de que siendo narcotráfico bueno los vecinos están muy impactados con eso porque efectivamente narcotráfico ahí no ejerce ningún tipo de influencia ni de violencia

Voz 5 03:42 y lo que digamos que tenga que ver con un caso así y ellos de dicen que sí

Voz 6 03:48 tan absolutamente Jockey también dicen que este hombre pues qué era lo definen como un pieza

Voz 5 03:53 es un tipo peligroso y violento y que y que si hay

Voz 6 03:58 que rescatar algo positivo es que por fin van a quitar de enmedio iban aquí buena buena extraer de la sociedad no

Voz 1 04:06 individuo si en ese artículo Nacho tu profundizar sobre el estigma que ya con el que ya carga esa zona que es el estigma del narcotráfico como decías ahora tienen que enfrentarse los vecinos a un nuevo estigma el estigma de la de la violencia en este caso de la violencia machista tú crees que va a quedar marcada esa zona muy concreta de Galicia a partir de ahora tendré los vecinos perdón que va a quedar más

Voz 7 04:29 si ellos dicen que quedan marcados de por vida

Voz 5 04:32 hecho ellos ya dicen bueno el tipo este es de un clan es un asesino nosotros ya que

Voz 6 04:39 ambos marcados de por vida pero bueno lo comentaban como digamos como un mal a largo plazo sobre todas las cosas ahora mismo están absolutamente conmocionados por lo por por el hecho en sí el asesinato de Diana por cómo se produjo y cómo apareció el cuerpo pero pero desde luego

Voz 5 04:58 sí que es verdad que que ellos están están

Voz 6 05:01 asumen que que ya tuvieron problemas con este asunto al principio del caso cuando algunos programas incluso se llegó a decir que que si no era de extrañar que pasase esto porque era una zona de narcotráfico en fin se mezclaron un poco churras con merinas al resultar que el tipo pertenece a un clan pues ahora el estigma para ellos es aún mayoría bueno yo revisado un poco los comentarios de reportajes que ellos a que en el país efectivamente pues hay mucha gente que está vinculando ambos fenómenos de supongo que fruto desconocimiento pero inevitablemente ese estigma va va a recaer otra vez sobre la son

Voz 1 05:37 otro de los frentes informativos que se han abierto a partir de este caso es el de la labor de la Guardia Civil vamos a escuchar un audio vamos escuchar a Celso Rodríguez el ex portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura cuando explicaba las causas

Voz 4 05:50 que esta investigación la de la búsqueda de Acker quedaba provisión

Voz 1 05:53 gente suspendida el pasado mes de abril

Voz 4 05:55 causa queda en suspenso

Voz 0333 05:58 no significa que sea es muy común se produce a diario en todos los juzgados españoles en un elevadísimo número de causas siempre existe es un una cláusula final cuando se decreta es esta suspensión provisional sin perjuicio de la reapertura de la causa en el supuesto de que surjan elementos o datos nuevos dignos de consideración

Voz 1 06:22 ahora sabemos que la Guardia Civil efectivamente seguía investigando que la causa efectivamente se reabrió conocemos también el desenlace cómo valorar Sergio la investigación que ha llevado a cabo la la Guardia Civil durante todo este tiempo más de un año

Voz 1358 06:35 bueno es difícil todavía valorarlo yo creo que nos falta todavía datos pero en principio yo creo que es razonable tenían muy claro el sospechoso yo estaban esperando que diera un paso en falso no era muy difícil romper la coartada que que había establecido pero yo estarían muy claro lo tenían pues los ojos sobre él y estaban además convencidos de que de que en algún momento porque bueno pues bueno no parecía que tengo que tuviera muchas luces o no confiaban mucho en su sagacidad su inteligencia pues en algún momento cometería un error que Le que llevaría que expresaran era el error ha sido algo más traumático que un error ha sido en fin ha estado a punto que de repetirse el crimen de debían Acker pero pero bueno yo creo que todavía nos falta habrá que esperar al juicio habrá que esperar para para ver la actuación que es muy difícil en estos casos sobre todo yo a veces cuando he hablado con con gente que se dedica a investigar decidio si demás siempre dicen que que es es terriblemente difícil resolver un crimen cuando la víctima y el agresor no se conocen cuando cuando es un un crimen al azar no cuando algo sucede ahora cuando no hay relación es muy difícil vincularlo al es prácticamente imposible y tienes que eh forzar de muchos y la mayoría de sus crímenes se resuelven casi por casualidad porque aparece una pista nueva aparece algo que lo que lo vincula pero pero los crímenes que se resuelven fácil son precisamente los los tu sucedan en un ámbito en entre amigos entre familiares entre gente que se conoce en los cuales el agresor es fácil de rastrear no con lo cual yo creo que que que dan era muy difícil a mi me gusta también me gustaría apuntar también algo sobre la labor de los de los medios de comunicación usted sí sí sí como como sucede lo mismo que con la es con el estigma que eso suceda que se produce con el entorno no intentamos buscar explicaciones a algo que no lo tiene que es un una desgracia terrible de un de de un trastornado que criminal intentamos buscar causa explica en no explicaciones darle un sentido a algo que no lo tiene y entonces desde el principio Se se fijó se fijó la gente en la familia y creo que se dijeron cosas sepultaron cosas realmente terribles entorno en torno a al al a la familia como sea a como se ha producido en otros casos yo les también pienso en el de Rocío Wanninkhof por ejemplo como Esade establece una especie de de de

Voz 1 08:56 a excepción popular que que

Voz 1358 08:58 creo que nos lo tendríamos que hacer mirar mucho los medios eh

Voz 1 09:01 sólo una injerencia en la vida privada de la víctima y de su familia sino también una culpabilizar como resultado de esa de esa injerencia no como propósito de Año Nuevo ya sé que esto es complicado pero cómo creéis que deberíamos y creéis que deberíamos aplicar no los medios de comunicación para tratar estos medios más estos medios estos asuntos más correctamente

Voz 5 09:21 no yo creo que está muy de acuerdo con Sergio de este este caso debe o debería servir como ejemplo o como aprendizaje para cierto periodismo porque bueno es verdad conocimos los medios pero pero a ver sí que me gusta decir cierto periodismo que que vive de este tipo de sucesos y que a veces pierde completamente la noción y los límites de qué es periodismo que hay que contar y que no y en el caso de Diana querremos

Voz 6 09:49 he visto clarísimo especialmente esos meses posteriores a su desaparición cuando Sin formaban de asuntos familiares

Voz 1 09:55 que no tenía absolutamente nada que ver

Voz 6 09:57 hola desapareción de esta chica con su forma de ser con su carácter e incluso bueno por supuesto el telón de fondo de del machismo siempre estaba ahí pues que era una niña mona a una niña que tenía estas fotos en sus redes sociales que le gustaba aliarse con estos chicos con aquellos chicos reclusas absurdas que lo único que hicieron es mezclaron enturbiar todo el asunto y que y que ahora por supuesto están saliendo todas a la luz mucha muchos lectores muchos ciudadanos lo están arrojando a la cara de esos medios y con toda la razón del mundo y ojalá sirva esto de aprendizaje para establecer lo que es relevante lo que es información en casa este tipo y lo que es puro cotilleo es muy

Voz 1358 10:39 muy optimista e da optimismo eso es una reflexión que nos dura quince días Isaac cuando ocurra otra cosa creo que va a suceder exactamente lo mismo como ha venido sucediendo siempre porque sea se hace incluso los que hacen autocrítica volverán otra vez a ellos es decir no no no tengo ni la menor fe en que esto vaya a servir para un cambio en en quién no quiere cambiar por otro lado porque lo que se vende es es el morbo del momento hay un en fin ha estado muy bien la matización cierto periodismo porque no es algo generalizado evidentemente pero pero creo que quiénes inciden en ello van a volver otra vez por muy por por mucho que se aprieten hoy el silicio vamos

Voz 1 11:19 claro desafortunadamente y lo decíamos ayer en una de las entradas el programa el caso debían Acker está muy lejos de ser un asunto aislado no solamente en lo que respecta la violencia de género sino también al trato que leamos los medios de comunicación y en el fondo pues nos pone ante el espejo de nuestros propios fracasos el pasado domingo leíamos un titular de una noticia tremenda en la portada del país a leer el titular literalmente dice entre quince y veinte hombres planean en este momento matar a su pareja era unas declaraciones nada menos que de un experto en violencia de género Miguel Llorente que es ex delegado del Gobierno en esta materia como decís todo apunta a que los medios Nos vamos a tener que enfrentar tristemente a esta realidad en el futuro

Voz 7 11:55 sí porque esto no ha terminado ese titulares

Voz 6 11:58 las de mi compañera Gloria opina que es de marzo porque porque yo creo que se titula

Voz 5 12:02 dar es que te baja la realidad te ponen en en tiempo real la tensión que que significa el asunto de la violencia machista y la amenaza real entre quince veinte mujeres estos momentos están sentenciadas a muerte por sus parejas y me parece muy muy definitorio este titular sobre sobre el problemón que aún tenemos que parece muy lejos de resolverse

Voz 1 12:31 bueno este dos mil diecisiete marcas siendo muy optimistas el principio digamos de de una concienciación diferente de una percepción diferente sobre el asunto de las desigualdades en relación en relación al género y por supuesto esperemos si deseemos que también sobre sobre la violencia en unos minutos junto a Ana echó Carretero y Sergio del Molino vamos a mirar al nuevo año que acabamos de estrenar para saber qué suerte veremos cuáles serán previsiblemente los temas que van a ser noticia el próximo o en el actual dos mil dieciocho Sergio Nacho esperando un segundito y volvemos a charlar vale

Voz 1358 13:01 hasta ahora se caras seguramente dentro de doce meses

Voz 1 13:03 una de las mejores maneras de valorar lo que dio de sí el año que ahora estrenamos será volver a leer muchas de las crónicas y artículos que nos van a dejar seguro durante este dos mil dieciocho Sergio del Molino Nacho Carretero de eso vamos a hablar durante los próximos minutos de dónde va a estar el foco de la actualidad acerca de que nos van a contar entre otros Sergio y Nacho vamos a entrar os voy a pedir que entremos casi en el terreno de la intuición casi de la adivinación para tratar de estar por dónde irá nuestro futuro más inmediato Sergio Nacho habéis puesto ya el cuentakilómetros a cero para el año dos mil dieciocho digo el vuestro porque no Paradise

Voz 1358 13:39 yo sí espero espero Maazel menos kilómetros que esa es mi primer propósito de año nuevo de primera predicción hacerme no

Voz 7 13:46 yo creo que eso ya va a ser noticia en dos mil dieciocho los kilómetro hasta ese sí bueno

Voz 1 13:50 de hecho tampoco te quedas atrás sea no sé si habéis incluido eso como digo lo entre los propósitos año no pasar más tiempo en casa pero no pro metáis nada nuevo

Voz 1358 13:59 hace mucho que no prometo nada pero sí que pero los deseos están para para incumplir los eso ya se sabe además pero en cuanto a las predicciones y hacer de pitonisa que es algo que a mi me gusta mucho que es algo que no en lo que se fracasa igual que echando las cartas

Voz 1 14:13 sí es maravilloso lo

Voz 1358 14:16 lo mucho que nos equivocamos al hacer predicciones si somos muy malos al futuro bueno que tenemos poca memoria eso lo luego a reprochar Dickens claro que Löw luego nos lo están en casa contra eso está pero a mi a mi me preocupan bueno varias cosas yo creo que va por un lado evidentemente vamos a tener en España la matraca los metidos desde hace ya bastante tiempo con con el tema catalán que que va a seguir pero va a seguir en dos mil dieciocho en dos mil diecinueve y dos mil veinte yo creo que es un un tema que se ha enconado en en la vida política española en en la vida social también que que va a seguir dando dando bandazos imprevistos no yo creo que ahora estamos en un momento de incertidumbre muy grande y que va a protagonizar como ha protagonizado en el año dos mil siete va va a ser va a centrar la agenda informativa durante todo el año dos mil dieciocho sin duda no sé en qué sentido porque creo que Beckham Bachmann va a cambiar mucho en función de cómo seis si logra formar Gobierno si se repiten elecciones sino elecciones iba a afectar eso sí que yo creo que que va a acabar afectando de alguna forma al a la estabilidad del Gobierno en Madrid no la estabilidad gobierno Rajoy en algún momento esto se va a resentir iba a tener que tomar alguna alguna decisión más allá de las que ha tomado Nou con respeto su propio gobierno

Voz 1 15:29 sí aquí en España el dos mil siete ha sido un año marcado sin duda por el nacionalismo concretamente por el nacionalismo catalán pero en Europa también las preocupaciones políticas digamos están más relacionadas con con los movimientos de ultraderecha creéis que durante este año dos mil dieciocho seguiremos preocupado seguiremos bajo la amenaza de este fenómeno

Voz 7 15:47 sí yo creo que sí lo creo firmemente además bueno la previsión de Sergio perdón a Sergio pero iba sobre seguro es evidente pero yo creo que síntoma de de de algo que debería preocupar a Europa y al mundo en general son

Voz 6 16:07 mundo occidental en el sentido del mundo occidental aspira a dejar atrás ese tipo de pulsiones como es el el nacionalismo la revisión de enteras se esto sentimientos más tribales e identitarios que contradicen ese mensaje más en globalizador muy de Unió muy europeísta yo creo que Cataluña es un síntoma

Voz 5 16:28 y que se va a repetir en Europa ese auge creo que para mí alguna conexión porque creo que que tiene que ver creo que tiene que ver

Voz 6 16:38 con el nacionalismo y el nacionalismo es una pulsión que deja atrás

Voz 7 16:42 todo tipo de de ideas y sensibilidades para unir bajo una bandera literalmente todas todas las ideas y todas las sensibilidades e es algo

Voz 5 16:53 muy negativo en mi sentido en mi opinión y creo que también hay que

Voz 7 16:58 extrapolar lo al otro lado del charco tenemos ahí al amigo maltrato que creo que en dos mil dieciocho también nos dará no es dar a cosas que decir seguro sin duda

Voz 1 17:07 en España va a ser muy difícil escapar a la a la actualidad de de Catalunya pero fuera de aquí a que países creéis que debemos estar especialmente atentos para seguir de cerca todos los fenómenos relacionados con el auge de los nacionalismos Si de la ultraderecha

Voz 1358 17:17 bueno yo creo que Alemania desde luego habrá que que echar una mirada muy cercanas por lo que significa Alemania por lo que por el peso que tiene sobre todo por el significado de cambio cultural que tiene el hecho de que de que un partido de de extrema derecha estén en el Parlamento hay hay esté en la vida pública la alemana no yo creo que eso es un un cambio muy peligroso dentro de de Europa que puede dar cobertura y animó a muchos otros movimientos parecidos en otros países con lo cual yo creo que ahí hay que estar pendientes pendientes también de lo que sucede con el Brexit y qué eh va a ser el año en el que ese en el que se confirma que eso consolida esa negociación del Brexit donde esa esa ruptura también de la sociedad británica también nos va a afectar no esa esa forma de también de arrepentirse muchos yo creo que que que hay una parte de la sociedad británica que se que se arrepintió también de haber de haberse replegado en unos presupuestos nacionalistas a ver cómo reacciona esa sociedad también va a ser un espejo a la hora de de de prevenir posibles brotes nacionalistas Si también xenófobos en otros lugares de Europa esperemos no hay pero sobre todo yo pero lo que pasa en Austria vamos a ver cómo está el Gobierno es austriaco también extraño oí desasosegante que han formado con con esa esa coalición extraña que que que funciona al mismo en en Austria pero claro usted un país pequeñitos lo lo hoy

Voz 7 18:43 todo esto sin embargo sale mal era así todo

Voz 6 18:46 esta sino la edad a Corea del Norte por abordar verdad

Voz 4 18:48 cuando te llaman eh al has dicho que no gusta bueno sabemos que la la unidad de Europa

Voz 1 18:56 Clemente pues está en este mundo seguramente más en cuestión que en las últimas de lo que lo ha estado en las últimas décadas no sé si pensáis que pueda existir por un lado tú lo aventuraba Sergio una especie de efecto contagio Easy

Voz 4 19:06 has en falta coge coge ser Nacho no te preocupes coge a ver quiénes no vaya a ser que sea importante es el portero no de hecho son los hombres en el hombro de tu es publicidad cartero comercial no bueno pues entonces no

Voz 1 19:22 crear contra si os parece que existe o que tenemos carencia no de grandes figuras que que como lo hacen los líderes ultranacionalistas au de ultraderecha pues nos convenzan de lo contrario no de las ventajas de de afrontar unidos en la actualidad

Voz 1358 19:36 claro es que hay mucho desprestigio por ejemplo la la idea del europeísmo ha caído en un desprestigio enorme no hay no hay nadie que la bandera nadie porque prácticamente nadie se atreve no es una idea como demodé ha pero claro totalmente entonces han demodé como la propia palabra de moda y entonces claro no hay nadie que que alce la voz porque consigue te en un casposo en un antiguo y y no no es signo de los tiempos es difícil yo creo que lo que sucede es que quienes quieren disgregar la media europea lo tienen muy claro tienen muy claro a quién seguir y tiene muy claro su discurso pero quiénes queremos mantener el conglomerado quiénes queremos mantener la convivencia tenemos sensibilidades muy distintas tenemos también un poso individualista muy grande es y es difícil que nos articulamos políticamente en torno a alguien no porque no no no nos parecemos en mucho salvo en el deseo de estar juntos en en en la Unión Europea no y eso es un deseo demasiado difuso demasiado poco sentimental también de muy poco muy difícil de vender en términos ya de de marketing electoral casi no entonces creo que que estamos en clarísima desventaja y creo que el dos mil dieciocho va a ser preocupante yo no yo no lo veo con buenos ojos yo creo que va va a la herida ahí la disgregación de la Unión Europea va a avanzar todavía más este año no más

Voz 1397 20:55 aquí yo estoy muy muy muy de acuerdo con Sergio es que es muy difícil frente a esa pulsión frente a esas sentimental sentimiento que es el nacionalismo y la religión que son para mí las dos grandes pulsiones tribales es muy fácil sacar ese sentimiento que aún tenemos el ser humano tribal de ponernos detrás de una bandera o una creencia y a partir de ahí está dispuestos a luchar por ello pero que marketing tiene decir no seamos ciudadanos amoroso tengamos nuestros valores democráticos cuál es la bandera de eso cuál es el el el tribalismo de esos muy difícil combatir eso y sobretodo un escenario de crisis como el que estamos en el cual es muy muy fácil penetrar con esos populismos y con esos sentimentalismos y es lo que nos está pasando y yo estoy de acuerdo Sergio que creo que nos va a seguir pasando en dos mil dieciocho

Voz 1 21:44 o sea que seguiremos preocupadas en dos mil dieciocho por la unidad de Europa si nos miramos digamos al ombligo como europeos pero habitamos un mundo que se sostienen un frágil equilibrio entre dos polos llamemos a esos pueblos Donald Trump Kim Jon Un llamemos lo Estados Unidos Corea del Norte que espera de esta de esta

Voz 8 22:02 la especie de de guerra fría en ciernes en la que

Voz 1 22:05 en la que estamos metiéndonos poquito a poco en este final de dos mil diecisiete principio dos mil dieciocho

Voz 1358 22:11 yo confío esto es más un deseo que una predicción confió en él

Voz 1 22:13 impeachment confió en la

Voz 1358 22:16 posibilidad en la la en la estabilidad y la fortaleza de las instituciones norteamericanas para quitarse de encima a un tipo como Trump no hay confió en que la la propia democracia pueda contra contra él y hay un montón de causas y un montón de intentos para para quitarle para muebles John por la vía legal ir a lo mejor dieciocho vamos a ver algunos no igual yo creo que que veremos intentos de impeachment que volverán a lo mejor a una senda racional a través de unas elecciones en Estados Unidos en las que gane alguien pues que sea presentable alguien que vamos

Voz 3 22:52 no fuera por ya se pueda dialogar ese esa predicción es bastante más aventurada verdad

Voz 4 22:57 es un deseo sus más un deseo que una predicción no pero pero bueno puede darse es decir ay ahí ay pero claro

Voz 6 23:04 espalda muy grande quiero decir puede haber dicho de puede haber ahí una pero el respaldo ahora mismo social de Trump en Estados Unidos según las encuestas es idéntico o muy parecido al de cuando ganó las elecciones por tanto no sé que resolvería o a lo mejor complicaría en unas nuevas elecciones en EEUU en cantidad todo aún peor

Voz 7 23:23 a lo que me refiero es no sí que hay lado

Voz 6 23:27 ha reculado en Estados Unidos Hinault para Hinault parece que que haya

Voz 1397 23:32 emitido o que nadie haya dicho adiós a quién hemos puesto aquí no no al revés yo creo de los votantes de trampas están plenamente satisfechos

Voz 1 23:39 sin duda y hablando de Unión Donald Trump también supongo que hay otro hay un aspecto que también debería preocuparnos en este dos mil dieciocho y que sorprendentemente está apartado del del foco de la información que es el tema de los refugiados nos sorprende que se que se esté hablando tampoco este tema ha dejado interesarnos por alguna razón

Voz 1358 23:58 sí yo creo que nos tenemos la la capacidad de atención muy débil muy frágil no sólo los medios de comunicación la sociedad en general tenemos la capacidad no nos llaman decían enseguida otros asuntos somos incapaces de seguir un un drama largo no entonces es verdad que que retiramos el foco aunque se siga produciendo aunque sigue habiendo la misma situación de guerra sigue habiendo la misma situación de vergüenza de vergüenza terrible de la de la Unión Europea la por cómo ha reaccionado ante la crisis humanitaria no que se ha producido en en Oriente Medio entonces yo creo que sí que estaría bien que en dos mil dieciocho y retomamos otra vez esa en esa demanda sobre todo a los gobiernos no ya esa presión a los novios a los de la Unión Europea para porque yo creo que sólo desde la presión ciudadana se puede solucionar esto se puede a cambiar esta fortaleza en la casa convertir la Unión Europea ese ese blindaje de fronteras con ese miedo a al al otro además alentado por ese por esa supuesta amenaza terrorista que que hemos demostrado que no es tal porque los que terroristas que a nada que han atentado dentro duro de Europa eran europeos la mayoría era no no eran refugiados que venían aquí ni ni mucho menos además pensar que un refugiado que se juega la vida en una balsa en el Mediterráneo y lo hace con el propósito de de de de poner una bomba la verdad que es es es ya Jean no no directamente fascistas directamente delirante no es entrar dentro del el propio delirio creo que deberíamos volver otra vez el foco y que hay los medios de comunicación debería deberían los dar voz a las organizaciones que presionan a los gobiernos para que se solucione esto porque es indigno no podemos tener en las fronteras de Europa a gente pasando frío embarrada y con la amenaza de la muerte sin que nosotros lo hagamos nada por ellos no

Voz 1 25:53 sin duda hay otra gran amenaza otro gran grande de uno más de esos grandes temas Guadiana que aparecen y desaparecen del foco de la información que es el del cambio climático y me gustaría pedir una una previsión previsión breve de cara al año que tiene sobre si en este punto también sois optimistas y empezará por fin a tomarse a tomarse medidas concretas para para frenar el calentamiento global

Voz 7 26:15 no sé yo que estamos pecando un poco de de optimistas inactividad nos pilla muy reciente año nuevo claro pero sí es verdad que el que el club

Voz 6 26:26 que lo tenía que agotado como uno de los temas que que va va a haber que poner el foco el año que viene porque además es que está está politizado también muy politizado porque ahora tras de bueno el niega la existencia el cambio climático o de parte de una manera no demasiado científica la verdad

Voz 1 26:43 no hay creo que

Voz 6 26:45 que si él persevera en esta posición otro temas que se va a polarizar y que se va a politizar íbamos vamos a tener el jaleo con con el clima en dos mil dieciocho me parece o me da la impresión de que va a ser un tema de de muchísima actualidad aunque yo creo que aprovecho los refugiados el tema la estabilidad a los países de origen de los refugiados que unas claves dos mil dieciocho y está asomando Irán está asomando una revolución en Irán que que puede generar en una inestabilidad en Oriente Medio brutal y esa onda expansiva vamos a ver cómo afecta Europa pero

Voz 7 27:21 pero ese viene un año en ese sentido muy delicado muy delicado

Voz 1 27:25 bueno en conclusión seguiremos escribiendo artículos sobre Cataluña seguiremos escribiendo artículos sobre los nacionalismos y la ultraderecha en Europa con suerte que iremos algunos artículos sobre la realidad de los refugiados ya siendo muy optimistas es que veremos por fin el artículo sobre el impeachment de de Donald Trump no estoy Sergio porque enseguida vamos a hablar de otro tema importante de la solidaridad de la importancia de no olvidarnos de nadie especialmente en estas fechas en nada vamos a hablar con alguien que contribuya a ponerlo medios para que eso no ocurra donde está él todos cabemos podríamos estar hablando de Dios y tal vez deberíamos pero estamos presentando a alguien cuyo oficio es precisamente hablar de Dios así que esa parte se la vamos a dejar

Voz 2 28:06 Javier Baeza el párroco

Voz 1 28:08 de San Carlos Borromeo la iglesia de Entrevías conocida en toda España por ser tan abierta e integradora que despiertan las sospechas de otros sectores de la propia Iglesia las simpatías de aquellos que no suelen encontrarse a gusto dentro de las iglesias Javier Baeza muy buenos días feliz año nuevo hola buenos días eh Si ten representa también a Nacho Carretería Sergio del Molino que nos están escuchando en sus casas respectivas o en sus ciudades respectivas

Voz 2 28:32 hola buenos días a la emisora

Voz 1 28:35 esto no

Voz 4 28:37 por la manera de salir de casa estoy de comprar chicos bueno si por algo se caracteriza San Carlos Borromeo no sé si estáis al tanto Nacho y Sergio de la de la labor que ellos realizan es por sí de hecho yo a Javier yo

Voz 1397 28:52 sido con el alguna ocasión porque era además es muy amable con los medios y en algún reportaje sobre Cañada Real el gallinero y otras zonas

Voz 7 29:00 de infraviviendas de la zona esa de Madrid pues que ellos están siempre al pie del cañón me ha echado una mano

Voz 1 29:05 es muy amable con los medios y me ha confesado que también es muy malo con las caras y con los nombres así que probablemente

Voz 4 29:09 en el Nacho no te recuerden que en todo caso creo que te agradece no que decía que si por algo se caracteriza San Carlos Borromeo es por la

Voz 1 29:18 por su personal interpretación de los ritos habituales católicos no cristianos como habéis celebrado el fin de año en en San Carlos Borromeo este año

Voz 1224 29:24 bueno pues como muchísimas familias no entorno a una mesa que eso es muy evangélico Jesús todo lo hacía en torno a una mesa ya una buena comida regada con un buen vino rodeados pues sobre todo en mi casa pues con muchos musulmanes al algún problema porque el vino no lo tenemos que tomar no

Voz 1 29:43 entonces aquí seguro que lo considera que era un problema no no lo el problema vino siguiente quizá

Voz 1224 29:48 cuando cuando intentas disponer tu vida no sólo la mía sino la de mucha gente dispuesta a acoger a otros yo creo que la hospitalidad y la acogida no es un problema eso es un problema para quién nos gobierna quiere que lo sea cuando no se dispone a acoger a otro bueno pues hay a veces dificultades de acoplar pues el que no haya carne de cerdo claro o que en vez de sólo vino haya también naranja pero esos son minuciosidad

Voz 1 30:13 quizá lo interesante no es como haber celebrado o que hayáis celebrado el fin de esa manera sino que en realidad ésa es más o menos vuestra vida diaria esa supuesta cotidianidad esas cenas en las que a la mesa se sienta pues gente de muchas de muchos orígenes de muchas culturas de muchas realidad

Voz 1224 30:28 sí yo por eso creo que en San Carlos sobre todo somos muy privilegiados no no tanto por lo que hacemos cuánto por lo que nos permite hacer la gente que que se deja acariciar y que por tanto no es acarician no no yo creo que que más que un esfuerzo es una oportunidad no digo en San Carlos en todo lo que es el paro aguarda San Carlos por los pelos de Emaús la Asociación Apoyo bueno pues toda esa gente que hay calladamente pues abre no sólo su corazón y su cartera cortante sino también su su propia casa

Voz 1 30:59 que lo abren además como decimos durante todo el año pero la Navidad es una época muy importante en la iglesia de San Carlos Borromeo porque los valores que os sostienen durante todo el año la solidaridad en la concienciación el encuentro con los pobres reaparecen anualmente

Voz 8 31:12 estas fechas en el resto de la sociedad no

Voz 1 31:15 los niños además está en el centro de esos valores navideños hace unos días estuvo en este programa Juan Diego Botto Nos puso sobre la pista de vuestra campaña navideña cuéntanos por favor en qué consiste y cómo se puede colaborar con él

Voz 1224 31:26 pues eso muy sencilla y lo has explica fenomenal Pablo estaba yo hago veo que no sabía cómo explicarlo porque no hacemos nada distinto a lo que procuramos hacer durante todo el año quiero decir que no montamos ahora un numerito para para el día de Reyes no sino que desde la implicación en el barrio en el gallinero con aquellas gentes y especialmente con las niñas y niños que que que están muy precarizadas sí muy y que son muy vulnerables bueno pues el compartir la vida nos lleva también a celebrar la vida no compartir la vida para nosotros es una ocasión de de poner sobre la mesa aquello que dificulta la vida pero también una ocasión de celos por lo que vivimos no y qué mejor ocasión pues por ese impacto social que hay con los Reyes y tal bueno pues que celebraron San Carlos que nos visitan esos reyes esas reinas que hacen magia y que hacen posible pues que el año pasado atravesadas en nuestro templo porque es el espacio que tenemos donde celebramos los domingos la misa en la mesa pues que atravesamos en nuestro templo en este momento ocupado por miles de juguetes porque lo atravesar en más de cuatrocientos cincuenta criaturas no

Voz 1 32:29 a estos Reyes Magos dejan donan sus juguetes a la parroquia de San Carlos Borromeo para que otros niños para que niños que habitualmente tienen más problemas para recibir este tipo de juguetes puedan recibirlos en ese acto de recogida como tú dices pasaron cuántos niños no he dicho más de cuatrocientos

Voz 1224 32:47 el año pasado más de cuatrocientos cincuenta creo que fue encontraremos

Voz 1 32:50 bueno eso es eso es Reyes Magos tienen algún tipo de norma que contemplar a la hora de acercarse a Santiago o Romeo para hacer sus donaciones

Voz 1224 32:57 hombre pues yo creo que las reinas y reyes tienen que ser lo son de hecho muy espléndidos y muy solidarios pero también a veces el recordar que lo que nos cuesta que nuestras hijas y nuestros hijos utilicen pues a veces no es necesario que eso lo hagamos utilizar otros niños y niñas es verdad que la generosidad es impresionante pero también es verdad que a veces pues echamos demasiado mano de lo que nos sobra no tanto de aquello que valoramos

Voz 1 33:21 bueno esto ocurre aquí en Madrid en el barrio de Vallecas Entrevías pero Javier tú estás en contacto con otras parroquias o con otras asociaciones de otros puntos de España que quizás están haciendo iniciativas parecidas durante

Voz 1224 33:31 sí bueno hay muchísima gente conocemos pues a la gente de los Dominicos en Vigo de la Coordinadora de Barrios en Murcia Alcantarilla a la gente de de la Asociación de los niños Valencia o la gente saltando charcos en Burgos quiero decir bueno pues yo creo que la generosidad es evidente que es un valor de de nuestra sociedad a mi me parece que el recogerlo y sobre todo el ver esas caras que los niños ponen cuando donde espacio donde hay tantísimo juguete que pueden acceder a todo yo creo que por muy duros que seamos a todos se nos abren las entrañas más tiendas por tanto también más infantil

Voz 1 34:10 bueno subieron propósito de año nuevo para San Carlos Borromeo sería seguir viendo esas esas sonrisas durante todo el año no no solamente durante las Navidades

Voz 1224 34:17 sí pues pues a mi me gustaría que esos niños como Carmen y Xavi que van de vez en cuando a visitarnos pues que pudiesen ser esas Carmen esos Chaves que muchas veces habitan los CIES que habían los que habitan los arrabales Ike sobre todos los niños muy cerquita aquí no hay que irse aunque también lo tengamos en cuenta

Voz 1 34:34 muchos kilómetros con muy cerquita aquí pues no obtiene

Voz 1224 34:37 la oportunidad de poder disfrutar de sonreír con los juguetes

Voz 1 34:40 bueno alguien que tenga curiosidad por conocer más del trabajo de de esta parroquia puede entrar en la web en su web tres W punto San Carlos Borromeo punto o RG para descubrir cuáles son vuestras áreas de lucha que por cierto son muchas y que va mucho más allá de la de la infancia entre otras muchas de ellas relacionadas por ejemplo con la gestión de la realidad de la inmigración en nuestro país recientemente os habéis unido a las protestas por la muerte de Mohamed bala en la cárcel de Archidona de que está utilizada como sabéis como centro de internamiento de inmigrantes es Nacho Sergio no sé si tenéis alguna pregunta que hacerle o tenéis un barco pirata de Playmobil que no penséis utilizar

Voz 7 35:15 bueno lo yo recuerdo

Voz 6 35:17 con Javier visitar el gallinero Easy que no está de más recordar idea darle voz darle ahora la voz Javier para que no se recuerde que el gallinero es una poblado de infraviviendas que está a veinte minutos de la Puerta del Sol en el cual personalmente cuando tuve la oportunidad de conocerlo me quedé impactado de las condiciones en las que la gente vive ahí no hace falta como decía Javier irse demasiados kilómetros de aquí para descubre una realidad la precariedad absolutamente inconcebible y no sé sin Javier los podía contar cómo está el gallinero ahora mismo porque porque es que es un auténtico punto delicado de nuestros sociedad

Voz 1224 35:54 bueno pues muy rápido estamos viviendo a ver si el dos mil ocho el dos mil dieciocho como decía Pablo nos trae una decisión valiente por parte el Ayuntamiento de Madrid para acabar con las chabolas poderles rehabilitar en viviendas con dignidad y sobre todo pues con la ilusión que ya están los niños y niñas esperando pues la jornada el cinco de de enero que aunque parezca que está aquí mismo tampoco tenemos muy definida pero sí que hemos y eso es un empeño de todo San Carlos Borromeo de toda la gente que que nos ayuda el propiciar un dos mil cinco o perdón un día cinco para los niños del barrio en la parroquia lo para los niños del Gallinero pues seguramente un cine alguna cabalgata y la gran sorpresa de que los reyes y reinas más pues se hagan presentes

Voz 1 36:37 a Javier Baeza Nacho Carretero Sergio del Molino muchísimas gracias al