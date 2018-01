ENTREVISTA A VETUSTA MORLA (02/01/2018) - HOY POR HOY

Voz 7 00:00 desde el origen de los tiempos el hombre se viene formulando las mismas pero

Voz 2 00:34 quiénes somos de dónde venimos a dónde vamos como hace el camarero para recordar quién pidió el cortado con sacarina

Voz 7 00:46 a Vetusta Morla encontrar respuesta a estas cuestiones existenciales la del camarero no les ha costado solamente cuatro discos

Voz 8 00:54 quiénes somos de dónde venimos

Voz 5 01:15 y por supuesto a dónde vamos

Voz 2 01:24 a ese nuevo corcel se llama mismo sitio distinto lugar y en él digamos que han superado la pantalla del pasado para enfrentarse al mismo juego con herramientas totalmente dice antes digamos estaban demasiado ocupados cambiando el pop de este país y ahora ya han encontrado el tiempo necesario para cambiarse a sí mismos

Voz 9 01:45 mucho Juanma David oliendo a nuevo además muy buenas muy buenas días Félix danés peligra año nuevo

Voz 2 01:52 este paso sigo está pensando que éste pasó el el nombre Vetusta Morla no va a ser la única referencia a la historia interminable porque la promoción del disco va más o menos por el mismo camino no

Voz 5 02:01 se está comer estrella realmente termina la verdad que

Voz 10 02:04 de verdad que está siendo larga sí pero bueno estamos muy contentos porque eso quiere decir que hay interés

Voz 1003 02:09 sí hay atención y además hay cosas muchas

Voz 2 02:11 esas de las que hablar me pregunto si en este en este tiempo habéis descubierto nuevas cosas el disco Si nos sigue cayendo bien porque hay veces que cuando empieza a conocer mejor lo que has hecho vaya igual ya no me gusta hablando y vais a llegar a los conciertos un poco con sintiendo rechazó no creo que estoy eso haya pasado todavía no

Voz 1003 02:26 no no no no al revés lo estamos conociendo nos está cayendo yo creo que es mejor que cuando lo hicimos esa si lo hubiéramos querido más todavía si si hubiéramos sabido todo esto que hemos aprendido durante es que la promoción si hay algo nuevo

Voz 2 02:39 queréis contar quiénes contaban otra en otras entrevistas ya si ya empezamos con la exclusiva del resto la entrevista ya es para rellenar lo de los camareros que has dicho antes como Argentina los camareros si se acuerdan de todo lo que dices lo que pides quién la pedido Issing apunta había

Voz 11 02:54 que sea una mesa de veinte pero que hay que hacer marca

Voz 2 02:56 o sea que hay una quita que ponen algo porque es o no es pura memoria fotográfica Memoria

Voz 10 03:01 Morgan pero bueno eso es bueno pues a partir

Voz 2 03:03 si la entrevista ya ya es menos importante si quería deciros que que bueno hablábamos de que este es el disco un poco de del cambio no el disco de la revolución interna de hecho todas las canciones rezuman o muchas de las canciones resuman ese ese espíritu de revolución con los que cualquiera tenga no una banda cualquiera que haya vivido un cambio interior podría familiarizarse por ejemplo las dudas sobre si merece la pena hacer el esfuerzo de cambiar

Voz 8 03:38 sí

Voz 2 03:45 bueno cuando uno se da cuenta de los peligros que supone la inercia y darse cuenta de esto a veces supone pelearse en el grupo o pelear con uno mismo a veces

Voz 5 04:13 y la conclusión casi siempre es que para cambiar para avanzar lo imprescindibles Hortal soltarla

Voz 2 04:32 no sé que ser drástico pero hemos dejado atrás el equipaje me pregunto si durante el proceso de composición de grabación del disco vosotros seréis conscientes de la historia que mismo sitio distinto el distinto lugar iba a contar o más bien os habéis dado cuenta una vez terminado como cuando coges el móvil íter descubres que tienes la cámara delantera hostias

Voz 10 04:50 es más bien lo que dices que el disco se fue haciéndose fue haciendo hay y hasta que no se terminó no vimos lo que habíamos hecho realmente de hecho el disco cuenta Un poco ese proceso de hecho la última canción es la que da título al propio disco no entonces es si al final tienes que en los todavía no somos conscientes de lo que me has hecho que es muy pronto todavía para para darse cuenta de de lo que significa el el el disco no yo creo que hasta que no no pasas por toda la gira cierras ciclo más te das cuenta la pieza que que significa dentro de de tu carrera tu historia ahora por ejemplo que hemos estado hace un mes prácticamente en en en Latinoamérica y pues también hemos dado cuenta de que hay un punto como de Theo devolver a la

Voz 11 05:53 así ha salida sobre todo en las en las ganas en las eso la ilusión de de los seis también en las en las relaciones de los seis

Voz 10 06:02 también se ha notado se ha notado mucho y eso que sólo ha sido un aperitivo realmente porque sólo hemos oído hacer promoción sí

Voz 2 06:09 hay gente que sostiene que los discos deberían grabarse dos veces una cuando lo grabas después de girar los cuando ya los conocen mejor como hablamos antes porque al final hay una especie de relación casi personal con con tu propia obra creativa cómo sería el mismo sitio distinto lugar si lo grabara es después de eso ya lo veremos porque todavía es todavía es muy pronto sí que había yo creo que desde el inicio una intención no sé si de cambiar la piel para renovarse tanto como hemos descubierto que que habéis podido renovar son el disco pero sí que había una intención de cambiar cosas de hecho pues hay una frase de Einstein que no lo parece es simple pero que dice Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo seguiremos consiguiendo lo que estamos consiguiendo por lo tanto pues para conseguir cosas distintas cambiar estéis muchas de las dinámicas de trabajo es verdad que cambiase seis incluso donde estaban ubicados los elementos del local de ensayo de Vetusta Morla esto ocurrió esto me medallas más que

Voz 10 06:56 a los instrumentos nosotros estábamos en las posiciones lo que pasa es que lo que hicimos fue ubicar todos los instrumentos que pudimos quitar todo lo que no era el instrumento musical lo dejamos todos preparados para poder ser tocados en cualquier momento puede ver todo disponible

Voz 12 07:09 a mano para que todos pudiéramos acceder a

Voz 2 07:12 cualquier instrumento fuera de quién fuera realmente ya que esto es lo más importante la foto de de de Whatsapp la jota igual que tenéis los seis está la de dijo a disco se renueva de vez en cuando para acá

Voz 5 07:24 no igual tan mala para nuestra foto de promo ahora dónde estamos ahí

Voz 2 07:32 os parece que para la próxima pregunta hagamos nosotros aquí un cambio de roles como habéis hecho nosotros hubiera traído este como lo he traido los nombres de los de los cuatro que están sentados hasta

Voz 5 07:42 Nos vamos a repartir la idea

Voz 2 07:44 es que asumamos para la siguiente pregunta el rol de la persona que está incluida la mía es decir a quién Ettore Pablo va a tener que hacer la siguiente pregunta al resto de miembros del grupo yo tendré que ponerme el papel un poco como habéis hecho vosotros con los instrumentos con con esto que contabas

Voz 5 07:55 de lo que el ensayo pues lo tenemos que hacer en la entrevista a ver si hay suerte lo decía Juanma la mía dijo ver vamos parece la muy visible para yo pulsos me toca cantante bien yo soy yo soy yo también pues lo cambiamos la vida a tocar la guitarra sabes que hay que hacer pues tú tienes que hacer una pregunta Vetusta Morla que somos nosotros difícil adelante pero es muy complicado así de repente hacer una pregunta no tiene ninguna ninguna la tu propia sobre la

Voz 1003 08:31 quería lo que quieras a tu propio pero cada uno

Voz 5 08:33 es una cada uno general porque no tenemos tiempo para más una en general

Voz 2 08:38 un alguna quedaba alguna duda el disco

Voz 13 08:41 ah eh

Voz 10 08:44 a ver si te lo voy a resolver yo creéis que hubiera cambiado mucho el disco si se hubieran introducido las canciones que se quedan fuera yo creo que no

Voz 2 08:59 es que aparte no me no me he aprendido la letra de las otras para mí serio jaleo me alegra de hecho que hayamos hecho un disco corto está B porque me resulta mucho más fácil aprendérmelo

Voz 5 09:11 bueno me preguntes que yo toco la batería a mí lo que me den no escucho quiere ir a la publicidad por favor bueno pues

Voz 11 09:19 eh vamos a pasar a a publicidad enseguida volvemos con Vetusta Morla parecía buena idea

Voz 8 09:33 eso

Voz 15 09:37 que sirva de Akon

Voz 2 09:38 estamos hablando con Vetusta Morla de su último disco mismo sitio distinto lugar después de demostrar que los cambios de roles a ellos les funcionaron pero no siempre son tan buena idea ya hemos recuperado en nuestras identidades así que soy yo quién hace las preguntas esta ya disipo que es de las de pensar un poco cuantas cosas están ocurriendo ahora por primera vez después de veinte años como como banda

Voz 1003 09:58 que las cosas que no suceden más por primera vez au o al menos con la intensidad que las estamos viendo ahora tienen que ver con con América Latina en España todavía no hemos tocado pero sí hemos tienen ocasión de tocar en

Voz 12 10:13 en la feria de de Libro de Guadalajara eh

Voz 1003 10:15 veinticinco de noviembre en México ir tocamos cinco canciones del disco nuevo que la gente sabía no entonces el otro día bromeaba vamos con que teníamos que hacer siguiente disco sin sin las letras si para que hito hacer un concierto porque la gente lo sabe antes de que

Voz 5 10:33 o sea un disco instrumental y poner a un a un notario un Escribano

Voz 11 10:37 él casi sobre la marcha iba al público entonces lo que los está pasando por primera vez es que América Latina ya no ya no es ese sitio al que va resultó muy raro y muy marciano iba a saber

Voz 1003 10:52 Si pescas algo por allí sino que ya es un lugar familiar en el que trabajamos y nos emocionamos y compartimos la música con la gente igual que Bilbao Valencia Barcelona Sevilla

Voz 2 11:05 hecho no hace mucho que habéis vuelto a América Latina y ahora me encantaría que hablamos ese tema pero vamos a quedarnos un momento en las primeras veces porque el otro día me tocó hacer este programa e invité a un grupo de niños se escucharán por primera vez algunos géneros musicales la cosa salió bien el experimento funcionó y pensé fuera de micro les voy a poner el disco de Vetusta Morla a ver qué dicen entonces les puse el single les puse te lo digo Haití Iker que escucháis cuáles fueron sus reacciones lo primero que tienes que saber es una cura de humildad no todo el mundo sabe quiénes Vetusta Morla suena estamos la de algo no no no les sonaba absolutamente nada pero les pusimos te lo digo ha presentado a escuchar

Voz 8 11:45 es como

Voz 16 11:47 no me acuerdo pero me gustan se acuerda a al videojuego dieta Price

Voz 2 11:56 qué más vamos a escuchar otro poco irme diciendo cosas que se vayan ocurriendo

Voz 17 12:04 empieza como un poco suave

Voz 2 12:07 no cuando pasa un poco más

Voz 16 12:11 seria luchado al lado Chandon se lleva una ventaja como punto fuerte

Voz 2 12:28 lo llamo el punto de suerte oscuro esto no está no está preparado es espontáneamente lo que los niños dijeron la canción que se parece a Pac Man al principio que les recuerda una lucha que es música de videojuego obviamente Bachmann puchero una camiseta de pago Woman curiosamente Iker lo llamaría al punto de suerte estáis a tiempo de cambiar el título de la canción la pena es todo acatar mucho a Jorge porque Jorge le encanta encaja a veces pues

Voz 10 12:52 las por las noches se convierte

Voz 2 12:55 ocu a veces seguro que el que le iba a gustar muchas opiniones de los niños eso es lo voy a Marsalis se sinceró antes de lanzar te lo digo Haití que es quizá el tema del ICO que mejor refleja todo ese cambio también en la sonoridad de de la banda y que además elegisteis como primer single hubo un poco de mira la suerte echada que sea lo que como buenos días un petardo que lo defienden los os desde bueno ya que sea lo que Dios quiera avión punto de buscar esa emoción de esperar la reacción de la gente

Voz 1003 13:20 sí vamos es como es lo del petardo vamos estábamos detrás del coche

Voz 18 13:25 siguiendo el deseo

Voz 5 13:30 tal cual fue premeditado buscar esa real

Voz 1003 13:34 porque nosotros mismos estábamos desconcertados con lo que habíamos hecho cuando era una canción como te digo a ti

Voz 2 13:39 dices que ha pasado decías antes Juanma que con el disco eh pues habéis experimentado por primera vez muchas cosas y que todas ellas o que gran parte de ellas en este caso tienen que ver con con Latinoamérica vais ensanchado un puente que ya existía ahora ese camino es digamos tiene tiene pinta de ser increíblemente más más próspero y más fructífero de hecho también lo decíamos habéis estado recientemente allí presentando el disco eso es emocionante pero también impone nuevos retos el primer reto es el del lenguaje estado escuchando vuestra pensar en México parece que habéis hecho bien los deberes habéis demostrado una habilidad para adquirir la sonoridad extranjera que hasta ahora solamente conocíamos de José María Aznar está nuestro

Voz 19 14:18 gozando y hemos dedicado tiempo ayer por la noche desde pues eh

Voz 2 14:23 habéis trabajado en ello porque ya dominaban gran parte del vocabulario necesario para desenvolver los desenvolverse la industria latinoamericano por ejemplo el público ya no es de aquí

Voz 19 14:32 que publico de la Campus es muy agradecido a verdad

Voz 2 14:34 el la pelota se hace igual pero al al público es de acá ha cambiado el adverbio las canciones ya no se llaman canciones

Voz 5 14:40 antes ahora son roles cuidado porque en Colombia México y rola se utiliza como sinónimo de bogotano en Latinoamérica no se dice ordenador dándolo todo es verdad la computadora el vocerío el barullo de la multitud ha pasado a llamarse como tipo de churro

Voz 2 14:59 en las por las máximas la gran clave para evitar malos entendidos en casi toda Latinoamérica evitar en lo posible el verbo coger

Voz 20 15:08 claro no hay niños no

Voz 5 15:10 en este caso aquí el que era casi peor porque se está pensando no lo digo no lo digo

Voz 2 15:20 bueno decíamos antes que ya habéis probado el el disco o cómo funciona el disco en Latinoamérica casi antes de hacerlo en España aunque ha habido alguna presentación en directo ya sabemos que la gente se sabe las canciones y antes incluso de que hayáis podido tocarlas normalmente se atribuye a Los Simpson la capacita era de prever de anticipar lo que va a ocurrir en el futuro pero yo no sé si vosotros sabéis yo creo que sea investigado poco el potencial de las canciones de Vetusta Morla como herramienta de adivinación de esta seguro que ya lo han dicho la canción que o probablemente haya dado cuenta pues dormimos la canción Palmeras en la mancha de este disco incluye una frase que es premonitoria de lo que ha ocurrido en la serie House of cards con Kevin Spacey

Voz 5 16:10 bueno aquí Vetusta Morla lo vio venir pero no ha sido ni mucho menos la primera vez me tomo la molestia antes repasar la discografía de Vetusta Morla en busca de ejemplos de su capacidad de adivinación de esa capacidad esa habilidad para anticipar acontecimientos propios en la banda o ajenos por ejemplo en años

Voz 2 16:26 mil ocho en vuestro primer disco supisteis ver la llegada de la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria antes incluso que el propio presidente del Gobierno Zapatero

Voz 21 16:35 no hubo no

Voz 22 16:37 peleando la la

Voz 2 16:43 y así nos ha ido así ahí en ese mismo disco es decir hace nueve años casi diez también anticipa estéis vuestra próxima gira por Latinoamérica

Voz 5 17:02 no llores más concierto de Lima de Vetusta Morla perdón en Lima

Voz 2 17:06 en Perú el próximo uno de marzo y concierto en Buenos Aires el día veintitrés aquí os haber saltado México

Voz 5 17:10 Colombia Bolivia Ecuador

Voz 2 17:13 también avisa anticipado los resultados de cualquier proceso electoral en nuestro país

Voz 5 17:29 os habéis adelantado al conflicto catalán partido incluso y aquí me parece ya esto es una concreción impresionante la reciente estrella Michelín para el chef del mar Ángel León

Voz 8 17:47 eh

Voz 5 17:50 no es que parece la descripción de lo de sus platos

Voz 23 17:57 vale

Voz 8 18:01 no

Voz 23 18:05 yo ya

Voz 2 18:10 sí son difíciles de entender algunas algunas recetas también os anticipa estáis al boom de la fiebre de los zombis en la ficción

Voz 5 18:23 aquí había zombis mucho mucho antes que en Walking Dead por último también visteis venir los riesgos del azúcar

Voz 24 18:31 no

Voz 5 18:34 que es piedra de la dietética nada

Voz 25 18:38 ah sí

Voz 2 18:45 que podéis decirnos qué va a ocurrir en el año dos mil

Voz 5 18:51 lo de la capoeira

Voz 2 18:53 bueno el lugar y la forma de grabar el disco también ha condicionado de manera clara no sólo el discurso sino también el resultado que todos hemos podido escuchar habéis elegido Berlín que es posiblemente la ciudad que más se ha reinventado en el último siglo es impresionante porque la verdad es que no da puntada sin hilo insistas y no tenía preparada la Historia de antes es impresionante cómo han encajado todas las piezas es que de Caja o posteriori verdad suele

Voz 10 19:15 pasar bastante ya aunque luego no siempre encaja todo nos movemos por pura intuición pero luego cuando nos ponemos a recopilar empezamos a tirar de los hilos mira ahora ahora que está

Voz 5 19:27 eso no lo veis aquí también encaja todo todo encaja ver y al final y al final

Voz 10 19:33 todo todo encaja en su lugar que lo dicen una nuestras canciones examen

Voz 2 19:37 a pesar pasasteis en Berlín dos semanas un poco a modo

Voz 5 19:39 terapia de pareja de seis a modo de campaña

Voz 2 19:42 viento musical no se llevará a escuela había que presenta

Voz 5 19:44 había que ponerle el nombre las etiquetas de la fijo bajo cuando la verdad a la lavandería teníais habitaciones individuales compartida es un poco cómo fue esa

Voz 2 19:52 esa convivencia

Voz 1003 19:53 teníamos habitaciones individuales pero estábamos todo el día juntos CAI menos para dormir estábamos juntos todo el día y eso fue lo bonito yo creo una de las cosas que tuvo de positivo esta esta granja escuela además del de la de robar ropa

Voz 2 20:10 porque para nosotros es

Voz 1003 20:11 importante que que fuera una experiencia en sí mismo la grabación del del álbum que no fuéramos agravar la batería y luego el bajo y luego de hecho grabamos canción por canción no instrumento por instrumento hasta que no estaba terminado una canción

Voz 2 20:24 no pasado no pasamos a la siguiente y eso nos obligaba

Voz 1003 20:26 estar todos todo el rato involucrados en el proceso vivirlo como como una experiencia a todos juntos

Voz 2 20:32 claro y además no elegisteis mal la Granja Escuela porque es uno bueno ya que voy a grabar me cuarto disco pues se en lugar de hacerlo en Tres Cantos mi pueblo me voy a Berlín que eso es como para un mitómano de la música como Port Aventura a los Hansa Studios el lugar donde ha grabado U2 David Bowie o Iggy Pop

Voz 5 20:48 que vamos a ver buscaban

Voz 2 20:51 es un poco esa esencia pero que si se te aparece Bowie

Voz 5 20:53 en el estudio de la verdad que quiere decir realmente viene de Insein

Voz 2 21:01 pero qué queda de esa esencia hablando un poco de realidad no aparte de los instrumentos no sé ya sé además que habéis tocado todo lo que ha creo que es la primera banda que ha usado todos los instrumentos que había

Voz 1003 21:11 me Hansa Studios pues eso nos dijeron es que había o tenían una usted que en el que apoyaba las tazas de café entonces ni siquiera ellos sabían yo creo que

Voz 2 21:19 el utilizar ya había algo que nos dejaran tocar en plan aquí estornudo David Bowie esto no lo hemos lavado desde entonces aquí no puede dar lo utilizan Si te gusta lo puedes comprar por diez veces el precio normal de mercado porque verdad se vende no tiene Bowie porque además esto entronca con con otra característica el disco grabado sin pensar prácticamente para nada en cómo se iban a traducir las canciones del disco a los directos por lo tanto ahora tenéis aquí una etapa en la que estáis red descubriendo cómo adaptar esas canciones echáis de menos no haberlos comprado por diez veces más su precio la selecta o el pin y porque ahora no sabéis cómo tocarla

Voz 11 21:53 canciones no es que no se hubiera dado igual aunque hubiéramos tenido el CES la feria estoy el tímpano no sabemos de qué manera entró eso dentro de del propio tema no sea que no a lo mejor escuchando el disco después de claro

Voz 2 22:07 anda pero si aquí es esta pasada por aquí metida por allá claro vosotros siempre decir que que el disco tiene hay una palabra clave que es proyectar no que muchas veces estabais tocando sin saber muy bien cuál iba a ser el resultado de que había que imagino

Voz 5 22:20 Nahr donde iban a caber donde iban a encajar cada conservaron sudaba tinta proyectarla tener que imaginar

Voz 1003 22:27 qué es lo más gracioso de todo es que era imposible imaginarlo cuando llegamos a hacer la mezcla con con David Friedman que es un productor norteamericano con que hemos mezclado que es alucinante ahí sí que Llanos voló la cabeza pero cualquier cosa que hubiéramos podido imaginar acerca de cómo iba a ser el disco al final el no es no es la nuestra barrió en los la voló Illes y es fantástico porque era justo lo que andaba buscando

Voz 2 22:54 bueno el caso es que sin duda Vetusta Morla lo ha vuelto a hacer si tenemos que proyectarnos al futuro pues tenemos un montón de fechas por delante el uno de marzo estarán en Lima el tres de marzo de Chile nueve de marzo en Bogotá diez de marzo Medellín quince en Ciudad de México diecisiete dieciocho de marzo en el Vive Latino también en México y el Montevideo Buenos Aires y luego volvéis a España esto vamos a dar la fecha de aquí porque la gente lo de irse a Latinoamérica pues igual coincide que están ahí pero les vendría mejor saber que estaréis el veintiocho de abril en Salamanca el tres de mayo en Murcia cinco de mayo Sevilla doce de mayo A Coruña diecinueve de mayo Barcelona el veinticinco de mayo a seis

Voz 1003 23:29 doy os vais a Portugal estáis en Port

Voz 2 23:32 todo el veintiséis en Lisboa uno de junio Valencia veintitrés de junio como la canción Madrid treinta

Voz 9 23:38 en Bilbao y hablando de la canción se llama veintitrés de junio la misma veintitrés de junio

Voz 2 23:45 que es el cumpleaños de Zidane o porque es el día que murió Marujita Díaz

Voz 5 23:49 por eso segundo bueno pues Juanma

Voz 2 23:55 escucho David muchísimas gracias por venir por venir un día como hoy además arrancando el año vamos a hacer que esta cuesta de enero sea nuestra rampa de lanzamiento que tengáis un año maravillosa hay muchísimas gracias por muchas gracias

Voz 26 24:21 no

Voz 27 24:28 la canción y al final no hay más que comedia

Voz 28 24:45 y yo

Voz 23 24:52 por mi vida debe