La Pinacoteca del arte: "La última cena"

Voz 2 00:00 continuación la historia del arte como nunca la ha escuchado hoy la última cena de Leonardo da Vinci madre mía que sopor no me tenía que haber tomado el último chupito

Voz 3 00:18 a ver avalada ya ha hecho la cuenta somos trece así que tocamos a catorce con setenta monedas de plata cada uno vale vale muy bien yo lo que digáis pero yo creo que debería pagar menos que no he tomado postre bueno bueno pero tras tomar un café me dirá es que vale lo mismo un cortado que una tarta de Santiago por cierto lo Santiago quedado buenísima ahí gracias maestro pero no discuta el suyo ya está movimiento que pueda yo me voy a casa vale pero como los entrantes han sido compartidos sí que los divido entre trece no

Voz 4 00:51 sí yo lo que dije pero creo que lo justo sería de entre doce que yo al ser celíacos dos sí sí

Voz 3 00:57 pero ha escogido una croqueta Judas que somos celiacos para lo que nos da la gana es el requisito dividimos todo entre trece teológicas da algunos padres su postre bien correcto perfecto para ver yo lo que digáis pero es que yo no he tomado vinos pero sí el vino lo puesto yo convirtiendo el agua ya el agua así que hay que pagarla ir de cámaras a mí cobran el solomillo y la croqueta y el resto lo podáis a escote es lo más justo no vale todo bien de acuerdo vale Pombo cinco monedas de plata de propina chicos vales es igual todo bien no que decida estará bien a ver yo lo que diga esto pero no dejaría propina los camareros ya ganan su sueldo a nosotros no nos dan propina por predicar bien no vale pues no dejamos propina pero ya que estamos todos aprovechamos irme para gays del regalo de cumpleaños del ángel Gabriel vale vale guardias si lo solucionamos ya ni de maestro a ver yo lo que espero es que a mí no me dijiste y nada en ningún regalo sí lo hablamos volviendo del Sinaí Judas yo ese día igual no estafa cuando comemos en Emaús igual estaba en el baño

Voz 5 01:59 está en el grupo de Whatsapp respondiste con un poquito con el pulgar hacia arriba pues esto hola puso instó puñetas a Judas me puse esto puritana pues esto pollito yo no lo recuerdo no tengo aquí te lo enseño que pusiste imputa pollito

Voz 3 02:12 no no hace falta maestro en usted bien puesta haciendo todas las cuentas tocamos a XXXIII monedas de plata cada uno a treinta treinta monedas de plata sí que me dejaste y sólo comprando regale compro en seda hay algún problema Judas

Voz 4 02:27 no maestro vale vale bueno sí que ahora me pillas in efectivo pero un segundo que estoy seguro de que puedo conseguir las treinta monedas en un periquete