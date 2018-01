'La Ventana de la Tele' (02/01) | Los rostros y voces televisivas que triunfan en el musical ‘Billy Elliot’

Voz 1 00:00 tu Lillo buscábamos fueran nada que no tuviéramos en casa con un arma en la mano que seguro que da más miedo

Voz 2 00:07 que les quede a mi madre y sé que con

Voz 3 00:09 carrera no llegaría a ningún lado Iker sintió no será

Voz 1 00:12 ya en la vida salir a este programa en la famosa Giscard bueno dice con cierta como que la Copa la tengo directa malo que el pasado lunes que tirar hacia adelante no te amargas el presente lo digo por experiencia

Voz 4 00:41 pues sí porque esta tarde el plató de Mariola se viste de gala recibe a tres actores Teresa trazos a los que hemos visto en series de televisión muchísimo pero que ahora están en Madrid en el Nuevo Teatro Alcalá que han venido esta gente tiene función dentro de dentro de un cuarto de hora

Voz 5 00:57 costado y los oyentes el esfuerzo que hacen estar aquí dentro de nada tiene que estar allí

Voz 4 01:01 están ahí al frente del musical del que todo el mundo alaba Ikea para bien que los estamos refiriendo a Billy Elliot que el pasado viernes día treinta de diciembre llegó ya a las cien funciones

Voz 1 01:19 se llevó a los pies trece que me encantó me encanto y cuando lo digo pues lo vi poco después del estreno disfrute y quiero volver con mi hija porque me parece que es ese tipo de musical que

Voz 4 01:31 que llevar a los niños para que sepan lo que es el talento sobre a este pues ahora les va a preguntar a Jos porque menos menos Billy abrir el mundo está aquí su padre su hermano Tony la señorita Wilkinson su profesora de baile es decir Carlos Hipólito Adrián Lastra Natalia Millán que tal hasta ahora

Voz 5 01:50 pero bueno decíamos antes que es la primera vez que que que se entrevistan juntos a a colación de Billy Elliot que esto

Voz 1 01:56 juntos en este es curioso en un estudio que llegar las cero las tan buena ocasión

Voz 4 02:03 oye pero que estos en directo que son las seis y catorce minutos las cinco catorce en Canarias esta tarde noche detenido función no tenemos que extraerse por eso digo pero no sois de meteros en capilla de seguir nosotros nacimos a la capilla

Voz 1 02:19 a mí porque cualquiera diría que cuidarse la voz estar calla

Voz 5 02:28 que cuidarse hay que cuidarse lo pero que Carlos Hipólito calle el simposio

Voz 1 02:33 al calor del cargarán

Voz 3 02:36 yo no pero sí es verdad que esto si es necesario sí antes de cada función o cada función pero sí cuando tienes que hacer promoción no quiere decir que cuando ya estrene es un musical una obra de teatro una serie eso no quiere decir que no pueda venir a promocionar claro si tienes tiempo y puede si tu trabajo usted dejan

Voz 5 02:54 hay que hacerlo muy bien esto deberíais decirlo más veces porque habitualmente sólo se hace para el estreno

Voz 1 03:01 si las cosas se recordarlas

Voz 4 03:04 yo ya con Carlos Hipólito Hipólito ya para que una vez que es lo mejor venir aquí antes porque así va calentando la voz lo tiene claro

Voz 1 03:12 sonrisas Sonrisas y lágrimas

Voz 1504 03:14 hay que seguir hay que seguir hablando del tema hay que hay que hay que dar porque hay muchísima gente que se pierde el estreno y entonces la obra sigue ahí yo creo que esta tendréis años para promocionarla

Voz 5 03:23 para los esperamos que va a seguir

Voz 4 03:26 no que que os a vosotros a mí también claro pero soy un espectador que igual que a Mariola le encantó después tuve la suerte de ir el día en el que va a la prensa y no diré porque ya lo mejor lo habrá escrito por ahí pero una voz muy autorizada que escribe que sabe que ha visto muchos musicales

Voz 6 03:44 a mí me dijo que me había gustado mucho más que el de Londres

Voz 5 03:49 eso sí tiene claro

Voz 4 03:51 más allá pero vamos ya estará esperando es decidir si estará adscrito estar ha dicho por ahí sí seguro seguro porque ha visto muchos musicales con todo eso con las cien funciones con el productor diciendo que nos asuste y espero que esto va a llegar al millón de espectadores eso

Voz 7 04:05 mucho tiempo no hombre por la impresión que las impresiones que estamos recibiendo de los espectadores yo creo que sí porque todo el mundo sale feliz encantado nosotros mismos somos conscientes de que tenemos pues una tú has dicho antes que es una una joyita no es verdad así que ellos sí yo creo que que vamos a estar mucho tiempo

Voz 0337 04:23 hemos tenido el teatro prácticamente lleno todos los días es que es un teatro muy grande porque doscientas localidades prácticamente hasta desde luego estas Navidades hasta abarrotado y los demás días pues prácticamente todos los días así y lo más bonito de todo sabes que es que la gente siendo como es un espectáculo que además solamente se puede ver en Madrid porque es muy complicado técnicamente y así que todo el que quiera venir a verlo tiene que venirse a Madrid averno es un espectáculo que a pesar de lo de lo aparatoso que es estreno gráficamente hablando de lo que la gente habla cuando sale no es de eso no te dicen o qué espectáculo que maravilla cómo se mueven las cosas como sube como a lo que dicen es lo que he llorado porque si eso bonito no

Voz 1504 05:07 porque es tierno a mí es una de las cosas que más me gustó pero el personaje de Adrián también tiene un punto Es verdad que recuerda mucho a la peli que la Velilla TDAH te da ese conocimiento pero caray David Serrano que obra de arte ha montado en el escenario yo no sé si sois conscientes de que realmente

Voz 5 05:27 él bueno claro Él ha conseguido esto vosotros lo levanta cada tarde pero sin su cabeza sin su visión sin subsanado digamos también cinematográfico y musical no se habría sido posible no porque además fíjate a me voy aprovechar esto que decís porque en algún lugar escuché algo de que esto era una franquicia cosa que no es cierta o no se ha cansado David de explicarlo pero siguen comentando no entonces no es una franquicia en absoluto es una creación propia es verdad coreografías son las originales es verdad que el ves tú no El Vestuario no no no partitura coreografías además hay una es realmente una creación de de

Voz 7 06:06 los jóvenes de las canciones que son las a Currás montó muchísimo y son las mejores versiones de canciones que yo he tenido entre mis manos

Voz 4 06:13 es decir una cosa porque después de escucharte a ti Mariola a alguien que no haya visto el espectáculo puede pensar bueno me voy a encontrar aquí con un mastodonte que donde la aparatosidad desde luego la aparatosidad es como cuando hablan de los jugadores de la NBA que lo mejor es que parece que lo hacen sencillo quiero decir que aquí la aparatosidad no se come

Voz 0337 06:31 si se come a la historia no no a vuestra

Voz 4 06:34 ha puesto a interpretación nos hace sombra

Voz 0337 06:36 muchos no por eso decía yo antes que que lo más bonito es que es una algo es un espectáculo yo creo que deja un recuerdo emocional en la gente que lo ve por eso mucha gente quiere repetir yo cada vez estoy más convencido a medida que pasan los años y me sigo dedicando a esto que lo que realmente te llena un teatro es el boca boca está claro el boca boca de esta obra está siendo muy bueno por eso porque la gente sale emocionada

Voz 1 06:59 como Adrián que te te veo muy callado muy pues

Voz 4 07:02 esto ha dicho para Haití está reflexionando y yo a ti te he leído por ahí que este músico mira que tú has hecho musicales que este marca ya un antes y un después tal y como está Madrid ahora después de después del recorrido de musicales que han poblado la Gran Vía y hasta ya hasta la calle Alcalá en Madrid eso son palabras mayores no que este marque un antes

Voz 3 07:22 pues sí pero yo creo que tenemos el honor y la suerte de poder tirarnos este órdago de decir que por primera vez creo que se hace un musical como se tiene que hacer en España me refiero a que se le da la misma importancia al baile a la canción a la interpretación que nunca está algo por encima de lo otro nunca hay el que el actor o el o el bailarín o el cantante un llámalo X que cante baile que luego diga el texto que no eso me acuerdo que lo de los ustedes fíjate yo también lo decía hace muchísimo tiempo que el personaje no cante el actor personaje canta cuando no se puede expresar más emocionalmente hablando llega la coreografía cuando ya la emoción cantada no es tanto entonces tiene que llegar la coreografía pero toda va desde una verdad desde una dirección que por eso es la suerte que tenemos de David Serrano de estar en sus manos porque la forma de hablar a forma de dirigirte y la forma de enseñar esta esta hermosa historia está contada con el corazón básicamente Si tu cuenta una historia desde el corazón se Elliot sea lo que estés contando siempre va a llegar da igual la monstruosidad que tú tengas a tu espalda las luces que tú tengas que si tú no sin no hay un estómago y un corazón que hable la gente no va a salir diciendo jobar lo que llorar

Voz 0337 08:45 a veces hay una cosa que que a mí me me hace sentirme especialmente orgulloso de estoy Billy Elliot qué es lo que han hecho estos productores este equipo de dirección encabezado por David Serrano que es crear esta escuela Billy Elliot para que los niños han estado año y medio antes de de empezar estrenar han pasado mucho menos tengo por ahí no tenemos sesenta niños con tratábamos ahora mismo porque hay cinco

Voz 4 09:11 partos incluida días son doce en escena ocho niño

Voz 0337 09:14 así cuatro niños entonces son doce por cinco pues son sesenta pero quiero decir ya se están preparando nuevas gente esto lo que digo que a mí me hace sentirme especialmente orgulloso es que realmente tienen unos maestros buenísimos en todas las disciplinas danza clásica claqué acrobacias e interpretación canto

Voz 8 09:31 y pensemos que dentro de veinte años habrá dos o tres una generación entera de al menos cuarenta cincuenta actores con una preparación

Voz 5 09:43 claro que hay que decir que esa escuela continuo Álvaro escuela forma parte del espectáculo se ha conseguido tienen yo creo que esto va a salir lo plan ADO para los Juegos Olímpicos es muy interesante delante en Vigo que está detrás también la Escuela de Víctor Ullate Carmen Roche hay

Voz 1504 10:02 a mí me ha gustado mucho también pensar que este musical también está apoyado por una tele siempre tan denostada no Lee que una televisión también haya apostado por una cosa que que es insólita en su en su panorama por qué es tan difícil levantar un musical

Voz 7 10:16 hombre en primer lugar por la inversión más que supone no se corre un riesgo en riesgo realmente muy grande e también normalmente son reparto

Voz 5 10:26 dos grandes formado

Voz 7 10:28 los multidisciplinar multidisciplinar mente entonces bueno pues tienen una serie de de dificultades eh

Voz 5 10:35 no quiere decir que sean mejor espectáculo que una obra de tres personajes simplemente claro en principio es mucho más caro y encontrar al elenco adecuado pues es es complicado ya tía Adrian esto como te llega

Voz 3 10:45 jugada a mí me llevó hace un año y medio que me lo dijo David Serrano que

Voz 4 10:50 todos sus compañeros como diciendo no sé si me ha llegado antes que a vosotros

Voz 1 10:54 no no no no no

Voz 3 10:56 no no se llama David y te dice que este papel si estoy haciendo esto a mí me habló de Carlo ya me dijo basta Carlos Hipólito será el padre del ganchos como el gancho

Voz 5 11:07 hasta el momento coja bajaba que dicho que dice Valero

Voz 3 11:11 venga abajo no pero claro yo y a mí me da mucho miedo el futuro nunca soy muy celoso de este futuro porque no sé lo que viene el futuro es algo

Voz 5 11:20 que no existe aventuro no existe

Voz 3 11:23 entonces yo decía un año dentro de un año hacer es que no lo sé no lo sé me acuerdo que fui a ver a los niños unos meses después al estaban estaban ensayando elevan formando la escuela en el teatro en el Calderón que está dando no según los vi ensayar según los vi el amor que tenían la comunidad que eran que eran yo a los que vieran como diez niños esos niños ya formaban la palabra teatro que es conjunto que es unión

Voz 5 11:50 guau yo quiero yo lo que a esta hora hablando de cosas pero ahora

Voz 4 11:55 de son de la capacidad de superación y de de todos esos valores que van tan unidos también a vuestra profesión que no sé si esos ha hecho sentir

Voz 5 12:05 la un poquito más de la mitad pues eso yo creo que el auténtico valor

Voz 7 12:08 esta obra más allá de que la el esfuerzo de producción haya sido tremendo de todo el corazón que le ponemos que es que los cambios de los niños talento sismos que están que que han encontrado de la formación que es algo maravilloso y que además va a tener una trascendencia muy importante en este país yo creo que precisamente lo más importante de este espectáculo es creo que eso yo no sé porqué yo soy agnóstica últimamente habla mucho hablo mucho de alma es un espectáculo de acuerdo con alma pero más allá del duende es con alma es creo que puede ser definitivo el impacto que puede tener en en la sociedad española vivimos en un país con una rito qué falla cultural ya lo sabemos pero en concreto en cuanto a la danza la riqueza que tenemos en este país en cuanto a danza es enorme

Voz 1504 12:55 qué importancia le da

Voz 7 12:57 desde las administraciones en el plano de la educación tenemos una joya que es el la danza española la escuela bolera en concreto que tiene el mismo valor que el que el la danza clásica esto los niños no lo aprenden en los colegios la danza no existe en España salen bailarines magníficos yo no sé si por la dieta mediterránea por el carácter porque a todos nos nos gusta mucho bailar da bailarines magníficos iraquí no pueden trabajar Se van a Estonia les añade el el problema que yo ya lo sabía pero me llega mucha gente mi niño ha salido diciendo que le encantaría bailar o pues Métele en clases de baile no porque es que su padre dice que le van a decir que es mariquita perecer digo

Voz 5 13:36 no si no no puedo decir pues cree telón sigue pasando los niños hacen fútbol las minas hacen valer entonces yo tengo mucha esperanza en que esto rampa el canciller procesarla mentalidad no

Voz 0337 13:49 a Billy cuente la historia que Billy Elliot sea una historia de la consecución de un sueño

Voz 8 13:55 es practicamente imposible no en unas condiciones

Voz 0337 13:57 muy difíciles y que él se consigue gracias a la solidaridad de tanta gente que además lo está pasando mal es algo Tura es algo que haces

Voz 8 14:06 yo creo que cualquier niño que venga acompañado de su familia a ver esta obra y que por la razón que sea la que sea se sienta diferente a los demás

Voz 4 14:18 yo creo que se va a sentir un poquito más acompañada niña ya hemos yo

Voz 0337 14:21 pues ya está por eso es más fácil

Voz 4 14:25 esta esta función yo creo que no está alimentando mucho a todos los que se encarga de de de matar muchos fantasmas puesto creemos que han aparecido por aquí el el amigo de Billy Elliot

Voz 1 14:38 a ver si ganamos maravilloso maravilloso

Voz 1504 14:41 luego Mata otro otro tópico hoy es que bueno que nosotros estamos diga somos de segunda mano un país de segunda en cuanto a musicales y demás lo que aquí hablamos mucho de la ficción propia siempre decimos que estamos en un momento estupendo y que España ha conseguido hacer una ficción nosotros aquí la defendemos mucho siempre hay mejores cosas peores pero en fin pasan buen momento yo creo que este musical pone un poco a la altura de cómo deben ser marca una senda de la que no se puede ya darnos podremos aparte

Voz 5 15:08 pero la forma hacer si es decir los ánimos

Voz 1504 15:11 Kyle rotundo es un buen musical que que que está muy bien hecho muy bien contado muy bien interpretado es un musical de Soler ha habido otros musicales menores te quiero pero éste me parece que es muy contundente no y todas

Voz 3 15:24 yo siempre a mí me han dicho esto musical va a marcar un antes y un después en la en la historia de España no hablando de una forma bastante absurdo contar Nieves Concostrina

Voz 1 15:35 a ver

Voz 3 15:39 la historia de cómo hacer un musical y eso no depende del que está encima de un escenario sino que produce y el que dirige si tú produce si diriges Iker es decir no pasa nada tú vete al tres dilo al día el texto que se te entienda loca pero claro se tiene que ganar muy bien es que yo soy soy muy Toni muy como el personaje Billy Elliot soy soy muy duro

Voz 5 16:03 el hasta sí porque

Voz 3 16:05 porque da igual lo que hagamos nosotros ahora mil Elliot sitúa el año que viene produce es X musical musical X por por por persona y no le pones el amor real que se necesita

Voz 1 16:18 no no sirve de nada no hay porque no hay no hay Dios

Voz 0337 16:22 acepto de que un teatro musical no es un concierto es decir tiene que haber personajes creíbles más allá de que canten bien que bailen Biden etc pero tiene que ser algo que llegue y que tú te creas la historia te creas personajes sino algo que vas a un concierto no haber una obra de teatro

Voz 3 16:38 pero mira luego hay conciertos hoy no me puedo levantar mínimamente era un Josep Bosch

Voz 5 16:43 queda mes de David es David pero la forma

Voz 3 16:46 dicen que se tenía de ahí de trabajar personajes era realmente

Voz 0337 16:49 exacto sí sé hacerlo

Voz 3 16:52 pero a la hora de contar esa historia pero luego pasó hoy no podrá contar vienen otras producciones que son coproducciones

Voz 1504 16:58 y dices vale muy bien es impresionante es pero no superado donde sí pero yo iba es decir este este musical igual que determinadas series lo que hacen es educar la retina al espectador en una dirección y entonces eso hace

Voz 5 17:10 luego el espectador se han poquito más exigente porque si lo

Voz 1504 17:13 vamos subiendo el nivel nunca llega

Voz 5 17:15 a eso no dos hombre yo tengo que partir una lanza a favor de algunos en los que yo he estado que sí sí ante en el gol de la FAD pero es verdad que vamos vamos vamos

Voz 0337 17:28 que más que yo creo que hay que hay que desterrar un poco esa cosa que que arrastramos un poco probablemente pues la estela del mundo de la Zarzuela en el que importaba mucho más la voz la voz cantada que la voz hablada y que daba igual que los actores hablaran no dijeran el texto mejor o peor mientras que luego cuando llegara a la canción canta maravillosamente bien creo que eso ya no es aceptable en el teatro música

Voz 5 17:51 pero pero también yo creo que es por otra cosa es porque ha habido mucho prejuicio contra contra el teatro musical en España pero incluso desde nuestro propio gremio no dan superamos superiores sí sí bueno él y yo somos adoramos el musical donde yo veces musicales cuando tenía diecisiete dieciséis diecisiete años pero nosotros y yo tengo muchos compañeros que les parece una génesis o no entonces no se han dignado jamás estudiar canto ni mover el esqueleto porque les parecía un poco

Voz 7 18:19 esa o de segunda categoría entonces afortunadamente esto ya ha cambiado la gente joven se prepara en nuestro en nuestra compañía

Voz 5 18:27 hay una gente a la generación Maradiaga ya es otra historia más preparada pero claro de de nuestra edad es que no hay mucha gente que pueda cantar y hacer piruetas como te haces tú hombre yo creo que no creo que decir que que eso pertenece a un género bien

Voz 4 18:43 por es una esto es una paleta con perdón

Voz 5 18:46 de nada vale tanto tontería es una excusa cambian de una cosa

Voz 1 18:51 de mal pagador decir jo mí

Voz 4 18:54 ahora existe también porque

Voz 5 18:56 qué hacer para prepararme para poder hacer pan

Voz 1504 18:59 pero el espectador es igual que la frase ésta de no yo es que no veo cine español los cretinos estos que dice claro yo es que no voy al cine español si son cretinos Roberto no me eh

Voz 5 19:08 claro es que el mundo pero yo no veo no veo cine malo o no veo teatro Málaga parece fantástico pero igual además he llegado a la conclusión de si me equivoco no hay perdón si me equivoco creo que sean todos pero la mayor parte de la gente que yo conozco que dice es que a mí los musicales no me gustan suele ser gente que tiene muy mal pero musical adelante no hay no le llega no le emociona porque es gente son mejoraran

Voz 1 19:32 Teatro musical bueno y malo como si el como después criticó

Voz 4 19:36 porque Adrián es cierto que a ti te dijeron que un musical que tú no servía para esto si bien quien te lo den cuenta luego cuéntalo

Voz 3 19:43 si el musical en el dedo y Wayne vino condición hay ocho años recién cumplidos y yo entré pues imagínate eso era la fiesta te dan un contrato con suelo caerá dentro de lo que es este mundo era muy bajo pero desde donde yo venía que era electrónico yo decía a mis padres es decir esto es una barbaridad Adrian como te vas a llevar esto mi madre y que lastimado mi madre encima lo está escuchando

Voz 5 20:09 cómo se llama tu madre como un beso la madre Lola no se preocupe

Voz 3 20:13 firmando el contrato dice oye una cosa

Voz 5 20:16 vosotros no necesita de alguien para poder limpiar eso

Voz 1 20:20 ahí va

Voz 3 20:23 ah pues ya los quince días de firmar el contrato ensayar hablaba me dijeron que no era buen actor sí sí cuánto cuánto aprendí eso es que Juan que pasó te fuiste mexicana Arturo no yo pedí trabajo de dije pues si yo no valgo para un personaje puedo decían pues hay uno del elenco que tiene tu perfil iba a hacer tu personaje todo yo decía así él tiene mi perfil yo tengo el suyo entonces darme aunque sea el suyo me hicieron una prueba para eso tampoco tampoco tampoco yo dije oye tramoyistas y está diciendo

Voz 5 20:55 zona que lo dijo por favor pero no

Voz 1 20:57 el orgullo de palabras pero sí sirvió como dejando claro claro eso bueno ya estaba se tiene que aprender y de los golpes aprendes mucho y aprendo mucho de golpes por todos los que hemos recibido todo es maravilloso Carlos Hipólito Adrián lastrada Natalia Millán que no sé si la llamada en Londres pero Lage que quedan cinco minutos enseguida la van a recibir desde el camerino

Voz 5 21:40 esto no les vayan a verlo vayan