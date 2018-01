Hora 25 Deportes (02/01/2018)

Voz 1 00:00 ah

Voz 0295 00:04 hora veinticinco Deportes con Jesús Gallego

Voz 0919 00:13 hola qué tal muy buenas tardes gracias a todos por escuchar el programa ya podéis estar tranquilos que mañana vuelve el fútbol por fin mañana octavos de final de la Copa del Rey partidos de ida a las siete jugarán el Formentera el Alavés Lleida y el Atlético de Madrid partido donde va a debutar Diego Costa y también Vitolo en el equipo de Simeone y mañana a las nueve Cádiz Sevilla se estrena Montella en el banquillo del Sevilla en esa visita a Cádiz parece que jugará N'Zonzi al que sea liberado de su castigo tras el cambio de entrenador y mañana también a las nueve Unión Deportiva Las Palmas Valencia ya hasta aquí la Copa aunque además de la competición estamos en pleno mercado de fichajes el mercado de invierno y entre todos los nombres que hay en el mercado de invierno destaca uno Philippe Coutinho brasileño centrocampista juega en el Liverpool bueno juega cuando juega porque ayer el Liverpool jugó en la Premier Coutinho estuvo fuera de la convocatoria pudo venir al Barça el pasado verano y puede venir ahora fijaos la marca Nike no sé si voluntaria o involuntariamente anunció que las camisetas del Barça con el nombre de Coutinho iban a salir inmediatamente a la venta bueno eso provocó la reacción del Liverpool que se está pensando si demandar a la marca deportiva pero parece que el nombre de Coutinho puede ser el del mercado de invierno ciento diez millones fijos más cuarenta en variables se convertiría Si llega al Barça por esos ciento cincuenta en el jugador más caro del mercado de invierno mientras tanto el Barça no dice ni mu Adrià Albert buenas tardes

Voz 0717 01:58 qué tal Gallego buenas tardes el único mensaje del club es de optimismo en este sentido con la posibilidad de poder fichar a Coutinho ahora durante el mercado de invierno la postura del Liverpool ha cambiado ya no es tan firme como en verano y por eso el Barça ve opciones reales de poder traerle ahora son conscientes de que no podría jugar la Champions pero desde el club le quitan importancia a este hecho la oferta la comentabas ahora ciento diez millones fijos más cuarenta en variables unos ciento cincuenta millones o incluso un poco más el Barça confía que esta vez el Liverpool la va a aceptar aunque también es verdad que se mantienen prudentes ante esta situación el jugador está loco por venir al Camp Nou aquí lo comentabas también todo parece encaminado para que sea así porque ayer no jugó con el Liverpool y el otro día la marca Nike anunció teóricamente por error su llegada a Barcelona así que veremos qué pasa pero insisto el Barça optimista con la llegada de Putin

Voz 0919 02:55 en el Liverpool ayer no jugó pero es que el Liverpool tiene partido el próximo viernes hay quien dice que que si hay una leve lesión muscular está mosqueado Klopp Álvaro de Grado buenas tardes

Voz 2 03:09 buenas tardes y decir que no

Voz 3 03:12 ayer probablemente tampoco juegue este viernes que juega el Liverpool contra le Bertone en la FA Cup la competición inglesa y efectivamente la sensación ha cambiado de que el Liverpool lo puedan perdón que puede permitir que Coutinho paya el Barcelona lo único iban a intentar forzar es para no perderlo esta temporada confirmar que se vaya el Barcelona confirmó la hora pero que vaya en verano cuando a Klopp le preguntan por la situación de Coutinho pues ironiza sobre el tema

Voz 1145 03:38 he leído alguna cosa sobre ello pero no puedo decirte nada más porque no hay nada en el mundo ahora mismo que me generen menos interés que esto pero alguien me lo ha comentado y he pensado que gran historia

Voz 0919 03:48 Coutinho el hombre de moda en Barcelona aunque Adriá hay otro también esta tarde y esta es una buena noticia de que tiene el alta médica en el equipo de Valverde

Voz 0107 03:58 sí a la espera de Coutinho podemos decir que den Bell es el primer fichaje del Barça en el mercado de invierno el francés llevaba días ya entrenando con sus compañeros totalmente recuperado de su lesión y hoy tres meses y medio después de caer lesionado en el campo del Getafe ha recibido el alta médica hay podrá volver a jugar el jueves en Vigo si Valverde lo considera oportuno además esta tarde han vuelto los tres jugadores que faltaban por llegar tras las vacaciones de Navidad Messi Suárez y Mascherano ya están los tres aquí con el grupo el Barça ha empezado a preparar este partido del jueves frente al Celta ida de los octavos de final de la Copa del grado

Voz 0919 04:29 días Adrià enseguida más nombres del mercado de invierno y enseguida la última hora de los partidos de Copa de mañana pero antes como siempre en la que el vuestros mensajes en el whatsapp

Voz 4 04:38 después llegó ahora tapa

Voz 5 04:41 ahora para tapar los problemas que tiene en Madrid que viene Hardy que hay Ike para no sean para tapar el fracaso aunque lleva encima viene Harry Kane que para no desde luego lo que bailo medio comunicación para tapar y encumbrar a Florentino Pérez yo no sé en qué os lo pagará vamos ya no doce

Voz 1145 05:04 el fracaso después de cinco titulares

Voz 6 05:06 en un año y como me encantan los oyente dale venga

Voz 0295 05:10 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica y vinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarto

Voz 7 05:24 yo veinticinco señoras feliz Navidad hizo en mi año y el delantero centro del Atlético de Madrid Kevin Gameiro no se valora hay que darle partido hay que darle partido ETA ha jugado muy bueno pero hay quedaría partido ni Vitolo Ny digo Porta no digo nada yo digo nada buena yo tiene que jugar tienen que quiero eh venga muchas gracias

Voz 0295 05:56 veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 8 06:02 exprésate

Voz 0919 06:05 en feliz año a todos empezábamos venga el otro nombre del mercado es Kepa Arrizabalaga el guardameta del Athletic del que en los próximos días vamos a saber si se queda en el Athletic aussie se va al Real Madrid Javier hola qué tal Gallego pues

Voz 9 06:32 echar Se va a venir al Real Madrid no hay prisa no es un fichaje inminente en el sentido de que al Madrid tampoco hace falta no tiene urgencia en la portería tiene a Keylor Navas tiene a Casilla pero Kepa quiere jugar en el Madrid el Madrid si va a pagar esa cláusula de veinte millones de euros para que el futbolista milite en el Real Madrid que quién va a ocupar la portería no lo invento el doce de febrero lo normal es que es lo que la juegue Keylor Navas que sea el titular pero que quepa esté ahí como proyecto de presente y de futuro para para el Real Madrid el equipo blanco podría esperarse al verano e incorporarlo gratis pero bueno hay un acuerdo con el jugador y con su entorno para que quepa venga al Real Madrid que se vaya formando en el equipo el equipo blanco si va a haber más fichajes en el Real Madrid la idea es que no que no haya más en este mercado invernal que todo se se encamine al mercado de verano iba a cometer dos grandes fichajes esa es la idea pase lo que pase consigan o no títulos el Madrid va a hacer grandes fichajes este próximo verano uno de ellos en la delantera de momento pues los nombres que tenemos en la cabeza que somos de Hazard lo de Cain sí cómo no siempre está remitiendo el caso Neymar pero acaba llegar al Paris Saint Germain aunque el club son conscientes de que Neymar no es todo lo feliz que pensaba iba a ser en el Paris Saint Germain

Voz 0919 07:45 así que quepa llegará en los próximos días a Madrid en el Athletic por el momento no dicen nada el jugador sigue con la baja médica hoy entrenó al margen de sus compañeros enseguida la última hora de la Copa que mañana por fin vuelve

Voz 0919 09:16 mañana a las siete octavos de final Copa partidos de ida Lleida Atlético de Madrid el Lleida que ya sabes dio el campanazo en dieciseisavos eliminando a la Real Sociedad en la noticia en este partido sin duda alguna es el posible debut de Diego Costa hay Vitolo que están en la convocatoria del Cholo Simeone Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 1576 09:37 qué tal buenas tardes Gallego los dos nombres propios sin discusión los dos fichajes de invierno que ilusionan y mucho a la parroquia del Atlético de Madrid hoy se deshojando la margarita uno porque sale de lesión y el otro porque había dudas de si va a llegar el tránsfer pues así lo dejaba claro hoy Diego Pablo Simeone

Voz 14 09:55 te exigen habilitado en los dos han confirmado que tanto Vito lo cómo dio se hacen habilitado para ser parte de nuestro equipo ahí bueno en consecuencia mañana los dos serán convocados al partido

Voz 1576 10:11 dieciséis convocados aunque eso sí ninguno de los dos gallego por la última prueba van a ser titulares Gameiro vitoreado van a estar en punta de ataque ICO Rey Carrasco en las bandas por lo tanto al hispano brasileño y al canario a tocar esperar en el banquillo otros nombres propios sin lugar a dudas los de diez tú Gaitán no entra en la lista no cuentan ya ambos van a salir en este mercado

Voz 0919 10:31 ahora contamos por dónde puede ir el futuro de Vietto gracias Talavera mañana también en el Cádiz Sevilla Se va a producir un debut de Woody y seguramente también una vuelta

Voz 15 10:43 porque en Sol

Voz 0919 10:45 hoy seguro que estará en la lista de Monte la que mañana se sienta por primera vez en el banquillo hispalense Fran Roquillos Sevilla buenas tardes

Voz 6 10:54 llegó muy buenas efectivamente arranca en partido oficial la era montera que mañana va a dar la lista ya

Voz 9 10:59 ha confirmado el italiano que N'Zonzi

Voz 16 11:02 era su primera obligación va a estar en ella Chun si es San Antón ves están llegando a juvenil bien disposiciones y ha o sea Toumani que que Sábato

Voz 17 11:15 ya está bien ha entrenado bien y es un grandísimo futbolista a mí normalmente no me gusta dar la alineación el día antes porque me gusta darla oficialmente primero los jugadores pero si está disponible para mañana también está disponible para el partido el derbi

Voz 6 11:30 bueno era su obligación porque tiene que recuperar un jugador que día tras día se desprecia la hoja de ruta era lo primero que había que hacer y no sólo lo va a llevar mañana sino que lo va a sacar de titular contra él

Voz 15 11:41 Henson sí que

Voz 0919 11:44 dicen algunos ha sido causa también importante en la destitución de Berizzo rompió el han puesto ya en Sevilla todavía no

Voz 1145 11:53 de aceitunas todavía no todavía no

Voz 0919 11:56 gracias compañero hoy ojito que el Cádiz en la anterior eliminatoria ya eliminó al otro equipo de la ciudad hispalense eliminó al Betis Ignacio de la cómo se toman esto con el Sevilla buenas tardes

Voz 18 12:06 te da buena le metió cinco

Voz 19 12:09 es la suma de la misma forma Álvaro Cervera

Voz 18 12:11 menos habituales le ha ido bien realiza con la ilusión de hacer algo importante en la Copa pero sí la obligación de conseguirlo el buen ambiente en Carranza Ibiza el choque Mateu Lahoz el Cádiz evidentemente va a por todas eso sí con los suplentes

Voz 0919 12:29 gracias Ignacio y mañana a las nueve de la noche se juegan otras dos eliminatorias Unión Deportiva Las Palmas Valencia en la Unión Deportiva Las Palmas debuta en el banquillo Paco Jémez que no para de tomar decisiones algunas drásticas a la cara como a él le gusta con los jugadores pero además las comunica en rueda de prensa no cuento con este este se tiene que buscar equipo se llame Aythami os se llame como se llame Nicolas

Voz 9 12:54 tras buenas tardes qué tal Gallego pues así es atrás

Voz 1621 12:58 queda una semana de trabajo donde ha concentrado el equipo un señalamiento de los defectos de la plantilla hay una limpieza encaminada a buscar el máximo compromiso de los jugadores en la primera convocatoria de Jémez destaca la presencia de Halilovic está recuperado de su lesión Gálvez el central que podría debutar en la jornada de mañana y como tú apuntabas la ausencia de Aythami que el propio entrenador le ha aconsejado que busque equipo para esta temporada quién llegó hoy fue presentado ha sido el extremo sevillano Jairo que a pesar de la mala clasificación del equipo no desdeñó la posibilidad de abandonar el Mein salen donde jugó sólo dos partidos lo primero que mira es la tabla y a la hora de

Voz 20 13:34 de valorar la la decisión final no pero bueno también hablando un poco del Clube con mi entorno creo que es un sitio del que puedo aportar mucho de mí no ahí bueno a ayudar en lo posible

Voz 0107 13:46 la mente podrá debutar el próximo fin de semana en el partido ante la Sociedad Deportiva Eibar

Voz 0919 13:50 gracias Nicolás y en Valencia bueno Valence va a tener mañana una novedad importante en ese partido porque creo que Marcelino no se va a sentar en el banquillo ya sabes que durante el periódico el periodo de vacaciones de Navidad tuvo un accidente automovilístico chocó con un

Voz 1145 14:06 jabalí

Voz 0919 14:07 todavía tiene algún problema en la caja torácica que impide au ha recomendado a los doctores decirle que no viaje en avión hasta Las Palmas novedades de la convocatoria a Fran Guaita buenas tardes

Voz 19 14:19 hola Gallego buenas tardes la verdad es que la copa que tampoco estuvo tocando en Palencia prácticamente todo pero lo que puede por consta que la convocatoria inicial hay tres jugadores círculos chao muestra en portería está a punto es el Papa neto que eso a dejar y como no puede jugar en Liga y van a ser titulares lo confirma hoy Rubén Uría el segundo de Marte el que mañana va a dirigir al equipo ya exigió habla de Vietto porque siguen negociando ultimando ya la negociación Gallego Valencia y Atlético de Madrid sesión con opción de compra no obligatoria el Valencia va a pagar finalmente dos millones de euros por la cesión de Vietto hizo establece una gente compra de trece coma cinco millones de euros no obligatoria más un diez por ciento de la futura venta para el Atlético de Madrid está negociando toda la tarde el Valencia Atlético de Madrid y además hoy el club ha traslado a Rafa mis jugadores estáis al las Activision a cobrar el Valencia dos coma siete millones de euros

Voz 0919 15:09 esta noticia que nos adelanta Fran el posible traspaso cesión con al Valencia de Vietto que parecía lo tenía hecho con el Sporting de Lisboa pero el Atlético de Madrid está negociando con el Valencia puede haber acuerdo y que Vietto se vaya al equipo de Marcelino mañana también la eliminatoria entre el Formentera a la vez el Formentera Pedro Morla que debe estar ilusión larguísimo con repetir nombrada ante el Athletic de Bilbao y ambientazo mañana buenas tardes

Voz 21 15:38 tal buenas tardes pues si como bien dice es la Sociedad Deportiva Formentera vuelta esta tarde los entrenamientos para preparar el partido de Copa de mañana no en el Estadio Municipal desenfreno que contará con gradas supletorias para llegar a casi tres mil asientos para un club que recordar cuenta con trescientos ochenta y dos socios para este encuentro el entrenador de los isleños así es cuándo podrá contar con los fichajes de invierno Alejandro David Crespo hice une a dichas bajas el ex jugador del Athletic Club de Bilbao Joseba Garmendia que arrastra molestias en sus rodillas desde hace varias semanas el conjunto ruso que quiere convertirse en matagigantes estas adivinar al Athletic de Bilbao planteará el partido de tal forma que la eliminatoria queda advierta a Mendizorroza

Voz 0919 16:19 y la última hora del Alavés del Pitu Abelardo Javier Lekuona buenas tardes qué tal muy buena Gallego buenas tardes pues viajando ahora mismo

Voz 0889 16:26 el rumbo hacia las Pitiusas bueno mañana habrá una mezcla en el once inicial de jugadores que suelen ver en Liga como por ejemplo Bojan Rodrigo de ley Marie pan con chavales del filial como Víctor toro de Miró Vic ha dejado Abelardo en Vitoria a gente como Pedraza Pina o Alexis y habla del campo de hierba artificial

Voz 22 16:43 mediatizado evidentemente todo es una superficie que no estamos acostumbrados y que el Formentera está acostumbrada a entrenar todos los días a participar cada quince días ahí además en Segunda B hay varios campos de hierba artificial no pero

Voz 1145 16:57 no queda igual no quiere excusas Abelardo

Voz 0919 17:02 bueno pues estos son los partidos de Copa de mañana el resto se jugarán el próximo jueves vamos con otros nombres que están todavía en el mercado por ejemplo el de Bakambu el delantero del Villarreal que se puede ir a China que el montante de la operación ascendería a cuarenta millones de euros Xavi Isidro buenas tardes

Voz 21 17:18 tal Gallego muy buenas así es de hecho hace tres semanas el bellísimo aún el equipo de la liga china preguntó por la situación de Cédric Bakambu y lo que era una pregunta se ha convertido en una oferta formal que ella tiene encima de la mesa el Villarreal esta mañana hemos hablado con el grupo Estela que hacer grupo representante de Bakambu unos ha reconocido que existen contactos aunque no hay nada cerrado aunque hemos hablado también emocionalmente con el club nos dicen que ahora mismo va campo estaría más cerca de marcharse del Villarreal que no que quedarse habrá que esperar a próximas horas pero insisto ya sorpresa que Cédric Bakambu pueda dejar la Liga española para marcharse por cuarenta millones de euros su cláusula aunque las cifras nos han confirmado al cien por cien fútbol chino

Voz 0919 17:55 unos que se pueden ir otros que vuelven a la Liga como Koke que viene de Alemania no ha ido demasiado bien para firmar por

Voz 23 18:02 el Levante

Voz 0919 18:05 Manuel

Voz 24 18:06 si yo cedido por parte del Schalke cero cuatro hasta el próximo treinta de junio en una negociación en diferido y que levante pretendía desde el pasado mes de agosto hoy el lateral derecho está francamente feliz porque en Orriols espera encontrar la continuidad y la confianza que no tuvo en Alemania

Voz 25 18:20 el Levante que que reúne todas las expectativas de de lo que yo quiero en el en el fútbol volver a España pues yo creo que era la principal opción ya tener oportunidades para ayudar al equipo lo primero y luego para seguir creciendo personalmente

Voz 24 18:35 Coke ha llegado en un estado de forma envidiable lleva varios días entrenando con el equipo y podría incluso llegó a debutar el próximo jueves en la Copa en Cornellà ante el Español

Voz 0919 18:43 gracias José Manuel alemán Franz rojillo en el Betis Rubén Castro entrena con el equipo de Setién para quedarse para que para quedarse no sólo eso está negociando una temporada más

Voz 1145 18:52 sin condiciones mi cláusula por partidos jugados así que está dispuesto a batir todos los registros con la camiseta del Betis

Voz 0919 18:59 le va bien y en el Deportivo de la Coruña Adrián Cantal es noticia de hoy la destitución de quién buenas tardes

Voz 26 19:05 buenas tardes Gallego de Richard Barral del hasta ahora director deportivo y es una noticia bomba en Coruña bueno ha recibido casi todas las críticas por los malos resultados del Depor se eche a un lado habla del desgaste pero sigue dependiendo en la calidad de la plantilla Él en el fondo no entendía algo necesario reforzar tanto el equipo como sí parece evidente en puntos de descenso se echan pero justo cuando se abre la ventana para hacer movimientos el mercado etiquetaje

Voz 0919 19:28 recordemos que el Deportivo de la Coruña es décimo octavo de la clasificación con quince puntos empatado con el Alavés once minutos para llegar a las nueve de la noche esto es hora25 deportes en la SER baloncesto hoy teníamos dos partidos de la Liga ACB el Barcelona ha ganado en la cancha del Gipuzkoa Basket con cierta solvencia ha ido ganando hasta por cuarenta puntos al final Gipuzkoa Basket setenta y siete Barcelona ciento uno Victoria necesaria para el Fútbol Club Barcelona ISI dentro de unos minutos se juega en Málaga un partidazo Unicaja Valencia muy importante para los locales que corren el riesgo de quedarse fuera de la Copa llega el campeón vaya ambientazo que tiene que haber Enrique Aparicio bueno

Voz 0684 20:37 Es tarde ahora buenas tardes y sobre todo porque es el primero de los dos partidos en tres días que se van a ver las caras tanto Unicaja como Valencia el jueves en Europa pero hoy será un partido clave necesita ganar para asegurarse jugar la Copa del Rey los cuatro partidos que faltan para acabar la primera vuelta baja de Milos salía de Vic en el equipo malagueño hasta seis ausencias tiene Txus Vidorreta Vives San Emeterio García Willian Sastre Indio ocho minutos y medio calienta los dos equipos buen ambiente en el Carpena

Voz 0919 21:06 ir más allá de nuestras fronteras el baloncesto mira a la NBA para repasar lo sucedido ayer y lo que puede suceder esta noche porque hoy en Cleveland va a reaparecer un pedazo de jugador de baloncesto Héctor González buenas tardes qué tal

Voz 0107 21:19 hay hago eso es si a tomar después de cuánto tiempo pues desde el mes de mayo desde el mes de mayo Isaiah Thomas lesionado que se lesionó con los Celtics en las finales de conferencia del Este contra precisamente Cleveland Cavaliers el equipo con el que va a debutar esta tarde uno de los esta noche mejor ha dicho a la una de la mañana contra Portland Trail Blazers eso sí uno de los grandes perjudicados a José Manuel Calderón que acabará perdiendo minutos en detrimento del base anoche victoria en un partidazo espectacular de los Raptors de Ibaka contra Milwaukee prórroga incluida con once puntos y ocho rebotes para el hispano congoleño aunque la estrella fue su compañero De Mar De Rozan que anotó cincuenta y dos puntos la mejor actuación individual en la historia de Toronto también aunque los Chicago Bulls de Mirotic cayeron en la prórroga contra Portland ciento veinte ciento veinticuatro el partido dejó otra buena actuación del Espanyol con dieciocho puntos y diez rebotes los Lakers cayeron en Minnesota la palabra crisis vuelve a asociarse a la actualidad de la franquicia angelina llevan una victoria en los últimos once partidos ya son el peor equipo de la Conferencia Oeste el segundo peor de toda la Liga

Voz 0919 22:22 David Lakers que empezaron muy bien pero hay que decir que ayer perdieron

Voz 1145 22:26 aunque no jugaron muchos de los titulares por ejemplo no juego

Voz 0919 22:30 gracias sector vamos a hablar de tenis con Miguel Ángel Zubiarrain hola Miguel Ángel muy buenas tardes

Voz 19 22:35 hola Jesús voy a rezar hablando

Voz 0919 22:38 feliz año que tiene te lo he dicho igualmente muchas vamos a empezar hablando de Garbiñe Muguruza que están Australia preparando el el Open tenemos una mala noticia porque se tuvo que retirar ayer por calambres no

Voz 19 22:51 sí es una cosa muy extraña había hecho una gran temporada sabido a Los Angeles había preparado a fondo va Australia primer partido cuando estás hablando siete cinco cinco nos ya empiezan nuestras unos calambres pierde el segundo set en el tercero con todos no cero la buena pelota franca al centro de la vista que la podía verdad perfectamente y lo que hizo fue tirarse al suelo porque sea calambres como calambres no son lesión y no te puedes artístico que mira te dice mucho ir que esta cosa que antes bueno la verdad es que yo he hablado con la directora de comunicación de Rusia me he dicho acababa de empezar la temporada dándole le importancia hacía mucho calor y mucha humildad bueno son cosas que pasa así que mejor que pasó el primer día y que luego se vaya mejorando todo

Voz 0919 23:41 llegará sin problemas al galope no ya sabemos por cierto cuando si cuando va a jugar a Rafa reaparece el día diez me parece que cinco días antes del del Open de Australia que va a jugar un un torneo por allí no

Voz 19 23:53 si el día a día se va a jugar un torneo a ir un poco para hacer caridad me llaman Perec Tim va a jugar Nadal bajó a Djokovic va a jugar Wawrinka n no va a jugar mucho cuidado con muy buen que estaba entrenando en Miami se ha vuelto para Londres dos lemas cadena que dicen que es posible que tenga que se así que mal asunto yo lo podía haber hecho después yo habría hablado Djokovic se va a aprobar igual que Nadal porque tiene problemas en el codo la misma que el año pasado bueno parece que no vale está bien que no hacen lo demás Wawrinka es toda una incógnita pero al ser menos mediático pues se habló mucho de Isabel muy poco así que vamos es algo que pasa el día diez porque luego ya el día doce trece catorce y empezar el torneo Nadal yo creo probablemente así que bueno tiene días todavía para ahí

Voz 0919 24:49 holandés lo iremos contando un abrazo Miguel Ángel vale hasta luego ahora Balonmano última hora de los hispanos el equipo masculino Espanyol que juega próximamente el Europeo Diego González buenas tardes

Voz 29 25:00 hola buenas tardes Gallego se acaban los tres días que han tenido para celebrar con sus familias a los hispanos porque mañana ya regresar la concentración de la selección española ya en tierras gallegas porque allí es donde el cinco el seis cero siete Se va a jugar el Torneo Internacional de España que va a ser sin duda una muy buena piedra de toque para ese Europeo de Croacia que arranca para la selección española de Bielorrusia Argentina Polonia por ese orden van a ser los rivales de los de Jordi Ribera que antes es precisamente de ese torneo ahora los dos descartes de la lista diecinueve que todavía mañana entrenarán con esa concentración de la selección española Antonio López y también se y el portero los dos hombres de Le a metas una serán posiblemente los dos descartes el opio sabes el día doce arranca en europeo pero para España será el debut contra Chequia el próximo día trece ese día siguiente dos caras nuevas la de Ferran Solé en el Toulouse la ciudad en el Celtic en a que veremos siempre en en la sección española no tengo pareja hermanos en este caso los van a debutar en un campeonato internacional de de altura

Voz 0919 26:04 gracias Diego lo iremos contando esta semana que todavía es Navidad que todavía es Navidad cerramos el programa con The Killers

Voz 30 26:14 mí

Voz 6 26:23 tiene el ganas de haberlo pasado muy bien esta Navidad Óscar Egido otras noticias que nos dejemos en este martes

Voz 31 26:36 como ya en Navidad y como todos los años

Voz 9 26:38 mes de enero ya tenemos once tipo de la revista francesa L'Équipe del Real Madrid Cristiano Ronaldo está Marcelo Sergio Ramos y Luka Modric del Barça está Leo Messi pero que hasta el verano visto la camiseta del Barça ahí Neymar además el futbolista del Celta Daniel Wass no ha podido completar el entrenamiento de hoy y el danés es duda para el partido de ida de los octavos de final que el Celta disputa el jueves contra el Barça en Balaídos además el Leganés ha hecho oficial el traspaso de Erik Morán al AEK de Atenas el equipo que

Voz 0919 27:07 hola Manolo Jiménez ha firmado Erik Morán

Voz 9 27:09 XXI ilegales ha recibido casi cien mil euros el fútbol sala el portero del Fútbol Club Barcelona Paco Sedano ha renovado hasta junio del año dos mil veinte en esa fecha ciudadano tendrá ya cuarenta años y la Liga Iberdrola Víctor Miguel Fernández va a ser el nuevo técnico del Madrid Club de Fútbol Femenino en sustitución de Jesús Núñez al que destituir en el pasado doce de diciembre por la trayectoria irregular del equipo

Voz 0919 27:32 gracias Óscar aquí lo dejamos a las once y media llega El Larguero hará continua hora25

Voz 6 27:37 Pedro nosotros mañana a las ocho y media aquí os esperamos en Hora Veinticinco Deportes un saludo del gallego adiós como lleváis el tema de la medida

Voz 8 27:46 que comía