Agüero: "No creo que Kane tuviera problemas para jugar en el Real Madrid"

Voz 1 00:00 hola buenas noches Álvaro estoy ahora mismo con Agüero ha marcado uno de los tres goles en la victoria de hoy contra el Fonsi en este momento está firmando ahora mismo un libro para para los fans del Manchester City tomar un casco para Agüero si aquí te escucha ahora mismo con Agüero

Voz 2 00:17 cuando son las once y cuarenta y siete minutos de la noche a las diez y cuarenta y siete en Inglaterra Sergio el Kun Agüero buenas noches

Voz 3 00:24 os deja buenas noches enhorabuena por la victoria eh

Voz 2 00:28 muchas gracias y además con gol incluido estáis como un tiro no sé si esperábais en este curso rendía a un nivel tan alto en el que apenas os habéis dejado puntos

Voz 3 00:38 bueno la verdad que Príncipe temporada uno no se no se lo espera pero peor ahora que estamos muy bien estamos afilado no así que esperemos seguir de esta manera Hay seguir con esa ventaja que que bueno que bastante pero pero todavía falta no

Voz 2 00:55 quince puntos de diferencia sobre el segundo clasificado no sé si decir si la premiar está ya decidida a favor de vosotros

Voz 3 01:03 no no está decidida pero pero sí que estamos en un en un gran paso no de poder ganar la Premier bueno te mi séptimo año oí y más a la conozco un poco y creo que lo fundamental era diciembre tratar de sacar la cantidad de punto ahí lo hicimos muy bien así que ahora nada hay que mantener el resultado lo que queda porque además de de que tenemos que perder lo demás también tienen que ganar así que yo creo que que estamos en una buena línea no

Voz 2 01:34 si te diesen a elegir entre ganar la Champions o la Premier que elegiría Sergio

Voz 3 01:40 ir ahora mismo a la la Champion porque fuera Premier estamos bien así que se obviamente es difícil apremia pero pero creo que tenemos bastante chance para para poder lograrlo hoy creo que que la Champions es una cuenta pendiente que tiene el Manchester City no

Voz 2 01:59 lástima la lesión del Jesús eh

Voz 3 02:03 sí la verdad que sí porque bueno entre los dos estamos rotando hay bastante entonces ahora la lesión de la verdad que que muy muy triste también después su pensamos que también era queden pero al final fue un golpe pero pero bueno es sobre todo de era de Gabriel que que bueno lo lo que tiene lo que tú hecho que me tocó tres veces a sigue lo estoy lo estoy aconsejando un poco para que estén tranquilos y bueno nada esperemos que se pueda recuperar lo más lo más pronto posible

Voz 2 02:35 ni como está David Silva porque después de tres partidos los asuntos personales que que decía Pep Guardiola que como la habéis visto lo el aviso arropado durante estas semanas

Voz 3 02:45 sí la verdad que bueno tiene hay unos problemas que que bueno lo están solucionando y nosotros estamos acá ahí apoyándolo y bueno hoy la verdad que que a pesar de de de no tener muchos muchos entrenamientos porque bueno tiene que estar a salvo con su familia la habrá que que está rindiendo muy bien y y el físico lo lo lo está haciendo muy bien y eso es importante y además que bueno que que que no da una ayuda importante pues bueno es la vi es para nosotros un jugador importantísimo no

Voz 2 03:18 el mejor mediocampista de Europa ahora mismo David Silva

Voz 3 03:23 bueno para mí si eso siempre de que se a medida David fue uno de con junto a casa era uno de los que que siempre me buscaban ahí arriba ahí siempre lo dije que la calidad que tiene David que me gustaría tenerlo siempre en mi equipo y yo creo que sí que que es un buen jugador

Voz 2 03:44 yo creo que lo mediocampista ante uno de los mejores no tres rápidas para para acabar contamos hace unas semanas más más o menos una semana más o menos aquí en la Cadena Ser que Hurricane estaba bastante cerca del del Real Madrid tu crees que es un futbolista con nivel para jugar el Real Madrid para salir de la Premier o o que se quede todavía más en la previa de poder jugar más tiempo con contra él

Voz 3 04:06 bueno la verdad es que los jugadores de esta calidad yo creo que no no no deben tener problemas para un equipo de tan importante como como es el Real Madrid no sea la verdad que que no no puedo saberlo que el lo que él piensa pero pero sí que son nueve importante en el mundo oí más que nada en la apremian creo que el problema no detener pero pero bueno eso ya no puedo opinar porque no es problema del no cómo ves la vuelta de Costa al Atlético de Madrid de Costa de digo costará Atlético de Madrid si bien no ahora esa creo que puede ya empezar a jugar estoy este fin de semana empieza la Liga no si no no mañana contra el Lleida incluso podría jugarían Copa tacha buenísimo se da bueno con diez donde tengo muy buenos recuerdos cuando estuve ahí

Voz 4 05:03 en el Athletic sigue además de

Voz 3 05:06 de muchos compañeras dicen que es insoportable en la cancha pero le cuento que es un jugador insoportable eso sí pero afuera de la cancha es un fenómeno oí y bueno me alegra un montón que que bueno sea pueda volver a jugar en el Athletic no

Voz 2 05:22 por último Sergio y te agradecemos a estos minutos aquí en El Larguero de la cadena ser año de Mundial me imagino que es tu máximo objetivo este año

Voz 3 05:30 sí ojalá primero que todo bueno tratar de determinar lo mejor posible esta temporada Ibon ojalá que que sea con con algún título poco bueno siempre la idea en el City es Se trata de ciudad fin de temporada con algo en las manos no es así que y después bueno vienen mundial que creo que es un objetivo bastante importante para nosotros la y sobre todo para mí que que los último y bueno más que la del último Mundial no no no fue uno de de de de de Mundial que que quería no porque bueno tuve la lesión y ahí me perdí un par de partido pero bueno creo que tengo la revancha de ojalá que bueno primero que todo a ver si esto de citados pero pero lo importante tratar desde de hacer las cosas del Mundial y bueno es una cuenta pendiente que tengo yo y que tenemos todos los argentino no

Voz 2 06:26 el Mundial con Argentina o la Champions con el City complicado y el no

Voz 3 06:30 lados cosas amigo pedalea

Voz 2 06:34 sí gracias por atendernos

Voz 3 06:37 y la última muy rápida tienes contrato con el dos mil diecinueve basar renovar quiero decir que tengo que decir es que no tengo hasta el dos mil veinte credo oí la verdad que que era peros por cumplir contrato y bueno sino trata de hacer lo mejor posible traca fin de temporada Hay bueno después verá que que con con

Voz 2 07:00 pero pero te quieres quedar allí mucho tiempo no sean no no piensas en cambiar de sí

Voz 3 07:03 por mí si no obviamente mide no cambiar la verdad estoy muy contento acá pero pero bueno siempre como dije la última para la tiene el club oí hizo lo que decidan porque obviamente el club son que manda es lo que te dicen tener que hay lo tienes que ir así que es respeto yo lo que lo que me puede llegar a decir tú feeling con Guardiola es total los no hay problema con él