Coke Andújar: "Tenía muchas ganas de volver a España"

Voz 1 00:00 hola muy buenas qué tal qué tal todo bien

Voz 2 00:03 sí sí sí muy bien muy contento pues bueno empezando a esta aventura con muchas ganas que tenía de devolver a España hay bueno

Voz 1 00:11 se sintió ganas de que es el ideal para para volver a tener oportunidades y volver a sentirme bien que es lo primero de todo

Voz 3 00:20 el clima está bien

Voz 1 00:22 el clima a lo mejor hay unos veinticinco grados

Voz 3 00:27 lo que pasa es que nos ha pasado mucho frío hoy en Gelsenkirchen

Voz 1 00:31 ah sí fresquito fresquito fresquito la verdad que que

Voz 2 00:35 que luego el fútbol es es un es un equipazo como muchísimo afición muy grande dentro de Alemania pero bueno pues al final sino que está jugando pues no disfrutas tanto como debería

Voz 4 00:47 primero el clima segundo la comida ya te una o no

Voz 2 00:51 sí hombre es por supuestos yo creo que el segundo día que que para acá ganó ayer no nos recomendaron un sitio al lado del hotel que estábamos ya programó la primera que ya eso iremos probando más sitio pero ya la primera penita no

Voz 3 01:07 la primera de muchas IB3 y lo más importante tú convencido de esta aventura con el Levante no

Voz 2 01:12 sí por supuesto ya llevábamos tiempo tiempo hablando pues bueno al Levante durante la liga y me paro eso muy buen sitio para jugar un muy buen equipo ah bueno evidentemente el objetivo es la permanencia una buena ciudad pues bueno yo llevo unos días con los compañeros que ha sido inmejorable pues pues la verdad que bien ha empezado muy bien y ahora ya que empieza lo bueno que empieza lo partido por intentar sumar pues también hay posiciones bien y hasta

Voz 3 01:45 tienes más opciones encima de la mesa cedido a otro equipo no sé si de la Liga o de fuera de España

Voz 2 01:51 sí bueno en principio mi primera opción era era la venir aquí pero ha venido aquí a la Liga porque para una para una cesión cinco meses pero el periodo de de adaptación es importante

Voz 1 02:04 sí aquí pues a mitad de camino ya lo tienes hecho tan no el noventa por ciento si bueno luego tuve había gastado

Voz 5 02:11 cinco años en el Rayo cinco en el Sevilla anda que no va

Voz 3 02:13 conocer la liga española Coke Andújar sí pero bueno

Voz 2 02:16 esa también pero vestuario a otra ciudad pero claro si mucho más de la mitad de lo tienes hecho

Voz 3 02:22 y lo has dicho tú el objetivo claramente la permanencia Levante sí

Voz 2 02:27 bueno es que pues el Levante comenzó creo que muy bien hablar de otros otro objetivo pero siendo siendo realistas un equipo acaban de subir de Segunda división pues el objetivo es ese ese vamos a marcar ningún otro bueno ahora la gente de bajos acercado porque todo ya que ganar porque ven imposible que estuviesen con tres o cuatro puntos en navidades pero bueno yo viendo el Levante y ahora viendo los entrenamientos o como para como para lograr el objetivo por supuesto

Voz 6 03:00 hicimos sexto Levante dieciocho puntos está estrés por por encima del descenso

Voz 3 03:05 seguramente el te te iba a preguntar antes de una persona como tú que ha levantado títulos europeos con el Sevilla vuelve a un y medio después a un equipo con expectativas menores que las Sevilla obviamente como el Valencia el Sevilla pues mira más a a puestos europeos y el de Liga de Campeones es fácilmente asumible para una persona como tú o no si porque no no lo digo por de dónde vienes de títulos como bajas ahora te comía bajas al barro

Voz 2 03:37 bueno pero que en el en el Sevilla nosotros hemos ganado cosas pero pero mostró querida queríamos que éramos del barro ya nosotros no no éramos ni en Madrid el Mancheter ningún equipo eso pues bueno pues por suerte creo que que había muy buenos futbolistas ese podían pelear por cosas pero ya anteriormente también venía del Rayo de jugar en Segunda división de ascender a Primera pues bueno tal todas esas cosas hay que vérselas ganando y creo que esta opción para venir cedido será muy buena profesora la tomar

Voz 3 04:08 sí me han contado que ha hablado muy mal el Levante

Voz 1 04:12 sí yo les decía pero a veces macho es decir alguna cosa mal a la verdad la verdad que sí o lo que sea

Voz 2 04:20 además yo conocía haya mucha cosa del Levante porque porque con Viciana compartido allí muchos años en Sevilla y al final acorde a hablar de sin duda de cosas pero luego cuando cuando cedió la la la oportunidad apoyar a mucha más cosa de dentro del club de la ciudad el sitio para vivir pues bueno todo un poco y evidentemente dicen aquí pues como he dicho también en rueda de prensa es un embajador del Levante por todo el mundo así

Voz 3 04:46 tú físicamente cómo estás

Voz 2 04:48 bien bien bien la verdad que muy bien pues sin problema entrenando haciendo entrenamientos completos allí en el Schalke a pesar de no no estar jugando pero pero en ningún momento

Voz 7 05:00 no de bajarlos

Voz 2 05:03 que eso sea que bien pues al final lo que te falta pues es esa chispa de la competición pero que

Voz 8 05:09 eso sólo hace coincidir jugar

Voz 2 05:12 no evidentemente faltan cosas pero pero son cosas de ritmo de competición

Voz 3 05:18 tú has pasado por una lesión tan grave como la que sufrió en agosto de lo exterior del año pasado vía hace dos años que ya estamos en dos mil dieciocho te rompisteis ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha has vuelto a jugar con miedo

Voz 2 05:29 si no pues ya una vez que jugar no evidentemente con los primeros entrenamientos sobre todo en los choques que vas un poco la rodilla pues como queriendo protegerla y demás la final lo mentir metiéndote en los partidos metiéndote en los entrenamientos hizo fuerte pero bueno se te va quitando el miedo poco a poco eso creo que es algo es algo normal y ahora pues algo al al al campo Olabe entrenamiento pues siempre tienes que que proteger a un poco más hacia no puede caer en un poquito más especial para para la rodilla pero Said pero luego luego de ella

Voz 3 06:07 cuál es la razón de que tan sólo has jugado un partido en este curso bueno Un partido de Bundesliga tengo apuntado y otro de Copa dos partidos como vídeo futbolista como tú cuando dos partidos en cinco meses nervioso

Voz 2 06:21 evidentemente los nervios tratando de de entrenarme ya estoy trabajando para para uno mismo pues de una situación es verdad que que tengo que decir que no han sido tan complicada porque yo pensaba que hacía un año justo estaba en una situación mucho peor que era la de de no poder jugar por estar lesionado con lo cual pues bueno ha podido sobrellevar un poco pero bueno es una situación que que al final quiere salir de

Voz 1 06:47 en ella sobre todo porque me veía muy me veía que competía como los demás pues bueno yo te digo que te decía el míster todo una farsa con el sí sí

Voz 2 06:56 sí hombre claro incluso hubo un momento que me dijo que iba a empezar a jugar que no estaba haciendo muy bien y tal pero el equipo siguió ganando una buena posición y al final no tomó la determinación de de darme las oportunidades necesarias para aprovecharla está tenido he tenido buena relación con con él con con la gente desde la dirección deportiva el Schalke también creo que los dos hemos entendido que que era necesaria esta salida

Voz 1 07:22 a pesar de que la plantilla allí era era

Voz 2 07:25 solamente corta bueno pues ese camino

Voz 1 07:27 los tomado hasta cuando tienes contrato con ellos

Voz 3 07:30 un año y otro más otra más bueno claro evidentemente ahora mismo no piensas en lo que puede pasar en junio quiero decir es que estos ascensión con el Levante hasta hasta el mes de junio después ya veremos

Voz 2 07:41 si después ya veremos evidentemente lo bueno que hasta ahora pues para para el futuro pero ya no ya muy centraba aquí en mil identificarme con todo lo que lo por lo que voy a luchar en los próximos meses si ya estás en mi trabajo ahora sí estoy muy contento porque he entrado en un vestuario que hay buen rollo que creo que el equipo se siente fuerte para pelear por lo que viene ya hasta la verdad que convencido

Voz 3 08:09 Seat han quitado las ganas de volver a probar fortuna fuera de España con lo no no no de hecho

Voz 2 08:15 no pues tengo ella ya no no pero sea personalmente estaba muy a gusto viviendo la ciudad me gustaba el equipo que era que creo que era un muy buen equipo con mucha afición que al final eso eso también lo lo va a lo único es que deportivamente pues no estaba teniendo minutos y los ha tenido que buscar hora pero para nada me sentía

Voz 8 08:36 no noni viviendo en Alemania Ny

Voz 2 08:39 Ny perteneciente al Schalke no estamos de Mena

Voz 3 08:41 los a Messi Griezmann Cristian

Voz 1 08:44 hombre de menos cuando los tenga Alfred

Voz 2 08:49 ver a pero sí la verdad que la que la Liga pues creo que es diferente también a la Bundesliga Liga por momentos un poquito más física yo creo que aquí se controla Se da mucho más se aprecia mucho más la posesión de balón no se trabaja mejor tácticamente bueno son dos ligas distintas pero también

Voz 6 09:09 y aún así te gusta más la Liga

Voz 2 09:12 sí pues yo creo también se asemeja a un poco más a sí sobre todo nuestra nuestra cultura de ver el fútbol también hemos crecido viendo esto te has educado futbolísticamente viendo viendo esta de esta manera pero también la otra es es atractiva

Voz 3 09:29 finaliza Obregón dándote que seguro que no me lo han preguntado en estas últimas horas últimos días por el Sevilla las sedes bueno desde la distancia cómo lo has visto porque parece que que que que ha entrado en una montaña rusa de de empezar muy bien después ha pasado bueno a una serie de malos resultados la destitución de Berizzo

Voz 4 09:48 llega monté la como has visto todo desde fuera

Voz 2 09:53 vamos como que no ha terminado como de no sé si de arrancarlo de coger la dinámica ganadora de otros años parecía que yo quería porque por ejemplo después de los resultados del Liverpool de remontar justo va Villarreal y remonta el dos Andrés yo creo que el Sevilla iba a empezar ya coger esa esa dinámica no no la terminó de coger no ha tenido también empates en casa y además bueno pues anotado por el cambio de entrenador que al final pues activará todos los futbolistas

Voz 7 10:23 cada uno tendrá que coger otra vez hubo sur

Voz 2 10:26 Paul en el equipo y ojalá que empiecen muy bien este dos mil dieciocho porque también tiene al final está vivo en Copa está vivo en la Champions

Voz 1 10:35 yo hasta el día hasta un poquito pues no sé ahora mismo si yo creo que está que estaba haciendo el Villarreal no ha sido pero bueno que está vivo para para pelear por la por la Champions seguro tu crees

Voz 3 10:49 están echando mucho de menos a Monchi

Voz 2 10:52 pues bueno es que a Monchi es imposible que no se le echa de menos es que no sé cuantos años ha estado trabajando desde el año dos mil fíjate que cambiar todo el año

Voz 1 11:00 como claro porque sabe no tengo ni idea

Voz 2 11:04 aclarar sin es imposible a alguien que que era director deportivo que ha ha creado un antes y un de pues en el Sevilla es un método a seguir pues yo pero en muchas partes del mundo hizo todo hace Monchi no no simplemente era el director deportivo las que pasaba cualquier problema de gente en la Ciudad Deportiva le llamaba directamente de gente estadio lo llamaba director del osea que aglutinaba muchísimas cosas dentro del club arreglaba problemas sí evidentemente era alguien de que aparte hacer tu trabajo que llevaba ahí toda la vida conocía a los trabajadores conocía todos los empleado García muchas más cosas director deportivo pues bueno Oscar ojalá que tenga tenga tanta suerte pero claro pero necesita mucho tiempo porque Monchi llevaba muchísimos años

Voz 3 11:51 luego se escucha esto va a poner y estaba buscando el Levante Sevilla tú ya tienes Clara la fecha lo estaba buscando a ver cuándo va a ser lo digo por si vas a pedir jugar el primero o evitar jugar ese partido o cuando contra el Sevilla

Voz 2 12:04 nada nada nada por eso me gustaría jugaron hace poco ya en el Pizjuán que fue pues la penúltima jornada antes de acabar el año y luego pues el recibiremos aquí con los brazos abiertos pero no lo vamos a hacer

Voz 3 12:16 a esa ahí en un futuro en el Sevilla te gustaría calor allí igual aunque te queda mucho todavía porque tienes treinta años

Voz 2 12:22 he veremos a ver vamos ya en el Sevilla lo considero mucho más mucho más que mi casa practicamente como como aquello hay quiero muchísima gente que muchísima gente me quiere a mí porque me lo recuerdan cada dos por tres tengo muchísimos amigos pues ya veremos qué pasa en el fútbol pues si el hubo que pasa queda mucho dar mucho así que veremos a ver

Voz 4 12:46 veintinueve de abril Levante Sevilla Torres lesionado para entonces eh

Voz 1 12:50 no y además tres días después de mi cumple así que está muy bien está muy bien

Voz 3 12:54 Koke que tengas muchísima suerte sobre todo que te respeten las lesiones que esté bien físicamente porque si lo estás desde luego que va a ayudar a levanta que se quede un año más en Primera División