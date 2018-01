Sixto Miguel Serrano: "Michael Jordan me regaló un chándal de los Bulls y yo a cambio le regalé la camiseta del Murcia"

Voz 1 00:00 eres un habitual de las redes sociales

Voz 2 00:17 que seguramente te has enterado que hace unos cuantos días en su último partido de fútbol para Movistar Plus Sixto Miguel Serrano que yo me acuerdo hace un par de décadas cuando yo era un crío de verle ahí narrando partidos de baloncesto y al final se ha convertido en un especialista de la de la Premier de los partidos de la Premier con su particular toque que hacía pues que que fuese inconfundible y sobre todo con un mensaje final que ha originado pues una oleada de reacciones por parte de sus compañeros algunos de ellos también de aquí de la Cadena SER como Santi Cañizares o como Antoni Daimiel pues reconociendo su larga trayectoria como decías

Voz 3 00:57 esto antes de la pausa no os vais a permitir que los próximos minutos pues hablemos un poquito de nosotros ya lo hemos de una persona que estado veintidós años en Movistar Plus barra Canal Plus narrando partidos para que nos cuando un poquito sus vivencias es Sixto Miguel Serrano o las seis

Voz 4 01:09 hola muy buenas noches pues todo bien y tú muy bien muchas naciones allí es agradece eso de que es espera

Voz 3 01:16 hasta la Uni diecisiete de la madrugada para entrar en directo esto es que tienen los programas deportivos nocturnos que tiene el larguero de acabar a la una y media de la madrugada

Voz 5 01:25 lo que haga falta nos ayudamos entre nosotros de lo que haga falta si estamos al cien cañón que diga porqué no dejas

Voz 3 01:33 eso es casi casi una exigencia logos o sea un cuco muy una especie de imperativo lo que te estoy trasladando ahora mismo sí sí

Voz 5 01:39 sí me parece muy bien porque además bueno mi hermano Sebas así muchos compañeros de Movistar Plus que tienen redes sociales porque yo no tengo nada de eso no tengo ni siquiera agua

Voz 0578 01:49 pues me han me han comunicado no que que muchas personas están preguntando y ya están interesadas que yo agradezco de todo corazón no el interés el cariño el respeto que me están mostrando bueno eso es una prejubilación sin más

Voz 4 02:03 pero si se va a ningún sitio e tranquilidad es una prejubilación va a vivir la vida va a disfrutar

Voz 5 02:10 es es que como nos compró bueno Telefónica se hizo con los derechos de la Medea de acciones de de lo que era Canal Plus hace ya dos años y medio cuando Telefónica es una empresa muy especialista en prejubilaciones no hace muchos años y durante este año donde bueno este año que acaba de terminar dos mil diecisiete puso precio prejubilaciones no ha a los compañeros como yo que que tenemos cierta edad

Voz 4 02:30 así el arte de narrar partidos hombre

Voz 0578 02:34 sí sí mucho a David bueno yo me me acoge a esa prejubilación eh bueno pues como estrategia vital no como estrategia personal que lo que era una oportunidad muy muy interesante y bueno simplemente pues es una es una prejubilación en no sé si me retiro no me retiro no lo sé no a día de hoy no sé si voy a seguir narrando en en otro sitio no voy a salir narrando no sé depende varias circunstancias pero bueno esto es una una prejubilación en Movistar Plus si se hubiesen da una circunstancia yo no entiendo nada de de términos contractuales legales euríbor de tal de de de informática de todo eso yo en dos segundos me pierdo oí me hablan y no sé de qué me habla pero si hubiese sido posible a mí me habría encantado seguir eh narrando partidos en la Premier le como colaborador no se de de alguna manera pero

Voz 4 03:24 la iglesia

Voz 0578 03:26 sigue encantando oí los compañeros que tengo que siga hablando no emprende no los compañeros que tengo en en Canal Plus Movistar Plus son absolutamente fantástico maravilloso si los estoy echando de menos pero un montón a a todos ellos

Voz 3 03:40 eh mola más narrar basket fútbol

Voz 0578 03:43 pues todo ha tenido su etapa amigo todo ha tenido su etapa lo digo

Voz 3 03:46 no me acuerdo de cuando estabas con los a mediados de los noventa cuando daba Canal Plus los partido

Voz 4 03:50 creo que esto se consigue eso germano humanos Elvira

Voz 0578 03:56 pues mira El trece de enero haremos veintidós años exactamente el trece de enero cumplirá los veintidós años de nuestro primer partido comparsa Tower es que que seguramente no vamos a reunir los tres en Barcelona para para conmemorar porque de de aquel partido de hace casi veintidós años ha nacido una amistad espectacular entre ustedes de Manolito Elvira de pillo

Voz 4 04:16 Casas lo lo lo mejor que tienen las empresas incluyó a la Penibética también los compañeros de viaje que que haces sin ninguna duda

Voz 5 04:24 pues la la etapa del baloncesto fue maravillosa su maravillosa yo he sido muy feliz narrando ACB Euroliga NBA en ese A

Voz 0578 04:32 he sido muy feliz muy feliz mi me encantaba el baloncesto un deporte que le tengo un cariño especial porque fue el que me permitió meter la cabeza en este maravilloso mundo

Voz 5 04:40 el periodismo no ha allá por finales de bueno

Voz 0578 04:43 años setenta y ochenta el baloncesto fue el deporte que me abre la puerta del periodismo y siempre estaré

Voz 5 04:48 eternamente agradecido la época de los ochenta Además ahí ya no narrando sino haciendo aquellos viajes a la NBA para entrevistar a la gente

Voz 0578 04:56 a los mitos de aquella época de los ochenta es la mejor época de mi vida pero contestando

Voz 4 05:01 no no no no me con nombre

Voz 3 05:03 ante este es porque ya se ha abierto un melón por ahí tengo que seguir cuando dijo hablo de Nahr lo de entrevistar a los mejores de la época a los ochenta y además yo tengo aquí puesto un tal Michael Jordan

Voz 5 05:13 sí cuatro veces lo entrevisté cuatro veces en cuatro

Voz 4 05:15 veces cuatro veces si yo estoy por abandonar este micro jazz así de claros cuatro veces

Voz 5 05:20 la las lo hace fantásticamente bien así que sigue hay mucho que creo que es un fenómeno sí

Voz 3 05:26 cuatro veces a Jordan ileso como fue tienes alguna anécdota de esas para recordar todavía no

Voz 0578 05:31 sí tengo tengo varias

Voz 6 05:33 si alguna se cuando aquí hace algún

Voz 5 05:35 algún año que todo el otro crash como Javi Blanco sabes no

Voz 0578 05:40 pues te voy a contar un un par de ellas por no extenderme demasiado tengo más pero pero un par de ellas en uno de los viajes que hicimos mi compañero del alma Fernando Laura compañero fotógrafo que me acompañaba siempre con o que la nuevo Vásquez del gran Franco Pinotti el director que un fenómeno con gigantes dieciséis pero sobre todo con nuevas o con el diario El Sol pues el el avión se retrasó no pudimos pasar por el hotel llegamos directamente a los centros

Voz 5 06:06 tratamiento de Chicago Bulls que eran las afueras

Voz 0578 06:09 de de Chicago a unos treinta minutos de down town del centro yo conocía mucho sigue siendo íntimo amigo mio el que era su entrenador en aquellos tiempos están Alves eh ya es muy mayor ahora él fue el que me presentó Michael Jordan is se portó conmigo y con Fernando de maravilla de maravillas tal es así que después de la entrevista exclusiva que lo hicimos en os pregunto y donde están alojada es que pues le decimos el nombre del hotel tenemos ahí el bono no habíamos ido por el vamos la maleta elegimos el hotel tal en tal calle torció el gesto Michael yo dijo el hotel no es malo yo lo conozco no está mal dice pero esa zona muy peligrosas una zona ahí no podéis estar en esa zona no puede aceptar por la noche y mucha delincuencia gente con drogas prostitución crímenes bueno ahí no puedo

Voz 4 06:57 no no llega hasta el hotel sí señor

Voz 0578 07:02 Lula ha dicho bueno lo pisamos porque no lo dijo vamos a hacer una cosa ya males gays no le avale chico muchachos yo tengo quiera tanto en esta tarde a hacer una cosa Weiss al hotel anular la reserva ir me esperáis a las seis de la de la tarde en la puerta con las maletas pero no le en la reserva

Voz 5 07:22 eso hicimos que no lo decía Michael Jordan como si nos hubiera tocado esperáramos desde un noveno piso ninguna duda no sabíamos que era Fernando Loureiro

Voz 0578 07:29 si usted anulando la red tema al seis salimos con las maletas y se presentó en su en su todoterreno en su coche iba acompañado de están nave se presentaron pudo subir al coche cargar las maletas y nos llevaron a un hotel de lujo creo que de crudo a Froome Hayat Lacadena típica americana que habían reservado a través de Chicago Bulls no llevaron allí nos alojaron allí

Voz 5 07:53 lo has estado en un hotel tan lujosa sale más que nada porque no yo Chicago Bulls y luego nos fuimos a cenar los cinco bueno

Voz 0578 08:03 están Alex y su su esposa Phillies que también a Michael Jordan frenando Laura ello esa es una y otra fue Álvaro que

Voz 6 08:12 que el famoso chandal

Voz 0578 08:14 tengo guardado en paño aquí en mi casa somos ochenta el de ochentero no este que se quitaba con los lo explico esto que para para quitarse los pantalones de Vaughan entraba no los coches esto no me escucharon está ni Michael Jordan una vez es decir que se lo decía Fernando en fichando no bonito que precioso de escuchar pues al día siguiente ellos me regalaron Chantal no Mike Kelley Michael Jordan y están al ver el chandal oficial de Chicago Bulls entonces bueno yo en el siguiente viaje que hizo que dice meses después a Chicago yo les lleve lo que para mí tiene valoro a nivel deportivo lo quemaba lo tiene para mí en la camiseta de de mi Real Murcia del alma no entonces le llevé una camiseta del Real Murcia están y una camiseta del Real Murcia me aquel anaquel Jordi lo decidirá la camiseta no son equipo famoso pero para mí es el más grande porque es el dimitiera desde el Real

Voz 3 09:06 es como la acogió como acogió Michael Jordan esa camiseta

Voz 0578 09:10 como es Michael Jordan con una humildad y una sencillez y una naturalidad y un agradecimiento enormes Michael Jordan para mí es muchísimo más grande como persona que como jugador

Voz 5 09:23 por eso creo que está todo dicho esto son los dos primeros compiten

Voz 4 09:25 es un libro que tienes que empezar a trabajar no sabes perfectamente sí

Voz 3 09:29 quien me tiraría aquí contigo hasta las dos de la mañana la XXV ofrece cinco minutos no sólo te iba a preguntar una cosa esa forma tan particular que tenías de pronunciar a la hora de finalizar por ejemplo cuando ibas a acababa el primer tiempo el descanso

Voz 4 09:46 el Arsenal uno Crystal Palace os ahí hacías ahí para niñas y demás eso de donde debe

Voz 0578 09:52 pues de locura

Voz 7 09:55 somos que somos la tengo

Voz 0578 09:58 te voy sea hace soy yo decir de Chalabi oído son cosas que me

Voz 7 10:03 bien es el momento ya si sigo sabes

Voz 5 10:07 todos tenemos nuestra nuestra locura nadie yo te yo tengo unas cuantas eh

Voz 4 10:12 os contamos Sixto que enhorabuena por tu pedazo de carrera vale así me un placer medio me medio segundo y medio minuto incluso fíjate lo que te

Voz 5 10:22 nada es para agradecer a todos vosotros a todos los medios que os hacéis portando conmigo con un cariño excepcional a todos mis compañeros misas compañero lo te dije el otro día no en la última retransmisión y a todas las personas que sin conocerme a través de las redes a través de del tuvieras de mi hermano Sebas de mis compañeros de de Canal Plus Movistar Plus pues está mostrando palabras de ánimo

Voz 6 10:43 de agradecimiento de cariño hacia mí la verdad que muchísimas gracias de todo corazón un agradecimiento sincero eterno estoy realmente abrumado hicieron un agradecimiento fantástico y como no me pude despedir de de de muchos compañeros porque estaba mucho de vacaciones compañeros que son lo mejor de de Canal Plus Movistar Plus todos los que han sido compañeros míos desde aquí muchísimas gracias a todos Si ya vosotros