El Larguero: Agüero, el mercado de fichajes y Sixto Miguel Serrano (02/01/2018)

Voz 2 00:00 en la Cadena SER

Voz 1576 00:45 qué tal buenas noches a todos y a todas bienvenido bienvenida a este Larguero del dos de enero del año dos mil

Voz 3 00:52 dieciocho gracias por estar ahí un año más año que empezamos ayer con el especial gazapos con Yago

Voz 4 00:58 Vega José Palacio y compañía Ica continuamos hoy con el primer día laborable de este año

Voz 5 01:02 dos mil dieciocho que promete de pararnos grandes emociones en el

Voz 4 01:05 deporte español el la noticia a esta hora de la noche se reparte en varios nombres propios el de Diego Costa hablaremos del mañana probablemente debut de que debute con el Atlético de Madrid su segunda etapa en el equipo de Diego Pablo Simeone el de Vietto desde ayer te llevamos contando a través de los compañeros de Radio Valencia Cadena Ser que está cerca del Valencia y obviamente el de Coutinho porque el Barcelona activa la maquinaria Isère dio opción de fichar al futbolista brasileño lo hará en este mercado de invierno es obvio que no es un futbolista cualquiera estrella del Liverpool Paul autor de algunos de los mejores goles este curso y el referente en el medio que quizás falte en la Ciudad Condal es decir un auténtico crack mundial y eso que las urgencias de enero no son desde luego las de agosto los de Valverde van como un avión y encima cada vez juega mejor tal y como se ha demostrado en el estadio Santiago Bernabéu en la segunda parte del clásico las cifras que se manejan para el futbolista carioca no deberían escandalizar no si nos atenemos a lo que se maneja en el fútbol como yo digo siempre en la era post it

Voz 5 02:04 Page de Neymar ciento diez fijos más cuarenta en variables

Voz 4 02:07 propuesta que ahora mismo hay encima de la mesa y un elemento que puede ser importante el jugador de salir ahora rumbo a Barcelona no podría jugar la Liga de Campeones pero ya se sabe que en muchas ocasiones ave que vuela a la cazuela otro nombre propio

Voz 6 02:21 ahora es el de de melé ciento ocho días después

Voz 4 02:23 pues ya está hábil para jugar ya está dado de alta incluso habrá quien se ha olvidado del en el éxtasis blaugrana de las últimas semanas pero era el teórico recambio de Neymar así que puede ser un buen momento para demostrar lo que vale ya todo esto mañana vuelve el fútbol que teníamos ya ganas el año pasado sino recuerdo mal tuvimos fútbol treinta y treinta y uno de diciembre había como que nos faltaba algo pues la Copa del Rey primeros partidos de octavos de final con el posible y esperado debut de Diego Costa en esa el Larguero vamos a analizar el regreso de uno de los futbolistas seguramente más determinantes el fútbol español en la última década porque sin costa es difícil de entender la historia reciente del Atlético un delantero impactante que no se corta goleador que no rehúye la pelea y que siempre da mucho que hablar un plus para ese Atlético Sisa aprox mal el nivel que ofreció hace cuatro años en la temporada de la Liga o al de hace un año en la Premier Un caso de futbolista de talla mundial que vuelve a quedar embriagado por todo lo que desprende el equipo de Simeone aunque no haya Champions de por medio

Voz 6 03:25 y cómo te hemos contado justo al inicio también

Voz 4 03:28 te vamos a contar cosas relativas al fichaje de Luciano Vietto va a llegar salvos preso eso salvo sorpresa cedido hasta en lo que resta de temporada desde el Atlético de Madrid al Valencia y eso que lo tenía hecho con el Sporting de Portugal ha jugado el City tenemos liga en la Premier bueno ávido durante todas las navidades ha vuelto a ganar el que seguramente sea el mejor equipo que juega al fútbol en este curso en Europa e ha tenido buenos momentos algunos ratos el Barcelona el París Saint Germaine pero es que lo del City está siendo un auténtico escándalo tan solo dos empates en todos los partidos que ha jugado en la en la Premier con ninguna derrota hoy ha vuelto a ganar por tres uno frente al Watford con un gol de Sterling a los treinta y ocho segundos que abrió la lata y además con la presencia de David Silva te hemos contado hoy en SER Deportivos con Álvaro de Grado de este Manchester que eh por problemas personales no ha podido jugar los últimos tres partidos con el Manchester City pero hoy ha podido jugar ha sido titular y ha sido clave en esa victoria ante el Watford y en esta presentación que escucháis el siguiente sonido corresponde a Paco Jémez que desde luego es un entrenador de esos que siempre se hace notar huracán Paco Jémez nadie queda indiferente a él te puede gustar más o menos pero tiene las ideas muy claras aquí en el Larguero hace menos de una semana

Voz 7 04:43 anunció que Rémy tan Anne saldrían hoy otro más Aythami

Voz 8 04:49 pero habla con élite comentado que salga lo puedo comentar porque ya se lo he dicho he comentado esta alegría no creen no queremos que este es sin jugar más tiempo y entonces bueno pues ahí buscaremos a intentar buscar una solución para que él pueda jugar para que él pueda arreglar

Voz 4 05:03 su tema contractual hasta finales de enero hay tiempo para oficializar salidas llegadas yo giro porque pueda haber un bombazo el de Bakambu que está cerca de irse tal y como nos cuenta desde Radio Castellón chavista Pedro al Beijing Joan de la liga china podrían pagar unos cuarenta millones de euros y además hoy hemos tenido Liga ACB de baloncesto dos marcadores esta noche Gipuzkoa Basket siete siete Barcelona ciento uno Unicaja siete cuatro Valencia Basket seis siete si te apetece te abrimos la puerta este es el larguero Aranca ya hasta la una y media de la madrugada

Voz 9 05:40 mi tío

Voz 10 05:42 va

Voz 0301 05:45 sonido Pablo Arévalo sonido Larguero doce menos veinticinco once menos veinticinco en Canarias en este Larguero que vamos a hablar con Coke Andújar con el nuevo futbolista del Levante Excel Sevilla levantó tres UEFA Europa League con el Sevilla sexuales Schalke cero cuatro en el fue bien y hemos quedado después con él para tener una charla de fútbol hablando de Levante de la Liga española también el Sevilla mañana vuelve la Copa del Rey el jueves más partidos el jueves juega el Real Madrid en Soria frente al Numancia y el jueves también juega el Barça en Vigo frente al Celta en un partido en el que quizás podría volver

Voz 4 06:18 que haber iguales demasiado pronto como para que este Coutinho pero igual dentro de menos de lo que pensamos ya está vistiendo la elástica azulgrana en Barcelona está Flaqué hola qué muy buenas

Voz 1296 06:29 hola qué tal buenas noches para todos aquellos que

Voz 4 06:31 no sé si atragantado con las uvas pero no se hayan enterado demasiado bien del tema el pasado día treinta y uno de diciembre hace apenas dos días el día de Nochevieja Nike por sorpresa fijados

Voz 11 06:42 lo anunció el fichaje de Coutinho por el Fútbol Club Barcelona con el consabido cabreo evidentemente de el del equipo inglés

Voz 4 06:50 en qué momento está ahora mismo la posible

Voz 5 06:52 Corporación de Coutinho por el por el Barcelona porque

Voz 4 06:55 parece que es algo que en las últimas horas son los últimos días

Voz 5 06:58 eso cogido bastante fuerza

Voz 1296 06:59 si la la sensación es que el fichajes estas está calentando y se está calentando para bien en esta ocasión para el Barça que se quedó con los labios el pasado verano cuando se encontró con la negativa del Liverpool A ni tan siquiera sentarse a negociar pues en el Barça tienen la convicción de que las cosas son diferentes en este mercado de de invierno de hecho en el Barça a día de hoy se respira hoy asimismo aunque también se hace una llamada a la a la prudencia optimismo porque el Liverpool A diferencia de lo que pasó en verano no parece tan cerrado en banda no es tan reacio a negociar imprudencia porque evidentemente es una operación de gran magnitud de hecho la oferta del Barça que le trasladará al Liverpool es de ciento diez millones fijos más cuarenta en variables una auténtica en auténtico pastel

Voz 3 07:40 es una barbaridad flaquear pero perdona que te interrumpa en la era post fichaje de Neymar todo puede pasar quiero decir hace un año Nos parece con los hubiese parecido una salvajada pero es que después de lo que se pagó por Neymar ya importen de ley por otros futbolistas dices pues es que es entre comillas normal y me da cosa decirlo eh

Voz 1296 07:57 sí también es verdad que estamos el mercado de invierno quizá no estamos acostumbrados a estas cifras en verano ya casi aunque no lo sean las damos por por normales entre comillas pero en invierno sí que llama la atención que el Barça pues esté dispuesta a ofrecer esos ciento diez millones fijos más cuarenta en variables por un jugador que recordemos si viniera ahora en el mercado de invierno como es el deseo del Barça no podría disputar la Liga de Campeones porque ha disputado con el con el Liverpool insisto optimismo en el Barça que están y no convencidos pero sí esperanzados de que la operación esta vez sea diferencia el verano pasado pueda llegar a cerrarse Icon ese punto de prudencia por aquello de de que no se puedan volver a torcer las cosas el sí del jugador lo tienen el acuerdo con él se mantiene desde verano llegue a la espera de que no haya más contratiempos como el que contabas tu de de lo que pasó con Nike justo antes de cerrarse el año dos mil diecisiete

Voz 5 08:44 lo de ciento diez más cuarenta es decir ciento diez millones de euros fijos más cuarenta en variables es más o menos pregunto lo que ofrecía el Barça el pasado verano por Coutinho

Voz 1296 08:53 si el Barça la verdad es que como el Liverpool nunca llegó a sentarse a negociar con el Barça tampoco SS SS supo exactamente cuál era la cifra que Keith que llegó a ofrecer el equipo azulgrana lo que sí que el Barça explicó en su día una Sezer el mercado de verano es que el Liverpool se había descolgado dar a última hora pidiendo doscientos millones de euros cifra que eso si el Barça no estaba dispuesto a asumir en ningún momento pero no distaba mucho de de esos ciento diez más cuarenta es el punto de partida del Barça para intentar un jugador pues que gusta mucho en el club están esperanzados en que pueda dar por qué no Anxo a Iniesta en partidos Liga para que el manchego pueda rondar con mayores garantías físicas le el reto de de la Liga de Campeones las tareas a partir de octavos de final con ese Barça Chelsea que que tendremos en febrero y es un jugador que evidentemente que por edad y por talento y por categoría experiencia tanto en la premie como una afición brasileña están convencidos que tendrían gran rendimiento ya a partir del momento en que si se produce pudiera vestirá de azulgrana

Voz 5 09:47 su calidad obviamente nadie duda enseguida abrimos minis sanedrín del Barça hablando de diversos asuntos especialmente el de Coutinho con Ramón Besa y con Marcos López pero antes te quería preguntar por dos nombres propios más el de

Voz 4 09:57 eh de envíele ciento ocho días después Lucky

Voz 1296 10:00 sí podría ser el primer fichaje de invierno para el Barça entre comillas tres meses y medio después de lesionarse en Getafe al dieciséis de septiembre cuando sufrió aquella lesión en el bíceps moral del muslo izquierdo hace unos días ya que venía entrenando con el grupo se ha impuesto la prudencia no ha querido arriesgar con una reaparición se especuló con que podía jugar algunos minutos en el Bernabéu se apostó por la calma por la pausa es recordemos que fue operado el diecinueve de septiembre por el doctor sacar lloraba en Finlandia se han cumplido los en los eh a me los plazos que al final los médicos estimularon con esos tres meses y medio de de baja fíjate estábamos contando ahora lo que ofrecía el Barça lo que estaría dispuesto el Barça ofrecer al Liverpool por Coutinho den Belén recordemos en verano costó ciento cinco millones fijos además de otros cuarenta y cinco Marjal que la operación también era de ciento cincuenta millones hasta ahora sí la he visto dos ratito escolar ahora está el Barça uno ante el Espanyol el otro ante la Juventus al tercer partido a en Getafe es cuando se lesionó recibe el alta se supone entrará mañana en la lista de convocados para viajar el jueves a Vigo para jugar ante el Celta el partido de ida de los octavos de final de la Copa veremos si reaparece como titular o partiendo desde el banquillo veremos hasta qué punto el regreso de balde compromete a condiciona el cuatro cuatro dos que tan buen resultado ha dado hasta ahora a Ernesto Valverde en el Barça

Voz 5 11:15 el otro nombre propio es el de Lionel Messi porque siempre que vuelve de vacaciones bueno yo creo que todos recordaremos lo que pasó aquella vez en Anoeta con Luis Enrique esa derrota uno cero que como que marcó un antes y después en su relación con con él al menos en ese momento pero parece que podría jugar incluso en Vigo sí

Voz 1296 11:35 hoy a los entrenamientos igual que el resto de su americanos Mascherano y Luis Suárez ha entrenado esta tarde lo hará también mañana a las órdenes de Valverde viajará a Vigo salvo sorpresa monumental y a partir de Tercera división del del técnico el que juegue uno de titular Leo Messi ante ante el Celta en rival que siempre al Barça era creado le ha creado problemas ir más lejos hace unas semanas empató a dos en el en el Camp Nou pero ya veremos el Barça juega el domingo a la escuadra y cuarto ante el Levante en el Camp Nou no sé si ese podría ser un partido para que Messi descansara pero siempre con la vuelta de vacaciones uno de los grandes se puntos de morosidad y sobre todo a raíz de lo que a como decías tú con Luis Enrique es

Voz 3 12:10 cómo gestiona en este caso Ernesto Valverde

Voz 1296 12:12 el retorno de vacaciones de del crack argentino quién ya

Voz 5 12:15 vuelto de vacaciones si es que se ha ido que no lo sé es Marcos López a la mar

Voz 3 12:18 dos qué tal como estamos tú no te has ido no sí bueno bueno así a salir a fugaz exactamente rápido a casa Ramon Besa buenas noches también descansando o no si de vacaciones pues te agradecemos estos

Voz 6 12:35 entre minutos que te sacamos de las vacaciones para hablar un poquito del

Voz 3 12:38 esa es Ramón empiezo precisamente con

Voz 6 12:40 digo no sé si esperabas que a dos de enero el el asunto Coutinho hubiese encima de

Voz 4 12:44 mesa

Voz 6 12:45 no sé si le parece una no sé si urgencia una necesidad para el Barça de ahora para el Barça de la de lo que resta de dos mil diecisiete dos mil dieciocho

Voz 1785 12:53 bueno digamos que es un tema aplazado por la directiva porque argumentó que eran causas económicas no eran causas deportivas lo que no se había incorporado a Coutinho y a Di María por lo tanto entiendo que las necesidades deportivas continuaban y es lógico que se afronten Si es que sean cubierto las expectativas económicas en el barcelonismo hay una cierta preocupación cómo se van a generar los recursos suficientes para pagar las fichas de los futbolistas después de que se supiera que la masa salarial rozaba los límites permitidos no y entonces

Voz 12 13:25 puede haber esa cierta preocupación económica pero

Voz 1785 13:27 deportivamente creo que el Barça

Voz 6 13:30 moco Marcos de alguna manera hilo decía John

Voz 5 13:34 presentación seguramente el asunto Coutinho era bastante más urgente en el mes de agosto con el mes de enero teniendo en cuenta que ahora mismo la trayectoria del Barça es impecable especialmente contra resultados y además después de la victoria en el clásico yo creo que además el equipo de Valverde poco a poco juega mejor pero también de alguna manera está bien que la directiva del Barça se de cuenta de que efectivamente el Barça necesita reforzarse y en esa posición no creo que más

Voz 13 13:55 sin duda tengo la sensación de que de que la directiva que Bartomeu que el presidente que el curso debe a al entrenador el entrenar asumió un equipo cuando empieza la temporada el equipo que tienes peor porque se van Aimar y encima de envíele que era el que había fichado el club selecciona al tercer partido como dice fracking por lo tanto ha tenido que hacer equilibrios Valverde hecho equilibrios de manera extraordinaria como demuestra la clasificación y como demuestra sobre todo el progresivo buen rendimiento del equipo llegado este punto cuando cuando cuando empieza el invierno cuando empieza el mercado futbolístico me imagino que Alberdi habría girado a la vista ha dicho bueno aquí estamos con catorce puntos sobre el Madrid y un partido menos con once sobre el Valencia con nueve sobre mal pero es evidente que si había una necesidad como dice Ramón deportiva en verano esa necesidad deportiva sigue ahora en invierno es un buen momento para reforzar el equipo más allá de que Coutinho pudiera como éste le cueste Marcos

Voz 5 14:49 porque claro es que hablamos de cifras que es que es que son

Voz 3 14:52 bueno es que es que el Barça descubrió el verano

Voz 13 14:55 víctima del del mercado víctima en lo deportivo soy beneficiario en lo económico porque recibió doscientos veintidós

Voz 3 15:02 tienes de euros por la cláusula de Neymar

Voz 13 15:04 y ahora entiende que cueste lo que cueste no pero estamos hablando de un jugador extraordinario estamos hablando un jugador de una progresión de cinco seis años porque mucha gente comenta no es que no va a poder jugar la Champions pero en realidad la Champions son seis meses en el mejor de los casos de que el Barça llegara a la a la final de la Liga de Campeones porque el Barça lo que está fichando a no es para cinco años no lo ficha para los seis primeros meses yo ahora mismo la necesidad deportiva el equipo e indica que se tiene que reforzar para darle descanso a Iniesta para darle descanso a otro tipo de jugadores y sobre todo para tener un equipo y una plantilla mucho más redondeada de la que tiene actualmente

Voz 5 15:39 a Ramón para el para el Barça tú crees que es necesario

Voz 11 15:42 a este fichaje sobretodo en el sentido de que irá

Voz 5 15:45 cuál de aquí a que acabe la temporada necesita reforzar más esa zona del mediocampo sobre todo un fichaje necesario

Voz 1785 15:51 es que sí y digamos que hasta ahora el Barça funcionó con lo que podríamos denominar siguiendo el hilo argumental de

Voz 14 15:58 arcos soluciones Valverde

Voz 1785 16:01 es momento de pasar a tener un equipo competitivo que la gente piense que puede aspirar no sólo a defender el liderato y ganar la liga sino a la Champions hasta ahora las imágenes que han pasado de Champions a la a los espectadores del que no les ha sonado como algo lejano más que nada porque el Barça ha tenido un equipo pero no ha tenido plantilla tenido jugadores que se han adaptado jugadores que han han sobresalido cuando se tenían pocas opciones pero sigue teniendo problemas estructurales siguen teniendo un cierto déficit en el lateral derecho Sergi Roberto se ha asentado pero es un jugador más ofensivo que defensivo no se sabe qué va a ocurrir con Severo es evidente que cuando Iniesta no puede

Voz 3 16:39 dejarme un momentito compañeros por favor porque es una hora menos en Inglaterra y ahí está Álvaro de Grado con protagonista delante Álvaro

Voz 15 16:46 hola buenas noches Álvaro estoy ahora mismo con Agüero ha marcado uno de los tres goles en la victoria de hoy contra el son si en este momento está firmando ahora mismo Un libro para para los fans del Manchester City

Voz 3 16:58 bueno un casco para sí

Voz 6 17:02 aquí te has ahora mismo con Agüero cuando son las once y cuarenta y siete minutos de la noche a las diez y cuarenta y siete en Inglaterra Sergio el Kun Agüero buenas noches

Voz 3 17:10 hola buenas noches enhorabuena por la victoria eh

Voz 5 17:14 mucha era echen y además con gol incluido estáis como un tiro no sé si esperábais en este curso rendía a un nivel tan alto en el que apenas os habéis dejado puntos

Voz 16 17:25 bueno la verdad es que al principio de temporada uno no se no se lo espera pero peor ahora que estamos muy bien estamos he afilado no así que esperemos seguir de esta manera Hay seguir con esa ventaja que que bueno que bastante pero pero todavía falta no

Voz 5 17:42 este puntos de diferencia sobre el segundo clasificado no sé si es decir si la Premier está ya decidida a favor de vosotros Sergio

Voz 16 17:49 no no está decidida pero pero sí que estamos en un en un gran paso no de poder ganar la Premier que bueno te mi séptimo año oí y más a la conozco un poco y creo que lo fundamental era diciembre tratar de sacar la cantidad de punto ahí lo hicimos muy bien así que ahora nada hay que mantener el resultado lo que queda porque además de de de que te tenemos que perder lo demás también tienen que ganar así que yo creo que que estamos en una buena línea no

Voz 5 18:20 si te diesen a elegir entre ganar la Champions hola premier que elegiría Sergio

Voz 16 18:25 y ahora mismo elegiría la la Chan fueron porque fue la Premier estamos bien así que se obviamente es es difícil pero pero creo que tenemos bastante Chance es para para poder lograrlo hoy creo que que la Champions es una cuenta pendiente que tiene el Manchester City no

Voz 5 18:45 así mal la lesión de Jesús eh

Voz 16 18:50 bueno entre los dos estamos rotando hay bastante entonces ahora la lesión de la verdad que que muy muy triste también pues pensamos que también era que siempre al final fue un golpe pero pero bueno es sobre todo de negra de Gabriel que que bueno lo lo que tiene de lo que tú hecho que me tocó tres veces a sigue lo estoy lo estoy aconsejando un poco para que estén tranquilos bueno nada esperemos que se pueda recuperar lo más lo más pronto posible

Voz 5 19:21 ni como está David Silva porque después de tres partidos esos asuntos personales que que decía Pep Guardiola que como lo habéis visto la aviso arropado durante estas semanas

Voz 16 19:31 sí la verdad que bueno tienes hay unos problemas que

Voz 3 19:35 que bueno lo están seleccionando nosotros

Voz 16 19:37 hemos acá ahí apoyándolo y bueno hoy la verdad que que a pesar de de de no tener muchos muchos entrenamientos porque bueno tiene que estar a salvo con su familia la verdad que que está rindiendo muy bien y que el físico lo lo lo está haciendo muy bien y eso es importante y además que bueno que que que no dar una ayuda importante porque bueno es la vi es para nosotros un jugador importantísimo no

Voz 5 20:04 es el mejor mediocampista de Europa ahora mismo David Silva

Voz 16 20:09 bueno para mí sí he dicho siempre que se llegue a medida vi fue uno de con junto a Sasha era uno de los que que siempre me buscaban ahí arriba hay siempre lo dije que la calidad que tiene David me gustaría tenerlo siempre M tipo y creo que sí que que es un jugador

Voz 3 20:30 pero que lo mediocampista atacante uno de los mejores no tres rápidas para para acá

Voz 5 20:34 contamos hace unas semanas más más o menos una semana menos a que la Cadena SER que Harry Kane estaba bastante cerca del del Real Madrid tu crees que es un futbolista con nivel para jugar el Real Madrid para salir de la Premier o o que se quede todavía más en la previa de así poder jugar más tiempo con contra él

Voz 16 20:51 bueno el la verdad que los jugadores de esa calidad yo creo que no no no deben tener problemas para un equipo tan importante como como es el Real Madrid no sea la verdad es que es que no no puedo saberlo que el lo que él piensa pero pero sí que es un nueve importante en el mundo oí más que nada en la Premis creo que el problema no detener pero pero bueno eso ya no puedo opinar porque eh

Voz 3 21:25 es es problema del no como ves la vuelta de Costa al Atlético de Madrid de quién de Costa de digo costará Atlético de Madrid si si bien no ahora esa creo que puede ya empezar a jugar este fin de semana empezará la Liga no si no uno mañana contra el Lleida incluso podría jugar ya en Copa bueno buenísimo se nada bueno con Diego de tengo muy buenos recuerdos

Voz 16 21:48 doctora ahí en en el Atleti a sigue además de de muchos compañeros dicen que es insoportable en la cancha pero le cuento que es un jugador insoportable eso sí pero afuera de la cancha es un fenómeno oí bueno me alegra un montón que que bueno es una pueda volver a jugar en el Atleti no

Voz 5 22:08 por último Sergio y te agradecemos a estos minutos aquí en El Larguero de la cadena ser año de Mundial me imagino que es tu máximo objetivo este año

Voz 16 22:15 sí ojalá primero que todo bueno tratar de determinar lo mejor posible esta temporada Ibon ojalá que que sea con con algún título porque bueno siempre la idea en el City es es tratar de ciudad a fin de temporada con algo en las manos no es así que después bueno bien el mundial que creo que es un objetivo bastante importante para nosotros Argentina hay sobre todo para mí que que los últimos bueno más que era del último Mundial no no no fue uno de de de de mi mundial que que quería no porque bueno tuve la lesión y ahí me perdí un par de partidos pero bueno creo que tengo en la revancha ahí ojalá que bueno primero de todo a ver si esto son citados pero pero lo importante tratar de hacer las cosas del Mundial y bueno es una cuenta pendiente que que tengo yo que tenemos todos los argentino no

Voz 5 23:11 el Mundial con Argentina o la Champions con el City complicado y no

Voz 3 23:16 la dos cosas amigo

Voz 5 23:18 sí yo creo que gracias por atendernos es la última muy rápida tiene contrato con el City hasta dos mil diecinueve basar renovar quiero decir que te a decir

Voz 16 23:28 que no tengo hasta hasta el dos mil veinte creo ahí la verdad que que nada espero poder cumplir contrato iguana sino que trata de hacer lo mejor posible de a fin de temporada Hay bueno después severa que que

Voz 5 23:46 pero no te quieres quedar allí mucho tiempo no sean no no piensas en cambiar de un mes

Voz 16 23:49 si no obviamente mi idea no es cambiar la verdad estoy muy contento acá pero pero bueno siempre como dije la última para la tiene el club hizo lo que decidan porque obviamente el club son lo que manda lo que te dicen que tener que hay lo te tienes que ir así que R

Voz 5 24:08 de todo lo que lo que me puede decir tu feeling con Guardiola es total

Voz 6 24:12 va con él

Voz 5 24:14 todo bien todo bien Sergio gracias y enhorabuena por el gol y por la temporada que no vale

Voz 16 24:21 gracias un abrazo muy fuerte en las palabras de Sergio

Voz 5 24:23 por aquí en directo en El Larguero hablando un poquito de la actualidad el Manchester City después de la victoria por tres goles a uno frente al Watford estaban por aquí Lluís Flaquer Ramón Besa y Marcos López a los que voy a pedir nada un momentito que nos vamos a ir enseguida a la que no se está comiendo antes de grado y cerramos contigo hay buen trabajo compañero en en esa victoria del City por tres uno frente al al Watford y un poquito volviendo a la senda no después de la victoria después del empate de hace apenas unos días

Voz 15 24:49 sí y además han ganado en diez minutos porque en diez minutos ha marcado el primer gol Sterling luego se han metido gol en propia puerta en el minuto doce ya iban ganando dos cero y el resto del partido ha sido muy tranquilo al final tres uno otra victoria para el Manchester City quince puntos de ventaja con respecto al segundo así que el equipo de Guardiola pues vuelve a ganar vuelve a convencer y vuelve a jugar muy bien en esta apremian

Voz 5 25:09 abrazo otro gallo hasta la próxima o un abrazo buenas noches

Voz 3 25:12 pero a USA muy breve ya la vuelta insisto

Voz 5 25:15 continuamos en este sanedrín del Barça en interrumpido en este caso por las palabras del Kun Agüero aquí en el larguero eh para analizar la posible llegada de Coutinho también eh la posible presencia de Lionel Messi pasado mañana en el partido de Copa del Rey en el Celta Barcelona y también la vuelta de de melé continuamos

Voz 17 25:32 esa las cinco y dobló has y mantas

Voz 0419 25:40 mira Beethoven en este discográfica te queremos mucho los ha sido gramola de platino cuántas veces veinte por lo menos sí pero a ver cómo decirlo como una tapia como así que esta Navidad siquiera sacamos un recopilatorio pero olvídate de otras

Voz 18 25:56 pero qué me estás contando si ya tiene nombre la novena

Voz 19 25:59 ser un pelotazo si algo merece la pena insiste seis de enero Sorteo del Niño setecientos millones en premios el premio es para los que insisten Lotería Nacional

Voz 0419 26:18 en Radio Madrid ciento cinco punto cuatro F M ochocientos diez Onda Media

Voz 21 26:24 Radio Madrid punto es

Voz 22 26:29 está de moda la Navidad en Key neumático Michelin doscientos cinco cincuenta y cinco dieciséis

Voz 1704 26:35 por sólo sesenta euros montando

Voz 22 26:37 en orgía Si revisiones baterías y aceites y amortiguadores y frenos muy siempre es mal

Voz 0419 26:46 Mad Cool Festival dos mil diez

Voz 23 26:48 son doce trece y catorce de julio el llama Queens of the Stone Neill Massive Attack Alice in Chase Jack Johnson Future Islands Being Impala Nine Inch Nails Casey o Franz Ferdinand casa Vian chasis Morgan Fleet Fox es Entradas ya a la venta en tres W punto Mato el festival punto es

Voz 14 27:10 en esta Binter

Voz 24 27:11 desde la que abren cada semana sentimos a Benjamín leer

Voz 5 27:16 de las novelas policiacas está al surge

Voz 3 27:18 las novelas de atracadores y contar

Voz 1704 27:21 una cosa es abolir la monarquía el proclamar la República y otra que se te vaya la chaqueta sustituyendo a San Fermín por el día de la al Caparrós amarillo a ver la televisión podemos exportar cultura con las series y esto es muy importante aire Irene filosofar que es hoy que es la vida es la única certeza es hoy pase a Carlos digamos para mí tiene un defecto

Voz 5 27:42 la película allí es un exceso de oro

Voz 1704 27:44 Radio a Santiago hacer números hay un problema con las pensiones hay un problema con la cobertura hay un problema con la recaudación a Juan Ángel escucha el Requiem de Verdi por encima de todo es suman a Mike él mirar es la angustia del del hombre moderno sin duda la pintura de mucho lo lo recoge a Elvira observar cuando ya unos a escribir se da cuenta de lo importante que es la palabra unida a Isaías

Voz 25 28:08 corregir con él es más que suficiente Ramona

Voz 0419 28:12 asusta el susto corre entre una oreja y otra oreja y otras no estoy mal está tu cabeza ya Paco

Voz 1704 28:19 viajar en una placita pequeña encantadora muy recoleta restar la Fundación estampar La Ventana un espacio abierto al conocimiento con Carles Francino

Voz 18 28:32 todos los seres evolucionan para adaptarse a su entorno el águila es capaz de ver un ratón en centenares de metros de distancia puede volar a más de trescientos kilómetros por hora la hormiga es capaz de levantar cincuenta veces su peso que el mundo puede girar la cabeza trescientos sesenta grados y Cadena Ser punto com puede ahora hacer que vivas la radio como nunca antes es cuestión de evolución nos adaptamos al entorno Nos adaptamos Aziz más visual más móvil más radio o cuando y donde quieras así es Cadena Ser punto com busca en la web en tu dispositivo móvil Cadena punto com

Voz 26 29:22 tenemos preguntas cuál es esa respuesta política que usted pretende cumplido

Voz 27 29:27 esos nervios es pérdida de papeles o que el miedo está dispuesto a hacer política además de ese modelo y aunque no siempre nos lo pongan fácil ejercer de puente iremos buscando respuestas sí o no

Voz 28 29:41 de lunes a viernes de seis de la mañana a doce y veinte hoy para hoy con Pepa Bueno Toni Garrido

Voz 29 29:47 sigue la actualidad sigue la vida sigue la radio síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER sigue La Ser

Voz 1296 30:03 en el larguero

Voz 5 30:09 las doce de la noche las once la comunidad canaria después de escucharlas para horas aquí en el Larguero continuamos con el Sanedrín en el que estábamos enfrascados con Lluís Flaquer Ramon Besa ahí Marcos López relación todo con creo que le había dejado con la palabra en la boca creo que era un poquito analizando la la posible llegada de de niño también flaquea el hecho de que no podría jugar la Liga de Campeones durante estos seis meses pero es obvio que es un futbolista que hay que mirar siempre a largo plazo

Voz 1296 30:35 creo que dar Ramón el que estaba hablando pero pero bueno pues ahora

Voz 3 30:37 lo que pasa Ramón creen que la inflación siempre no

Voz 1296 30:40 yo creo que él lo lo que te decía Marcos al final estás fichando por cinco años los que pueda tener de contrato el que no para jugar la Champions esta temporada es verdad que es un contratiempo pero pero al final no sabes en qué va a consistir ese contratiempo del Barça el cruzar el Chelsea en ambos el no jugar la Champions al final supondrán supondrán dos partidos además el el poder jugar la Liga permitiría dar descanso a Iniesta para que Iniesta pudiera afrontar con más garantías físicas como decíamos al principio el el ese ese reto de jugar ante ante los tótems del fútbol europeo no parece yo tengo una debilidad con Coutinho parece un jugador que vendría a ser lo que necesita el Barça para para para garantizarse por ejemplo el relevo de Iniesta al que ojalá se quede muchos años por delante pero pero es obvio que el tiempo le le va afectando en cuanto a poder disfrutar toda la temporada sin ningún contratiempo físico es un jugador de que otorgaría al Barça el desequilibrio quizá no tan radicalmente con la imagen en su tiempo pero sí que es un jugador capaz de designar el equipo en tareas ofensivas que es donde yo creo que el que el Barça se quedó cojo después de la marcha de de Neymar en verano y es un jugador que insisto es verdad que ahora te paras a parar en el precio te parece una barbaridad pero si sale bien el fichaje pues esos ciento cinco millones al final y habrán sido ahora inversión

Voz 3 31:50 decías perdona Ramón no

Voz 1785 31:53 coincido con uno de los compañeros el Barça lo que necesita ahora es pasar de un rendimiento auto a un salto de calidad hilo el jugadores como Coutinho no debemos olvidar que el Barça necesita rejuvenecer se es un equipo

Voz 31 32:06 un cuya base titular

Voz 1785 32:08 está por encima de los treinta años y es una buena ocasión para incorporar a Coutinho no sé qué pasará en verano no sé qué pasará en otra época ahí el Barça no está en condiciones de desaprovechar la opción que tiene con un futbolista que ha manifestado su deseo de jugar con el Barça y con Messi no olvidemos también que Messi renovó no explícitamente diciendo que mejorará en el equipo pero es evidente que el compromiso de Messi con el Barça exige también el compromiso con la calidad con jugadores notables y que la gente sepa que la competencia tal como esta manejando Valverde puede ser una buena solución el Barça como decías debe tener debe aspirar a tener dieciséis diecisiete jugadores de primera fila preocupa más cómo el club va a solucionar la salida de jugadores que están merodeando oral y sin dar ninguna solución Ny ni ayudar demasiado al equipo aunque tampoco entorpeciendo y hacer un núcleo de veinticuatro jugadores au XXIII con posibilidades de jugar todos en todas las competiciones ese salto de calidad será con jugadores como continúa hoy con la incorporación de de envíele

Voz 5 33:12 es como diciendo Marcos que Valverde ha salvado los muebles durante estos meses sea sí sí sí sí a muchos aficionados del Barça así lo hubiesen dicho en el mes de agosto la propia directiva no bueno ya sin them velé desde cuándo seleccionado en en octubre el partido no no no de septiembre perdón desde mediados de septiembre y como ha salvado los muebles baluartes que es que me parece tremendo si es que

Voz 13 33:35 se ha ido adaptando a las circunstancias con esa capacidad camaleónica que tiene de de ante un problema encontrar una solución eh el el problema de Neymar tenía muy difícil solución se DVD luego no no no tuvo se encontró eh la opción de Paulinho ahí les les trajo un rendimiento extraordinario y a partir de aquí el Barcelona ha ido construyendo un relato futbolístico de la mano de Valverde que le permitió llegar cuatro meses después imbatido son veinticinco partidos que no ha perdido es líder en la Liga de clasifican a Champions contra ancla era una jornada de antelación dejando a Messi sentado en el banquillo en Turín por lo tanto y además ha pacificado el club no sólo el Vestuario el equipo hay y a la afición sino que pacífica al club cuando él llegó a una moción de censura en marcha que no prosperó cuando llegó el presidente estaba bajo sospecha cuando él llegó el ambiente era tan tan depresivo que nadie imaginaba ni tan siquiera en el propio club que el Barça estaría

Voz 3 34:32 cuatro meses después en esta situación que está por eso

Voz 13 34:35 ahora sin necesidad de pedirlo porque no nos Valverde un hombre que pida y menos públicamente pero tan sólo el gesto de mirar hacia atrás es decir bueno estamos donde estamos ahora os toca a vosotros porque el equipo lo necesita no es un capricho que él considere Valverde es una necesidad real equipo por lo tanto el equipo lo necesita no ahora como muy bien dice Ramón sino en un proyecto a medio y largo plazo porque los jugadores imprescindibles como es el caso busques de Piqué ahí está el propio Messi ya están en la treintena el equipo necesita tener sangre nueva energía nueva que por ejemplo ahora le va a llegar con DVD y ahí también está la mano de Valverde para ir gestionando todo eso

Voz 6 35:15 es obvio por cierto algunos medios ingleses hablan ya mañana de que está todavía más cerca la la opción de que Coutinho llegue al Barcelona en este mercado de invierno

Voz 5 35:23 eh Ramón un poquito hilando a lo que decía Marcos

Voz 11 35:26 de de melé que se lesionó a mediados de septiembre yo no sé si si le ha echado realmente de menos en el Barça

Voz 1785 35:33 bueno se ha echado para la mirada de la gente que quiere un Barça puedo de mucha calidad ambicioso fiel a su esquema cuatro tres tres diciendo mirándonos siempre con una cierta mirada con una cierta sospecha hasta que ha empezado yo creo que el partido del Bernabéu sirvió para demostrar que no era simplemente una cuestión coyuntural sino que el Barça está con Valverde a ideando un nuevo equipo que además sea le se aleja un poco de lo que era el tridente yo lo que más me preocupa de la inclusión de de embriones que se vuelva a hablar de tridente como la fórmula salvadora yo creo que eso es de Luis Enrique en una etapa muy determinada y el Barça trabaja en otra onda trabaja en recuperar el cuatro tres tres y así entiendo que es un jugador más necesario que el Barça lo ha preferido por ejemplo a en papel o a otro tipo de delantero porque significa recuperar un poco los orígenes recuperar un poco la vocación ofensiva recuperarla a necesidad de ataque ya hay explotar una vía que el Barça tiene o curada que es la de la velocidad la de la profundidad la del IRA al espacio mi tal como está jugando ahora el Barça es un equipo que le cuesta todavía hacer dos o tres cosas de las que antes se les reconocía y creo que el envíele puede ayudar pero haría un mal negocio sin olvidemos a decir que el Barça recupera adquirente porque la el tridente funcionó en sus dos primeros años pero en el tercero al día síntomas de que aquella fórmula tal como era concebida con Luis Suárez a Messi y Neymar y más o menos había acabado y no creo que ahora se pueda sustituir simplemente vele por por a Neymar sino que Valverde tiene otra idea de juego en la que tenía Luis Enrique

Voz 5 37:15 es la que hay que te parece

Voz 1296 37:17 un reto para Valverde el ser capaz de sacarle rendimiento a Ben melé cuando el mejor rendimiento en el equipo ha encontrado con un cuatro cuatro dos en el que en teoría de melé quizá no tendría lugar holandesa sitio no pero que sí le ha echado de menos Adén melé yo creo que sí porque al final Valverde fíjate qué el antes de encontrara en Paulinho el el hombre que que completaba el el dibujo y que le daba el mejor el mejor de los sentidos a su apuesta lo intentó con Deulofeu no les salió bien lo intentó incluso Canarias Vidal en algún partido doblando lateral con Sergi Roberto en banda derecha tampoco acabó convencido lo intentó con Paco Alcácer buscándola al otro lado para completar el con con Messi Suárez esa delantera tampoco le convencía al final lo que hizo y lo que le funcionó es el efecto Paulinho de de de de emerger desde atrás sorprendería y ocupar espacios que en teoría no están ocupados por nadie con lo cual es un nuevo reto para para Valverde el ser capaz de sacar el rendimiento al hombre que en teoría venía para ser titular indiscutible en en zona de ataque del Barça es verdad que no le veo todavía Aden Belén un corto plazo de tiempo un peso tan importante como el que asumió Neymar como para poder hablar tridente pero será interesantísimo ver como Valverde gestiona el regreso de del del francés si sigue apostando por ese cuatro cuatro dos o poco a poco va dándole a peso importancia en Belén para recuperar el dibujo ofensivo de decía hace un tiempo

Voz 5 38:34 bueno ahora eso sí Marcos es un aviso a navegantes para los medios porque entre la posible llegada de Coutinho y el hecho de que pueda variar del cuatro cuatro dos al cuatro tres tres para poner ahí junto a Luis Suárez y Messi a ver cómo hago ahora lo hace Valverde porque es obvio que si está en buenas condiciones en velé esa esa magia que igual faltaba un poquito en el juego del Barça que la puede introducir de embeleso vio que un poquito el sistema se que puede variar

Voz 13 38:57 sí sin duda que que va a variar pero en eso Valverde ha demostrado en estos cuatro meses que no es dogmático que no es de de idea inviolable que se aferra ella pase lo que pase llueva haga frío haga sol o nieve en el en el camino se ha adaptado perfectamente a las circunstancias y creo que se ha ganado el derecho a dejar que que que miremos con inquietud como bien dice Ramón cómo encaja en Belén el equipo pero igual que se sacó de la manga Paulinho y le dio un rendimiento extraordinario estoy convencido que el Barça necesita el regate el desequilibrio la velocidad a la chispa la luz puede que puede infundir un chico que además es joven y además ha tenido entre comillas a esta suerte porque el que aparecían a finales de agosto recién llegado al Camp no era en un ambiente depresivo y en aquel momento

Voz 5 39:45 cada partido era mirado con lupa

Voz 13 39:48 y un mal inicio de de su etapa como azulgrana hubiera condicionado el jugador ahora cuatro meses después el equipo le ha dejado en una situación confortable para que el aterrizaje en el césped sea más sosegado sea más tranquilo que le permita Valverde ir alternando ir variando los registros que ahora va a tener porque no es lo mismo atacar con Paulinho que atacar

Voz 3 40:09 totalmente es evidente cada uno tiene sus propios registros Marcos

Voz 5 40:13 pues yo es Flaqué Ramón Besa y nada os emplazo a seguramente el jueves en el poste Delta Barcelona para analizar lo que va a ser el primer partido del año del conjunto blaugrana en un mes de enero

Voz 3 40:24 promete ser bastante interesante bastante movido un abrazo las tres hasta luego buenas noches

Voz 5 40:29 eso en el Barcelona doce diez once y diez en Canarias tenemos que hablar también del Real Madrid con Javier Herráez mañana rueda de prensa de ciudad la primera de la de la temporada la primera del año el jueves partido frente al Numancia en Soria que fijó si hace frío en Soria encima un cuatro de enero a las nueve de la noche que es cuando se va a celebrar el Partido Pirata es el Valencia que juega mañana frente al Deportivo a Las Palmas ahí un par de asuntos de la actualidad de el equipo valencianista del equipo dirigido por Marcelino García Toral que merece ser contado aquí en El Larguero Valencia Pedro Morata hola

Voz 3 40:58 buenas noches la primera tiene que ver con

Voz 5 41:01 es algo que contamos aquí en la Cadena Ser la noticia adelantada por los compañeros de Radio Valencia Cadena Ser y que tiene que ver con Luciano Vietto yo es lo que seguramente ahora mismo se están preguntando a los oyentes

Voz 4 41:10 el del Valencia del Atlético de Madrid que pasa con Vietto en qué punto está la posible cesión que que con parece que salvo sorpresa va a ser así el jugador todavía del Atlético de Madrid hacia el Valencia Pedro

Voz 1716 41:23 bueno yo creo que eso está prácticamente ultimado se porque el agente del futbolista ha estado en la mañana de hoy en la tarde de hoy también el acuerdo entre el Valencia y Luciano Vietto es total faltaba el acuerdo entre el Valencia y el Atlético de Madrid que yo creo que a estas horas está muy adelantado es un acuerdo que se basa en los siguientes una cesión hasta final de temporada el Valencia va a pagar dos millones de euros por la cesión del futbolista más medios salario del jugador ya hay una opción de compra no obligatoria a final de temporada a favor del Valencia que caso de ejecutarla tendría que pagar el Valencia trece coma cinco catorce millones de euros máximo al Atlético de Madrid por la compra del jugador y además el Atlético se quedaría un diez por ciento de un futuro traspaso esto es una operación que es prácticamente segura que se va a hacer estaba encaminada entre el Atlético de Madrid y el Sporting de Lisboa pero el jugador eh su agente hizo una consulta con el Valencia Marcelino conoce a Vietto de la época del Villarreal Se le consultó al Valencia así podría tener interés en el futbolista y el Valencia contestó que en una determinadas condiciones que son las que se están dando que sí que el jugador tendría cabida aquí siempre y cuando acepte que tiene por delante a Zaza Ia Rodrigo y que además está Santi Mina y el futbolista a pesar de eso ha preferido o prefiere jugar en el Valencia antes que en el Sporting Lisboa el Atlético de Madrid refuerza un rival pero el Atlético de Madrid se ve obligado a cumplir una palabra que le había dado al futbolista de que llegar a un acuerdo con el club que el jugador eligiera el jugador elige el Valencia antes que el Sporting de Lisboa el Atlético de Madrid también eh Álvaro yo creo que en saque con los refuerzos que ha hecho a lo mejor el jugador no va a tener minutos no bajó lo que está pensando en el medio

Voz 6 43:11 la costa Gameiro

Voz 4 43:13 Torres que que que iba a jugar

Voz 6 43:16 que te que que me pareció un buen futbolista pero claro