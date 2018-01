Fernando, desde Alemania, ha reflexionado sobre la evolución de las palabras, los viajes y la morriña

Voz 0020 00:00 Fernando lo hace desde Alemania buenas noches Fernando

Voz 1 00:04 hola buenas noches Adriana ahí feliz año nuevo equipo ya sus oyentes también

Voz 2 00:10 igualmente para usted Fernando qué tal

Voz 1 00:13 bien bien

Voz 2 00:18 pasamos

Voz 1 00:18 en Navidades

Voz 2 00:22 yo ahora estoy en alemán

Voz 1 00:24 pero donde digo bueno así que la nave

Voz 2 00:26 ha sido en España críos no Hungría no darían tenía

Voz 1 00:31 sí sí a mi marido y yo estoy con mi familia política

Voz 3 00:38 qué tal ha ido bien

Voz 1 00:41 muy tranquilo y eso no te familia o poquito fiesta noche vieja y eso que lo digan terreno llama por eso tampoco llamar por el de de lo que se me da bien porque bueno digamos que la modestia los con muchas cosas si es mejor que nadie pero a mí me lo que se me da muy bien es comer lo que a otros les da muy bien cocinada

Voz 2 01:07 eso es eso es una una habilidad también eh

Voz 1 01:10 se pero tampoco estoy tan gordita

Voz 0020 01:14 claro

Voz 1 01:16 y luego me encanta también me carecen la cabeza sigo por la compañera que le encanta acariciar

Voz 0020 01:21 claro es que es más lógico que uno le en de recibir las caricias que darlas pero es que Elena es generosa hasta para eso

Voz 1 01:29 yo a mi madre cuando toda la vida siempre me más a mí me encantaba que me quedaba en su yo me acariciaba la cabeza me dices que eres igualito igualito que tu tío en dicho también se me que me he quedado dormido mientras acaricia la cabeza yo pero a mí igual pero bueno por lo que llamábamos porque en el me puse a pensar salió pues no salió el tema en diciembre de la palabra año esa fobia o esa sí pues se son un poco en esa posición por la xenofobia y eso para distinguir bueno me parecía una palabra un poco extraña en los que mucha gente lo va a decir pero sentidos digamos un poco realista bueno me parece bien que palabras que no existen que que se defina no en a quién además de también lo suelen hacer lo que pasa es que aquí o sea que a mediados de enero sale cada palabra del año pasado entonces en un poco reflexionando también con el idioma y eso porque yo yo que en Alemania casi treinta años se jovencito pero pero vamos a casi treinta veintinueve pozos pues pensando si también a ver si no se da cuenta que el que el idioma el castellano no que que evoluciona que aunque uno viene aquí piensa que que bueno ya sabe el idioma y eso pero que hay la palabra su acepciones que cambia y que a veces algunos le piden poco con el con el pie cambiado no y a veces yo me sorprende por ejemplo la primera vez que estoy la palabra discapacitado que yo siempre he conocido años válido me quedé así pensando digo eh que de repente lo los entender

Voz 2 03:30 entonces analizar no en en tienen convertir a traducir producirse

Voz 1 03:38 y es que esa mis es exactamente la misma traducción literal no escapado a sí claro que lo entiendo y claro claro una palabra más correcta también ni menos

Voz 2 03:51 sí más más socialmente responsable políticamente correcto

Voz 0020 03:56 claro Fernando porque entiendo que llevando veintinueve años en Alemanía en su idioma más utilizado es el alemán no sé con su marido

Voz 2 04:04 se habla también alemán alemán una arena

Voz 1 04:07 sí bueno de hecho yo bueno tengo una hermana que también sino fueran por ella y por algún punto españolas y que conozco son cada vez menos porque las razones por trabajo lo que sea pues cada vez conozco menos España principio sí porque un poco porque no sabía cuándo pocos apoyo a un poco más en los paisanos no pero llega un momento que aprender idiomas porque su vida ahí bueno y entonces también no luego había palabras por ejemplo que es una suspendido hace poco cuando hacer los últimos años que pensaba que era una rata porque leía el periódico finde yo pero se han comido la semana y así hasta que me di cuenta que ya la segunda tercera vez que lo leía diva no pues parece ser un modernismo bueno pues y quizás lo asumo pero porque me suena muy raro no cuando educando lo veo cuando lodo

Voz 2 05:05 qué vas a hacer este filme

Voz 1 05:08 lo quemaran no sé cuándo

Voz 2 05:11 hombre es un poco coloquial Fernando no estaba ex consejero aclaró

Voz 1 05:18 y bueno y también pensando así en palabras y esto pues al revés amén que aquí saco salieron uno dos años también una palabra nueva en alemán y que en Kamen española tenemos que siempre

Voz 2 05:32 Juan vergüenza ajena

Voz 1 05:34 en cambio aquí no existía una palabra para aquí no aquí sacian siempre expresiones frases y una que sacaron definieron una palabra para eso dice vaya aquí no salen de vergüenza ajena a nosotros hemos obra nosotros lo que nos falta la vergüenza propia sobre todo

Voz 2 05:52 si te igual tenemos más ajena que propia no

Voz 1 05:54 exactamente

Voz 2 05:55 como es en alemán vergüenza ajena

Voz 1 05:58 no se menos avergonzarse de lejos

Voz 2 06:03 está bien la traducción clara

Voz 1 06:06 también pensando en eso yo por ejemplo mi gran hobby es viajar me encanta viajar no leen en español es una palabra que además que dinero gallego que es morriña y que es para la nostalgia de dialogar de casa no pero justo lo contrario no no tenemos palabra parasol cambia aquí lo mismo que hay una palabra que es lo que que podría Iñaki seguirse Jaén del dolor de de lograr hay una palabra para lo contrario que salgan de el olor el dolor de lejos entonces esa palabra en castellano

Voz 0020 06:47 pero que que si cómo sería no entiendo no entiendo el contrario sería como morriña por vía por estar fuera

Voz 2 06:55 os hemos de estar fuera felicitarme sí

Voz 1 06:58 buscando tenemos lo tenía literalmente me encontré con con todo recitar puedo ser la persona que lo escribió en Internet

Voz 2 07:07 sí claro

Voz 1 07:09 pues hay un artículo del año dos mil nueve un tal Felix mucho que escribe exactamente lo que lo que lo que yo pienso no que voy a no no voy a leer todo porque si no sería muy largo de su vida o Quito pero eso es un sentimiento que casi nadie comprende somos gente que echamos de menos estar fuera de casa en lugar de lo contrario la morriña al revés es la necesidad de estar descubriendo lugares nuevos experimentar sensaciones de novedad constantemente los alemanes tienen dos palabras que no hay en el resort los idiomas Valdeluz significa hablar gusta andar de un lado para otro pero hay una palabra a unas precisa para la cual para lo que me pasa a mí de que viene a ser el antónimos morriña en el sentido habitual de la palabra es nostalgia de la sensación de estar fuera es dolor por tener los lo lejano la tristeza por no hallarse lejos de un lugar actual el deseo por conocer lugares nuevos lo viajar por el mundo es algo que he visto en algunas nacionalidades unas que en otras pero eso es normal que en español no tengamos palabra para ello España normalmente la gente no entiende por qué quisiera yo tener tan maravilloso lugar de la supuesta calidad de vida suficiente como para atraer a los en su jubilación el buen tiempo el relax la siesta así no nos olvidemos de lo bien que se come en España no lo voy a negar me gusta la dieta mediterránea bueno no voy a seguir porque no sabía muy largo sí sí

Voz 0020 08:46 lo hemos entendido perfectamente

Voz 1 08:49 sí me parece muy bien explicado

Voz 0020 08:51 sí sí muy bien explicado sea que sería justamente lo contrario a morriña ósea está muy bien explicado echar de menos pues la sensación de estar fuera no la sensación de estar lejos de casa

Voz 2 09:06 esto ocurre cerraron dos

Voz 1 09:07 como usted esto le ocurre yo sí yo te echó a veces AMISOM afronta las Si bueno estar en casas que están en casa no sé dónde en casa porque en casa me siempre de Alemania en mi casa me siento en casa a mi marido me siento en España que sabes padres no sé es difícil definir qué es en casa no el hogar el hogar es donde yo vivo donde está un principio pareja en Madrid donde padres pero es que son países distintos pero yo el sentido de que el anti morriña no el examen de alemán pues si lo notó notó mucho de hecho viejo todo lo que puedo y siempre estoy pensando en el próximo viaje bueno es una sensación que que el por ciento no no me siento identificado

Voz 3 10:11 interesante

Voz 0020 10:14 quizás el año quizás era este año Se podría proponer no va a la RAE incluso a la Fundéu que que se genere una un anti morriña palabra para adelante y morriña porque Fernando es verdad que que este este es escrito que nos en este artículo se dice que quizás es que los españoles no tenemos esa sensación pero también le digo que quizás con el paso de los años las circunstancias cambiadas tanto Espanyol fuera quizás nos hemos abierto un poco y hay mucha anti morriña también

Voz 2 10:43 sí sí

Voz 1 10:44 yo es que yo cuando cuando yo todavía vivían en España que eran los los los años pues cuando murió Franco cuando ya los primeros años de de de ya te de adolescencia ya de madurez esposas y me da cuenta pues lo españoles que viajamos mucho me gusta viajar mucho no pero también yo no sé ahora por la crisis también pienso que les pasa también yo me he dado cuenta aquí en Alemania con los con los alemanes del Este o con los también de extranjeros les polacos húngaros que yo no sé también si cuando cuando ha estado en en en regímenes autoritarios que la gente no podía salir pero no tenía dinero por facilidades So entonces sí que se tiene con muchas ganas de salir pero llega un momento en que no se quiere es un cambio generacional lo yo me da cuenta con los alemanes del oeste en comparación a los del Este no es que viaje menos pero que la gente joven por ejemplo dice a ir a la playa quieren que está muy bien para España estupendo que vayan todos a la playa ahí pero en esa ansiedad esa no es tanto como por ejemplo en comparación con los alemanes del Este que siguen saliendo mucho más viajando recorriendo mucho más más inquieto bueno mi suposición no es mi teoría no sé qué

Voz 2 12:14 comparte esta anti morriña con su marido

Voz 1 12:18 no son menos digamos que sí le gusta el le gusta más la playa más descansa yo soy más a recorrer hecho viajamos juntos pero yo a veces también viajó solo a juegos viajes que yo sé que tampoco en tanto porque lo estuve ahora el año pasado el tiempo últimas vacaciones estuve en Pakistán que no es el país más hípico de viajar

Voz 0020 12:44 no es verdad desde luego no el más turístico no

Voz 1 12:47 este hecho fue estupendo a pesar de que yo iba con poco así las ideas un poco mezcladas no cuente respeto oí no se procedió también muchas noticias en muchas cosas y eso fue increíble fue increíble no iba también en un pito pequeño me iba solo y de hecho la gente como antiguamente había hasta hasta el año dos mil uno hasta cuando pasó lo de las Torres Gemelas pues sabe mucho turismo y de repente de un día para otro se cayó desapareció entonces ahora se está empezando a recuperar un poquito otra vez iremos gente tiene como ansiedad también de extranjeros que acogen de hecho ahora mismo que todo el mundo tiene móviles te vienen gentes de todas partes hacérselo contigo es muy interesante porque

Voz 2 13:45 sí sí de hecho parece ser que es hombre no

Voz 1 13:48 las los fotografían que al revés no no se me encontré muy a gusto

Voz 3 13:56 de hecho bueno por

Voz 1 13:59 tipo de vida pobres es muy similar a la India ya es más relajada no

Voz 4 14:06 pero en la comida

Voz 1 14:09 la gente Paisaje bueno todo muy interesante

Voz 3 14:15 volvería

Voz 2 14:18 ha pasado se inserta y otro sitio para no repetir no hay mucho que ver no hay mucho muchísimo que ver algún viaje Mendez Fernando

Voz 1 14:28 si dentro de un mes esta vez los dos nos vamos a América Central Guatemala bueno el Mayo no Salvador Honduras Belice

Voz 2 14:40 bonito viaje también ya pensando en el siguiente día siguiente también siguiente también que ya sabe destino sabe también el destino del siguiente

Voz 1 14:57 bueno quiero ir a finales de año quiero verme Argelia del sur de Celia poquito especial ya que también ha sido bastante conflictivo pero parece que empieza otra vez a relajarse un poco voy bueno también no sé también no me voy a los sitios así digamos a a ciegas no a tontas y locas miró también antes cómo está la situación informó pues tanto en las páginas de Internet pues las está haciendo es que tanto en España con Alemania y bueno intento estar un poco al día de lo que pasa en el mundo que no se hay países que se tranquilizan digamos que era el paso los tiempo con el tiempo segundos tranquilos hay otros en cambio se ponen pues claro pasan los años un poco más estresante

Voz 0020 15:56 Fernando pues vamos a hacer una cosa ya menos si puede un ratito desde América Central

Voz 1 16:01 por el cambio de oro sería mejor no

Voz 2 16:04 sí sí desde luego sería por la mañana

Voz 1 16:06 sí ahí salió de noche

Voz 2 16:10 bueno pues eso

Voz 1 16:12 comí pues eso que nuevo se come come muy tarde muy pasado mis tomado totalmente así que