Santiago, desde La Patagonia: "Conocí a mi pareja por internet y dejé Almería para venirme a Argentina"

Voz 1 00:00 y Santiago nos escucha

Voz 2 00:02 desde la Patagonia muy buenas noches

Voz 3 00:06 hola buenas noches qué tal un saludo seguir año a España

Voz 4 00:14 a nadie

Voz 3 00:16 igualmente asqueroso pese a que todo lo escucho

Voz 2 00:26 son las once de la noche lo lo acababa de consultar las once de la noche y nos llama desde la Patagonia desde timba si Argentina lo sé lo sé pero quería saber el lugar exacto patagón hay occidental Patagonia oriental

Voz 5 00:46 en el valle de Lorca

Voz 3 00:49 no sé si lo conoce la ve lo que

Voz 2 00:53 Santiago escucha tu dando todas las noches

Voz 5 00:57 casi todas las noches lo escucho porque yo trabajo de seguridad

Voz 6 01:00 a barrios privados ni en bodega Canale vino

Voz 5 01:08 trabajo y hoy precisamente hoy he trabajado mucho una mañana ocho de la tarde

Voz 4 01:12 sí

Voz 5 01:13 intentar estos cuatro había trabajado doce horas cada día no porque sea el verano pues los compañeros se toman vacaciones yo hay que cubrir Tosac guardia tragó mucho ahora

Voz 6 01:25 el trabajo lo lo primero no

Voz 5 01:28 sí que hay aquí estoy contento no vine aquí cinco años dejé en España es lo que más quiero a mi hijo

Voz 2 01:37 porque usted es sincero

Voz 3 01:40 sí estoy español sí

Voz 4 01:44 sí hoy es precisamente

Voz 5 01:49 el veinticuatro años no no no no yo estuve casado veinticuatro años España no

Voz 4 01:53 a mí me separé en el dos mil en el dos mil seis creo que fue ella tiene me acuerdo no ir ese matrimonio porque tengo otro hijo hija que es mujer del actual que me vine para acá estuvimos un año y medio chateando por Internet me hubiera hacerlo en el en el dos mil doce

Voz 5 02:16 la vi yo estuve tres meses vendimos bien España de Lee conmigo en vivir aquí estoy desde

Voz 4 02:22 desde hace cinco años

Voz 2 02:26 pero es sentina hola buenas noches buenas noches como es su nombre

Voz 6 02:31 sí

Voz 2 02:33 como Stella

Voz 4 02:35 mi nombre es estila Vita dijo está hoy Nico

Voz 2 02:38 pues muchas felicidades Estela Stella usted si es argentino

Voz 5 02:47 ella Argentina se ella es de Chubut no

Voz 6 02:54 de hecho

Voz 5 02:56 más abajo sobre Argentina no se creía aquí en en el de

Voz 6 03:04 el baile me dicen

Voz 5 03:06 yo sé que ella Tomic motos acoso no estaban a la espera y nadie para acá me casé con ella hace tres años y aquí estoy

Voz 2 03:19 sus hijos son son ya mayores Santiago

Voz 5 03:23 sí mi hija mayor tiene treinta y dos años mi hijo tiene veintisiete y las pequeñas quince que en realidad lo extraño en tres no pero lo que más extraño una pequeñas

Voz 2 03:36 los ha visto en este cumplían

Voz 5 03:39 estuve hace dos años y medio yo ahora quiero y él para para brío para mayo quiero ir me pasa me sale muy caro cuesta de peso argentino que son como unos mil quinientos euros

Voz 2 03:55 claro en los billetes claro

Voz 5 03:57 pero de momento pero momento tengo ya estoy ahorrando eh tío Rando oí ya lo tengo ahorrados incidió que ahora ya iré yo sólo a mi mujer lo cumplí el sueño de de llevar la gente allí a España no yo estoy merced que no hay ni ella su abuelo era español nunca lo conoció tenía esa ilusión de España de IBI

Voz 2 04:23 da gusto ahorrando

Voz 5 04:26 sí les gustó mucho lo que pasa que ahora yo llevo un año en la empresa de seguridad ahí sólo Mégane quince días ingente que mucho gasto país no que me llevaría a mi hijo que dentro de un par de años seguidos que iremos otro eh

Voz 6 04:45 eso

Voz 4 04:46 es que yo aquí desde que llegué

Voz 5 04:49 todo al trabajo

Voz 4 04:51 pues yo empecé veo al texano no cortando botellas y haciendo jarras vasos

Voz 5 04:58 eh

Voz 4 04:58 Copa impreso yo fui ahorrarme ahí pues que en su vida

Voz 2 05:06 no no bien a qué se dedica en España Santiago

Voz 5 05:12 yo trabajé allí en los últimos siete años tuve un son mi son mi no

Voz 6 05:19 eh

Voz 4 05:20 en Tarrasa y una de cal

Voz 2 05:23 nada

Voz 4 05:24 pero son hice fue lo que ahí prácticamente todo lo fuimos a la calle y ahí han me quedo sin trabajo y cómo conoció a mi mujer de ahora decidir al paso no

Voz 6 05:39 hablé con mi hijo

Voz 4 05:42 bien puede esto sí pero el que quiera trabajar el que buscan cuenta yo mi trabajo he trabajado todo en la construcción de pintura sacando al suelo cosechando fruta que ahora en febrero viene la cosecha de la manzana pero

Voz 6 06:04 si bien con una faltó al trabajo

Voz 2 06:07 se ha adaptado guiño una vida en Argentina

Voz 5 06:12 sí yo me hace bien imprime daño extrañado

Voz 4 06:15 yo a mi hijo no no lo tiene

Voz 5 06:18 que había un momento que que me Viñales son bajón no bueno porque he jugado me iba

Voz 4 06:27 eh

Voz 5 06:28 yo me dio la vuelta no pues ahí

Voz 4 06:31 Al Qaeda

Voz 5 06:33 pero te tiene que salir del que me bien español trabajó está mal oí vi quién sabe cómo está aquí y mañana está allí no tiene por lo mismo por mi hijo yo a mí es inmenso dolor de mi hija estuve como tres años me podía mandarlo yo al público demanda sí estoy de cómo incluso algún grande y quedarme tengo menos contacto no porque lo mayor tiene que no yo me dijo te voy a cobrar quemados a ver con la pequeña

Voz 2 07:13 con un pequeño siempre a través del teléfono

Voz 4 07:16 sí

Voz 5 07:17 sí por goza para externo y dando prohibió con lo estarme con ellos por cada uno por su lado digamos no

Voz 6 07:25 uno con la lo que Borloo

Voz 4 07:28 la te tienen pues con la madre como yo pero bueno sabiendo que es también una importante

Voz 2 07:41 usted también Sabine Santiago ha encontrado su lugar en el mundo que usted también está bien

Voz 5 07:49 sí me encontré que no que lo primera de semana no pero bueno yo estoy me he casado veinticuatro años

Voz 4 07:57 sí sí

Voz 5 07:58 de veinticuatro años parece que se acabó lo hemos

Voz 4 08:01 y decidió ese ahí pues estuve como tres años y sin pensar en mujeres no reunieron yo tengo conmigo no se produjo bueno conocí tanta gente poco poco con un día otro día otro día iba uno Mista que duró unos no medio yo le ahora año y medio cuando me quedé parado la Sony decidí venir para acá la conocí tiene tres hijos también separar ya mayor aquí vivir un chico me quiere mucho

Voz 6 08:41 ayuda a ver una familia hasta ahora

Voz 2 08:47 viven como usted los hijos de ella

Voz 4 08:49 no no ha habido un pequeño mamá veinticinco años eh pero bueno lo voy a ir bien entre ellas sí incluso cuando lo estoy lo estoy trabajando esta noche buena pasaron mira

Voz 5 09:08 de momento encuentros Javi yo estuve en uno Mb

Voz 6 09:11 al trabajar en sí

Voz 4 09:14 solo

Voz 6 09:15 pero nada como se dice

Voz 5 09:18 pero bueno pues una noche vieja lo pudo pasar con mi mujer y su hijo

Voz 2 09:25 contentos

Voz 5 09:28 sí o sí aquí cuando no estoy se preocupan cuando porque yo trabajo mucho de noche no quiso mente me ha tocado vivir salía llena ocho noche ya entrada alguna a la chica

Voz 4 09:40 yo punta a mi mujer era como que me estoy aquí voy a marcar aquí no me cambiaron la guardia lo yo me dijo el supervisor que que entró hoy ya vengan a si yo digo pero yo anoche Salinas ocho encontrarlo no pero

Voz 5 10:01 porque ahora hay gente que está en la nación mítico Laguardia bueno pues mira ocho mil doce horas ya me intercambio una dando a la ocho de acá hasta la fecha

Voz 6 10:17 mira yo

Voz 4 10:18 pues son bajones que no depende para nada dijo a lo pasó como cruzar todo el Atlántico y hacer todo esto no es decir en un fin de semana me voy a mi hijo porque ya te tiras trece horas Pallarès director directoras acá

Voz 6 10:39 sí sí yo

Voz 4 10:42 ahora tengo cincuenta y seis años que se dice yo lo he pasado yo tengo que pensar en mí también no porque lo hijos hacen grande

Voz 2 10:53 sí sí sí

Voz 4 10:55 me costó mucho cuando dejé a mi hijo todo la pequeña

Voz 6 10:59 que tenía ocho años tiene fuertes muy grande no

Voz 4 11:05 si no lo hago esto ahora no lo voy a hacer más adelante no porque a mi hija tiene quince años y está con sus amigos son mis bajo cuando estuve hace dos año y medio que hacía tres años que yo no iba más allá yo fui con la ilusión de que con la que la deje a un lado así me si yo la playa estuve tres meses se la veía todo vía pero sí a mi hija vamos a no yo voy con mis amigos o sea que ya cambió todo a mí si yo hubiera esperado al que mi hija hubiera hubiera cumplido la edad que tiene ahora no que admiro Belarmino quedarme solo

Voz 3 11:49 no

Voz 4 11:50 pero si hubiera pero a lo mejor no hubiera tenido que tengo ahora las cosas que hacerlas cuando sale al momento no por suerte tengo una mujer que como persona como Normaa como mujer

Voz 6 12:05 España

Voz 4 12:07 no no que no haya tenido nunca todo eso no hubo después veinticuatro en los casos como puede que que se termina todo lo que hay que yo estuve casi cuatro años yo cada noche con los bastaba diversas mi hijo cuando iba a trabajar de noche me en el norte de tenerlo tú no ir por lo menos de alguna persona buenísima siempre por todo mañana tenía Franco bien lo asista no te puedo arrastrar cuatro días un compañero me he dicho la guardia porque tiene un papel vital no ID dije mira complementa a la cambiar la guardia porque tiene hacer trámites menos me tuve que quiera de mí no no pasa nada

Voz 6 13:08 yo

Voz 4 13:08 ya pero que lleva cuatro días cinco sin Catral tienen cansa sí pero bueno lo lo que por un lado te yo te quita que me gano todo el sueldo porque aquí se está pudiendo ahora que un kilo de tomate por ejemplo vale sesenta peso que eso lo dado y pico salen

Voz 6 13:34 yo no soy

Voz 4 13:37 yo ahora que yo me siento bien estoy bien de salud bueno aprovechar darme cuenta

Voz 3 13:44 claro la moto para trabajando

Voz 4 13:47 sí he estado cinco años yendo a trabajar cuarenta estuvo

Voz 6 13:51 mía

Voz 4 13:53 yo ahora me la he comprado entonces para para ver si hasta tenemos nuestros ahorrillos ahí no porque yo quiero Argentina tiene una mentalidad muy inferior no pero pienso en el día de hoy que mañana no yo suelo que dieron unos mil cuatrocientos euros invierte la cuantía en dos uno porque pensaron que veinte personas son como un euro cuando hace cuatro días estaba al trece no peso y el dólar ha subido veinte yo me siento parte de mi sueldo porque sé que son la inversión no y con eso días que ahorra para comprármelo in para que no que falten para con él para pagar gastos de la que él no eso no

Voz 6 14:58 si era así

Voz 4 15:01 yo lo que tengo cinco indigentes no

Voz 6 15:04 si no dado ahora cuando dijo no se da porque eh

Voz 4 15:14 ir con la mentalidad no porque aquí la gente vive a mí y a todos los días osado claro Carlos yo le tengo prohibido salir conmigo otra cosa tarde Carme impulsado se ha ido ya una finca pesó kilo no se como cuatro-cinco alguno para el club la familia con un hijo pueda

Voz 6 15:41 poner

Voz 4 15:43 es decir con un poco de kilo y pico de de carne malévolo que el mí todo no yo digo que no es otra cosa

Voz 3 15:56 que si Dios puchero cosas así

Voz 2 16:01 porque ahí es donde ustedes me cada

Voz 4 16:03 yo yo yo lo tiene pelo pero mi padre emigró a Barcelona El sesenta y pico y criado allí en Barcelona en Tarrasa que cada kilómetro de

Voz 6 16:18 muy bueno pero a mí

Voz 4 16:22 yo vengo de una cultura que mi madre hacía comida de cuchara cuchara no Tino no basado ahora por ejemplo se cumple mi mujer en Elche pues y el disco podido Enrico eh

Voz 6 16:37 compran como tranquilo pues yo lo eché uva

Voz 4 16:44 para el mundo Haditha acceso ahí con la grasa del pues yo así el saca la grasa esa no le apartan Yale hecha mi tan Oria clara de todo hacemos qué tal sale es bueno salir como se como yo como él

Voz 2 17:08 a ver si como un guiso no de Pollo Rico

Voz 4 17:12 un guiso si un guiso eso un guiso está rico no pero bueno sale de enlazado del primer disco de la amiga le muy poco más no salen de ahí que Carmen Carmen

Voz 6 17:26 y yo lo ha aceptado

Voz 4 17:29 a mí no hubiera pasado el día siguiente se ha asegurado que no que no me gusten pero

Voz 3 17:34 me gusta comer otra cosa lo único con más variables

Voz 4 17:39 claro o pescado y te vieja comprende una GANVAM no decir decimos así Lahiya todas las cosas de que yo me dormí a su hijo Carlo hicieron Cordero tal y me lo comí entorno así no tiene pelo con tubos de cordero yo ya cuando se hacen la talla porque cuando yo me separé mi hija tenían serían afines una tenía cada quince días a mi hija no es menuda está conmigo era el sábado a en cuanto mi papá con un patoso yo el domingo era una paella porque mi hija la pequeña

Voz 6 18:34 el pecado dándonos

Voz 4 18:36 no la noche Keane y el cine y también lo hacían esas cosas sí aquí pues ya te digo no no está muy acostumbrado con esas cosas comen pero pocas casa

Voz 6 18:54 sí

Voz 3 18:55 sí está pudiendo para eso que la me la la que bueno está

Voz 4 19:01 sí sí

Voz 2 19:03 Santiago verán humildad

Voz 4 19:07 sí cuando empecé a ir vendiendo enero diciembre aquí pero no íbamos

Voz 2 19:13 sí que lo hacían en Santiago de pasar la Navidad en verano

Voz 4 19:18 a principios porque claro luego vivo pasarla con frío lo que pasa es la aquí nosotros lo teníamos playa estamos

Voz 2 19:30 dentro sí

Voz 4 19:33 quinientos kilómetros pero un río que se es el río Negro no no pero la gente se va a Henry

Voz 6 19:39 yo

Voz 4 19:40 luego ponerme la ciudad paso en Canal

Voz 6 19:43 grandísimo sí

Voz 4 19:46 la gente se baña y luego tiene nunca al Alito también que Annan tiene como cuatro metros de profundidad me pasa mucha mucha corriente porque

Voz 3 19:57 el Figor Graciliano a ella pero esa sí que es la que la energía o las no

Voz 4 20:03 pero eso me iba tanta corrientes y luego ha estado allí un canal emite Televisión Lolo crío que llega por la cintura

Voz 6 20:11 eso

Voz 4 20:12 yo estoy no sé por las río pero lo perdió aquí tampoco

Voz 2 20:20 Santiago

Voz 4 20:23 estamos entre treinta y cinco cuarenta y ahora sí lo que pasa que el tiempo está cambiando mucho entonado o y hace muy bien tú por ejemplo viento que no se puede estar en la calle dientes no te viene como España que tiene poco a poco no tiene gol pero de repente a lo mejor está en la puerta la calle tranquilamente y entonces me dio el sur de la cordillera Chile viene mejor que tenemos coches cien kilómetros viento no te deja hacer nada yo prefiero que llueva que haga frío que que que la ley siempre los vientos lo aguanto no lo hago entonces es insoportable aparte aquí no es como están en la calle lo pueden faltar en en el barrio de Los Barrios alrededor de la ciudad

Voz 6 21:19 eh

Voz 4 21:20 no está la falta de tierra

Voz 2 21:22 con el viento se levantó a todo

Voz 4 21:24 se levanta unos la voz en el centro se hunde poco a poco hasta la falta de los pero yo digo aquí mi intención calles se levanta nadie tira yo cuando llegué hasta que lo digo y mujer digo

Voz 6 21:42 pero no es tan bueno viendo mi pueblo de lo que me faltaba en mi pueblo

Voz 4 21:50 de ahí me Almería yo nunca

Voz 3 21:53 yo la calle fina falta entierra

Voz 4 21:57 mi llena tiene el setenta y yo tuve Akal representa ahí ocho ahí en mi pueblo que está la de era lo sencillo sentirte

Voz 6 22:09 mi no entendía por qué no faltaron las calle Doctor falta

Voz 5 22:17 si levanta de tierra pasan al rabino camión rezando para que no se nos tiene que arriendo las casas muy

Voz 4 22:29 siete que entraban por lados sesenta para

Voz 2 22:32 para las casas

Voz 4 22:34 mi yo que para eso soy muy dedicado yo cuando no veían con mi mujer la de antes no y el tío el señora estaba impecable mira lo pues yo parece sólo tenía que creo yo de de vez en polvo por el solo no aguando todos lo vamos a hacer por traer ahora con

Voz 2 22:58 que no hace tanto

Voz 4 23:01 claro y mujer pues la cubre ya tiene el crítico no yo lo hermano no pero sí artritis idea muy incursión sector pero como se me hicieron una algo Benton se cuelen por una tierra

Voz 2 23:16 ya te miran mal

Voz 4 23:18 ella ella costurera tiene las máquinas me está la no verlo ahora si quiere comprar en aborda ahora que esas dos máquinas y la dio el Gobierno estima estaban porque eran cuando hacen querían emprendimiento tú lo presenta integrar las máquina no para la enfermería a la enfermera Cage no

Voz 2 23:52 los informe a la policía

Voz 4 23:54 claro porque la policía no le al traje el Gobierno no tienen que comprar el pantalón la camisa a todo enfermero me da igual

Voz 6 24:08 ella pues lo hace y no se lo hace

Voz 4 24:11 ya tiene doble que lo fuera

Voz 6 24:13 pues hace costumbre hace un informe que no cobra lo que sí porque ahí hay empresas que le a temblar el informe a la poesía Eto'o si no sé para mí hizo hacen poco dos informes de Policía se pensó que pues son los que son como no sé si lleva a seiscientos euros a seiscientos adoro

Voz 4 24:44 partiendo partieron creo con mi opinión cada una con la hora no cuando un niño informó la policía se lo cobran por por tres mi caso pero no me falte al trabajo pues

Voz 6 24:59 si no la vamos vamos tirando ahora te veo

Voz 4 25:06 esta empieza

Voz 6 25:08 al fondo muy bien estoy fijo bien

Voz 4 25:13 cobrando mucho más que cuando estaba en ahora la pintura con seguro para dándome mi mi mi jubilación una estampa que no sé si algún día tendré o que que ellos veinticinco Haro pero dicen que que el Gobierno de jubilar siempre te da una pequeña era jubilación todos los años que Puerta aquí aparte yo ahí tengo treinta y creemos cotizado sí aquí mi pequeño para también difundió en junio de ahí un palo una mi vida seguí trabajando

Voz 6 26:01 eh

Voz 4 26:01 está dañando a mi hijo también tengo veinticinco años y mi hermano

Voz 2 26:11 sí sí lo estoy escuchando Santiago no no se preocupe lo escuchamos bien Santiago no sé si usted a nosotros no se escucha bien la cosas

Voz 4 26:25 lo que yo digo estaba escuchando atenta

Voz 2 26:28 Santiago hoy mañana si le iba a preguntar si si van a celebrar el cumpleaños de su mujer ya lo han celebrado con el con el pollo no

Voz 5 26:41 sí ahora lo vamos a celebrar allí lo celebremos

Voz 4 26:44 ayer no que aquí costumbres ayer cuando a las doce no ya el cumpleaños lado cual Sayez Vigo V su hijo el mayor colas muy nadie muñeca si iba a nosotros dos cinco y hoy está en otro médico junto con una nueva no y una amiga suya es la que quiero a mi con su hijo y lo vamos a hacer o sea los dos

Voz 2 27:18 Santiago pues que lo disfruten felicidades a Estela de nuevo y muchísimas gracias por haber llamado

Voz 4 27:26 lo hacía pues nada un ofendiendo a dos mil dieciocho a cadena se adopte yo lo escucho bastante lo que pasa es que nunca he tenido ocasión de entrar

Voz 2 27:36 pues ya menos cuando quiera Santiago

Voz 4 27:40 vale muy bien mañana pero realmente me no sé que lo escuché

Voz 2 27:45 muchas gracias Santiago

Voz 6 27:48 un saludo a España y ojalá conviene de cada línea porque ya se lo dije a él yo esté aquí ha tenido que tener quiere mostrar yo

Voz 3 28:00 yo me meto todas porque yo te

Voz 6 28:04 ella lo la aplicación de teléfonos mío Antena tres Veo la primera porque incorpora las tradiciones

Voz 2 28:12 y sigue atento a lo que hacía

Voz 3 28:16 siempre estoy atenta de todo lo que ocurre en Cataluña sobre todo