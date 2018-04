Pinacoteca radiofónica: Las majas

Voz 2

00:05

en me avergüenza más por qué tú que crees maja ya te he dicho que en este palacio tengo calor cada una pasa las resacas como puede baja pues si tienes calor te tomas un fijo pero es que así nos pone así en evidencia las dos porque es mi cuerpo lo enseño como quiero ya pero es que somos gemelas alguien temen pelotas es como si me estuviera habiendo en pelotas a mí vaya tontería de tontería nada lo tenemos todo igual todo no yo no llevo ese vestido de raso tan Ventero per perdona pero es la última moda francesa del siglo XIX y eso es lo que te ha dicho Godoy que de tanto tomarte con él te tiene comida la cabeza oye con Manuel no te metas eh eh bueno vale puede que me cuesta un poco precisamente por eso no quiero que me vea desnuda todavía así que tapa T pero no no te das cuenta de que esto te viene genial cómo me va a venir genial que medía el todo el Reino haber tuyo estamos bien no maja no es echarnos flores pero para el canon de la época somos bastante pues ya está Godoy vicios y verá el cuerpazo que tienes ganas de estar contigo sin que hagas nada ni por ello deje de parecer una recatada porque no está mal pensado claro que no baja un momento Mela estás jugando maja pues que tiene razón en que Godoy es un vicio así yo seguro que vas así para que se vaya contigo como puedes pensar eso de por qué eres una fresca llame levantase al archiduque bueno pues si quieres cambiamos vale si así cuando media espera me la has vuelto a jugar ahora Godoy se confundiera pensará aquellos tú eres yo con qué quieres aprovechar de de que hemos tomado el té para levantar pero como hiciste con el viceministro bueno pues cambiamos otra vez no porque entonces me lo levantas por fresca y entonces qué hacemos las dos desnudas tía siendo tan iguales por fuera no sé como tú puede ser tan tonta por dentro