WhatsApp week - (05/01/1989) - Hoy por hoy

Voz 1 00:00 con el nuevo año pase lo que pase con la llegada de los Reyes esta noche van a volver las rutinas el regreso al cole el fin de las vacaciones navideñas y por supuesto la entrada masiva en sus grupos de whatsapp de nuevos audios vídeos mes audios vídeos Yémenes que en realidad nunca han dejado de entrar por eso para que todo esté en orden no tenemos más remedio que activar nuestro limpiador llega whatsapp Week

Voz 2 00:27 Sergio Castro muy buenos días no quieren y pensar el trabajo que habrás tenido en estas fechas bueno es complicado porque tú sabes que lo dices bien nunca dejan de llegar estamos en las fechas en las que estamos en la gente está es mi teoría tiene tiempo libre hay más margen para las ocurrencias a las ocurrencias hay que darle salida porque de lo contrario se ocultan ir naturalmente ha habido trabajo paradójicamente cuanto más tiempo libre tiene la gente en menos tiempo libre tiene Sergio Castro eso es es paradójico e es curioso esta esta esta cuestión tan terrible fíjate a mí me pasa igual en todos los festivos tiene tienes el todo caso estamos en las fechas en las que estamos tenemos un poco de todo audios o vídeos que tienen que ver con las fechas con lo festivo y otras que no tenemos un poco de tomo bueno tú estuviste es en el sorteo de la Lotería de Navidad por su puesto que tú lo contamos aquí el noventa por nada por hoy no nuestro coronada pero estuvimos allí supimos de gente a la que si le había tocado por supuesto ya un grupo incluso antes de que ellos lo supieran antes de que ellos los miran extraño pero es verdad que un grupo de Whatsapp mío me llegó esta experiencia de oro su nombre templado por naturaleza es tranquilo el premio parece que no les va FAC no le va a afectar no le va a cambiar en en lo sustancial la vida aunque al enterarse lo dejó todo para irse al bar del pueblo que es donde nuestro amigo lo comentan los medios de comunicación

Voz 3 01:46 qué alegría esto son trescientos mil euros

Voz 4 01:50 de que dado que estaba en el váter cargando los LIC limpiar curioso

Voz 3 01:54 madre mía madre mía madre mía lo que nos acaba de decir uno por Dios a una nunca sabe dónde le puede tocar la lotería

Voz 2 02:02 lo importante es que la suerte te te pille preparado si mira es templado pero tenía por supuesto el hombre bueno pues liberalizó de este sonido del amigo oro que ha triunfo estas navidades bueno hoy es día de cabalgata día en el que despedimos las navidades de alguna manera ya muchos grupos de whatsapp pues ha tenido que llegar esta particular versión de la llegada de los Reyes Magos a Belén ti también Pablo porque sin que sirva de precedente que ya raro me llegó a través Twitter

Voz 5 02:30 le he dicho que yo no mantengo prácticamente al margen de tú a mí no me llegan prácticamente nunca estos

Voz 2 02:33 no es bueno porque bueno es un villancico alternativo la verdad es que está especialmente divertido ir nosotros hemos cogido la parte que tiene que ver con el inevitable y es cuando los personajes del pesebre tratan de animar a saco se porque muchos siglos después a coser sigue teniendo un problema

Voz 5 02:52 en enfatizando no con empatizar con el asunto

Voz 2 02:54 que el niño Jesús no es suyo hiel no bueno de alguna manera no le quiere dar importancia pero sufre y nosotros nos empeñamos en recordárselo año a año en que lo pase mal

Voz 6 03:04 así se escuchan todo el mundo

Voz 7 03:07 los a es verdad se tuvo una tiene mucha cara de contento mira yo no estoy bien vale si estoy bien vale estoy totalmente de acuerdo con estas cosas no se mira estoy perfectamente lo voy a querer como si fuera mío vale así que cállate vale

Voz 2 03:24 un Palomo dice no dar un palo móvil

Voz 8 03:26 el vale no tienes ni puta idea

Voz 6 03:31 no

Voz 5 03:35 este yo creo que merece un indulto no por lo menos hasta el año que viene la verdad es que podíamos dejarlo porque esta está curioso pero pero han llegado otros que probablemente no

Voz 2 03:43 Canseco se mira estos días de excesos la gente va un poco alocada Hay lo que no piensas que los agentes de Tráfico velan por nuestra seguridad Ike hay controles esto es inevitable menos mal que en este vídeo que me llegó el miércoles al grupo de guasa de seguimos locos el quiere es parado por la Guardia Civil es un ejemplo un hombre responsable que va al tiempo que se hace la prueba con total naturalidad va explicando por qué debemos ser conscientes de la responsabilidad que todos tenemos al volante cuando veo

Voz 9 04:09 no lo dijo nunca nunca hay coche llorona drogas afectan mucho más sentido de que la gente desconfía más pega ojo hoy cosas con el cannabis consume a diario y se piensan que pueden hacer todo tipo de cosas Si es verdad que llegan a tomar el coche y cosas así y las otra ya más más altas pues de no no más y consciente hoy también cuesta las ladronas vinieron a la gente eso no lo he como luego se va a otro

Voz 6 04:36 mira positivo en cocaína

Voz 5 04:39 fíjate que el discurso hasta sin Si cortamos en la parte final podría comprarlo la DGT y la verdad que genera el de drogas perfectamente hacer un agujerito de ganar y que no con el que no contábamos vaya bueno este luego Ramos no logramos se basa de acuerdo

Voz 2 04:51 por primera vez quiere hacer en esta sección un experimento vamos a poner el audio de Un vídeo sin ningún tipo de explicación ha añadido muy poca después escucharemos de nuevo explicando detenidamente cómo son esas imágenes te preguntas por qué hago esto bueno porque has esto se bueno pues que tengo la necesidad de esa por qué siente cuando escucha algo sin saber cuándo todo queda un poco al albur de la imaginación y luego lo escuchamos con todos los detalles

Voz 5 05:14 tampoco lo conocía digamos en la radio no es un poco

Voz 2 05:17 imaginación y tú vas a ser un poco mi conejillo de Indias eh vamos a escuchar una discusión entre un niño y su madre y algo que pulula por ahí vamos

Voz 10 05:28 sí

Voz 2 05:30 bueno que que que te sugiere que crees que ha pasado que ha

Voz 6 05:33 al niño le ha salido un hámster

Voz 2 05:36 digo no no es todavía un poco más es árabe niño no es un poquito árabe sin ahora volvemos a escuchar ese sonido que tiene que ver con la bronca los gritos de una madre a su hijo al ver como un pájaro a esos chicos en el niño no es un es un pájaro se ha posado en el brazo del niño avanza sobre él hasta que el pájaro sufre lo peor que le puede ocurrir es que el niño se lo come el niño se come al pájaro la única imagen que nosotros vamos a seguir viendo es plumas que van volando eh pero ya no se ve el pájaro ya nunca sabremos pájaro murió que ahora con esta información Ana una idea de de de todo esto

Voz 6 06:15 sí

Voz 5 06:19 pero bueno si piensa eso es lo de hámster también cuadra eh pero es muy sorprendente el niño no sólo piensa inmediatamente

Voz 2 06:26 no tiene tiempo esto no no no es que directamente le pegaron bocado ya hay un mundo que no Seven y las patitas la madre a empieza a golpear la cabeza del núcleo y el niño da gracias y mientras una pata Fira como diciendo alguien tiene que salvarme porque voy Amaury es como la versión en acción de Real de algún capítulo de Silvestre de Piolín o totalmente eso está claro sí entonces pero claro plumas y luego al final sí a plumas y Piolín volvía a vivir no noche hasta que este pájaro tenga vida a la verdad que bueno pues no sé si me ha gustado este bueno hay experimentos íbamos a perder es muy espero una tener fuera pues para quitarme de la cabeza en vamos ahora con un audio muy español y muy simpático en realidad en unos pocos segundos este sonido contiene todo el universo de la picaresca la gracia patria me llegó ayer jueves a mi grupo ha dado la vuelta al cole estas fechas siguen siendo muy de quedar para tomar algo y es verdad que de vez en cuando siempre hay alguien que tiene algo que celebrar ya hace una invitación a los amigos aunque sea para tomar un pisco claves

Voz 11 07:28 me doy media que quiera muy bien Vita una cervecita con gamba Ivy no vino para todos los del grupo el que quiera que esté paces claro cura que vales

Voz 6 07:45 la boca que era cobertura malas medidas menores todo

Voz 5 07:50 mala suerte justo eh que te está acabando el audio de guasa y un túnel no te queda justamente cuando dice la dirección en la que han quedado para tomar el Bikila

Voz 2 07:58 la vigilancia tenía buena pinta era completo completo ara busquen este hombre haber donde está para que les invitó bueno más favorece lo vamos a gente si es te ahorras te no merece estar aquí mi ahijada lucían enamorada de los audios de niños me envió el martes este sonido que podríamos definir

Voz 5 08:13 como modelo locura Infante preguntar qué grupo lo andado

Voz 2 08:16 ese no director a cada yo es que creo que lo que más me gusta es el de esta sección en los nombres de grupos y tú vas a cada uno aplicación una sección con el sonido es muy tremenda Cuéntame que también y esto es una cosa de locura infantil está compuesto por un tercio de perseverancia es verdad lo vamos a reconocer y tres cuartos de ineficacia absoluta y es que la bendita niña quiere ser cantante

Voz 12 08:39 no

Voz 15 09:06 hay que tiene desgranó esta niña que no es buena idea empezar por Whitney Houston y hay que decir

Voz 5 09:11 vale lo de Perales hubiera sido más apropiado para su tono ahora el grito es peor que lo del pajarillo podrías podríamos en realidad podría imaginar que esta niña está cantando por Whitney Houston y comiendo pájaros o o

Voz 2 09:23 que casi es la madre del niño cuando ve que el pájaro ya desaparecido y pega ese ese ese el grito no es el es la madre yo pensaba que era un pajarillo que gritaba cuando bueno me lo tienes que volver a explicar bueno pero que me ha gustado esta señorita también hay que borrar la que tienen mucha razón eh con Perales eh y quién es él en qué lugares a lo mejor no

Voz 5 09:46 veremos en qué lugar se enamoró de él porque se quedó sin cobertura mientras lo contaba Sergio Castro volverá el año que viene volveré el año que viene tú con esta sección te ha caído realmente una losa esa cómo cómo es tu móvil cómo es tu rutina más o menos de mensajes a cada cuánto tiempo está recibiendo bip bip mira totalmente eh