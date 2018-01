El gigante que superó el bullying

Voz 1 00:00 acento Robinson en la Ser hola bien sus agentes

Voz 1546 00:37 Iñaki Twitter este fue un jugador profesional de la ACB de baloncesto que desempeñan su carrera entre mil novecientos ochenta y ocho y dos mil uno en clubes como Victoria Caja Bilbao Zaragoza Valencia Basket con este último equipo llegó a ganar una Copa del Rey en mil novecientos noventa y ocho el año que se difiere del profesionalismo jugaba con el UB La Palma de Canarias en la actualidad trabaja como masajista en Guecho Vizcaya prismas Iñaki fue víctima de bullying acoso escolar en el curso ochenta y tres ochenta y cuatro en el colegio San temería de Guecho el problema lo causó increíblemente su tutora que sigue impartiendo clases tiene un acto Garrido Iñaque sufre ostensiblemente hasta que un día decidió visitar la zona de El Acantilado no precisamente para contemplar las vistas hoy Iñaki imparte charlas sobre el día político creciente problema del boli

Voz 1 01:39 el acoso escolar

Voz 2 01:43 Villa

Voz 3 02:23 huy huy huy los cien no

Voz 1 02:35 hice mi

Voz 4 02:37 empezó cuando tenía unos catorce y quince años ya constaba en tercero de la ESO por tener comportamientos que no son masculinos no por ser un chico Marcelino y tal pues fue la razón por la que ya no presiona la etiqueta de puede ser maricón y fue la verdad bastante bastante duro es Javier

Voz 1913 02:54 una víctima que responde al perfil que dibujan los psicólogos un chico diferente según los acosadores y que no contó lo que le estaba pasando se calcula que el cuarenta por ciento si calla casi siempre para no hacer sufrir a sus padres y éstos Se acaban enterando si es que lo hacen casi por casualidad

Voz 5 03:08 bueno yo no directora parece Maxi que mi hijo no había asistido tampoco al colegio lo como que hoy tampoco asistirá CSIC asistió al colegio revuelto para casa fue encontrado escondido pues de un guión arropado en una manta

Voz 6 03:24 aquí su teléfono móvil y al final pues

Voz 5 03:27 alguien le ha dicho señor me me están todo el día intentando para en el patio del colegio por eso no voy al colegio porque me da miedo de que me me muy muy duro

Voz 1913 03:36 los expertos avisan a los padres hay que prestar atención a estos signos

Voz 7 03:40 que están más aislados de de lo anormal que no quieren ir al centro escolar que te ponen excusas que tienen a matizar que no la cabeza que me la tripa que me duele que ultimamente apenas le llaman amigos son no sé no queda con ellos no se relaciona y entonces ellos lo que hacen es quedarse en el entorno ya de su propia casa no

Voz 1913 03:58 los datos del acoso en España varían según el informe PISA los acusados son el seis por ciento según la OCDE el nueve por ciento en cualquier caso siempre serán demasiados lo positivo es que el problema se invisibilizan cada vez más

Voz 8 04:11 los casos de acoso escolar detectados prácticamente se han duplicado han crecido un ochenta y siete coma siete por ciento en sólo un año un dato más la mitad de los acusados y de sus amigos se enfrentan a los acosadores hace un año quiénes les plantaban cara apenas superaban el veintiuno por ciento

Voz 1913 04:25 en las redes sociales ha llegado el ciberbullying ese acoso que no cesa después del horario escolar que traspasa las aulas y el patio del colegio que les persigue en cualquier lugar y a cualquier hora del día los expertos creen que hasta el veinticinco por ciento de las víctimas lo son a través de las redes sociales y ahí las chicas se llevan la peor parte

Voz 9 04:44 cuando hablamos del ciberbullying sí que estamos poniendo cara a una victima más femenina siete de cada diez perdón son mujeres y las agresoras también son de género femenino en la mayoría de los casos

Voz 1913 04:57 en España hace seis meses que empezó a funcionar el teléfono contra el acoso escolar en medio año han recibido diecisiete mil llamadas ya hay también centros escolares con programas específicos para atajar el problema según los expertos es fundamental contar con la complicidad de los alumnos que no son víctimas ni verdugos

Voz 9 05:15 la manera más eficaz de luchar contra unen esperaba con las actitudes de los que no son directamente las víctimas o aconsejado

Voz 1913 05:25 ya porque esperanza porque son diferentes son las razones de los acosadores para escoger a sus víctimas es algo nos dicen que ha sucedido siempre así que ya era hora de ponerse las pilas para que dejemos de escuchar estas voces

Voz 10 05:38 me apartaban me insultaba otros espías solas que se lo contaba a mis padres

Voz 11 05:43 yo repetir inundarse con alguien que había repetido sería un poco guarra pija imaginada yo dejé de ir a las excursiones porque al final era otra manera más de inmortalizar

Voz 12 05:55 me me bajaba los pantalones en el autobús P tiraba la mochila llamada a sus amigas para que me pegara

Voz 13 06:04 en quinto hubo un momento que deje de contarlo porque no podía ir

Voz 11 06:09 todo en el que ya explotó otros

Voz 14 06:20 Aubry tocado la inmensa puesto que cualquier gesto veo a ponerse como José Luis Brito piano y luego eran tan Gemma ya en unos no

Voz 6 07:08 nadie humano que el deporte con Michael Robinson

Voz 1546 07:11 pues Iñaki muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros en acento Robinson cuento son poco cómo comenzaba su calvario en el cole todo

Voz 15 07:22 porque una persona que destacados siempre por estatura y a día de hoy dos cero siete esté más cerca de los dos es que los dos metros pero bueno ya con once años con doce años a María metro ochenta y dos con catorce de diámetro noventa y ocho y con quince ya pasado a los dos metros de largo yo tenía muchísimos complejos era un niño muy tímido me ha costado mucho relacionarme con con los demás y tenía en proceso de complejos de que me veía tan diferente que que tan grande que sentía como muestra entonces pues bueno en el colegio empezó primero por una profesora que tuve fue la tutora que tuve aquel año que me llevó a psicólogo del colegio no sin conocimiento Ny con sentimiento de mis padres hicieron una valoración en la cual ellos que llora retrasada mental en consonancia con estatura

Voz 1546 08:19 no es que que entonces realmente es la la profesora tutora que es la que instigó o Alem menta Hidalgo formen legitima el a las acciones los otros alumnos no

Voz 15 08:32 sí eso sí fue una de las partes responsables llevamos importantes porque ella dio muchas salas a que a que todo lo que pasó después se permitiese y no se cortó y sobre todo que se continuase no por qué otra de las cosas que pasó como se lo hicieron saber a mis padres que yo vengo de una familia que somos todos muy altos Mi padre media metro noventa y ocho mi madre me metro ochenta y dos claro pues yo más de dos metros mi hermano también tiene dos metros a los demostrados en casa normas y entonces la señora lo que hizo fue como por por mi estatura Mi cuerpo y tal pues podía hacer daño a alguien puesto de diseño escolar me castigó sin sin recreo dirigido a parte de Maicon mis compañeros era siempre el centro de burlarse luego también ese junto a otro factor que fueron Sabah nuevo que vino al al colegio te empezó a meter así como bastante bastante caña ir un día jugando en el parque estaba este chaval junto con otros amigos estaban todos nuestros padres hay quedándonos ahí estaba el padre de este chaval no sabía que están ahí en el grupo el comentario que hizo este hombre fue a ver normal jugando con mi hijo mi madre de puso de vuelta y media y a en el momento pero ya este chaval vino con el mote de que me puso el mote de Jacobo cuanto más alto más bobo su estuvieron interrogando de casa tampoco voy a decir que la culpa sea absorbida pero bueno al final en las casas también se fomenta todo este tipo de cosas qué pasó pero es que esta profesora a la hora de pasa hay muchas veces a Jacobo adelante mis compañeros y eso fue pues pudiéndose constantemente delante me consta entonces claro al final te lo están repitiendo tantas veces que el hecho de que les voy tal pues que te lo acabas creyendo genera unas complejas y unas actitudes que luego para para poder superarlo pues ha habido un trabajo muy serio después que lo hemos conseguido hilo por lo último era un grupo de chavales mayores que eran los que ya se dedicaban a hacer el acoso físico en cuanto eran los que me estaban esperando y me hacían corro me pegaban me insultaban escupían metido buenos libros rompían los libros llegó llegó un día cuál es una de ellos fue al baño el tío se quedó Viena o estalle echando hablando claro en una cagada en toda regla Indo que hicieron unos chavales fue puedes meterme en la cabeza dentro de ese fue el punto que que culminó digamos muy muy

Voz 16 11:17 me

Voz 15 11:19 en estado más crítico en cuanto ya ahí ya no veía salidas a lo comunique a la tutora mía a otra no hizo más que reza siempre las cosas que se decía era que eran cosas de chavales que a día de hoy por desgracia en este punto sexto avanzando muy poco se ha avanzado muy poco ahora por fin parece que hay un poco más en conciencia de este tema y que no estamos hablando de ninguna tontería sino que son niños que que quedan marcados que son futuros adultos y sus secuelas son niños que se suicidan si son niños que cada día su día a día es un iniciar y además lo más triste es que esa naturaleza parece anormal y te crees que te lo mereces entonces me acuerdo pues que en aquella época ya cuando ella me hicieron eso ya me sentí completamente pues lo más miserable que te puedes encontrar si no veía otra solución más que más que quitarme la vida yo vivo en hecho cerquita de Bilbao sí me acuerdo que ese fin de semana y con mi familia a nadie espera de todos ellos y me fui al acantilado con uno para ver que es bonito pero con ya intención de de tirarme de hecho estuve en el borde del precipicio llegó a dar un paso más España y me acuerdo de estuve un buen rato allí haciendo la valoración al final de donde no tenía fuerzas pese a que ese punto de carácter que al final eso que va cada una vida de superación constante y me hizo una promesa a mí lo que me dije que no iba a permitir que jamás nadie me volviese a pisar en mi vida hasta han pasado un montón de años y lo sigo guardando como si fuese ayer

Voz 1546 13:01 bueno es que dan una sensación de estar indefensos no tener un buzón donde de acudir no porque la profesora la tutora seguir impartiendo clases

Voz 15 13:15 que si Michael creo que si además el hecho es que la cosa no terminó aquí porque después esto y fue la primera vez después cuando volvía fue la primera vez que me defendí porque me vinieron otra vez facetas gracias a pegarme y tal sí me acuerdo aquel día que vinieron una empezaron a pegar por todos lados fue la primera vez que saque un punta de valor para defenderme le metí en un puñetazo a uno para Cano eran un montón yo estaba solo Easy de Adeje la cara sangrando al final me cogieron entre todos me llevaron a un montículo del colegio que abre a día de hoy no existe porque hoy son canchas deportivas y me diera una paliza que me reventaron a la la cara patadas todo la cabeza patadas hecho vinculado ojo derecho tenemos roto de unas olvidas de aquel día ido que ese los labios por dentro tenemos reventados de las patadas aquel día Hay cuando llegué a casa pues desde completamente desfigurado acuerdo que me Mallet si lo siguiente que Macaulay dos días después que estuve en coma ido aparte de esto la impresión es recuerdo que tengo fue el cuando ya me levante de la cama por primera vez me miré en el espejo de la cana sea no no me reconocía a mí mismo de de la paliza que me había metido en el colegio no se hizo absolutamente nada lo taparon absolutamente todo muy ir da la sensación que tengo es mi la fíjate de todo el colegio en un colegio grande solamente había dos chavales que defendían el resto no hizo absolutamente nada y a día de hoy con una relación más cada amistad como de de hermandad somalíes destello pero pero vamos es que a día de hoy fíjate este curso escolar hemos empezado con con una paliza a una cría en Mallorca ya hace unas semanas aquí en Barakaldo a repetir estaría con otra niña Illes que se vuelve a no hacer nada es que señores hay rocas está haciendo muy mal y hay que empezar a poner remedios porque esto es un tema muy serio

Voz 1546 15:22 sí sí lo es y exteriormente serio tú has tenido la fuerza de forjar una carrera muy exitosa en el baloncesto profesional ir además lo quizás haciendo ahora impartiendo charlas sobre ese bullying ese acoso escolar es que por fin alguien puede acudir a un alguien que ha pasado por eso ha salido del otro lado porque muchas veces podemos sensibilizar los niños pero los padres los padres es que es un es una ignorancia reinante que permiten que sus hijos actúen de esa forma Anders está haciendo mucho más para concienciar a la gente de lo que está sucediendo ahí estás tú como jabato ayudando en esta causa cuando empates las charlas Iñaki en quiénes son los escuchantes

Voz 15 16:16 Vine hace unos años que no y hay un punto que a la hora de de poder enfocar este tema hay que tener claro que lo tiene superado yo creo que el baremo que técnica que está superada es cuando tú puedes contar tu historia sin que te Arda dentro venir tener ningún resquemor remordimiento ni rencor ni odio en Palestina al final lo que haría sería transmitir mis miserias a los demás sino eso sino se trata de contar una historia de superación había una suerte de que he podido hacer vieron trabajo hoy cuando narra una historia pues no puedo hacer sin ningún tipo de sentimientos que los he tenido no se ha tenido muy muy arraigados lo que pasa que al final y el que se ancla en la ida en el odio lo único que va a conseguir el mismo y te nota permita disfrutar de lo bueno que se tienen en la vida hay una muchas cosas y desde luego que esa es una lección aprendida también una charlaba dirigida a los chavales a los padres a los profesores a todos porque todos somos responsables que está pasando sea dentro que son los acosadores hay tres tipos bien definidos en el cual está el macho alfa lo están los dos o tres cuatro o cinco nieve están apoyando a punto de poder de o que le permiten seguir disfrutando de sus fechorías ser recreándose con ella y luego está el grupo mayor que es el acosador pasivo que es el que permite que en no lo denuncia el que está grabando con el teléfono móvil está arruinando y al final son las que con su actitud están permitiendo están digamos llamando a la balanza hacia el lado de la gente de los de los acosadores si son las que están hay permitiendo que haya una persona que esté pasándolo realmente mal una cosa realmente nada

Voz 1546 18:10 sí es otra cosa que has mencionado hay los que lograban tenemos las redes sociales entonces o acosado no tiene hoy día ni el ingenio de su casa que pueden seguir pues reproduciendo los daños

Voz 15 18:26 buen día

Voz 1546 18:29 alcanzando una un agente una un número muy elevado entonces antes por ejemplo cuando yo está en el colegio por ejemplo poder a casa y cerrar la puerta y estoy un poco a salvo pero hoy iría los chicos pueden hacer muchísimo daño al prójimo no

Voz 15 18:46 no hay una cosa Michael que es el uso de las redes sociales no solamente implica el hecho de que toman pues que componen estar mandando mensajes o te ponen de emitiendo un vídeo ha comprometido porque en el momento que lo en el segundo ya ha dado la vuelta al mundo lo puede ver cualquiera nosotros pues somos una generación que por suerte hemos podido vivir sin unas redes sociales en el cual que yo por ejemplo en mi casa cuando llegaba a mi casa tenía ese espacio de tranquilidad ese reducto de paz que podía ayudarme Karni problemas entre comillas pero luego la gran encontrarme en el baloncesto así que que me han dado la vida porque yo creo que si no llega a ser por el por el deporte posiblemente yo no hubiese estado aquí hoy con valores en cuanto pues ahora mismo que a contigo de fútbol de disciplina constancia de trabajo de de compartir de convivir de apoyar una serie de valores que luego fuera parte de las canchas vive de una forma completamente pues más más en armonía con todo con tu gente y es un trabajo de equipo que creo que es uno de los valores importantes porque a día de hoy la empatía de los de las asignaturas pendientes lo que pasa que si el mal uso de las redes sociales ya no solamente implica desde mi punto de vista el hecho de que tú puedas hacer todo este tipo de cosas a manipulaciones o digamos machacando a una persona sino ha cambiado mucho en la forma de relacionarnos entre nosotros había de todos estamos conectados y sin embargo estamos meses las que nunca cuánta que a una imagen que me parece completamente destructiva es el hecho de que por ejemplo un fin de semana vaya menú del día este es viendo una imagen de una familia estándar entre comillas que están los padres y dos críos por ejemplo el padre está con el teléfono móvil la madre está con el teléfono móvil echaba al está con la consola el otro está escuchando música ahí no hay ningún tipo de comunicación ningún tipo de de interacción entre ellos más que estancada y al final nosotros somos seres primarios que el cuerpo humano para muy entre comillas un error decididamente está diseñado son básicamente para tres para tres cosas que son tocan para para no verse tiene el hecho de que si tú no tocas pierde sensibilidad sino está atrofiado necesitamos ese contacto eso con las redes sociales había perdido ya al final qué pasa que los chavales están a esos echaba de los padres piensan que están controlando no hay ningún tipo de comunicación y nada y al final lo que llaman una familia al final son compañeros sentirse son completos desconocidos problema pero muy seria porque al final todo el mundo justifica cuando audiencias a los padres a una oye mira a tu hijo a otro hija está haciendo esto como mi hija cómo va a ser esto siempre están justificando

Voz 1546 21:46 sí sí sí sí es cierto porque realmente lo ven cómo cómo es un fracaso de del padre la madre claro dice si hablando de de refugios como tuvimos en su día el seno familiar tras la puerta tuviese otro sugiere en el deporte no en en el baloncesto cuando entradas en el mundo del baloncesto Iñaki en contraste con otros compañeros no pudiste habla con los compañeros del basket de los problemas que tú sufrías Ike alguno de ellos sufrir lo mismo o algo parecido

Voz 15 22:22 mira que a mí me ha dado tanta vergüenza este tema que me costaba mucho mucho hablarlo al final lo aparte me pasó no pasa otra cosa que tuve un accidente muy grave con con doce años secciones seis tendones de la arteria de nervios mediana de la mano derecha en el cual me dijeron que tenía una oportunidad entre un millón de recuperar la mano ya al final he estado jugando a baloncesto con una discapacidad cuentan es algo parecido por ejemplo el fútbol como así de tu pierna buena te pegas tiene son accidente te pegas son cortas hectárea yo te queda completamente insensible o sea no tienes control sobre mí en cuanto apoyo de recepción mira a la hora de pasar a puerta pues así es como ha estado jugando al baloncesto durante un montón de años con mi mano y al final ha sido una historia de superación que que he tenido tantas historias que vamos que me día a día era ya un trabajo constante porque nadie se cree que no se ha quedado una manera mano ha sido un trabajo veinte años sin parar

Voz 1546 23:31 además lo utilice Saur con los masajes no

Voz 15 23:34 sí sí soy un masajista yo estoy con las manos y luego a parte pasar a un montón de actividades este continuo conozco también si sigo haciendo una vida completamente sana con deporte ya yo ando montando de chavales está colaborando también con uno de una forma activa con una asociación a nivel nacional contra el acoso escolar que se llama nace no la acoso escolar bullying está la será en Barcelona yo desde luego que con con este tema pienso luchar hasta el final porque los números no sea de estamos hablando de que hay más de dos millones de chavales en nuestro país que están sufriendo acoso escolar son número que es aterrador encima lejos de mejorar la cosa está yendo a más hay que hacer algo de forma activa yo no soy de los que se queda quieto nunca no voy a Quito jamás vamos

Voz 1546 24:21 bueno es es realmente una algo tremendamente denunciable EPOC y como tú bien dices Iñaki no es un solo factor no sólo desde el niño no sólo desde el colegio no es bueno esto es el conjunto el seno familiar evidentemente los colegios también a los niños bueno esas conversaciones que estamos teniendo ahora es cuestión de información en partir la información al pueblo los implicados para que no sensibilizados a acerca de esto no

Voz 15 24:52 yo creo que la información por suerte pero ahora empieza empieza a haber derecho como una cosa esta entrevistas en ir más lejos creo que que que es super interesante pero aparte el información yo creo que es un tema de formación sea forma formación explico una de las cosas que me está llamando poderosamente la atención es que con los años que llevo con esto que ellos son unos cuantos es la falta de formación que tienen mucho de los docentes a la hora de afrontar este problema yo el Boonen sólo definirlo como que es un monstruo con cara de niño y eso mostró muy gran en cuanto al que él muchos profesores esto es una realidad osea esto por mucho que lo quieran tapar eso una debilidad que en la gran mayoría de los entre en sexista muchas veces hay profesores que son vocacionales que están implicados que se encuentran en esta situación ir e intentan digamos solventarlo dado tomaron eh hay medidas no tienen las herramientas y conocimientos necesarios para poder afrontarlo debería sentir desde el hecho de que cuando se están formando en la carrera debería haber una asignatura que sea el el acoso escolar

Voz 1546 25:59 sí sí sí sí buena es entendible el hecho de que pues a alguien pues se hace querer de de docente claro es que hay una signatura tremendo tú vas a impartir clases a un habla compuesto probó unos cuantos Ike intento de esos unos cuantos es que claro aquí está preparado para llevar estos intelectualmente hablando no

Voz 15 26:22 si quieren que hablando no no está claro lo aparte de otra de las preguntas que suelen hacer los profesores viene un caso de estos que hago o lo primero que tienes que hacer es prevenir es ganarte la confianza de los chavales desde el primer día que empieza el curso porque la confianza de los chavales no te van a nos van a dar porque tú seas el profesor sea el hecho de que hay un problema seis son profesor que ha estado pasando de los chavales que va a cumplir el expediente nada más a la hora de de que haya un problema no puedes pretender que el chaval tal voy a contra las cosas cuando tú no te has implicado con ellos al finales de es un trabajo es un trabajo muy duro hay que ser muy constante y hay que hacer las cosas muy muy bien pero partes desde el primer día de curso sea ése es el hacer las cosas de forma de hacer crecer a los chavales quieres a una persona que está ahí de una forma activa y que no solamente estás para comprar un expediente sino que estás tan realmente implicado para poder ayudarles económicamente necesaria

Voz 1546 27:31 desde que si hay algunos colegios que tiene un departamento para estos donde los niños pueden acudir os tiene a alguien con quien pueda hablar o ese colegio está preparado para afrontar esto

Voz 15 27:43 sí hay colegios que están empezando con este tema lo que pasa que que otra de las cosas como un referente que tiene es eso hay pero la mesa ya entre que separa entre el chaval a la persona que está en ese en ese puesto en ese cargo sigue siendo un muro chavales a mí una de las cosas que me facilita el hecho de acercarme a ellos es que yo cuando algo muy presentación cuando lo primero que digo es que no soy policía no soy abogado trabaja en servicios sociales dieciséis psicólogo ni soy profesor soy una persona que contar mi historia que por mucho que los años pasan la esencia de las problemas sigue siendo la misma sea vale que mejora la tecnología en los medios conocimiento a más pero la esencia de los problemas es sigue siendo ahora mismo hay que los problemas que ellos pueden tener ahora son las mismas que ello puede tener en viniera entonces ya hay ya parto de la base de que Jean no me miran como como Rivaldo como alguien que está detrás de esa mesa que francamente suele ser un muro Mel resulta muy fácil poder conectar con ellos

Voz 1546 28:47 bueno lo quitan también es es muy grande luego los que hace balance de baloncesto conquista es la Copa de Su Majestad en un vestuario

Voz 17 28:56 pagué Félix este este a que el rock todo el equipo

Voz 18 29:03 el español ha costado cuatro de los siete

Voz 6 29:06 el Pamesa Valencia Ravel entonces

Voz 1546 29:09 llanamente puedes hablar con estos alumnos sobre lo que has padecido lo que ha superado lo que has hecho con tu carrera profesional en el en el Basque para que todos lo suyo es superación entonces esos chicos ven en alguien no EFE no se profesor no ese psicólogo no no es ETA sino alguien que ha sido potencialmente coméis uno de ellos esto es algo muy tangible para Helios no

Voz 15 29:36 sí es una historia de superación constante de hecho bueno el día que ganamos la Copa Ryder son los que están en el suelo o sea nosotros no ganamos porque éramos los a priori el mejor equipo por un hombre salvado nosotros y nos clasificamos en el Pamesa Valencia en el año noventa y ocho era un vestuario muy joven un grupo muy joven pero lo que sí teníamos eran aún no una unión de vestuario yo éramos una piña estamos todo el día juntos ya hacíamos todos juntos si había una unión de Vestuario y una fuerza que fue lo que luego no el éxito porque claro estaba el Madrid Barcelona Joventut avería equipos a Unicaja había equipos francamente francamente fuertes hicimos historia en cuanto a que por qué a día de hoy somos el único equipo que participa como entidad su primera vez en una edición de la Copa de Rey son juega su primera vez como entidad gana la la competición sólo lo hemos hecho nosotros lo ganamos precisamente por esa unión de vestuario trabajo y poder compartir tolerar y al final de salió francamente bien y bueno ésa fue la la expresión máxima de todo lo que tuvimos allí en El Vestuario que fue un trabajo muy bien hecho

Voz 1546 30:48 además esto ganen ganando lo como una piña a un a un chico Luiña Kim Ki durante tantos años habían sentido más solo que la una no

Voz 15 30:57 pues mira una de las cosas que nada el baloncesto fue a medida que fui a entrenando físicamente ha sido un atleta pues es de primer nivel casi casi había llegado a hacer cosas que no lo he visto más que algún compañero mío de color que a muchos pero sí que a medida que iba entrenando me iba esforzando iba consiguiendo si mis metas mi autoestima empezó a mejorar empecé a creer que que podía valer para algo útil y que que no era ni tan tanto ni tan miserable como estaba convencido de ello y al final con mucho esfuerzo con mucho trabajo y mucha dedicación pues he conseguido cosas realmente realmente mis metas he podido conseguir y luego sobretodo de la satisfacción del trabajo bien hecho nadie me ha regalado nada pero todo lo que he conseguido de esfuerzo Easy disfrutar el camino a mi hermano muchísimas cosas y todas buenas al final todo fíjate que hay momentos que son difíciles como son las lesiones al como son pues ese según qué tipo de derrotas son cosas que suele haber en el Inter pero al final siempre ha salido mucho más fuerte y mucho más persona ir mejorando cada cada día la versión mía no sabe yo mi competición ha contrarrestar al mundo es conmigo mismo simplemente intentar ser cada día lo mejor sea posible de mí mismo

Voz 1546 32:27 bueno es totalmente por desechar las pues Serrato y por ayudar a tanta gente que necesita esa ayuda

Voz 19 32:37 aunque vosotros habéis placer mira

Voz 1546 32:40 gracias Iñaqui un abrazo muy fuerte abrazo vamos

Voz 19 32:43 el está

Voz 20 32:50 de la UEFA

Voz 21 32:58 mí escribe en Facebook acento Robinson

Voz 22 33:02 con quizá

Voz 20 33:18 ah no no bares bares bares no se lo humano Swiss es

Voz 22 33:36 sí

Voz 24 33:48 eh

Voz 20 33:53 CIU no

Voz 22 34:01 señal de que les daba igual eh

Voz 25 35:14 en la Cadena Ser acento Robinson

Voz 1546 35:23 aquí estamos con más acento Robinson vamos a hablar con el caracter que también Quintero nació en Buenos Aires el día cuatro de julio hacer frente hay dos años cuando tenía cinco años se trasladó con su familia a Torremolinos en Málaga en la actualidad es el número uno en el ránking mundial más hace unas fechas ganó el Campeonato de Europa es el día de hoy el karateca más laureado la historia en su modalidad ocupe el primer puesto en ocho Taymor Ranking Web cero Breixo casi nada curiosamente también es un ingeniero euroescéptico de día y de noche pues supo mal

Voz 21 36:12 yo me entero cómo estamos encantado conocer muy bien igualmente

Voz 1546 36:17 pues mira en tu último tu último título era el europeo debe tener un sabor tremendo porque vas poniendo el listón tan mente tanto para los demás porque ya eres el All Time a karateca más laureado

Voz 6 36:31 bueno es muy especial porque sentidos uno de ellos es lo punto que medio para para llegar a ninguna ranking aguantar también tendrán que en el actual mundial pero yo creo de lo más bonito de este último título es que viene ya dentro de olímpico no hemos estado luchando muchísimos muchísimos años para que cada fin sea deporte olímpico bueno desde el uno enero dos mil diecisiete que ya entramos este nuevo ciclo olímpico de carácter veinte veinte entonces un poquito más de especial por ello

Voz 1546 37:03 bueno procede no siendo Japón el país anfitrión

Voz 6 37:07 era de esperar era de esperar más o menos sabíamos ya antes de la decisión en el año pasado si sabíamos que que podía caer allí en Tokio en Japón y bueno por fin

Voz 1546 37:15 la ser duro llegar va a ser duro competir allá pero bueno intentaremos bueno tú modalidad es les puedo decir que es un una pelea un combate imagina

Voz 6 37:31 por eso es eso es lo los cata bueno digamos que es un combate imaginario en el cual nosotros vamos barnizando difunda técnicas tanto de uno como de pierna de mano abierta o una cerrada y también bueno Sáenz distinta línea de ataque y defensa ese aspecto no es nada inventado dos platas tienen sus propios nombres que nosotros tenemos que decir a los jueces ante de de alta también para realizarlo para que ellos sepan que que era no comemos ninguna técnica o no o nos inventamos al

Voz 1546 37:59 tú tienes que tener un combate imaginario de un índole determinaba no

Voz 6 38:04 eso es saber nosotros bueno tú puedes ver un vídeo dice este tío avanzan hacia adelante pegando un puñetazo de dos patadas el juez se supone que tienen muchísima experiencia porque hay de todo tipo los jueces como todos los deportes ellos tienen que ver la vivencia que tú le des el setenta y dos entonces cuando nosotros entrenamos intentamos que todas estas el ataque defensa que te comentaba pues sean lo más reales posible no aunque en realidad al aire

Voz 1546 38:30 es muy bonito muy bonito estéticamente Alter ego eh

Voz 6 38:35 como presupuesto que sí será igual de fuerte de haber de nosotros lo que yo siempre digo en una decir pegar al aire que pegarle a una cabeza por ejemplo como hace lo lo de la trama que comité no si es verdad que de ahí vienen de vez en cuanto a lesiones porque bueno pedirle al aire es un poco más complicado el hecho de tener que frenar delante de de la imparte yo muy corto

Voz 1546 38:54 la final europeo a tu lado del tatami iba en francés y él hace lo suyo tú estás ahí mirando o no mirándolo o tu visa sino un espacio en ese momento concentrado

Voz 6 39:11 tras

Voz 1546 39:12 claro tú podías ver cómo lo interpreta él Ibero bastó y él te mira aquí y entonces esto supongo que es más y más nerviosos o tensión que pegar uno contra el otro no

Voz 6 39:27 es complicado ese momento sobre todo como bien decías sale uno antes de competir y el otro en este caso es drama acá en jamones que un rojo es el que primero es la ahí eso bueno es básicamente por por depende la eliminatoria o la la pool no que te tenemos la liguilla como te haya tocado pues pues la río por abajo no ha o que se juntaron azules el que sale en segundo lugar a mí no me gusta mucho lo tengo que decir pues bien decías por eso no porque sale ahí está su cata como que bueno yo ya se lo quito oí te toca actividad ahora además de los dos tres minuto de espera más o menos que tiene que tener por por su carta no pues el quizás que lo haga muy bien o que al al contrario que el pueda tener un desequilibrio de más más ganas porque he visto que haya fallado no entonces no hay hay de todo tipo de gente que que mira hay gente que está a la vuelta me parece un poco respetuoso eso darse la vuelta dejar a la espalda contrario al a los jueces yo lo que suelo hacer es particularmente es mirar al frente y visualizar bueno me gustó

Voz 1546 40:23 es más pequeños escucha esta pregunta cuando entramos en el gimnasio en Málaga y se enseña el entrenador digamos no el maestro decía que tú da el pego porque de bajito a pesar

Voz 1913 40:38 yo creo que que esperaba él

Voz 1546 40:41 lo novedoso bueno él decía que no iba a llegar no bueno no es que llegaste eres de el más laureado de todos los tiempos se confunde un poco la verdad

Voz 6 40:53 buenas tardes pues sí presupuesto yo entreno muchos años con él y después hasta que con dieciocho años vine a Madrid no lo hace ya mucho tiempo sigo teniendo trato con él porque al final esto es el que te te inculcan poco la esencia del del arte marcial hasta que llegan a defender karate como deporte de competición que estoy haciendo ahora no

Voz 1546 41:13 llevan siete

Voz 6 41:14 muchos recuerdo bueno hay notan bueno pero que me han hecho muy duro declarada competición no ese bono fue un primer palo date cuenta el niño tan pequeño a la de tu papá que te vas apunta contra el del mundo sobre todo mi padre porque querían que hiciera algo distinto al fútbol o baloncesto anormal de repente en que no pero bueno yo es que soy muy cabezón y al año siguiente en septiembre tuve otra vez ahí ya no tú

Voz 1546 41:34 yo no lo tuvo otra ganaste una medalla de bronce en un torneo de Navidad esté al maestro mira te llama

Voz 6 41:44 yo no sé se puso incluso contenta porque fíjate bueno me ganó me acuerdo me gano un chico que era de mi propio gimnasio que no ha ganado nunca hay bueno la verdad que recuerdo eso esa primera medalla mucho no se ilusión mucha emoción porque volveré a mi papá a llorando y mi madre mía dijo que tengo no acaba ganar una Copa he bueno la verdad que

Voz 1546 42:04 de muy grata que realmente da miedo tuyo es un deporte es un arte marcial pero también es una forma de viví porque he leído de que cuando a mí el kárate si contigo porque son una enseñanza de vida no que te ha dado o que te está dando ahora ha vivido

Voz 6 42:26 a mí lo que me enseñaron mucho si el respeto al adversario el respeto al prójimo respecto a la otra persona por eso nosotros siempre que empezamos combate imaginario aún combaten normal siempre no saludamos con terminamos también saludamos después pues a lo mejor el el sentido del esfuerzo no el sacrificio que cuando me ha tocado trabajar cuando yo he estado trabajando en ese período de de de ingeniero durante tres años y medio pues yo lo Toxo valores del deporte kárate pues los tenía dentro de la cabeza ahí yo creo que te te hace trabajar un poquito más ahora es el que está dando el cien por cien pero puede dar un uno por ciento más Inditex sigue siempre adelante hasta que consigues un objetivo no esta final en genera el deporte lo que te da

Voz 1546 43:10 hay algo místico no a hacer que las cosas orientales por ejemplo tú notas tú tienes que bueno digo meditar pero es una cosa que necesitas la energía para realizar una cata

Voz 6 43:24 sí sí se necesita el estado de contracciones siempre tenemos tenemos que llevar un Estado con filtración óptima para la cata no para eso que te decía de

Voz 1546 43:33 de

Voz 6 43:34 que el juez se sorprenda que sea distinto a al al adversario es un robot que estén realizando un ejercicio oí estés simplemente haciendo técnica defensiva ataques sino que se transmitan hoy ese sentimiento es un sentimiento al final que que está realizando todo eso se genera con la energía interna aunque muchas veces cuando Britta monos porque gritamos porque queremos sino es la expulsión de energía

Voz 1546 43:55 sí sí sería

Voz 6 43:58 en jamones

Voz 1546 43:59 ahora sí es es muy estético también la estética puntúa o es la técnica de los movimientos más bonito o menos bonitas con trucos en truco

Voz 6 44:12 también se bueno se puede pueda sus tramposos hay hay hay tramposos de tramposo como toda

Voz 27 44:18 Letra pequeña trampa pequeños trucos algunas luego ese perímetro nosotros que no para hacer más ruido o menos ruido pero pero sí es verdad

Voz 6 44:25 es la técnica como él la técnica tienen que salí de donde tiene que salir a decir de de de debajo de robo hago tiene que salir de arriba de del cuello igual que las patadas tienen sumó su recorrido no no puedes pegar una patada Hinault recoger la patada siempre tienen un retorno una banda eso

Voz 1546 44:43 es lo que te haces puntuar en mente cuando lo eh es que Moody's de Málaga masa al Blume ya a estas convocado en el primer lugar fue estoy seleccionado como hub para entrenar con en absoluto eso fue el primer paso no y luego ya vas a a la selección absoluta entre ser Blume sorprendió mucho bueno debe ser muy listo e ingeniero aeronáutico no me sorprendió no que que tienes que salir de Málaga tienes la edad tienes los ejercicios en el centro de alto rendimiento como Jesús Navas ese tiempo no y además supongo o no no lo sé añoranza de casa

Voz 6 45:29 yo te puedo decir que dure cinco días de Madrid la primera

Voz 1546 45:32 sí sí sí

Voz 27 45:34 Nadal que bajaba a Málaga para para verdad es padre otra vez esto es secreto pero ya se sabe

Voz 6 45:39 pero bueno es complicado de yo siempre lo he dicho parece que con dieciocho años de mayor de DAI te crees el Rey de Emma muy no no te das cuenta ahora con treinta y dos metiendo mendaz

Voz 1546 45:49 yo tengo cincuenta yo estoy todo no

Voz 6 45:52 los pero bueno es una situación complicada él me gusta la la aeronáutica quería estudiar eso en ese momento no existía como ahora en Sevilla Valencia a Madrid la Universidad Politécnica dije bueno voy para allá casualmente ese verano recibió la llamada española que me querían traerá la residencia Blume para formar nadie digamos pues para la selección doce bueno fue como que vino todo junto pero en el mejor momento me vine para para Madrid dejé El nido como yo lo digo oí como bien decía pues se hace duro no pero bueno al final poco a poco con el apoyo previamente de mi padre y mi madre me pesa unos estudios y hasta que no lo consiguió de ojos no no terminó hice lo agradezco por supuesto iba donde intenta compaginar te planifica bien al principio muy complicado porque date cuenta de una residente no gente muy joven que unos entramado otro menos otros están de paso otro unos a otros y entonces bueno te haces un grupo de amigos SAS complicada pero bueno tienes que sentarte relajarte solo lo hacen es digamos que lo que quiero es Iker hoy quiero la carrera por por supuestísimo el año en curso porque es imposible compaginarlo de esa manera me imagino habrá algún Coco hay yo no creo listo pero no lo soy muy bueno inguinal al final cada año ya te vas organizando vas compitiendo basado en puede acertó con esfuerzo

Voz 1546 47:13 con veinte años vuelves a tener un año donde gana el oro europeo en la categoría absoluta también en carta por equipos y luego hubo un bueno un desencuentro no con el seleccionador no inclusive llegaste a pensar en un posible retirada se

Voz 6 47:31 fue bueno fueron muchos años lo varios años que parecía que yo condición años prometía mucho llevase muy bueno no esto dentro de la selección absoluta siendo júnior es decir que competían en la selección absoluta quedó subcampeón de Europa la individual en la selección absoluta contra al que para mi es el mejor de la historia del Luca Valdés en italiano bueno y a raíz de ahí pues al año siguiente ya parece que no no no funciona sólo soy en chico para el equipo iban intercambiando entre otro chico de Madrid Asturias cambiando digamos que iban saliendo europeos y mundiales pero así durante siete años entonces fueron años muy duros da el pensamiento de retirarme fue en el dos mil ocho cuando la situación era insostenible con el seleccionador que bueno quizás tuvo un pequeño error que tuve por por ser joven y bueno una pelea que hay cosas que no tuvo que decir es cierto pero bueno también creo que no merecía que me apartara del equipo y bueno me apartaron del equipo en ese europeo del dos mil ocho y ahí fue cuando decidí bueno qué hago aquí esto no va a ser olímpico esto no genera lo que pueden generar otras deporte deporte profesional tenemos una ayuda mínima estoy tiene

Voz 1546 48:42 náutica exactamente

Voz 6 48:44 que todavía no había terminado tenía mi mi carrera por terminar y eran

Voz 1546 48:48 como no tengo nada ahora mismo veintitantos años entonces da bueno qué hago

Voz 6 48:53 no me encanta la amo el karate lo vamos con toda fuerza y sobre todo por el apoyo de los ERE cercano ya sabe las persona que siempre te apoyan dicen aguanta aguanta uno de ellos fue mi sin se entrenan aquí en Madrid y Miguel que fue el que me dijo tú aguanta Hay sigue disciplinado sin drenando vendrá los resultados y por supuesto mi padre hermana realmente que siempre están ahí me dijeron lo vas a conseguir pero te conocemos como era de de pequeñito que Cabezón como fui volvía ese gimnasio no así que bueno pues las cosas funcionaron Hay se agradece

Voz 1546 49:27 pues ahora estas descansando después de tu último éxito como hemos comentado la esquina unos Juegos Olímpicos en Japón han tú

Voz 1 49:37 lo programa ahora Calixto

Voz 1546 49:39 bien

Voz 6 49:41 ahora ha cambiado no y nosotros estamos acostumbrados a digamos la planificación anual tenían mundial a dos años con lo cual es eran nuestro grandes objetivos no hará cambiar mucho ahora tenemos que saber cómo planificar cuatro años vista o tres que lo que lo que queda pero bueno básicamente lo importante es dos mil dieciocho dos mil diecinueve que a diario de todavía no sabemos cómo va a ser la clasificación para las Olimpiadas que la tiene que sacar te Federer sin pero con el año que viene tenemos mundial que es muy probable que caiga en España el Europeo desde dos mil diez en tenían también que va a ser muy importante el continental porque al final son los que los torneos que más puntos están no entonces

Voz 1546 50:17 también entre los rivales hay un especie de Mein Keynes no cuando los esos a los que intentos presionarles con la mirada sólo un andar

Voz 6 50:30 algunos que te intenta despistar bueno tengo bastante experiencia cómo va a prestar atención a ellos pero sí es verdad que mucho juego de miradas sobre todo en lo cuando te ya que no saludamos ante cada enfrentamiento tú te das cuenta yo me gusta mirar fijamente por no por intimidad pero sí verá para decir hola oye estoy aquí a competir es mucho que de esa calamidad directamente entonces eso para mí es como una señal de que acabo de ganar esos ya vas un poco más los japoneses son muy bueno para eso para hacer todo este festejo alrededor de de cata de marketing también que

Voz 1546 51:01 a mí quiero decir que los japoneses hacen algo extraño con los ojos como

Voz 6 51:06 como China no son muy bueno porque son al final lo que ocurre con los cata que ellos están súper valorado no no quiere decir que sean mejores con nosotros porque se ganan y yo tengo la suerte de haber ganado o no las tienen el trabajo de hacerle haberle ganado pero sí están sobrevalorados en el hecho de que el jabonero está bien hecho y no no es así no te pone una técnicamente pero da igual que yo lo puedo ganar

Voz 1546 51:32 en fin eso podremos con el fútbol los ingleses inventaron el fútbol gana nadie pero el Japón

Voz 6 51:39 en el tema que ya sabe con la subjetividad que puede haber con jueces ahí sí que funciona mucho entonces ahora también está mal que lo diga yo pero es verdad que hay marketing alrededor de todas todas las redes sociales la gente como que suben muchos fotos vídeos como entreno que dejó hacer para que los árbitros porque al verano siguen también pues digamos juez cómo cómo entrenan hubo otra chica o fíjate cómo será ocurra para llegar al Europeo el Mundial no

Voz 1546 52:01 pues veo que estás preparando tenía para para Tokio poquito que eso es entonces a ver qué esa nave que iba bien y que va infundado tú nunca has vendido

Voz 28 52:14 aunque el primer día cuando se

Voz 1546 52:17 Santo gimnasio demasiado pequeño

Voz 1 52:20 es que la importancia a la altura

Voz 6 52:24 Cata a es no luce

Voz 29 52:27 bueno muchas veces no luce y una muy muy alto tampoco luz mi estatura perfecta uno ochenta hacen como digo tampoco es un POM antiestético pero bueno bueno tiene eh

Voz 1546 52:38 gracias si entonces hemos de subir las punto del Ranking parecía que sean pase hacia Tokio y también una cosa es un placer ese factor hablando porque hemos aprendido algo de más de algo que realmente es hermoso deber Ia felicidades por tu último éxito en el Europeo o sea otros gracias por estar aquí muchas gracias este gasto charlando en la alcachofa Amarguillo para cada Naser al obtener sus creaciones

Voz 6 53:09 muchas gracias

Voz 21 53:20 escribe menos en Twitter arroba acento Robinson bueno

Voz 1546 53:25 ya que ETA era un tipo tímido siempre le ha costado habla de lo que les paso de chico hoy gracias a Dios está bien ya no siente rencor por lo que le pasó en vez de eso ha decidido canaliza toda su energía en algo que siempre par los demás par los que padecen del acoso escolar para concienciar a otros los chicos ya cine a dónde acudir ahí al bueno de Iñaki un hombre que se dedica a los demás gracias por estar ahí al otro lado de la alcachofa a amarilla de la Cadena SER

Voz 1 54:30 acento Robinson en la SER