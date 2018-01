Los escépticos - (03/01/2018) - Agua cruda

Voz 1 00:00 hoy pues

Voz 2 00:03 voy a Pablo González Batista Cadena SER

Voz 3 00:07 saben ustedes cuál está siendo la bebida más consumida durante estas Navidades ya les digo que no es ni el vino ni la cerveza ni el champán ni siquiera la sidra el gaitero les voy a dar una pista lo que más bebemos agua normalmente además lo hacemos así

Voz 4 00:27 directamente del grifo Se preguntarán ustedes en serio vamos a hacer todo una sección de radio este tres de enero sobre

Voz 5 00:33 agua del grifo por supuesto acaso no es esta

Voz 3 00:36 la Cadena Ser además contamos con dos mentes científicas acostumbradas a cuestionarlo todo un manantial de sabiduría cien por cien mineral son nuestros escépticos

Voz 6 00:47 eh

Voz 5 00:59 desde Valencia José Miguel Mulet profesor de Biotecnología de la UPV autor de transgénicos sin miedo y de la sección ciencia ficción de El País Semanal muy buenos días José Miguel muy buenos días de feliz año en Bilbao feliz año nuevo tenemos a Luis Alfonso Gámez periodista de ciencia del diario El Correo presentador de la serie escépticos de la ETB el autor del blog Mahagonny muy recomendable muy buenos días cómo estás feliz año Barrett también muy feliz año bueno el agua no es una cuestión baladí que por cierto es una palabra que me encanta en los titulares estos días leemos por ejemplo sobre las corrupciones que acompañan el intento de privatización de la Comunidad de Madrid porque del Canal de Isabel Segunda porque agua es un bien escaso y como suele ocurrir con los bienes escasos con alta demanda su negocio mueve miles y miles de millones de de euros además Nos enfrentamos a otra cuestión el negocio del agua embotellada aumentado cuatrocientos el cuatrocientos por cien en tres décadas y para rizar el rizo además no llega una última moda de donde suelen llegar las últimas modas en esta que es de Silicon Valley que es la del agua cruda y aquí este es el punto en el que yo ya me he perdido qué es esto del agua cruda a Gámez y Mulet

Voz 7 02:04 y el agua cruda ese día el agua tal y como lo ha estado bebiendo el ser humano durante la mayor parte de sus teorías sin ningún tipo de Phil traje poniendo te a todos los riesgos que tienen pues por ejemplo en un país africano asiático donde no tengan ningún control del del agua que se bebe es ellos la llaman agua cruda pero P de moda en Silicon Valley la venden como a XXXVII los dólares tres con siete dólares el litro algo así

Voz 5 02:32 el Barça ya es una eximente pero es que además

Voz 7 02:37 dicen agua cruda pero dicen bueno vamos a cambiarle de nombre porque lo hago cruda lo reconocen ellos mismos suena como agua residual agua negra si éstos proponen Aguaviva lo quema minera más miedo porque estos llena de bichos claro bueno en Canarias las Aguaviva son

Voz 5 02:51 un tipo de medusas en el agua el Aguaviva Osaka

Voz 7 02:54 no hemos de muy comercial para Canarias ya os digo que no

Voz 5 02:56 que no resultaría treinta y siete dólares esto quiere decir que la guapa

Voz 8 02:59 en botella dólares los diez litros de agua por encima de Clinton porque te Redondo y claro

Voz 7 03:05 esto no es nuevo eh eh el el agua sería sin tratar es decir no habría ni el más mínimo pudor nos vamos los tres al monte cogemos de cualquier Arroyo sin ningún control lo del grifo de casa no porque está depurada pero cogemos si irá vendemos por la cara a la gente o sea que el envase ideal ente el packaging perfecto sería directamente venderla en un charco no si Healthcare de tener que embotellar Lee y entonces resulta que la gente del tercer el mundo que sufre todo tipo de males por beber agua digamos sin tratar sería lo que están haciendo bien y tenemos que ir a hay que decir que estoy ya estaba inventado lo del agua gloriosa mira Lourdes que gente de lo que pasa es que el agua de Lourdes habitualmente no se vería no es más que además además sí pero no pero el agua de Lourdes agua para quién Bilbao tenemos un B quiere agua milagrosa también en la que metían los altos ejecutivos metió en sus zapatos de ciento cincuenta doscientos euros y me imagino que lo siguen metiendo pero tiene residuos fecales anda hice la lleva a la gente a casa esto suele pasar no el agua milagrosa de estas fuentes milagrosas en algún momento conectaron a la red

Voz 9 04:08 el de agua potable para evitar precisamente problemas

Voz 7 04:12 ya ya ya no es precisamente en este tipo de agua

Voz 5 04:15 las aguas sin filtrar donde nace toda una historia de teología que sí que llega hasta nuestros días

Voz 3 04:22 donde nacen mucho

Voz 10 04:22 desde las enfermedades que todavía realmente uno de los primeros estudios epidemiológicos más completos fue el que hizo el doctor Snow en una epidemia de cólera en Londres y al final pudo mirando muy bien estudiando de forma sistemática las costumbres de la gente que se había infectado vio que todos relacionaban con una fuente de agua que estaban el Bratz Street que esa fuente era la que estaba contaminando contaminada por cólera Illa que había ocasionado a las muertes porque hay que decir que el cloro es el elemento químico que más vidas ha salvado individualmente porque porque desde que se cloro el agua del grifo las muertes por cólera tifus pues prácticamente han desaparecido claro

Voz 5 05:06 hablábamos de agua milagrosa el verdadero milagro especialmente para aquellos que no tienen la suerte de vivir en esta parte de la fortuna del planeta es que habrá un grifo y que salga agua ahí esa un así que es realmente milagrosa pero está justificado que las sociedades occidentales estemos perdiendo poquito a poco la fe en ese agua en el agua del grifo que cada Bell con sumamos ya habéis visto las cifras de venta de agua embotellada cada vez con sumamos más agua en botella que directamente

Voz 10 05:31 eso sí bueno de tu Gámez

Voz 7 05:34 lo que estamos de acuerdo no no

Voz 10 05:36 no no no está justificado en absoluto espuria lo mismo si solamente quiero decir una cosa en otras partes del mundo a ver yo que soy de Denia de la costa mediterránea en los años ochenta no teníamos agua potable grifo yo me he pasado mi infancia cargando garrafas de agua para poder beber o sea que no es una cosa tan lejana

Voz 7 05:56 no y además ahora lo que es muy divertido es que nosotros los españoles estamos entre los que más consumen agua embotellada cosa que es alucinante yo tengo aquí delante un vasito de agua del grifo que me ha traído nuestra compañera Arantxa porque siempre tan necesito lo que es impresionante es que cuando tú vas a ciudades muy cool o a sitios muy cool de ciudades como Nueva York Londres impides agua del grifo en un restaurante te la sirven ya aquí en España parece que se sobreentiende que te tienen que que si pides agua te tienen que servir agua embotellada cuando tenemos un agua excelente me parece José JM lo sabrán pero más del noventa y nueve por ciento está cubierto España de de con agua

Voz 10 06:32 L no hará que el agua potable es muy buena sí que es verdad que hay zonas como la zona mediterránea donde la aguas muy dura es decir mucho magnesio y entonces tiene un sabor bastante fuerte pero bueno también se puede filtrar en casa directamente o meterla directamente en la nevera sin tapón eso es si cambia el sabor no hace falta meterse con con historias Nicole líos además hay otra cosa muy divertida y es que en la dureza de la aguas la el contenido calcio y magnesio si hay gente que asiste a la filtros aparatos de ósmosis para quitarles el calcio y el magnesio y luego se compran yogures enriquecidos

Voz 11 07:05 la leche enriquecida chicos

Voz 8 07:11 así que pueda explorar el calcio que quitas del filtros sólo puede funeral yogur jornadas una pasta a tomar los cereales con agua del grifo no

Voz 10 07:18 sí sí que habría que puntualizar es un aparato para quitar calcio magnesio del agua hace que duren más el lavavajillas los electrodomésticos esto es digamos el punto a favor quiero

Voz 7 07:30 que sepan nosotros no llevábamos engranajes ni cosas de esta sabía no los propios no

Voz 10 07:34 además nos puede venir muy bien ese calcio magnesio

Voz 7 07:37 sí y hay otros que venden el magnesio por otro lado no

Voz 10 07:39 sí hombre con el colágeno divertida sí sí

Voz 5 07:43 o sea que ese sabor que asociamos a veces a la toxicidad del agua abrimos el grifo probamos si esto no sabe bien Nos vamos directamente la nevera a buscar nuestra o embotellada en realidad no podemos hacer una una relación directa entre sabor peligro para nuestra salud no desde

Voz 10 07:57 algo

Voz 9 07:57 no realmente no a ver ese sabor puede ser pues porque tengo una dureza bastante alta

Voz 10 08:02 por con un punto amargo porque este muy clonada que le da el sabor esta cloro a piscina también bastante desagradable quiero decirlo pero ya digo simplemente dejando la botella en una botella de vidrio porque el plástico veces da sabor destapada en la nevera el agua ya mejora el sabor notablemente

Voz 7 08:20 ahora bien yo tengo siempre dos o tres botellas de vidrio en la nevera llenas de agua del grifo

Voz 5 08:25 bueno habéis vendido muy bien el agua del grifo pero lo cierto es que el marketing del agua embotellada es extraordinariamente creativo Ia atribuye al humilde H2O propiedades que son ciertamente asombrosas hecho una pequeña selección que me gustaría compartir con vosotros Mirabé está el agua como bebida casi mística

Voz 12 08:40 cuando quiero que mi cuerpo siga el ritmo de mi espíritu atender Pompeya una agua única y con cero por ciento imponer impurezas esto es peligroso es que

Voz 7 08:54 ya hablamos flojito como las anuncia ese perfume caro pero se tiene también yo yo aquí voy a ser muy malo e tiene sabes quién es la jefa de comunicación de Font Vella no tengan y de la que era jefa de comunicación son los principales laboratorios de productos homeopáticos bueno

Voz 8 09:10 está bien que igual no es casualidad que yo creo que o cuando uno pasa de vender azúcar y agua como remedio milagroso sólo haga pues hombre se ahorra el azúcar clan

Voz 13 09:18 sí lo tiene más fácil es decir eh es un timo hablarte del espíritu y el agua es último Isabel que además Fon bella como gran parte de las casi todas las grandes marcas de agua pertenece a una multinacional

Voz 7 09:31 son las multinacionales las que están intentando convencer que no de que no llevamos agua del grifo cuando está perfectamente controlada a ver

Voz 10 09:38 el agua la mejor propiedad que tienes quitarla se a partir de ahí ya todo lo demás Adorno

Voz 5 09:43 bueno no damos a la gente que quite la y en ningún caso

Voz 11 09:46 la sí sí sí sí

Voz 8 09:53 será un anuncio más querida por ejemplo comprobar cómo el agua puede ser el combustible para el cuerpo del deportista diez

Voz 12 10:02 Home ven una equilibrada y además impurezas y baja en sodio

Voz 8 10:06 pero por milicias imparable tomando agua equilibrada eh

Voz 10 10:11 ah es que aquí hay una contradicción si entiendes por impureza cualquier cosa que no sea agua Elso Dios una impureza así te dicen que es baja en sodio no me acabas de decir que la anterior pureta

Voz 5 10:22 bueno un poquito pero o no tienes pero me pregunto es el agua en realidad tiene sodio tendrá con porque salvo la del mar me imagino que en general no es un componente que destaque en el agua

Voz 10 10:31 no no sí sí que tiene bastante se va a ver el agua del mar tiene muchísimo una concentración cero cuatro Molar que es bastante alta en cambio el agua potable tienen una cantidad de sales de sodio de magnesio de calcio etcétera y hecho es importante que las tenga porque beber agua destilada tampoco sano tampoco sano por un tema más módico que siguen poco complicado de explicar aquí pero no recomendable sin el motor

Voz 5 10:57 coche mejor no agua destilada no

Voz 10 11:00 a ver exacto sino una plancha pero necesitamos que el agua tenga algo de Sales también se ha dicho que cuando tienes problemas en el riñón y tal lo mejor es beber agua que tenga cero sodio cero sal no es cierto del todo porque la el mayor aporte de Sales no es por el aguas por la comida ya la comía cualquier alimento tiene muchísima masa que hay en el agua y la influencia entre el agua que bebe si los cálculos renales que también se ha dicho mucho es bastante lejana ya que no habría que preocuparse porque el agua tengo un poquito

Voz 9 11:30 más de salvo un poquito menos de sal porque al final es el chocolate del loro de la que tendrán la dieta

Voz 14 11:36 es que es un poco alucinante no estamos en los imaginero imaginados que no tenga no tuviéramos agua en el grifo se montaría un pollo mayor que la cabalgata de Reyes mí eh duda sin duda tenemos agua del grifo somos unos privilegiados ahí es una especie para mí es una especie de milagro dar al grifo y que te salgas agua para va para lavarse para duchar te para beber agua

Voz 7 11:57 bueno de verdad en el mundo en el resto del mundo donde no lo tiene lo consideran un privilegio y nosotros vamos Si consideramos que es agua que está perfectamente tratada por la que nos cobran muy poquito es mala ibamos hacia unos señores que nos venden agua milagrosa embotellada hombre pues no

Voz 5 12:14 y además hay una cosa que me llama la atención por lo que estáis contando que es que en la la publicidad básicamente se trata de diferenciar tu producto del de otros no hemos escuchado dos ejemplos de aditivos de agua que se venden digamos o que tratan de diferenciar su producto de la competencia pero Air verdaderamente existen muchas diferencias entre tipos de aguas

Voz 7 12:31 como producto me refiero el que sabía de estos JM a ver si que pueden

Voz 10 12:34 haber diferencias por la cantidad de sales que tengan un agua de otra incluso el mismo agua del grifo en función de que sea una época que haya llovido más aunque haya llovido menos podemos montar diferencias de sabor por ejemplo en Valencia el agua viene o del Júcar Turia dependiendo donde la cojan Se nota perfectamente el cambio sabor porque la cantidad de sales que tiene cambia entonces esto le da un sabor diferente dicho esto no necesariamente quiere decir que una sean más sanas que otras según las mejores que otras simplemente quiere decir que tienen unas características diferentes yo es la cosa que habría que incidir con el agua embotellada es que salvo que POM la agua mineral natural de manantial el agua embotellada perfectamente puede ser agua del grifo es decir te pueden coger agua del grifo filtrar la embotellar de la vender tela seiscientas veces más caro

Voz 7 13:24 no tengo dos ejemplos a cuán fina Jack Bona son de dos multinacionales de refrescos de cola que tienen el manantial en el baño de su casa con exacto exacto y que además tuvieron que cambiar los etiquetados y se montó su escándalo porque la estaban vendiendo sin más y la gente seguiría agua mineral agua mineral natural del manantial que sea no se creía la gente bueno el agua de Luis Gámez Mulet podéis pensar estas navidades en regalar

Voz 5 13:47 agua porque es un producto prácticamente de lujo y existen algunas aguas aún más caras que es agua de la que hablábamos al principio en Silicon Valley esa guapura tenemos por ejemplo la lluvia de Tasmania que cuesta Quart cuatro con cincuenta euros cada setenta y cinco centilitros que esto es bueno precio de bar más o menos normal el agua finlandesa ven que se extrae del Círculo Polar Ártico tenemos el agua o con exigen que vale diez euros la botella dice que está mejorada con oxígeno puro para lograr una hidratación perfecta el agua bling que sale del manantial de Tennessee viene en una botella decorada con Tales Swarovski trece treinta y seis euros cada botellita de setenta y cinco centilitros el agua fílmico que es una un agua que la llaman agua joya japonesa y cuesta ciento veinticinco euros la voté

Voz 8 14:28 ella con ese manantial en Kobe Hisusa para elaborar el saque cuidado con el agua con oxígeno agua oxigenada fantástica por las heridas pero quizá no tanto es para uso tópico no en este caso solamente bueno Mulet muchísimas gracias pensaba una cosa no nos cobran por cada vaso de agua

Voz 13 14:48 mineral entre trescientas y mil veces más que un vaso de agua del grifo

Voz 5 14:52 vuestro grifo amigos es vuestro mejor aliado