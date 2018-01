El ladrillazo, juego de mesa sobre la burbuja inmobiliaria - (03/01/2018) - Hoy por Hoy

Voz 1 00:00 en Cadena Ser punto com Hoy por hoy Pablo González

Voz 2 00:05 Baptista al principio todos la negaban

Voz 3 00:12 esos no van a bajar no van a bajar España pues está viviendo un ajuste económico pues evidentemente una cierta desaceleración

Voz 2 00:21 no estamos en una crisis económica y luego resultó que la culpa era de otros

Voz 4 00:25 pero la burbuja inmobiliaria el boom inmobiliario se produjo con el Gobierno que el Partido Popular con ustedes se produjo la burbuja inmobiliario y con nosotros se va a terminar

Voz 2 00:41 bueno por lo que sea no fue así luego llegó la herencia recibida y así nos va Sea como fuere la crisis económica tuvo su origen en una burbuja inmobiliaria que estalló finalmente en el año dos mil ocho durante diez años en España el precio de la vivienda se incrementó alrededor de un ciento cincuenta por cien según el Banco de España claro aquella situación se volvió insostenible lo que nos queda de esos años son los coletazos de una crisis que todavía luchamos por quitarnos de encima y ahora también un juego que como las películas de sobremesa está basado en hechos le es el regalo de estas Navidades amigos se llama el ladrillazo nace en las cabezas de Paco Fernández y Alejandro Pérez dos cabeza que no sé bien en qué estado habrán quedado después del trabajo de investigación que han tenido que hacer para este juego buenos días Paco y Alejandro hola muy buenas puede que estemos ante dos de los hombres más preparados de España al menos en el plano teórico para dar un pelotazo urbanístico la pregunta amigos es porque os habéis conformado con sacaron Julito

Voz 5 01:32 eh quizá porque ya hemos aprendido la lección es es probable que que si lo intentaremos tuviésemos una sombra de conciencias hablándonos durante el resto nuestras vidas pero que

Voz 2 01:45 es muy bien en estas cartas que tengo sobre la mesa Yves las que ahora hablaremos bueno no pensasteis que que con todo este estudio o no pensáis que quizá en el futuro con esta los resultados de vuestras investigaciones puede hacerse una verdadera enciclopedia sobre el despropósito de la especulación urbanística nuestro país bueno esto

Voz 6 02:01 eh enciclopedias difícil de hacer por la terrible capilaridad que tiene un fenómeno como la burbuja que afecta tanto a nivel de calle como a nivel de barrio como nivel de ciudad de provincia de región o de país o incluso internacional porque los últimos coletazos de la burbuja fueron cuando ya las constructoras iban a Rumanía a Brasil a la República Dominicana básicamente a blanquear dinero pero de paso también El Pocero lo último que supimos que supimos del Pocero es que se había ido a Guinea Ecuatorial a fabricar pisos para Teodoro Obiang una cosa así como

Voz 2 02:28 bueno el tendría problemas en viajar a Guinea Ecuatorial para seguirle la pista no

Voz 7 02:31 por ello no concreto es muy fan de

Voz 5 02:33 de de todo lo que pasa en en Guinea Ecuatorial

Voz 7 02:36 me encanta seguirla tienen un telediario acojonado Dolomitas hacen en internet buscarán yo tu mujer telediario viene aquí en fin de acuerdo voy a hacer ejercicio es ejercía

Voz 2 02:43 en cuanto termine el programa pero vosotros habéis dado dos pelotazos al menos uno es que el el juego ha sido un éxito vendiendo seguramente mucho más de lo que vosotros mismos sabríais previsto y además también hubo una recaudación muy por encima de lo previsto porque el juego es surge o gracias a un crowdfunding no alguna iniciativa de micro mecenazgo o sorprendió la acogida o ya esperaba es que iba a ver mucha gente que se sumara una tengo como esta

Voz 5 03:06 hicimos una edición de dos mil ejemplares pensando que se agotaría

Voz 2 03:09 en en años se ha agotado en un mes hicimos una presentación del juego a la que a la que se apuntó Ignatius Reilly

Voz 5 03:16 Nos llevó a la vida moderna ídem de la vida moderna y tocamos alguna fibra sensible en en la Audiencia les encanto desencanto el proyecto entraron a Internet de trescientos que teníamos previstos acabamos acabamos vendiendo solamente en Internet más de mil además de la vida moderna programa muy recomendable esta casi por lo que hemos visto también una herramienta de marketing magnífica también tenéis un anuncio para este juego en el que recopila

Voz 2 03:41 seis algunas de las grandes frases de esta crisis inmobiliaria

Voz 8 03:46 sí

Voz 9 03:47 amén acabo de salir de una aquí con todos los directores de se han comprometido con la alcaldesa a qué es lo que le digan va en serio nada paraje medioambiente estando yo creo que les he dejado las cositas muy claras son tres personas de todo el tema de la Porte de mal lo tenemos controlado aquí estamos encima otros ayuntamientos alcaldes

Voz 2 04:06 la crisis inmobiliaria ha sido un proceso muy largo y las partidas del ladrillazo no lo son menos son partidas

Voz 10 04:12 que duran una hora y pico que se pueden rellenar unos muy bien muy bien una sobremesa familiar estos días

Voz 2 04:18 así probablemente que hagan salir muchos temas de conversación sobre los que sería interesante debatir por definirlo lo tenemos en este momento sobre la mesa la eso es como una especie de Monopoly sin tablero en el que hay unas cartas que podríamos a semejar yo aquí ya me pierdo eh la verdad a las cartas Magic es lo que más se parece a sí vale la burbuja inmobiliaria hubo muchos actores principales hubo muchísimos implicados qué papel jugamos nosotros como jugadores en el en el ladrillazo

Voz 11 04:45 pues el el conseguidor el intermediario S S

Voz 5 04:50 Francisco Correa que que

Voz 11 04:53 tiene la especialidad de

Voz 5 04:55 hacerse amigos de todo el mundo de cambiar un favor por otro hijo del juego jo al final va de eso empiezas con cartas que son fáciles de conseguir las cartas que cuando uno juega en las cantante tiene la mano son digamos tu su agenda de contó

Voz 2 05:09 por ejemplo yo tengo ahora mismo aquí y me habéis dejado cinco cartas que habéis seleccionado en principio del azar era una de cinco colores diferentes naranja amarillo verde rojo y negro pues me imagino que son de cuatro tipos de cinco tipos diferentes sí sí exacto nadie puesto aquí una biotecnológica que pone debajo trabajadora en rojo ya esto es casi una contradicción una vía alternativa que tenga trabajo en este país me habéis puesto muchísimas gracias la playa de Las Teresitas un grandísimo ejemplo de especulación inmobiliaria en mi Isla en Tenerife

Voz 6 05:36 recordemos que la playa de Las Teresitas la compró el Ayuntamiento de Tenerife y posteriormente se descubrió que

Voz 2 05:41 ya era propiedad municipal desde hacía décadas ha quedado fantástica la foto falta el mamotreto en Tenerife llamamos el mamotreto a un parking que debió empezar a construirse aproximadamente hace quince años está a medio construir desde hace aproximadamente quince años

Voz 5 05:56 eh tenemos aquí el Centro de Interpretación del atún de almadraba buena explicando aquí corresponde cada uno de estos colores el verde son los terrenos son son todos esos lugares de España que que sí la verdad es que si los ves juntos te pueden deprimir un poco bueno no son todos

Voz 2 06:10 eso obviamente no se pensó dos yo como Las Teresitas cuál es tenéis vosotros yo tengo del Puerto de Andratx por ejemplo ajá

Voz 5 06:15 yo tengo el pinar de Las Navas del Marqués y en esta cual gana yo ganan con la verde gana a la verde

Voz 2 06:20 los terrenos son todos bastante padecidos por la burbuja inmobiliaria en realidad daba un poco igual donde construir no lo importante

Voz 6 06:26 era el que te que te dejaran meter esos mil chalés

Voz 5 06:28 en un parque natural da igual que sea dando ese era el espíritu hay alguno que por extensión o por o por valor de del suelo vale un poquito más todas las cartas tienen un valor los terrenos todos los terrenos están basados en un terreno real todas las cartas de juego están basadas en un terreno real en un en un elemento personaje lugar proyecto evento real excepto las carta de ciudadanos que son una

Voz 12 06:56 una clasificación que es la que haría algo

Voz 5 06:58 en con la cabeza de de estos conseguidores estos conseguidores ven al político dice que que le tengo que dar que me puede dar el AMI

Voz 6 07:06 dentro de los ciudadanos hay turistas ahí jubilado hay trabajadores inmigrantes y básicamente

Voz 5 07:11 para para alguien como este como está gente eh un inmigrante valen menos que un turista

Voz 2 07:16 claramente qué tal una tecnología cómo cotiza en este juego

Voz 5 07:20 en eso en esos momentos había inversión en

Voz 2 07:22 en estos momentos todavía vi a todavía podía

Voz 5 07:25 hipotecarse noruego ya luego ya se podían cara

Voz 2 07:27 del cojo el camino con la cara en las tarjetas de personajes me ha tocado Sandokán Un constructor cordobés celebre porque también si no me equivoco hizo sus pinitos en en política y aquí pone me enamoré de la construcción selección es una frase de cada uno de los personajes si tiene una cita cada podía leerse esta cita me enamoré de la construcción porque es el único negocio que es capaz de llevar un empresario al infinito al infinito en muchos sentidos es lo dijo Sando

Voz 13 07:50 Irán en el juicio por la Operación Malaya precisamente en dos mil seis ante el Tribunal de tres magistrados hay ese chaval

Voz 2 07:58 las manos a la cabeza ya saben todas frase reales sí sí por supuesto tiene buena que el guión sino prometo que yo no diría esta palabra que pregunte qué es eso de las duras las no tiene una mano es una de las cartas amarillas a correcto

Voz 5 08:11 en mi caso es el cuarto centenario del Quijote si son las son esos esos eventos que que bueno en el juego una usa las cartas para conseguir dinero las duras son un componente estratégico que es cuando quieres usar dinero para conseguir otras cartas que a su vez te sirvan para conseguir más dinero después vale son patrocinios que que uno hace a competiciones a festividades culturales que sirven para sentarte cerca de una persona apropiada y comentarle tus próximos proyectos

Voz 2 08:43 la definición básica es esos esos no

Voz 14 08:46 a los que sólo dura un año y que están alta

Voz 2 08:48 tras la leche a vale perfecto patrocina ganado por o con la colaboración de fantástico y luego veo que tenemos aquí sobre la mesa un dispensador así en cartón pero con una tecnología realmente impresionante que dispensa sobre sobre sitios negros como M de un dispensador de sobres Bárcenas era demasiado caro y no cabe en el la caja así que habéis hecho con una especie de recreación del monumento que podría ser de Santiago Calatrava perfectamente

Voz 5 09:12 sin nuestro abogado probablemente no esté de acuerdo con pero pero pero si el el eh

Voz 15 09:19 el eh cartón troqueladora

Voz 5 09:22 que nos han dicho que es divertido construirlo eh es es representa todo el dinero de España no podíamos usar cantidades reales porque hay una un crecimiento exponencial terrible hay hay proyectos que cuestan

Voz 7 09:36 en la burbuja juego sí

Voz 5 09:39 hay hay proyectos que cuestan cien mil euros proyectos que cuestan quince mil millones claro entonces no podíamos usar billetes los billetes de quinientos eso no al final los sobres son día como él

Voz 2 09:50 la compra en Venezuela sí

Voz 5 09:51 el juego empieza echando en este tuvo una sería de sobre si se puede decir más o menos cuánto cuánto queremos que dura la partida según los que echemos como si el tuvo podemos probar con diez o quince

Voz 16 10:03 muy y cuando sacaban los sobres a Kabardino

Voz 5 10:05 lo de España por supuesto

Voz 2 10:08 acaba la partida en esto como en las clásicas partida juegos a los que no sabe jugar

Voz 5 10:11 siempre hay un niño que se encarga de de algo de la banca o de los siete horas tarjetas alguien pueden cargar de apretar este modo ya lo he roto me mira sí que es de Calatrava

Voz 2 10:20 bueno ese igual que el Monopoli tiene ediciones diferentes que hay un pues su monopolio Star Wars y monopolios prácticamente de casi todas las franquicias posibles vosotros habéis pensado en un ladrillazo por comunidades autónomas

Voz 10 10:31 edición Valencia Edition o o juegos Olímpicos Madrid dos mil veinte fe el Edition o algo así

Voz 6 10:38 pues tal cual porque al principio básicamente cuando o antes de empezar a plantearnos hacer lo antes de empezar a plantearnos lo seriamente el juego tenía igual unas cuatrocientas cartas que hemos tenido que quitar muchas cartas hemos tenido que peinar eso se ha quedado fuera Rita Barberá porque había demasiados políticos valencianos ya sí sí claro entonces sí sí vamos vamos tenemos sólo con las cartas que se quedaron fuera que ya está más o menos diseñada ya está más o menos pensadas la cuestión es si hacerlo temáticamente o por regiones porque Valencia pero también puede haber una edición aeropuertos

Voz 5 11:10 la estación de tren construye tu propia estación de AVE claro tu propia red

Voz 2 11:14 la velocidad en España el juego es obvio esconde una crítica importante pero tengo la sensación de que la sátira va más contra el propio jugador es decir contra nuestra parte de la culpa en todo esta historia que contra los protagonistas de estas tarjetas realmente es una manera de

Voz 6 11:30 a meterte a ti mismo psicológicamente en el papel de la burbuja ya yo cuando más felices ido como diseñador de este juego ha sido cuando cuando amigos míos bastante hippy bastante

Voz 7 11:40 me bastante Lavapiés ceros coge en exclaman

Voz 6 11:46 maldito senegalés que no sirve para nada ya ni se puede ni puede votar no puede hipotecarse no me sirve para nada el negro este ya ya ya

Voz 5 11:53 ser humano pero pero en el juego durante la partida les dejamos de ver cómo humanas a todas estas personas son herramientas

Voz 16 12:02 aquí sólo tenemos que sacar de España era una fiesta muy a la gente

Voz 2 12:07 no pensaba en las consecuencias no pensaba en en en en las cosas importantes de verdad solamente pensaba en el dinero ya habéis pensado en el riesgo de que la hit de que la gente aprenda a los mecanismos adecuados a través de este juego y quizá el sea culpable de una próxima burbuja inmobiliaria a corto plazo

Voz 6 12:23 hay mecanismos psicológicos involucrados

Voz 14 12:26 pero en general los mecanismo

Voz 6 12:28 hemos reales son tan horrorosamente complejos la los mecanismos legales de recalificaciones de proyectos de declaraciones de impacto ambiental de hecho la mayoría de los proyectos fallan porque en pocos años es imposible tenerlo todo a punto Ayna yo también creo que hay una sobre regulación muchísimos campos

Voz 13 12:49 y es dificilísimo hacer las cosas eh

Voz 2 12:51 general cuando tienen este tamaño bueno Paco y Alejandro ha sido capaces de encontrar diversión en algo que desafortunadamente no ha sido muy divertido ni para el país nipón muchos de sus ciudadanos para alguno de los protagonistas que están aquí si son creadores como hemos dicho del juego el ladrillazo os agradezco mucho que hayáis estado hoy con nosotros solamente me queda apuntes donde se puede conseguir el juego sucio habéis hecho nuevas tiradas y quedan ejemplares que dan

Voz 5 13:15 ladrillos porque tienen forma de ladrillo y estamos empezando estamos ya plantean una segunda edición pero todavía quedan algunos ejemplares en tiendas en tiendas de cómics tiendas de juegos de mesa y algunas librerías se puede se puede conseguir en ladrillazo punto com ahí una lista de puntos de venta esperamos que en cuanto empiece la segunda edición haya mucho