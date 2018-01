¿Cómo era el 2018 de 1968? - (03/01/2018) - Hoy por Hoy

Voz 1 00:00 hoy por hoy Pablo González Batista que Atenas ser

Voz 2 00:04 sí estamos a punto de terminar el programa eso significa que ya hemos llegado al futuro piense lo estamos viviendo ya el futuro de los mayores en eso precisamente se ha fijado la revista New Yorker que esta semana redescubre un libro publicado hace medio siglo titulado hacia el año dos mil dieciocho y hoy nos preguntamos nosotros como era el dos mil dieciocho de mil novecientos sesenta y ocho

Voz 3 00:27 damos por supuesto a Eva Cruz muy buenos días buenos días Pablo perdona que ponga una música tan obvia como la banda sonora de Mad Men

Voz 4 00:34 ilustrar esta historia pero quiero que los oyentes se hagan una idea del lugar del que surge este libro tubos de dating hacia el año dos mil dieciocho Se trataba de una convención organizada para celebrar el cincuenta aniversario de la revista de la Foreign Policy Association celebrada a finales de mayo del sesenta y ocho cuando todavía estaban limpiando las calles de EEUU tras los disturbios provocados por asesinato de Martin Luther King este mes de abril una semana después matarían de un disparo a Bobby Kennedy había ochocientos invitados pero entre los ponentes no había ni una sola mujer por supuesto ningún ser humano que no fuera de raza blanca los invitados invitados estaban divididos entre menores de treinta y cinco y mayores de treinta y cinco adivinar quién no tenía derecho a micrófono los menores de treinta y cinco efectivamente tú no hubieras podido hablar no te extrañe que en las radios empezará a sonar esto

Voz 5 01:23 bueno hubiera sido hablar

Voz 6 01:24 me imagino que se hablaba entonces de revolución social

Voz 4 01:27 imaginas mal Pablo el ambiente del interior del Hotel Hilton era sofisticado con este otro fondo musical los hacéis una idea mejor de aquellos salones anticuados llenos de esposas de catedráticos y espías del FBI buscando comunistas y tomando martinis otro fondo

Voz 3 01:43 muy bien más mundial demostrando

Voz 4 01:45 que el pasado es casi más difícil de imaginar que el futuro no se mencionó el tema de la violencia en las calles que acababan de vivir y ninguno de los asistentes predijo ni remotamente el colapso de la Unión Soviética y enciende el comunismo si se preguntaban si seguiríamos sufriendo tensiones raciales depresiones económicas y guerras y da hasta pena responderles pero el tono era tan blanco en todos los sentidos de la palabra que los jóvenes pidieron el micrófono para preguntarse si eso era una discusión un ejercicio de lavado de

Voz 6 02:10 cerebro bueno está está claro que el capitalismo corporativo claramente ha seguido triunfando pero acertaron en las prisiones que hicieron sobre dos mil dieciocho En cuanto a la tecnología

Voz 4 02:19 bueno hubo algunas equivocaciones gloriosas se habló mucho de controlar los relámpagos y provocar huracanes teledirigidos por ejemplo el profesor de Stanford chats Carlos predijo que los reactores nucleares sustituirán al gas natural que es exactamente lo contrario de lo que ha pasado el profesor del Massachusetts Institute of Technology decía que las naciones tomarían el control de la economía selección harían sus propios niveles de industrialización aumento del producto interior bruto o empleo predicción ante la que el futuro que somos nosotros solo puede decir juegas juegas juegas

Voz 6 02:51 ese es el futuro desde el presente la verdad es que aquí no dieron no dieron ninguna pero también hubo alguna cierto sí

Voz 4 02:56 cierto sorprendentes Tomas F Malouda un influyente meteorólogo se preguntaba hace cincuenta años sino se producirían tal vez cambios climatológicos a gran escala sin querer por los niveles crecientes de dióxido de carbono en la atmósfera dio en la diana in luego se dejó llevar por el optimismo soñando con la creación de un organismo climatológico internacional que tuviera poderes policiales pero no cometiera injerencias políticas Angelito

Voz 6 03:19 no me sorprende que hasta ahora no has dicho nada sobre la exploración espacial que por aquellos tiempos estaba tan en auge no hay nada de casas en Marte ni de misiones tripuladas a

Voz 4 03:27 lejanas galaxias nos hablaron de escombros pues no parece que sólo dejaban a la ciencia ficción fueron bastante sobrios otro temprano estudioso del cambio climático Gordon EFE Mc Donald predijo que las misiones Apolo pronto agotarán su utilidad política mientras que los satélites meteorológicos de comunicaciones serían cada vez más importantes visión de águila tenía Mcdonald porque decía un sistema de comunicaciones globales permitiría la utilización de gigantescos complejos computacional es por tan potencialmente un banco de datos revolucionario que podría consultarse en cualquier momento es decir que Mcdonald lo que está diciendo tal cual es Internet efectivamente la incorporación de la computación a la vida diaria es precisamente lo que más aciertan a este banco de datos podría accederse a través de aparatos portátiles creando una universalidad de la telefonía que la llamaban y una revolución en el tema de la privacidad que es alucinante no estaba todo inventado que aún se llamaba a cobro revertido ex demandaban telegramas pero sí estaba todo imaginado servirnos

Voz 6 04:21 el hombre predijo la el auge de Internet y de los de los teléfonos sino que además ya se preocupaba entonces por la privacidad de los datos sí

Voz 4 04:29 tanto el filósofo y piel de Sola Pool como Antonio Tinder expresaron su preocupación por esto Ott Inger decía que darle todos estos datos aún Gobierno es como darle pan a una persona obesa sólo me va a dar más hambre de Sola Pool decía el Gobierno tendrá la capacidad tecnológica de controlar a los ciudadanos pero tendrá derecho legal hacerlo el desarrollo tecnológico decía da frutos agridulces

Voz 6 04:47 debates que aún hoy cincuenta años después todavía mantenemos

Voz 4 04:50 si no se han resuelto pero a lo mío pero lo mejor de esto es que más gente participa en el debate yo por ejemplo que se mujer y tú que eres joven cada vez menos joven en cualquier caso deje de las mucho más despacio que el libro hacia el año dos mil dieciocho se vendía en las librerías de viejo por un dólar ya al año siguiente yeso que tenía esto

Voz 6 05:06 lo vieron venir tampoco pero tenía frases de contra

Voz 4 05:08 sí atractivas más asombroso que la ciencia ficción es la tele en tres D mientras flotas con tu cinturón Anti gravedad de tienes un accidente de aviación con tu propio teléfono pero estos reclamos no bastaron para convertirlo en un éxito