Actualidad (03/01) | La “experiencia transformadora” de acompañar a un niño con Asperger

Voz 1826 00:14 son las cuatro y veinte las tres y veinte en Canarias y esta tarde estamos tomando café con Matías Vallés estamos escuchando a gol su pianista canadiense reconocido intérprete de la obra de Johann Sebastian Bach

Voz 3 00:28 bueno Glenn goal

Voz 1826 00:31 tenía síndrome de Asperger esta Navidad se ha hecho viral un vídeo no sé si si tú lo habías visto Matías un vídeo de un niño de ocho años Federico no lo que sí he escuchado muy supuestos a Armengol

Voz 4 00:44 se tocando la aparición el gol ver no que la la vi la ver la visión canónica hay también revolucionaria

Voz 1826 00:48 desde de la obra de Eva pues nos nos estamos acordando de ese vídeo un niño de ocho años ya digo llamado Federico el el que hablaba de su síndrome de Asperger el video ha superado los siete millones y medio de reproducciones en Facebook en un en un mes ahí está Federico hola

Voz 5 01:06 hoy quiero contarles que dice primero que hay que saber es que no es una enfermedad así que nosotros Scarlett es es una condición que sí parte de mí y lo seguirá haciendo todos suponemos que ha hecho de los los neuróticos opción en la mayoría de las personas sería armado con las instrucciones pero los Asperger están armados con las mismas piezas pero si mira el el folleto

Voz 1826 01:51 es una forma muy gráfica de explicarlo están armados con las mismas piezas las mentes de como yo dice Federico los Asperger pero lo que pasa es que sin mirar el el el folleto bueno una forma muy gráfica que ha situado de nuevo ahí de una manera muy visible esto de él Asperger que FERE dijo además decía por cierto le consultado a mi mamá a mi mamá dice que esto no es una enfermedad es parte de mi bueno además de haber ayudado a agravar el testimonio su mamá su madre gestiona la cuenta de Facebook soy diferente soy como tú que sirve de red de apoyo para padres con niños Asperger ir en la que se cuenta se narra el día a día de del niño también sceptique Nos llegó una historia de este tipo es el caso de un alumno de Primaria argentino con este síndrome que sufrió la incomprensión de los padres de sus compañeros de colegio nos lo contaba así su madre

Voz 6 02:38 de todas maneras los padres con chicos con estas dificultades estamos lamentablemente estamos bastante acostumbrados a este tipo de conductas e afortunadamente cada vez menos porque bueno la gente va conociendo va mejorando se va trabajando mucho son con con el tema de la tolerancia es sin embargo todavía estas cosas ocurren igual no nos sentimos con una con una sensación de frustración Ny una ese sentimiento de vez de ser muy vulnerable

Voz 1826 03:11 tras bastante fuerte así nos lo contaba aquí en en La Ventana is que resulta que además ha llegado a nuestras manos un un libro un libro muy interesante escrito por una psicóloga psicoterapeuta que relata en este libro su trabajo con un niño diagnosticado de trastorno generalizado del desarrollo bueno el libro lleva por título Diario de Aaron es una experiencia transformadora de la editorial Mandalay firmado por Ruth García Díaz

Voz 1280 03:38 m ha recibido hablándome de Nueva Zelanda de la isla que tanto sabes que me gusta me miras con mucha alegría como miras también a Sara la profe de francés a la que tanto quieres en clase

Voz 7 03:49 profesora de Lengua te ha rectificado varias veces Tous

Voz 1280 03:51 expuesta mientras corregía es un ejercicio y te has puesto muy violento ha roto un boli y lo has tirado al suelo de sacado de la clase para ver si te calmadas un poco porque no sé qué te estaba pasando por la cabeza hemos jugado un rato con la pelota de luz y luego ya has vuelto tranquilo después me ha preguntado la profesora que cómo puede saber si te has cogido una rabieta au siestas mal le respondo que te mira a los ojos porque cuando te pones así tu mirada de dolor lo dice todo también le he dicho que se fije cuando estás a punto de llorar cuando tu cuerpo habla por ti le digo que entonces hay que acompañar ese sentimiento y esta tarde

Voz 1826 04:30 asomado se ha acercado aquí a La Ventana su autora Ruth García Díaz qué tal muy buenas tardes

Voz 7 04:36 buenas tardes nos ha emocionado mucho

Voz 1826 04:38 lo que hemos tenido tiempo de deber nuestra compañera Laura Piñero se ha leído de arriba o abajo y nos ha dicho este tema yo creo que que primero porque hay muchas dudas incluso hemos visto comentándonos a poquito que nos hemos documentado que hasta en el mundo hasta que mundo docto hasta en el mundo científico no esto de las que tú por ejemplo por cierto en ningún momento hablas de Asperger ni de autismo Aaron que tiene

Voz 7 05:03 la experiencia que tuve con Aaron ello cuando le conocí no había sido diagnosticado previamente ni con el síndrome de Asperger ni autismo sino con un trastorno generalizado del desarrollo

Voz 8 05:13 no especificado y en principio

Voz 7 05:17 mi visión de estos de estos asuntos vale como como psicóloga psicoterapeuta humanista es una visión en la que yo el trabajo que hago con los niños siempre ha sido un trabajo en el que me olvido de las etiquetas de los diagnósticos porque creo que lo importante es que estos niños es cien también acompañado es que empatizar con ellos entonces y lo que menos me importaba era lo que tenía Aaron en principio quiero comentar esto porque va al hilo de lo que dices tú sí que me parece importante que la gente lo conozca en principio la última versión del manual de la clasificación Internacional de los trastornos mentales que se llama de CM cinco que es con la que nos manejamos tanto psicólogos como psiquiatras reconoce el autismo de otra forma ahora a lo largo del tiempo por lo que yo os quiero explicar en principio es muy difícil

Voz 1826 06:05 claro porque hemos hemos leído por ahí hemos oído hablar de qué a veces se trata lo de las no se define como se habla de trastornos del espectro autista y parece que se solapa que hay como conjuntos donde podrían confluir tanto uno como síntomas pero que no está claro por lo por lo tanto si quieres a partir de ese momento le quitamos la etiqueta solo cuando sea necesario nos referimos a a la etiqueta como tal has escuchado Federico no sé si habías conocido su caso

Voz 7 06:30 es lo que yo no vamos que te aparece

Voz 1826 06:33 de esa forma tan gráfica que él tenía de definir de lo que le había dicho a su mamá de haber nosotros tenemos en la mente formada si fueran piezas de Lego pues igual son las mismas lo único que lo ha hecho a alguien sin manual ya que te parece

Voz 7 06:46 pues me parece muy emotivo porque me recuerda todo el trabajo que he hecho con estos niños que me parece maravilloso no entiendo que de alguna forma y creo que entre profesionales no sirven entre comillas digo todos los diagnósticos no porque sabes que no me gusta etiquetar pero para y cómo podernos comunicar entre profesionales para que los niños son las personas que sufran de algún tipo de trastorno en general siempre necesitan un apoyo específico no pero en principio lo que os quería comentar y acabar de concluir es que hasta el el manual este de ese mes cinco que es el manual que que con el que nos manejamos los psicólogos y psiquiatras ahora mismo ha reconocido que como no es muy difícil diagnosticar ya que los síntomas se solapan entre unos niños y otros han reconocido que al final tanto a los niños con síndrome de Asperger como los trastornos generalizados del desarrollo no especificado cómo era casaron como los niños con autismo que se les denomine se les diagnostique como el trastorno del espectro

Voz 8 07:40 dista en ese en ese en principio

Voz 7 07:44 comparten estas características que son similares Centro dos ellos no como sería el desarrollo deficitario en la interés en la interacción con iguales la interacción social en la comunicación y un repertorio muy restringido de actividades intereses que por otro lado les hacen muy especiales porque hacen que despuntan en una áreas

Voz 1826 08:02 claro como era dar cuando Aaron por ejemplo en que tenía que que tiene facilidades en que te has dado tu cuenta de que podía haber

Voz 7 08:09 pues por ejemplo con la faceta de la musa

Voz 1826 08:11 la música era Alma fueran una clase la profesora

Voz 7 08:14 quedaba fascinada porque era capaz de de asimilar una una partitura musical en cuestión de segundos de tocarla no entonces yo lo siento como un genio no en a muchos niveles

Voz 1826 08:26 Matías Díaz si tú dice dice

Voz 4 08:28 cree que se le incluía en el espectro digamos genérico del del autismo pero te digo Si esto no puede ser una forma de agravar la enfermedad es decir a al dar esta humillación tan genérica y luego perdona enfermera que ya sé ya sé que no les ha pero sí pero tú siempre has una palabra muy concreta que sufrir es decir qué es lo que sufren sufren falta de sociabilidad sufren no cual qué es lo que sufren en los niños con este trastorno

Voz 7 08:49 claro yo en principio el el eje del libro que es un poco lejos de mi trabajo como terapeuta ahí porque así sobrino una persona con sensibilidad que el trabajo que hago siempre con las personas que sufren es empatizar ya llamemos lo trabajar con una persona que ha salido de prisión hoy un niño con un tipo de sintomatología así creo que que lo importante es si es empatizar con ellos porque ah y sin no empatizar con estos niños no eres capaz de sentir que por ejemplo como Le pasa varón el exceso de ruido o los fuegos artificiales Le dañan porque la la sensibilidad que tienen con el ruido con la luz es fuera de lo normal entonces claro que hay que empatizar porque es la única forma de entender los de tratarlos con amor de ponernos en su lugar sino de otra forma me contaban cómo a veces les acaban arrastrando de un aula otro no

Voz 4 09:36 ya cuando cuando se dice esta capacidad qué diríamos de aislamiento que tú un poco describe esta mina en Aragón es decir hemos empleado hemos empezado escuchando Glenn Gould el pianista canadiense tocando se decía que al ver también podría haber sido diagnosticado guerra George Orwell hoy se dice expresamente que el hombre más rico del mundo Warren Buffett el gran inversor también podría ser un Asperger tienen estas estas cualidades debido a este síndrome debido a este trastorno

Voz 7 10:04 sí pero lo que comentaba antes como tienen un una serie digamos como de de aflicción eso de actividades más restringida su foco de atención se pone eh digamos que en un tema por ejemplo no Aaron le encantaba el fútbol le encantaba la música le encantaba la geografía claro que pueden despuntar en en algo en concreto yo creo que pueden convertirse con la Paul con el apoyo de todos nosotros en verdaderos genios no que hace poco también leí una una noticia que me fascinó mucho porque se hablaba también quiero que era un chico americano porque ha leído tanto no de estos niños

Voz 8 10:34 que que no le auguraban ni ni el poderse eh

Voz 9 10:39 a Carlos en los minutos de del cordón de los zapatos no los zapatos y luego dicen que tenía un CI por encima de Einstein no es un poco la visión que yo quiero transmitir de estos niños que son maravilloso por ejemplo y popularizar normalizar todo

Voz 1826 10:52 también se a no sé si son personas que sufren que tienen a los Arpa Asperger se les denomina así directamente bueno hace aproximadamente una década hay una serie de televisión The Big Bang Theory que destaca entre ellos un personaje su gran protagonista que es el conocido Sheldon Cooper tendrían algo dormida de maravilla

Voz 10 11:13 no mucho tiempo pero con un sueño profundo que nos sorprende la última cura para el insomnio es entrar a limpiar el piso de tu vecino

Voz 1826 11:25 tú crees que es físico esconden tiene dos doctorados pero carece de otras habilidades sociales por ejemplo aquí en este fragmento se ve que él tiene que preguntarse sarcasmo lo que se está utilizando porque el no no entiende no conoce la ironía no sabe distinguir entre el sarcasmo la ironía aussie alguien está diciendo de forma literal aquello que quiere expresar rechazo al contacto físico en lo que puede es bastante obsesivo extremo en muchas de sus ideas se dice que tiene síndrome de Asperger Ike que su caso ayuda a visibilizar este trastorno de espectro autista ADIC te parece en estos casos a Mina

Voz 7 12:01 parece que todo lo que es apoyar a estos niños que me parecen niños muy especiales si maravillosos no Si Si bueno les entiende como he dicho antes no simpatiza con ellos Isabel sacar de ellos lo mejor porque

Voz 12 12:12 que como he dicho son fascinantes y hace poco bueno hace poco hace un tiempo

Voz 7 12:18 los años se puso aquí una exposición en la Castellana sobre los niños autistas y me gustó muchísimo el lema porque decían y veo lo que tú no ves me parece fascinante me parece que

Voz 1826 12:33 ha quedo en los centros españoles como se trata como se cómo se trata como se deriva se les da alguna observación especial un tratamiento especial a los niños que que tienen este síndrome los centros de educación fui al nuestro

Voz 7 12:45 toros de educación aquí existe lo que son los equipos de orientación educativa que siempre hacen adaptaciones curriculares a los niños que tengan unas características diferentes no para apoyarles para también ser justos a la hora de evaluar les está el equipo de orientación donde están psicólogos luego también está la figura del pedagogo terapéutico como es es Raúl en el caso del libro que he escrito IMI figura lo que pasa es que con el tema de de la crisis y los recortes los hemos perdido mucho muchos apoyos

Voz 4 13:15 hay algún problema hay un problema Ruth en lo que llamaríamos el sobre diagnóstico es decir que a niños que presenten algunas de estas características aisladas pero que la normalidad por ejemplo ser ajenos a las reacciones que provocan caracter un poco empatía pero que se les diagnostique que se les trate como se tuvieron trastornos sin padecer lo exactamente

Voz 7 13:33 ese riesgo existe porque también bueno ahora existe hasta una asociación de personas con alta sensibilidad que no que son personas que digamos que no estarían diagnosticados dentro de ninguno de estos tipos de trastornos como digo yo entre comillas pues el profundo respeto que tengo a todos estos niños no ya todo a la a todas las personas en general no entonces y son personas que tienen una alta sensibilidad y no tienen más problema que el sentir mucho no por eso creo que tenemos que empatizar con todos

Voz 1826 14:00 el diario de Aaron una experiencia transformadora a Titi ha transformado también

Voz 12 14:05 pues sí sí la verdad es que cuando estaba oyendo las palabras al inicio no de la niña la chica la narrando el texto me ha emocionado muchísimo porque me ha me ha devuelto a la época en la que yo estaba con él

Voz 3 14:17 sí sí sí

Voz 12 14:19 y transformó creo que ha transformado muchísima gente porque es un niño muy muy puro muy bueno yo nada más verle que tenía que hacerme sesenta kilómetros para ir a verle y cada día sesenta sesenta de vuelta a mi casa Él vive en un pueblo yo recuerdo que el primer el día que llegue allí yo dije que es que se me ha perdido en este pueblo pero nada más verle a él él lo entendí perfectamente en cuanto le mira a los ojos dije Dios mío ya sé lo que servicio entonces fue muy emocionante luego también fue muy emocionante que fue lo que me llegó al corazón le hizo escribir el diario fue como Aaron se dirigía a mí a través de metáforas no sé cuando me decía llorando nos ha salido de la de la clase de lengua diciéndome que Don Quijote de la Mancha lo odiaban no

Voz 15 15:18 y no

Voz 1826 15:25 a veintidós minutos para llegar a las cinco de la tarde a las cuatro en Canarias con Matías Vallés estamos aquí compartiendo esta tarde he aquí en La Ventana en la primera hora aquí hemos invitado a Ruth García que acaba de escribir diario de Aaron una experiencia transformadora injusto cuando obligatoriamente Nos hemos tenido que ir a esa pausa un tanto precipitada de de la publicidad ya no estaba contando algo que

Voz 3 15:49 que no sé si a ti también Matías te ha sorprendido y que me gusta

Voz 1826 15:54 Aris que desarrollara aquí Rudd y es que Aron se expresaba en metáforas que quién metáfora era la que decías de Don Quijote que dijo que a él le odia

Voz 7 16:02 como dijo usted si de repente yo tenía que estar

Voz 17 16:05 me pendiente de Aaron Ivy que se había salido de la clase llorando tenía un berrinche enorme no entonces yo le decía Pero cariño que te pase me decía Don Quijote de la Mancha me odia hilillo de claro yo tiraba del hilo de yo decía Don Quijote de la Mancha no te puede cariños el peso

Voz 18 16:20 baje no de de una novela que te pase medio las lenguas me odian profe seguía tirando del hilo y me decía la lengua me odia tiraba del hilo le decía pero que te ha pasado y me decía la profe de Lengua me odia

Voz 7 16:35 es que es que la profesora la veré bañado porque se le había caído una botellita de agua en los apuntes

Voz 1826 16:40 es su forma de expresarse era que Don Quijote Le odiaba porque él tiene relacionado Don Quijote con la clase de lengua y era en la clase de lengua donde profesora e imagino que anécdotas anécdotas curiosidad pero anécdotas que que sirven incluso clínicamente no para describir en qué punto está la mente de Padrón anécdotas cómo estás tendrás muchísima del tiempo pasado con él

Voz 7 17:03 sí sí sí porque de hecho está esta meta fuera en concreto fue la que a mí me despertó las ganas de vamos me fui corriendo en cuanto ya se calmó y entró en la clase de escribir esta metáfora para no perder la porque me pareció tan fascinante yo recuerdo ese momento no no se me olvidará yo me acuerdo que decía he trabaja con muchos niños protegidos no en protección de menores y demás pero nunca me he dicho algo tan bello de esta forma no y a partir de ahí fue un suma y sigue ahí empezar a decirme muchas muchas metáfora Si yo apuntar las Illa bueno el el desenlace fue que yo presenta teníamos que presentar un caso para bueno la forma como psicoterapeuta tenemos que estudiar tres años y hacer mucho trabajo a muchos niveles y luego hay que presentar un trabajo físico y claro como Aaron ya se había convertido en un fenómeno social en mi en mi entorno porque aclaró después de contarle a la gente estas metáforas que decía el niño a todo el mundo me decía que te ha dicho

Voz 19 17:57 cómo va a ver cuál es la metáfora del día claro

Voz 1826 18:00 la metáfora de Matías batidas que queremos

Voz 4 18:02 asado de la sociabilidad extrema no de anunció que hemos escuchado evacuar a a los problemas de sociabilidad que tienen estos niños yo te quiero decir dos cosas que es que son poco la misma Ruth una es

Voz 1826 18:12 para definir el para delimitar lo que es el autismo

Voz 4 18:15 no puede ser cualquier trastorno no hay una forma biológicas es decir lo que decía un poco el niño Federico el Lego de mi de mi mente de mi cerebro es decir hay algo en el cerebro que permita decidir este este niño padece este este este trastorno y luego otra cosa que es lo de la curación porque he leído muchos ejemplos de periodistas de músico etcétera dice a mí me diagnosticaron cuando tenía diez once doce años hilo yo no no tengo es una persona normal y perfectamente integrada

Voz 7 18:40 sí pues en principio y hay que tener cuidado como siempre digo con los diagnósticos porque yo como como también Narro en el libro yo trabajo sin etiquetas porque de hecho me he encontrado que que ha habido gente que ha trabajado con etiquetas ya de por sí entonces van poniendo el límite por delante yo creo no entonces yo como digo en el libro siempre prefiero que límites los pongan ellos y trabajar sin las etiquetas por eso porque de repente un niño es muy difícil diagnosticar un niño que un niño pues está creciendo constantemente si le estimula mucho puede superar muchísimas cosas no que incluso diagnósticos

Voz 1826 19:15 oye pero aquí hay que educar por ejemplo volviendo a lo de la anécdota esta que a mí también me ha subyugado lo del Don Quijote melodía hay que hay que trabajar para que el vaya directamente al punto de partida de la anécdota y sepa expresar sí sepa padecía ha sido la profesora de Lengua o a la vez o más incluso hay que incidir en su entorno padres amigos hermanos y los tiene en compañeros de clase para que sepan interpretar ley para que sepan que algo quiere no digo yo que qué les traduzcan directamente pero que sepan que algo quiere decir cuando él dice que Don Quijote lo día

Voz 7 19:46 exactamente yo creo que somos tenemos que ser todos modelos no sólo los terapeutas y los psicólogos sino en general todos en la sociedad tenemos que ser modelos para tratar de comprender a estos niños más allá de la profesión que tengamos no porque ahí ya se en la clase ya había niñas que me imitaba no con mucha ternura no le ponía la mano en el hombro y era me dijo que que que me quieres decir au o Aron como estas no como Teva no en principio yo creo que tiene que ser un trabajo conjunto de todos porque de qué sirve que yo enfatiza tanto con Aaron si luego se suba al autobús y no la ayuda no por ejemplo no

Voz 1826 20:18 quién tiene más miedo que a convivir con Aron los profesores los compañeros de clase los padres de Aaron tenía miedo por el tránsito este en el punto de su proceso de educación el que son se encontraba quién tiene más miedo

Voz 7 20:33 muy buena cita pues tenía mucho miedo los padres porque los padres tenían el temor de que en su transición del colegio al instituto no fuese capaz de adaptarse porque según los padres no no les habían entender a su hijo no pero yo la verdad es que como me fascina me pareció tan maravilloso y tengo tanta vocación pues me enseguida se adaptó muy rápido conmigo esta base para ese miedo por parte de los padres pero enseguida se les pasó en cuanto vieron que es un niño se adaptaba bien y luego te has hecho una pregunta muy buena porque al hilo precisamente de la reflexión que yo hago muchas veces no de qué te pasa ti para no poder abrazar es de niño no quién tiene un problema no todos podemos evolucionar todos debemos observar no si yo creo y trabajar no porque es muy fácil siempre poner encontraron culpable no Imaz en niños que no pueden expresarse no entonces yo hago una reflexión un poco fuerte no cuando digo yo me pregunto a veces que quién sufre el trastorno porque quién no digo en un momento de él libro muy visceralmente porque le quiero tanto y no me gusta cómo le trata alguna gente digo yo hay veces que me pregunto qué quién tiene el trastorno no porque no sé

Voz 1826 21:38 ahí sí que hay que utilizar el término de sufrir verdad porque una cosa es que se le diagnostique Aaron evidentemente pero quién lo está sufriendo recuerdas lo último que te haya dicho

Voz 7 21:45 yo mi alma te quiere

Voz 4 21:49 es lo que se en vez de falta de percepción lo que tienes un exceso de percepción porque es la frase que tanto nos ha impresionado el Don Quijote me odia

Voz 1826 21:56 a ti también no claro es una excelente lema para quién

Voz 4 21:58 sienten impotentes ante el Quijote no ante tanto lectores de todas es que claro mil en el mil páginas un relato en un castellano decir yo creo que que describe muy bien las situaciones que quiero alguien orientados hacia la música decir es es un niño que tienen futuro en la en la música por ejemplo

Voz 12 22:14 yo creo que es un niño que es que no se quedaron realmente es que como Le veo tan tan vuelve un genio y creo que podría despuntar en cualquier

Voz 7 22:22 pues a la que él se esforzaba Se no

Voz 12 22:24 en el tema de la música especialmente yo lo he visto en directo que tenía esa esa facilidad tan enorme en y creo que tanto él como muchos otros niños no que que creo que con el apoyo adecuado y la comprensión muy el trabajo adecuado pueden llegar muy alto porque como os he dicho son fascinantes

Voz 1826 22:45 el García Díaz diario de Aaron una experiencia transformadora para ella para muchos va por la edición ya este este diario ha sido un placer muchísimas gracias

