¿Qué pasa si nos regalan un juguete erótico y no sabemos usarlo?

Voz 0542 00:00 pues todo esto está muy bien pero hay que tener en cuenta que muchos de estos juguetes tienen unos diseños tan sofisticados unos mecanismos tan perfectos unas funcionalidades tan diversas que puede pasar que nosotros planten delante no tengamos ni idea

Voz 1 00:14 de ponerlos en marcha y que conste que me ha pasado eso en el que impiden incluso mirar los los papeles

Voz 2 00:21 es que te vienen las instrucciones vienen en un montón de idiomas que tú no conoces te quedas como haber algún dibujo explicativo algo que me ayude a saber cómo utilizar esto como

Voz 0542 00:33 como no seremos ni los primeros ni los últimos a los que esto ocurra calma porque además María Torre ha escrito sobre este asunto precisamente en su blog Arsène eróticas punto com está esta noche al teléfono buenas noches María

Voz 0401 00:47 hola buenas noches tenía

Voz 3 00:49 es más frecuente de lo que parece muchísimo más no te lo puedes imaginar a Titi ha pasado no me ha pasado me ha pasado lo confieso hay muchas veces que me llegan paquetes

Voz 0530 00:59 sí que que digo bueno vale está muy bien muy bonito pero con

Voz 4 01:04 no lo uso

Voz 5 01:05 claro que ese desconocimiento por qué crees que podemos enfrentarnos a ese juguetes sin tener ni idea de cómo usarlo

Voz 0530 01:12 bueno yo creo que así de primeras creemos que todos son iguales no pues les vemos la forma más or menos Fali cada ergonómico y creemos que todos pues los vamos a usar de la misma manera pero es que luego si te pones a leer cada uno tiene su truquitos pero claro eso de primeras no nos lo dicen

Voz 5 01:31 qué hacemos cuando no sabemos utilizan un juguete que más sangre

Voz 0530 01:35 lo primero intentar leer se instrucciones lo que pasa que esto pasa como con los móviles que cada vez hay menos instrucciones ya que es lo que solemos acudir la mayoría pues a un vídeo de Youtube

Voz 0401 01:47 un vídeo de Youtube para eso estás tú

Voz 0530 01:51 o a un blog o a cualquier sitio o a la propia tienda que muchas tiendas on line es mucho sexo son Lines lo que hacen ya es al lado de las descripciones de cada producto Nos ponen algunos tics de cómo se usa que con que lubricantes son con que otros productos combinarlo Illa las propias tiendas también hacen pequeños vídeos haciendo como una demostración

Voz 5 02:15 todos los juguetes son para todo el mundo

Voz 0530 02:18 yo creo que no yo creo que no hay juguetes que sí que son actos pues para la mayoría de personas que lo usen solas o en pareja pero hay otros juguetes que que bueno que son muy muy personalizado les podríamos ir no por ejemplo un más turbador masculino pues bueno lo puedes utilizar en pareja pero es a las chicas como que no bueno te puede dar placer o te puede gustar verlo usar o incluso tú misma jugará meter los dedos o meter un vibrador hundido por el puro placer de que se siente pero no es lo mismo que si utilizas otro o como un conejito o como ha hundido

Voz 5 02:56 a quién tenemos que recurrir ante la duda es decir tú imagínate que yo quiero encontrar mi juguete favorito y tengo la suerte de que mi familia si cojo y le mando directamente el link me va a nacer el inmenso favor de conseguir Melo a quien preguntó antes de elegirlo

Voz 0530 03:11 pues yo creo que a los sex blogger sea la sex blogger damos por la red al final por nuestras manos pasan muchos productos ahí somos de los primeros en muchas ocasiones que probamos los juguetes no y les damos la opinión directa a los fabricantes a las empresas que contactan con nosotros de decirles bueno esto está muy bien esto pues es mejorable entonces pues yo creo que nuestros en nuestros blogs podéis encontrar mucha información de cómo usarlos recomendaciones e incluso contactar directamente cuando dices a ver quiero regalar algo a mí la última vez una chica me preguntó quiero regalarle algo a mi novio para usarlo en parejas que hago como adónde voy los estaba totalmente perdida la pobre entonces pues bueno pues tiramos de las tiendas que nosotras tenemos de confianza no ya por por por por comercial digamos sino pues porque sabemos que van a encontrar productos diferentes y también que se adapten a todos porque una de las cosas que yo me quejo mucho es de la gama de precios que hay hay sitios en los que podemos encontrar una gama muy amplia ya hay otros que parece que no te gastas una cantidad mínima de dinero no no consigues un buen juguete no es así hay que mirar un poco

Voz 0542 04:29 lo he Carolina Armero de paraisosecreto punto com que en su web ha incluido la posible osado tiene una parte de tienda en la que está incluido en las es realmente la personalización de los juguetes y ella se ocupa personalmente de escribirte un correo explicando te cómo se utilice por qué es para ti o no es para ti

Voz 0530 04:48 claro

Voz 0542 04:50 a determinadas cosas para en función de los requerimientos de cada uno

Voz 0530 04:55 claro es que imagínate también suele pasar esto sale mucho en las conversaciones de decenas de así muchas chicas se quejan de que los vibradores demasiado como que si los utiliza sólo para el clítoris incluso con compenetración vibran tanto a veces que te dejan como saturada como que como yo no voy a decir insensible pero vibran demasiado como para él como para tener un orgasmo de ir sintiendo lo poco a poco entonces por ejemplo a todas esas chicas yo les digo bueno lo que hay que hacer es elegir un vibrador si quieres que vibra que tenga la capacidad de bajar el nivel hasta llegar a un a un volumen de vibración en el que tú te sientas a gusto

Voz 0401 05:38 claro podría ser un ejemplo sino directamente

Voz 0530 05:40 deslizar hundido porque te apetece tener algo dentro pero no quieres que te sentir esa saturación de la vibración

Voz 0542 05:48 sí un poco sí porque además de hecho es muchas marcas precisamente presumen de los grados de potencia los que llegan y a lo mejor no hacen falta o incluso si hace falta porque a lo mejor hay muchas mujeres la

Voz 0401 06:02 de vibraciones seis con el grupo pero lo que sí que sí que sí vamos a pedir exactamente qué es lo que nos gusta verbalizar me gusta más intenso me gusta menos intenso a conocernos al fin y al cabo lo primero para saber qué es lo que queremos entre las piernas

Voz 0530 06:20 ahí está ahí está la cuestión del del problema lo que hay que hacer es experimentar primero con nosotras Ibero que es lo que realmente nos gusta porque igual a mí me gusta que vive muchísimo el para mí ese nivel no es tan alto pero para otra mujer dice pero qué es esto

Voz 0542 06:36 los hombres también para que experimente que ven que se toque que se exploren no pides Tona yo te quería decir María porque aquí a esta mujer que tengo a mi lado la semana pasada amenazó con regalarle un juguete a su madre

Voz 6 06:53 ya lo dice usted pues súper cobarde súper cobarde pero me muero pues recibe aprenderán digo yo

Voz 0542 07:01 si ya es difícil regalar a nuestra pareja sabiendo lo que quiere como regalamos a personas con las que nos demos acostada y bueno

Voz 0401 07:11 como telón pero yo creo que

Voz 0530 07:14 eso es sencillo no lo veo tan difícil porque hay algunos juguetes como decíamos pues como el típico conejito o que nunca han tocado nada parecido nunca han tenido ningún contacto con el mundo de la juguetería erótica siempre hay algunos vibradores que son como para iniciase digamos no siempre podemos recurrir pues a las típicas balas vibrador o algún juguete así pequeño de estos que vienen con un diseño más gracioso que a todos nos hace gracia al ver la caja es muy llamativo que lo tienes ahí poco a poco te atreves a ir utilizándolo por ver cómo funciona por ver cómo se siente metiendo un poco también en el mundillo de de auto explorarse darse auto placer

Voz 0401 07:56 cuál ha sido el juguete que más te ha sorprendido en el año dos mil diecisiete

Voz 0530 08:00 pues este año para mí es el año de los juguetes adaptables de los juguetes que con tus manos puedes crear el lo que tú quieres

Voz 0401 08:11 como sí

Voz 0530 08:13 es este

Voz 0401 08:15 sí sí sí que lo moderno

Voz 0530 08:18 tú yo tengo dos modelos tengo uno que es de Duddy se llama así la marca es como viene con su propio termo al que le echas agua hirviendo lo tienes media ahora eso se convierta en blandir Blue es como una además tiene una textura súper no es un poco rara al tocar a veces de resulta un poco rara no sé no sé decir soy me gusta o no me gusta pero sí que te da una sensación muy extraña en las manos lo moldean cómo quieres incluso viene con una cuerda para que le hagas pues los títulos y las formas que más te gusten ponerle la cabeza si la quieres más redonda os la piedras así como en forma de pato lo dejas luego enfriar durante unos minutos o si tienes prisa lo pasa por el grifo en agua fría y luego se queda con esa forma

Voz 7 09:06 María tu podrías mandarnos por favor por favor por favor una fotografía de semejante artilugio

Voz 0401 09:13 claro para que nosotros podamos subirlo a las redes sociales y que la gente pueda ir con su fotografía en el móvil a buscarlo

Voz 0530 09:21 claro que si además de eso ya hay vivió en Youtube sí que tiene poco de pues eso de que lo tienes que meter que hierba es Gerar y luego lo puedes volver a meter se vuelve a quedar en la forma original y tienes otra vez un nuevo juguete para darle la forma que tú quieras así que con uno puede haciendo pues todos los que se te ocurran

Voz 6 09:40 hola las manualidades no toda la vida

Voz 0401 09:43 oye y el que más te ha gustado el que más techo disfruta del que te ha partido en dos

Voz 0530 09:48 mide de los que más me gusta tengo estoy dividida porque tengo dos puedo decir dos una ese crescendo que es otro que también puede girarse esto es más rígido no se meten agua ni nada es más rígido pero tiene dentro una un un interior no sé cómo decirlo que tú lo puede moldear también lo vas girando tiene un poco restringido más los movimientos pero puedes hacer pues imagínate como si fuera como una forma de Caracol entonces en la punta Tous en la puedes poner más hacia arriba para que toque el interior para dirigirlo más hacia el punto G o o bueno es vibrador ese es vibrador

Voz 8 10:30 dado me lo han regalado todos

Voz 0401 10:35 todavía no hemos hecho las presentaciones pero las vamos a hacer es que esto tan familiar y editan de comilonas yemas a mí déjeme que vuelve otra vez a mi a mi redil a mi día a día que y me manejo general pero a mí me han regalado uno de esos yo quiero saber Toquinho canciones a ver qué te pasa

Voz 0530 10:51 desde porque a mí es una de los que más me gusta porque además este vibra el otro no vibras común pero este vibra

Voz 0542 10:57 prometido prometido que diremos algo seguro y el otro que también te gusta porque estos dos

Voz 0530 11:03 pues el otro es de estimulación externa es de la marca no mitad que no marca asiática es un estimulador de clítoris au masajeadores ahora se lleva mucho es decir masajeadores la fórmula es súper económica tú te lo pone sobre el pubis encaja perfectamente eso me pareció en cuanto lo abrí y me lo puse a ver cómo me quedaba me pareció fascinante osea es que encaja a la perfección tiene un sistema le da son botoncito lo enciende es pero luego tiene una parte blanca donde tú deslizarse el dedo Easy lo desliza hacia adelante aumenta la la vibración Isidro lo deslizar hacia atrás disminuye es para mí el único juguete que realmente tiene un nivel bajo de vibración

Voz 0401 11:46 qué chulo o pues fotos también

Voz 0530 11:49 haré fotos de todo

Voz 0401 11:52 yo recomiendo a todos no

Voz 0542 11:54 los oyentes que se den un paseo por el Bloc eróticas punto com porque vamos a ver a María haciendo una compra de vegetales vibradores divertidísima hay un montón de pasividad es como además es cierto que muchos oyentes lo que les da vergüenza es ese paso dirá tienda física preguntar muy claro ante la lección a por lo menos que puedan investigar secretamente encaja María

Voz 7 12:20 Torre Ars eróticas punto com qué gustazo hablar contigo