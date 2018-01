¿Una copa menstrual para utilizarla durante el sexo?

Voz 1 00:00 bueno estamos en plan super consumista no ideas de regalos ves que todo el rato las fiestas que vamos a hacer pues eso ya que gastamos gastamos dinero no vamos a esta vez nosotros sesiones me entre estas ideas de regalo puede ser que la semana pasada claras de una copa menstrual con la que se puede practicar sexo exacto hable de una copa menstrual que me habían avisado otras mujeres que era fantástica para echado polvos cola destrocen

Voz 2 00:28 fíjate qué bien suerte he tenido que me las han regalado

Voz 1 00:30 pero me las han mandado en una cajita preciosa para estas malísima

Voz 3 00:35 vamos a recordar ese momento en el que hace unas semanas hablamos de esa posibilidad de mantener relaciones sexuales con la copa menstrual puesta entonces fue tan natural todo como que decir bueno estamos en un momento de calentón

Voz 4 00:49 que me apetece tener dentro hubiera simplemente como nos dejamos llevar yo conozco un imperio bastante bien pues me dice mi imagen mental diciendo bueno de donde está el el el tirador si yo he como puede entrar esto pues mira con todas las no progresa me metí los dedos la parte hacia un lado me penetró listo todo normal de esos que él mi sentido que tiene ha llevado a puerto

Voz 5 01:15 así ir al hundidas Espadas tanto con Heathrow

Voz 6 01:19 se ha dado cuenta de que la llevamos dentro

Voz 1 01:21 maravilloso maravilloso pues con con todo el tabú que han entorno a este tema con las reticencias que hay tanto por parte de las mujeres como los hombres en algunos casos el tema de poder practicar sexo teniendo la regla de una manera más limpia digamos es todo un bombazo

Voz 7 01:37 sí porque aunque reconoce

Voz 2 01:40 por qué

Voz 7 01:41 es muy agradable y muy liberal

Voz 1 01:44 por qué los fluidos no te impresiona es verdad que a veces pues dices bueno venga vamos a ver no me apetece que esto sea la matanza de tema

Voz 8 01:52 estas antes bueno pues de vamos

Voz 2 01:55 puede darnos un poquito porque me apetece simplemente porque me

Voz 8 01:58 Better

Voz 1 01:59 así que a quién me has traído esta noche que yo conozco a esta mujer

Voz 9 02:04 esta mujer Carla Manquillo es de Fan Factory porque tiene algo que contarnos precisamente sobre esas copas especial y simas

Voz 2 02:13 fíjate Carlos buenas noches muchas gracias por estar aquí muy buenas noches Celia muchas gracias por la invitación qué gustazo de repente yo que soy bastante fan vuestra tengo muchas cositas vuestras que colas que me lo paso muy bien qué suerte cuando de repente entre en mi sex shop de referencia porque es el que está más cerca de mi casa mundo fantástico de la calle Huertas María me dijo sabes qué es lo que hacen las chicas de nuevas exhibiciones cuando tienen la menstruación es decir las mujeres que te que tienen tienen sus espectáculo sexuales en en una de las en una de las dependencias del mundo fantástico pero en este caso de la calle Atocha y yo pensé claro yo voy al trabajo cuando tengan la menstruación yo puedo trabajar pero si tú trabajas en un espectáculo sexual tienes que tenerlo complicado y ella me dijo hay dos maneras hay unos tampones que suelen utilizar dice pero cada vez son más fans de estas copas mensuales y me sacaron las muestras de qué están hechas vuestras copas que puedo dar fe de que la textura es diferente a todas las que yo he conocido hasta ahora

Voz 0268 03:22 nuestras copas son un están hechas de silicona médica están hechas en Alemania como todos los productos que comunique comercializarlos hice llaman fan cabo son

Voz 10 03:33 muy económicas ir no tienen nada que envidiar que venta

Voz 2 03:37 las tienen las copas menstrual es frente por ejemplo a las compresas y los tampones al margen de las relaciones sexuales sino porque está muy bien apostar por una copa menstrual

Voz 0268 03:48 primero por la higiene la higiene es una de las de las ventajas máximas que tienen todas las copar mensuales porque no absorben recoge entonces es

Voz 10 04:00 un recipiente en el que va cayendo el flujo de la menstruación

Voz 0268 04:04 para nada te reseca las paredes vaginales note la reseca al ser silicona queda completamente limpio es la misma que la de

Voz 10 04:11 todos los que exacto es la misma silicona que utilizamos para los vibradores para los dos

Voz 2 04:18 por eso son tan confortable es porque lo que sí que no es no es ni la hay otras copas menstrual es yo soy muy fan de las copas semestrales que me resultan excesivamente rígidas osea como como que ese habitáculo esa copa es de verdad una copa sin embargo en este caso son mucho más esponjosos inglés falta el rabito el típico rabito que hay gente que se lo recorta en gente que bueno que se lo deja vosotros no tenéis David

Voz 0268 04:48 nosotros no tenemos rabito y efectivamente son mucho más flexibles que el resto de cómo el maestro hay que hay ahora mismo en el mercado porque lo que hemos querido hacer es dar una vuelta de tuerca hacerlas mucho más cómodas para el cuerpo que la mujer se sienta segura y libre dónde está utilizando nuestra copa menstrual precisamente no tiene esa forma de campana porque la vagina no no es no es recta es tiene una curvatura y es lo que hemos querido conseguir con la curvatura eliminar también el tallo que muchas mujeres era muy incómodo porque si a lo mejor queda aún muy abajo lo tenías que cortar sino la introducía el bien te pinchaba un poquito prêt à incómodo de llevar

Voz 2 05:29 puede mejorar las relaciones sexuales si utilizamos la copa menstrual

Voz 0268 05:33 por supuesto si utiliza la copa menstrual durante las relaciones sexuales es una pasada no solamente durante sino tu vida tu salud sexual va a mejorar completamente porque al utilizar los tampones el algodón en la naturaleza los blancos que significa que los tampones tienen un montón de pesticidas un montón de químicos que lo que te hace la vagina es ir absorbiendo y eso lo está cogiendo tu tu salud y tu cuerpo al utilizar una copa menstrual utilizarla Fun Cup el y minas todos esos tóxicos y estar limpiando tu cuerpo entonces va a mejorar por supuesto la salud sexual va va a mejorar porque mientras estás por ejemplo con los preliminares el tampón tampoco tienes puesto te absorbe también la lazo

Voz 2 06:23 el tu excitación se queda en el tampón que lo va a recoger exactamente igual que si fuese cualquier otro fluido exacto con lo cual la penetración se puede hacer mucho más dolorosa si por por una cuestión de sequedad podemos utilizarla para nuestras relaciones sexuales como nos decía esta oyente que nos dijo que se vino arriba hice la colocó bien es posible tener sexo con vuestras copas mensuales

Voz 0268 06:50 las cual menstrual es de pueden utilizar durante los preliminares se puede utilizar durante el sexo oral se puede utilizar durante la masturbación se puede utilizar durante la estimulación del punto G no hay ningún problema porque como decíamos

Voz 10 07:05 no no interfiere en el hecho de de de la sexualidad y además

Voz 0268 07:11 hace que sea todo mucho más apetecible mucho más sexy porque no no no hay no se ve nada es como las chicas que que comentabas al principio no se nota nada que estás con la menstruación claro

Voz 2 07:24 no es es es la sensación de de de poder exhibir te como quieras sí a que insisto no tenemos por qué tener un problema por dejar ese regreso rojo y yo soy una gran defensora de de de todas estas posturas pero es verdad que si te sientes insegura os sino te apetece no estás en casa ajena si os y esas relaciones fortuita hay muchas veces yo siempre necesito tener confianza para llegar a determinados puntos Si te parece que puede ser un buen regalo para ella es decir a mí me ha llegado a mí alguien ha pensado que mi sexualidad tiene que pasar por este por descubrir estas copas semestrales y me las han mandado

Voz 0268 08:07 un buen regalo vamos a tener sexo o hoy del bueno si alguien recibe la Fun Cup como regalo será la mujer la pareja más feliz del mundo porque el subida va va cambiar completamente no solamente en la sexualidad sí no en todos los abanicos que te ofrece que te ofrece la salud es una pasada

Voz 2 08:29 claro es es una es una pasada poder poder disfrutar al final estamos en disfrutar a mí me llamó mucho la atención porque vosotros os voy Kayes por los juguetes sexuales esa Fan Factory lo que a mí lo que me extraño fue que fue porque hay otras marcas que dices bueno es normal se preocupan por la salud sexual de la mujer se preocupan por la higiene íntima femenina pero vosotros estéis especializados en la juguetería erótica tenis de todo de todo tanto para mujeres tan como para hombres y os habéis atrevido con las copas menstrual es una apuesta

Voz 0268 09:01 la gorda la vuestra nosotros llevamos veinte años en el mercado con lo cual creo que puedo decir que conocemos bastante bien el cuerpo de la mujer y lo que es la sexualidad de la mujer no solamente queremos que ese disfruten la sexualidad sino lo que también queremos hacer es que la gente aprenda más sobre su propio sobre su propio cuerpo y que la mujer se sienta mujer y que aprenda disfrutar también de ser mujer y en el momento que empiecen a utilizar las Fun Cup tu relación con tu cuerpo cambia es una relación mucho más natural porque aprendes a conocer cómo es tu flujo cómo funciona tu cuerpo que es lo que puedes hacer la libertad que tienes de la de ser mujer hacer lo que quieras puedes ir a darte un masaje pueden serán las a una puedes ir a la a la piscina sin

Voz 10 09:54 miedo a que se escape nada sin miedo a que a lo mejor que dio un hilillo colgando que a lo mejor

Voz 2 10:01 por se vea cuántas veces nos ha pasado en la piscina a mí me ha pasado varias veces a la piscina o en el bar o en la playa o que alguien te diga se te está viendo el cordón te acerques a una a otra mujer y le digas perdona setenta y siete del cordón del tampón y claro no lo puedes evitar al principio te quedas en pocas dices Jo muchas gracias e ir rápidamente los soluciona pero claro estamos hablando de una Copa que se queda integra dentro del cuerpo

Voz 0268 10:29 efectivamente lo que haces para para introducir la es la coges aprietas un pelín para para doblar la lo que introduces al doblar la no es más ancho que un tampón se queda súper estrechito entonces al introducirla dentro en la base porque la base está dura la silicona de la es un pelín más dura para que te dé a meterlo tienen también unas pequeñas moscas para que no te resbala el dedo es muy económica y está pensada para que para que sea fácil de introducirse en alemán

Voz 5 11:01 claro que los alemanes de lo que tiene

Voz 2 11:04 pues es lo que tienen pues Carla Manquillo ha sido un verdadero placer aprender mucho más de vuestras copas nuestro les tengo que reconocer esas que que a él le da muchísima vergüenza de qué me muero porque estar súper femenina este mes porque no me ha dado tiempo a utilizarlas

Voz 11 11:26 ya no te creas tú están ahí a toda atormentada porque no le gusta hablar de las cosas que no ha hecho en primera persona acotar digo o pues casi mejor porque ya te digo yo que tuvieran

Voz 2 11:40 los detalles pero lo que sí que puedo decir es que lo que más me ha gustado sido lo apetecible que es lo fácil que me ha parecido poder meterme la dentro porque no es nada rígida es totalmente moldeable parece absolutamente que tiene hasta esa curva de la que decía que reclaman quimio para que no se quede yo como se quedan sin que tampoco esto no vamos a él le toca de los como para saber qué es lo que sí que tengo insisto yo llevo ya un par de años enloquecida por las copas mensuales por la pasta que me he ahorrado solamente al haberme comprado las que envía ya que las dos que me pre y ahora bueno pues pues yo sí que he tenido regalazo así que señores señoras animarse a regalar copas menstrual es para que la vida ahí el sexo fluya Contigo Dentro muchísimas gracias Carla Manquillo feliz dos mil dieciocho y no y que los alemanes sí es enseñando no cositas ha sido buenas

Voz 0268 12:41 por supuesto siempre siempre traeremos conseguir nuevas