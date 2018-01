Un paseo por los clubs sexuales japoneses

Voz 1 00:00 entre en y regalos que este año hay uno que me tiene

Voz 0401 00:04 un poco obsesionada es un libro que sólo con su portada ya te hace pensar se llama Pink Vox la caja Rosa allí es un recorrido de la fotógrafa Joan Sinclair por locales sexuales en Japón digo locales sexuales porque no diría que son exactamente prostíbulos la idea va mucho más allá antes de meter la pata prefiero que en este rico ido nos acompaña Luis Rodríguez que se define como un tipo normal que abre muchísimo sobre Japón sabe tanto que está al frente de la web Japón como punto com y además es oyente habitual de Contigo Dentro de vez en cuando

Voz 2 00:42 tenemos que recurrir a él para que no nos explique todos

Voz 0401 00:46 qué acontece buenas noches Luis

Voz 3 00:48 buenas noches Celia

Voz 0401 00:50 cómo son los clubs sexuales en Japón

Voz 3 00:54 pues el te diría que muy variados se es la la la mejor definición yo creo hay para todos los gustos cualquier familia que tenga yo creo que la puede disfrutar ahí

Voz 0401 01:06 uno de los clientes dice si pagas por ello no es infidelidad hasta qué punto tienen esa idea en Japón

Voz 3 01:13 pues yo creo que bastante bien las cosas están cambiando evidentemente no también porque Se mucha información de Opel de países occidentales y demás no hay de cómo se supone que deberían ser las relaciones se supone entre comillas no pero en las relaciones tradicionales japonesas pues el hombre Gerald de trabajaba fuera pasaba mucho tiempo fuera de casa aquí el sexo era para tener hijos y poco más entonces era como bueno que estaba aceptado no que fuera del matrimonio pues hubiera sus momentos de esparcimiento entonces pues sí claro

Voz 0401 01:50 en estos clubs por ejemplo hay piscinas en las que las mujeres desnudas dispositivos que permiten practicar besos no toros cuando digo dispositivos sumió a refiriendo a sillas en las que falta justo el asiento donde los hombres o las mujeres se sientan con sus nalgas al aire y la otra persona lo que hace es la merle Elano la sofisticación de los locales que aparece ser el libro deja ver que se deja muy poco a la improvisación esas

Voz 3 02:22 sí un poco sí por un lado tienes que tener en cuenta no que lo hubo bonito entre comillas no para los que nos gusta todo esto no del sexo es que no hay como límites no es si te gusta algo es lo más probable es que puedas encontrar un sitio donde dar eh rienda suelta tu pasión no pero por otro lado también el cese un mundo de todo no sólo en el sexo no como muy con mucha tradición y con unas reglas muy estrictas no de las cosas se hacen así a que ese viene hacer esto no es hacer de esta manera Hay demás no por eso muchas veces lo Kalex Exxon sexuales en Japón no aceptan extranjeros no solamente por tema eh de que no les guste los extranjeros no sino por qué no van a saber el idioma porque no van a saber respetar esas esas normas no que para los japoneses son como una segunda naturaleza

Voz 0401 03:14 es decir que lo del turismo sexual nipón ni de coña Sáez de vaya usted hace realidad su perversión sexual

Voz 3 03:25 bueno habría que poner esto eso sí quiere decir hacer releído tu perversión sexual es posible que te cueste no incluso yendo con algún japonés si tú no sabes bien japonés lo que pasa que también hay ciertas zonas no especialmente en algunas ciudades no como Tokio Osaka y demás no de si eres extranjero pues sueles tener algo más de facilidad para ligar con las mujeres no entonces pues bueno te puedes buscar tu las perversiones de forma personalizada sin tener que ir estos locales

Voz 0401 03:55 una de las imágenes que más me me ha impresionado es la de varios hombres en una misma estancia practicando sexo con las chicas en un sofá unos al lado de los otros este es el concepto de intimidad japonés

Voz 3 04:09 bueno hay hay de todo Celia y hay tantos negocios sexuales en Japón alguno de ellos pues es casi como tú sabes por ejemplo lo que son los que los pensaron estos no oí ese sexo oral bonos de sexo oral practicamente no tú pagas si comen ahí tranquilamente en joyas lo que pagas poquito dinero no es relativamente barato y mirar pues disfrutas ya hasta entonces da lo mismo lo que haya al lado no después hay otros sitios evidentemente donde hay salas privadas etc sobre todo a veces hay salas privadas para poder tener sexo con penetración que es una de las cosas peculiares de del sistema japonés no de la ley anti prostitución porque íbamos a ir

Voz 0401 04:57 al principio como está la ley sobre prostitución en Japón

Voz 3 05:01 pues en Japón y la prostitución es legal había barrios de placer no estaban Valladolid había una cierta doble moral no pero bueno era legal hasta mil novecientos cincuenta y seis en plena ocupación americana que se promulga la ley anti prostitución pero lo que viene a ilegalizar es que cualquier práctica que conlleve penetración entonces esto ha hecho que hayan surgido muchos negocios de no hay penetración con lo cual no son ilegales lo que pasa que en algunos de ellos pues se buscan el apaño no diciendo bueno pues ésta que tienes una sala tú si quieres te vas con la chica evidentemente tienen sexo con penetración pero lo lo consideran como una transacción entre adultos no que no forma parte de

Voz 0401 05:48 del club el pago patoso ocho para dentro

Voz 3 05:50 en el club que efectivamente entonces de de esa manera como que se curan un poco no

Voz 0401 05:57 la vamos de yo no

Voz 3 06:01 la policía luego hacer la vista gorda también claro claro

Voz 0401 06:04 que son las Pipi Room

Voz 3 06:08 pues salas donde puedes ver de de todo sea puedes ver desde ahí hay tantas opciones no el PP rumbo al final un pintor me son mirón no no puedes tener pues una chica por ejemplo algo que hace unos años no muchos se puso de moda pues colegiala que ya sabes que allí les gustan bastante pues con las piernas separadas a enseñando las bragas pero claro hubiera sido como ilegal y tal entonces unos estos hace están haciendo punto de cruz no están haciendo grullas de papel entonces es tu miradas por un agujerito de ellas hacer las grullas de papel en que ha que la Mírame serán las bragas claro y hay de todos pues podéis ver eso desde mujeres que puedes hace más turba o no en clubes pues gente teniendo sexo

Voz 0401 06:58 hacer de no me has descrito bien el pubis de las mujeres unas veces aparece otras veces no aparece qué pasa con el pubis femenino porque en muchas películas pornográficas japonesas de streaming te Pixel han el el pubis yo ya contenía anécdota de los botones que me pagaron dinero por mis botones porque les recordaba a los circuitos negros cuando no se Pixel ABA que era solamente un circuito negro enfrente el pubis en estos tú se puede ver el pubis de de las mujeres

Voz 3 07:32 sí claro depende de qué clubes sea evidentemente perro y en algunos en los que hay algunos en los que por ejemplo tienes barra libre no de tocamientos de entonces tú pagas y entonces ahí pues no es el pubis no pero hay otros por ejemplo algunas cafeterías que se llaman las no pan quizá de todas maneras cada vez hay menos de estos tipos de negocio vale de estos así tan extraños pero los no pan quizás son cafeterías sin bragas entonces unas zonas con el suelo de espejo las empleadas pues va nexos con favoritas muy cortas y sin bragas entonces tú les ves todo

Voz 0401 08:10 sin embargo porque he visto fotografías de mujeres que se topan los pezones

Voz 3 08:16 pues depende de de todo a veces que algunas pues lo que quieren es mostrar un poco insinuar no iremos di que

Voz 0401 08:27 convertir este muñecas quieren serlo si quieren ser la Nancy no

Voz 3 08:32 pero vamos que te puedes encontrar desde algunas tan todo no hay clubes de striptease donde Si miras el libro no ves fotos en las que sale a una puesto claramente pata rábano con los los hombres que los clientes que están algo así como diez centímetros del pubis es tienes para todos los gustos celeste

Voz 0401 08:53 una de las cosas que más me ha llamado la atención viendo el libro ha sido recordar también otros textos que he leído sobre sexo japonés hay ahí una gran número de de adolescentes japonesas que reconocen prostituirse única y exclusivamente para poder comprar comprarse un bolso de Gucci comprarse los zapatos de Louis Vuitton

Voz 3 09:18 es una de las marcas fetiches allí dice

Voz 0401 09:20 eso es tan frecuente es el hecho de que de que tengan tan claro que que bueno que la prostitución la quieren única y exclusivamente para gastarse el dinero en pasta porque en el libro incluso algunas de estas mujeres a las que John Sinclair también ha hablado con ellas Le dicen que que claro que una sesión de debe sonar claro les reporta mucho más dinero del que pueden ganar en una cafetería hay prefiere pues sé que lamer culos ajenos poder pagarse esa esa esos lujos

Voz 3 09:53 sí a ver aquí habría que hablar un poco largo entendido no exista el concepto que se llama en yo cosa hay que se cita compensada que es un poco bueno es un poco un eufemismo no lo decía compensada porque es tu tienes una cita que tengan dinero a cambio pero es más o menos prostitución infantil porque los lo han solido hacer pues eso colegial al que todavía no llegaban a la mayoría de edad pero lo curiosos que en muchos casos las chicas que lo hacían eran de familias que es que quince que tenían dinero es decir que sí que podían permitirse sus lujos pero de una manera pues de pagarse lujos no más bolsos carísimos y tal pues para paran seguir estando al mismo nivel que sus compañeras no todo el tema de la presión en la presión social lo que pasa es que esto tuvo mucho bastante auge en la década de mil novecientos noventa no y estaba ha bajado ha bajado bastante y también la policía se ha puesto un poco más las pilas es sigue habiendo evidentemente no pero es algo más es algo más residual

Voz 0401 10:56 Luis Rodríguez parece que Japón nos va a dar muchísimo de que hablara y a mí me tengo que reconocer que de Pink Vox es un excelente libro para aprender más sobre sexualidad de esa ajenas me cuesta

Voz 4 11:11 la eh encontrarme en alguno de los

Voz 0401 11:14 los textos de las muestras pero que fotos también hechas que que excelentes textos que bueno no es aprender un poquito más de otro sexualidad

Voz 3 11:27 desde que te guste y ellos todas las veces que quieras hablar de sexualidad japonesa almas me obliga a mí también a investigarlo todavía más a fondo si cabe ha sido me iré

Voz 0401 11:39 ACI que el dos mil dieciocho nos traiga muy buen sexo

Voz 3 11:43 exacto muy buen sexo para dos mil dieciocho

Voz 0401 11:46 un beso fuerte Luis