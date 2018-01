'La Ventana del Cine' (03/01) | Carlos Boyero: “Me parece un desastre, a mí no me hace ni puta gracia”

Voz 0324 00:00 cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama es una historia de amor muy bonita y no no voy a contar qué qué fin al tiempo que dice lo que piensa para bien me parece pero uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirma o alguien que se define con una sola palabra es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine pero las obras no la verdad

Voz 1 00:35 Carlos Boyero abre abre y aquí está Carlos qué tal buenas tardes Roberto como este hay feliz año igualmente me quedo con una duda porque te pilla algo quién la tenía más bueno eh

Voz 1826 00:58 sí sí sí sí es que pasada lo lo último de lo último de tras su amigo coreano no me entero que ahora

Voz 0324 01:06 están ahora juegan

Voz 1826 01:09 a ver qué es lo más grande los genéticos es posible que se pueda hacer esa lectura pero en realidad están hablando de el pulsador atómico del botón atómico Lindsay sigue Donald dicen mucho más grande en esos términos ya ya estamos en términos una broma o no no no no no no es ninguna broma este es lo último de hoy ya

Voz 0324 01:28 este último que

Voz 1826 01:30 que que tía por ahí que un presidente de queda un poco sobrecoge

Voz 0324 01:35 de

Voz 1826 01:36 te escucha o es exactamente ese fue profético Serrat cuando porque esto yo creo que debe ser de mil novecientos ochenta y tres o algo así el el tema este que escuchábamos hay

Voz 2 01:46 a decorando iraquí

Voz 1826 01:49 acomodando la historia de película también que nos traía Nieves Concostrina como como cada día oye que que estuve viendo el otro día la última de Woody Allen me acordé mucho ahí

Voz 0324 01:59 L que te pareció hablamos aquí

Voz 1826 02:01 sí sí por eso por eso hombre como ya me habías puesto en antecedentes la verdad es que tuve miedo en la primera parte de la película tuve miedo a que te hubieras quedado corto incluso y que hubiera sido excesivamente generosa después ya vi que se ajustado bastante a tu bueno por resumir tú dijiste aquí que no es Woody Allen preferido sino que te gusta más el el de la comedia halo

Voz 1 02:22 para entendernos si a veces comedida comedia

Voz 0324 02:26 es triste amarga que tengan también tiene tiene mucho de eso Woody Allen pero estás que tenía la sensación ya te conté de que estaba viendo teatro no cine aunque fuera el el parque de Connie aislante eh todo está planteado como como una obra de teatro incluso la la iluminación de Vittorio Storari o no y los actores a mí los tíos no me no me gustan el Justin Timberlake que el otro eh yo me Belushi

Voz 1826 02:59 sí

Voz 0324 03:01 si la chica joven tampoco me hace demasiada gracia a Kate Winslet Si Kate Winslet que es tan buena esas señoras se salva ya sola ahí este este tipo de papeles e desgarrados Si los gorda no

Voz 3 03:17 pero yo preferiría que Woody Allen que no le deben de que

Voz 1826 03:22 la muchas películas ojalá vivas filas aquí también a ese que va últimamente a película por año ha terminado ya de Roda dar otra y ahí años que rueda dos incluso pero así es muy difícil no

Voz 0324 03:33 sí sí el yo me imagino que que es alguien que se siente vivo exclusivamente trabajando no Iker se impone desde hace infinitos años porque esto lo ha hecho toda su carrera herrumbre rodar una o dos y cuando no rueda pues está tocando el clarinete con con su orquesta no eh él ha comentado alguna vez que si es tan prolífico que lo hace por eso

Voz 2 04:05 dejar a Ci U

Voz 1826 04:08 muy bien situada económicamente a a su familia cuando el cuando en la Palme que ya no debe haber ninguna duda de que eso es así aunque no hiciera ninguna película más vamos

Voz 0324 04:19 el me imagino que él eh pues estando solo ahí en su casa de Manhattan que sus años que deben de tener ya como ochenta y seis veinticinco años no que el el trabajo es es el motor de su vida no es maravilloso que que que siga teniendo una mente tan tan Lou ciudadano y que sea tan imagínate

Voz 1826 04:45 sí sí porque todo esto hay hay que hay que también ponerlo eh en su justa medida hay que relativizar lo cuando estamos hablando de lo que comentaba aquí Boyero sobre esta película de Woody Allen desde las peores de Woody Allen tampoco oí salva un poquito más a tener otro aire

Voz 0324 05:03 yo tuve no si te lo conté que normalmente las películas sales concierto posó y la vi con unos amigos Si nos fuimos a comer y descubrimos que no comentábamos ni una palabra de de la película cuando lo normal y más después de una de Woody Allen es que estés hablando todo el rato de ella de personajes gay situaciones no yo semana olvidar ya fíjate la había hace tres semanas pero bueno hay gente que le gusta mucho y en en cualquier caso te quiero decir es esos es Woody Allen

Voz 1826 05:41 pues vamos a a la cartelera esta semana vamos a por otro Van der en este caso Anders track el Museo de las maravillas

Voz 4 05:53 según

Voz 1826 05:58 es una historia protagonizada por niños y que está firmada por el director por ejemplo de Carol por Todd Haynes versión original

Voz 5 06:07 pues con una eh

Voz 1826 06:13 que es la que seguro que ha visto Boyero también doblada

Voz 5 06:18 pero no cuando sea el momento nunca es el momento

Voz 1826 06:25 Carlos ya escribió en El País desde desde Cannes confieso que durante los tres cuartos de hora iniciales me sentí bastante perdido no sabía bien de qué iba la movida aussie me atrapan esos viajes infantiles posteriormente percibí la magia que pretende imprimir

Voz 6 06:39 el el director que

Voz 1826 06:42 qué te ha parecido porque ante este era un director que te resultaba recuerdo cursi amanerado dulzón todo eso

Voz 0324 06:48 es un inyector de de de culto eh es un muy celebrado por la por la crítica yo no no había conectado nunca con él tiene en películas celebérrima como Lejos del cielo no Darrell que ya que hizo sobre Bob Dylan que iban apareciendo diversos personajes que era era Dylan a lo largo de su vida sin embargo vi una película suya que me ha me dejó conmocionado que me pareció preciosa que es caro que era la la adaptación de la primera novela de Patricia Highsmith contaba una historia de amor entre una entre una señora casada con un millonario y una una dependienta ahí estaba contado con con con una profundidad con una elegancia con con una la delicadeza de Carol me me pareció fantástica mañana he vuelto He vuelto a ver si esta película ahí sigo pensando lo mismo que en Cannes que ha que qué me cuesta bastante entrar en en la historia tiene el final me parece vamos la parte final me parece muy bonita y ahí va va entendiendo muchas cosas no habla pues eso habla de niños no en en diversas épocas niños que que huyen de de su casa no buscando

Voz 1 08:21 buscando al padre buscando a la a la madre

Voz 0324 08:24 esto sucede en mil novecientos veintisiete mil novecientos setenta y tres sino hay esa parte de los críos todos en Nueva York persiguiendo su sueño encontrar a a los progenitores y es es estar rodado con una sensibilidad especial que la tienes Tío Tom Haynes y hacia el final aparece Julianne Moore que es una de mis actrices favoritas y una de las actrices favoritas de Hein yo es lo que ha hecho pues casi todas sus películas con ella como cuatro-cinco y es y es bonita el retrato de de estas personas sordas no con la la tremenda limitación que te imponen eso no para comunicarte con los demás olas soledad

Voz 7 09:20 a la que te puede llevar no

Voz 0324 09:23 pero repito me me cuesta me cuesta entrar no fue una impresión de estas ya cuando las veo las películas en los festivales que las condiciones pues te puede te pueden alterar un poco el juicio

Voz 1826 09:40 es una película dice

Voz 0324 09:43 difícil porque él usted de Twitter recuerdas la India

Voz 1826 09:45 son de Hugo de la desalar Cesc se lo digo porque ésta la devolución de las maravillas estaba basada también en una novela del mismo autor de de tiene algo propio así más pues sí mismo

Voz 0324 09:57 ah y tienen un aire una es París pero es sobre todo la obsesión por la obsesión por los niños no cobre por por este mundo tan tan complejo no y por por sus miedos y por sus deseos y Poor pero curiosamente La invención de Hugo fíjate que la la primera vez que que él había me me quedé un poco desconcertado y ahora a la pongo con frecuencia mi casa parece una película muy bonita preciosa sea que son las cosas de éstas que pasan con con el cine con que una vez alguien que no sé si es claro está bien no también al revés que es

Voz 3 10:43 si te pilla en un buen momento

Voz 0324 10:46 algo que tienes tú seas malo vuelves sabe Erice espero que me pasaba mía que el día te ponían las ganas de que me gustara no

Voz 1826 10:53 nos tenemos que empeñar los en que tenga que ser así quiero decir que la relación que decoró una obra de arte con una película algo lo que sea que sea siempre la misma pero vamos hay otras otras películas Roberto hoy otras novelas

Voz 0324 11:07 músicas que que ya puedes ver las cien veces que no te van a decepcionar nunca aunque las cepas de memoria yo por lo menos no con esas juegas sobre seguro

Voz 1826 11:19 Se Matt Damon tiene actualmente dos películas en cartelera en los cines estuvimos hablando aquí largo y tendido en su momento de su voz Rincón también tiene una vida lograda

Voz 8 11:31 sí

Voz 9 11:40 el original que dicha Cher Karanka

Voz 1826 11:48 Nos familiarizados también con algo doblado

Voz 9 11:53 yo no tenía pinta de ser de los que se hacen pequeños Huarte quitó montón depresión estás cambiando el monto la chorrada de salvar el planeta Tierra dices para salvar de optimismo vivíamos como reyes tenemos mejores casas restaurante es decir pastelería favorita hay tres El negocio Holanda a sus cincuenta y dos esto es otra

Voz 1826 12:14 la fábula del hombre menguante o porque el protagonista es un hombre ya denunciamos aquí que decide reducir su tamaño para tener era abundancia todo lo que necesita en la vida de sexo punto de partida en el punto de partida a mí me para

Voz 0324 12:26 le Z tan original y tan bastante impresa es un mundo eh superpoblado y tal se le ofrece a la gente la posibilidad de ser ricos siembre de medir uno ochenta pues te reduces a diez centímetros con lo cual se eh adiós

Voz 1826 12:49 no no sólo diez centímetros sino que tú miles diez

Voz 0324 12:52 sí Midas diez rendirme pero no y entonces pues imagínate si vives en comunidades donde rodeado de de tus semejantes no Biel el arranque que ya te digo es económicamente es es es formidable y aparentemente todo es de color de rosa para la para la gente pequeñita no empieza con para ITA ese no cuando te lo tienes que pensar tienes que convencer entre otras cosas a tu señora de que porque si no puedes andar allí un poco perdido también se puede ligar pero vamos sitio

Voz 1826 13:29 todas con tu mujer y con tu familia o no el punto de partida luego es muy original además trata abre el debate sobre tantas cosas que estaban ahí en el mundo este el cambio climático la falta de la falta de elementos de materia prima para para todos ahí uno se reduce y entonces como los bienes continúan teniendo el mismo tamaño pues

Voz 0324 13:50 sí no no no no son ni abundancia para tu vida es muchísimo muchísimo más cómoda no la historia es que te lleva encima viven como una comunidad de fraternal todos los no enanos super vamos tú estabas diminuto casitas diminutas pero es mejor el el punto el punto de partida que el que el desarrollo el desarrollo yo veo cosas eh es reiterativa las sí tiene tiene algo muy muy meritorio es que Matt Damon que bueno que sus como muy bien aquí desde absolutamente desvalido y no porque haya reducido su cuerpo a los diez centímetros sino a Efe pues es feo

Voz 10 14:47 eh cómo lo cual

Voz 0324 14:49 tiene tiene mucho mérito en en estrellas que se tiene concretamente una historia de amor con con una señora oriental que es como un una especie de ángel franciscano pero con que en vez de una mano tiene tiene un muñón te quiere decirnos guapa no entonces te dices bueno Hollywood el director Alexander Payne fue que es uno un director americano que a mi me gusta mucho es el director de propósito de Smith soy de Nebraska no sé si las has visto un tío muy muy personal y muy los descendientes también el de este lunes si entre Entre copas que es una delicia de de película a mis es un tío que me interesa mucho y aquí el debate digo durante un rato estoy fascinado pero luego tiene tiene un tiene un un bajón pero yo me parece sigue siendo un el guionista muy original se le ocurren cosas muy personales Alexander Alexander

Voz 1826 16:00 sigo decíamos este punto de partida no se encontraría entre los lugares comunes bueno esa es una de las películas tiene una modesta nominación a los Globos de Oro estamos ante el fin de semana se entregan ya la madrugada del próximo domingo al lunes por cierto bajón aquí en la SER programa especial de La Script con motivo de esa ceremonia de la entrega de los Globos de Oro decíamos que esta Damon una vida lo grande tiene una nominación sólo a los Globos de Oro una modesta nominación a mejor actriz de reparto a Hong chao

Voz 0324 16:32 y ya tiene la sí sí sí sí la actriz lleva al oriental está está muy bien y me encanta repito que haya una historia de amor entre el cine americano nos tiene acostumbrados a que todos son muy guapos y muy felices y muy atractivos y muy sólidos y aquí esta historia de amor es bastante convincente porque no no son nada eso no lo es afrontar una carga también de cara a la taquilla tedio que dices han calculado mal o ha calculado bien Alexander Payne que quiere contar la historia que el quiere contar

Voz 5 17:08 sí

Voz 0324 17:12 sí

Voz 1826 17:17 esto que escuchamos ya pertenece a la banda sonora de El siguiente de estreno de la siguiente película bueno desde el pasado viernes ya se puede hacer es una película dirigida producida e interpretada por James Franco una comedia una comedia que va sobre el rodaje de la peor película de la historia del cine hablando de las nominaciones a los Globos de Oro es candidata a mejor película comedia y actor de comedia James Franco que qué te parece esta va sobre el rodaje de la peor película

Voz 0324 17:45 sí me parece un desastre a mí no me hace ni puta gracia dicen que es gracioso y Szeemann Si es lo más destrozos y lo más eh

Voz 1 17:58 original pero yo no no no le pillo

Voz 0324 18:02 no le pidió la gracia la bien San Sebastián y es que creo que ni siquiera sí me reí en un plano James Franco es un actor que a mí no me no me gusta uno de esos que les tengo especial manía que pagaría por Ron no verlos pero ahora se ha propuesto también ser de todos a guionista director y diciendo por ahí que puede ser el gran director de del futuro con lo cual yo me echo a temblar

Voz 1826 18:26 no no te gusta ninguna de sus familias con un argumento

Voz 0324 18:29 tanto parecido eh Tim Burton hizo una de las mejores películas de la historia del cine para Amy que es Bud la viste que era sobre el peor director que ha existido en toda la historia al cine o al menos ése fue el título que le dieron los críticos que la protagonizaba Johnny Deep y aquello era el pues el rodaje de de un desastre era una película surrealista este tío que le que le gustaba disfrazarse de mujer y que el IVA en compañía una banda de Prix pero aquella película era un prodigio de de ternura de humor de romanticismo contaba la su amistad entre entre entre Booth Bela Lugosi que fue el hombre el hombre actor que encarnó habrá Acula Iker ah pues muy solito era era John era viejo nadie se acordaba del y entonces se lo rescata para que protagonice esa película demencial yo recuerdo Bud con con absoluta admiración y amor y es que en esta es inevitable que que Envisat el desastre is este que piense en la en la otra es que aquí ya te digo los personajes el rodaje esa película espantosa que al parecer tienen un éxito enorme en las sesiones golf así que todo el mundo se parte de risa con ella porque no pueden dar crédito a la a lo que es ya lo mala que es dio a esta no no lo encuentro la gracia por ningún lado

Voz 1826 20:08 yo creo Recino dolor

Voz 0324 20:10 dicen que que es que

Voz 1826 20:12 la bomba y que te lo pasas muy bien los que te cito te cito para demostrar que no ha cambiado nada desde San Sebastián a hoy sí porque en aquel momento las situaciones y los personajes que describe cansina mente James Franco no tiene ni pizca de gracia representan la Poti leo textualmente la apoteosis de la idiotez histriónica insustancial monótona hilera y eso que veo por aquí apariciones estelares como la de Bryan Cranston de cuál de Breaking Bad osaron Ston pero no importa de pillarse me entiende lo que escribí yo yo creo en español en español pues en castellano antiguos entendería que la bien perfilada no no pero

Voz 0324 20:52 qué te repito que que bueno que que ha tenido como mucho éxito entre la crítica y eso que dicen que es divertidísima que pues que juzgue cada uno

Voz 12 21:15 el mundo

Voz 0324 21:18 es

Voz 10 21:19 a ver las guarda y hoy para para cerrar

Voz 1826 21:23 somos nosotros los que regalamos a Carlos Boyero la música porque este sábado seis de enero día de Reyes cumple

Voz 13 21:30 no te reconoces Juan Caño sentada Figaro cumple ochenta años que vivan me que es esta yo sé que no es tu canción preferida esto no cuál sería mi canción favorita es de Celentano es una que cantan juntos mina Celentano que se llama aquí pues alega que es como de las canciones de mi vida nunca

Voz 1826 21:53 entonces será el momento de estos la magia de la radio la tengo también por aquí

Voz 14 21:56 Michel

Voz 5 21:59 miles te Rentería sabe esta no

Voz 0324 22:06 ellos se me va subiendo una cosa por allí por la garganta en un poco los escucho Amina ella Celentano hablar de una canción pues con unas sabiduría vital sobre pues esa cosa llamada llamada vida lo además por lo bueno y lo malo y apuesta le así busquen esta canción porque creo que la puede poner en

Voz 15 22:32 te entiendo que ese primer eh Pétain tanto sería

Voz 1826 22:43 en breve sorbo una dosis de esta preciosa canción a cual sale con Adriano Celentano y con Mina

Voz 5 22:53 Carlos está la próxima semana un placer disfrutar como sigue feliz años López evitó obligación lo que es decir lo que deseamos por supuesto que te vaya muy claro

Voz 14 23:14 eh