Hora 25 Deportes (03/01/2018)

hola qué tal muy buenas tardes a todos bienvenidos ahora veinticinco Deportes hoy con jornada de Copa del Rey de fútbol octavos de final partidos de ida tenemos dos eliminatorias en juego en la segunda parte la noticia está en Lleida donde el Atlético de Madrid está ganando cero tres ya atención que ha debutado ya ha marcado Diego Costa Pedro Fullana muy buenas tardes ahora estamos en Lleida minuto setenta y cinco de partido cero tres gana el Atlético marcó el primer gol Godín el segundo Fernando Torres Diego Costa que ha salido en la segunda parte ha marcado el cero tres Además se ha llevado un golpe en su rodilla derecha en esa jugada cierto momento de susto en un momento dado porque Diego Costa tuvo que abandonar el terreno de juego finalmente ha vuelto renqueante ahora si Pedro Fullana el Atlético sentenciando la eliminatoria buenas tardes qué tal buenas tardes en decían a la eliminatoria cero a tres pero el nombre pero evidentemente el de Diego Costa aparecía en el minuto sesenta y cuatro de partido y en la primera acción primera jugada dentro del área gol de Diego Costa para el cero tres en el cáncer de Lleida yenes acción además se lesionaba con una entrada sobre su rodilla de momento puede continuar aunque cojeando el delantero brasileño veremos si no va a más de momento sigue sufriendo de la rodilla derecha donde ha recibido la acción de un rival pero de momento Diego Costa nombre propio ya marcado con el Atlético de Madrid en su estreno tres años y medio después también se ha estrenado Vitolo que salió en la segunda parte repetimos cero tres gana al Atlético con goles de Godín Torres de Diego Costa que cojeando poquito todavía sigue en el campo y en juego también segunda mitad del Fórum

Voz 2 01:55 entera Alavés en Alavés por delante ahora mismo Javier Lekuona buenas tardes

Voz 3 01:59 qué tal muy buenas tardes Gallego con dos goles de de Miró Vic un chaval Bosnia Herzegovina internacional sub veintiuno de cabeza en el XXXV hoy de tacón en el sesenta y cinco el uno a uno lo hizo Rosa de cabeza a la salida de un córner por lo tanto setenta y seis de partido en Formentera el conjunto local pierde uno a dos con el Deportivo Alavés

Voz 0684 02:19 enseguida volvemos a estos campos a ver cómo terminan estos partidos y estaremos también en Cádiz donde a las nueve comienza el Cádiz Sevilla Las Palmas donde a esa misma hora comienza el Unión Deportiva Las Palmas Valencia tenemos también baloncesto está en juego un partido de la Liga ACB aplazado en su día partidazo en Vitoria entre Baskonia irreal Madrid Kevin Fernández buenas tardes

Voz 4 02:39 hola Gallego buenas tardes pues mira empezado mucho mejor el Real Madrid en el primer cuarto liderados por los once puntos un ex baskonista como Fabián coser pero Larra entrada de Crane la entrada de White sobre toda la intensidad del Líbano Dios le han hecho al Baskonia empezar el segundo cuarto con un parcial ocho dos en le coloca con la máxima ventaja a favor en el partido ahora mismo seis minutos treinta segundos para el descanso marcador de Baskonia veintiocho Real Madrid veinte

Voz 0684 03:04 daremos también con la última hora de las eliminatorias de mañana Numancia Real Madrid recuerdo Celta de Vigo Fútbol Club Barcelona atención que el Barça no se lleva ese partido ni a Messi ni a Luis Suárez ni Andrés Iniesta estaremos repasando también las novedades del Espanyol Levante Eden Leganés Villarreal las otras eliminatorias que se juega mañana pero antes como siempre en muy bueno del programa muy buena vuestros mensajes a veces su mensaje no tiene que ser muy largo para dejar su fina ironía y aquí como una yo no lo veo dejado vuestros mensajes venga

Voz 6 03:52 Tepco hallazgo siempre hablando del Real Madrid macho aparece en las en las el Madrid y no sé la razón

Voz 0684 04:10 todavía no hemos hablado del Real Madrid en lo siguiente venga

Voz 2 04:25 porque al margen de la eliminatoria de mañana en Copa del Rey en Soria ante el Numancia el Real Madrid está decidiendo desde ayer si ficha o no en el mercado de invierno al portero del Athletic de Bilbao Kepa los representantes del Real Madrid ya están autorizados a hablar con los de Kepa es legal porque quedan menos de seis meses para terminar su contrato con lo cual no están incumpliendo ninguna normativa ahora empiezan a negociar y tienen que decidir si Kepa viene ahora o si la negociación se cara a la próxima temporada pero claro en eso tendrá algo que decidir o que decir mejor dicho Zinedine Zidane porque su fichaje de club lo lo quiere Florentino Pérez lo quiere director general José Ángel Sánchez Zidane que que dice Zidane de Kepa va a tener portero nuevo el Real Madrid dentro de una semana o dos Zidane ha reaccionado esta mañana sí

Voz 1994 05:22 no le gusta hablar de los jugadores que no son mis es exactamente eso qué pasa con todos los aspecto no es un jugador hermano y yo pienso en mis jugadores en mis porteros el presidente vino aquí yo no te voy a decir la discusión que que que nosotros tenemos hablamos de todo hoy hoy en día no va a haber fichaje te digo que hoy en día luego puede pasar de todo al treinta y uno puede pasar de todo lo que yo no quiero es que que sale ninguno jugador de esta plantilla eso sí

Voz 0684 06:00 hasta el treinta y uno puede pasar de todo Javier R buenas tardes hola qué tal Gallego si eso pasa en el fútbol tiene el río

Voz 7 06:07 en todos los clubes grandes y el club grande en este caso el Real Madrid quiere a Kepa ahí lo lo normal es que quepa venga al Real Madrid porque es el acuerdo que tienen con el futbolista como tú decías ya es agente libre se puede negociar con el jugador que espera el OK el acuerdo absoluto los veinte millones de euros depositados en la Liga y que pase a un portero Marta el Real Madrid no el portero de Zidane porque sigue siendo Keylor Navas pero sí un hombre de presente y de futuro acabamos de escuchar lo que ha dicho esta mañana en rueda de prensa el propio Zidane no quiere hablar de futbolistas que no están todavía en la plantilla tampoco ha hablado del plan de futuro del próximo verano los nombres apodos ten evidentemente el el que le gusta a él que es Hazard el belga del Chelsea el que le gusta el club que es Kane o también la figura de Neymar pero es el más complicado acaba de llegar al conseller aunque no está contento el brasileño en en Francia ir eh también hay que decir que el partido es mañana para ese encuentro no está Benzema lesión

Voz 0684 07:04 dado lo explicado de aquella manera cómo ha podido la verdad

Voz 7 07:08 el técnico francés pero si no estaba lesionado desde el día veintitrés Si jugó el partido frente al Barça no se lesionó ahí aunque se resintió dice Zidane ya ha llegado lesionado pone que ser muy listo para darse cuenta que Benzema se lesionó en sus vacaciones así que mañana por la mañana en autobús viaja el Madrid a Soria y lo va hacer sin Modric sin Cristiano Ronaldo ya buscar un buen resultado con los Mayoral Asensio Lucas Vázquez y compañía

Voz 0684 07:32 bueno pues ya veremos qué pasa con Kepa repito la negociación está en marcha pero no es definitivo que vaya a llegar ahora aunque lo más probable ya que estamos hablando del Real Madrid busquemos la última hora de su rival mañana el Numancia habrá ambientazo en Los Pajaritos mañana José Carlos San José buena tardes

Voz 8 07:51 hola Gallego si habrá llenazo en Los Pajaritos mañana porque evidentemente la visita del Real Madrid siempre un evento esperado desde

Voz 2 07:59 en dos mil ocho dos mil nueve cuando no Monza militaba en Primera no viene

Voz 8 08:02 Madrid en Los Pajaritos así que mañana será una fiesta ambientazo un premio de la Lotería de Navidad como quien dice para los numantinos pero ojo advertía Arrasate cierto es que el Madrid el Numancia tiene más que ganar que perder pero no van a regalar el partido

Voz 9 08:16 mucha gente dice que hay que disfrutar de tal Jorge tú cuando juegas contra los mejores y cuando son más rápidos que tuvo y más fuerte si técnicamente mejores y tal disfrutar poco eh el Barça y con el gancho pero bueno estamos queremos disfrutar compitiendo haciendo Moon partido con la magia con el público que va a ser un plus para nosotros también y bueno sabemos que diferencia entre los dos equipos y queremos minimizar ese esa diferencia haciendo haciendo mal

Voz 0684 08:41 mañana a las nueve en Los Pajaritos Numancia Real Madrid ocho y treinta y ocho Hora veinticinco Deportes en la SER paradisiaco

Voz 0684 10:01 volvemos a la Copa en directo continúa en Lleida el Lleida cero Atlético de Madrid tres con Diego Costa que ya está recuperado después de haber marcado el tercer gol y haberse lesionado en la rodilla pero ya está recuperado porque ya está teniendo problemas con algún defensa la de Lleida y hay novedad en el partido Formentera Alavés Lecuona

Voz 3 10:20 el gol del Deportivo Alavés gol de Munir Hadad y minuto ochenta a pase de Wakaso ha hecho dos recortes tan bombazo con la zurda no ha podido parar Contreras tercer gol del Deportivo Alavés estamos en el ochenta y cuatro de partido hace un par de minutos el campo estaba poblado por jugadores del Alavés abrazándose por el gol de Munir de Milosevic marcó los dos primeros Munir el tercero del Deportivo Alavés Ros salte el Formentera

Voz 0684 10:48 vamos con las eliminatorias que comienzan a las nueve en punto partido de ida

Voz 2 10:53 en Cádiz Cádiz Sevilla Ignacio

Voz 0684 10:55 de Labarga novedades ambiente cómo salen los equipos buenas tardes hola Gallego qué tal muy buenas pues sale con absolutamente todo Montelfo en su primer once inicial donde N'Zonzi es titular todo lo puede todo no quiere sorpresas el técnico italiano sin embargo Álvaro Cervera el Cádiz sí que tira de los menos habituales sólo hay tres titulares en el once inicial de lo de los jugadores tipo del equipo del técnico así las cosas partido comienza a las nueve dirige aquí Mateu Lahoz hay buen ambiente ha habido algunos incidentes en los premios del partido esperemos que no siga ni también buscamos la última hora de la eliminatoria que juegan la Unión Deportiva Las Palmas ya el Valencia el partido comienza dentro de diecinueve minutos es el debut de Paco Jémez en el banquillo de el equipo canario Nicolás López muy buenas tardes qué tal Gallego esa

Voz 0047 11:47 es la principal novedad tener el partido entre la Deportiva Las Palmas y el Valencia Un Paco Jémez que incluso en la previa ha advertido que va a vivir este partido con muchísima tensión porque va a ser mirada de todo y que espera que se produzca ya la reacción del conjunto grancanario por cierto Galve es uno de los hombres fichados en el mercado de invierno es titular el central cedido por parte de la Sociedad Deportiva Eibar mientras que Peñalba y Cairo todavía están tramitando su ficha para poder debutar en Liga mientras en el Valencia también la otra mirada nos lleva al banquillo donde está situado Uría el técnico sustituto de Marcel

Voz 0684 12:19 lo que se sigue recuperando del accidente de

Voz 0047 12:22 el tráfico Montoya Isasa tal y como estaba previsto no gana fuera en Liga son titulares en la jornada de hoy también destaca en el centro del campo el futbolista Francesc cambia

Voz 0684 12:31 gracias esos dos partidos a las nueve de la noche en el banquillo del valenciano va a estar Marcelino Toral el técnico valencianista que continúa recuperándose del accidente que sufrió en estas Navidades su vehículo chocó o con un jabalí tenía algún problema todavía en las cervicales que le impedía o recomendaba según los médicos que no tomase un vuelo largo como el de Valencia a Las Palmas así que se ha quedado en Valencia preocupado supongo porque se cierre la operación Vietto el chaval del Atlético de Madrid que no tenía sitio en la plantilla del Cholo Simeone que parecía se iba a ir al Sporting de salvó a portugués pero Marcelino llamó a Vietto y ahora el Valencia puede ser su destino cómo está el asunto Pedro Morata buenas

Voz 0588 13:15 hola Gallego no

Voz 14 13:16 estos que llegó esta mañana para pasar el reconocimiento médico pero hemos podido confirmar que han surgido dificultades es lo que sean los flecos de última hora en la operación se han puesto en riesgo la operación ya ha hecho que el Valencia no ha no ya oficialmente su contratación esta tarde parece que esos chicos se van a poder resolver finalmente Nieto va a poder jugar desde Valencia hasta final de temporada estamos pagando el valenciano dos millones de euros una opción de compra no obligatoria de tres euros a de portaba más un diez por ciento lo futuro traspaso para el Atlético Gemma pero fuimos de Pando que el cuadro en Valencia ha surgido algunas dificultades ya han puesto incómodo pero que en las próximas horas

Voz 0684 14:03 lo contaremos gracias Pedro Morata mañana en Balaídos partidazo ida de octavos de final Celta Barça Ilha noticia esta tarde está en la convocatoria de Ernesto Valverde porque se deja en Barcelona bueno que lo cuente Adriá Albets Adrià buenas tardes

Voz 0017 14:19 hola Gallego qué tal buenas tardes sí novedades muy importantes en la convocatoria del Barça ha dicho Valverde esta tarde que no Coria no quería correr riesgos con ningún jugador y menos con Messi Suárez que vienen de viajes largos para pasar las Navidades en su casa y los dos se han quedado fuera de esta convocatoria para viajar a Vigo junto con Andrés Iniesta que te también va a descansar mañana además ha descartado Valverde también a Deulofeu que lleva seis partidos ya sin jugar a Rafinha Arda Turan con el que tampoco cuenta otra novedad en la convocatoria es la presencia de de envíele el francés vuelve después de tres meses y medio sin jugar pero Valverde tiene claro que no hay que precipitarse poco a poco

Voz 0588 15:00 lo dice Valverde que hay que ir con un poco de calma en el sentido de ir dándole poco a poco minutos eh que vaya entrando pero luego también tienen que ir ganando eh establecer las pautas que tú crees que son buenas para que el jugador vaya avanzando pero desde luego el que tiene que dar los pasos es el jugador

Voz 0017 15:16 le hemos preguntado también a Valverde por Coutinho porque el fichaje del brasileño se va calentando pero a él de momento no le quita el sueño está contento dice con los jugadores que tiene

Voz 0588 15:26 sí pero aquí de muchas cosas que ocurren que no lo sabía si es que son ciertas no lo sé pero bueno es un jugador de otro equipo es un buen jugador desde luego no sabemos lo que pasará en el futuro pero desde luego me ha gustado mucho más los que tengo ahora mismo en el en el mío que es lo que más me preocupan y lo que venga pues a venga si es que

Voz 0017 15:44 si es que viene dice Valverde que de momento se centra en lo que viene mañana este partido frente al Celta uno de los equipos más peligrosos como rival para el entrenador del Barça y que ya puntuó esta temporada en el Camp Nou

Voz 0684 15:56 Aíto con el Celta gracias a Adrià en Vigo Paula Montes Si el Barça va sin Messi sin Luis Suarez Iniesta pues estarán contentos buenas tardes

Voz 15 16:04 qué tal Gallego buenas tardes muy contentas imagínate porque además finalmente fue podrá contar con todos sus archivos para la cita copera después de que Daniel Wass haya recibido el alta médica tras superar un esguince de tobillo fuera han quedado Llull saga Guidetti este último a punto de recalar cedido en nada ver con todo va Salim fue no va a reservar nada al Celta que aunque sabe que el Barça será un rival complicado quiere eliminar a los blaugrana de la Copa del Rey

Voz 0684 16:26 gracias Paula y mañana se juega otra eliminatoria entre el Leganés y el Villarreal en el Leganés la última hora después del entrenamiento de esta tarde la convocatoria se toma en serio la copa el equipo pepineros o piensa en lo importante que es la Liga Óscar Egido

Voz 1643 16:39 pues el Leganés lo tomamos en serio la copa no la quiere tirar quiere meterse en octavos no acuerdo nacional pues voy a hacer historia ya ser Garitano a poner mañana a siete titulares con Gabriel por detrás de and Rabat la principal novedad es la vuelta de Abbas al centro de la defensa un mes después de su lesión griego va a jugar combustible y junto a Tito Israel García en la línea que va a tener más cambios en todo el once mientras que en el centro del campo para entrar por la izquierda igual en el medio también rota en la portería el titular va ser Nereo champán no llegan al partido los lesionados y manos que Ibra sí

Voz 0684 17:07 ya en el Villarreal mañana no va a estar un jugador que se puede ir a China por cuarenta millones Bakambu al Villarreal creo que le costó ocho millones ya por cuarenta Se puede ir a China el club da la operación casi casi por cerrada Xavi Isidro buenas tardes

Voz 16 17:25 así el gallego muy buenas de esto yo ya lo contábamos que el bingo aún no he tenía por Cédric Bakambu que prácticamente tenía pie y medio fuera del Villarreal esta mañana Javi Calleja en la previa precisamente en la la de prensa de ese partido de Copa ante el Leganés ha venido a reconocer la operación prácticamente da por hecho la salida del futbolista que podría incorporarse esta misma semana a la concentración que va pero el equipo chino que en Portugal así que al técnico del Madrid no le queda otra más que resignarse y esperar un sustituto

Voz 1994 17:52 sí parece que se está cerrando

Voz 0684 17:58 pero puede ir buscamos también la última hora de la eliminatoria mañana jugarán el Espanyol y el Levante en el equipo de Quique Sánchez Flores los locales que contamos Mara tal buenas tardes

Voz 2 18:08 les

Voz 17 18:14 son las nueve en el Stadium se disputará el partido entre el Espanyol y Levante correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa del Rey Quique Sánchez Flores ya dado a conocer la lista de diecinueve convocados para el partido en la que destacan las novedades Víctor Sánchez jurado Dídac Vila mientras que Mario Hermoso Sergio Sánchez Javi López Javi Fuego Hernán y Álvaro Vázquez han quedado fuera estos dos últimos están pendientes de concretar su salida del club el entrenador Perico insiste que va a ser una eliminatoria complicada y que deberán plantear el partido a ciento ochenta minutos y jugar inteligentemente así lo ha explicado en rueda de prensa

Voz 18 18:48 la verdad duras difíciles comprometida porque es un equipo que compite bien porque

Voz 0684 18:52 la última hora del Levante José Manuel además Angola

Voz 19 18:56 hola muy buenos amigos Coke Andújar va a ser la principal novedad en la convocatoria sino también en el once titular porque Pedro López Isaac nosotros los dos laterales se han quedado en Valencia Muñiz ha confirmado que serán titulares Morales campaña Hardy que están sancionados para jugar en el campo ante el Barça el próximo fin de semana inseguro que arriba estará agua porque es el único delantero sano que hay en plantilla

Voz 0684 19:15 gracias acaba de terminar el partido en Lleida con además gol del Atlético de Madrid Fullana bueno el cuarto gol del Atlético de Madrid que lo ha conseguido Antoine Griezmann en un golpe franco que rebotaba en la barrera eliminatoria completamente sentenciada

Voz 2 19:33 el Atlético ha ganado cero cuatro en Lleida también ha terminado el partido en Formentera Formentera uno el estrés así que el Alavés y el Atlético de Madrid con pie y medio en los cuartos de final de la Copa del Rey después de estos partidos de ida debutó Diego Costa y marcó seguimos

Voz 2 20:18 exacto vamos con el baloncesto está en juego en Vitoria el partido partidazo entre el Baskonia y el Real Madrid Kevin Fernández

Voz 4 20:25 buenas tardes hola Gallego pues estamos justo ahora mismo en tiempo de descanso está el partido muy igualado ha empezado mejor el Real Madrid en liderado por los once puntos de Fabián coser pero la irrumpió en bebió ha hecho que el Baskonia se ponga por delante ya nos han regalado unos últimos tres minutos bastante igualados por ahora ocho puntos de pubis Shengelia para liderar al Baskonia trece de coser para liderar al Madrid destacar los cien partidos en Liga Endesa tanto de Luka Doncic como de Shengelia marcador al descanso Baskonia XXXVI Real Madrid XXXIII eso en la Liga

Voz 0684 20:56 ve enseguida estamos con la última hora de los partidos de la Euroliga que se juegan mañana Barcelona CSKA y Unicaja Valencia que acaban de jugar en ACB pero antes una vuelta por Lleida cero cuatro marcó Griezmann eliminatoria solventada la única preocupación Pedro Fullana será esa rodilla derecha Diego Costa aunque ha terminado jugando no ha terminado jugando ha terminado bien corriendo esprín dando incluso teniendo otra ocasión para marcar el segundo así que parece que ha terminado en buenas condiciones el partido Diego Costa pese a esa dolencia en la rodilla tras marcar el primer gol sólo ha necesitado gallego cinco minutos para marcar su primer gol en su regreso al Atlético de Madrid eliminatoria sentenciada cero a cuatro con goles de Godín Fernando Torres Diego Costa y el último de Antoine Griezmann El Atlético prácticamente tiene ya el pase a cuartos de final en la mano con el protagonismo total de Diego Costa glaciar Fullana ya sabes en otra eliminatoria de Formentera ha perdido uno tres con el Alavés del Pitu Abelardo los vitorianos también pie y medio en la siguiente ronda los cuartos de final de la Copa del Rey mañana Euroliga el Barcelona recibe al CSKA de Moscú en El Palau vamos a ver cómo prepara el partido el Barça Ivan Díez hola

Voz 22 22:07 qué tal Gallego muy buenas el Barça Lassa de baloncesto consiguió ayer su tercera victoria consecutiva recibirá mañana al CSKA de Moscú el líder de la Euroliga con un poco más de optimismo del que ha acompañado al equipo en las últimas semanas la palabra equipo mayúscula es la que han querido destacar Sito Alonso y Juan Carlos Navarro esta mañana en rueda de prensa el capitán azulgrana reconoce que el conjunto ruso es un rival de mucho peso pero servirá para demostrar dónde está el equipo por su parte Sito Alonso destaca también que el partido de mañana es vital para hacer crecer esta autoestima y habló de ranking Sanders el descartado de los últimos partidos y el jugador que parece que está pagando los platos rotos según Sito ha bajado su rendimiento a nivel colectivo

Voz 23 22:46 el rendimiento en en los partidos precedentes a a quedarse fuera pues para mí no es el que no estaba contento con él pero no en cuanto a cierto desacierto sino en cuanto la regularidad de esfuerzos no el partido de mañana a las nueve en el Palau

Voz 2 23:01 esta mañana después de haber jugado hace apenas veinticuatro horas partió de la ACB vuelven a enfrentarse en Málaga el Unicaja y el Valencia hace dos días ganó Unicaja una victoria importantísima de cara a la final de Copa ahora la victoria la Euroliga también la necesita los dos Enrique Aparicio buenas tardes

Voz 24 23:18 hola buenas tardes Gallego además los dos quieren olvidando la ayer buen partido el que se celebró en la mañana ha echado toda la presión al equipo malagueño el Unicaja quiere asomarse a posiciones de play off mientras que el Valencia quiere abandonar los último lugares de la clasificación en cuanta las plantillas más de lo mismo es decir baja por parte del Unicaja IVAJ asestan y mete Dios Sastre García William yo civiles por parte del Valencia el partido cambia sólo con respecto al de ayer comenzará a las nueve menos cuarto

Voz 0684 23:45 gracias Enrique vamos a hablar de la NBA la pasada madrugada hubo una noticia que destacó por encima de todos la vuelta

Voz 2 23:53 de lo base Isaiah Thomas con Cleveland después de siete meses de lesión ayer no fue titular el titular en Cleveland fue el español José Manuel Calderón

Voz 0684 24:05 pero ha vuelto Tomas y González ha vuelto ha vuelto a gran nivel bueno eso es gallego qué tal muy buenas jugó

Voz 0017 24:12 a diecinueve minutos anotó diecisiete puntos repartió tres asistencias fue importante en la victoria de los Cavs contra Portland ciento veintisiete ciento diez sobre todo en los momentos en los que Lebron James no estuvo en cancha asumiendo responsabilidades y si a Thomas esta noche Cleveland juega en Boston pero síntomas le tenían preparado un homenaje en el Garden pero los vicios médicos han dicho que poco a poco que todavía no puede jugar dos noches seguidas Ike tendrá mínimo que esperar para jugar en su antigua casa al once de febrero cuando hay de nuevo un Celtics Cavaliers además anoche victoria de San Antonio contra los Knicks con once puntos y ocho rebotes para Pau Gasol sólo un puntito para Willy Hernangómez partido que sirvió para que Popovich el técnico de los Spurs se convierta en el quinto entrenador con más victorias en la historia de la NBA mil ciento setenta y seis está a poco más de ciento cincuenta de Don Nelson que lidera la clasificación también cayeron los Grizzlies que no levantan cabeza contra los Clippers con once puntos para Marc Gasol son ya penúltimos perdón en la Conferencia Oeste esta noche además de ese de Boston Cleveland del que hemos hablado los Warriors visitan Dallas los Spurs Philadelphia y los Thunder de Abrines el Stade center de los Lakers

Voz 0684 25:21 gracias Héctor ayer hablábamos de la lista de la convocatoria de concentración de la selección española de balonmano preparando el próximo Europeo de Croacia tenemos también lista de convocados para la Eurocopa de fútbol sala donde España como siempre va a estar entre las favoritas Toni López buenas tardes

Voz 25 25:36 qué tal Gallego muy buena favoritas porque lleva siete ediciones ganadas os han jugado diez lleva siete Ganador va por la octava de once somos los reyes de Europa y lo quiere seguir siendo la selección de José Venancio López veinticinco pre convocados que ya ha entregado la lista la Federación a la UEFA para la Eurocopa que empieza el treinta de enero y termina el diez de febrero una final en la que España tiene que estar muchísimo veterano hasta trece para volver a conseguir otra europea la final el como digo el diez de febrero España buscar la octava

Voz 0684 26:04 gracias Toni como dejamos el Baskonia Real Madrid de baloncesto Kevin

Voz 4 26:07 pues a punto de arrancar la segunda parte todavía no lo ha hecho equipos ultimando la rueda de calentamiento recordamos el marcador de Baskonia XXXVI Real Madrid XXXIII

Voz 0684 26:16 la semana que todavía es Navidad seguimos

Voz 2 26:32 y qué otros titulares tiene este miércoles

Voz 1643 26:35 el Oscar como es el delantero del Celta John Guidetti está cerca de Sally rumbo al Alavés no entrado la lista para jugar mañana contra el Barça ya dichos Due que tiene la sensación de que se va el que se ha ido ya es Rober Ibáñez del Valencia el extremo fichado por el Getafe que a su vez lo ha cedido a Osasuna dolor que ya ha entrenado hoy además ha sido presentado el Valencia Serra sea tomado una opción de recompra es curioso porque el fichaje no ha hecho oficial el Valencia también Osasuna pero no getafense otro español que jugó precisamente en Osasuna Se va a probar suerte a las antípodas es Álex Sánchez que hasta ahora jugaban en el tudelano de segunda B ha anunciado hoy que ficha por dos temporadas con el Sydney Olympic de la segunda división de Australia y en tenis el español Roberto Bautista ha caído en segunda ronda en la India en pugna contra el francés Gilles Simon Verdasco y Feliciano López han caído en segunda ronda del torneo de Doha al caer ante Andre Rulet el bosnio Mirza Basic

Voz 2 27:20 gracias Óscar Egido recuerdo han terminado dos eliminatorias de octavos de final de la Copa del Rey el Atlético de Madrid ha ganado cero cuatro en Lleida marcado Diego Costa hiel alavesa ha ganado uno tres en Formentera a las nueve se juegan el Cádiz Sevilla y la unión de las FARC Unión Deportiva Las Palmas

Voz 0684 27:38 Valencia a las once y media El Larguero y mañana ocho y medio

