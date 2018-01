Andreu Van Den Eynde: "Es difícil defender la reiteración delictiva"

Voz 1715 00:00 mañana hasta ahora es posible que sepamos si Junqueras queda en libertad mañana por la mañana está citado el Supremo su abogado de Sandro de no se escucha a esta hora el letrado muy buenas noches

Voz 1 00:11 hola buenas noches primero

Voz 1715 00:13 M I de de esa duda casi casi procesal la decisión se toma mañana mismo por la mañana

Voz 1 00:19 en principio como la la deliberación está prevista significa que lo más probable es que el tribunal sí que tomó esa decisión lo que pasa es que tomarla no sin chica que se materialice porque después se tiene que redactar la resolución es decir mañana seguramente van a deliberar los magistrados van a tomar una decisión pero la conoceremos

Voz 3 00:38 eh seguramente más adelante

Voz 1 00:41 podría ser el viernes la semana que viene

Voz 1715 00:43 a cuál va a ser su argumento principal su idea fuerza para conseguir aquello que reclaman que es que quede en libertad Lucas

Voz 3 00:51 a ver tener la verdad es que eh

Voz 1 00:54 es empezaría diciéndonos que después de todo este día escuchando pues todos los augurios que que se dedican a la defensa que parece bien que no que los tendríamos que deprimir mucho

Voz 2 01:07 por qué

Voz 1 01:07 no no sé no no no no hay nadie a día de hoy que que me estoy dando mucho apoyo aún así la confianza es tan plena en los argumentos técnicos que me parece muy difícil entender que no seas de esa razón y cuáles son esos argumentos los argumentos son la existencia de un conflicto que tendrá que decidir el Tribunal Supremo entre el peso que tienen toda una serie de derechos que ostenta el investigado que es una persona que no solamente no ha sido juzgada sino que ni tan siquiera están en proceso callada dado inicio la investigación pues esa persona que es titular de la libertad derecho a estar con su familia con sus hijos menores a defenderse adecuadamente esto es muy difícil en la situación en la que nos encontramos y además que ahora como hecho nuevo ostenta ese derecho a la representación política la participación política es decir el derecho que tenemos los ciudadanos a que nos represente el derecho que tiene él a ejercitar resarció política en estaba Lanza tenemos esto en un lado y por otro un riesgo de reiteración delictiva que es muy muy difícil defenderlo objetivamente porque no deja de ser pues un artificial construcción que mucha gente entenderá que que que es una cuestión muy muy hipotéticas decir esa explosión violenta que el señor Junqueras podría generar Tinsa soltarán libertad es no es probable es que es imposible dado los mecanismos que tiene el derecho para controlar a los ciudadanos por lo tanto lo que vamos a hacer es pedirle al tribunal en el que ciertamente confiamos que ponga esta balanza nos diga si efectivamente el único peso es el del riesgo igual yo creo que eso no puede ser así

Voz 1715 02:55 usted viene a decir que su argumentación técnica es prácticamente intachable lo lo que en fin en puro argumento lógico los llevaría a plantear lo siguiente si técnicamente sus argumentos son intachables el Tribunal no los tiene en cuenta a qué motivos cree que puede aportar para no darle la razón

Voz 1 03:17 esto es lo que quiero ver yo creo que va a ser muy difícil creo que técnicamente iba a ser muy difícil como el Tribunal Supremo y lo digo con todas las sinceridad del mundo me merece un respeto técnico y se sin ninguna duda yo puede que hoy sea el único que lo piensa así pero no porque yo realmente confío en ese tribunal y creo que lo va a tener muy difícil para negar que a un ciudadano inocente porque lo es hoy en días lo pueda mantener después de tanto tiempo en esa situación por lo tanto ninguneando otros dos asuntos de derechas según parece técnicamente imposible

Voz 1715 03:56 se lo voy a plantear de otra manera entonces si mantiene en prisión a Oriol Junqueras el Tribunal no estará haciendo técnico sino político

Voz 1 04:04 pues bueno claro seguramente lo digo así de claro porque como voy a recurrir esa decisión se produce que decir que técnicamente no

Voz 2 04:15 a partir

Voz 1715 04:19 uno de los argumentos que se empleó usted lo ha dicho

Voz 4 04:21 el riesgo a la reincidencia

Voz 1715 04:24 si a ese argumento se utilizó para justificar primero ingresó en prisión y después en fin los recursos que se rechazaron que se mantuviera en la cárcel no cree usted que los jueces pueden valorar que el hecho de haber sido elegido incluso la posibilidad existe de que pueda llegar a ocupar la presidencia de la Generalitat apuntala ese riesgo la reincidencia

Voz 2 04:45 bueno yo creo que eso claro en la economía argumentan los partes cómo se puede argumentar por analogía ya contrario yo puedo decir todo iluminada y cada uno se aferra sus argumentos pero cuando tenemos que justificarlo en datos objetivos aquí lo que tenemos es que ese riesgo tiene que estar relacionado en todo caso con algo que ha sucedido como negamos la mayor no lo negamos nosotros sino que da la casualidad de que existe un manifiesto de casi todos los áticos de Derecho Penal de España de todos los colores políticos te dicen que no hay ninguna rebelión es decir yo no sé por la por los años que llevo nunca había visto tanta unanimidad en la doctrina como nos sucedió ninguna rebelión reiterar las muy difícil porque sólo se puede reiterar algo que ha sucedido no pero es que además he aquí el problema está en que si nosotros miramos genuinamente que es lo que defiende Oriol Junqueras sin prejuicios lo que veremos es que él defiende en este momento y por lo tanto lo que va a materializar es la vía del diálogo esa es una realidad y nos podemos creer o no pero por más que la negativos es la realidad entonces me sabe mal a la gente que quiera encontrar riesgos donde no los hay yo solamente pueden intentar certificar lo que creo que es la realidad que es que ese riesgo es inexistente

Voz 1715 06:19 qué valor le da alguno en contra de los intereses de de su cliente le concede usted al contenido del informe enfocado a los apuntes de esa ya famosa moles Kline o a lo que dice la Guardia Civil en sus últimos informes

Voz 2 06:32 mire y yendo rápido cero porque los números negativos no tendría sentido decir los porque pero danos manifestaron en un escrito el te voy a seguir diciendo el problema no lo tenemos nosotros con este con eso de sustento probatorio gestionan las acusaciones porque cuando uno sustenta su tesis en un elemento tan débil se está arriesgando perder toda la credibilidad yo no no no quiero volver no quiero decir nada y si no les tengo que convencer a ustedes que convencer al tribunal pero que sí que les puedo decir es que intentar fundamentar una tesis de acusación en una ocurrencia que es un documento que no tiene ningún recorrido probado no sea visto ni quién lo saben y que no ha hecho es apócrifo no se compadece con la realidad y por lo tanto no es una hoja de ruta no prevé ningún tipo de levantamiento violento si eso que han cogido como excusa quiere ser el no sé en el norte de su actuación pues que lo hagan pero después que no se quejen Si la tesis de acusación pierde credibilidad

Voz 1715 07:44 si bañar al Supremo no atiende a su petición cuál va a ser su siguiente paso

Voz 2 07:53 no hay un paso muy fácil que es que cualquier resolución que sea contraria a nuestros intereses la vamos a recurrir y por lo tanto como Tribunal Supremo la última estancia en España pues vamos a tener que hacer recursos ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es decir vamos a seguir la vía de esta línea que hemos iniciado pero paralelamente se van a plantear en las siguientes semanas nuevos escenarios que nos van a tener que motivar para volver a pedir pues el relajamiento de esa medida cautelar porque cuando se conforme el Parlamento va a haber una nueva situación que va merecer un pues pues un análisis específico que es bueno se tendrá que empezar a votar entonces el instructor tendrá que volver es lo vamos a pedir a valorar co co cómo cómo realmente esta decisión judicial de alguien que es inocente puede alterar una mayoría parlamentaria vamos a tener que que explorar la posibilidad de que Junqueras pueda estar cerca y obtener los permisos que tiene derecho para participar como equipo dado bueno y así lo vamos a seguir discutiendo porque porque creemos que tenemos la razón pues vamos a seguir viendo

Voz 1 09:11 no

Voz 2 09:11 que un ciudadano inocente pueda estar con su familia en su casa no todas las garantías que las va a dar de comparecer como lo hizo en su día ante la autoridad judicial

Voz 1715 09:21 yo tengo una cosa porque supongo que esto habrá comentado con con Oriol Junqueras con su cliente si el Supremo no atendiera a esto último que nos está contando no facilitara la presencia de Junqueras en los debates fundamentales por ejemplo el debate de investidura se plantea Juncker renunciar al acta con tal de no poner en riesgo la mayoría

Voz 2 09:43 la verdad es que no me lo ha planteado ni nos lo hemos planteado yo no creo que su situación sea realmente una situación en la que sólo tenga que plantear es decir la situación de personal euros Junqueras es muy claramente reversible y de una forma tan inmediata que precisamente él no es alguien que tendría que estar pensando en renunciar a ese es deber ese derecho que tiene es decir no el juez tiene en su mano mañana mismo dejaron en libertad la semana que viene y el mes que viene por lo tanto no sé si es precisamente Junqueras es que puede alterar esa dinámica política no para cosas son demente Bosch o dos diputados que ya sabemos todos de quienes hablamos que parece ser que tienen más problemas realmente para ver cómo cubana ha desarrollado sus funciones

Voz 1 10:36 sí

Voz 1715 10:37 sigue en prisión creo que usted va a pedir que sea trasladado a una cárcel catalana

Voz 2 10:42 sí claro que pueda votar

Voz 1715 10:47 pues hay de abogado de Oriol Junqueras estaremos pendientes de la decisión que se adopte mañana gracias por habernos atendido