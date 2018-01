J.A. Pérez Tapias: "Pedro Sánchez se ha pegado mucho a la rueda del PP"

Voz 1715 00:00 José Antonio Pérez Tapias muy buenas noches hola buenas noches por qué se va porque deja el PSOE

Voz 1023 00:06 bien por una cuestión largo tiempo meditada y haciendo balance de la situación en que se cuenta el partido de la situación en que me encuentro ya en el partido hay algunos motivos que se pueden señalar de manera especial porque aquí lo de lo que se trata es que el espacio en el que uno puede hacer valer sus planteamientos políticos se va estrechando hasta que sólo queda la vía de salida porque la divergencia con la misma dirección y con la posición afiliarse al partido pues ya es muy notables en ese momento pues claro no es cuestión de de mantener una postura de heterodoxa que no consigue tener en todo el partido en el debate propio que tienen lugar en sus filas un espacio suficiente como para poder prosperar y ser operativa de alguna manera me refiero a los planteamientos sobre el estado federal plurinacional a cuestiones de política y estrategia de alianzas en fin como punto la especialmente relevante en este asunto

Voz 1715 01:07 lo lo voy a los diseños etapas ciento cincuenta y cinco y Podemos

Voz 1023 01:12 bueno es una manera de situar un opositor determinado no sólo al ciento cincuenta y cinco ciento cincuenta y cinco ha sido la vía impulsada insta de mí para resolver de manera que no que la solución al problema la situación de Cataluña interviniendo sobre no pero no ha hecho ninguna reflexión acerca de come porque llega a ciento cincuenta y cinco de las consecuencias que tras su aplicación el tema de fondo es que no se acomete un debate a mi juicio con la suficiente profundidad sobre cómo ir a un Estado federal plurinacional que sea verdaderamente tal como la vía que necesitamos para salir no sólo del conflicto de Cataluña sino de la gravísima crisis del Estado en ese sentido pues sí habló también de la necesidad de un proceso constituyente que algunos padres una tonalidad yo creo que es una audacia necesaria si queremos hablar del Estado español con garantías de futuro en el medio y largo plazo no entonces ahí veo que el partido bueno pues tiene te vea posesiones incluso pasivo sino que pueden ser las masivas en torno al federalismo plurinacionalidad ya es un asunto que preocupa mucho no quiero que cuando hable de estas cuestiones pues entienda que estoy en una operación de critica permanente a la Dirección General malentendidos en esa en ese sentido no ni nada nada de eso simplemente creo que hay que abrir el día hay debate por otros caminos

Voz 1715 02:39 pero la dirección esta dirección del Partido Socialista en algún momento le ha reprochado sus opiniones

Voz 1023 02:44 no no no puedo decir que que precisamente la dirección como tal ha reprochado mis opiniones perro de fin basta considerar cuáles son los planteamientos dominantes en la federación andaluza del PSOE de la cual militantes para comprender el espacio que pueda tener es decir el espacio que tengo para hacer valer posiciones hace este tipo o cuando se habla de ello en el Comité Federal prosigue cuento hay personas que lo comparten a título individual pero no se abre camino lanzamientos de este tipo y en ese caso pues cuando la distancia se adelanta de tal manera pues es el momento de intentar y a participar en el debate público y político sobre estas cuestiones desde otros planteamientos que los supone renunciar a socialista en lo que a mí se refiere ni mucho menos sino clarificar la las posiciones en las que se está si hasta herencias como el malentendido

Voz 1715 03:43 le ha decepcionado Pedro Sánchez

Voz 1023 03:46 no no sólo hablar de estas cosas en términos personales de una excepción pero falte entonces seguro que podemos vislumbrar todos los fuerte acondicionamiento ante los que se mueve en este sentido las situaciones y los posicionamientos políticos explica que tienen una escasa en las personas tenemos motivos un planteamiento político de la cuestión no una crítica en este sentido personalizada no sabes

Voz 1715 04:14 esto que voy a contar una obviedad lo que voy a decir una obviedad pero claro las políticas es decir de las personas y a las personas se les puede atribuir responsabilidades directas sobre las políticas en este caso de los partidos de la dirección del PSOE

Voz 1023 04:26 sí sí pero en este caso al margen de de decir también a veces es muy limitado yo creo que Pedro Sánchez va haciendo lo que puede y en este sentido me opinión política es que podría ensanchar Na ese margen de acción creo que se ha pegado mucho diciéndolo coloquialmente a la rueda el Partido Popular tanto en todo lo que ha supuesto el abordaje que ha hecho del conflicto de Cataluña como en otras cuestiones entonces sí claro una responsabilidad personal no puedo decir que que eso suponga decepción en como que puedan traducido una valoración moral de las personas no lo que hay que hacer un análisis político de los procesos que será de la estructura las que nos movemos de las condiciones que pesan ya etcétera etcétera

Voz 1715 05:14 bueno quería preguntarle si usted se aleja de la política os iba a buscar otra casa política Si Se acerca otro partido de la política ya veo que no se aleja del PSOE si se va a acercar a otro proyecto político

Voz 1023 05:25 bueno ahora mismo me decisión es el Partido Socialista vocal sanear el espacio en el que me muevo lo hago fundamentalmente a través de la prensa lo que publiquen la amabilidad de recoger mi opinión eh hasta otro tipo de publicaciones colaboró con otros partidos también además de con personas y colectivos el Partido Socialista tanto en este debate cederá al como en otros puntos como es una cuestión me parece excesiva que es la política de alianzas y de pactos que que hay que seguir adelante para articular una izquierda que se presenta como una pluralidad que nueva que atraviesa en todos los partidos de componente por situaciones difíciles hizo que ahí hay que hacer un planteamiento mucho más abierto y mucho más dialogante si de verdad queremos acabar presentando alternativas creíbles y alternativas digamos que la que la lector pueda confiar de cara a las llegar al no Lady desplazado a una derecha que no está llevando pues a determinadas callejones sin salida a pesar de la propaganda luso que la misma hecha hace no

Voz 1715 06:32 se lo voy a del gran manera señor Pérez Tapias usted se siente ahora más cerca del proyecto político que representa Podemos que que representa el PSOE

Voz 1023 06:41 todo yo ahora mismo tengo una determinada posición que es por todos conocida en determinadas cuestiones pues puede haber gente de Podemos desde su misma dirección que compartan planteamientos respecto al referéndum consultivo lo cuál es el hecho decidido planteamiento de plurinacionalidad de hecho he colaborado en un libro colectivo donde colgaba nota muchas personas que no eran puedo son de Podemos como él mismo has dicho Ileana a punto pues mis posesiones pues no son tan coincidentes con como de Podemos el que el Partido Socialista no quiere decir que se de suscribir muchos de los planteamientos del Partido Socialista que estoy apoyando hasta hoy mismo estoy apoyando va a tener futuro es decir que que es una cuestión de de ahí de está echando este campo debate buscando lugares de The Kop fue decía ser no destierra hizo que ahí es donde puedo aportar algunas acciones que dejó ayer compañera del PSOE o de otros partidos consideran relevante

Voz 1715 07:42 por si es necesario no

Voz 1023 07:45 el mismo empeño del Partido Socialista por retomar con ímpetu las políticas sociales o darle CAF para consolidar la memoria histórica en solitario demostró pueda cometer necesita apoyos desde la izquierda porque si no la derecha no lo va a perder