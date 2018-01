Voz 0341 00:00 que el que segundo entrenador del Valencia que se ha convertido en el primero esta noche debido a que Marcelino no ha podido viajará a Las Palmas hola Rubén muy buenas buenas y con ese sabor de boca que yo lo entiendo perfectamente porqué Las Palmas quizás ha sido un pelín superior en la primera parte pero es que en la segunda al Valencia si le hubiesen dado diez minutos más seguramente acaba ganando el partido bueno

Voz 1 00:21 el gol del empate tarde pero sí es verdad que hemos tenido bastantes ocasiones para para haber empatado mucho antes la primera parte tampoco creo que las la Unión Deportiva haya sido tan superior simplemente nos crearon la ocasión de de del gol nos tiraron de los tres palos en una ocasión pero bueno si es verdad que la Unión Deportiva en la primera parte salió muy intensa con con con muchas ganas pues pues pues les ha hecho espolear un poquito el partido lo lo teníamos previsto pero bueno las una parte yo creo que hemos sido superiores hemos creado ocasiones hemos estado bien pero siempre pendientes de que de que bueno una balón aislado te pueden hacer el según

Voz 0341 00:58 pero físicamente como has encontrado al equipo porque suele ser habitual que quizás después de las navidades no sé si alguno que otro cojo al un kilo o no sé si pasado de de forma estaban todos perfectamente te ha gustado la intensidad del equipo en la en la primera parte no

Voz 1 01:12 la primera parte hemos estado un poquitín menos intensos porque la la Unión Deportiva nos ha sometido un poco más pero de yo creo que fue una primera parte igualada la segunda parte yo creo que es que ese fuimos superiores Si bueno tuvimos tuvimos merecimientos para hacer con juego más eh

Voz 0341 01:27 te veía en alguna que otra toma de televisión desesperado con otra ocasión fallada con con Simone esa hoy no tenía su día

Voz 1 01:35 no no con Simone no con Simone simplemente con la situación de que de que bueno voy vas perdiendo un partido que crees que no debería ser perdiendo pues las ocasiones que hemos creado pero no con no con Simon con Simone especialmente Marcelino como está bien muy bien hoy se reincorporó al trabajo preparando el partido de Girona Hay está está bastante bien bazar este próximo fin de semana ya asentado sí seguramente que sí

Voz 0341 02:00 te agradecemos a estos minutos Rubén mucha suerte en lo que resta de temporada son una cosa Rubén no sé si me sigue escuchando Nico acerca de si me está escuchando no va a haber algún refuerzo de aquí a que acabe el mes tener algún refuerzo invernal en el equipo no vamos a ver qué opciones del mercado SEPLA

Voz 1 02:14 Dean y ya ya veremos a ver lo que pasa de momento con lo que tenemos estamos muy contentos un medio defensivo

Voz 0341 02:19 quizás

Voz 1 02:20 bueno un poquitín de todo igual ya veremos la llegada

Voz 0341 02:23 de Vietto seguro no