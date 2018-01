Las explicaciones del defensa del Lleida que lesionó a Diego Costa

Voz 0352 00:00 pero queríamos dar un futbolista del Lleida que ha visto cómo ha entrado en el césped Diego Costa se las ha tenido tiesas con bueno también su compañero el central y acaba de además expulsado es Marc triller hola Marc

Voz 1 00:13 hola buenas noches qué tal hombre cómo estás después de un partido que no ha salido como queríais encima acabas expulsado cero cuatro vamos que si Iborra calendario este día tampoco pasa nada

Voz 2 00:22 bueno está tampoco abordarlo de Atlético de mal

Voz 1 00:25 Eric que tampoco está mal tal tampoco borrador claro

Voz 2 00:28 el daño porque al final el equipo la verdad que es es para estar orgullosos del equipo yo creo que va que ha competido muy bien en muchos momentos le ha puesto las las cosas muy difíciles a todo un Atlético de Madrid y al final pues yo también creo que al final el resultado es es un poco abultado nosotros lo hemos intentado no hemos tenido fortuna de cara a gol yo creo que el Atlético de Madrid ha tenido demasiado premio

Voz 0352 00:57 he hablado antes en la previa de Wii que viene Diego Costa que le va a tocar marcarle Sato compañero Satrústegui Dati lo habéis hablado o no

Voz 2 01:05 sí claro al final es una cosa que evidentemente evidentemente se habla no pero al final llegado estos partidos al final quieres jugar contra contra los mejores no es verdad calcinada pensábamos que mejor Diego Costa podía salir salir de inicio Griezmann no es que fuera no al final ha han salido han salido por Gameiro como como otro yo al final es un partido que juegas con con muchas ganas que hay muchos ojos puestos puestos en tiene mucha gente viendo el partido pues sí

Voz 1 01:37 quién es hacerlo de la mejor forma posible como es media hora en el campo con Diego Costa

Voz 2 01:43 yo pues la verdad que que Diego es un es una antena o no que pelea cada balón enzimas ha ido con muchas ganas imagínate a su su primer partido ya el primer momento se se le ha visto no con muchas ganas pidiendo siempre siempre el balón y la verdad pues joder que es un delantero delantero top y al final pues a los cinco minutos puede estar en el campo ya ya había metido el gol

Voz 0352 02:10 cuéntanos cómo ha sido esa jugada porque ha acabado olido él con los tacos en la rodilla una es una acción fortuita porque el alarga la pierna tú también llegas hay un pelín tarde cuéntanos cómo se de Osaka

Voz 2 02:20 claro que es un centro lateral que él está por detrás mía yo voy a anticipar me ir al momento que yo voy a despejar claro él mete la puntera llegaron el con la mala suerte pues que el que Lepe que le pego yo es por la parte de de las Pinilla por ahí el cruza bien el balón y haces gol lo al final yo luego habló con él me dice que era que eran golpe Hay que nada

Voz 1 02:44 era eso te lo dijo cuando acabó el partido que creo sólo un golpe

Voz 2 02:46 si no mientras que estábamos jugando no le dije que si está bien hecho creerá que eran golpe que ha sido importante lo que pasa que sí que es verdad que luego ahí sí que tenía ahí los tacos pero bueno al final es es un golpe muy yo creo que vamos que no tendrán ningún conociéndolo el cómo cómo es

Voz 1 03:04 pues yo creo que no tendrá ningún problema para jugar el fin de semana en otro

Voz 0352 03:08 el han cede el del partido se las tuvo tiesas ahí con tu compañero con el central con con Quito estabas ahí cerca qué pasó hoy

Voz 2 03:16 sí la verdad es un es un balón que va arriba no que que Eneko pues Le Le pone le pone en el cuerpo al final pues les recrimina no estaremos hasta ya sabemos que también como es como es Diego no que es de sangre caliente y bueno él el a lo mejor Diego piensa que va con mala fe que va

Voz 1 03:37 sin balón por medio pero bueno yo creo que es una cosa

Voz 2 03:40 twitter ahí que simplemente pues Diego se calienta

Voz 0352 03:43 oye nos ha sorprendido la invasión de campo cabido después del partido a ver hacía mucho tiempo que un equipo de la talla como el Atlético de Madrid no iba no iba a Lleida que hace no tanto estaba en en primera división hace pues creo recordar la época de Benito Floro no hace veinticinco años más o menos pero no invasión de campo en un partido de ida de octavos de final os habéis tenido que mete rápidamente al vestuario no

Voz 2 04:05 la verdad que no es una vez los una cosa muy muy normal lo que suceda en los campos al final final jugamos delante de nuestra afición que hacía mucho tiempo también que no que no vivía un un partido si yo creo que al final pues al final por mucha seguridad que haya no al final decir empiezan a saltar de uno en uno es muy complicado afirman que la seguridad pueda frenarlo oí hace nada vamos que al final tampoco no es la la primera vez que que sucede y tampoco no será no será la última

Voz 0352 04:36 Marc que bueno que disfrutéis la semana que viene cuando visite es el Wanda Metropolitano aunque bueno me imagino que tú te quedas en Lleida que también es mala faena después de la expulsión que no podrá jugar ahí vayan mala faena pero sobretodo que rinda a buen nivel en Segunda División B que al final acabo es lo que os dan