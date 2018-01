¿Mejorará el nivel de Griezmann con la llegada de Diego Costa?

Voz 1 00:00 tras hablar con Martelilla ya se nos ha contado que parece que tan solo es un golpe en esa acción fortuita a la que le clavó los tacos haya a Diego Costa que fue el autor del tercer gol del Atlético de Madrid he sigue para Talavera para este sanedrín de El Atlético cero cuatro frente al Lleida pero se une el oráculo de El Larguero para asuntos el Atlético de Madrid cuando yo quiero escuchar la opinión de alguien que ejemplifica el sentimiento atlético siempre llamo a Manuel Esteban Manolete hola

Voz 2 00:24 hola feliz año a todos no sabes

Voz 1 00:26 también Baratillo faltaría más feliz año dos mil dieciocho oye qué te ha parecido el debut de Diego Costa estás eh de acuerdo conmigo en que se ha instaurado el clima de entusiasmo y optimismo en el Atlético de Madrid no

Voz 1372 00:38 totalmente ella Talavera táctica o alguna cosa yo sólo le pondría la guinda que Conde Diego Costa hemos recuperado este equipo ver a Alida que él lo que le faltaba a los delanteros que teníamos que les llegaba el balón de Eva ir así pues eh o simplemente un gol Diego hable hueco Diego buscan siempre los espacios Diego pero va por todos los balones ideas de lo agua así este Atlético puede soñar con cualquier cosa en los tres competiciones en las cuales

Voz 2 01:11 faltaba gol era era basta

Voz 1 01:13 te evidente has visto ya sé que tan sólo es mejor apenas vista al al cosa que esperabas es decir al consta que marca gol al cosa que esprinte al Costa que ha está ahí en la brega ahí en la pelea con con con cualquier central del del equipo contrario era el que esperaba ya de inicio anómalo

Voz 1372 01:29 mucho mejor eh me lo encontrado aquí mi por una vez tengo que felicitar al profe Ortega que al parecer le ha hecho bajar ocho kilos Iker ha puesto a tope y sobre todo porque él aparte de la motivación porque prácticamente al primer año de estas ya la Premier cada dos por tres aceptaba llamando a gente importante del Atlético de Madrid pidiendo su vuelta a España lo cierto es que entiendo tan motivación añadida que es la selección española en el Mundial de Rusia ya de luego aparte de la euforia que tengamos los atléticos Lopetegui puede estar soñando con cosas muy importantes

Voz 1576 02:09 es que Álvaro si te la verdad hay una cosa que yo creo que hay una cosa importante y es que pues como todo en la vida hay jugadores que están hechos para un equipo y que encajan perfectamente con un entrenador es que no se me ocurre un delantero mejor para el Atlético de Madrid con la idea concebida que tiene este Atlético de Madrid ICO la idea que tiene su entrenador de lo que tiene que ser un equipo y el trabajo que tiene que hacer un delantero qué digo Costa entonces encajan perfectamente habrá días mejores habrá días de más acierto menos acierto pero encaja perfectamente y se ha visto como bien decía Manuel una lesión en esos treinta minutos explosivo hacia arriba buscando portería empujón

Voz 3 02:50 cuando oyendo oyendo oyendo oyendo

Voz 1576 02:52 y al final bueno pues se han llegado al día o los goles yo creo que eso es quizá lo más importante de lo que a lo que ha recuperado el Atlético de Madrid

Voz 1 02:59 es previsible de Manolete que mejore y mucho a Griezmann quiero decir no es lo mismo tener a un delantero como digo gusta no estoy de alguna manera minusvalorado a lo que tenía hasta el momento pero un delantero referencia un nueve puro como Diego Costa una referencia para que Griezmann se mueva alrededor de él le puede dar también mucho al francés

Voz 1372 03:18 bueno sí dura hable hoy lo ha intentado varias veces no está viviendo Griezmann ahora mismo al son bajo el momento pero lo he intentado yo lo que pediría Simeone es que juegue con Griezmann desde así que la apuesta de Diego Costa la vaya acompañada por delante de lo que podría ser medido a Diego Costa esta Atlético empezaría haces de ese equipo potente equipo ofensivo ya es equipo valiente que siempre ha enamorado a todos los atléticos

Voz 1 03:46 saque cuatro tres uno dos que juega de mediapunta Griezmann y dos

Voz 2 03:51 toda esta carrera pensase día intención de sentirte se

Voz 1 03:56 pero tú crees son hoy hoy ha jugado hoy

Voz 1576 03:58 juegan manda eh yo creo que no va a ser no va a ser casualidad quedábamos en algún partido a Griezmann retrasado caída una banda ya dos delanteros hoy estaban coste Gameiro además del propio Griezmann más Vitolo que en muchas de haría que es verdad que es verdad que resultó era bueno que es verdad que es un segunda división B pero yo creo que no descarto lo que dice Manuel yo creo que va a jugar muchos días desde atrás participaban a los juegos de más cómodo siendo más participativo es verdad que si la Elejalde portería pues quizá va va notarlo en su cifra goleadora el francés pero yo creo que le va a hacer bien al al equipo y yo tampoco lo descarto creo que en principio la idea que tiene Simeone es que Koke juegue en la izquierda a pierna cambiada como en gusta hay Vitolo en la derecha digo estando todos bien al cien por cien

Voz 1 04:46 vi a su evitó el Gabi

Voz 1576 04:47 Coke Vitolo y bueno Gabi Saúl y arriba costó Hay Griezmann esa es la idea en la cabeza pero yo creo que precisamente si algo tiene esta plantilla el Atlético es de ataque es que al ser tan versátiles hay muchas combinaciones puede jugar cuatro uno cuatro uno puede jugar cuatro dos tres uno todo de jugar tres tres incluso yo creo que en cualquiera de ellos lo que está claro es que consta parece inversiones

Voz 1 05:13 eh tuvo once ideal ahora mismo si estuviesen todos bien del Atlético de Madrid Manolete ya me has contado que Griezmann detrás con Costa con Correa arriba con tres en el medio que evidentemente Coke Vitolo Gabi Saúl los cuatro no caben Sánchez

Voz 1372 05:27 sí a mi amiga es obra a un momento ahí sí que para el Cholo pero Arnais da

Voz 4 05:33 el medio con Coke Vitolo y Saúl Griezmann Griezmann enganchando y arriba Costa y Correa

Voz 1372 05:39 sí señor serían media y conversa licor Filipe Luis con Godín Giménez

Voz 4 05:45 no está siendo malo la temporada tampoco Talavera no creo que haga eso

Voz 5 05:50 no no no

Voz 2 05:53 vuelven huele raro no es no

Voz 1576 05:56 es prescindible para Simeone pero yo si me preguntas once para mí tampoco yo creo que es fundamental el capitán es verdad que hay que dosificar los minutos que dosificar los descansos por eso partidos como hoy ni siquiera viaja pero yo creo que se ha mostrado además este año ha hecho partidos donde ha sido fundamental yo creo Gabi es insustituible ese centro del campo con Saúl con Koke veremos saber cuál es el cuarto inquilino y arriba coste Griezmann y a partir de ahí bueno cómo encaja como encajan en el puzzle pero yo creo que hoy por hoy hay muchos partidos lo ha dicho Simeone lo ha dicho ya dos veces seguidas lo dijo ayer el ha dicho hoy que no se sorprenda la prensa que no sorprenda a los aficionados los jugadores ya lo saben hay jugadores que semana ir un día a la grada que no van a estar ni entre los dieciocho convocados y al día siguiente les va a tocar jugar de titulares y conociendo asimilar yo me creo que esto va a ser así y al final todo el mundo tiene que estar enchufado y sumando eh

Voz 1 06:46 es que la competitividad evidentemente de esta plantilla con Diego Costa y con Vitolo a mejorar bastante yo la duda que tengo Manuel es de cara a la delantera teniendo cuenta que va a haber tantas modificaciones quiero decir entra un hombre declara vocación ofensiva como Vitolo digo consta que su nueve Se va a ir Vietto a ver qué va a pasar con Gaitán los minutos como los vas racionalizar también con Fernando Torres que ha entrado hoy como titular y ha marcado y también con con Gameiro como va gestionar eso Simeone Manuel

Voz 1372 07:11 pues supongo que con habilidad con acierto is sobre todo buscando lo mejor para el equipo y yo creo que tiene titulares intocables uno de ellos va a ser Diego coste luego que cada uno se lo gane en los tratamiento porque es ir ganando yo sigo pensando que hasta el momento e hasta el momento este Atlético que está para luchar por todo y está haciendo super temporada hilo de Carnaval todavía sigue siendo una herida que hace mucho

Voz 1 07:45 es que si hubiese estado Diego Costa lo del cara de escuchados son gente del Atlético de Madrid por que buenos días hay lo del cara a esos dos puntos conseguidos de seis posibles

Voz 1576 07:56 pero sin Diego Costa también había que haber sacado los dos

Voz 1 07:59 donde estoy totalmente de acuerdo contigo Manolete que te echamos de menos eh

Voz 1372 08:05 el lunes pago yo los cafés

Voz 2 08:08 pero sigue pero sí que estoy de vacaciones que ha aprendido como maestro como un maestro tres semanas

Voz 1372 08:15 qué ha aprendido de algunos que tiempo pasado es que son lo visitaba sus medios de Linda Fabre va si estoy intentando superar actuado viva de discjockey hacer actuaciones eh

Voz 1 08:30 Manuel Esteban Manolete gracias eh hasta el lunes no sólo los cafés también pagará después la cerveza en José Alfredo no te vas a Talavera próximo partido bueno el día de Reyes a la hora del mediodía vamos un horario sensacional para ti y para muchísimos que iban a disfrutar de un desayuno de Reyes Express

Voz 1576 08:51 sí sí he llevado Berger llevarse casi del roscón envuelto por el camino de Metropolitano si un partido complicado el Getafe está siendo uno de los equipos revelación equipo muy serio el equipo de Bordalás salvando las distancias muy parecido en la filosofía Diego Pablo Simeone un equipo que compite bien aguerrido oí sólo va a poner Chauvin ponen muy complicado mañana entrena el equipo van a Venecia entrenamiento cómo evoluciona Diego Costa la idea a día de hoy por la noche cuando salía del campo cojeando era que el hicieran pruebas al punto de lagarto más que nada para que todo el mundo se quede tranquilo para que no haya algún tipo de orilla o cualquier cosa de la tibia como te digo es un golpe muy doloroso Él cojeaba mucho cuando se ha ido de de los Camps por de Lleida y como te digo mañana después del entreno seguramente le alguna prueba radiológica más que nada para descartar cualquier tipo de problema veremos a ver la nueva lista a verse concreta ya la salida de Vietto definitivamente qué va a pasar con Nico Gaitán que los próximos días también puede tener rumbo hacia hacia la Premier se busca un traspaso y todo lo que no sea un traspaso va a complicar la operación y a partir de ahí veremos qué sucede con las con la idea de que la Copa quedan poquito aparcada que todavía queda el partido de del día nueve pero que está todo encarrilado y que bueno se puede centrado un poquito más