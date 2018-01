El presidente del Numancia: "El campo está perfecto, hemos cambiado el césped este verano"

Voz 1 00:00 hola buenas noches como está usted bueno pues estamos estamos

Voz 2 00:05 pues bien no después de él no sé si le tocó el gordo de la lotería el veintidós diciembre hombre le tocó unos cuantos días antes cuando se supo que era el Real Madrid

Voz 3 00:14 sí la verdad que dejó manera amable San Soria mucho en términos de que la efectivamente esa gordo

Voz 2 00:21 el gordo pero el gordo de verdad a pesar de que ustedes están realizando una buena temporada en Segunda División

Voz 3 00:26 bueno este año las cosas no nos están dando lo mejor uno primero vamos estoy en Play Off ha estado no censo director que alcanzaba altas es para El Bayo

Voz 1 00:35 bueno un equipo como el nuestro no lo tienen todo vendido para mañana no

Voz 3 00:40 sí ya prácticamente ayer empate que quedaban treinta y cinco sesenta entrada es vida

Voz 2 00:48 urbanidad usted esperaba esto no al final

Voz 0341 00:50 no todos los días al Real Madrid

Voz 3 00:52 no la verdad que hay que ser cumplen esto un estoy práctico el Real Madrid Gina cualquier cosa I más D como nuestro son nueve mil trescientas localidades además aquí hay mucho madridismo y al margen Nuestra afición es un gran premia todos estos años de sufrimiento

Voz 0341 01:14 no hubo opción de ampliar un poquito la capacidad del estadio

Voz 1 01:17 no verdad no no porque además eso no lo que cerrado caro

Voz 2 01:22 es que es imposible

Voz 3 01:25 bueno en fin da costó muchísimo esfuerzo muchísimo muchísimo dinero ahora a la fecha que vivimos en el estadio estaba muy no

Voz 0341 01:37 no hay ningún problema con el césped no porque recuerdo que hace bueno la última vez que falla el Real Madrid fue en dos mil nueve la anterior en dos mil seis ahí estaba Zidane un acuerdo que algún que otro flores al Madrid se quejó sobre el estado el césped porque había nieve tuvieron que retirarle demás como hasta ahora

Voz 3 01:51 perfecto en el campo de juego esas te del total hay una maravilla además de exponer señora está dio hemos cambiado este año cambiamos en verano era más la gran fortuna que tenemos es que este año se ve ese lado ahí a primeros de diciembre tome de ayer en el fondo sur es muy difícil quitarlo pero sin embargo es que haya no se aparentemente vamos Un enviarme un poco anormal ir el Goya se lo digo el

Voz 2 02:26 lo cual no es aislado ya que son cuatro seis grados en el mes de enero en Soria prima ahora nosotros sería usted hubiese preferido un poquito más de frío por aquello de que sus jugadores están más acostumbrados

Voz 3 02:41 sinceramente yo creo que en esto para equipos como ha hecho hoy de todo como les pasará mucho seguido cuando se enfrenta al Madrid todas las armas son pocas no entonces si hace frío pues Padura todos mucho mejor no pero bueno yo creo que el Madrid está según es un equipo que está acostumbrado a jugada desde hace matan Alaska no no no no es un condición

Voz 1 03:02 con usted ha pensado durante

Voz 0341 03:04 así estas últimas noches hay durmiendo plácidamente qué opciones tiene su equipo de eliminar al Real Madrid cinco diez o un veinte por ciento la pensado o no

Voz 3 03:14 hombre si había gente sea como cualquier otro equipo modesto no piensa eso pues es que no no no no no no defiende sus colores

Voz 1 03:27 sabes yo claro aunque lo pienso ahora cuánto cuánto cuánto cuantas opciones me da su grupo no lo mucho

Voz 2 03:34 cuántas opciones le da cuánto le da un diez por ciento una cosa así

Voz 3 03:38 no me gusta mí habla dos millones pero vamos a tener opciones vamos a tener opciones sí bueno nos haga una una noche ya el coche tempo estaremos un abordo ligas sabiendo que es muy difícil pero pero nosotros ya hayamos ganado saliendo anoche os jugar en mañana lo hará porque es muy importante premio para los chicos de Soria es sorprendente

Voz 0341 04:07 en una ciudad de treinta y seis mil habitantes y mañana va a haber mil trescientas personas que imagino que la mayoría de Soria qué futbolista le da más miedo

Voz 1 04:15 en el Madrid a mí me dan todos se ya sabe que no a Cristiano bueno pero yo creo que el Madrid

Voz 3 04:23 es un gran equipo como el mejor equipo del mundo tiene ahí tiene el último juvenil bueno del Madrid hasta el primero de la primera plantilla son muy bueno con lo cual es muy difícil elegir cuál te da miedo da miedo Tomás

Voz 2 04:38 usted ve cierta similitud entre esta eliminatoria y le hace veintidós años aquella famosa en la que estaba Raúl Ruiz nuestro comentarista del Larguero en aquel Numancia Barcelona ve similitudes no

Voz 3 04:50 no no se explica porque aquellos lo que nos puso ayer anuncia éramos un equipo de Segunda B a punto de Sendero hacerse John éramos un equipo que prácticamente lo ellos mismo y un grupo de empresas lo cogimos quebrado y aquello fue una bendición irreverentemente las instalaciones eran ovaciones arcaica e tuvimos que reinventar en fin no no no no no tiene comparación no estábamos a esa es la Liga de Fútbol Profesional no no no había no había entidad suficiente como para ofertadas al Barcelona desde el punto de vista de sentimiento el punto de vista el corazón de todos sorianos aquella eliminatoria marcó toda la afición de Soria ya llevamos lograba algo

Voz 2 05:40 desde luego desde luego luego lo que todo el mundo

Voz 0341 05:43 a ver que tiene pues fíjese yo tengo treinta y un años y la recuerdo que desde los treinta y uno hasta aquellos que todavía ve fútbol logró que recordarán aquella eliminatoria perfectamente a la que el Numancia plantó cara al Barcelona en usted ha ha contado también bueno lleva veinticinco años no al frente del Numancia

Voz 2 05:58 no tengo veinticinco años usted un ejemplo que debería enseñarse en las facultades no sé si empresariales periodismo o lo que sea acerca de cómo conseguir que un equipo de fútbol profesional que ha estado en los últimos años pero en primera división sobre todo en Segunda antes en Segunda División B haya logrado tener superávit en doce de los últimos trece cursos eso señor Francisco Rubio cómo se hace de verdad

Voz 3 06:26 yo espero que esto es como lo define economía de guerra hay doméstica nota poco hay un un hasta el clases y no yo creo que tener mucho sentido común ir cuando no pensar desde el sentido común como nos pasó la primera vez que íbamos a primera división pues a mis empresas le costó una fortuna mantener el Numancia no

Voz 1 06:47 pero yo creo que de aquellos errores también usted ha recuperado el dinero que invirtieron no no no no no no no no bueno bueno bueno bueno

Voz 3 06:54 eso es imposible ella o no si vamos ojalá que nos acecha o no pero no no era imposible y además yo creo que aunque una ciudad tan todo trató mundo sabe lo que hemos puesto y lo que le ha puesto también empresas y tal ella ya lo doy por bueno no se puede ir recuperando alguna vez algo perfecto no pero yo ya me siento Pau eh aunque a un precio muy caro

Voz 2 07:20 me costó mucho eso de poner la calefacción

Voz 1 07:23 pues no es costosa otra escasos orientadora

Voz 2 07:29 la ley también en las cabinas de radio calefacción por favor que tengo Antonio Romero a Pablo González al técnico que bueno mañana para ya Javier Herráez que están vamos mal

Voz 0341 07:40 qué contentos claro que sí un estadio de Primera División bueno pues Francisco que tenga usted mucha suerte por eso le le llamábamos equipo haber equipo pequeño entrecomillas al que se enfrenta mañana al Real Madrid porque no es como aquel Numancia no al que usted aludía hace veintidós años cuando se enfrentó al Barça que en Segunda B este están en Segunda División para acabar tengo una tuvo un inquietud que usted tiene que decir una cosa o la otra cosa no me salga por la tangente que lo conozco en tres eliminara al Real Madrid en Copa y ascender a Primera División usted que elegiría

Voz 3 08:07 genera pérdida de share

Voz 2 08:11 Francisco Rubio un abrazo muy fuerte y para mañana