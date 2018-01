Los playoffs de la NFL y el nuevo negocio de Mike Tyson

Voz 2 00:00 vamos a mantener las buenas costumbres aquí en El Larguero y como me escucha ahora de dieciocho a doce y dieciocho en Canarias hola Javi muy bueno qué tal Álvaro está por ahí José Antonio Ponseti la Ponce qué tal cómo estáis bueno nosotros muy bien y tú qué tal las vacaciones les hemos dejado en paz la Volta interrumpidas interrumpidas si habrá otras dos chato

Voz 3 00:54 por culpa de vosotros pero has podido descansar o no

Voz 4 00:58 poco a través de chocolate Ko Phi Phi lucho por ello

Voz 3 01:03 claro que sí qué tal las vacaciones o lo que te hemos dejado allí en el Pirineo bien mucho frío mucho frío y mucho antes de que eso es bueno esos bueno siempre Javi Blanco tenemos que empezar hablando del primer día del año el primero de muchos Ponce sí sí sí sí digo yo que no sea no sea porque todos efectivamente no no no no sea porque nosotros nos cargamos la sección para nada te hemos borrado nunca iba

Voz 2 01:26 se y pese a estar de repique de retiro espiritual el ha estado muy pendiente de la NFL

Voz 0360 01:32 Ponce que ya están ahí los playoff están configurados

Voz 2 01:35 sí

Voz 4 01:37 ya tenemos a algo

Voz 3 02:23 vamos que tenemos ahora mismo la NFL en el momento cumbre Yves protagonista trenes por ahí Javi Blanco hombre por favor

Voz 2 02:30 el pues el referente yo creo de la NFL Arda ya hombre

Voz 0360 02:33 por supuesto no yardas hombre Ponseti como no Andrea Iannone que también cuenta de maravilla en Movistar deportes sí que nos va a dar un poco de luz sobre

Voz 9 02:40 todo esto hola Andrea muy buenas tiene hacer es como mí no hay

Voz 4 02:49 no sé si como poco a poco a poco a poco

Voz 10 02:56 solamente solamente solamente cinco años un poquito eh

Voz 4 03:02 no nada es el de la vende

Voz 10 03:07 com algo más

Voz 3 03:10 Andrea que te han partido los Patriots y los Eagles en los mejores de la temporada regular quizás teniendo cuenta que estamos llegando ya el tramo final de temporada o no

Voz 10 03:17 hombre si nos llevamos por la clasificación es sí pero una vez que empezaba sueño siempre ha estado otra Liga hay un partido cuando pasar cualquier cosa que realmente en este momento lo hablábamos hoy

Voz 11 03:31 si en el programa con Ponseti

Voz 0318 03:35 sobre algunas cosas

Voz 11 03:37 decía eran hasta el momento independientemente

Voz 10 03:43 que es el el el nombre del equipo

Voz 0318 03:46 o lo que luego puedan sacar en los offs por experiencia propia entonces digo otra necesitan en este momento más en forma no hombre yo sí muy

Voz 0360 03:54 los Patriots eso ya Ponseti lo sabe bien

Voz 2 03:57 pero bueno yo creo que sobre todo que los favoritos que estaba dando sobre el súper blando Ángela Andrea P

Voz 0360 04:04 hay que los Eagles que estaban haciendo un temporada en increíble su quarterback que digamos pongo para que la gente que no entiende muy en este deporte seguramente sea el jugador más importante del equipo pues se ha lesionado no se va a titular

Voz 10 04:14 sí sí efectivamente si acaso también lo hemos hablado muchas veces muy importante porque evidentemente perder unas a gente como él que este año está haciendo una temporada fantástica y ahora uno de los candidatos al MVP de la liga que lógicamente perder a uno como él nunca pude ser bueno no dicho esto yo creo que en este momento en concreto a día de hoy en siglos

Voz 0318 04:38 tiene algún otro problemilla que no es solamente que así lo más sin constantes en las últimas dos semanas aparte las últimas donde realmente durante tres cuartos ha jugado a las reservas no se puede realmente hacer una valoración pero en los dos partidos anteriores una vez porque ha sido ataque pero no AMS no se ha visto tan completos como y sólidos como como durante toda la temporada

Voz 3 05:09 Andrea Iannone es nuestro hombre motos pero también es hombre cien yardas hombre NFL en Movistar Plus la que ha liado este pasado fin de semana en la noche vieja así y que te diría que no tiene vamos a poner esto es en Nochevieja en riguroso directo vamos a menos que me digan lo contrario estos todos

Voz 12 05:30 un cambio legal

Voz 2 05:41 esos son los cuartos en ese momento

Voz 3 05:48 todo esto radio así que lo explicamos estaba Calleja que era el narrador mareando Andrea eso es ese estaba metiendo una uva en su boca y la otra en la de bueno Zanón y una en la suya y otra la de la de Calleja que estaba precisamente ahí que está haciendo de campanas que estaba haciendo las cosas campanadas

Voz 2 06:05 sí es una cuchara pero vaya Farmar porque les pilló en medio del partido entre entre Atlantic Carolina porque se empezó a las diez y media no era de horas del día treinta y uno

Voz 10 06:23 fomente teníamos que hacer algo no dejando pasar simplemente feliz año nosotros sabíamos calendario que hubiéramos estado ahí que durante las campanadas en directo como es su costumbre nuestra podríamos hacer algo normal mi muchísimo menos formal con lo cual lo hemos sacado ampara una cuchara el chico es una payasada que has ido un bravo lo que sí lo hemos podíamos esperar ni muchísimo menos es

Voz 9 06:57 el éxito que llevaba

Voz 3 07:02 pasar que iba a pasar inadvertido aquí pues como pasar inadvertido y encima ahora que tenemos un mes de NFL tremendo y al final con la Super Bowl que es el primer fin de semana de febrero efectivo ante el primer fin de febrero apenas un mes para que para que finalice este

Voz 0360 07:16 este fin de semana Andrea dais todos los partidos no en las chicas

Voz 10 07:20 sí se claro claro de todos los vuelos absolutamente indirecto Astana por supuesto la Super Coco que la gente nos lo pida provecho aprovechó el momento van viendo ahora sacamos el día de momento

Voz 2 07:35 hombre muy típico en Italia no son doce lentejas

Voz 10 07:39 no pero gracias a mi hija a su madre que sobre dice que todos los días la verdad que no pensaba platos plato un plato lo que es simbólico se escuchará lo y tampoco es algo tan estricto como el ex Kelme no pacto una vez pasadas las doce de la noche te tomo el centro

Voz 3 08:21 de diez Consejo cruda

Voz 10 08:24 vaquero nada que no no tema además también la tradición que tiene que viene de la época de los antiguos romanos era una de las razones del porque yo tengo que como las lenteja tiene forma de moneda además al iniciarse se crece me cargo que era un poco como una especie de de

Voz 9 08:48 de de prosperidad claro sí hombre Andrea un placer

Voz 3 08:56 no siempre te daremos este próximo mes que va a ser un abrazo

Voz 10 09:01 quién abonaba abonado

Voz 2 09:03 dos citas Sao Velo Javi Blanco

Voz 0360 09:06 en Estados Unidos Over había otra noticia de Fele pero que vamos un poco más de tiempo yo es que he leído una noticia que me llamó muchísimo la atención relacionada con el deporte en Estados Unidos a mí me encanta y es que Mike Tyson va a abrir un rancho de marihuana en Cali

Voz 2 09:18 por todo esto sabemos que yo explica un poco porque porque ha cambiado la ley en California no Ponseti totalmente por

Voz 13 09:28 es el porque él debe ser un gran me empecé a ver globalmente yo creo que Tyson sonidos para jardinero lo que pasa empezó a golpear hice que quiere pero bueno yo creo que va a abrir hay una plantación de cultivos de no haberse

Voz 0360 09:43 bueno es que además por lo visto se ha publicado que aparte en ese recinto que tiene secretaria donde va a plantar marihuana además de esos terrenos va en una tienda de suministros un anfiteatro y hasta una asociación para enseñar a los nuevos productores

Voz 2 09:55 el mental Humain que temático eso es un imperio eh

Voz 14 10:00 vamos que si Sinjar donde el cual ya lo que pasa el tiempo y lo ve con futuro ahí con la ampliación de horario

Voz 0360 10:10 negocios muy en a Mike Tyson igual este si si le va bien

Voz 3 10:13 hombre si va a tener muchos jugadores sobre esta Bobby Ponseti porosa caso sí

Voz 4 10:18 me dio lo más aparte hay como comprar no sé si lo habéis visto oye lo llamaban la quiniela Bornia oro acá

Voz 0360 10:29 al empezar no conservan en encabezando

Voz 4 10:31 por eso sea haya a Moqtada de muchos jóvenes

Voz 3 10:35 a ver lo que sabiendo que se escuchan Estados Unidos Javi bueno como con

Voz 0360 10:39 el ranking de canciones de número uno el número Don apenas ha variado como siempre en Estados Unidos segunda ha dicho Pons se lo que se está hablando muchísimo es de Mariah Carey porque siempre hace un evento en la Nochevieja en Times Square un evento bueno por lo visto Pons el año pasado destrozó esa actuación

Voz 9 10:57 bueno esto no este año este año ha querido resarcirse ya cantado bien de verdad

Voz 2 11:09 Pons es que el año pasado es que le mataron es que a las políticas dijo

Voz 4 11:13 si no lo dejas como Enrique Iglesias uno no Enrique Iglesias y Totalán va cosa de locos

Voz 3 11:24 qué oro barrera Mariah Carey no soy mucho de Mariah Carey

Voz 2 11:27 no deberían aprendería poco en inglés las dos y eso música películas Javier Bueno en películas claro es que no hay grandes estrenos de esta semana no sé supongo que ya pasada la Navidad no quieren agotar las malas digamos pero

Voz 0360 11:43 lo que sí que hay este domingo es la gala de la entrega de los Globos de Oro que aquí en la SER lo dar La Script que además está muy chulo porque hay una un montón de actrices que van a protestar Balah ir vestidas de negro para protestar por el bueno el acoso sexual que se ha destapado en en la industria de zona en en Hollywood bueno lo que crea esta pues más allá de los estrenos os la película que tiene más nominaciones siete nominaciones la forma del agua de Guillermo del Toro

Voz 16 12:10 que miran suena así sabéis algo sobre todo lo que ocurrió tenéis la obligación de dar parte

Voz 0360 12:19 Quique tiene muy buena pinta porque trata de los estrenada aquí se estrena en España en febrero y la gente habla muy bien de ella dice que se trata de una joven muda que trabaja como conserje en un laboratorio está ambientada en mil novecientos setenta y tres en plena Guerra Fría y ahí se enamora de un hombre anfibio que se encuentre recluido está muy bien y en cuanto a series muy rápido también a dos Globos de Oro no que también se entregan ahí los premios en las series Bono por lo visto va en una lucha muy importante entre HB hoy Netflix está ahí jugó de con un juego de Tronos que es de HBO contra The Crown y contras IMS en las dos Flis iba a ser bonito tú que estás viendo ahora se

Voz 13 12:55 pues no no todos los datos para cumplir con experimento te contaré bueno pues al noventa y ojo porque vosotros no

Voz 4 13:08 queremos coparon las y ahora que ese decreto entonces no era una hacemos unos módulos

Voz 3 13:17 ahora Ponseti que tengas feliz regreso mañana eh que te echamos de menos por aquí que lo sí

Voz 4 13:23 no no me dicen mucho de menos de una manera hay once pues déjalo