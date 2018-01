Ortuño: "Uno tiene que estar donde le quieren"

Voz 1 00:00 se va a hacer las Américas en esa escucha esta hora de la noche y se lo agradecemos hola Alfredo buenas noches

Voz 2 00:04 hola buenas noches en la maleta preparada o no bueno voy a empezar a hacerlo cuando te vas para allá

Voz 1959 00:11 pues creo que es un par de días el diez de enero me han dicho que tengo que estar ahí

Voz 2 00:16 por fin vas a poder ha

Voz 1 00:19 volver a disfrutar del fútbol algo que me claro en estos últimos meses no han podido hacerlo si la

Voz 1959 00:24 verdad que un meses bastante duro bueno dejar a un futbolista así sin poder jugar fútbol pues pues es muy duro igual que para otra persona pues no poder ejercer su profesión y más cuando ha sido por causas externas

Voz 1 00:42 Palacio ha contado una parte de la historia estabas en el Cádiz diecisiete goles pero que la pasada temporada llega el verano y que pasa en el verano

Voz 1959 00:52 pasan muchas cosas Ny nada que hay que pasar pues no no pasó que la ZAL materia de un acuerdo con con alguna edición de lo que yo tenía yo tenía ofertas y bueno cuando había empezado todas

Voz 2 01:10 o lo que es la rechazaron la pregunta de quién tenía ofertas de Primera

Voz 1959 01:20 de del Alavés sí creo que levanta también

Voz 3 01:24 y económicamente aparatito estaban bien

Voz 1959 01:27 sí está claro que cuenta de de primera porque te dan buenas Si bueno pues sobre todo pues la ilusión de poder jugar en Primera de dar es tanto de de categoría y bueno pues

Voz 3 01:39 al final no pudo ser y que dijo que no Ramírez el presidente

Voz 1959 01:43 entonces la directiva de club

Voz 1 01:47 y claro llegado

Voz 4 01:49 la situación no sé si límite a finales de

Voz 1 01:52 esto claro no te dejan salir ni al Levante ni a la vez señales Girona pero tampoco contaban contigo en Las Palmas digo

Voz 1959 01:59 si la situación era pues que que yo al final pues no no no podía hacer nada no no podía ni estar allí en irme tampoco Ny era pues una situación difícil de Estado entre entre la fama y la pared y bueno pues pudieron cosas muy extrañas que para no lo último noche de de mercado pues prefiero no no recordarla así bueno ahora mismo pues estoy muy contento y muy ilusionada que se que todo esto se ha acabado de que haya volverá a poder entrenar para poder competir hay ganarme el puesto para poder jugar

Voz 1 02:33 cómo surgió lo de el ley y durante estos meses no se sito representante se movió si contactaron directamente contigo porque cambiar bueno Cádiz Las Palmas donde estaba el año pasado por sol Lake City es un cambio salvaje

Voz 1959 02:47 sí bueno he al poco de de pasar todo esto a principios de septiembre pues empezaron a a ver los primeros contactos Si bueno después de reuniones aquí en en España con con ellos no aquí cara pues para presentarme todo proyecto la ciudad han construido una ciudad deportiva que está entre las veinte mejores del mundo oí bueno la verdad que es un proyecto muy ilusionante que es un equipo que se quiere dar la la MLS y bueno a mí pues

Voz 2 03:23 la verdad es que me ilusionan mucho más como jugador

Voz 1 03:26 quizá

Voz 1959 03:27 sí por eso te digo que es un equipo que ha apostado muy fuerte por mí que que ha demostrado que a mí que me quería desde un primer momento oí y bueno uno tiene que estar bien

Voz 1 03:40 Villa dijo hace poco que algunos jugadores le habían preguntado por la MLS no sé si alguno de ellos eres tú

Voz 1959 03:46 no yo no tengo pero bueno tengo un compañero en el en este equipo que juego Las Palmas que Marcelo Silva Hay y bueno la verdad que me han hablado muy bien de la Liga de la ciudad de Louis bueno te más compañeros que tengo en diversos equipos que han estado por allí también como Cristian Fernández de Oviedo hablé con él y me comentó que bueno que espectacular el el país la realización de la Liga Hay y bueno la verdad que cuando todo el mundo habla bien de un sitio pues por algo será

Voz 1 04:20 te quedas con un mal sabor de boca de el paso por España es que has estado en en muchos equipos son los últimos años cedido en el Zaragoza Mallorca Cádiz la vuelta a Las Palmas tiene intención de volver más adelante au ahora mismo sólo piensas en Estados Unidos es una espina clavada con la liga española

Voz 1959 04:39 no la verdad es que mi paso por lo tanto un tanto extraño digamos no es es que el que hubiese querido que hubiese soñado cuando empecé a jugar así y bueno al final pues diré dónde fútbol me lleve como ahora pues ahora al pool me me llevan a Estados Unidos pues tengo que a Estados Unidos quién dice que a lo mejor dentro de tres años de cuatro pues el camino se ha volver a España

Voz 2 05:04 pues porque como has inglés bueno y Wells el fandango yo le he tengo algo

Voz 1 05:13 está todavía pendiente para Ortuella pero si quieres hacer alguna pregunta ahí está el crack

Voz 5 05:17 mire yo no quería Alfredo cómo cómo fueron en esa semana por poner un par de semana que olas que estuviste en teniendo a parte de tus compañeros en Las Palmas y cómo era la relación con ellos porque es un poco extraño que aparecen así de un equipo no te dejen sin entrenado con tu propio compañeros y si ello se mojón también Portillo invita esta mano apoyando en estos momentos

Voz 1959 05:41 bueno tengo que decir que me sorprendió gratamente el comportamiento que han tenido mi compañero de Las Palma así bueno tiempo que he estado allí a Jonathan Viera a Vicente Gómez la atan a los jugadores muy importantes de de esa plantilla pues que están portado espectacular conmigo me han apoyado incluso han tenido conversaciones con directivos del club para que solucionara Mi situación viendo que se estaba cometiendo una injusticia conmigo y bueno yo estaré agradecido toda la vida

Voz 1 06:14 tener la sensación de que que han dejado tirado

Voz 1959 06:18 no tengo la sensación de que bueno que no se tomaron la decisión que se tenía que tomar oí decir bueno yo he sido un daño colateral

Voz 1 06:29 daño colateral qué opinión te merece el presidente del Valladolid Carlos

Voz 2 06:34 no me lo estoy la verdad es que no no me reservo mi opinión

Voz 3 06:41 porque lo tenías hecho con ellos

Voz 2 06:45 no nunca así pero bueno

Voz 3 06:49 Ellos aún así anunciaron su fichaje eso sí que es cierto

Voz 1959 06:52 sí es que como te he dicho antes de la noche sea del uno de septiembre fue una noche de pasaron cosas muy raras

Voz 2 06:59 yo prefiero no nombrar

Voz 1 07:02 Nos que prometieron algo que al final no no lograse

Voz 2 07:05 no sino que hicieron cola en unos no se tenían que haber eso y ya está

Voz 1 07:10 le guarda rencor alguien después de todo lo que ha pasado no sé si asume algún error como propio o la culpa la tu sí

Voz 1959 07:17 claro yo tengo yo cometí un error muy grande escogiendo a Bahía como gente como agencia de representación así es mi error ya haber confiado en ella a muerte y pues me me provocaron en Dios también esta situación tengo una gente está siempre para defender a al jugador y bueno en este caso no no sé no sé trascender lo esto de jugador

Voz 1 07:41 le guarda rencor alguien

Voz 1959 07:43 no no guarda rencor a nadie yo al final me voy a Estados Unido voy a hacer feliz fue a volver a jugar al fútbol estoy súper ilusionado oí la verdad es que me quería estar lejos de mi familia pero ya te digo que me voy donde el fútbol me lleve yo estoy súper contento de empezar esta nueva andadura

Voz 1 08:02 y el hecho de que se hubiera un par de semanas en el un poquito ahondando en lo que decía antes un par de semanas en el gimnasio en Las Palmas fue culpa de quién

Voz 2 08:11 la verdad es que no lo sé yo bien periodista impedía entrenar

Voz 1 08:15 junto al resto de sus compañeros

Voz 2 08:16 sí pero yo te digo que era un empleado de La Palma

Voz 1959 08:19 sí a mí me decían hoy tiene que ir aquí el tienen allí yo pues hacían lo que me decían

Voz 1 08:23 un empleado que intuyó que no era ni el presidente ni el entrenador por aquel entonces claro

Voz 2 08:29 no digo que yo me refiero al que yo era un empleado ya tuvo que hacer eso yo lo hacía ya

Voz 1 08:38 Alfredo que te vaya muy bien que te lo mereces me acuerdo todavía no sé si te acuerdas de ese larguero que hicimos en Cádiz el año pasado que estaba David Vidal anda que nos lo pasamos bien aquella no sé dónde

Voz 2 08:49 de la Reymond

Voz 1 08:52 Alfredo que vaya todo muy bien valen muchísima suerte

Voz 2 08:55 Palacio pues aquí tenemos son Grace que ojalá que

Voz 1 08:58 hola en el futuro a España pero bueno ya para empezar y por cierto me estaba diciendo antes Alejandro Rodríguez nuestro como mánager redes sociales importante explicar lo que es ser un hombre franquicia en en la en la malla Erlich Soccer es decir que se pueden saltar el límite salarial con él vamos que que se va a Estados Unidos y que elevan a tratar bien allí Palace

