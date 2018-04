El Larguero: El regreso de Diego Costa, los partidos de Copa y el drama con final feliz de Ortuño (03/12/2018)

Voz 0295 00:00 qué tal buenas noches a todos y a todas

Voz 5 00:51 año dos mil dieciocho Si nos quieres acompañar aquí en el larguero y media estamos los chicos de la SER para contarte lo que ha sucedido en los primeros partidos de ida de los octavos de final de la Copa del Rey tres equipos que en carrera de manera bastante clara su pase a los cuartos de final y otra eliminatoria que está bastante abierta la eliminatoria bastante abierta la que enfrenta a la Unión Deportiva Las Palmas y al Valencia empate a uno en el marcador y las tres es más encarceladas la del Four meter Alavés uno a tres ganó el Alavés que lleva con Abelardo cuatro victoria en los últimos cinco partidos del Atlético de Madrid de Diego Costa nombre propio del día cero cuatro con el Atlético en Lleida y también el Sevilla de Montella debut de Monte la que ganó por cero goles a dos frente al Cádiz en el Carranza eh vamos a empezar este programa con las zonas mixtas con lo que digan los protagonistas de los partidos de las nueve es decir del Cádiz cero Sevilla dos Las Palmas uno Valencia uno pero es obvio que en esa apertura la presentación tiene que hablar de un nombre propio del personaje seguramente del mes de enero hasta el momento que es el de Diego Costa que manera de ser el centro de atención de generar tanto tanto para su equipo tres años y medio después regresó al Atlético de Madrid desde luego que se hizo notar a los cuatro minutos

Voz 0239 02:04 gol le metieron en la plancha en la jugada

Voz 5 02:06 los tacos en la rodilla cogió pero siguió jugando esprín todo peleó tuvo incluso algún roce algo propio de Diego Costa en estado puro sin Champions el Atlético tiene su Champions en este mes de enero que es tener a Diego Costa y más si Ray al nivel al que ha que ha mostrado en el día de hoy cierto

Voz 0341 02:23 lo que estaba enfrente un equipo de Segunda División B pero todo recuerda

Voz 5 02:25 con lo que hizo hace un año con el Chelsea siendo seguramente el mejor delantero de la Premier ya hace cuatro cinco años con el Atlético de Madrid acabó con un fuerte golpe eso sí fruto precisamente de alargar la pierna para marcar ese gol que significaba entonces el cero tres del Atlético en el los Camps de sport de Lleida qué va a pasar por pruebas médicas parece que no es grave pero está pendiente de evolución el futbolista hispano brasileño del Atlético de Madrid lo de Mena seguramente el resultado muy superior el Atlético de Madrid y eso que tuvo alguna que otra el Lleida victoria cero cuatro con goles de Torres Griezmann Godín el citado de Diego Costa que va a pasar a partir de ahora se Bayern Vietto veremos qué pasa con Gaitán seguramente a la sociedad Griezmann Costa sin funciona se va a convertir en los dos fijos en el once de Diego Pablo Simeone que va a pasar con Correa los minutos de Gameiro los minutos de Fernando Torres en fin muchas incógnitas en torno al Atlético de Madrid pero el la certeza de que el aficionado evidentemente estaba muy contento con el debut de Vitolo y especialmente de Vigo Costa en Cádiz se ha estrenado con victoria de Sevilla de Montera lo decíamos cero dos con goles de Nolito de Navas para empezar en el once titular y un once bastante parecido al que seguramente ponga en liza con frecuencia el italiano un Sevilla mucho más vertical que con Berizzo es decir escuela italiana que no sucedan demasiadas cosas sí y aprovechar la pólvora que tiene el equipo sevillista arriba otro debutante en el día de hoy el la Unión Deportiva Las Palmas de de Paco Jémez estuvo a punto de ganar el partido se ha mostrado como un equipo más sólido de lo que había visto hasta ahora pero todavía quizás sea demasiado pronto como para evaluar al conjunto de Paco Jémez Se enfrentó al Valencia de Marcelino sin Marcelino que recordemos que se ha quedado en Valencia goles de Calleri ID Rodrigo y mientras tanto el Alavés impuso por uno tres al Formentera doblete de de Miró Beach que acaba de llegar el bosnio de Munir mañana mientras tanto tenemos más Copa del Rey otros cuatro partidos y con los dos grandes

Voz 0341 04:19 la que además se dejan a importantes futbolistas

Voz 5 04:22 sus respectivas ciudades Valverde se deja medio equipo en Barcelona y a sus dos grandes estiletes no parecía que fuese a ser así ayer entrenaba junto al resto de sus compañeros Messi sale veía bien pero se lo deja en Barcelona al igual que Luis Suárez ir esto es un aviso a navegantes hombres como Arda Turan Deulofeu Rafinha también se quedan en Barcelona con lo cual parece demasiado para Elche incurrir Valverde eso será mañana a las siete ese Celta Barça seguramente la gran eliminatoria de estos en octavos de final ya las nueve Numancia Real Madrid nueve años después el Madrid vuelve a Soria el equipo soriano castellanoleonés que está en la Segunda División A viaja sin Cristiano Ronaldo sin Sergio damos la verdad es que me pica bastante la curiosidad hablando del Barça del Madrid no sé qué sucederá mañana de cuánto van a jugar en este mes de enero es un mes eminentemente copero tanto Cristiano como Messi porque año P año que pasa año que cada vez juegan menos Cristiano y Messi en la competición copera seguramente hasta las últimas eliminatorias dos apuntes para cerrar esta presentación el apremian hemos tenido partidazo Arsenal dos Chelsea dos con goles españoles de Verín para el Arsenal iré Marcos Alonso para el Chelsea y en la CBS ha jugado del Baskonia seis nueve Real Madrid dos a uno gran partido otra vez no sorpresa de Luka Doncic que ha llegado a los cien partidos en la Liga Endesa ACB lo primero que hacemos antes de ir insisto

Voz 0341 05:39 con todo lo que tenga que ver con con

Voz 5 05:42 la cosa es irnos tanto a Las Palmas como a Cádiz en primer lugar Las Palmas porque creo que además Nicolás López está con un protagonista delante Nico qué tal Álvaro pues sí

Voz 6 05:50 estamos con eh Uría hoy técnico ocasional del conjunto del Valencia en esta convocatoria de Copa ante el conjunto de la Unión Deportiva Las Palmas jauría qué tal saludos muy buena hola unos con qué sensación de marchas hoy después del empate a uno del estado de Gran Canaria bueno un resultado positivo pero con una sensación de que podíamos saber de hecho así podríamos saber

Voz 5 06:11 pues casi sentenció la eliminatoria en el segundo tiempo Álvaro te escucha Uría en la sintonía del Larguero Rubén Uría el que segundo entrenador del Valencia y que se ha convertido en el primero esta noche

Voz 0341 06:20 debido a que Marcelino no ha podido viajará a Las Palmas

Voz 5 06:23 hola Rubén muy buenas bueno buenas y con ese sabor de boca

Voz 0341 06:27 que yo lo entiendo perfectamente porque Las Palmas quizás ha sido un pelín superior en la primera parte pero es que en la segunda al Valencia si hubiesen dado diez minutos más seguramente acaba ganando el partido bueno

Voz 6 06:37 el gol del empate tarde pero sí es verdad que hemos tenido bastantes ocasiones para para haber empatado mucho antes la primera parte tampoco creo que las la Unión Deportiva haya sido tan superior simplemente nos crearon la ocasión de de del gol nos tiraron dos tres palos en una ocasión pero bueno si es verdad que la Unión Deportiva en la primera parte salió muy intensa con con con muchas ganas bueno pues pues pues les les ha hecho espolear un poquito el partido lo teníamos previsto pero bueno las una parte yo creo que hemos sido superiores hemos creado ocasiones hemos estado bien pero siempre pendientes de que de que bueno una balón aislado te pueden hacer solo

Voz 0341 07:13 que pueden cumplirlo físicamente como has encontrado al equipo porque suele ser habitual que quizás después de las navidades no sé si alguno que otro cojo al un kilo o no sé si pasado

Voz 5 07:22 que de forma estaban todos perfectamente te ha gustado

Voz 0341 07:25 densidad del equipo en la en la primera parte no

Voz 6 07:27 la primera parte hemos estado hongo Viti menos intensos porque la la Unión Deportiva nuestra sometido un poco más pero ve yo creo que fue una primera parte igualada la segunda parte yo creo que es que ese fuimos superiores Si bueno tuvimos tuvimos merecimientos para hacer lo más eh

Voz 0341 07:43 se te veía en alguna que otra toma de televisión desesperado con otra ocasión fallada con con Simone esa hoy no tiene

Voz 5 07:51 en hoy día

Voz 6 07:51 no no con Simone no con Simone simplemente con la situación de que de que bueno voy vas perdiendo un partido que crees que no debería ser perdiendo pues las ocasiones que hemos quedado pero no con no con Simon con Simone especialmente eh

Voz 0341 08:03 Marcelino cómo está

Voz 6 08:05 le muy bien hoy se reincorporó al trabajo preparando el partido de Girona Hay está está bastante bien

Voz 0341 08:10 eh basar este próximo fin de semana ya asentado

Voz 6 08:13 sí seguramente que sí

Voz 0341 08:15 vamos a estos minutos Rubén mucha suerte en lo que resta de temporada son una cosa Rubén no sé si me sigue escuchando Nico acerca de si me está escuchando no va a haber algún refuerzo de aquí a que acabe el mes de enero algún refuerzo invernal en el equipo no

Voz 6 08:28 vamos a ver qué opciones de marcado se plantean y ya ya veremos sabe lo que pasa de momento con lo que tenemos estamos muy contentos un medio defensivo

Voz 0239 08:35 las

Voz 6 08:36 bueno un poquitín de todo igual ya veremos la llegada

Voz 0341 08:39 de Vietto seguro no

Voz 6 08:40 no todavía no hay nada claro y bueno ya te digo son opciones que se plantean en el mercado pero bueno vamos a estar pendientes Si a ver qué pasa gracias Robben un habrá otros

Voz 0341 08:49 el empate a uno entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Valencia Nos alegramos precisamente de eso que acaba de confirmar el segundo entrenador del Valencia aquí en El Larguero que se va a sentar este próximo fin de semana en el banquillo del Valencia frente al Girona Marcelino García Toral después de ese accidente de tráfico

Voz 5 09:02 Kiko que estuvo a la altura de Logroño justo después del último partido de el año pasado a ver si tenemos oportunidad de charlar con a alguien relacionado con la Unión Deportiva Las Palmas en este que ha sido el debut de Paco Jémez y mientras tanto saludo precisamente a Francis batas que nos ha contado el partido en carros el Deportivo

Voz 0341 09:18 hola Álvaro qué tal y como se ha ido la gente después del primer partido de Jémez fue parece un poquito de más a menos el equipo no

Voz 0672 09:25 si la primera parte ha estado bien Las Palmas hemos visto un equipo aguerrido un equipo con actitud que el asfaltado durante casi todo el dos mil diecisiete porque es el peor equipo de Primera División en este año pasado no hemos visto una Unión Deportiva Las Palmas muy diferente hasta que no pudo con físicamente en la segunda parte

Voz 5 09:43 Vimos que que el Valencia fue muy superior

Voz 0672 09:46 sobre todo un Valencia que con los cambios que realizaba

Voz 5 09:49 Uría dando entrada

Voz 0672 09:51 a futbolistas como Rodrigo Parejo yo creo que cambió radicalmente el partido pero la primera parte realmente fue aceptable de esta de esta Unión Deportiva Las Palmas muy bueno también en el debut Por otra parte Álvaro de de Gálvez no haga el veis un partidazo tremendo el futbolista cedido por el hecho de que no va a poder jugar el sábado por cierto por esa cláusula del miedo no va a jugar frente a su equipo pero en líneas generales yo creo que hemos visto una Unión Deportiva Las Palmas ha salido contento del Gran Canaria es verdad que en el minuto cuarenta te marcan el tanto del empate pero yo creo que lo mereció también el Valencia que en la segunda parte

Voz 0341 10:23 adiós enseguida estamos en Cádiz pero antes te quería preguntar acerca de si ha dicho algo interesante Paco Jémez después en sala de prensa sobre si va a haber alguna que otra baja más porque bueno en El Larguero hace una semana con Yago de Vega de decía que no contaba con Remi contarán

Voz 5 10:36 en la última rueda de prensa con con con Aythami

Voz 0341 10:39 al final cause el es el capitán para seguir la sangría de bajas en en la Unión Deportiva de aquí a que finalice el mes de enero

Voz 0672 10:44 según comentaba en rueda prensa no parece que no va a haber más bajas habrá que esperar quiere ver también un poco la evolución del equipo en el próximo partido frente a la Sociedad Deportiva Eibar pero todo apunta a que como mucho una baja que podría Senna en el centro

Voz 5 10:57 el campo porque recordar que tiene Las Palmas overbooking en esa pues

Voz 0672 11:00 o de medio centro jugadores como Vicente Javi Castellano Hernán Santana Aquilani yo creo que Hernán tiene todas las papeletas para salir cedido o rescindir el contrato del futbolista grancanario de juega en esa posición y a la espera también de Jesé que podría ser uno de los últimos refuerzos del equipo amarillo hace un momentito

Voz 0341 11:16 eh estamos también en Cádiz recuerda a Cádiz cero Sevilla dos en el debut de Montella Il creo que está con protagonista del Sevilla Ignacio De la Varga Olé Ignacio

Voz 7 11:23 qué tal muy buenas noches aquí estamos como el señor director general de Málaga lo paredes lo pensé que en el rechace quiere ser

Voz 8 11:31 punto de partidas para la clave verdad me lo mismo que uno dos pero sí sí sí la verdad es que resultado resultados sin encajar fuera de casa es que es muy importante y con lo cual muy contenta Zaragoza han hecho la primera parte es mucho mejor tener un equipo serio la segunda parte es muy relajado Un poquito o es que cabe también apretar

Voz 7 11:54 bueno en cierto que que la primera parte del Sevilla creo que ha sido muy buena no se ha visto la idea que queremos implantar con el nuevo entrenador y bueno sí es cierto que la segunda parte el caddie apretado y bueno allí también es verdad que venimos de de un parón de de Navidades con lo cual creo que que el en el cómputo general en el aspecto es muy positivo hay que hay que trabajar cosas hay que seguir adaptándose a la nueva idea del entrenador pero pero creo que lo lo correcto y lo y lo bueno es

Voz 8 12:25 hacerlo ganando que ha cambiado que ya Sergio me dice que que que ambos principales beso

Voz 7 12:30 bueno pues es pronto para para hablar de cambios pero pero bueno creo que el partido ha sido controladas en la medida de lo posible por parte del Sevilla creo que la posesión de la pelota por mucha mucha parte de de partido ha sido del Sevilla con lo cual

Voz 8 12:48 Nos quedamos con eso ahora del derbi Sergio como lo contáis después te estoy estoy hoy con montera

Voz 7 12:54 con muchísima ilusión no creo que es un partido precioso que que lo esperamos todo el año no sólo por el partido que es sino también por cómo lo vive la ciudad vale deseando de que llegue el sábado ahí con con toda la ilusión para que el nuevo entrenador también vea lo que lo que es un derbi sevillano que deje más es más eh

Voz 8 13:14 no hay mayor igualdad digamos este año en el derbi

Voz 7 13:18 creo y pienso que que el Betis se ha reforzado muy bien este verano y creo que que tiene equipo no eh para para para hacer frente a la a la competición con lo cual es esperemos que sea un derbi bonito y muy disputa

Voz 8 13:33 Sergio los humanos o podría jugar David Soria yo tengo dentro humor tendrá que preguntárselo a este logro Piñón de que dice que no suele cambiaré Poulter y no lo sabemos todavía no creo que no hemos entrado en este partido es el primero con lo cual ya mañana cuando volvamos a entrenar ya se a ti te da especialmente bien los débiles sí claro que sí no pienso que tanto a mí como a todos los jugadores de la plantilla no me encantaría jugar ese partido tan expresión de fuera el buen partido que has hecho penalti que has parado es me imagino que te esperará no estaré el partido

Voz 7 14:08 ya te digo que estoy siempre disponible para lo que necesite el entrenador y ayudar al equipo

Voz 8 14:14 vale vale nos hemos dado mucho Sergio Rico en ese en ese extremo protagonista hoy aquí del del Sevilla

Voz 5 14:20 en otra zona del estadio está Santos de ganar

Voz 0341 14:23 para el partido en Carrusel Deportivo las ante Álvaro buenos

Voz 5 14:25 o es que ya ha aparecido el primer Sevilla de Montera para mí bastante diferente que el de Berizzo mucho más directo y vertical de sobre todo en la primera parte mucho mejor que la segunda quedará la incógnita

Voz 0341 14:36 sí lo que ocurre la segunda parte que el caddie supera al Sevilla

Voz 5 14:38 el propio protagonista del partido ha sido Sergio Rico para el equipo del del italiano él es el causante de que el Sevilla Salah hoy con este resultado y más vertical menos es Theo de pelota en ningún sentido hacia ningún sitio la presencia de la envergadura también al centro del campo creo que son matices pero también es pronto en tengo la impresión de que por ejemplo ya el Betis va a medir mejor la capacidad del Sevilla como local suele ser bastante bueno ese es su fútbol tira de verticalidad y pierde esa horizontalidad que no llevaba a ninguna parte son muy

Voz 0765 15:07 cosa a la que tiene que arreglar Montelfo empiezo también

Voz 5 15:10 en a pensar que el mercado de invierno va a requerir la intervención con manos de cirujano del director deportivo para que se mejoren algunas cuestiones clave desde el capítulo del gol a la posibilidad de ganar en jerarquía física que este equipo de momento adolece bastante de ahora Almenara

Voz 0341 15:24 estamos en el sanedrín con Harry con Pablo Alfaro pero es bastante curioso que en este mercado de invierno de dos mil dieciocho se vayan a mover el Barça el Madrid

Voz 9 15:33 si el Valencia el Sevilla

Voz 0341 15:36 el Atlético de Madrid lo ha hecho pero aunque ya había cerrado ante los fichajes de Diego Costa de Vitolo en fin es bastante curioso que la gran mayoría de equipos punteros de la Liga española se vayan a reforzar por ciertos Antic ha dicho después el técnico transalpino en sala de prensa algo interesante

Voz 5 15:49 cortita y al pie satisfecho con la actitud de los futbolistas que hay camino por recorrer todavía que N'Zonzi estaba a un buen nivel ha sido sesenta minutos de fútbol aceptable de su punto de vista con respecto a lo que ha hecho el el el Sevilla poco más evidentemente loco porque llegue también el sábado que esa primera prueba de fuego Liga segunda para ella como extécnico del Sevilla tiene más peso que es el enfrentamiento contra el Betis en el Sánchez Pizjuán Galán

Voz 0341 16:11 menos cuarto será efectivamente el sábado a las veinte cuarenta y cinco gracias anti cerramos también desde la parte gasista de la hemos escuchado a Sergio Rico cómo se iba a la afición local porque después de esa victoria buenas al victoria victoria eliminatoria eliminatoria ganada frente al Betis como que yo creo que ha quedado la gente hoy un poquito fría no sé eso es lo que te con esos goles tempraneros

Voz 0455 16:28 en la primera parte de de Cádiz que bueno que

Voz 9 16:31 ha estado en todo en los cuarenta y cinco primeros minutos

Voz 0455 16:33 luego es verdad que ha recobrado un poquito lo que lo que es este equipo lo ha dicho Álvaro Cervera en rueda de prensa que ha estado mal el equipo la primera parte pero en la segunda

Voz 10 16:41 ha sido más el Cádiz de siempre ir así Se marcha un caddie que no olvidemos que ha fallado un penalti que habría sido el el uno dos en lo mejor dejaba con un poco de vida la eliminatoria eso sí Cervera dice que no está la eliminatoria decidida pero a nadie se le engaña que está muy difícil casi imposible Iker Cádiz hoy ha puesto suplente porque lo que le importa al equipo amarillo es sin duda alguna la liga el sábado viene a Carranza el Granada nada

Voz 0341 17:05 así nada menos estoy viendo la clasificación en Segunda División el segundo con treinta y seis puntos a tres del Huesca obviamente seguramente sí preguntas al aficionado si prefiere pasar esta eliminatoria frente al Sevilla va a ascender a Primera División lo tenían Maher

Voz 0295 17:17 lo bregó regaló pero vamos a sacar el micrófono de la cadena ser alguna cosa mejor abraza de la Vargas talón habría

Voz 5 17:25 sanedrín con Chavarri con Pablo Alfaro Mister hola

Voz 11 17:29 hola buenas noches para ahí está verdad hola Miguel I

Voz 0341 17:31 el muy buenas noches Pablo qué te ha parecido el

Voz 5 17:34 el Sevilla en el día de hoy el primer Sevilla de Montella

Voz 1654 17:37 bueno pues sí hemos visto el primer partido con el nuevo entrenador lógicamente es Copa del Rey los que llame

Voz 12 17:43 sí

Voz 11 17:45 es un partido en el cual pues pues te da poco tiempo a mostrar mostrar

Voz 1654 17:49 el quiere a su nuevo Sevilla pero sí que veces algunas algunas pinceladas no algunos detalles un poco de ese de sobre todo de modelo de juego y actitud diferente es ese suelo

Voz 11 18:00 lo cual que cuando llego como entrenador todo tú tú

Voz 0341 18:03 el míster sabe lo que hay que cuando llegas a un vestuario nuevo todos se ponen las pilas salen de su zona de confort saben que hay que espabilar

Voz 1654 18:10 ahora mismo es así no los los habituales hasta ahora pues quién seguir más estatus y los no habituales pues tienen quiere pues bueno ganas era concejal entrenador noche eso entra dentro de la lógica que hemos podido ver que a lo mejor hace poquito no veíamos pues por ejemplo hemos podido ver lo que decide un ratito no un equipo que posiblemente fuese arriesgue más en en en la profundidad allí en la verticalidad juega un poquito más rápido en en campo rival un equipo que eso muchas de las veces hasta que no se define bien pues pues te puede a acierta a ciertas imprecisiones pero sí que es verdad que también provocan muchos más errores al rival que de otra manera un equipo que haya habido algún futbolista que prácticamente hasta ahora no le llamamos nunca a disputar ningún duelo en una entidad ninguna falta y hoy además gente que no tiene que no es su especialidad pues ha estado mucho más enchufado hemos a marcaba el equipo moles de futbolistas que hasta ahora no han tenido mucho gol Jesús Navas quedará por recuperada pues a esa gente importante para mí hay un reto fundamental y es que hombres también clave hasta ahora se metan se suman también a este carro que es distinto no porque es un carro de alguien que no es argentino es un carro

Voz 9 19:17 que no tiene nada que ver con con cierta

Voz 1654 19:19 la complicidad de algunos juristas con el míster anterior ahora a lo mejor no la van a tener tienen que ser conscientes de que pues eso de que el que el equipo necesita otras haciendo lo que hacía pues lógicamente no ha gustado el debe ir por eso ha cambiado entrenador ya hay que dar ungir un poquito de tuerca

Voz 5 19:36 yo lo que me pregunto Miguel Ángel es si este Sevilla con la plantilla que tiene ahora mismo porque ya nos decías ante Ortega que quizás algún que otro retoque de aquí a que acabe el el mercado de invierno si tiene equipo les servía para jugar así para jugar como quiere Montella

Voz 13 19:51 de hombre yo creo que si no más vertical sí que puede ser no que el Sevilla de Berizzo no que se limitaba a la pelota pero para nada ni para esconder la esquina sin ningún tipo de de peligro no estés fútbol de posesión no vale para nada el otro sí sí un fútbol Infante que va arriba hay que te genera oportunidad pues por supuesto no lo que pasa claro para tu a tu a aumentar la rapidez de la jugada si es verdad que yo creo creo que al Sevilla Villar hace falta un centrocampista dinámico que mejore a Pizarro y luego en el tema del gol aunque la está echando horas en la Ciudad Deportiva tratando de recuperar murió el virus terrenos y murió el no marca goles hombre Beyeler también

Voz 11 20:26 no es el delantero más caro de la historia del sí sí sí

Voz 13 20:29 pero no el fichaje más alto de la historia el Sevilla veintiún millones de euros no yo vamos me cosa que daba la partido que estaba trabajando con él que le dice cómo se tiene que mover como tiene que buscarse el hueco y estas cosas entrenador que hay que hacer

Voz 11 20:40 no pero al final yo creo que el gol

Voz 13 20:42 lleva o no lleva no oí si Muriel no marcar también esa Beyeler pero como un complemento no pues creo que también la falta un futbolista rival determinante no para los partidos importantes y que se avecinan yo sí he visto hoy al Sevilla un poquito más ordenado tácticamente es pronto habían tampoco digo yo que lo haya sido la solución porque el ni mucho menos lo tengo claro pero hombre más ordenado practicamente en la primera parte con un por ejemplo la primera parte hemos visto con goles dos ocasiones muy muy clara no cuatro ocasiones clara clara en la primera parte o la verdad que hacía mucho

Voz 11 21:12 porque no habíamos en el Sevilla de Verizon hombre está bien eso sí

Voz 0341 21:14 que generarla pero después también es cuestión de meterlas así que sobre todo te hace falta un delantero y un centrocampista me imagino

Voz 11 21:22 bueno y estoy un central y un factor también por decidir creo que

Voz 13 21:25 no claro claro hay que Pelé es es que los equipo de San que han exigido al final resulta mucho futbolista bueno pero creo que el central no va a venir porque en breve el Sevilla tiene ya recuperado a Carriço ya pareja y además americano ahí nosotros creo que ahí no va no va

Voz 11 21:39 pues nada pero no porque no la falta yo claro que lo entraría con el Sevilla

Voz 5 21:43 echarse en falta alguien o

Voz 0341 21:45 lo lo que más considera urgente para el equipo de Montera para reforzar en este mercado de invierno Pablo

Voz 1654 21:51 bueno pues un poco en la línea que va también Miguel Ángel lo que él además esta al equipo que ocurre que para que el primero lógicamente yo creo que Sevilla está en disposición económica de dispendio más aunque el de este año es muy muy

Voz 11 22:05 pero luego también hay que ha salidas bien porque no

Voz 1654 22:07 Andy ya yo he pedido que tienen muchísimos futbolistas ahora mismo no ilusionante lo que no puede es es tener la gente también fuera la de fuera del mercado fuera de forma y ahí sí que yo creo que tienen trabajos Canarias que el equipo puede o debe de mejorar pues con seguridad al final al final Laura mismo Sevilla estaba metido ya en una dinámica en la cual lógicamente les sirve o a a tiene que pelear por posiciones Champions

Voz 0905 22:33 si no con

Voz 1654 22:34 en Champions que a lo mejor algún año tampoco puedes conseguirla pues el a nivel presupuestario

Voz 11 22:39 presupuestarios sobre todo en el nivel de salarios

Voz 1654 22:41 la escuadra muchísimo la temporada

Voz 14 22:44 claro ese es el nivel de ahora mismo en el equipo no hay el nivel

Voz 1654 22:47 por cierto encanto de fichajes como luego la de a la hora de sacarle el máximo rendimiento a todos los futbolistas pues es es muy alto y ahí es donde está el les

Voz 0341 22:54 he visto Miguel Ángel hasta qué punto puede mejorar el equipo la recuperación de un futbolista que parecía con pie y medio fuera del Sevilla como en Francia

Voz 13 23:02 para mí eso es fundamental yo no sé qué actitud porque son unos lo van a decir los próximos partido pero yo creo que el tema bien son se ha sido un disparate disparate por parte de Berizzo también meto al club porque el club debería haber atajado el problema a los diez minutos vale que sigue castigado un partido ópera tercero ya tiene que estar cuando eso hay que solucionarlo como sea porque entre otras cosas yo hay veces que a los futbolista que son el pulso dependiendo de la temporada digo bueno este jugador ya perdidos ha puesto en la grada tiene un ofertaron seguro pero es que en esta en esta pelea que ha tenido tiene también mucho que perder esta temporada porque

Voz 5 23:32 este año el Mundial

Voz 13 23:35 se va a mover un club como el Sevilla que está todavía inmerso en la Champions

Voz 1654 23:38 luego la oferta

Voz 13 23:41 fue un magnífico futbolista yo no digo que no venga ninguna gran oferta pero a día de hoy lo que está sonando aunque yo eso la verdad salir del Sevilla para ir ahí novedosa completamente

Voz 4 23:50 bueno salvo que haya poderoso caballero don dinero que bueno bastante más que la Liga

Voz 13 23:56 pero ojo que N'Zonzi están muy muy muy bien pagado en el Sevilla pero muy bien pagado tanto dinero vas a ganar te va a doblar el sueldo la Premier yo creo que no yo creo que no hace una situación que lo debido manejar mejor hoy no es del todo fino pero es que ya verlo ahí situado con esa presencia física que tiene el ser idóneos toquen oí la coloca

Voz 0905 24:18 yo es que otros son como hacer lo mismo entonces

Voz 13 24:20 que Pizarro o entonces que cualquier futbolista creo que todo lo ha hecho muy bien monté y los futbolistas campo yo siempre soy de esa teoría

Voz 11 24:27 el míster ya sé que

Voz 5 24:29 estás ahí liado con Mirandés y demás que dejó leyó a te he escuchado antes en Carles

Voz 11 24:33 sí sí empezamos a la segunda vuelta leyó así vas a poder ver el derbi no sí hombre claro dardo vamos a ver si

Voz 1654 24:39 estar con vosotros también obviamente es

Voz 11 24:42 propio de Sevilla no oyes favorito el Sevilla o no hay

Voz 0341 24:45 vetos en un derbi

Voz 1654 24:47 en los igual a todo mucho pero hay que llevamos tiempo de reconocer que el Sevilla y sobre todo de local pues debería asumir el papel de favorito porque no no equipo creo que el equipo que está jugando Champions Lee es un equipo que pues que que sigue vivo en en Copa del Rey es un equipo que en Liga está mejor situado el Betis con todos los respetos del mundo porque hay que tener un buen equipo también como es el Betis pero el Sevilla en casa tiene que asumir

Voz 12 25:08 el papel de favorito hasta ahora hasta ahora sí

Voz 1654 25:11 de Aragón porque hablábamos todos en Sevilla ellas de esos sobre todo de su rol como visitante que como local con lo cual era como unos magníficos por lo tanto

Voz 0905 25:18 por tanto sí

Voz 1654 25:19 no quiero hablar de dificultad pues lógicamente el Sevilla tiene de deben asumir ese papel sin ningún tipo de temor no

Voz 0341 25:24 una de las mayores rivalidades del fútbol español primera semana de Semana de Reyes y semana de derbi este sábado veinte cuarenta y cinco lo contaremos en Carrusel y después obviamente en El Larguero el sábado a partir de las once de la noche Pablo Alfaro Safari hasta el sábado que os emplazo precisamente un abrazo Ross estamos también en Valencia y bueno ya hemos cerrado

Voz 5 25:42 con Las Palmas recuerda uno uno el empate entre el equipo de Paco Jémez fiel de Rubén Uría que nos ha contado que sí que y se va a sentar este próximo fin de semana frente al Girona pero hay que analizar algunas cositas especialmente el Valencia porque parece que algún que otro retoque de aquí a que acabe el mercado de invierno sí que va a ver incluso más allá de Vietto Javier Subirats hola

Voz 11 26:01 hola qué tal buenas noches ha aparecido hoy el

Voz 0341 26:03 me parece que ha ido de menos a más e incluso podría haber ganado el partido de haberse alargado un poquito más el duelo

Voz 5 26:08 no

Voz 0905 26:08 sí empezó muy contemplativo dejando hacer a la Las Palmas lógicamente va a poner mucha más intensidad el más con el cambio de entrenador la primera parte ha sido muy plana por por parte del Valencia en esa en esa primera parte ha sido mejor la Unión Deportiva Las Palmas ya merecido ese uno cero en la segunda pues ya en principio con la salida de Parejo Bosé intentó buscar un poco más de ordenar al centro del campo

Voz 13 26:35 después ya con la salida de dedos y Rodrigo pues

Voz 0905 26:38 de ellas se pareció más al Valencia lo que nos tiene acostumbrado y en la segunda parte pues ya tuvo mayor dominio del balón y al final pues consiguió ese gol que por el empate bueno deja para Valencia el final de la de la eliminatoria de dinero pero bueno las espadas están

Voz 14 26:56 lo dan todo pero poco más decantada hacia el lado valencianista por bueno el factor campo

Voz 0341 27:01 eh cuantas oportunidades más en mereciendo

Voz 5 27:03 las Perera

Voz 0905 27:05 puf yo creo que es una de las grandes decepciones hasta el momento no sé qué

Voz 1372 27:11 que haya un cambio de derrota

Voz 0905 27:14 bueno pues la verdad que se esperaba muchísimo más de él no en este caso al ser una opción que que no tienes que hacer la compra luego al final de año bueno es una cesión digo sin opción de compra pues bueno al final va a permitir que al verlo durante todo el año puedas puedas tomar una decisión pero yo creo que desde luego no está no está

Voz 1372 27:39 teniendo el rendimiento que que desde luego

Voz 15 27:43 el club que esperaba de él teniendo en cuenta que ha vuelto Guedes lesionado Soler en fin que quizás debería haber dado un paso adelante que no lo ha dado Andra Express

Voz 0905 27:53 la oportunidad para él no efectivamente de está costando los jugadores que que no son ese once o trece jugadores que normalmente juega juegan les está costando llegar al nivel de de los jugadores que son titulares no Valencia tiene problemas cuando recurre a esa segunda unidad Hay se nota mucho sí que es verdad que hoy había muchos jugadores y cualquier equipo lo lo notaría no tener a Carlos solera con un poquito en el con problemas físicos aparejo aquel de Rodrigo pues claro son cinco jugadores de once son muchos jugadores Si cualquier equipo lo notaría no pero pero incluso cuando falta menos de esos jugadores el equipo pegado un bajón que que habrá que estudiar para para reforzarlo para campañas venideras hoy incluso Sí Se Puede ahora para lo que queda de temporada también

Voz 5 28:42 si la última qué te parece el posible encaje de Vietto en el Valencia para la incorporación prácticamente hecha

Voz 0905 28:49 sí parece que está muy avanzada la cosa es un jugador que conoce muy bien Marcelino el una posición muy similar a la árabe Rodrigo no pero tampoco tienen una una gran capacidad de gol pero sí que es del del agrado de Marcelino jugador que que que viene de posiciones delante a recibir y que esa sociedad bien con los demás jugadores Si incluso si al final vienen pues eh no me extrañaría que en alguna ocasión fuera Vietto y Rodrigo los los delanteros cuando busque quizá más velocidad formado un mayor control de de la pelota pero bueno va a ser va a ser una lucha interesante la que la que van a tener ahí por ganarse el puesto entre todos Rodrigo Zaza Santini

Voz 11 29:36 el abrazo Javier hasta la próxima

Voz 4 29:38 hasta luego hacemos unos una pausa

Voz 0341 29:41 pues de los partidos de las nueve de la noche nos metemos de lleno con el nombre propio del día Diego Costa que ha salido que han marcado los cuatro minutos que se ha zanjado que ha peleado Ikea ha contribuido a la victoria del Atlético cero cuatro frente al Lleida seguimos aquí en el larguero

Voz 0295 34:25 Pablo Arévalo sonido Larguero doce cuatro once

Voz 0588 34:28 en Canarias ya es cuatro de enero hace justo dos años llegaba a Zinedine Zidane en el Real Madrid dos años de muchos títulos ganados

Voz 0341 34:35 haremos dentro de media horita un poquito menos con Antonio Romero y con Javier Herráez pero que deja una sensación ciertamente agridulce por el tramo final del año dos mil diecisiete que ha tenido el Real Madrid con un título más el Mundial de Clubes pero es cierto que con esa derrota en el clásico frente al Barça y encontrase tan lejos del conjunto blaugrana en la Liga española pero antes de hablar del Atlético de Madrid Pedro Fullana hola hola muy buenas y voy a leer un tuit precisamente de fluyen a cinco minutos ha necesitado Costa para marcar el gol en su regreso ha vuelto a jugar con la rojiblanca tres años y medio cuarenta y cuatro meses IMI trescientos veinte días después su último gol treinta de abril de dos mil catorce pues ha necesitado cuatro cinco minutitos para volver a Bono

Voz 0765 35:14 sí ha necesitado cuatro y poco pero claro si redondea son esos

Voz 0341 35:18 cinco minutos desde que salía le daba ya

Voz 0765 35:21 la alternativa Simeone para salir al terreno de juego tener esos minutos para ir cogiendo ritmo competitivo que es lo que le falta pero cuando un tío tiene gol tiene la portería entre ceja y ceja pasa lo que le ha pasado a Diego Costa que no muy buen centro lateral de Juanfran practicante la altura del punto de penalti se ha tirado con todo metió la puntera de la bota para cruzar el balón y marcar el que entonces era de cero a tres y prácticamente dejaba la eliminatoria sentencia del Atlético de Madrid había marcado antes Godín de cabeza frenado Torres tras un centro una buena asistencia de Gameiro Diego Costa como digo el cero tres y luego en los últimos minutos en un lanzamiento de falta Antoine Griezmann el cero cuatro pero era el nombre propio en el que acaparaba todas las miradas Diego Costa no ha fallado además en esa ocasión también se ha llevado un fuerte golpe prácticamente la zona de la tibia en la parte alta de la tibia donde conecta con la rodilla Lahm clavado los tacos íbamos a ver cómo se traduce eso porque pero practicamente cojeando del Camp d'Esports de Lleida ya ha avisado el club que mañana verá la evolución podría someterse a pruebas la contusión fuerte no se la quita nadie así que yo te diría que ahora mismo con esto

Voz 0341 36:27 vamos a alarmar a la Pedro en el gente

Voz 0455 36:30 lo de que si hubiese sido algo grave quiero decir

Voz 5 36:33 el sesenta y tres marcan en el sesenta y ocho está otros veinticinco minutos sobre el césped incluso pintando alguna que otra ocasión la esperemos que no

Voz 0765 36:40 ha tenido el partido lo que es evidente es que ese tipo de acciones y con los tacos clavados prácticamente en la pierna duelen mucho pero

Voz 0239 36:47 ha habido un momento los planos cinco seis

Voz 0765 36:49 Diez minutos donde ha ido cojeando pero ha continuado luego ha experimentado ha seguido corriendo ya era el partido también es verdad que cuando se enfría luego vuelves a cojear porque es cuando más nota el cuerpo ese tipo de de de de golpes no hay que ver ahora cómo responde esta noche mañana va a tener una fuerte contusión seguro ya con una contusión de esas características es duda para el partido del sábado seguro irónico van a hacer es que si mañana ven que hay algo más que una contusión que tiene más molestias se van a realizar pruebas médicas sobre todo para descartar que no hay nada roto o o mínimamente roto no pero bueno a tener al partido que es una buena señal aunque seguido cojeando del terreno de juego del campo del Camp d'Esports de Lleida sin duda Diego Costa en la boca de todos un futbolista con el que el Atlético de Madrid va a ganar gol va a ganar intensidad va a ganar sangre en ataque y eso hace que no sólo la afición esté ilusionada también Simeone

Voz 1654 37:41 creo que necesitamos velocidad contundencia fortaleza física pero también Almerimar llamó Fernando Kevin respondieron muy bien a un mal inicio del partido porque da lo hizo muy bien y eso nos entusiasma yo cuando veo que el equipo responde colectivamente un partido duro como fue sobre todo el primero es lo primero veinte minutos eso es lo que encima entusiasmos claro

Voz 0765 38:02 ha debutado Diego Costa Congo Paul ha debutado también Vitolo que he tenido algunos minutos más que el delantero brasileño eso sí les falta algo más de ritmo en este caso a hábito lo que ha estado el último mes sin jugar después de la lesión tampoco ha venido en una buena temporada de la Unión Deportiva Las Palmas pero estaba contento Vitolo por vestir la camiseta del Atlético de Madrid ya lo estaba esperando desde hacía bastantes meses este momento por fin se ha cumplido el también dice que es muy optimista con lo que va a dar a partir de ahora el idea o Costa

Voz 0341 38:31 tenía ganas de de la la la cama

Voz 28 38:34 el Madrid para mí es un grandísimo equipo en lo que lo que siempre quería Hay con mucha ilusión muchas ganas de aportar al equipo oí me alegro mucho por Diego Costa que sabemos que que es un jugador que eh que no puede dar mucho hoy lo bueno que yo creo que todo ha quedado en un susto sabemos que él mete la pierna en un ventilador soy bueno me alegro mucho por porel porque soy sobre todo que se ha confiado

Voz 5 38:59 se declara el clima de entusiasmo en el Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera o la tala

Voz 28 39:05 aquí estoy Álvaro qué tal buenas noches qué te ha parecido

Voz 5 39:08 los treinta minutos de Diego Costa que si había alguna duda de que iba a dejar su impronta en el Atlético nada más entrar en el campo ha disipado todas las dudas de un plumazo

Voz 28 39:18 sí bueno yo no tenía ninguna dudas tú tenías alguna más

Voz 5 39:21 por lo que hablamos hay anoche John otoños

Voz 0455 39:23 ahora yo soy aquí el presentador y moderador aquí opinas tú esto es uno de los domingos tú te crees que esto es como

Voz 0341 39:30 sale de los domingos aguanta el domingo hombre no

Voz 4 39:32 hombre no pasa nada no pasa nada era normal eso tenía más dudas que tú a ver qué queda mucho todavía y no media hora

Voz 5 39:40 otro equipo de Segunda División B pero sinceramente no pasa tu más saber a gol más eso es eso es más allá del gol más allá de la cierto más que otra cosa lloró que Diego Costa es esto es esa actitud

Voz 28 39:52 sí es picante a todas es pelear las todas es combatir las todas es abrir huecos es crear alternativa esos compañeros estos Diego Costa que luego encima bueno pues te lo decora con con esa puntería que tiene con lo fino que está de cara a portería que prácticamente ya seca de una jugada hay un gol de la nada el robando el conduciendo el abriendo a la derecha y luego al final rematando la buena asistencia de Juanfran Torres pues al final eso ha sido la guinda pero yo creo que todo lo que ha hecho demuestra que esto es Diego Costa que esto necesitaba el Atlético de Madrid en punta de ataque porque tenía delante los contras características pero evidentemente estamos hablando que seguramente

Voz 5 40:36 top tres o cuatro de los mejores delanteros del mundo

Voz 28 40:38 para cualquier equipo en este caso a Atlético de Madrid es un

Voz 5 40:41 Málaga hace importante ya seguido agregando y ha seguido luchando en fin enseguida te preguntabas por por Costa por por Vitolo

Voz 0341 40:49 ha sido ha sido el primer partido el año del Atlético de Madrid pero queríamos

Voz 5 40:51 era un futbolista del Lleida que ha visto cómo ha entrado en el césped Diego Costa se las ha tenido tiesas bueno también su compañero el central y acaba de además expulsado es Marc triller hola Marc

Voz 0341 41:04 hola qué tal hombre cómo estás después un partido que no ha salido como queréis encima acabas expulsado cero cuatro vamos que si Borrás calendario este día tampoco pasa nada

Voz 11 41:13 bueno está tampoco abordarlo de Atlético de Madrid que tampoco está mal el tampoco relatan en daño porque al final el equipo