El botón más grande

buenos días Aimar no es ninguna sorpresa me parece que no lo es todo en Trump es grande su ropa es grande para disimular su pesos el botón nuclear desde luego tiene que ser grande aunque sea sólo por defecto y me parece que su América además de ser ya grande de por sí el pretende hacerla más grande a uno con ese lema se presentó a las elecciones es decir estamos hablando de un gobernante desproporcionado en el sentido más cinematográfico de la palabra estamos hablando no de una presidencia de un Gobierno sino directamente de una superproducción de de catástrofes pero no creo yo que tener el botón tan grande es algo de lo que se pueda presumir es decir también es una manera de decir que estas mayor o que o que ya no ves bien yo recuerdo estar viendo hace ya un par de años un partido de fútbol a una distancia bastante considerable de de Luis María Anson todo el estadio Santiago Bernabéu podía leer lo que estaba escribiendo como se desactiva la prepotencia y la soberbia de un gobernante que hace esas declaraciones públicas con armas nucleares pues imagino que desde dentro de lo que está haciendo ahora mismo por ejemplo stick Banon su antiguo defensor pero sin salir de la Casa Blanca la gente a la que le gusta todo grande no puede medir sus afectos ni sus odios todos los días son el último de sus vidas son hombres excesivos y no te digo nada si tienen el botón nuclear cerca será el último de sus vidas y probablemente también de las muestras Trump en una partida de cartas y les subes la puesta todo el rato es de los que ponen su cabeza en la mesa hice la jugada y el problema pasa entonces a no ser nuestro ya sino a ser sólo de quién gane esa mano que con su cabeza un beso hay marcha