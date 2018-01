Salvador: "Me casé con una mujer, recorrí el mundo con otra, estuve con una amiga de mi ex y terminé en una relación tóxica"

Voz 1 00:00 Salvador desde Asturias buenas noches qué tal Salvador

Voz 2 00:08 señor Rojo encantado de saludarte

Voz 3 00:11 ya te digo yo que se llevan bailan por lo visto comprueba que yo al Estudis que un uso está nublado pero le he puesto los pescadores y todo enfrente la única que ha llamado antes con las fotografías los yo soy muy aficionado en un futuro que eso puede ser a mujer lo cual fiel reflejo entiende como el preguntado tú a ella que el sábado papel eso puede ser cualquier de enfriar porque yo soy muy amigos de hacerle fotografías una muchas unas descartó precisamente por eso porque no saben a lo mejor destellos al mujeres algún foco me entiendes lo que se papel ya es más más concretos más más confieso

Voz 2 01:08 además pero bueno hablamos de

Voz 3 01:14 podría ser sorpresas esté

Voz 4 01:16 según sus Chang

Voz 5 01:19 sin sorpresas ha tenido muchas

Voz 3 01:22 tú a mí ha llevado una vida de su empresa sorpresa una prime de haber sorpresas de mi de mi ya ha versado en gran setenta y ocho meses en el año noventa y dos el pueblo el mundo como creo mujer duda traído medio mundo alguien un grado de ella es bueno Asturias a trabajar pues me encontré con un amigo médico conocían estamos hablando de más resulta ya era íntima amiga de la que había sido

Voz 2 01:57 es la primera mujer de la

Voz 3 01:59 éramos tiene dormir ni nada ahí se me repitió a la vida en algo volví a vivir en el mismo sitio donde había cazado pues era la crónica de una muerte anunciada esta relación porque está en una muerte anunciada sabíamos que no iba a durar el amor por la forma de ser de cada uno me entiendes lo vamos rodó Mi independientes de gustado mucho la lectura ni un solo duro pero era que estaba acostumbrada a ir solo a igual que cada dos temporadas a vivir son aquel momento al final me convenció de que fuéramos a vivir juntos que porque íbamos a poner dos pisos bueno y fuimos a vivir juntos pero lo tuvimos una relación de cinco seis años pero al final no me otras ahora mi cabeza hicimos teniendo relación y a los ella claro la corrida fue supera íntima

Voz 2 03:07 ningún fueran de mi ex mujer después

Voz 3 03:15 tres de la mujer al mando por todo el mundo de toda España detrás de ella el portal totalmente entiende yo soy una persona que esté retirado muy bueno y estoy el día de mi cumpleaños el primero

Voz 2 03:37 se llevó

Voz 3 03:39 si no celebró aunque ellos no porque a mí siempre me han engañado me han dicho siempre que el día de mi cumpleaños se el día cuatro Dodge de pequeñito siempre cumpleaños entre el cuatro Pasteur que deje claro el carné de identidad sueño figuraba como

Voz 5 03:59 porque al cuatro

Voz 3 04:01 mi madre que se yo es que no me quería o con mi madre tiende a mí tenía tres años por ahí emitieron un autobús sin me crié dijo buenos en el occidente de Asturias que narra pues entonces ya me hicieron una moda hicieron uno modo dotado de hecho yo cuando empecé a ir al psiquiatra era por problemas de arraigo

Voz 5 04:31 de arraigo

Voz 3 04:33 no yo mis críos surge un pie siempre me hicieron de esta mis padres entonces yo llevo momento que tiene muy grande que no tenía mi afecto porque claro la gente mayor enfermos

Voz 2 04:50 pero mi madre está la vida

Voz 3 04:53 entonces yo llegó un momento que nunca acaba aumentando la cabeza

Voz 2 04:57 ah sí

Voz 3 04:58 no no no acaba de atar cabos sabes que mi madre me había echado al mundo a esa edad pues que tengo también un poco mayor que yo que alejadas sacar donde aquí con este mes

Voz 2 05:12 sí

Voz 3 05:15 entonces con más detenido siempre

Voz 2 05:20 no hay nada entonces decir yo tengo tantas cosas que se pues fue preguntarle algo si quiere

Voz 1 05:31 estuve mucho tiempo yendo a especialistas al psiquiatra por este problema

Voz 3 05:36 sí sí ha sido el guión de sí sí que estoy cómodo antidepresivos me entiendes esté intentando cortar toda la medicación estábamos los dos en el lado de todo dado mucha decidí la médico pero me dice que no se puede ver cómo juntos ese tipo antidepresivos pastillas para toda la Vitolo nada los problemas de ver desde el año dos se en dos mil dieciocho bueno bien bien es una persona que tengo está ya son muchos años me que hay mentiras no entiendo por qué el mundo pero muy poco qué tal

Voz 5 06:36 ahora tiene ahora tienen pareja Salvador

Voz 6 06:39 no no lo voy incluso

Voz 3 06:41 no lo que son sus lo pondrá la cuarta la parece soy de los que digo que tiene que sus que pues eso gano no buscar parece a mi nave sufrir es algo yo al menos toda la verdad es que he tenido ha sido flechazo lo vamos a llamada pues lo no ha sido un encuentro entre dos personas que estéis bien los Gadair de tener un poco de relación con una relación muy hecha a vivir entero solamente me casa una vez una eran mujeres y además he convivido no siempre ha sido buena jefes no excederse en los tengo trato menos con una cuarta que hay que decir yo he perdido casi prueba relación con mi familia por mi padre esa relación bueno que hasta el psicólogo es decir que podía consentir es que me hicieran los Stones es que asume mal pero una vez

Voz 1 07:51 pero esto fue la la mujer de la que hablaba que siguió por toda España

Voz 3 07:55 el actor nos dos de los torcieron la cuarta

Voz 5 07:59 la cuartos que no es tampoco la amiga íntima de su primera monja no es otra mujer

Voz 3 08:05 esa fue una señal intereses un silbido medio obtenido yo pienso yo pues es que a mi lado aquí al lado

Voz 2 08:13 digo yo ver

Voz 3 08:16 mirándonos y mi Eloy portal que tenían la perrita ellos hay ya desde entonces bajando de nuevo ascenso yo pensé hasta que ella está casada porque yo delitos el marido o ex marido de ella tomó café es decir los conocíamos hasta que me que está temporada y me dijo que si dejado la antológica porque con el perro nadie bueno no te lo voy a dejar claro de coger un ahora o de aquí de gente de cojo y a simple Camus la acción tóxica que lo siete años

Voz 2 08:59 es verdad

Voz 3 09:03 fue un un mal fin vivir mal llevado perderá un piso de voluntarios muy familiarizado también hay gente que lo dejara al psicólogo dicen de lo mismo los no estuviera ahí está perdiendo el tiempo y al final se acabó todo y encima es que somos decimos

Voz 5 09:37 y esta fue su última regulación Salvador esta fue su última relación siguen siendo vecinos

Voz 2 09:47 él es pues fuera

Voz 3 09:50 los optó que los padres de ella

Voz 2 09:53 en los padres vivían los nacieron después de otros entonces

Voz 3 10:02 cargo no separamos pues estaba yo estaba cada vez que el habiendo de Don Piso ellas cargo no deja de sumar e iban in muy bien que impone la ley pero no sea un amo

Voz 5 10:19 acabó la cosa un poco

Voz 3 10:26 los tres fueron mucho la lo sabe la siguiente ronda con psicólogos Chema decía que que la Nando nada que ver con ella qué hacer un día en Aitor es un cupo en un par de Rajoy en el cuello que se que libraron por los pelos

Voz 5 10:50 una persona con problemas

Voz 3 10:53 no conocerán Villa que Don Lance Hermida mantiene encima todo o tratamiento psiquiátrico lo tenían otro modo tratamiento psiquiátrico entre moda tratamiento psiquiátrico dijo un poco

Voz 5 11:08 se ponía muy agresiva

Voz 3 11:10 yo no podía ni levantarme para íbamos como el agua algún vale yo me voy a una persona que me gusta hablar pero como si fueran la quizá ya está en la Liga abroncar dejarla hizo es pues que nuestro pueblo se dio se dividimos tiene muchos fans Tossal

Voz 5 11:37 siete años son muchos años eh siete años son unos cuantos años

Voz 2 11:44 fue fueron más muy muy largos me hicieron rodajes

Voz 3 11:51 de amigos otras tres mujeres tengo grato de puerros siempre tengo gratos todos ellos le ponga es que no hay nada que yo qué sé si bueno sí algo yo estoy obligado usted hubiera o pueblo Amina de un adverso sí tengo una casa aquí de los usted a viviendo porque es caro cuidó bien nada de los últimos años enseguida

Voz 2 12:32 sí

Voz 3 12:35 que va la vida en la vida de una sorpresa

Voz 2 12:42 muchísimas soy mayor tengo casa oí mi cumpleaños

Voz 5 12:53 los cincuenta y nueve y empieza a los sesenta

Voz 3 12:57 eh yo cuando termine yo cuando cumpla los cincuenta y nueve pues ya que todos los bueno todos los agentes

Voz 2 13:08 yo a mi lado desolado si uno mira cómo empezamos de cero cuando se presenta un pueblo viene un fueron los dicen

Voz 3 13:27 porque es un pueblo porque yo me decía siempre eran nuestras hermano de la cuenca minera ya ya te digo llevamos nada fíjate como una clara nuestra gente muy mayor no hay niños dudando venía a ver alguien abre con una

Voz 2 13:51 Diez años escuela Viña vivía un seísmo yo sí tiene mil personas ajenas a la vemos de ser algunos es llegar a los ochocientos bueno lo va a raíz de las gentes

Voz 3 14:11 el ánimo cubrí sin piedras de algunos porque yo padecí era todo ni Nerea di que son los mineros se los han comido internos el lunes me hicieron fue cuatro plazoleta las cuatro partes de los jalean perdieron ninguno

Voz 2 14:32 pero la que agotó Adriana

Voz 1 14:38 a mí lo que me gusta escucharlo a usted Salvador está estaba leyendo Bandolera en Twitter que escribe Salvador a veces hay que aceptar las cosas como son y no como queremos que sea

Voz 3 14:50 los nuevos como yo nunca me arrepiento de nada y todos lo que el hecho de que yo he hecho pecho y cuyo culpables unos con la nunca culpables y yo a ver si se relación y una las

Voz 1 15:09 le dice dice también Pokemon que siete años son justos los

Voz 3 15:13 de modo muchos pero pero oído mucho nuestro se

Voz 1 15:19 pues porque me lo que dice es que es que siete años son justo los siete años de mala suerte de los que se habla cuando uno rompe un espejo

Voz 2 15:31 pues a pues a los que me verlos no

Voz 1 15:37 se pregunta Pokemon también que si es usted amante de la fotografía cuál ha sido la foto la foto más bonita que hizo

Voz 2 15:45 o en la mía si yo es que tengo cientos cientos son votos

Voz 3 15:53 le gusta mucho la naturaleza me entiendes está la naturaleza nos gusta fotografiar a la gente también pero espero que no estén preparados para la foto

Voz 1 16:04 o sea todo natural también también los retratos Salvador que muchísimas gracias por llamarnos gracias por Hablar por hablar

Voz 7 16:13 por

Voz 2 16:15 el llamado