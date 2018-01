Garzón asegura que el Gobierno está “dificultando” la investigación del caso del inmigrante que se suicidó en la cárcel de Archidona

Voz 1

00:33

pues sí la verdad es que todo este caso en el caso de suicidio es prácticamente un punto más dentro de una concatenación de sucesos verdaderamente inhumanos provocados fundamentalmente por la política responsable del Gobierno nosotros hemos tratado con esta acusación popular de dar apoyo a toda la lucha que desde el minuto uno están llevando a cabo los abogados de las familias de las personas migrantes allí de los movimientos sociales como Málaga Acoge o la Plataforma que desde el primer minuto están denunciando está cúmulo de irregularidades que van desde en primer lugar las obstáculos a que cada inmigrante tuviera puesto un letrado tuviera oportunidad de defenderse de unas garantías jurídicas necesarias es decir un cumplimiento estricto de los derechos humanos en segundo lugar una reconversión absolutamente irregular de una cárcel no habilitada es decir estamos hablando de una cárcel que no tiene un plan de evacuación tengo tienen el sistema antiincendios que no tiene funcionarios hecho los funcionarios que procedían de Almería prevista para llegar a enero han también interpuesto determinadas acciones judiciales porque se ha retrasado esa pues posición tienes cubren ese puesto sólo los antidisturbios nada más y nada menos como nunca es un perfil que desde luego no parece el más razonable para esta situación están metidos estas personas retenidas en esta en este centro penitenciario lo cual va en contra de la ley de Extranjería es decir es un incumplimiento de la Ley de la propia ley de extranjería que dice que las personas sin papeles tienen que estar bueno bien encerradas perdón un espacio donde la movilidad sea posible que son los pretendidos en este caso no es así en este caso hablamos de una cárcel con sus verjas y qué les vive de los antidisturbios ya han circulado vídeos por Internet obtenidos por directamente que estas personas con cinco mil migrantes en los que se ve pues se verdaderas palizas por parte de los antidisturbios en determinadas circunstancias no sabemos de qué días son grabados esos vídeos porque la falta de transparencia es absoluta ni siquiera sabemos ni examen los abogados cuántas personas queda en ese caso el suicidio es un casos sin esclarecer el suicidio es además algo ante lo que la propia familia no se lo cree legítimamente pero lo más importante es que incluso para esclarecer estos hechos está haciendo por parte del Gobierno dificultad de poder obtener información dado que sea deportada buenos días posteriores al suicidio a más de ochenta personas que podrían haber sido testigos claves en un