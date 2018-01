Francisco Canes: “La DGT lo único que hace es marketing”

Voz 0027 00:00 esta mañana a las ocho les hemos adelantado unos datos muy llamativos Éste que llegó Rajoy a la Moncloa el número de policías nacionales se ha reducido en un diez por ciento ahora mismo hay ocho mil setecientos cincuenta policías nacionales menos que hace siete años también ha caído un siete por ciento el número de guardias civiles son datos oficiales el propio Gobierno reconocidos en una respuesta parlamentaria el grupo socialista hay que pueden consultar íntegros ya en Cadena Ser punto com y en otra respuesta el Gobierno admite que desde que Rajoy llegó al Gobierno

Voz 1 00:29 el número de controles de alcoholemia ha caído a la mitad en dos mil doce Se practicaron en las carreteras españolas seis millones y medio de de controles de alcoholemia el año pasado apenas tres millones y las pruebas de droga

Voz 0027 00:44 también han caído un treinta por ciento el número de controles de sustancias psicotrópicas drogas han pasado de sesenta y cinco mil hace dos años a cuarenta mil en dos mil diecisiete en año que acaba de terminar Francisco Canes buena

Voz 1056 00:55 los días hola buenos días presidente de la Asociación de Víctimas de aquí

Voz 0027 00:58 Fuentes les sorprenden estos datos semejante caída en el número de controles de alcohol y drogas

Voz 1056 01:03 bueno no me sorprende nada mi asociación no le sorprenden porque desde luego a poco que uno viaje por carreteras se da cuenta que la Dirección General de Tráfico lo único que está haciendo es marketing anunciara un multa altillo campañas que luego la realidad de las carreteras lo atribuye Buyo evidentemente en primer lugar a una traducción presupuestaria muy importante que me llama mucho la atención porque por otra parte el importe de las recomendaciones de multas de tráfico que ir destinado íntegramente a la seguridad vial no deja de aumentar o por lo menos de mantenerse por lo tanto lo que estamos haciendo es destinando dinero que debiera seguridad vial a otros menesteres evidentemente

Voz 0027 01:43 son efectivos los controles de alcohol y drogas

Voz 1056 01:48 hombre los los controles de alcohol y drogas son efectivos evidentemente porque deben servir deben servir la teoría para sacar de las carreteras a quienes están poniendo en peligro a los demás hay que tener en cuenta que quién es realmente ponen en peligro a los demás son los reincidentes la gran mayoría de los accidentes los provocan reincidentes por temas de alcohol y drogas por lo tanto lo que hay que hacer es hacer esos controles mantenerlos en el tiempo una dedicarlo sólo hacer alguna campaña en Navidad Semana Santa y luego lo que hay que hacer es tomar medidas efectivas para sacar de la carretera a estas personas que son quienes causan los accidentes y matar a la gente

Voz 0027 02:23 pero se podrían sustituir por ejemplo en los controles de alcohol y drogas o por lo menos su eficacia a la hora de sacar de la carretera a esa gente por otros métodos y por ejemplo los drones que controlan la velocidad y multan que es lo que plantea la DGT

Voz 1056 02:38 bueno estos son elementos que están entrando tecnológicamente están avalados deben servir pero lo que no se puede sustituir nunca a la hora de vigilar por ejemplo la utilización del móvil en el en el automóvil no se puede sustituir para ver si los niños van las ITA o no se puede sustituir por los controles que estamos hablando de control y drogas por la presencia policial en la línea de lo que usted decía ladrillos la plantilla de de Tráfico de la Guardia Civil ha disminuido un diez por ciento también claro si tenemos menos guaridas tenemos menos coches tenemos menos motos tienen que disminuir necesariamente los controles porque no se puede llegar a todo sí es un contrasentido que estemos hablando ahora llorando desde la DGT de de de hablando de cosas que no tienen ningún sentido como es la diva del parque móvil de muchos desplazamientos cuando realmente el problema

Voz 0027 03:29 en la antigüedad del parque móvil si es un factor que aumenta el riesgo en carretera o no

Voz 1056 03:34 bueno aumenta depende como lo veamos hay que tener en cuenta que la antigüedad del parque móvil estamos hablando de vehículos que pueden tener una media de ocho de diez años y que en su momento en ese momento cuando esos vehículos estaban la siniestralidad estaba disminuyendo disminuía hemos estado en épocas donde aumentaba mucho los desplazamientos en carretera hace diez años por otra parte disminuía la siniestralidad por lo tanto para nosotros es un contrasentido que se que se den estos argumentos cuando en otras épocas con los mismos vehículos caros se dice que son viejos que además pasar más controles que nunca las ITV es cuando cada vez aumentan los desplazamientos igual que pasaba antes las dando como argumento de la siniestralidad cuando no es verdad el hombre la siniestralidad sobre todo es una falta de liderazgo es de política viales que tiene este Gobierno

Voz 0027 04:21 la DGT ha anunciado que va a revisar el carnet por puntos que va a actualizar su funcionamiento ustedes dentro del carnet por puntos para mejorarlo qué cambios plantearían

Voz 1056 04:32 hombre nosotros pensamos que el carné por puntos hubo al ser medidas progresivas es decir no podemos sancionar igual al que una vez ha tenido un exceso de velocidad al que alguna vez ha cometido algún error que todos estamos sobre todo los a los que de manera reiterada lo estaba haciendo por lo tanto nosotros pensamos que hoy en día con las tecnologías que nos permiten pagar la multa el mismo control que no han parado Nos permite a pagar la multa podría haber una base de datos donde hay un historial del conductor y donde veamos este conductor que hemos parado reincidente por lo tanto ir subiendo la sanción ir subiendo la retirada de puntos hasta la absoluta del carné dependiendo de la reincidencia no yo creo que el carné por puntos no puede hacer tabla rasa para todo el mundo porque hay muchos ciudadanos que conducen bien que no quieren infringir la ley ya que otros como los dicho antes que son reincidentes y que absolutamente y por lo tanto yo creo que el carné por puntos modular

Voz 0027 05:24 los cursos para recuperar los puntos se están demostrando efectivos conciencien a la persona que lo han perdido

Voz 1056 05:32 yo creo que no están teniendo la efectividad que debería es cómo es decir la gente asiste al curso Le cuesta su dinero yo creo que lo único que hace es que genera genera malestar de muchos de ellos de la efectividad realmente creo que pasados dos o tres semanas se olvidó el tema y la verdad es que no lo veo efectivo y tampoco creo que tenga mucha vigencia social

Voz 0027 05:59 ayer decía el director de la DGT que que que van a revisar el examen teórico de tráfico porque reconoce que los test de ABC pues ya están obsoletos que ahora con las tecnologías que ahí se pueden Nitro a vídeos materiales de todo tipo audiovisuales hay algo ustedes las víctimas que consideren que no tiene ahora mismo el peso que requeriría en la instrucción que reciben los nuevos conductores

Voz 1056 06:24 hombre desde luego la parte de concienciación hay que tener en cuenta que el vehículo lo llevan los seres humanos es decir aparte de que conozcamos las señales muchas cosas hay una parte muy importante que es lo que se ha perdido ahora mismo que es la presencia y la actividad que realiza un profesor de autoescuela pero no para explicar las señales que es tedioso y aburrido hoy en día la gente joven rápidamente puede aprender las normas de tráfico sin tener presencial pero sí que es cierto que hay muchas cosas que tienen mucho que ver con con la convivencia en las vías con explica realmente los años que se produce después del accidente para que la gente entienda que no se trata de cumplir unas normas sino se trata de evitar daños que pueden afectar a uno ya gente que está a su alrededor yo creo que esa es la gran carencia que tiene ahora mismo parte de todas las nuevas tecnologías porque estamos hasta los cincuenta años y los vehículos están cambiando de manera más que va a la madera muy rápida por lo tanto todo eso tiene que irse inmediatamente

Voz 0027 07:21 a Francisco Canes presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes estarán esta mañana buenos días