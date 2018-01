'Pistas Blancas' desvela los secretos de la sede olímpica de Pyeonchang 2018

Voz 1 00:00 aquí comienza

Voz 0089 00:59 qué tal amigos bienvenidos llegó el nuevo año feliz dos mil dieciocho y llegó la nieve ha continuado nevando y va a continuar nevando en la mayor parte de los macizos montañosos de la península pero ya están con nosotros en este programa primer programa del dos mil dieciocho año olímpico en seguida iremos con esos juegos olímpicos de pienso Jan que van a tener lugar el nueve de febrero estamos tan sólo a treinta y tres días ya están con nosotros siempre desde Radio Bilbao cubriendo la Cordillera Cantábrica Miguel Ángel Garrosa buenas tardes hola buenas tardes y cómo se dieciocho Feliz Año de nieves no Feliz Año de nieves porque no lo hemos podido empezar mejor desde luego lo que va a seguir cayendo durante este próximo fin de semana en Huesca en la en la capital de Huesca en Huesca capital evidentemente se encuentra como siempre el director de contenidos de la Cadena SER en esa provincia José Luis Rodrigo muy buenas tardes hola un saludo a todo bueno como has pasado ese principio de año que sabemos que tu mundo es que no es por

otro que también ha estado con la nieve Si no ha caído con la fuerza lo mejor en Jacara nos lo dirá desde luego los picos que rodean la capital de La Jacetania española sí que ha caído y mucho Antonio Lecuona Radio Jaca buenas tardes Antonio si como ha caído como ha caído como está la cómo ha ido como estaba la situación de los cielos

Voz 6 02:30 es muy variables si desde precipitaciones de lluvia porque a subir las temperaturas precipitaciones de nieve hemos tenido sólo hemos tenido un tiempo muy variable con lo cual pues ha habido muy poco para todos no tenemos bastante nieve lógicamente las estaciones tuvimos la parte alta más de metro y medio pero el días no son tan despejados como le gusta a la gente para esquiar no entonces hemos tenido una cosa variable y hemos tenido pues de todo lluvia nieve de un ratito de sol hay asista a la situación en aquí en la zona de primera aragonés

Voz 0089 02:59 como tiene que ser siempre que hablamos de alta montaña y los que sí han recibido nieve y han logrado abrir una de las zonas

la nevada que ha logrado abrir ya la Laguna de las Yeguas Mercedes Delgado buenas tardes

hola buenas tardes que ya lo está haciendo

Voz 0089 03:16 nuevo por eso digo que con el año nuevo han llegado muchas novedades y una de ellas ha sido en Sierra Nevada que hayáis conseguido abrir esa segunda parte de la estación tan extrema tan distinta a la primera como la Laguna de las Yeguas verdad

Voz 8 03:29 sí así es que nos cayó también lluvia no cayó nieve ha sido muy complicado pero ha hecho mucho trabajo de máquinas H mucho trabajo también en los remontes y al final hemos conseguido abrir esa parte que tanto les gusta lo esquiador experto así que estamos muy contentos de haber llegado ya a esa zona quiere a la que faltaba para tener la estación con toda la área esquiable operativas

Voz 0089 03:49 Sierra Nevada que ha puesto que lleva varios olímpicos a a ese equipo nacional que va a estar en Corea del Sur al igual que el Pirineo qué duda cabe verdad Antonio Lecuona me refiero sobre todo a Regino Hernández no y lo digo porque ya está al otro lado del teléfono de este teléfono de pistas Blancas del teléfono blanco de pistas Blancas el presidente de la Federación Española de deportes de invierno My Pew muy buenas tardes bienvenido

Voz 6 04:15 muy buenas tardes a todos bueno sabemos que tienes con

Voz 0089 04:18 no siempre muchísima muchísima prisa no es para menos el cargo el cargo que tiene My Pew nada más y nada menos que presidente de la Federación Española ya treinta y tres días como decíamos My de que de que bueno de que la antorcha olímpica se encienda embrión Chan que comienza en unos Juegos Olímpicos de invierno desde luego muy exóticos y que tenemos todos muchísimas ganas de ver a los españoles que como cómo está el presidente a treinta y tres días de que eso de que de que los JJOO comiencen

Voz 9 04:46 bueno pues la verdad es que que muy animado con muchas ganas como no podía ser de otra manera después de ir los partes que han dado los diferentes compañeros de diferentes territorios de España pues muy motivados muy ilusionados porque ha sido un año que antes estado muy bien la temporada digamos ya desde diciembre que lleven todo el Pirineo en toda la Cordillera en el sur macizos centrales por lo tanto el sector está animado y esto se transmite ese transmiten todos los ámbitos por lo tanto ya parte de de la motivación interna que tenemos desde la Federación si el sector acompaña creo que todo ayuda que las cosas vayan lo mejor posible

Voz 0089 05:22 may una pregunta conoces ya conocen ya la la Federación esa sede olímpica ya tenemos entendido que ya hubo competiciones en los años anteriores en algunas de las pistas que se van a usar para el pino y también para snow board pero cómo como es a ver cómo podemos a nuestros oyentes bueno de escribirle un poco cómo es John Chan

Voz 9 05:44 mira realmente pinchan es la sede hay dos seres la de hielo y la de nieve digamos Charles la nieve dónde estará la sede olímpica de los deportes de nieve en la novo esta un poco retirada de lo que es la de alpino pero es la sede digamos central para para lo que son los deportes de nieve el año pasado tuvimos por ahí grupos que fueron a competir también fue nuestro director general hacer una prospección y a buscar pues esa cosas extras que nos tenemos que buscar cómo federaciones porque no nos equivoquemos que haber Juegos Olímpicos vamos bajo el paraguas y bajo el mandato del Comité Olímpico Español el presidente don Alejandro Blanco es quien lidera la expedición y las federaciones tenemos que bueno pues que esas cositas que no entre las acreditaciones pero necesitamos tener personal extra como ser preparadores físicos etc etc pues ahí estuvimos el año pasado también ahora equipo de alpino el día cinco de enero viajarán a a a Corea para entrenar y competir durante diez días Iber un poco el estado de las pistas etc etc por lo tanto vamos un poco digamos sabiendo ya más in situ de de la situación real vamos a encontrar en una no son las típicas montañas como los Alpes a los Pirineos si no son más una especie de de de de Colinas de media altura sí que es verdad que hace mucho frío por lo tanto tienen la nieve producida garantizada y no precipita mucho pero la temperatura permite como he dicho pues tener unas condiciones óptimas no el paisaje es diferente al que tenemos acostumbrado quizás saber pues en paisajes más alpinos o más de los Pirineos

Voz 0089 07:14 os escucha My compañeros

Voz 10 07:16 bueno yo yo quería preguntar a ver eh Antonio

Voz 0089 07:19 primero desde Jacara iremos con Rodrigo desde Huesca Antonio

Voz 1266 07:22 sí bueno el tema de la lista de corredores se primero cuántos y para cuando se espera que sea la lista definitiva haciendo deportes de invierno porque lo lo ya se conocen pero deshacer prescindió no como como estamos en ello pues mira tal y como dijimos desde el principio la nosotros extremo

Voz 9 07:37 los que expira que esperar a las a las listas olímpicas de acuerdo las listas que del Ranking que sacan cada federación en nuestro caso tanto la hay buques la de Viacom como la Fish que es la de la de alpino fondo ex novo el etcétera estas listas en el día veintiuno de enero no entonces tenemos un comité ejecutivo el día veintitrés del veintiuno al veintitrés haremos las listas definitivas de los resultados cayeron en nuestros deportistas con el presidente del Comité Olímpico el día veintitrés en Comité Ejecutivo las aprobará los que aprueban evidentemente creo que no tiene ningún problema depende muchísimo de esas listas de la cantidad de deportistas de de de los resultados que podían obteniendo de de ahora tal día veintiuno que aún quedan oportunidades para clasificar a más deportistas algunos ya han cumplido digamos esos criterios internos que hemos marcado por primera vez en la Federación para tenerlo claro que los deportistas surgiese en la que se tenían que que que valer para poder clasificar a partir de allí éramos la selección definitiva

Voz 0089 08:36 José Luis Huesca

Voz 10 08:39 dime ahí Bayo porque esto ya lo se lo pregunté a May el otro día ya en tiempo aquí de ondas blancas pero más o menos My estáis hablando

Voz 5 08:47 de diez y dos

Voz 9 08:49 por de su Federación eso es lo que hemos más o menos calculados si las cosas la normal por decirlo así podemos clasificadas clasifica serían para selección final entre diez y doce deportistas sí que es verdad que hemos de decir que quizás hemos hecho este año pues unos criterios más estrictos no hemos querido que pues a unos Juegos Olímpicos simplemente acoger Experience va a participar sino ese es nuestro mensaje desde el principio a unos Juegos Olímpicos se va a competir y creo que tenemos que ir con los deportistas que realmente estén preparados para representar a España en unos Juegos Olímpicos

Voz 10 09:24 pero los tenemos que ver qué qué enviando a alguien no no

Voz 9 09:29 ahora mismo a día de hoy nadie ha cumplido los objetivos da pero aún quedan copas aún quedan Copa del Mundo oí los resultados son muy simples son muy parecidos para todas las modalidades es que hacer un top treinta en Copa del Mundo quince ni buscar pues estar entre los ciento veinte de la lista olímpica hizo bueno pues están en cualquier modalidad no en las de snowboard como son modalidades por eliminatorias y por fases entonces ahí sí que la FIS hace una lista del top sesenta y eso son los que van de acuerdo en el caso de alpino para entender alguna manera nosotros tenemos dos plazas ya designadas hora osea perdón tenemos una plaza designada por cada modalidad pero ya estoy mira colocamos uno aquí uno aquí un aquí pero para que ese color esas plazas nosotros les hemos pedido nuestros deportistas que cumplan con unos criterios sin valer en el caso que cumpliesen tres para ir a eslalon entonces internamente tendríamos que decidir a quién colocamos según los resultados que haya hecho para que entendamos un poco así por encima cómo va el tema

Voz 0089 10:29 pero esperamos todos no sé si Miguel Ángel Garrosa quiere preguntarte algo Mercedes yo quería como Miguel Ángel de la Rosa

Voz 1554 10:35 yo quería preguntarle a am I hablaba habló ahora no de esos requisitos para estar en los Juegos Olímpicos de invierno hablabais de de lo del hace poquito en dos o tres semanas un reportaje en en Eurosport con con Victoria Padial y me llamó bastante la atención My un poco la falta de de recursos que venía a denunciar había veces que tenía que dormir en una tienda de campaña y había tenido que hipotecar algunas pertenencias suyas para poder pagar al entrenador para solucionar esto qué se puede hacer porque son deportistas Ek aspirar a estar en unos Juegos Olímpicos

Voz 1266 11:10 si no es muy simple nosotros votamos del los pero ahora

Voz 9 11:13 más eh

Voz 1266 11:15 perfecto sí que se merecen y que creemos que pueden

Voz 9 11:19 ayudarles a conseguir sus resultados a todos aquellos deportistas que cumple los requisitos primero para estar en los programas deportivos de la Federación eso que nadie se olvide osea nosotros en el caso de Victoria Padial ya que hablas de ello quizás por ser la única deportista española no en chicos porque nombres además que está en está compitiendo en Copa el mundo Jacquire quiere aguantar y que estará allí ella es una deportista de la Federación Andaluza de no tiene ninguna relación deportiva con la Federación Española tuvo anteriormente pero sus resultados últimamente pues no le dan ese acceso para poderlos tal por lo tanto en no sé pues en algún ejemplo como algún algún otro deportista que puede haber en cualquier modalidad no si cada deportista decide por lo que sea pues por afición porque real

Voz 1266 12:04 mente cree que puede llegar a competir en

Voz 9 12:07 en unos campeonatos de Europa los Campeonatos del Mundo juegos Olímpicos tiene todo el derecho del mundo para entrenarse ir por el mundo nosotros les facilitamos como operación nacional la Federación andaluza las tramitaciones que nos hace para las para las Copas del Mundo igualmente también lo que sí que puedo decir es que todas aquellas ayudas que llegan del but directamente se reparte los deportistas tanto de de hombres que hay un buen grupo también de la Federación Madrileña con con el entrenador con el señor hallo Miguel Ángel hallo Icon victoriosa esas ayudas que participa Bar etcétera etcétera más material y todo esto nosotros lo repartimos con las teles autonómicas por completarlo

Voz 10 12:44 que no es una pregunta si si yo entiendo incómoda para mí pero yo quiero decir que en su día decidió salir de las estructuras de la Federación Española como en su día lo hizo pero luego que era al volvió a de no no no

Voz 9 12:59 es es diferente lo explicó para que no haya ninguna confusión Queralt Castellet por un acuerdo interno entre ella y nosotros porque ella prefiere tener su estructura deportiva nosotros les votamos de una cuantidad económica para que ella pueda desarrollar su o sus entrenamientos vale nosotros les puesto alguna manera la la tenemos nos detenemos detenemos de hacemos un seguimiento continuo nos dicen su programa lo consensuados con el director deportivo director general porque tal es parte de las estructuras deportiva otra federación ella podría estar con Carles Torner que es el el responsable del del del snowboard freestyle digamos de la federación que está osito Aragón y con y con algo de acuerdo pero por los motivos que sea porque tiene patrocinios como Red Bull tabla ropa etcétera etcétera prefiere tener su equipo privado suyo eso es muy respetable esta federación hemos llegado buenos entendimientos y buenos acuerdos nosotros le ayudamos con una furgoneta con Un con diferentes cosas acuerdo el caso de otros deportistas hombres que simplemente no estará en las estructuras deportivas de la Federación por méritos propios esto el ejemplo puede ser el de Nuria Pavese veranos no se creyó en ella unos resultados porque no los cumplió sigue dio de baja las estructuras ella se buscó la vida por su cuenta se fue a Sudamérica hizo unos resultados mucho mejor de lo que se esperaba ni de lo que ya incluso se podía esperado ha vuelto a entrar las estructuras de la Federación esto es como un ascensor está sino está dependiendo únicamente de los resultados

Voz 7 14:28 bueno y en ese ascensor de lo que queremos es que suba muy arriba y con muchos My Pew y muy centrados como estamos evidentemente en el SB X en

Voz 0089 14:37 el cross con Regino con Lucas con Lalo me imagino que el presidente de la Federación Española no no querrá pecar de optimista porque no es bueno My pero tenemos muchas oportunidades llevarnos algún metal sino varios no

Voz 1266 14:53 mira la verdad que hay que ser prudentes ya lo he dicho desde el principio pero sí que es verdad que

Voz 9 14:58 igual que en algunos otros fuegos porque hay que reconocerlo que España siempre ha llegado en los últimos Juegos con opciones de medalla incluso quiero acordarme en Torino con María José Rienda etc etc o que era Allen en Vancouver pues habrá también se llega se llegan con opciones pero bueno vosotros lo habéis vivido durante muchos años desde vuestra posición yo desde la mía los Juegos son hundía en un momento tiene que salir todo perfecto para que hay que el deportista sea el que sea gane entonces lo que sí que puedo decir y lo digo con con satisfacción es que el trabajo se ha hecho los deportistas al entrenado bien durante estos últimos tres inviernos veranos está dotado de la mejor manera que hemos podido y sus programas creo que no hay ninguna queja hay

Voz 6 15:39 las cosas se han hecho lo mejor que hemos podido por lo tanto los deportistas ya han preparado Begino ha tenido una pequeña lesión la última muy lo vimos en Monzón fueron justamente ayer el nuestro responsable médico que practicamente de Zaragoza la clínica no hacerlo lo visitó y le han hecho una pequeña prótesis parecidas a las que vemos a veces se motociclismo o así para que pueda competir con ir a entrenar con toda la tranquilidad ir eso en quince días está recuperado por lo tanto bueno pues esperemos que todo salga él esta vez y en esta ocasión bien para los españoles podamos venir con un con un buen resultado a España

Voz 0089 16:16 bueno aquí estaremos para contarlo tanto en la evolución de los españoles de ese equipo olímpico en las distintas pruebas en las que van a participar como en su regreso My Pew que muchísimas gracias por estar una vez más una temporada más en pistas Blancas en el programa de la nieve de la Cadena Ser que vamos a seguir persiguiendo T como es normal en las próximas semanas

Voz 1554 16:35 y ni te quiere adelantar lo que

Voz 0089 16:37 no te vamos a perseguir si conseguimos esos metales que nosotros desde luego aquí deseamos como los de seas tú pero que si estamos convencidos que lo vamos a lograr My P us muchísimas gracias feliz dos mil dieciocho y que sea de

Voz 6 16:51 el año olímpico gracias al feliz año olímpico a todos con y compañía muchísimas gracias por estar siempre pendientes de nosotros es muy importante puesto soporte y la verdad que se agradece fuera

Voz 0089 17:39 lo a Mercedes Delgado que la tenemos por ahí no perdida pero ya que sabe muy bien lo que significa toda la organizar unos Campeonatos del Mundo Porto dos veces e Italia es también sabe evidentemente las dificultades de unos Juegos Olímpicos porque también ha estado presente en algunos Mercedes me imagino que estaréis también súper pendientes decíamos antes de Regino Hernández nos contaba y que ya la han arreglar esos problemillas en la muñeca me imagino que también Sierra Nevada está a puntito también de vestirse de largo de cara a esos Juegos Olímpicos no

Voz 8 18:10 claro que sí nosotros seguimos el deporte ya sabéis que de nuestros olímpico hasta nuestros pequeños esquiadores que que empiezan a esquiar con cuatro años estábamos pendientes de todo y este año especialmente de Regino sobre todo de cara a esa juego olímpico estaremos aquí yo creo que dándolo todo

Voz 0089 18:28 pues si os parece vamos a darnos una vuelta un recorrido rápido y seguimos hablando de la actividad deportiva sobre la situación sobre el parte de nieve nuestras estaciones

Voz 14 18:46 claro que hubo una dejar mal lo vamos nunca he sido el Rey Eva

Voz 0089 18:56 pues vamos a empezar con la Cordillera Cantábrica

Voz 5 18:59 la recibiendo ni al igual que el Pirineo

Voz 0089 19:01 por tanto el oscense como el catalán y el andorrano pero vamos contiguo primero Garrosa que nos ofrece bueno pues en la Cordillera Cantábrica las distintas estaciones para este fin de semana está también día de Reyes

Voz 1554 19:14 sí pues mira hemos tenido una semana un tanto tonta lo decía antes también de acuerdo o no con nevadas lluvias lluvias nevadas se ha ido todo eh en la zona centro todo el martes y el miércoles ha llovido bastante en toda la la cordillera jueves sigue lloviendo y el cambio brusco de tiempo llega a partir del viernes volverá a las nevadas y esto el día tanto Suri de las lluvias bueno pues ha causado algunos pequeños estragos se están cerrando Diego pero las que están abiertas y tiene nieve en las cotas más altas en la calidad

Voz 0089 19:45 hubo bastante lógicamente en al tocamos

Voz 1554 19:47 Juan catorce kilómetros Si cincuenta centímetros de nieve húmeda pero sólo en la zona más alta así que mucha precaución en la zona de abajo porque hay bastante bastante zona helada hay cuatro kilómetros en Fuentes de Invierno también nieve húmeda cuarenta centímetros en las cotas más altas en San Isidro igual grande bueno pues oscilan entre los once y los ocho kilómetros esquiables treinta centímetros también de nieve húmeda y apenas si tenemos tres kilómetros en Valdezcaray treinta treinta centímetros pero lo dicho la previsión dice

Voz 5 20:16 a partir de el viernes

Voz 1554 20:18 esa mediodía a partir de mañana podrían acumularse nuevo treinta cuarenta centímetros de nieve nueva

Voz 0089 20:23 man magnífica y fresca como tiene que ser por cierto ya lo dijimos pero vamos a repetirlo la Cordillera Cantábrica los Picos de Europa es el lugar elegido para el Campeonato del Mundo dos mil dieciocho de raquetas de nieve que tendrá lugar dar en febrero ya hablaremos de ello pero otra especialidad alpina que también está batiendo récord en el número de aficionados si también de competiciones seguimos con ese recorrido Nos vamos Contigo Nos vamos a a Jaca no vamos contiguo Antonio Lecuona porque esa zona como decía Miguel Ángel Garrosa y tú no has adelantado también ha estado un poquito sí al socaire de los cambios de de la meteorología no

Voz 15 20:59 sí pero de carácter fin de semana las cosas van ese espera que vayan bien y tenemos más de doscientos cincuenta doscientos treinta kilómetros esquiables que las cosas van bien cuarenta kilómetros dentro de Astún cuarenta kilómetros tendrán Candanchú ciento cincuenta la zona Formigal Panticosa cincuenta la zona de de Ferrari esto hay que añadir espacios nórdicos que están desde el Infoca desde son por Candanchú Panticosa Planeta o Llanos del Hospital con todo esto los espesores en la parte alta oscila en torno a metro y medio en la parte baja del ochenta centímetros más la nieve que nos puedan caer el equipo de nieve pues también según zonas puede ser a algún nieve húmeda Anni B por una parte altas ni el asesinato nieve polvo pero al menos tenemos buenas condiciones para la práctica del esquí con una gran cantidad insistimos entre doscientos setenta doscientos sesenta más o menos kilómetros esquiables en la zona del Pirineo aragonés

Voz 0089 21:45 José Luis Rodrigo Huesca Si vemos también el Pirineo catalán el Pirineo andorrano bueno vemos ahí Baqueira Beret como siempre con unos espesores que de un ochenta está abierto también Masella todas están abiertas seguir

Voz 10 21:58 la Molina también estaba todo el francés hasta Navas claro por Bainet la verdad están todas las muy bien el Pirineo aragonés Cataluña Andorra no son muy similares sobre todo cuando vienen Borrás tarde sur que han venido este año bastante así la cosa está bastante bien incluso un dato de los que nos gusta dar nosotros el sábado el último día la practicamente describe la temporada de este dos mil diecisiete fue record de esquiadores prácticamente en todo el Pirineo aragonés catalán y andorrano porque hice un sol brutal nieve recién caída hice batieron todos los récords de presencia en pistas en todas las estaciones del Pirineo aragonés catalán y andorrano

Voz 0089 22:39 bueno impresionante desde luego vamos contigo Mercedes que nos ofrece Sierra Nevada después de que hemos adelantado que ya está abierta a la Laguna de las Yeguas que tenemos para este fin de semana

Voz 8 22:48 bueno de momento lo que llevamos de Navidad hemos vivido también de todo hemos tenido nieve hemos tenido lluvia en la zona alta de la estación la calidad de la nieve nieve dura tenemos sesenta y cuatro kilómetros de pistas abiertas todas la forma esquiable mil doscientos metros de desnivel por supuesto setenta pistas ya operativas lo bueno también es que este fin de semana parece ser que entre la noche de Reyes y el sábado va a empezar a caer nieve hay probablemente la semana que viene continua hemos igual bueno Miguel

Voz 0089 23:18 o Garrosa muchísimas gracias por estar con nosotros la que viene te lleven te entregan muchas cosas los Reyes que a ver a ver yo haré lo brazo un abrazo José Luis Rodrigo Huesca un fuerte abrazo

Voz 10 23:28 hasta luego hablamos la semana que viene Antonio Lecuona

Voz 0089 23:30 de Jaca como siempre un fuerte abrazo

Voz 10 23:33 hasta luego venga hasta luego y Mercedes que decirte que

Voz 0089 23:35 disfrutar muchísimo a ver si tenemos suerte y esas precipitaciones continúan fuertes

Voz 16 23:40 Mercedes un abrazo y nosotros nos marchamos que tengan mucha suerte y sobre todo que los reyes les traigan muchas cosas lo dicho estamos a treinta y tres días tan sólo de que se inicie esa cita olímpica en Corea del Sur en la que tenemos puestas eh bueno pues todas nuestras esperanzas de que España traiga para para aquí para España que los españoles consigan medalla ya sea de plata de bronce o de oro volvemos la próxima semana cuando ya estas vacaciones de Navidades ya hayan terminado pero tendremos más novedades qué duda cabe y tendremos muchas más noticias de Dime que contarles fue un placer adiós