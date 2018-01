Hablar de hablar por hablar - (04/01/2018) - Hoy poy Hoy

Voz 2 00:00 hoy por hoy Pablo González Batista catarí Nasser

Voz 3 00:14 es impresionante comprobar el el año con este música y que se vaya haciendo poquito a poco de noche

Voz 4 00:20 no se han equivocado de hora siguen siendo las diez y treinta y cuatro de la mañana pero sí les hemos permitido el lujo de convertirnos durante unos minutos en uno de los programas más longevos y emblemáticos de la Cadena SER permitirme que encienda flecos ahora Hablar por hablar aunque eso sí por problemas de copyright le hemos cambiado ligeramente el nombre hablar de Hablar por hablar hablar de Pablo González Batista faltaba yo esperaba si son ustedes oyentes de la Cadena SER ya conocerán la di la música así que ya saben nuestras líneas telefónicas están abiertas por si quieren llamar y contarnos compartir con nosotros sus historias Hablar por Hablar lleva en antena más de veintisiete años ofreciendo historias alegres historias tristes historias apasionantes pero siempre siempre historias reales historias como las que nos va a contar nuestra primera oyente de la mañana que Llanos llama creo que se llama Macarena Macarena muy buenos días

Voz 5 01:09 qué tal buenos días no son horas de

Voz 4 01:11 llamar a Hablar por hablar esto es hablar de Hablar por hablar que no es querías contar tu sobre el programa

Voz 5 01:18 pues nada yo la verdad que ya no porque tengo que cumplir uno de mis sueños que es el de llamar a Hablar por hablar y por cuestiones de ubicuidad pues pues no puedo también por horario digo no por cuestiones de de ubicación no puedo estar haciendo una cosa y otra a la vez entonces una oportunidad muy buena la de llamarse mañana porque tengo tengo una noticia bonita quedar es que hay un programa de radio lleva veintisiete años en antena que como dice Juan Echanove que podría ser nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad Ike es tan generoso como que da voz a los que normalmente no la tienen a través de nombre de teléfono gratuito sí es un lugar tu confianza donde se puede hablar por hablar de lo que uno quiera ahora después de dar su salto a Televisión pues va a dar saltó a las tablas al teatro entonces bueno pues toda la gente que de alguna manera vamos ese formato de por hablar pues estamos muy contentas

Voz 4 02:23 porque tú además de amar ese formato por lo que estoy intuyendo tienes algún tipo de vinculación Un poco más directa con él

Voz 5 02:30 bueno un poco sí un poco sí sí un poco porque en ese programa es el oyente el el protagonista el que tiene toda la atención

Voz 4 02:42 como amante de ese formato y amante de ese de ese programa único en la en la radio de este país que que emoción de suscita el hecho de que vayas a poder asistir a un teatro Iber como esas llamadas esas y es que esas historias que cada noche cuentan los oyentes de Hablar por hablar se traslada y se transformen en una obra de teatro

Voz 5 03:06 sobre todo porque lo primero lo primero me sacó con muchísima curiosidad claro porque a mí me apetece muchísimo ver cómo él la dramaturgia interpreta algo que es tan fresco y tan rápido como es la radio tan directo como pueden trasladar a a la escritura Hay a la interpretación después los los actores y las actrices algo que están sumamente impertinente como la vida es que irrumpe lo bonito lo divertido con los inconsolable en cuestión de segundos entonces brotes muchísima curiosidad ver cómo lo hagan se que lo han hecho con mucho amor con mucho cariño porque he sido testigo del trabajo que están haciendo bueno y me llena de ilusión y sobre todo de curiosidad

Voz 4 03:57 Macarena cuántas veces escuchando o haciendo Hablar por hablar has pensado que la realidad supera a la ficción

Voz 5 04:05 bueno es que como es un programa real pues ni siquiera lo que lo he pensado la vida como es con sus luces y sus sombras no hay más lo que sí que he pensado muchas veces lo que diferente que cada uno mira a la vida hay gente que la mira de frente a lo inconsolable a lo alegre y hay gente que prefiere ponerse de perfil

Voz 4 04:28 hablar por hablar como otra cualquiera

Voz 5 04:30 es verdad lo diferentes que somos sin duda

Voz 4 04:32 el programa es un fantástico abanico un fantástico compendio de esas múltiples miradas que hay sobre la vida mirar la radio es algo que habitualmente es complicado de hacer salvo que mires directamente a tu aparato en este caso a través del teatro vamos a poder mirar a Hablar por hablar ver cómo muchas de esas historias cobran vida Macarena muchísimas gracias por tu llamada

Voz 5 04:53 un placer un abrazo muy fuerte o un abrazo muy fuerte gracias

Voz 4 04:57 hasta luego

Voz 6 05:02 buenos

Voz 4 05:02 Nos cuenta Macarena que no sé ustedes pero a mí la voz me sonaba un poquito Macarena que Hablar por hablar se va a trasladar al al teatro y creo que tenemos una una segunda llamada que precisamente va a profundizar sobre este asunto es Fernando nos llama desde Madrid Fernando muy buenos días buenos días

Voz 5 05:18 se traduce Fernando qué querías contarnos porque ella masai

Voz 4 05:21 hablar de Hablar por hablar

Voz 7 05:23 bueno yo llamo porque porque bueno tengo tenía siempre un sueño que era que era llevar la radio Altea pero bueno lo ha intentado en varias ocasiones y en este momento creo que lo vamos a cumplir

Voz 4 05:38 tú has escuchado a la a Macarena nuestra anterior oyente la soy Aurelio entiendo quieres oyente habitual

Voz 7 05:46 sí sí sí yo lo escucho este programa desde hace bastante tiempo y de hecho bueno pues hemos estado allí también visitarnos les alguna noche para bueno pues para llegar a esa atmósfera que se crea dentro de los estudios así que hemos hecho un trabajo de documentación bastante bastante concreto

Voz 4 06:08 Fernández no ha sido muy explícito pero creo entender por lo que vas contando que tú tienes algún tipo de responsabilidad sobre ese espectáculo sobre esa obra de teatro que que pronto podremos ver en el teatro como digo sobre Hablar por hablar

Voz 7 06:21 sí efectivamente es el director de la propuesta de la propuesta que produce Cornejo fins

Voz 5 06:30 bueno pues yo yo

Voz 7 06:31 llegó a Las Tablas esta esta propuesta con textos de dramaturgos como hacer dos Sansó Juan Cavestany Juan Carlos Rubio Yolanda García Serrano o una cosa

Voz 8 06:41 sí bueno se encargado también de adaptar esta dramaturgia

Voz 7 06:45 de unir todas estas historias emocionantes en una función que queda a la luz en el teatro Bellas Artes de Madrid

Voz 4 06:52 en qué momento de todas esas noches que habrá pasado tumbados como hacemos todos escuchando Hablar por hablar pensaste oye esto esto tendría tendría buena salida en el teatro

Voz 7 07:04 bueno pues realmente yo llevo mucho tiempo trabajando con historias reales es muy poco dirigir el espectáculo Historias de Usera que tiene de bueno que una propuesta de un teatro que tuve que en el barrio de Usera con historias de vecinos que nos contaban historias incluimos una hicimos una una obra de teatro incluso una aplicación móvil y Walker contando estas historias digamos que ella me viene menuda le él me que interesarme por por las historias cotidianas las historias reales que son enormemente emocionantes ir en las que bueno él en teatro o los para para generar bueno pues estas producciones

Voz 4 07:45 a lo largo de veintisiete años de historia de hablarporhablar hemos escuchado historias de todo tipo como decíamos historias y mirada sobre la vida muy diferentes como ha sido el proceso de seleccionar las historias que finalmente llegarán a las tablas

Voz 7 07:58 bueno pues ya había algunas que estaban seleccionadas por los propios dramaturgo sobre él las historias de de la etapa ven de de Mara Torres

Voz 5 08:09 Arenas hizo de lo que lo que se hizo después es seleccionar algunas que ya está en los libros de Macarena vive de mar

Voz 7 08:18 las transcripciones de las historias llevarlas a un viaje emocionante durante la noche escuchando la radio sea que cuando el público vaya a ver el espectáculo realmente que ahora es estar como si estuviera escuchando la radio una noche más en en Hablar por hablar dejarse dejarse llevar por ese viaje emocional T de bueno que te de risas también de pena desilusiones pero de historia muy humanas y en Cataluña

Voz 4 08:45 hoy fueron hablando contigo ese me ha surgido una duda todavía si una vez a la radio para contar tu historia

Voz 7 08:52 bueno es la primera vez que es la primera vez que llamó para para contar para contar esto vi bueno pues la verdad es que para mí es todo un orgullo poder poder llamar y contar contar quedábamos a llevar hablarporhablar al teatro

Voz 4 09:06 es Fernando ya ya era hora eh ya que tú también contribuye a igual en un próximo una próxima representación teatral de Hablar por hablar metemos metemos la tuya tengo que es perderte porque creo que tengo una una llamada más me dicen que está muchísimas gracias Fernando me dicen que esta Samuel al teléfono Samuel muy buenos días hola muy buenos días estás escuchando el programa no sé si quieres contarnos una historia nueva o es algo que tiene que ver con lo que han contado Fernando y Macarena

Voz 9 09:31 bueno es que escuchando escuchando leerlos no las cosas que cuentan pues te me he animado porque digo fíjate yo también al mismo estoy trabajando en un proyecto de de teatro acerca de chicas casualidad eso cerca de de historias que

Voz 5 09:51 que la gente llamó para contar a altas horas de la madrugada pues el programa llamado Hablar por hablar

Voz 10 10:00 es decir

Voz 4 10:01 y cuál es su participación como participasen ese proyecto

Voz 5 10:05 bueno yo soy actor y cuando en días

Voz 7 10:09 todo me llamó y me preguntó si quería para

Voz 8 10:11 disipar pues estado cómo voy a decir que no a un proyecto así

Voz 4 10:17 tú eres actor los actores por la noche ya se sabe que no pasa mucho tiempo en casa tú oyes hablar

Voz 10 10:22 sabía que llamaron salías de que te hablo

Voz 8 10:24 sí sí sí sí sabía de lo que no llevo veintisiete años escuchando el programa pero pero sí que es un programa que me gusta mucho ahora con bueno ya ya lo ha dicho Fernando antes cuando hemos estado

Voz 7 10:39 tiene un poquito de trabajo de investigación y les hemos invadido

Voz 8 10:42 un poco su su casa hemos sido a al estudio a ver cómo trabajan cómo cómo se implican aquí y la verdad es que esto ha sido un descubrimiento enorme porque más allá de escucharlo en casa eh claro verla es las entrañas del programa eh te hacen entender porque la gente llama porque la gente escucha la sensibilidad que que ponen desde dentro del programa es impresionante

Voz 4 11:09 cuando quiere pasar por aquí si quieres participar en uno en un Hoy por hoy o en un hablara de Hablar por hablar

Voz 11 11:14 de en teatro como encantada como se llenan las llama

Voz 4 11:18 las a al hará representación a escena que cuántos papeles representas un poco cuál va a ser tu tu función en la obra de teatro

Voz 8 11:26 bueno nosotros no yo lo me he encontrado una dramaturgia ya hecha es verdad que Fernando nos ha dejado participar activamente y hemos cambiado pequeñas cosas de los textos que para para bueno intentar adaptarlas al montaje no

Voz 4 11:41 sí

Voz 8 11:43 pero eso no que nos hemos encontrado con un texto hecho de la historia ya son algunas son transcripciones otras tienen un poco más de manos a la obra de teatro evitarlas se han juntado alguna es también muy bueno pues claro cara cada historia es

Voz 5 12:00 el mundo Le yo interpreto sin

Voz 4 12:03 no no que le hacía esta esta pregunta Macarena interesa tu visión porque tú eres un actor por lo tanto estás acostumbrado probablemente a trabajar con la ficción en estos casos en este caso

Voz 11 12:13 material es puramente real yo le he preguntado a Macarena has sentido alguna vez que la realidad superaba a la ficción

Voz 8 12:21 a mí me parece impresionante el nivel de bueno las historias no sea hay veces que cuando te encuentras ganarme emociona muchísimo las historias de gente mayor que que sean ha vuelto a superar que cuando ya en bueno pues tenía la sensación de haber pasado por la vida ha llegado un punto en el que han vuelto a nacer a través de una experiencia pues si ya sea un viaje terminar unos estudios que tenía pendiente a mí esa es la la realidad es que me parece que que supera la ficción

Voz 4 12:56 bueno allí historias de todas las edades que podemos encontrar cada noche aquí en la en la Cadena SER quiero agradecerte Samuel que hayas levantado el teléfono para llamar a este programa quiero agradecer también al nuestros otros oyentes que que que especiales que nos anima durante esta mañana Macarena Berlín Fernando Sánchez Cabezudo tú mismo Samuel Viyuela para hablarnos de Hablar por hablar pero esta vez no de labrar por hablar de la radio sino de la obra de teatro dirigida por Fernando Sánchez Cabezudo que se va a interpretar en el teatro Bellas Artes de Madrid a partir de este once de enero una obra inspirada en las historias de los oyentes de las madrugadas de esta cadena de la Cadena SER muchísimas gracias Samuel

Voz 12 13:34 muchísimas gracias a vosotros por coger el teléfono me sabes estoy seguro de que los compañeros llamarán

Voz 4 13:39 mi mi compañero te va a tomar los datos vale no sé muy bien para qué

Voz 12 13:44 aspas no entramos en él hasta del