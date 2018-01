Ensayo en directo de la Discoplay Symphony Orquestra dirigida por Lucas Vidal - (04/01/2018) - Hoy por Hoy

Voz 1 00:00 hoy por hoy Pablo González Batista

Voz 2 00:03 esta

Voz 3 00:05 probablemente recuerde el nombre de Lucas Vidal de programas como Hoy por hoy con Toni Garrido hace apenas un par de semanas Lucas estuvo aquí entre otras

Voz 1031 00:13 esas para poner música a su propia vida Luca

Voz 4 00:15 las Vidal Lucas Vidal nació y si se crió en Madrid pasó sus primeros años en el colegio Santa Joaquina de Vedruna y más tarde fue el colegio Nuestra Señora del Recuerdo

Voz 1031 00:27 que toca el vino de fondo es Lucas tiene sentido porque en gran medida subida es música y más concretamente ponerle música a las imágenes no tan habitualmente a los perfiles de Wikipedia habitualmente Lucas trabaja entre Hollywood y Madrid componiendo bandas sonoras para películas como tú fasto furioso Palmeras en la nieve o su otra gran habilidad es ganar premios como un Emmy o dos goyas en apenas cinco minutos pero hoy Lucas está en la capital porque en apenas un par de días va a ser el director de la disco Play Symphony Orchestra en un concierto homenaje al compositor John Williams que va a tener lugar el sábado en el Teatro Real de Madrid y si no me equivoco en este momento Lucas debería estar ensayando con la orquesta al completo en el Auditorio de Getafe y nuestra intención y creo que ya podemos escuchar de fondo ese sonido es colarnos en el ensayo vamos a escuchar Mo entre lo que ocurren

Voz 5 01:13 no

Voz 1031 01:16 lo que escuchan es una orquesta al completo una orquesta de sesenta y cinco músicos afinando entiendo permitidme que intente hablar con Lucas al que creo que vamos a interrumpir no sé si es muy buena idea interrumpir a sesenta y cinco músicos mientras están trabajando pero sin intentar Lucas muy buenos días qué tal Pablo

Voz 2 01:34 cómo andas hoy Pablo el de la radio te acuerdas que te dije semanas digo mira sabes que sería buenísima idea llamarte el día que estés ensayando interrumpir tu trabajo te acuerdas no bueno yo encantado me he tenido que salir

Voz 6 01:46 que no llegaba hasta dentro la señal pero cuando estoy fuera hay hinchada están yendo los ensayos de maravilla del del concierto el seis de enero en el Real y eso que escuchamos de de fondo que es Lucas bueno esto están ensayando ahora hallarán en un segundito

Voz 7 02:01 yo cuando entró poco

Voz 6 02:04 Parque Jurásico me gustaría enseñarte Parque Jurásico y además

Voz 7 02:07 os puedo poner primero toda la orquesta sí luego

Voz 6 02:12 por secciones primero irá a la sección de cuerdas luego la de viento madera y luego viento metal y luego percusión Jané para que hoy gays en directo como es un ataque como es la música de John Williams y la que todos conocemos que desde que es de Parque Jurásico vale eh

Voz 1031 02:28 y cómo son cómo son los ensayos para un espectáculo antes de que entre si no se demuestra es como son el orquesta quería preguntarte un par de cosas como por ejemplo cuál como es la disciplina ensayos antes de un concierto tan importante como el del sábado que por cierto son dos no

Voz 6 02:39 exacto exacto una a las seis a las nueve a las a las nueve a las seis y Andradas nueve nada normalmente pues sólo ver las piezas que que que voy a hacer

Voz 8 02:49 hago un una lectura de todo

Voz 6 02:52 luego ya voy ajustando con con la orquesta este año contamos con una orquesta la disco Symphony Orchestra nada vamos a tocar pues mañana Jones La guerra de las galaxias Tiburón pero no sólo la orquesta también Bader imágenes y sobre todo va a ser más un espectáculo un espectáculo

Voz 7 03:11 a orientada pues a a a todo tipo de público

Voz 6 03:14 pues el que quiera ir y se lo pida a los Reyes el que quiera ir con su pareja el que quiera ir con sus padres es tendremos a a y Rodin que es un artista que que que hace unas unas cosas con arena alucinante unas figuras muy muy bonitas luego Leticia Moreno que es nuestra violinista Number One Jorge Blass el mago haciendo en Harry Potter un súper truco hoy nada ahí en el en el Teatro Real además fíjate Pablo en una fecha pues de de de Reyes no claro

Voz 2 03:45 o sea que tú propones que en lugar de los calcetines mejor una entrada para el concierto homenaje a John Williams el Real no hombre desde

Voz 6 03:51 luego es una experiencia que se va a recordar toda la vida ya que todavía quedan entradas muy poquitas sí pero todavía quedan para el de las seis y el de las nueve como dicha más se pueden comprar pues en la web sabe uno pone Teatro Real Madrid ahí aparece homenaje a John Williams que es al compositor al que al que estamos Omagh Omeyer homenajeando

Voz 1031 04:10 ya Lucas uno lo normal en estos primeros días

Voz 2 04:13 el año es que la gente de la bienvenida a los

Voz 1031 04:15 próximos trescientos sesenta y cinco días aplaudiendo como loco en el salón de su casa escuchando la Marcha Radetzky si no me equivoco lo que tú tunos estás proponiendo es que hagamos algo parecido pero con otra marcha la Marcha imperial

Voz 2 04:32 está también admite palmas

Voz 9 04:36 eres más pero es más de la Marcha Imperial no que de la Marcha Radetzky de Strauss en este caso no que oído todo va vividas tras pero sí oye y antes de que te vayas a

Voz 1031 04:46 la orquesta esto ya es una duda personal no tiene nada que ver con la música has visto ya la la última Star Wars el último llevó pues no macho todavía no me ha dado tiempo

Voz 6 04:53 por qué anda aquí en en en mil follones en cómo estoy a caballo entre Los Ángeles y Madrid pues ya no me da tiempo Vero

Voz 9 05:01 un cine que no tiene está acusada en realidad quiere

Voz 2 05:06 Lucas como tú vas a ver una película ha tenido en cuenta a lo que te dedicas tú eres capaz de entrar Iber verdaderamente la película

Voz 1031 05:13 no puedes dejar de pensar constantemente en cómo ha entrado esa nota en como es la música en cómo suena finalmente la banda

Voz 6 05:19 sí es es es bastante complicado

Voz 2 05:22 porque me fijo siempre en la mucho

Voz 6 05:24 Liga aunque luego sí es una peli buena al final me acaba llevando no pero es tonos pasa a todo el mundo el cine no es muy divertido ir a ver una peli pues con el diré de foto con hace los vestuarios porque cada uno pues se fijan poco en su en su trabajo y luego luego se se comenta no pero sí si me suelo fijarme

Voz 1031 05:41 he hablado con el director o una vez que cuando van a ver películas

Voz 10 05:43 no no están constantemente con la tensión

Voz 1031 05:46 en cualquier momento aparezcan plano la pértiga del micrófono en las conversaciones que no pueden no son capaces de disfrutar de los diálogos porque están permanentemente temiendo que pueda ocurrir un fallo que como todos saben la banda sonora del de esa película de la última Star Wars es una vez más obra de de John Williams que es el compositor al que Lucas va a homenajear junto a esos sesenta y cinco músicos este sábado Lucas John Williams ya hace digamos un par de décadas que ha superado la edad de la jubilación tú estás haciendo ya méritos evidentes si un día

Voz 2 06:15 imagínate que suena el teléfono resulta que es el señor Disney IT dice Lucas que te parecería porque Star Wars creo que vamos a morir y aún seguirán saliendo películas estar vivos probablemente alguien tendría que llega que a suceder después pero si te amaré te dijeran oye Lucas qué tal si te haces la nueva de de Star Wars lo bueno se les les diría que han confundido de teléfono porque no sé no soy tan bueno no te Tura no te diría o se debe haber otro Lucas por ahí que no tengo que no te con localizado Jos Lucas a lo mejor no igual comparado por la L salió Lucas equivocado pensando que igual si te cambia el nombre es George delante del tuyo George Lucas Vidal también funcionaría o no artístico digo exacto o si está o Lucas estén cualquier Lucas ellas digamos que de abriría las puertas en otro mundo que no sé si es el que más bueno decimos que John Williams es es compositor de bandas sonoras si uno piensa en una banda sonora lo más probable

Voz 1031 07:20 es que la primera que se deben a la cabeza es una John Williams es así este Superman ignora Jones Tiburón y son precisamente esas composiciones las que van a sonar en el Teatro Real Lucas quieres ir entrando porque creo que la orquesta debe estar cansada de acción

Voz 6 07:33 pues Boya os voy a como no te oigo Pablo Valle parece voy a tocar una parte cita muy pequeña que justo ahora estaba ensayando vale con orquesta y luego voy a pasar a la cuerda si al viento madera pero yo me la tensión

Voz 2 07:46 viento madera punta de lo porque vas a ser tú

Voz 6 07:48 él que estés comentando no como como el concierto en habida en Viena en vale pero para ya tardó treinta segundos

Voz 1031 07:55 viento metal cuerda viento madera viento metal y percusión creo que esto va a ser el orden y creo que lo que nos va a tocar que no lo ha dicho que es un fragmento de Hook la banda sonora de la de la adaptación del del mito de de Peter Pan el cuento de Peter Pan como decía de Superman Indra Jones Tiburón todas estas músicas también por supuesto la de Hook van a sonar Elsa

Voz 2 08:13 sábado en el Teatro Real a cargo de la de la orquesta

Voz 1031 08:16 sin disco Play Symphony Orchestra que por cierto si os lo estáis preguntando si bien la orquesta haber

Voz 11 08:24 este es Lucas bien vamos a vamos a seguir aquí como te he dicho los ensayos y ahora estamos una parte de Parque Jurásico a era Parque Jurásico Lucas tiene el papel fácil porque eso lo tiene que coger la batuta

Voz 12 08:42 cuarenta y siete compás cuarenta y siete entonces aquí todos miran todo el mérito caminando Claire una cara de este de donde viene de la radio nada venga a ver

Voz 14 08:59 no

Voz 12 09:30 muy bien vale ahora vamos a hacer sólo sólo el acuerdo

Voz 16 09:34 desde el mismo sitio vale solo toca Lacuerda venga vamos en el compás cuarenta y siete pero que lo explica todo dos tres

Voz 17 09:44 eh

Voz 12 10:05 vale muy bien chicos ahora vamos hacer el viento madera que son flautas o pues clarinetes ir fagot desde el mismo sitio o dos

Voz 18 10:17 y esto

Voz 19 10:23 no

Voz 20 10:36 eh

Voz 21 10:42 Isabel lo haga bien

Voz 12 10:48 sí

Voz 22 10:51 está no

Voz 6 10:55 araña vimos también posea

Voz 1031 11:21 qué tal luego creo que ese es Lucas vamos llamarle ya George Lucas Vidal ha sido absolutamente impresionante asomarse en directo al ensayo de de todo en orquesta la disco Play Symphony Orchestra que como se contado dirigirá al Lucas Vidal el próximo día seis de enero este sábado un homenaje a John Williams que ya habéis escuchado como son hay que tendrá lugar en el Teatro Real de Madrid en dos únicas sesiones una a las seis de la tarde era a las nueve agradezco muchísimo a Lucas que no haya dejado asomarnos a está absolutamente mágica manera de ver cómo se construye la música pieza a pieza muchísimas gracias Lucas muchísimas gracias Display Symphony Orchestra

Voz 14 12:11 aprovecho para deciros que en apenas unos minutos vamos