Machismo deportivo - (04/01/2018) - Hoy Por Hoy

Voz 1 00:00 hoy por hoy Pablo González Batista el machismo en cualquiera de sus manifestaciones ha sido sin duda uno de los temas más debatidos durante el año que acaba de terminar parece que también va a dar mucho que hablar en el eh de hecho hemos arrancado el año dos mil dieciocho con un debate acerca del sexismo en el mundo del deporte a raíz de un sketch de el programa de José Mota para esta Nochevieja en el que Garbiñe Muguruza participaba haya conseguido convertir en viral

Voz 2 00:34 saludos desde el Reino Unido nos encontramos aquí en directo con la reciente campeón del torneo de Wimbledon Garbiñe Muguruza enhorabuena muchísimas gracias gracias a ti por estar aquí con nosotros Garbiñe hay una pregunta que todos los espectadores que no están siguiendo se están haciendo quiénes saber casada soltera

Voz 1 00:52 seguro que han visto este sketch de es la situación que describe aunque parezca extrema el pues ha dado ha dejado muchos ejemplos en los últimos años de situaciones que lo superan en en la vida

Voz 3 01:03 la Real muy buenos días Iñaki San Román buenos días Pablo puede decir es demasiado frecuente encontrarnos con entrevistas a mujeres deportistas en lo que lo que menos importa es lo que han hecho esas mujeres como deportistas es el caso por ejemplo de la tenista de Shark a la que después de ganar un partido del Open de Australia de dos mil quince un entrevistador a pie de pista lejos de pedirle que a su juego su uso de el revés cruzado le hizo otra peculiar petición

Voz 1 01:29 puedes dar un giro para que podamos ver tu atuendo giro vamos hombre es verdad que los que los deportistas pues no destacan porción gremio especialmente locuaz pero estoy seguro de que hoy Jenny podía haber respondido algo interesante no

Voz 3 01:43 sí es eso de hecho es lo que pensaron al año siguiente en el mismo torneo porque sí que lo hicieron una pregunta pero siguieran sin preguntarle Sobrini sobre volea Ny sobresee sin sobre puntos de saque

Voz 4 01:54 tiene muchos fans muchos hombres que quién saber si pudieses tener una cita con cualquier persona del mundo del deporte del cine lo siento me han pedido que te lo preguntara con quién saldría

Voz 1 02:06 es bien significativo que la presentadora se excusa a sí misma diciendo que alguien le ha pedido que lo pregunte no

Voz 3 02:12 totalmente baba del tono de vergüenza ya lo dice todo es como me ha tocado estar aquí pero bueno estos dos no son los no son dos casos aislados sino dos reflejos de la banalización de la

Voz 1 02:20 mujer como deportista mientras tratamos a los compañeros deportistas masculinos como como dioses del Olimpo como ejemplos a seguir con las mujeres hay bastante condescendencia por lo que parece

Voz 3 02:30 en tono un poco como de aplaudir a extraescolar que hace la niña no aquí hay muchísimos ejemplos no hay un titular que le dedicó el periódico El Mundo a Carolina Marín tras proclamarse campeona

Voz 1 02:40 en dos mil quince hay que recordar que Carolina Marín es una institución del deporte en nuestro país doble campeona del mundo de bádminton y una celebridad en en países como China por ejemplo pues sí pues cuando ganó el campeonato del mundo del mundo tituló La

Voz 3 02:51 entrevista encima esa echado novio porque ganar una medalla bueno está bien pero encontrar un chico que te mi te lleve en coche pues eso sí que es un logro pero un caso parecido es el de hecho Road para enmarca para titular que había ganado la medalla toda una medalla de oro en unos Juegos de Río tituló una madre de oro lo cual recordó el titular que Davis sin News dedicó a la nadadora Dana Volker la reciente madre dan Volker gana medallas de plata y Hebrón

Voz 1 03:16 bueno en los veíamos por porque estos estos titulares merecerían seguramente seguramente llorar o por lo menos coger un cabreo considerable desde luego no me imagino que exista un ejemplo así al contrario algo tipo el reciente padre Andrés Iniesta marca el gol que

Voz 3 03:29 Nos da el Mundial no no con los chicos no no suele pasar estos son ejemplos se muy flagrantes pero un estudio de la Universidad de Cambridge en dos mil seis mostraba que se utilizan distintos términos para describir a los a las deportistas mientras para ellos utilizan más palabras como campeones ellas son reinas cuando con ellos utilizan palabras como triunfar o dominar para ella se utilizan más se esfuerzan o com

Voz 1 03:52 piten mientras se digamos que el aquí la perversión una vez más está en el lenguaje no es la manera de contar las cosas condiciona sin duda también el cómo y eso las cosas que salen en los medios comunicación porque hay muchas que directamente muchas deportistas que ni siquiera aparecen en los medios de comunicación

Voz 3 04:08 sí con todo esas tienen suerte porque hay otras que nada de nada como tú dices porque hay un caso muy gracioso que es cuando Andy Murray ganó la medalla de oro en los Juegos de Río no vamos a escuchar la entrevista que le hacen también a pie de pista el periodista le pregunta emocionado cómo se siente al ser la primera persona en ganar dos medallas olímpicas de tenis y Andy Murray pues se ve obligado a responderle esto

Voz 1 04:28 además no creo que Venus y Serena han ganado cuatro cada una en individuales pero bueno

Voz 3 04:34 vaya a ser había escapado este dato al periodista no si un pequeño dato cuatro medallas olímpicas pero bueno cada vez más en ese año pues iguanas echaron no vio ni nada claro lo

Voz 1 04:43 no llamar la atención bueno es conocido por ejemplo titular acerca del Premio Puskas al mejor gol gol del año que según Info Bae estaba entre Messi Higuaín y una mujer en genérico no o el del Chicago Tribune que tituló La medalla de la deportista con el con el Un la mujer línea de los Byrs gana una medalla de bronce exijan nombre directamente sin no

Voz 3 05:04 es como si dijéramos por España en el centro de la defensa jugar

Voz 1 05:06 en el marido de Pilar Rubio El desde Akira bueno cuando no infravalorados a las mujeres en las mujeres directamente no existen o sus logros no son mérito suyo sino de su entrenador de superado Parador físico o de alguien que no tenga que ver con el deporte como a lo mejor su marido o su pareja

Voz 3 05:21 está totalmente son son los que se lleva en el mérito no hay Edwin titular de Carolina Marín también que es como su entrenadores el que convirtió a sus rabietas no