Sucedió Una Noche (7/1/2018)

Voz 0229 00:50 qué tal bienvenidos otra semana a sucedió una noche prueba superada hemos sobrevivido otras navidades un nuevo año ha comenzado un nuevo año en el que venimos dispuestos a seguir haciendo lo que mejor sabemos es decir hablar del mejor cine todos los tiempos pero que los Reyes Magos os hayan traído muchas cosas todas las que os merecéis nosotros no tenemos regalos que ofrecernos pero sí películas míticas actores y directores de siempre y un poco de música de cine para ponerle fondo a todos es decir nuestros surtido de siempre cómo empezamos a despachar los habitualmente pues con la película de la programación de TCM por la que apostamos esta semana

Voz 7 01:28 con ella comienza Sucedió una noche

Voz 8 01:36 el espectáculo está a punto de comenzar pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada

Voz 9 01:43 su montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecta

Voz 0229 01:53 la película de TCM este domingo TCM dedica su programación a películas que nos hablan de un futuro distó pico ya sabéis esas sociedades salía nada realizadas por un poder que mantiene el control total sobre los individuos tipo mil novecientos ochenta y cuatro o Un mundo feliz a lo largo del día vamos a poder ver títulos como doce monos delicatessen Roger Ball o la película de la que os vamos a hablar ahora la fuga de Logan todo un clásico de la ciencia ficción de los años setenta

Voz 0544 02:24 desde los tiempos de Metrópolis de Fritz Lang las distopía futurista San sido una constante define la década de los setenta en particular fue especialmente fecunda para el género gracias a títulos como th x mil ciento XXXVIII de George Lucas Cuando el destino nos alcance con Charlton Heston de protagonista o el ball de todas ellas la que tuvo mayor éxito comercial fue la fuga de Logan

Voz 10 02:47 de ir Jessica el Santo año tú deseas que lo haya pero no es así que existe no lo que ocurre es que muchos como tú no desean no quieren morir y conservan la esperanza de que ese lugar llamado santuario se convierta en algo real pero no existe nunca ha existido es simplemente una ilusión

Voz 0544 03:04 Michael Anderson el director británico de la vuelta al mundo en ochenta días fue el elegido para llevar al cine la novela homónima escrita por William Nolan John Clayton en mil novecientos sesenta y siete en ellas en los describía un futuro pos holocausto nuclear en el que los pocos habitantes que quedan en la tierra viven bajo una enorme cúpula entregados al ocio y al placer ya que las máquinas se encargan de todo a cambio pagan un precio para mantener estable el número de habitantes todos debe morir al cumplir los treinta años así que todo se mantiene un equilibrio sea cada uno sin todos creen que al llegar a esa edad Serra encarnan en un clon que les sustituye a través de una ceremonia llamada el carrusel sí por supuesto habrá renovado pero algunos no aceptan someterse al suicidio voluntario e intentan huir es ahí donde entran en juego los vigilantes una especie de policía encargada de perseguirles detrás de energía el protagonista es uno de estos vigilantes hasta que un día descubre la verdad es entonces cuando se plantea la huida fuera de la cúpula hacia un lugar mítico al que llaman santuario en el que la leyenda cuenta que la gente puede envejecer y para ello contará con la ayuda de una chica que pertenece a los rebeldes secreta muy poco tiempo

Voz 8 04:25 la hoy hablar de santuario

Voz 0544 04:28 de esta forma el vigilante se convierte en fugado la fuga de Logan está protagonizada por dos actores británicos de gran popularidad en la década de los setenta Michael York al que habíamos visto en Cabaret o Los tres mosqueteros Illa ni after protagonista le

Voz 10 04:48 Kus cuántos años tienes seis el año Green viene Celler que queda mucho tiempo

Voz 0544 04:54 pero también nos encontramos con dos agradables sorpresas la rubia Farrah Fawcett a punto de convertirse en estrella televisiva gracias a Los Angeles de Charlie

Voz 8 05:02 tenemos muchas vigilantes como clientes creo que sólo hemos tenido uno desde que yo estoy aquí hasta los vigilantes alertan de su cara como cualquiera doctora ellos vigila puede recibirle

Voz 0544 05:12 el veterano Peter Ustinov que interpreta al primer hombre viejo que conocen los protagonistas

Voz 11 05:17 en ello

Voz 10 05:19 esto De7 seguramente cuántos años tienes luego ser tan viejo como sobrino más esas grietas en la cara que duele

Voz 0544 05:30 la película ganó el Oscar a los mejores efectos visuales algo que visto hoy en día resulta casi increíble ya que es lo peor que ha envejecido de la película hasta el punto de que pueden producir sonrojo en el espectador actual por su ingenuidad de cartón piedra

Voz 0137 05:44 los actos punto tres vigila

Voz 8 05:46 lo último el solo completa el ciclo una cámara regulable y un ciclo inyector en la plataforma

Voz 0544 05:51 algo más conseguida es la parte en la que la pareja protagonista descubre un Washington Post apocalíptico con el Capitolio y la estatua de Lincoln cubiertos por la hiedra

Voz 7 06:02 deben

Voz 0544 06:03 pido la fuga de Logan fue un gran éxito comercial hasta el punto que dio pie a una serie de televisión emitida entre mil novecientos setenta y siete mil novecientos setenta y ocho en dos mil cinco se estrenó La isla una película de Michael Bay que era un make que encubierto hoy desde hace bastante tiempo la Warner intenta poner en pie una nueva avería Dion que estaría protagonizada por Ryan Gosling un proyecto que de momento no se concreta hasta que llegue el día podéis ver la película original en TCM un clásico de la ciencia ficción de los setenta que hoy en día se ve como una verdadera delicia kitsch

Voz 0229 06:47 y ahora vamos a jugar a las películas los casinos que va

Voz 13 06:50 vamos a desvalijar son Sahara Riviera de ser tintes Sensi Flamingo baremos la noche de fin de año y la operación será llevada a cabo por antiguos miembros del grupo ochenta y dos Aero Transport

Voz 11 07:00 la por curiosidad que te hace suponer que este es un trabajo para antiguos para Daily no es cosa de profesionales

Voz 14 07:07 aldea bajar mi yo he ido a sangre fría el oído eso aquí o huido

Voz 11 07:56 sin trabajo podría ayuda ayudarnos aquella que trapera ordenanza así que hoy se vende armas le ha visto venderán alguna no entonces como una sabe me lo dijo sino porque iba perseguirle adelante

Voz 6 08:10 cómo va ayudarlos un sencillo haré todo lo que pueda para que recojan

Voz 15 08:14 te iba a cambio de ayuda quiero ese permiso inmoral

Voz 17 09:10 algo que nadie Tous es algo que también ellos contado

Voz 18 09:14 lo único que ese es que algo cayó y le golpeó en el cráneo eso es todo pasa por el compás muy bien pero que pueda averiguar

Voz 18 09:58 viendo cómo nos va no muy bien si te soy sincero seguro que me debes algo Bonham la gente necesita tiempo Llosa conocerte a aceptarle como cantante solista incluso saben que eres solista

Voz 20 10:13 he toda toda la no no creo que hay tras iraquí que está

Voz 0229 11:03 pues estas cuatro películas también se emiten en la programación de TCM de la semana queda saber cuáles eran empezábamos con Frank Sinatra y sus amigos de Rat Pack en la cuadrilla de los once de la que años después ellos Clooney Brad Pitt y compañía harían un famoso el que cantaba tras el diálogo era uno de los protagonistas de esta película la cuadrilla de los once Sammy Davis Jr la siguiente película era Jackie Brown de Quentin Tarantino con la canción de sus títulos de crédito iniciales a cargo de Bobby One Mc era era la más difícil el misterio de Cots Pocket una película de cine independiente americano estrenada en dos mil catorce y que fue la última película que rodó completa antes de morir su protagonista Philip Seymour Hoffman y terminábamos con a propósito de ideas de los hermanos Coen es el propio protagonista de la película el actor guatemalteco Óscar Isaac el que canta esta canción que suena de fondo The death of Queen James

Voz 18 12:05 dale un título ellos escribirá Enciclopedia curiosa del cine parece para una

Voz 0544 12:12 esta semana

Voz 0229 12:13 ha estrenado que baje Dios y lo vea una comedia española protagonizada por Karra Elejalde y Macarena García entre otros en la que los monjes de un monasterio forman un equipo de fútbol para intentar salvar su congregación esta película no ha hecho rebuscar en nuestra videoteca para ver otras películas con el fútbol como telón de fondo pero que no están protagonizadas por grandes equipos grandes jugadores sino por equipos un tanto diferentes

Voz 0544 12:40 gracias a las películas sobre fútbol hemos conocido historias de superación personal

Voz 6 12:46 la peor castigo

Voz 0544 12:51 también películas que hablan de cracks de este deporte que relatan grandes gestas deportivas y a veces también grandes tragedias

Voz 22 13:03 porque

Voz 0544 13:04 aquí es que no cabe duda el fútbol es un deporte diferente

Voz 23 13:08 saber porque el fútbol es el mejor deporte del mundo porque lo único que se necesita una pelota y un espacio viento no hace falta grande fuerte alto meses más

Voz 0544 13:21 es cierto cualquiera puede jugar solo hace falta que alguien diga la diversión está asegurada de esta forma el cine no ha mostrado un buen número de jugadores distintos a lo que se entiende por un crack del fútbol equipos digamos peculiares

Voz 10 13:37 el fútbol pregunta casi conozco el fútbol cuando falla el capitán del magos buen gol club

Voz 0544 13:42 equipos de magos por ejemplo o equipos de luchadores a Olimpo trío promover el fútbol que no se me había ocurrido uno de los mejores gags de la película Monty Python en el Hollywood Bowl consistía en un partido entre filósofos

Voz 24 13:55 el lobi médico

Voz 0544 13:58 que viene el equipo alemán encabezado por su capitán Hegel decía el locutor en la alineación también estaban Kant Schopenhauer Heidegger luego salía del equipo contrario de los griegos

Voz 24 14:09 el Clínic plenos para ellos

Voz 0544 14:12 era era el capitán con Platón de portero Aristóteles de central y Sócrates llevando en número diez y siguiendo con la antigüedad también hemos visto fútbol en Astérix

Voz 0684 14:22 que infla una tripa de oveja la golpean once atletas con toga corta y sandalias de tacos tripa de oveja llega directamente a la red de pesca

Voz 0544 14:31 en estos partidos diferentes a veces se enfrentan ideas sus rivales irreconciliables en la película británica el partido dos pubs Se disputaban la hegemonía futbolística y alcohólica de un pueblo en el clásico italiano don Camilo los beatos del cura Fernán del se enfrentaban a los comunistas del alcalde pone

Voz 25 14:49 Jesús porque en una que ciudad porque iba ayudarte aquí veintidós piernas dentro el muchachos veintidós de los otros yo que ocupo de las salvas no de las piezas

Voz 0544 14:58 en muchas de estas películas el partido de fútbol es una metáfora del triunfo personal de los protagonistas yo lo que digo

Voz 0137 15:04 qué tienen que

Voz 10 15:05 ahora en ese no porque ellos ven que empieza a ganar que empiezan a ganar agregó que gol es sólo hueso de subida les repercute es animan y la edad le da otra luz no

Voz 26 15:21 si hay un clásico entre los clásicos en estas películas de partidos de fútbol diferentes SES Evasión o victoria con Michael Caine está Noone jugadores reales como viles o el mago Pelé

Voz 8 15:32 dónde aprendió este hacer eso cuando era chaval en Trinidad en las calles con las bajas quieres jugar un partido contra los alemanes porque no

Voz 0544 15:41 no es la única película de prisioneros contra guardias que hemos visto en mil Machín jugar duro el ex futbolista Bini Jones capitaneaba un equipo de presos que se enfrentaba al de funcionarios de la prisión preparado para recibir

Voz 18 15:54 eso significa que voy a salir de aquí estoy dispuesto a soportar sus matones no hablo de ese tipo de paliza me refiero al PAR

Voz 0544 16:01 y en todos a la cárcel Berlanga montaba un partido entre los antiguos presos políticos que visitaba la cárcel y otro formado por guardianes presos comunes

Voz 27 16:12 a este señor nos que se ministro que alguien lo expulsó esas son ya el árbitro no usted a mí yo tengo que mantener una disciplina dentro de mi equipo que me vagamente

Voz 0544 16:25 también hemos visto películas con equipos de chicas

Voz 28 16:28 el velo Luisa peluca Julita una delantera de primera división con un tiro a puerta fuera de serie

Voz 0544 16:41 las ibéricas fútbol club de Pedro Masó abundaba en el machismo típico del tardofranquismo de comienzos de los setenta

Voz 7 16:48 no me lo vamos el pecho para diferenciamos de lo yo animo para simular vendáis me parece una nada

Voz 29 16:59 viví Ximo tú pretendes que con estos salgamos al campo mejor Fazio mirarlas esto no nos miran no estés multa o que ellos sí o se se cree

Voz 0544 17:10 si se trata de fútbol femenino es mucho más recomendable Quiero ser como Beckham

Voz 30 17:14 has estado mal en Quito cuentas juegan el club de fútbol por Ferran el Bierzo estamos a participar en un torneo de verano días venir y hacer una buena pista algunas veces y es muy buena

Voz 0544 17:34 también abundan las películas con equipos de fútbol de niños tienes los ojos sinvergüenza

Voz 8 17:42 dieciséis estos grandullón es correrá para afeitarse quedan descalificados

Voz 0544 17:49 bueno estos no valen si valdría por ejemplo el equipo de Will Ferrer en la comedia un entrenador genial

Voz 0684 17:55 bueno he pensado que hoy podríamos empezar presentando nuevos y luego me contáis vuestras cualidades un el

Voz 8 18:02 empecemos con digo hola así junto a la gente ni cómo está el hombre

Voz 0544 18:10 ya hay muchas más en la española El sueño de Iván enfrentaban a un equipo de niños con una selección de jugadores profesionales

Voz 31 18:17 once y luego el rollo luego en envasado que era queridos telespectadores Canio queridos telespectadores el caso es que los niños ya están aquí hice preparan para el partido que muchos han catalogado como la locura del siglo un puñado de críos frente a los mejores jugadores del mundo

Voz 0544 18:36 y cómo no también hemos visto equipos de dibujos animados

Voz 0684 18:39 la miradores hemos conseguido una encarnación

Voz 7 18:52 yo soy permiten mordiscos me cornada

Voz 6 18:55 espero que

Voz 0544 19:01 este es el partido de las fieras selváticas que veíamos en la bruja novata también está la película argentina futbolín en la que los muñecos de plomo de un futbolín cobraban vida

Voz 8 19:13 claro ya sabes que soy yo llevase tres mil setecientos veinticuatro partidos invicto juntos tú y yo

Voz 0544 19:19 donde también se estila mucho esta clase de partidos de fútbol es en el cine social británico siquiera iremos al sí

Voz 0684 19:26 el domingo hay partido en el que habrá algún jugador no juega en el Manchester y ciertos sabes que no me llega para tanto lo hemos visto por ejemplo en varias

Voz 0544 19:34 las películas de Ken Loach como que es Buscando a Eric o nombres Joe Árbitro

Voz 32 19:40 nosotros siempre vamos siempre llevamos la camiseta de eso los visitantes nosotros ellos van de rojo y negro siempre arrastras llevamos no caigamos siquiera Sancho al equipo equipados las camisetas

Voz 0684 19:52 vale las camisetas me tayikos nos quedaremos todos las camisetas siempre sido Beckenbauer desde hace años

Voz 8 19:58 si tú eres Beckenbauer yo soy el ratoncito Pérez

Voz 0544 20:01 no os creáis lo del nombre en las camisetas es importante los indígenas de la selva amazónica que veíamos en la gran final Se lo pintaban en la espalda

Voz 33 20:09 estarán poniendo el número siete no el de Ronaldinho es Ronaldinho lo es el siete es el el siete es rival está seguro sí pero te estoy Vic tanto el nueve de Ronaldo no él siete

Voz 0544 20:21 estos partidos de fútbol del cine social inglés tendrían su equivalencia en el cine español en el equipo de colegas de Días de fútbol de David Serrano

Voz 0684 20:29 por qué estas haciendo la estatua has me imparable aportó el medio no obstante la traición al frente año yo no yo entro o la culpa mía soy muy malo también tomado con los brazos joder lo malos todo esto

Voz 0544 20:42 bueno eso podridos en fin como habéis visto no hace falta ser un crack cualquier actor puede acabar calzarse las botas de tacos en el cine y si no que se lo digan a Fernando Tejero al que le ha tocado interpretar unas cuantas películas como la propia Días de fútbol en fuera de juego o El penalti más largo del mundo todo el mundo

Voz 34 21:01 Dios del capitán del Deportivo que tira los penaltis siempre por la derecha siempre siempre siempre por la derecha pero por la derecha suya o con la mía por la derecha de la portería coño Fernando a esta derecha osea pulmón izquierdo

Voz 0652 21:11 sí si las durísimo durísimo porque era agosto yo estaba de la portería a las tres de la tarde cuarenta grados a la sombra imagínate alzó me tuve que tirar no sé cuántas veces y la verdad que me tiré tantísimas veces que acabé Loteta acabó el hospital empecé a orinar sangre no quiero que hay un poco pero sí me judío un riñón pero bueno yo encantado porque

Voz 18 21:47 sucedió una noche un programa de la Cadena SER el canal de televisión TCM

Voz 36 21:55 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no indie mañana pero sí muy pronto y para el resto de tu de sufrida este Casablanc toda vivida estado esperando decir

Voz 0544 22:08 hoy charlamos con Irene Escolar la actriz está representando hasta este fin de semana en Madrid la obra Jerte y coctel una adaptación libre del Vania de Chejov además del teatro hemos visto a Irene Escolar en el cine en películas como Un otoño sin Berlín por la que ganó el Goya a la mejor actriz revelación en series de televisión como Isabel en donde interpretó a la reina Juana la Loca Irene Escolar es un eslabón más en esa larga saga de actores y actrices de cine y de teatro que son los Gutiérrez Caba Alba y esto es lo que nos ha contado

Voz 12 22:42 eh

Voz 0137 22:46 en mi familia han hecho mucho teatro pero muchísimo cine mi abuela hizo casi cien películas imite a Julia lo mismo emitió en mil emocionales todos han tenido mucha presencia Julia Caba Alba ella era la reina del cine de la he además de la

Voz 38 22:59 comedia según asegura el libro que he con el magnetismo puedo llegar a vender ladrillos como si fueran de plata cree usted que de otra forma al tendero me habría pillado la Nir no le pago hace mes y medio INI requisa

Voz 0137 23:11 el IMI padres productor ya del cine yo desde que soy muy

Voz 0229 23:15 pequeño ha ido a rodajes estaba muy presente

Voz 0137 23:17 en ese lenguaje también ir in madres escriptos y Alpine me fascina soy una gran espectador avecine me encanta hay afortunadamente también he podido hacer unas cuantas películas voy a Berlín

Voz 11 23:29 está pues está en un país que se llama Alemanía cogido volver atrás cuando te pongan del postales Iker es

Voz 0137 23:38 vale pero es verdad que hay una cosa como de encasillar no yo encuentro mucho que es la actriz de teatro han no no es que haya le gusta el teatro y hace teatro

Voz 20 23:45 sí recuerdo

Voz 18 23:46 cuando estás en el escenario actual el teatro es tu única realidad

Voz 20 23:52 todo lo demás lo de fuera lo que la gente llama punto real no es más que Fanta

Voz 0137 23:57 por supuesto que me encanta el cine y que quiero hacer todo lo que no no me encantaría es un lenguaje que me que me apetece mucho además descubrir más porque si es verdad que en el teatro he podido de desarrollar otro tipo de lenguajes diferentes creadores diferentes directores Perón cine aún me queda mucho mucho mucho camino por por por recordó es quizá también me pasa una cosa siempre y es que yo he parecido mucho más joven de la edad que tal

Voz 18 24:22 aunque tengas veinte años ya está empezando veo que tienes mucho talento

Voz 20 24:27 llevan atletismo aunque todavía no sabes cómo usarlo de agarrar al público por el cuello y decir vagos saltitos prestarle atención a mí

Voz 0137 24:35 entonces hasta hace no mucho ha empezado a poder hacer las películas que en las que había personajes de mi edad Ike mi físico el adecuado porque siempre parece parecido más joven muchas veces me ha pasado esto películas que me apetecía mucho hacer pero que no daba el personaje entonces pues bueno digamos que ha sido más lento no va poco a poco pero a mi me gusta mucho el hecho de que se vaya cocinando poco a poco eh Eva aquí allí películas que que como un otoño sin Berlín han sido muy importantes grandes retos también

Voz 39 25:07 a ah

Voz 0544 25:13 no

Voz 0137 25:21 de muy pequeñita me encantaban los musicales siempre me han gustado mucho los musicales y me sabía o esa estoy de memoria Oliver Twist me fascinaba Cantando bajo la lluvia también un cabaret

Voz 8 25:33 el sus problemas en la puerta pero la vida es complicado aquí dentro Aviva es es hermosa la chica son hermosas hasta la orquesta es hermosa

Voz 0137 25:49 cuesta mucho Candilejas Eva al desnudo sí que trata a un poco más esta especie de rivalidad y competitividad y es una gran película Balas sobre Broadway el viaje a ninguna parte esa es una esa es una película que habla sobre la profesión

Voz 41 26:03 las comedias tenemos que arreglarlo nosotros porque los autores las escriben demasiado largas entre tu abuelo yo las cortamos suprimidos los personajes que sobran porque si salen muchos el públicos En Marea algunos ponemos que hablan por teléfono otros los tuvimos con una carta o D2 hacemos uno queda mucho mejor

Voz 0137 26:37 me gusta mucho el cine de autor cada vez más voy buscando películas que tengan lenguajes diferentes que que me sorprendan busco interpretaciones también que me devuelvan Carmen pacten sea algo que me sorprenda más por que me toque de alguna manera me que me haga cuestionar me cosas que me descubra algo que no conozco pero sí me gusta mucho el cine de autor declaró Haneke por supuesto es el el gran referente uno de los grandes referentes

Voz 43 27:03 el pequeños vuestra madre os ponía a veces una cinta en el pelo yugoslava Atabal

Voz 0229 27:09 brazo

Voz 43 27:10 el color blanco de la cinta recordaba la inocencia y la pureza mañana en cuanto sea purificado mediante los azotes vuestra Mario pondrá de nuevo una cinta la llevará hasta que vuestro comportamiento nos demuestre que podemos volver a confiar en nosotros

Voz 0137 27:25 cuesta mucho ver cine entonces intento como también se lo difícil que es hacer una película siempre que me siento delante de una pantalla yo quiero que me sorprendan y quiero disfrutar entonces voy muy a favor luego quizá puede ser un poco más crítica pero así a priori tengo ganas de que de que me guste

Voz 11 27:40 la verdad es que hay una que me interesa trata de una mujer mayor que tiene una aventura con un hombre joven una fosa porque dices eso porque supongo que ridiculiza la mujer mayor no es una comedia es más bien serlo

Voz 0137 27:52 creo mucho en el sentido del humor me gusta mucho la gente que tiene sentido del humor y me gustan los actores que saben sacar Xuclà aún no y yo intento jugar mucho con esto también se puede en todo lo que hago en cine el he podido experimentar lo menos pero pero me gusta claro que sí y me gusta mucho la comedia

Voz 44 28:10 no a Bush

Voz 0137 28:25 lo que cada uno va buscando su camino eh también las circunstancias de cada uno son tan complicadas o no pero que yo creo que cada uno elige y hace lo que puede y yo he tenido la suerte de que

Voz 12 28:39 en ese sentido ha estado muy bien asesorada

Voz 0137 28:41 educada hay ilusión desde que era muy joven descubrí que que eran muy feliz con mi teatro mi compañía me gente eh los directores construida encontrando saliendo de gira algo como tranquilo yo era feliz haciendo eh

Voz 45 28:58 sólo por Michael tu idea te lo que significa sostener una obra su Tamerlan noche tras noche yo soy la única que trabaja de verdad a Michael y lo sabes total invitas a contar el dinero ya creer que es divertido primera TDAH

Voz 0137 29:11 cuando uno encuentra la felicidad de una manera determinada ellos y feliz rogando no trabajando con mis compañeros lo que es el éxito creo que es una cosa que sí ocurre que afortunado es no si eso ocurre no pasa casi nunca pero que también dura muy poco y que lo lo lo bonito de este trabajo es justamente eso en el trabajo el día a día

Voz 19 29:30 sí

Voz 46 29:47 sucedió el de noche un programa de la Cadena Ser el canal de televisión TCM

Voz 0229 30:53 ya estamos de vuelta con la segunda parte de Sucedió una noche esta música pertenece a la película La conquista del Oeste en concreto las secuencias del Pony Express su autor es Alfred Newman el compositor define más laureado de la historia de nueve años y el que no ganó ninguno Oscar fue nuestro siguiente protagonista sólo obtuvo una nominación al premio a lo largo de su extensa carrera era eso no quita para que se considere un gran actor

Voz 48 31:21 lo que el mejor es tan difícil será alguien que la gente no tal día como hoy

Voz 0544 31:28 hace treinta años el siete de enero de mil novecientos ochenta y ocho fallecía Trevor Howard uno de los mejores actores británicos de la historia quizá a algunos no les identifiquen por el nombre pero seguro que le han visto en muchas películas vamos a repasar su carrera

Voz 0229 31:48 Trevor Howard es uno de esos actores que nunca alcanzaron el estatus de estrella pero cuyo buen hacer como decía Elio hemos visto en infinidad de películas muchas de ellas grandes clásicos del cine como la mayoría de los actores británicos empezó trabajando en el teatro hasta que en mil novecientos cuarenta y cuatro le llegó su oportunidad en la pantalla

Voz 15 32:07 ha llegado David Lynn le conviene

Voz 0229 32:11 en el protagonista de uno de los mejores dramas románticos de la historia como es breve encuentro Jaguar era el médico que vivió una aventura con Celia Johnson una mujer a la que encontraba por casualidad en una estación de tren

Voz 50 32:23 no se siente culpa limpio si usted con más motivo que llegó me al trabajo esta tarde esto me llena de vista que mobile mal porque sentir los culpables no lo sé

Voz 0229 32:33 que intenta Jesús después de este papel las ofertas le llovían sin cesar en un par de años era ya considerado uno de los actores británicos más populares en su país la confirmación del lanzamiento internacional llegó con otro gran clásico

Voz 51 32:47 había allí un tercer hombre pero me imagino que eso le tiene sin cuidado no me interesa saber si un delincuente como Harry Lime fue asesinado murió accidentalmente

Voz 0229 32:56 Trevor Howard daba vida al mayor británico que perseguía a Harry Lime El personaje de Orson Wells en el tercer hombre de Carol Reed

Voz 51 33:03 oiga Callaghan Calloway soy Ingles no irlandés usted acusa injustamente a mi amigo apoya a demostrarse descubriendo al verdadero culpable como en sus novelas baratas porque no lo haré el le pondría en ridículo Le doy dinero del ejercito sino lo gasta todo en whisky podrá pasar la noche en el hotel Sanger los reservas hemos plaza en el avión de mañana

Voz 0229 33:22 a mediados de los años cincuenta Trevor Howard fue reclamado por el cine americano una de sus primeras películas allí fue las raíces del cielo de John Huston en la que interpretaba a un aventurero ecologista

Voz 52 33:32 sabe de que se matan centenares de elefantes en África cada año cualquiera que haya visto las grandes manadas a través de los últimos espacios libres que quedan en la tierra sabe que el mundo no puede permitirse el lujo de perder los pero no

Voz 53 33:45 tienen que captura batalla destruirlo todo todo lo que hecho todo lo que es eh

Voz 0229 33:58 otro de sus títulos más famosos en el cine americano fue Rebelión a bordo Trevor Howard era el capitán ante el que se amotinaron al segundo oficial Marlon Brando

Voz 54 34:07 tripulación tomo desde ahora el mando de esta nave señor Flyer entregue las llaves de la Santa Bárbara austero tiene que entregarle nada no se mueva de dónde está Bayern usted ya ha dado su última orden Blair Demme esas llaves Fire ya hoy orden fallo una nueva orden señor Blair su cabeza rodará por la cubierta por el cielo juro que lo haré

Voz 8 34:24 por cierto que en aquel rodaje jugar tuvo más de un encontronazo con Brando puedo compartir su inversión

Voz 7 34:30 era una broma señor que pueda conocerla

Voz 0229 34:33 Trevor Howard no soportaba las maneras de divo del actor americano y se cuenta que una vez llegaron incluso a las manos no obstante al terminar el rodaje Marlon Brando le pidió perdón y acabaron como amigos de hecho el inglés fue su principal testigo en una querella quebrando interpuso contra un tabloide británico por difamación años después Howard librando volverían a coincidir en I más tarde en Superman

Voz 15 34:57 el Consejo ya ya

Voz 18 35:01 amigos míos yo no soy precipitado e impulsivo y sostengo que debemos evacuar este planeta inmediatamente

Voz 15 35:08 la discusión no ha terminado tanto por tu parte crear un clima de propano entre la población lo conocí quitaremos

Voz 0229 35:21 la única nominación al Oscar en la carrera de Trevor Howard llegó en mil novecientos sesenta por su papel de rudo minero en hijos y amantes adaptación al cine de la famosa novela de T H Lawrence

Voz 8 35:31 mi padre me mandó a la mina los dos añitos mantas

Voz 18 35:34 hartos Mas lo quiso eso no me Loeches encara me trata es como un perro pensáis que soy superiores porque no tenéis tierra en las manos ni carbón en los cara que tiene de bueno sentarse en un taburete seis días a la semana y que te sobren unos Charlines para el pantalón que haces tú con el dinero que pasó

Voz 0544 35:53 lo mismo que voy a pesar de que jugar

Voz 0229 35:56 no fue un actor muy premiado a lo largo de su carrera el historiador cinematográfico David Mann le consideraba el mejor de todos los actores británicos de cine tres presumía de ser un hombre sencillo por eso rechazó el título de ser que le ofreció la reina de Inglaterra que mira lo que nunca iba

Voz 7 36:27 respeta

Voz 0229 36:28 sí mantenía escrupulosamente su privacidad y siempre se situó lejos de los oropeles de la fama se casó con la actriz Helen Cherry en mil novecientos cuarenta y cuatro no se separó de ella está su muerte

Voz 18 36:40 madre Jos llevamos juntos mucho tiempo

Voz 0229 36:42 nos sentemos la única condición que especifica bajó War en sus contratos era no trabajar siempre que hubiese un partido internacional de críquet que era su gran pasión en su filmografía hay grandes películas pero también bastante morralla jugar decía que prefería a participar en malas películas antes que no trabaja

Voz 15 36:59 el infierno está lleno de vagos de éste

Voz 0229 37:03 no obstante también aseguraba que por muy malas que fueran algunas películas su trabajo en todas y cada una de ellas siempre fue difícil muchas de estas películas Howard intervenía como secundario eran pequeños trabajos pero en grandes títulos como La batalla de Inglaterra Luis II de Baviera o Gandhi

Voz 55 37:22 no tengo otro remedio que admitir que ustedes y una categoría diferente a la de las otras personas que jamás se jugó sin embargo es mi obligación condenarle a seis años

Voz 55 37:36 estantes siempre habían de Su Majestad en fecha posterior cree conveniente reducirla pena nadie se alegrará Porriño masculló

Voz 0229 37:44 en general le iban bastante los personajes con autoridad y cierto mal genio como el coronel de la caballería británica que interpretaba en la última carga

Voz 56 37:52 es chicos colorados ellos son mis chicos colorados luz en todos como pinceles gasto embestir los diez mil al año David propio bolsillo uno

Voz 0544 38:00 esto Herrador sables y yo les revisa

Voz 56 38:03 los pespuntes hasta en la sombra sino no saben fabricar no saben luchar visionó luchan con valor les de España

Voz 0544 38:09 dejo la espalda latigazos por muy largos que sí

Voz 0229 38:19 entre sus directores favoritos siempre citaba a Carol Reed ya David Lynn con los que trabajó varias veces La hija de Ryan de Lin Trevor Howard ofreció otra de sus mejores interpretaciones era el cura del pequeño pueblo irlandés donde transcurría la película

Voz 55 38:33 no tienes nada que decirme a mí iba yo a tener que decirle Austin podríamos decir padre hubo no hay nada entre el mayor doce el millón que Mainar dilo entonces mina canta en Mallorca mira me wrong criatura Tu cara me asusta débil

Voz 0229 38:50 Trevor Howard era muy buenos amigos eso no evitaba que el actor siempre les reprochar a los larguísimos rodajes a los que les sometía esto es lo que contaba por ejemplo durante la filmación de la hija de

Voz 0544 39:03 sabía perfectamente lo que iba a suponer estaba muy claro sabía que significaría gran parte de un año de sufrimiento pero a cambio había un noventa y nueve por ciento de posibilidades de que fuera una gran película

Voz 0229 39:17 entre sus últimos trabajos ya en la década de los ochenta destaca también el excéntrico anciano amante de los pájaros que interpretaba en a años luz del suizo Allen Tanner película premiada en el Festival de Cannes

Voz 15 39:28 me voy a quedar aquí tres días y tres noches cuando salga de este agujero salidas abroncó no te preocupes porque yo estoy bien así que va a comer nada me traerá un vaso de agua por la mañana yo procuro no te preocupes porque

Voz 0229 39:45 al final de su carrera Trevor Howard podía presentar una filmografía de casi noventa largometrajes e infinidad de series y películas para la televisión

Voz 15 39:53 lo que aquí representa toda una vida de trabajo ahora está casi listo uno de estos días Goitia volar

Voz 0229 40:01 el actor falleció el siete de enero de mil novecientos ochenta y ocho a los setenta y cuatro años de edad en su casa de campo al sur de Inglaterra

Voz 18 40:18 sucedió una noche un programa de la Cadena SER el canal de televisión TCM

Voz 0229 41:33 canción de Robert Wyatt pertenece a la banda sonora de Nómadas del viento un documental francés sobre la migración de las aves que se estrenó en dos mil uno de que tuvo bastante éxito dentro del género de cine documental gracias a la belleza llama plasticidad de sus imágenes pero cambiamos completamente de tercio porque la sección que bien ahora no suele tener imágenes precisamente Bella

Voz 11 41:58 Bourbon presenta Dios santo que lea

Voz 8 42:04 no creí que se trataba de ese tipo

Voz 46 42:10 mi terapia

Voz 0544 42:19 qué tal amigos hoy voy a hablaros de los Poltergeist la palabra proviene de la Alemany significa espíritus burlón Se trata de uno de los temas más estudiados por la psicología hay son fenómenos relacionados siempre con una casa

Voz 17 42:34 esos fantasmas normalmente se asocian con un individuo los encanta vientos parecen estar relacionados con una zona una casa o un barrio las alteraciones de los fantasmas suelen durar poco tiempo a lo sumo dos meses los encantamiento pueden durar años

Voz 0544 42:51 esa es la teoría más difundida pero no siempre sirve para explicar los Poltergeist normalmente no atacan a los habitantes de las casas aunque a veces pueden resultar peligrosos

Voz 7 43:03 quién dijo una nunca había

Voz 0544 43:14 es lo que ocurría en la película qué traigo hoy en mi terapia de terror que se titulaba precisamente así Poltergeist

Voz 0229 43:29 Poltergeist Se basaba en un hecho real que al parecer sucedió en los años setenta en una zona urbanizada de Denver que anteriormente había sido un cementerio

Voz 6 43:37 el terreno ya hemos hecho los trámites pertinentes para trasladarle el Cementerio vamos eso sería un sacrilegio no te preocupes ponerse después de todo esto no es he aquí sólo hay gente

Voz 0229 43:49 la empresa contratada para trasladar los cuerpos estafó a la ciudad y no lo hizo cuando el municipio lo descubrió era ya tarde habían empezado a construir decidieron dejar enterrado los cadáveres

Voz 6 44:01 preocupa biliares y los amigos pueden visitar a sus difuntos en el cementerio de Brodsky que está a cinco minutos de distancia

Voz 0229 44:07 la urbanización se terminó tal y como estaba prevista pero en los años siguientes los vecinos sufrieron diferentes fenómenos extraños

Voz 11 44:14 le mujeres yo los estamos preguntando si los está pasando algo raro algo vamos si habéis experimentado algunas molestias últimamente qué clase de molestias fenómenos extraños platos inmuebles moviéndose solos

Voz 0229 44:30 aquella historia inspiró a Steven Spielberg que por entonces se había convertido en el niño mimado de Hollywood era el año mil novecientos ochenta y dos el año de las Pilar manía el director acababa de estrenar En busca del arca perdida ILT El extraterrestre todo lo que llevó su nombre arrasaba en taquilla ahora buscaba una película de terror en la que probar los nuevos hallazgos en efectos especiales de su amigo George Lucas y la industrial Magical Light de paso como había hecho conecté o Encuentros en la tercera fase quería poner en imágenes algunas de sus obsesiones infantiles

Voz 7 45:03 no

Voz 0229 45:23 es una cláusula en su contrato estipulaba que mientras trabajara en hete no podía dirigir otra película así que Spielberg escribió el guión secularización productor para controlar todas las decisiones técnicas y artísticas se reservó también la responsabilidad del montaje la dirección se la cedió a Tobey Hopper el creador de La matanza de Texas un realizador muy solvente en el género que además contaba todo el mundo que él también había tenido experiencias paranormales

Voz 56 45:52 si la diciendo mi padre muriese Juninho esa es la durante tres días después de su muerte los vasos cierro vivían en las cosas y caían de las estanterías cosas que caían incluso más lejos de donde de forma natural deberían haber caído la mecedora de mi padre y a su lado

Voz 0229 46:16 el tema elegido por Spielberg era las casas encantadas pero esta vez la historia no transcurría en un vetusto caserón como era habitual sino en la casa normal de una familia corriente americano usted Singapur

Voz 6 46:28 bueno en realidad fuimos la primera familia que se instaló en la urbanización cuestan la primera fase

Voz 0229 46:33 dar televisor se convertía en el intermediario con el más allá

Voz 7 46:36 saben ya es noveno chico vigílate ya están aquí

Voz 0229 46:47 las voces que salían de la tele sólo podían ser escuchadas por la niña Cardin ose complicaba objetos que se movían solos ruidos juguetes

Voz 7 46:56 vamos a ver si quién por ejemplo ya busquemos Páginas Amarillas así pero en fenómenos extraños no aparecen

Voz 0229 47:06 al mente los espíritus del televisor raptaron a la niña la llevaban a su mundo siniestro

Voz 55 47:10 tanto es alteración las luces y los Cristos digamos

Voz 0229 47:18 queremos recuperar la escena reservada para la terapia de terror de Jack Bourbon tiene que ver con uno de los terrores infantiles de Spielberg un árbol que había frente a su casa

Voz 55 47:30 lleva mucho tiempo aquí desde antes de que mi empresa construyera la organización Suzanne sabe todo sobre nosotros por eso construye esta casa junto a él para que les protegiera es un árbol muy sabia o Nira sale

Voz 0229 47:45 que bien aquí es de noche y hay tormenta los niños están en la cama IS árbol de repente cobra vida sus ramas largas y retorcidas entran por la ventana de la habitación que comparte Carla y su hermano porque era niño y les sacan hacia el jardín chico no consigue soltarse y poco a poco va desapareciendo pues las entrañas de largo sus padres llegan para ayudarle después de una larga lucha acaba acabado el padre que ha ocurrido mientras tanto en la habitación de Carola

Voz 6 48:31 no

Voz 0229 48:35 nadie la escuchaba cuando pedía ayuda Laporta dos ubicación sea cerrado de golpe se ha abierto la de vestidor en la que sale una luz extraño imán es habitación empieza a traerlo todo Huete sábanas y los colchones la ropa han también ha traído se agarra al cabecero de la cama pero la atracción es muy fuerte cabeceros rompe la niña desaparecida

Voz 6 49:11 de los humildes dormitorio

Voz 0229 49:18 después de buscarla por toda la casa miran al televisor y escucho

Voz 63 49:32 no

Voz 0229 49:36 Poltergeist fue ante todo una sucesión de espectaculares efectos especiales el director Toby Hopper contaba durante el rodaje

Voz 0544 49:44 por El milagro de Poltergeist es conseguir que todo encaje en un plan de rodaje es difícil porque hay efectos especiales en casi todas las escenas no sólo efectos ópticos bien mecánicos

Voz 0229 49:58 pero no de los principios básicos que aconsejan los maestros del género suscitar el terror sin mostrarlo

Voz 6 50:05 pues

Voz 0229 50:10 la película tuvo un gran éxito y casi al momento se convirtió en un clásico del terror es así pero pronto habría más ya que no tardaron en llegar un par de secuelas aunque para entonces Spielberg ya se había desligado del proyecto en los años siguientes además de las secuelas diversos hechos desgraciados dieron pie a que se hablara de una maldición que tras ser artista con maya

Voz 8 50:34 todo lo quiero ser mayor

Voz 0229 50:37 creo que Xavi Bertín Heather O'Rourke la niña protagonista nunca llegó a ser adulta ya que falleció inesperadamente pocos meses después de terminar la tercera parte de la saga

Voz 7 50:49 me encuentro bien fundados dentro ni nace tu marido satélite

Voz 0229 50:52 eso séptico acabó con su vida también murió Will Sampson el actor indio de Alguien voló sobre el nido del cuco que interpretaba a un brujo en Poltergeist II

Voz 7 51:03 Smith USA bultos

Voz 0229 51:06 quieres verlos sus amuletos no le sirvieron de mucho ya que falleció por complicaciones en una operación nada más acabar la película también murió Julian Beck otro de los actores de la segunda parte que lo que

Voz 7 51:19 el hombre permiten que entre para hablar con él

Voz 0229 51:24 en su caso ya se sabía que tenía cáncer ya era éste el que le daba a ese aspecto cadavéricos que se ven una película probablemente todo fueron casualidades y la supuesta maldición de Poltergeist sólo es una leyenda lo que no fue leyenda fue el asesinato de Dominique Dunne la actriz que interpretaba a la hija mayor de la familia

Voz 8 51:41 Amano puedo quedarme lo voy a permitir que nadie se quede aquí

Voz 0229 51:48 con sólo veintidós años y apenas unos meses después del estreno de la película murió estrangulada por su novio

Voz 7 51:54 hay personas que es que no quisiera estuvieran preparados hubieran vivido entonces eh

Voz 0544 52:05 seguramente todo eso de la maldición solamente fue una crueldad del destino que no debe empañar el hecho de que Poltergeist sea una de las películas más entretenidas y aterradoras del cine de los años ochenta una película que dejó también una de esas frases de cine que se convierten en popular es que todos hemos repetido alguna vez

Voz 65 52:27 os acordáis de ella

Voz 0544 52:31 hasta la semana que viene amigos

Voz 0229 52:53 nos vamos y lo vamos a hacer con esta melodía de Georges de la Gill que ya suena de fondo y que pertenece la película ricas y famosas la última película que dirigió el gran George Cukor estrenada en mil novecientos ochenta y uno y protagonizada por Jacqueline Bisset Candice Bergen volvemos la semana que viene a la misma hora y en el mismo sitio el dial de la SER o en los pocas de Cadena Ser punto com y Canal TCM punto com el domingo a todos

