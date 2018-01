Play Segunda: El regreso de Anquela y el debut de Alberto Toril (04/01/2018)

Voz 1 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com Play Segunda con Óscar Egido hablamos de segunda con un equipo de Play Segunda Play Segunda

hola qué tal ya estamos aquí feliz año y bienvenidos al capítulo ciento treinta y cinco de Play Segunda ahí bienvenidos a la jornada veintiuno de la Liga un dos tres la última jornada de la primera vuelta a primera con el mercado de fichajes de invierno abierto desde ahora y hasta el treinta y uno de enero comienza el baile de rumores especula acciones de negociaciones de fichajes durante este mes todos los equipos se puede decir que tienen una segunda oportunidad la oportunidad de arreglar las carencias y las deficiencias de las plantillas que confeccionaron el pasado verano como siempre los más codiciados van a ser los delanteros el gol Se paga el gol tiene un precio y casi todos los equipos de la Liga Un dos tres buscan un nueve que les haga cumplir sus objetivos ya sean de salvación o de ascenso pero bueno el barato el gol es caro y aunque en Segunda no es costumbre pagar cláusulas traspasos el verano pasado hemos visto como Osasuna o el Barça B han pagado por fichar nosotros por cierto ya hemos fichado tenemos el primer fichaje del mercado de invierno y enseguida os vamos a desvelar el nombre porque desde hoy y hasta el treinta y uno de enero vamos a colocar a muchos jugadores sean buenos equipos luego alguno fichan yo trono pero pase lo que pase o lo vamos a contar aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis hablamos de según da con un equipo de Primera conjurar lanzaran mandos arranca a Play Segunda Alejandro Rodríguez subdirectora Play Segunda muy buena feliz año

Voz 2 01:51 qué tal Óscar feliz año para ti también feliz año

Voz 1643 01:53 copago Hernández según su director del programa muy buena qué tal

Voz 3 01:56 Óscar muy buena feliz año aquí estamos tres y hoy tenemos una más

Voz 2 01:59 pues sí porque hay cosas que no cambian en Play Segunda pero hay alguna que sí lo que no cambia es que vamos a tener Llamada del ascenso para hablar de los tres partidazo de esta jornada ya que se enfrentan cuatro de los seis primeros entre sí en estos partidos son el Huesca Oviedo además hay un Osasuna Valladolid con muy buena pinta Iker no tengan vida pues que para analizar esta primera jornada tenemos un debut quién a Rubén Baraja pues en breve lo vamos a desvelar

Voz 3 02:21 en Play Segunda nuestro primer protagonista del año también fue entrenador de Play Segunda nuestro queridísimo Juan Antonio Anquela el técnico que ha puesto al Real Oviedo tercero y que vuelve este fin de semana El Alcoraz el estadio en el que consigue meter al Huesca en play off la temporada pasada el Unicaja precisa

Voz 2 02:35 mentes el equipo de Segunda que más puntos ha sumado la Liga Un dos tres en el pasado año natural en el pasado año dos mil diecisiete pero como ya estamos en dos mil dieciocho en Play Segunda nos gusta más el futuro del pasado vamos a repasar cómo se presenta el mercado de invierno

Voz 3 02:48 ya lo hice en el miraremos con el Consultorio de nuestro compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez noticias de todos los equipos y de todos los partidos del fin de ETA

Voz 2 02:54 bueno y antes de eso vamos a repasar cómo ya en la jornada número veintiuno en la Liga dos tres última jornada de la primera vuelta una jornada que empieza el sábado a las cuatro de la tarde con dos partidos Sporting Córdoba y Osasuna Valladolid a las seis de la tarde otras dos partidos caddie Granada ir Rayo Nástic para las ocho queda al Reus Alcorcón de las ocho y media igual Zaragoza Barcelona ya para el domingo a las doce en la matinal Sevilla Atlético Lorca o lo que es lo mismo último contra penúltimo a las cuatro de la tarde en el Carlos Belmonte Albacete Tenerife a las diez de la tarde dos partidos Huesca Oviedo cultural no y acaba la jornada número veintiuno a las ocho de la tarde con el duelo entre

Voz 3 03:31 Meritxell Lugo una jornada número veintiuno que empieza con el Huesca como líder con treinta y nueve puntos segundo es el Khalid con treinta y seis el pel playoff para el Oviedo con treinta y cinco el Rayo con treinta y cinco el Numancia con treinta y cinco y el Granada con treinta y cuatro el descenso es para Sevilla Atlético colista con trece Lorca y Córdoba con dieciséis Barça B con veinte

Voz 1643 03:49 así una la jornada veintiuno en la Liga dos horas una jornada que analizamos desde en Play Segunda y en la que vamos a desvelar el secreto mejor guardado de estas navidades empleo seguida Play Segunda en Twitter y en Facebook ya está abierto el mercado de fichajes y en Play Segunda ya hemos hecho el primer fichaje de este mercado de enero porque tras la marcha de Rubén Baraja el Sporting nos faltaba uno ha entrenado para el programa ya lo tenemos nuestro nuevo técnico sea forjado en las categorías inferiores del Real Madrid ha estado en el en el juvenil Castilla y hasta el pasado mes de abril del dos mil diecisiete fue el técnico del Elche con estos datos yo supongo que ya sabes de quién hablo pero por si acaso vamos a saludarle en antena ya darle la bienvenida segunda Alberto Toril muy buenas hola muy buena tal bienvenido al programa mucho es curioso porque últimamente nuestra cantera o ex del Elche se está relacionada porque bueno Rubén Baraja venido al Rayo Vallecano pero el equipo fue el Elche Itu último equipo en Segunda ha sido el Elche

Voz 5 04:57 así es bueno casualidad hemos coincidido dos en este equipo bueno cada uno con diferentes experiencias pero muy válida para para nosotros

Voz 1643 05:06 pero lo que necesitamos ahora es que el Elche vuelve a Segunda

Voz 5 05:09 sí bueno ahora mismo es complicado porque hay motivos el largo de de contar pero bueno esperemos que que poco a poco vayan solucionando todos los problemas que que tiene y que en un corto periodo de tiempo pues esté donde merece a nivel deportivo que es la máxima categoría

Voz 1643 05:25 y desde abril no estás en Segunda pero me han dicho que la categoría las sigues todas las semanas y que está pues muchísimo

Voz 5 05:33 así es estamos bueno en esta categoría tan bonita ya sabemos que hay tanta igualdad pues vemos todos los partidos que podemos analizamos rivales no tiene activos porque ya sabes que echó en cualquier momento suena suena el teléfono y tienes que estar preparado y bueno ahí seguimos tanto equipo como como jugadores como han de jugar dejaron bueno una competición muy bonita para ver

Voz 1643 05:53 yo te voy a dar lo buenas noticias antes de empezar la primera que este es el único equipo de Segunda División que no echa entrenadores sino que al final los técnicos en lo van me habla de qué tipo de del de Play Segunda

Voz 5 06:05 ah pues entonces perfecto perfecto perfecto aquí estábamos preparados ojalá ojalá se seguro que hay un buen proyecto deportivo hoy podremos trabajar con con alegría eso seguro que no va porque mira

Voz 1643 06:17 empezamos en el dos mil quince con Oltra se no fue así Córdoba en aquella época era sala Granada le sustituyó quela seno fue en aquella época Huesca que le llevó a y ya está en el Oviedo y ahora tenemos a Rubén Baraja está entrando al Sporting de Gijón así que yo no se porque pero damos un poquito de suerte

Voz 5 06:32 bueno a ver si seguimos la estadística bueno de momento a ver si aguantamos unas semanas por lo menos que no se tiempo disfrutar juntos de esa experiencia

Voz 1643 06:40 si está preparado para empezar a comentar la Liga dos tres en Play Segunda vamos al lío empezamos porque tenemos dos pares pero este fin de semana bueno hecho dos partidos para mí son dos partidazo porque son de la zona alta y además van a dirimir esta jornada quién acaba la primera vuelta en esos puestos de privilegio de tenemos un Huesca Oviedo un Cali Granada que sin duda van a ser los mejores partidos

Voz 5 07:04 sí gran grandes partido grandes rivales con con grandes dinámicas los cuatro equipos bueno sobretodo ese Huesca Huesca Oviedo vamos a ver que qué nos depara no el Huesca como una gran una baja muy importante la baja de de Melero que junto al Pucci Hernández pues practicamente llevan el setenta por ciento de los goles del del Huesca y lógicamente pues si tiene que resentir pero es un Huesca muy fiable como como equipo local sido hemos último resultado pues son Victoria con con mucha contundencia allí en cuanto a lo que pues yo creo que que viene de una gran racha cinco victorias seguidas desde el cambio de sistema que pasó de cinco yo creo que que ha conseguido tener mucho más empaque al equipo muy bueno y está aprovechando bien sus sus ocasiones con con poco por fuera que estaban terminando dentro a jugar y dejar los cabecillas páramos recojan echó pues creo que llevamos un parque lo bonito un partido bonito y probablemente de goles del Cádiz Granada pues yo creo que el Cádiz le el último tercio de esta competición creo que está a un nivel muy bueno está mostrando lo que Llanos mostró una temporada pasada esa solidez defensiva y lo aprovechaba con esa contraataques tan rápidos de Salvi Álvaro García Barral cuando Carrillo la contundencia medio campo con ese trivote que qué hace con con Garrido hoy José Mari que ahora está lesionado y va a pasar factura seguramente tendrán que ir al mercado a fichar o yo creo que es un Cádiz muy efectivo con con mucho nivel sobre todo en su estadio un Granada que creo que es un equipo a priori partía con con unas grandes prestaciones seguramente el equipo más más poderosa a nivel económico que se ha mostrado un poco irregular no es verdad que está en puestos de playoff pero es un equipo que se tiene que exigir mucho más sobre todo fuera de casa en casa en un buen nivel pero fuera de casa yo creo que que tiene que dar un poquito más lleva cuatro partidos sin ganar fuera de casa y necesita Granada pueda dar un pasito adelante sobre todo para para aspirar al ascenso directo que yo creo que es lo que hay que pedirle al equipo

Voz 1643 09:06 pues son Huesca Oviedo inca de Granada que son dos partidazos y luego hay uno que no enfrenta a dos equipos que estén en play off pero el Osasuna Valladolid y que tiene a dos aspirantes a volver a esa zona de play off que están empatados a puntos que tiene veintinueve y que yo creo que no va a ser tan importante y el que gane sino el que pierda por es que el que pierda de los dos se va a quedar a ocho puntos del sexto y eso empieza a ser ya una distancia importante

Voz 5 09:31 si dos equipos hechos para estar arriba sobre todo Osasuna son desde el potencial que tiene la plantilla sobre todo en el aspecto ofensivo que prácticamente tiene los mejores delanteros de la categoría hablamos de David Rodríguez ya con una trayectoria amplia con con Quique con Xisco que son jugadores que siempre han hecho goles en esta categoría íbamos los registros goleadores de Osasuna con veintidós goles que no es un unos números muy altos pues que te da a entender que pasa algo no sobre todo en el aspecto ofensivo bueno nosotras una necesita mejorar esa esa apartado si quiere estar arriba de momento en casa no está teniendo buenos resultados no gana desde el dos de octubre con con la victoria al Albacete uno cero y necesita hacer buenos partidos sumar de tres porque si no se va a separar mucho en la parte de arriba la exigencia muy muy grande en Osasuna no necesitan estar porque otro año en Segunda División pues sería sería muy complicado para su futuro y el Valladolid pues yo creo que está trabajando bien ha tenido una racha negativa lo resultaba empezó arriba ara colado último victorias y parece que la crisis resultados es dar un poquito necesita encontrar un poco más yo creo el equilibrio no en el juego es un equipo muy ofensivo que escapado hacer mucho goles pero también encaja muchos goles entonces bueno en el momento que consiga pues tener un poquito más en no encajar tantos sigue con el mismo potencial ofensivo pues sus un equipo hay que tener en cuenta a ir hacia arriba a mi me gusta la propuesta de Valladolid me gusta porque se conozca su entrenador es un entrenador valiente siempre va a buscar la portería contraria y al final pues bueno cuando tú eres valiente y buscar la portería contraria pues tiene muchas posibilidades de conseguir la victoria

Voz 1643 11:04 Pedro Deco Valiente que como dices esas el equipo que más goles recibe y el goleador en algún momento armera vuelta ha tenido esas estadísticas vamos a hablar mucho del programa de fichajes porque ha abierto el mercado de invierno aprovechando que te tengo aquí que tú has ido entrenado en Segunda se puede cambiar el rumbo de una plantilla o de una temporada ahora en enero cierta con los dos autores que te hacen falta

Voz 7 11:25 yo creo que sí que todos los equipos tienen que estar despierto tiene que estar abierto

Voz 5 11:29 nueve incorporaciones pero tanto los que van bien como los que van mal por supuesto no al final todo en verano es una una planificación de la temporada y hay cosas que no arrancamos o no en casa lo que quiere Si tienes que ir al mercado a a reforzarse en el caso del equipo que va mal pues lógicamente con más motivo para intentar dar la vuelta a la situación incluso el equipo que va bien que que a priori puedes pensar bueno aquí poco habían robado hace mucho reforzar yo creo que es interesante incorporar dos jugadores uno por cada por cada línea del del campo pues para un poco es reforzar las cosas bien que estás haciendo para prestar a los que están jugando de inicio para subir el nivel de de la plantilla darle frescura no al final esos dos tres jugadores que puedan llegar te ayudan mucho a que a mantener el nivel del equipo mantenerte ahí en esa posición de altas

Voz 1643 12:18 ya hemos hablado de tres buenos partidos de esa jornada XXI pero Alberto qué otro partido le han marcado votos en el caladero he dicho esta no me voy a perder el jefe de semana me siento en el sillón

Voz 7 12:28 bueno a priori a mi me gustaría ver el Sporting Córdoba

Voz 5 12:31 el motivo no yo creo que el Sporting es un equipo también hecho para estar arriba con pues una gran afición con presupuesto alto es un equipo que no acaba de arrancar fuera burgués no no está arriba verdad que que la última época de Paco Herrera pues sufrió jugado bajas en cuanto a lesiones de jugadores muy importantes del medio campo que al final es lo que te sostiene el equipo esas bajas si no lo tienes eso jugadores tan importante cara al final son los que tienen que llevar el el juego del equipo y que consistencia a nivel defensivo sino aquí en el equipo se resiente yo creo que eso fue lo que le pasó un poquito al Sporting a partir de ahí con el cambio de entrenador pues bueno una de cal y una de arena primer partido muy bueno con ese resultado al Tenerife tres cero incluso todo partido no pues no tan bueno en Granada donde perdieron dos uno bueno vamos a ver si el cambio de entrenador al final su efecto vemos un Sporting poquito mejor lo incorpora a jugadores que ha tenido lesionados y a partir de ahí pues va creciendo potencial tiene y esperemos que en cuanto al Córdoba pues esa victoria de del otro día contra el Reus Se cinco cero pues parece que calman poquito los ánimos en cuanto al resultado que venía de una racha muy negativa la nueva la venta del del club parece que va a activar el equipo en cuanto a fichajes Si es otro equipo que necesita ir escalando posiciones saber de lo que es capaz

Voz 1643 13:48 pues Sporting Córdoba Un partido que tiene dos técnicos que llevan relativamente poco en el banquillo nosotros vamos ahí pero vamos a ver siempre el partido el Sporting porque van vamos poquito con Rubén Baraja no va a pasar igual que cuando Alberto Toril vuelva entrenar en Segunda que tenemos un poquito del equipo que entrena Toril Alberto muchas gracias si te ha gustado repetimos próxima semana claro aquí estaremos preparados preparados pues un abrazo Alberto ya jueves igualmente un abrazo la primera jornada del año que como estamos comentando con Alberto Toril el nuevo técnico de Play Segunda tiene muchos partidazos pero sobre todo nos interesan bueno vamos a tendrá un poquito más en los dos partidos que enfrentan a cuatro de los seis primeros y es que no podía haber mejor comienzo de año ni mejor cierre para esta primera multa de la Liga el líder el Huesca recibe al Oviedo el domingo a las seis de la tarde juegan primero contra tercero el líder el Huesca Luisa Badía muy buenas

Voz 0492 14:42 qué tal seguimos como líderes efectivamente buenas tardes

Voz 1643 14:44 como campeón de invierno además efectivamente pase lo que

Voz 0492 14:47 tras el Huesca seguirá siendo primero por esa diferencia de tres puntos que tiene con el Cádiz más el golaverage hilo que pretenden este partido es poder ampliar todavía más las diferencias reconociendo que el equipo Anquela es un serio candidato también a estar arriba que el Huesca va a tener que hacer muchas cosas bien y como decía Alberto Toril también en la baja de Melero no que es un contratiempo yo creo

Voz 1643 15:08 es la a preguntar yo que esa es una baja importante sí importa

Voz 0492 15:13 de porque no hay otro Melero en el Huesca es decir no hay un jugador incluso que pueda jugar en esa posición para cubrir la misma situación que se ha inventado este año rugby con ese famoso trivote con Aguilera Melero Leroy Sastre y bueno pues vamos a ver qué es lo que inventa el entrenador que esta semana contra lo que es habitual pues ha decidido realizar dos entrenamientos a puerta cerrada es decir que algo seguro que va a preparar para intentar frenar a ese Oviedo que viene como un tiro también agosto

Voz 1643 15:39 su saque no quiere Rubi que se vea quién va ser el sustituto de Melero interesante así que Oviedo Caliendo sale muy buenas

Voz 0889 15:46 hola Óscar buenas tardes os vais a quedar sin saber que

Voz 1643 15:49 cuál es el once que saca Rubí ante el Oviedo

Voz 0889 15:52 sí bueno pues a ver también cómo prepara todo esto Anquela que aquí va a haber muy pocas novedades yo creo que es sólo una que últimamente estamos viendo el mismo bloque el mismo once titular salvo la ausencia de David Rocha que durante toda la semana nos ha ejercitado por una gripe su sustituto en precio va a ser el húngaro Heidi ya que otra baja de un centrocampista pero seguramente no tan importante como la de Melero por el resto yo creo que va a ser el mismo equipo titular de las últimas jornadas que tan buenos resultados ha dado con cinco victorias consecutivas

Voz 1643 16:20 tiene una bajada importante Anquela no de ahora sino desde hace varias semanas que es la de Toché el Oviedo que suma cinco victorias consecutivas cuatro partidos sin recibir gol hicieron un unos números que el año va a ser tercero y a colocarse a un solo punto del ascenso directo supongo el Luis que el Alcoraz va a tener una buena entrada para recibir al tenis tengo que les llevó a la temporada pasada Juan Antonio Anquela vuelve a la Alcoraz vuelve al Alcoraz

Voz 0492 16:45 eh vuelve con antes también con Hank Carter hoy también con Marcos Marcet que se fueron con él vi El Alcoraz se va a llenar hice va a llenar desde este partido ya está al final de la temporada por qué porque se han agotado los abonos cuatro mil novecientos dieciséis socios más las entradas que tienen los patrocinadores trescientas que se reservan para las aficionados visitantes El Alcoraz va a estar siempre lleno

Voz 1643 17:08 no hay entradas a la venta en taquilla desde

Voz 0492 17:10 te partido extra que acabe la temporada así que eso garantiza el lleno

Voz 1643 17:13 bueno pues un partido especial en la que Anquela vuelve a El Alcoraz vuelve a Huesca hoy hemos creído que Anquela vuelve también la segunda así que en un par de minutos Cali tú no te vaya muy lejos que vamos a tener el Oviedo y aviso vamos a ver si les sacamos algo de nuevo posible fichaje este mes de enero

Voz 0889 17:28 de manera que me quedo escuchando atentamente bueno

Voz 1643 17:30 y luego lo os digo menos de cinco minutos estamos Juan Anquela en antena Luisa muchas gracias y el domingo que gane el mejor

Voz 0889 17:39 muchas gracias un abrazo adiós es uno de los GAL

Voz 1643 17:41 Andes partidazos de este fin de semana el domingo a las seis de la tarde Huesca Oviedo el sábado a las seis juega el único equipo que lleva mejor racha que el Oviedo que el Cádiz es segundo con siete victorias seguidas Si un empate se enfrenta al Granada que es sexto en la tabla así que es otro de los partidos que enfrenta a dos equipos de la zona alta Granada Alberto Flores muy buenas hola qué tal Oscar visita el Carranza el equipo de Oltra con Adrián Ramos recién incorporado yo voy a hacer una pregunta sorprendente recupera Oltra machista todavía no no todavía no él dice que no porque porque se pensaba que era para más

Voz 5 18:20 sí sí se pensaba que era Mara más trece bueno él ha decidido en vez de viajar a su país quedarse en Granada durante todo el invierno trabajando la recuperado por lo menos en torno a diez días al periodo de recuperación que tenía establecido de hecho hoy nos contar a José Luis Oltra que si fuesen partido de vida o muerte que todavía no lo es evidentemente nada incluso podría forzarlo pero que como fue una rotura de fibras que simplemente no es una cuestión de todavía arriesgar con el venezolano todavía no no va no va a apostar por él José Luis Oltra al igual que no sé qué es la otra baja que tiene pero que por lo demás el Granada llega bien evidentemente está por ver cómo es capaz de sobreponerse a la baja de maquis sin ganar un solo partido de Liga lo cual habla de la importancia del futbolista para el conjunto de José Luis honra pero bueno se ha sentado bien el descanso navideño al Granada Club de Fútbol sobretodo se va a Carranza con la ilusión de mejorar la principal asignatura pendiente de este conjunto rojiblanco que precisamente es los partidos como visitantes

Voz 1643 19:18 si esa cabecilla Alberto Toril en su debut el Granada tiene que mejorar fuera sobre todo que los últimos cuatro partidos porque ha dicho que no ha conocido la la victoria enfrente el Cádiz que viene de jugar Copa con el Sevilla perdió cero dos eso sí cuando salieron Salvi Álvaro García al equipo como siempre mejora como tienen velocidad en las bandas el equipo de de Cervera hace un buen papel la pena en el penalti que falló Salvi está por a Ignacio De la Varga cada estará muy buenas hola

Voz 8 19:42 hola qué tal muy buenas conexiones que que que no

Voz 1643 19:45 parecía parecía Sevilla dan escondido estaba partido imponiendo a salir por la nubes quitando el penalti fallado

Voz 8 19:51 sí la verdad es que yo no me escondo nunca una vez gol para tener

Voz 1643 19:58 no

Voz 8 20:00 mira el partido de Copa la verdad es que en la primera parte porque quiere decir que el Sevilla equipo de Champions puso a su equipo titular que venía con entrenador nuevo y eso supone una motivación extra de Cádiz puso al equipo suplente pensando en el partido del sábado en la Liga sólo repitieron tres futbolistas de los que sólo va a repetir tres futbolistas en el once del próximo fin de semana es decir que al final verdad en la segunda parte metió un poquito más dinamita con Salvi Álvaro ahí se equilibró el encuentro el primer tiempo muy malo de Cádiz de conocido el Cádiz el Sevilla auténtico repaso pero yo creo en la segunda parte estuvo un poco mejor incluso que el Sevilla pudo poner el uno dos tranquilamente hizo el guardameta sevillista dos intervenciones de mérito además de fallar un penalti ha fallado el Khadija seis penaltis esta

Voz 1643 20:46 Holy esta temporada

Voz 8 20:49 para para estudiarlo decía Álvaro Cervera ayer que algo tienen que hacer que iban a cambiar a partir de ahora ya que me da va a haber una lista de danza este primer notamos segundo lanzador y tercer lanzador hasta el día de hoy de que la cogía para él decirlo como el colegio parece que te lo que pasaba de Cádiz pero a partir de ahora hay una lista había jugadores ayer cuáles son aquellas penalti como Perea que es el encargado el balón parado al final al diez lo tiros libres los fallos pero bueno no estuvo mal el Cádiz ayer tampoco en la segunda parte en la primera fue un desastre

Voz 1643 21:22 bueno vamos a ver en qué puesto de la lista esta Ignacio De la Varga para lanzar penaltis estuviera Cervera que apunte por ahí lo que el séptimo para parados

Voz 8 21:33 miraré fueras

Voz 1643 21:35 a Alberto Flores muchísimas gracias y que disfrutéis de ese Cadí Granada del domingo a las seis de la tarde muchas gracias un abrazo y el sábado a las cuatro de la tarde hay otro gran partido en el Soccer juega Osasuna contra el Real Valladolid en Pamplona hasta Javier Laquidain All aquí muy buenas

Voz 9 21:52 qué tal muy buenas Osasuna que llega con un partido

Voz 1643 21:54 o menos todavía pero eso viene de ganar su último partido del año

Voz 9 21:58 sí que por lo menos sirvió para despedir ese año dos mil siete con buen sabor de boca después de haber encadenado una mala racha que ha dejado al conjunto rojillo pues lejos en principio de esos objetivos que se había marcado antes de empezar la temporada es decir estando por lo menos en playoff por qué no decirlo también luchando por el ascenso directo por lo tanto el del sábado frente al Real Valladolid

Voz 1643 22:21 con ese partido Domingo se tiembla

Voz 9 22:23 de al Nastic de Tarragona que ya tiene fecha será este jueves dieciocho de enero los rojillos que intentarán abrir el año como lo despidieron con victoria ante el conjunto pucelano

Voz 1643 22:33 pues así llega a Osasuna el Real Valladolid intentando volver a play off Hay minando el mercado de fichajes ya tienen uno han fichado a Chris Ramos veremos se debuta este fin de semana o no la que muchas gracias y nos cuentas ese partidazo en Carrusel Deportivo del próximo domingo

Voz 9 22:48 ya veremos con cuarto fichaje el aumento ya está cerrado el de Rober Ibáñez parece que también está cerrado el de Borja Lasso aunque todavía no es oficial en Osasuna en operación salida para dejar sitio a un posible tercer ficha

Voz 8 23:00 pues

Voz 1643 23:01 todo me lo que me cuentas tú de los fichajes que cuanto lloro el Valladolid y no me daba cuenta que Osasuna también ha fichado a un jugador que ha fichado además un equipo de primera cosa Getafe que por cierto lo ha hecho oficial Osasuna oficial en Valencia al traspaso de Robert yo esté esperando a que el Getafe no oficial

Voz 9 23:15 pues en teoría fue al centro en el que anunció el fichaje diciendo que ya estaba cerrado con el Valencia hay que le iban a mandar para Pamplona

Voz 1643 23:22 sí sí luego será cuestión de formalidades

Voz 9 23:24 cómo es esto el fútbol el señor tardes estará liado pero vamos que ya ha sido presentado por Osasuna y entiendo que ha fichado por el Getafe que es el que lo cero Osasuna

Voz 1643 23:32 lo dijo Ángel Torres el pasado viernes en el coste de la vida de Getafe que estaba todo hecho pero ya digo oficialmente en página Web en redes sociales ante mandaba en el fax hayan no hace falta la hecho oficial al Valencia al oficiales Osasuna estamos esperando que pase el fax por Getafe la que muchas gracias hasta el domingo Carrusel así en la jornada veintiuno en la Liga un dos tres una jornada que vamos a vivir en Carrusel que a contar ya realizar la próxima semana en Play Segunda con Alberto Toril higo en el resto de compañeros de la Cadena SER pues es un placer y es un honor que la primera entrevista del año en Play Segunda sea de alguien al que tenemos tanto cariño de su paso por el programa hace ya más de dos años que fue nuestro segundo técnico en el programa se marcho yo creo allá para diciembre del dos mil quince no a ser luego pero bueno habló de un hombre que vuelve a casa por Navidad aunque su casa horas el Tartiere pero durante año y medio su casa ha sido el Alcoraz el estadio al que Juan Antonio Anquela vuelve este fin de semana como técnico del Real Oviedo Juan Antonio Anquela muy buenas o los muy buenos bienvenido de nueva Play Segunda

Voz 6 24:47 muchas gracias hambre mínimo una entrevista al año

Voz 1643 24:49 tenemos que hacer la ya tradicional un programa de lo que pasa

Voz 6 24:54 bien bien nombre eso buena senda

Voz 1643 24:56 oye va a ser un partido especial este este fin de semana regresar a El Alcoraz donde hasta meter empleo

Voz 6 25:04 sí es evidente que dice Preciado porque me hecho han muy mucho sentimiento pero pero bueno ya sabes cómo funcionan los que llevaba mucho tiempo supo sólo pensamos ver en el día a día en el domingo domingo cómo es como es en este caso oí nada más

Voz 1643 25:21 yo les llevase a playoff leísteis en primera ronda con el Getafe ahora el Huesca es líder de la Segunda división imaginabas cómo saliste allí que iban a ir tan tan bien

Voz 6 25:33 yo no yo siempre he dicho lo mismo en Segunda División menos creo todo y a mi me parece que lo que el Huesca el año pasado era muy buen equipo si cabe bastante mejor

Voz 1643 25:45 sobre que han hecho programas a temporada alguna vez comentando lo con con Rubén Baraja siempre segunda decíamos es que me ha pasado como le pasó del bosque con la selección recogió el testigo de la selección de Luis Aragonés mejoró lo que había tenemos la impresión de que el huelga en que lo hará muy bueno Ruby se ha aprovechado de esa base para hacer un equipo todavía mejor

Voz 6 26:04 sí sí es evidente que que han acertado el fichajes que que han hecho ellos por eso vuelvo a repetir muy importante no yo creo que es un equipo ahora mismo pues te lo mejorcito que hay en la categoría sin sin ninguna y eso no no me cabe la menor o la menor

Voz 1643 26:29 el pasado el presente es el Oviedo y él lo lleva llega tercero a este partido comienza el año en zona de play off aunque hay que reconocer que la que le costó un poquito arrancar al principio de Liga no

Voz 6 26:42 bueno como siempre la segunda edición es así a todos a todos los cuesta ahí y tenemos nosotros nuestro momento bueno nuestro con momentos malos y bueno a ver si somos capaces de ahora que parece que que hemos levantado un poquito en y que ambos levantado un poquito en el río como aguantarlo y ya está nada más normal y más más es más que esa

Voz 1643 27:06 yo creo también que es que el Oviedo ha empezado el año con bajas en verano inesperadas fabril ni Gili gente con la que contabas que no pudo empezar la Liga

Voz 6 27:15 sí sí hemos tenido hemos tenido mucha muchos problemas con lesiones con historias pero bueno el equipo está ahí yo creo que estamos ahora en un buen momento y lo que hace falta es que seamos capaces de de seguir compitiendo y de hacer las cosas como como requiere esta categoría porque el día que no que no trabaje Si y que no estés a tope pues lo pasaremos pasa Mali y te puedo decir que que no galas

Voz 1643 27:44 sin embargo bueno ganar te va ese cuatro victorias consecutivas además cuatro partidos con la portería a cero como lo decías en Play Segunda suele que entraba desde es que es importantísimo segunda no encajar goles eso lo que está haciendo ahora

Voz 6 27:57 sí bueno todas las categorías sobre todo sobre todo de esta categoría que mete un gol lo tienes complicado ya que que estar peleando todo todo el rato algo al límite y ya te digo Si el día que no estés bien no no tiene posibilidades de ganar prácticamente prácticamente ninguna

Voz 1643 28:20 te exigen el ascenso en en Oviedo porque en Huesca y seguramente no te la presión en Alcorcón tampoco en el Numancia no pero el Oviedo por historia hay por afición sí que supongo que cuando vas por la calle te lo pide

Voz 6 28:32 bueno espero pedir tiene unas

Voz 1643 28:36 luego luego

Voz 6 28:38 hay que ver la realidad y saberlo lo difícil que es no bueno no voy a cambiar nunca de de Filosofía I de manera de entender este juego siempre el mismo trabajar y pelear hasta el último segundo oí nada más porque es que no hay no hay otras lo ya lo que tenga que ser será

Voz 1643 29:01 yo que sembrar acuerdo lo viejos tiempos también recuerdo que de de la afición del Oviedo siempre de hacerles segunda es que esa afición es un plus tener esa gente detrás da un espaldarazo a esa afición En la tuya

Voz 6 29:12 sí sí es evidente es buf eso es lo lo lo hemos el punto principal que tiene el Oviedo es su afición oí un montón de gente que quiere a este equipo y que y que está aquí pues eso eso es un plus de lo que el de que te tiene que dar un poquito más en cada partido y sobre todo un plus de responsabilidad que que te hace que te hace poco con la cabeza bien Clarita es lo que hay que hacer

Voz 1643 29:46 hablábamos antes de las bajas de verano ahora tienes una importantísima llevaba son para semana sin Toché le queda poco para volver

Voz 6 29:53 bueno pues ahí estamos ya está está poco a poco a poco está entrando en la dinámica del equipo y a ver si tenemos suerte de de recuperarlo cuanto antes porque para nosotros es un hombre muy muy muy importante ha

Voz 1643 30:08 bajas este mes de fácil si tienes una baja he fichas otros abiertos ya el mercado has escrito ya la carta a los Reyes para el Oviedo

Voz 6 30:13 la buena la carta es es que recuperado a gente que tengo fuera ahí y sobre todo que el equipo no trabaje como como venimos haciendo últimamente nada más no aquí no hay no hay ninguna carta más se porque si te quieres mirar mirar a otro lado oí pensar en que en que esto te lo vamos a arreglar es difícil la carta la carta de que hay Lugo que pero yo trabajo oí y que la gente sepa estamos muchísimo que nos estamos jugando nada más

Voz 1643 30:46 yo tengo uno aquí mister en Leganés que quiere que le metan en tu carta ese se llama va Mamadou con eh ya he dicho yo sí voy a Segunda cedido solamente quiero jugar en el Real Oviedo con eso lo tiene fácil

Voz 6 30:58 ojalá ojalá fuera así vi pudiéramos se pudiera dar el caso de que de que ocurriera esto pero pero bueno ya veremos a ver a ver lo que pasa ahí a verlo que lo que podemos hacer nada más

Voz 1643 31:13 a ver si te saco algo lo lo es factible a mí ayer me decían se puede cerrar en breve si la cosa no se tuerce

Voz 6 31:20 no lo sé yo es que no en esa cosa no no entro no es lo único que que puedo decir es que la gente se que hay mucha gente que se confunde el Oviedo el Oviedo está llevando las cosas con mucha cabeza nosotros no hemos podido firmar lo que le

Voz 11 31:36 qué es lo que hemos querido porque había que pagar

Voz 6 31:39 el mucho dinero lo que lo está haciendo las cosas vuelvo a repetir con mucha cabeza ahí el objetivo principal es en sanear su economía que les falta es muy poquito hoy volver a ser grande pendiente de esa decisión

Voz 1643 31:54 con públicamente no lo ha dicho que quiera ir al Oviedo pero hemos por ejemplo sí que ha dicho públicamente que él opción de lo vivido en la trama

Voz 8 32:01 sí bueno pues que he

Voz 6 32:04 me vuelvo a repetir que la lo de el Oviedo como club físico y como afección a traer atrae a mucha gente y lo único que hace falta es que que estas cosas se puedan concretar pero no te vuelvo a repetir que a mí lo único que me interesa en los que no los que tengo sacarle el máximo rendimiento del todo en condiciones que sepan que si nosotros no competimos al cien por cien durante durante todo el partido no vamos a ganar jamás pero no nosotros en cualquier equipo de Segunda División

Voz 1643 32:32 nada que no sea con nada yo estoy intentando y lo la gente de lo que yo estoy intentando sacarte alguna noticia pero es imposible me me ha hecho mucha gracia escuchar la entrevista el otro día en en Radio Asturias con otro compañero Kily González que te pregunto por los fichajes del verano dijiste algo así como que algunos Rosa había visto en vídeo y que luego fue abrir el primo y el hermano eso

Voz 6 32:52 es verdad nosotros todos nosotros empezamos a decir queremos ver a él tres queremos saber decir no dicen no querer que se va tal sitio porque el padre tiene que ir ya que hay que sí porque lo pagan tanto nosotros no podíamos competir aunque parezca aunque parezca mentira es una verdad como un templo de más competir podíamos pagar es bueno pues tuvimos que él por otro lado empezar a mirar empezar a dar vueltas sí sin nada más y nada más no yo yo generalmente nunca nunca nunca miento en vivo lo que las cosas como son las cosas fueron así

Voz 1643 33:26 es que la gente piensa que es fácil fichar alguno de aficionado dice nace mi club no está mirando nada en el mercado a los clubes sembró el mercado lo difícil le ficharon tío y encima de Segunda con poco dinero ficharon tío bueno Hay barato y encima con el límite salarial supongo Mister además obligó

Voz 6 33:44 I G es que es que eso es lo lo primero que hay que mirar ahí he y el Oviedo viene hay que olvidar nunca hay que confiarse de dónde viene y lo mal que lo ha pasado te más problemas económicos y ahora es un club serio en todas lo en todas la facetas y tiene que seguir siéndolo para seguir siendo si hay que medir lo que se hace no hay más más más vale la gente y hoy el Oviedo es un transatlántico echarlo que no no no no no tuve yo tengo ver si miras para atrás lo que se decía en el verano ya ver quién de los que se decía en el verano porque confirman nosotros donde están están en otros sitios porque porque es evidente que nosotros damos pagar eso me me parece muy bien que no lo para muy bien lo primero y lo que interesa es hacer un club con una base y cimiento sólido soportan parten por la empiezan por la parte en la parte económica

Voz 1643 34:46 te voy a decir que lo que tiene el Oviedo a lo que ha venido es muy bueno porque el equipo está tercero y eso que como hemos dicho ha tenido mucha bajas al principio de Liga y que ha podido perjudicar yo la temporada pasada cada vez que te veía de decía sí sí sí te voy a ver en Getafe con el Huesca amplió Free to Terrence

Voz 6 35:04 sí sí es cierto cierto cierto yo te ya ojalá ojalá ahí Mis amigos había que enfrentar a un rival duro duro de escenario sabía que que lo tendríamos muy complicado ojalá ojalá porque son esos eso era buena seña y efectivamente así fue fue tuvimos la fortuna de jugar esa liguilla de ascenso que para mí fue un momento inolvidable

Voz 1643 35:29 yo como aquella vez Te voy a hacer otra premonición vete buscando sustituto de Diego Johannes porque se va a ir con Irlanda al Mundial hice va a perder los pliegos de Oviedo aunque tiene claro tiene plan B por si acaso

Voz 6 35:45 grande sino si no lo tengo ya lo buscaremos porque no había otra solución pero en principio es alegrarnos que esto ocurriera así que un jugador de los viejos juego mundial logró sería un para nosotros sería duro pero si vuelvo a repetir si estamos en los play off sería una alegría tremenda pero que es que eso yo lo veo tan difícil tan complicado que que bueno jamás al tiempo de que con mucha tranquilidad en todo en todo esto

Voz 1643 36:15 entonces al dos mil dieciocho Anquela que le pedimos salud Villa

Voz 6 36:19 claro siempre el más todo

Voz 1643 36:22 lo que puede y el play off y en Obidos dirán que el ascenso pero bueno vamos a ser cautos

Voz 6 36:26 nada nada yo se lo pido a lo de siempre que tengamos que el todos los dos toda mi familia hay que toda la gente que que yo quiera usted bien ir a ella trabajos y luego lo principal que como siempre lo saludo eso sin sal uno no vamos a una cosa ya no tiene nada más que el día a día él sí sobre todo ello estaros sano para para poder conseguir lo que se quiere

Voz 1643 36:51 pues Juan Antonio Anquela técnico de el Oviedo ex entrenador de Play Segunda muchas gracias que como siempre un placer hablar un ratito contigo y nada que si bien que Iván mundial y el Oviedo está amplios pueden contar con los dedos una entrevista vale muchas gracias venga Esther

Voz 12 37:07 venga hasta luego luego la segunda división en Play Segunda

Voz 1643 37:19 de las campanadas del pasado uno de enero a las doce de la noche ya está el próximo treinta y uno de este mes está abierto el mercado de invierno de fichajes así que empieza a los rumores las negociaciones la noticia las toda esa etapa que tanto mola que tantos ilusionados aficionados y que tanto trabajo nos da los periodistas deportivos de nuestro equipo el que más sabe de fichajes El José Antonio Duro sabe tanto que me ha llegado a decir que cuando deje el periodismo se va a hacer representantes no digo más dale duro cuéntanos

Voz 1704 37:49 día cuatro de enero nunca hubo un día más indicado para pedir este jueves víspera de Reyes pedimos por los equipos de Segunda División Ejido buscamos refuerzos que apuren opciones sólo las de Osasuna de volver el año que viene a primera división previo paso por el Getafe y el solvente Rober Ibáñez ya luce los colores rojillos Iyad conoce desde ayer el Sada

Voz 14 38:13 estoy muy contento de pertenecer a este club porque pues cuando lo veía desde casa siempre pues veía pues lo los partidos en casa hay muy contento ya tengo ganas ya ya de ver el sábado debo de tener minutos y poder disfrutar

Voz 1704 38:28 también tiene nueva camiseta buenos refuerzos los del Nástic César Arzo que vuelve a Javier Matilla que vuelve también que se reincorpora hace justo un mes que llegaba a entrenar a los entrenamientos del conjunto Tarragonès luego está pronto empezamos lo delantero de Mailer Antero que ya saben que menos pues bueno oye nunca viene mal Hernán Santana el Cádiz delantero sobre todo para Córdoba Lorca y Reus

Voz 2 38:54 y hablando de hombres de ataque ahí uno jovencísimo que ya fichado del Valladolid que se llama Christopher Ramos y que procede del San Fernando gaditano estará en Pucela hasta el año dos mil veintiuno fichaje de futuro más rodaje tienen motivos sobre todo en el fútbol español es un buen refuerzo para una Cultural para la que suenan muchos pero que muchos nombres además Easyjet

Voz 1704 39:17 quién conoce el fútbol español es es Acuña que en Albacete acumulará su noveno equipos se dice pronto dentro del fútbol español a falta de más pocos son los fichajes pero de momento bien avenidos así que durante este mes esperamos confirmar un montón de refuerzos más

Voz 1643 39:39 hasta el treinta y uno de enero los faxes de todo los clubes van a echar humo escribiendo jugadores como hemos hablado con en Toril Si a ciertas con los dos buenos jugadores que te hacen falta puedas cambiar la dinámica de una mala para intentar quedarte en Segunda División el salto a Primera o mantener una buena hay que estar atentos les ahora ya está al treinta y uno de enero nosotros ahora vamos a pasar la primera consulta el año con nuestro doctor en Play Segunda

Voz 15 40:05 nosotros a lo que ya de Xisco Nadal

Voz 1643 40:21 pasar la primera consulta de el año con el doctor Sergio Sánchez nuestro compañero de Movistar Plus que es el que más sabe de segunda de toda España y que como todos los jueves ya sabéis que los oyentes preguntan Sergio responde en Play Segunda como podéis hacerlo poder mandar mails Play Segunda arroba gmail punto com o podéis hacerlo a través de Twitter con el hashtag almohadilla consultorio Play Segunda está por ella a nuestro compañero Sergio hola Sergio muy buenas

Voz 16 40:46 hola hosca muy buena feliz año a todos lo primero

Voz 1643 40:48 feliz año igualmente de parte del equipo de parte de todos los oyentes que vive en cada semana que ha sido empezará el año como llevamos dos semanas de parón inundar nos el correo de P algunas para esta semana preparado prueba los primeras

Voz 16 41:02 venga vamos con ella vamos a arrancar el año con un

Voz 1643 41:04 Ana de Miguel Ángel pequeño arroba que comen en Twitter que te quiero preguntar que esta temporada con tanto equipo histórico cita al Zaragoza Cádiz al Sporting el Oviedo el Rayo Osasuna Valladolid quién crees que tendrá más posibilidades de dar el salto a la élite después de tantos años luego añade que no hay que olvidarse también de otros equipos

Voz 16 41:25 si no hay que olvidarse de nadie ya que conoces muy bien la categoría es muy difícil hacer predicciones es verdad que nos encontramos ya

Voz 17 41:33 ha declarado la temporada a punto de terminar

Voz 18 41:36 la vuelta con el parón navideño por medio pero

Voz 17 41:38 precisamente por eso yo creo que hay que ser más cauto pues no vamos a ver los kikos que llevaba una racha tremenda como Huesca como los que se enfrentan entre ellos o equipos que no lo estaban pasando también como pueden ser el Sporting como pues el Zaragoza pues como reacción después de estos días alguno lo tiene bien para les puede cortar la racha y luego hay que tener en cuenta pues lo refuerzos que llegan a los movimientos que hacen los equipos con Josep Borja Lasso si termina también vistiendo de rojillo ir

Voz 16 42:08 los equipos que tienen jugadores que se encontraban lesionados pero que bueno que se van recuperando y que pueden ser importantes yo veo en una dinámica muy positiva y que además refuerzos sin fichar al Real Oviedo como a contar con Toché m poquito va a tener por ahí Mena Zabriskie ha recuperado hablaron y get me parece que es el equipo de todos los que nombraba Miguel Ángel que se encuentra en una situación mejor que además ha conseguido mejorar fuera domicilio L'Express ya está rindiendo bien en un equipo fortísimo con la por ello la afición Amis el que más confianza ahora mismo me transmite junto con el Cádiz que tiene clarísimo que juega en Cádiz es el equipo que que ahora mismo sabe sabe por lo que va sabe qué es lo que necesita y veremos si también llega algún complemento porque lo único que les puede faltar al Cádiz que quizás si se lesiona alguno de los jugadores importantes ha pasado con José Mari si pierde alguna otra que ese importa hombre pues que no tenga demasiado recambios de los demás y ejemplo Zaragoza tienen que meter la sexta si quiere no es con la quinta tenía meterlas está poder llegar arriba que a los mismos que la diferencia en Zaragoza con los primeros con dieciséis puntos trece con el segundo incluso está once de los puestos de eh leyó muy descolgado y encima no parece que vaya a hacer fichajes con lo cual es un son equipos que lo tiene más difícil encontrar en Barajas un incógnitas no su partido comité de un partido con derrota también necesita recuperar hombres como Sergio Álvarez pero ahora mismo el que más conciencia ni me transmite es el Real Oviedo

Voz 1643 43:33 que visita al Huesca laicista el líder la vuelta de Anquela El Alcoraz este fin de semana de un Real Oviedo que lo ha costado un poquito hacerlas funcionar pero que lleva cinco partidos seguidos sin perder cuatro ganando cuatro sin recibir goles y muchas veces hemos hemos hablado en el programa de gente de segunda que acababa triunfando en en Primera pues yo creo que la pregunta que nos hace al éxito arroba Le lo vendo va un poco por ahí porque nace de un tío que yo creo que va a jugar en Primera y que lo va a hacer bien durante los años e incluso él se atreve o a ver si te atreves tú a compararle con un gran jugador histórico de su caddie te pregunta pueda ser Salvi el sustituto natural de Joaquín

Voz 19 44:13 bueno son palabras mayores esas eh ojo

Voz 16 44:16 que que está ya tirándome arriba pero hay que decir que Salvi tiene algo que en el fútbol de hoy en el fútbol moderno es muy valioso es la velocidad de los jugadores que marcan diferencia ahora mismo son los jugadores rápidos y te hablo sólo de velocidad física sino de velocidad mental es un jugador al que vemos que cuando tiene que reaccionar cuando tiene que tomar decisiones para buscar al compañero para levantar la cabeza mientras que conduce el balón y tiene que tomar la decisión lo hace casi siempre de forma acertada incluso tiene algo de gol no también tiene llegada y conseguir sin ser un gran goleador sí aporta desde la segunda línea con lo cual quizá no tenga la magia que puede tener los recursos que pueda tener Joaquín pero puede ser que tenga algo más de velocidad y sustituirle yo creo que son jugadores diferentes son jugadores de desnivel diferente pero que los dos pueden dar muy buen rendimiento el creo que Salvi bajó en primera división sin duda tiene veintiséis años seguro que va a jugar en Primera puede convertirse en el sustituto de Joaquín digamos que puede ser un relevo un buen relevo porque son diferentes las comparaciones que son odiosas pero sí que me da la sensación de que cuando juega en primera división creo que lo va a hacer bastante bien

Voz 1643 45:26 pues con esta pregunta históricos a esta comparación entre Salvi Joaquín ha arrancado el consultorio de Play Segunda del año dos mil dieciocho el consultorio abierto para las próximas semanas desde ahora y hasta junio hasta que acabe la Liga y sepamos que otros equipos para subir a Primera División Sergio Sánchez muchas gracias ya hasta el próximo jueves en Segunda

Voz 12 45:44 a vosotros siempre un abrazo gracias puede escuchar Play Segunda

Voz 1643 45:57 estáis yendo Alex Paco que hizo dice hecho muy buena jornada digo has hecho no hiciste porque cualquier acto llevamos de fútbol dos semanas tres

Voz 2 46:05 largas pero esto verdad

Voz 1643 46:07 la vida lo que mirarlo fútbol fumando bien pero porque no noten afortunadamente semana pero punto que tengo y lo que IPv6 y sé que los abonos pues una cosa a dos jornadas seguidas porque la buena habrá por aquí le importa

Voz 2 46:22 sí sí a mí tampoco bueno