Gol de Isco (Numancia 0- Real Madrid 2)

Voz 1

00:00

el balón para Kowalczyk tres para dos como chica la apertura de que produjera Mayoral Lucas Vázquez de la bicicleta para mí penalti lo pitó ahora mismo ha habido maravillosa la maniobra de una bicicleta engañan a Medina que mete la pierna que caen el engaño de la bicicleta de Lucas Vázquez al suelo gallego repito es vecina del Real Madrid salte a favor del Real Madrid que saca haya Lucas Vázquez con Zinedine Zidane el jugador que más penaltis ha forzado en el Real Madrid la próxima vez una cosa te voy a decir una pena siempre la repetición busca para mí inesperados para los saca lugar baje los sacar a mi partido jugador del Numancia tiene el pie quieto Lucas Vázquez el que busca el contacto e igualará la repetición me me quita la razón pero yo creo que es así por cierto Medina que es si no me equivoco el viaje el venal de estaba amonestado no les saca amonestación el arado porque no es amonestaciones aún estación ahora no lo explicaré bueno ahora visto para sentencia en Fuenlabrada podemos penal dice señor sí señor dos El bueno el primero lo marcó con Virrey Izquierda el segundo lo va a intentar Isco con pierna derecha ahí están bajo palos van a coger carrera Los dos patitos el desarrollo de la miel para sentenciar la eliminatoria Isco en la frontal en el centro de la Media Luna para coger carrera vota Munir ahí está cuando liga el catalán esto qué carrera primer paso segundo paso legal