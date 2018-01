Lucas Vázquez, sobre los posibles fichajes: "Vamos bien con lo que tenemos"

Voz 1313

01:40

por supuesto yo creo que antes de de ese resultado lo hubiésemos firmó todos no el el dos mil siete fue en el dos mil diecisiete fue en un año magnífico para nosotros y ahora en este dos mil dieciocho vamos a intentar mejorarlo importante importantes el momento ahora de Gareth Bale la vuelta del galés hoy me de nuevo titular hacía mucho que no era como es porque cuando ha marcado el primer gol ha sido todo hacer piña con él no me imagino que para el vestuario importante su vuelta bien yo creo que hoy los minutos que estuvo sobre el campo se le vio muy bien necesita esa regularidad poco a poco cogiendo ritmo porque es un jugador que que el equipo necesita ahí todos estamos muy contentos con su vuelta fue preguntarte por por esta competición la Copa del Rey no que a veces se dice en mentideros el Madrid no le interesa la Copa no pero este año me niega con la cabeza porque lo que interesa la Copa no es un torneo importante este año es aún más importante lo digo porque la Liga está mucho más complicada porque la Champions está la vuelta la esquina bueno yo creo que el año pasado sino se senos escapó por por pequeños detalles e quizás tenemos esa espinita clavada con la con la Copa Bono el Madrid quiere ganar todo y ahora tenemos la Copa en este mes de enero vamos a intentar en final finiquitar para llegar a la a la final y bueno sin sin dejar de lado ni la Liga ni la Champions protagonistas las doctoras así si en los dos hay hay contacto en el primero el hecho hacia adelante y el el defensa me me pega fuerte y el segundo pues ahora que me voy hacia fuera me también me da me da un poco fútbol pasa el tiempo pues bueno