Iñigo Pérez: "Vi a Casilla adelantado, habría sido muy bonito"

Voz 1 00:00 a las noches con un futbolista del Numancia que ha estado a punto de marcar un auténtico golazo exactamente con Íñigo Pérez que salió en la segunda mitad era tampoco adivino Dani Garrido porque decía igual está echando de menos el Numancia Íñigo Pérez que es alguien que ya suele llevar la manija del equipo durante la temporada y así ha sido ha sido salir empezar a mover un poquito más la pelota el Numancia tener ese largo plazo que no sé con qué cuerpos al Domingo Pérez buenas noches por decir algo con qué cuerpo se queda uno cuando ve semejante lanzamiento que sale de la bota la izquierda se estrella en el larguero y es la ocasión más clara para haber empatado un partido contra el Real Madrid

Voz 0783 00:35 sí es cierto es que ha sido una pena más que todo por bueno pues tipo de golpeo la acciones y o que haya sido yo sirio por el momento que era el partido que el equipo estaba bien hubiese supuesto el uno uno no quedaba mucho y bueno creo que que hubiésemos intentado tirar de épica con el público apoyándolo así bueno sacar un resultado positivo para nosotros como uno que con las circunstancias que se habían dado era era muy bueno

Voz 1 01:01 vamos a las circunstancias que les ha comentado Arrasate pero cuál es la sensación que predomina en el Numancia de enfado de decepción

Voz 0783 01:08 bueno es cierto que que ha habido polémica por llamarlo así en en el partido he habido varias jugadas en las que bueno puede haber diferentes criterios por parte de un equipo otro el árbitro es el que el que toma la decisión muy bueno yo siempre intento respetarles mucho porque sé que es un trabajo muy difícil tampoco quiero entrar a valorar esos a quienes me han pillado además de de lejos Si bueno prefiero centrarme en lo que he sabido hoy la la gente yo creo que se ha ido muy satisfecha con el trabajo del equipo de poder ver al Real Madrid por ver a su equipo contra el Real Madrid y yo creo que si una noche sentido muy mágica triste pero para salir con la cabeza bien alta si es lo que te digo al final uno ha habido circunstancias que que marcan todavía más la dificultad que que requiere jugar contra un equipo como el Real Madrid es el campeón de Europa y del mundo en ese sentido pues digo como se suele decir pues y como ha dicho todo ahora la cabeza bien alta Hay y centrarnos en la Liga que al final bueno es también nos estamos viendo en buen momento y donde nos tenemos que

Voz 2 02:09 mientras José buena escucha eso sí la cosa está escuchando dar un un un buen amigo suyo

Voz 3 02:14 no digo hola hola buenas eh bueno

Voz 2 02:18 has contado a José Carlos cero tres al final pero vamos perfectamente pudo haber sido empate uno entre ese posible penalti que hace de Theo Hernández y sobretodo la jugada yo creo que unos expliques esa jugada en la que casi marcas el gol del año ya sé que estamos todavía cuatro de enero pero sea al arrobas ahí a barcos Llorente ya de primeras ves que está ahí muy adelantado Kiko casi

Voz 3 02:35 lo que sí es cierto que que enseguida levantó la cabeza

Voz 0783 02:39 ya le miro a Kiko Casilla Hay bueno al final de la calle compañero mi a la derecha pero intento jugar milagro que el premio se hubiese entrado yo he sido muy gordo tampoco me Mejía sinceramente con muchas fuerzas como para para dejar caer el balón muchos metros si se que quedaba algún defensa el Madrid entonces bueno optó por esa opción final no salió bien bueno como te decía sobre todo una pena porque creo que hubiese sido muy bonito ver pues bueno Numancia con con uno menos con uno uno contra Madrid atacando te seguramente la gente no se hubiese ayudado pero bueno sabemos que que luego bueno la las balanzas se se define a favor de ellos porque tienen una inmensa calidad y te hacen dos goles

Voz 2 03:19 más me vas a dar muchas vueltas esta noche de la Cámara jugador

Voz 0783 03:23 intentaré que no pero es verdad que que muchas veces cuando no quieres pensar en algo de repente te das cuenta que te has saltado hace un rato el pensamiento llevadas diez minutos pensando que veinte

Voz 2 03:33 seguramente seguramente tenga el golpeo en la cabeza esta noche te está escuchando bueno yo no sé qué hacías tú en el año mil novecientos noventa y seis tú tienes veintinueve tacos no sé si es bueno en el año noventa y seis aquella famosa eliminatoria entre el Numancia y el Barça cierto que el Numancia entonces estaba en Segunda B luchando por no bajar a Tercera y ahora vosotros estáis en las posiciones punteras de segunda pero tú te acuerdas esa eliminatoria no

Voz 0783 03:53 sí tengo un vago recuerdo de sobre todo de dónde está siempre veía al no donde estaban siempre ve el fútbol o he visto el fútbol con mi padre me consta que bueno con trece años llamarte a Bilbao para Juan y entonces no pero bueno hasta los trece años siempre veía al fútbol con mi padre sea el partido que fuere y me acuerdo que estaba con él sentado

Voz 2 04:10 en los de nuestra casa y te acuerdas algún futbolista del Numancia

Voz 0783 04:14 pues sinceramente no me acuerdo mucho de los jugadores porque antes veías el fútbol pero bueno tampoco te fijadas las acciones concretas

Voz 2 04:20 sabes quién es Raúl Ruiz no se de comentarista nuestra que del Larguero hola Raúl qué tal hombre que has estado en Soria no

Voz 4 04:28 sí estaba viendo ese golpeado Iñigo López nada casi el banquillo del del Numancia junto a Miguel Ángel Lotina estábamos los dos

Voz 0783 04:37 cuando hemos cantado gol

Voz 4 04:39 yo sí yo está a punto de pedir el más sensación de que no había entrado por la forma de salir de la pelota pero ha sido fantástico es sorprendente porque yo pensaba que iban a que iban a continuar con las iba a continuar con la con la pelota ya sorprendió a todo el mundo

Voz 2 04:58 la verdad nos ha contado que no tenía muchos no

Voz 4 05:01 el chico estábamos con diez llevábamos ya renqueantes pero vamos es que de verdad es la imagen que que ha dado el Numancia hoy ha sido muy buena es muy positiva en no no refleja el marcador cero tres El que no lo haya visto el partido dices vaya baño no nada más lejos pequeños detalles han ha resuelto el partido porque has sido muy igualado partido bueno frente al Real Madrid no ha sido siguiendo ese penalti que es la sensación en el estadio era que era penalti es el que le hace tengo a Dani también era la sensación de que era penalti de Lucas el que pitó perfecto el que no daba sensación que era penalti era el segundo yo hablo siempre desde el estadio de lo que de lo que ves ahí son pequeños detalles pero el Numancia dado de verdad da una imagen muy buena es muy buena

Voz 2 05:51 Íñigo la clava Raúl eh que que la clavó Raúl del partido lo clava se nota que ha sido futbolista como tú no no no no

Voz 4 06:00 a la verdad que que el Numancia no muy buena imagen y yo me gustaría que que ver el estadio como como hemos visto hoy no ya has que es muy difícil en Soria yo lo sé de llenar el estadio que tampoco es tanto sonó de mil quinientas personas la Liga donde necesitan Numancia ese apoyo

Voz 5 06:18 no pues cuantos más o menos van a veros cada fin de semana o cada dos fines de semana Íñigo más o menos cuantos observando escritos yo

Voz 3 06:26 yo que rondarán los tres mil detenidos había diez mil personas así que a ver si

Voz 2 06:33 para más gente los partidos Iñigo que enhorabuena por el partidazo que había hecho mal consultar del Bernabéu la semana que vale muchas gracias gracias también a José Carlos San José a nuestro compañero de Soria que ha estado en el larguero y también en Carrusel Deportivo en la retransmisión Raúl he que disfruta en la semana que viene porque no están en segunda B como vosotros hace veintidós años ahora está en esa uno de división pero que les quiten lo bailao

Voz 4 06:54 claro la la la lástima ese esa no que no vaya

Voz 6 06:57 dar al al Bernabéu con con

Voz 4 06:59 la esperanza esperanzas hubiera quedado cero uno incluso te hubieran dicho que es injusto incluso el cero uno pero vasco sensación lo el cero tres ya está todo resuelto ya es diferente no ya apenas puedes ir a competir por por por ilusionante pues la eliminatoria es la es la estima ya ha sido en Nava en el segundo penalti que descentrado llena el tercer gol pero un cero uno hubiera estado apañado eh

Voz 2 07:28 Raúl debemos para que el lunes vale que ya ha sido mala faena en los lunes la sección de Raúl Ruiz han caído el día veinticinco el día uno fíjate dos días

Voz 4 07:37 hay que tener fiesta Álvaro

Voz 7 07:40 ah claro si no no

Voz 4 07:42 lo disfrutamos de la vida para que el lunes